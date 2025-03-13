10 nejlepších CRM softwarů pro automobilové prodejny v roce 2025

Je zcela běžné, že zákazník přijde do vašeho autosalonu s přesnou představou o tom, jaký vůz chce, jaké má možnosti financování a jaká je hodnota jeho starého vozu.
To je nová norma. Kupující si dělají domácí úkoly. Přicházejí připraveni. Ale jde o to, že stále chtějí skutečný rozhovor, ne jen transakci.
Automobilové CRM platformy pomáhají překlenout tuto propast, abyste svým zákazníkům rozuměli lépe než oni sami sobě. 🤩
Od předpovídání, kdy budou zákazníci potřebovat servis, až po zapamatování si jmen jejich dětí – tyto nástroje zajistí, že každá interakce bude mít smysl. Zde je náš přehled 10 nejlepších systémů, které přinášejí výsledky. 📊
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam nejlepších CRM nástrojů pro automobilový průmysl, které stojí za to vyzkoušet:
- ClickUp (nejlepší pro zefektivnění prodeje a provozu v automobilovém průmyslu)
- DealerSocket (nejlepší pro komplexní správu autosalonů)
- AutoRaptor (nejlepší CRM zaměřené na prodej pro malé a střední prodejce)
- Elead CRM (nejlepší pro optimalizaci výkonu prodejců)
- VinSolutions (nejlepší pro integrovaný digitální maloobchod a správu CRM)
- Selly Automotive (nejlepší pro zefektivnění digitálního prodeje)
- ProMax (nejlepší pro řízení výkonu prodejců)
- Dominion Vision CRM (nejlepší pro specializované automobilové analýzy a sledování výkonu)
- DealerMine CRM (nejlepší pro adaptivní prodejní aktivity a automatizaci pracovních postupů)
- Zoho CRM (nejlepší pro řízení prodeje automobilů na podnikové úrovni)
Co byste měli hledat v automobilovém CRM?
Výběr správného automobilového CRM softwaru zajistí, že prodejci budou moci efektivně spravovat potenciální zákazníky, zefektivnit komunikaci a optimalizovat prodejní operace. Dobře vybavený systém zvyšuje efektivitu týmu a zlepšuje celkovou zákaznickou zkušenost.
Zde je přehled toho, co byste měli hledat v automobilovém CRM softwaru. 💁
- Správa a sledování potenciálních zákazníků: Zachyťte a organizujte potenciální zákazníky z různých zdrojů, abyste nepřehlédli žádného potenciálního zákazníka.
- Automatické sledování a připomenutí: Udržujte zájem potenciálních zákazníků prostřednictvím naplánované komunikace, zkracujte dobu odezvy a zlepšujte konverze.
- Nástroje pro multikanálovou komunikaci: Centralizujte interakce prostřednictvím hovorů, e-mailů, textových zpráv a digitálních platforem, abyste udrželi konzistentní zapojení zákazníků.
- Integrace s systémy pro správu prodejců (DMS): Hladká synchronizace s databázemi skladových zásob, finančními nástroji a marketingovými platformami pro vytvoření jednotného pracovního postupu.
- Přizpůsobitelné reporty a analytika: Získejte přehled o prodejních výsledcích, kvalitě potenciálních zákazníků a produktivitě týmu, abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní a přístupnost: Zkraťte dobu školení díky intuitivnímu dashboardu CRM, který zajišťuje rychlé osvojení napříč týmy.
- Škálovatelnost a přizpůsobení: Přizpůsobte funkce a pracovní postupy tak, aby vyhovovaly měnícím se potřebám rostoucích prodejců automobilů.
- Funkce zabezpečení a souladu s předpisy: Chraňte data zákazníků a dodržujte předpisy díky integrovaným bezpečnostním protokolům.
10 nejlepších CRM systémů pro automobilový průmysl
Provozování autosalonu znamená mít přehled o potenciálních zákaznících, následné péči o zákazníky a neustále se měnícím prodejním procesu. Ale jak zajistit, aby vše fungovalo hladce a bez zádrhelů? Vysoce výkonný CRM systém je to, co potřebujete, aby každá poptávka dostala odpověď, následná péče proběhla včas a obchody se vyvíjely bez problémů.
Zde je 10 nejlepších CRM systémů pro automobilový průmysl, které vám pomohou udržet pořádek, rychle reagovat a uzavřít více prodejů. 🏅
1. ClickUp (nejlepší pro zefektivnění prodeje a provozu v automobilovém průmyslu)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje správu projektů a CRM do jedné platformy – urychlené automatizací nové generace a umělou inteligencí. Řešení ClickUp CRM poskytuje prodejcům automobilů jednotnou platformu pro správu prodeje, sledování interakcí se zákazníky a zefektivnění každodenních operací.
Pokrývá všechny pohyblivé části vašeho života – potenciální zákazníky, zkušební jízdy, schvalování financování, požadavky na servis – a zároveň zajišťuje plynulý zákaznický zážitek. Využijte následující funkce v rámci ClickUp CRM k zefektivnění provozu vašeho autosalonu.
ClickUp Tasks
ClickUp Tasks udržuje přehled o všech detailech každodenní práce. Každý dotaz zákazníka, obchodní jednání nebo požadavek na servis se stává úkolem s jasnými prioritami, přidělenými členy týmu a termíny.
Potřebujete naplánovat zkušební jízdu? Vytvořte úkol během několika sekund (Ctrl + Alt + T nebo Cmd + Option + T), doplňte preference vozidla, podrobnosti schůzky a poznámky k následnému kontaktu.
ClickUp Automations
Ruční sledování každého potenciálního zákazníka může proces zpomalit. V tomto případě pomůže ClickUp Automations. Systém automaticky přiřadí nové poptávky správnému obchodnímu zástupci, aktualizuje stav potenciálních zákazníků v reálném čase a odesílá upomínky s konkrétními spouštěči bez ručního zadávání.
Například když zákazník absolvuje zkušební jízdu, automatizace upozorní finanční tým, aby připravil nabídku úvěru a zajistil tak hladký průběh celého procesu.
Zobrazení seznamu ClickUp
ClickUp Views zefektivňuje sledování obchodů. Nabízí různé pohledy, skrze které můžete sledovat své úkoly a projekty, přičemž každý z nich nabízí jedinečnou perspektivu, která vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
Například zobrazení seznamu ClickUp strukturalizuje potenciální zákazníky do přehledného formátu, což pomáhá prodejním týmům stanovit priority při oslovování zákazníků. Podobně zobrazení tabule ClickUp nabízí rozložení typu drag-and-drop, které umožňuje přesouvat obchody mezi různými fázemi, od „počátečního dotazu“ až po „uzavřený obchod“. Prodejce, který zpracovává více žádostí o financování, je může také organizovat v zobrazení tabule, takže žádný obchod nezůstane zaseknutý nebo přehlédnutý.
Zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp zobrazuje vše na časové ose, což manažerům poskytuje jasný přehled o nadcházejících termínech a prodejních cílech.
Pokud nechcete budovat CRM systém od nuly, vyzkoušejte šablonu ClickUp CRM. Pomáhá obchodním a servisním oddělením organizovat dotazy zákazníků, sledovat průběh prodeje a udržovat vše centralizované.
Tato šablona zajišťuje, že žádný potenciální zákazník nezůstane bez povšimnutí pro prodejce, který denně zpracovává více dotazů. Lze ji přizpůsobit tak, aby ukládala preference vozidel, podrobnosti o financování a také poznámky k následnému kontaktu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přiřazujte komentáře k úkolům: Označujte členy týmu přímo v komentářích, abyste jim přiřadili následné úkoly, a zajistěte tak rychlé reakce bez nepřehledných e-mailových konverzací.
- Spolupracujte se svým týmem bez námahy: Propojte různé týmy, diskutujte o obchodech a komunikujte s klienty pomocí ClickUp Chat, vestavěného nástroje pro zasílání zpráv od ClickUp, který udržuje kontext a konverzace propojené.
- Integrace s nezbytnými nástroji: Propojte ClickUp s více než 1 000 e-mailovými, účetními a CRM platformami třetích stran a synchronizujte všechny operace prodejny s ClickUp Integrations.
- Intuitivní rozhraní: snadný přístup k úkolům, podrobnostem o zákaznících a průběhu prodeje, takže se týmy mohou soustředit na uzavírání obchodů místo na zvládání softwaru.
- Přístup k knihovně šablon: Získejte přístup k řadě předem připravených šablon CRM, které jsou navrženy tak, aby zefektivnily sledování potenciálních zákazníků, prodejní procesy a správu zákazníků, čímž se přizpůsobení CRM stává rychlejší a jednodušší.
Omezení ClickUp
- Pro menší prodejce může být široká škála funkcí příliš rozsáhlá, zejména pokud nepotřebujete všechny nástroje, které ClickUp nabízí.
- Počáteční nastavení je časově náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp miluji! Používám ho pro všechno v mém podnikání, od správy prodejního kanálu přes CRM prodejní cyklus až po týmovou komunikaci a můj výrobní plán.
ClickUp miluji! Používám ho pro všechno v mém podnikání, od správy prodejního kanálu přes CRM prodejní cyklus až po týmovou komunikaci a můj výrobní plán.
2. DealerSocket (nejlepší pro komplexní správu autosalonů)
DealerSocket slouží jako komplexní CRM pro prodejce automobilů. Je výslovně navržen pro franšízové a nezávislé prodejce a pomáhá týmům spravovat sledování potenciálních zákazníků, zapojení zákazníků a následné aktivity po prodeji.
Platforma automatizuje přiřazování potenciálních zákazníků a zajišťuje, že dotazy jsou směrovány správnému obchodnímu zástupci na základě jeho dostupnosti a odborných znalostí. Zahrnuje také nástroje pro digitální prodej, které zákazníkům umožňují prohlížet si vozidla, kalkulovat financování a plánovat schůzky online, čímž vytváří plynulejší přechod mezi online a kamenným obchodem.
Nejlepší funkce DealerSocket
- Inteligentně hodnotte a rozdělte potenciální zákazníky a zajistěte, aby potenciální kupující dostali rychlé a relevantní odpovědi.
- Sledujte každou interakci v průběhu celého životního cyklu zákazníka, od počátečního dotazu až po servisní schůzky, a automatizujte následné e-maily a textové zprávy.
- Poskytněte svým zákazníkům digitální nástroje pro maloobchodní prodej, které jim pomohou prozkoumat možnosti financování online ještě před návštěvou prodejny.
- Analyzujte výkonnost prodejny pomocí podrobných zpráv o trendech prodeje a konverzních poměrech.
Omezení DealerSocket
- Duplikuje potenciální zákazníky namísto sloučení duplicit.
- Uživatelé si stěžují na neefektivní procesy při vytváření vlastních reportů.
Ceny DealerSocket
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze DealerSocket
- G2: 3,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o DealerSocket?
CRM je jednoduchý a snadno použitelný, takže zaměstnanci potřebují jen minimální zaškolení, aby se naučili s ním pracovat. Většina úkolů je velmi přímočará.
CRM je jednoduchý a snadno použitelný, takže zaměstnanci potřebují jen minimální zaškolení, aby se naučili s ním pracovat. Většina úkolů je velmi přímočará.
3. AutoRaptor (nejlepší CRM zaměřené na prodej pro malé a střední prodejce)
AutoRaptor je CRM vytvořené pro prodejce automobilů, kteří potřebují jednoduchý, ale efektivní nástroj. Je určeno pro malé a střední prodejce a zaměřuje se na sledování potenciálních zákazníků, správu prodejního procesu a následnou péči o zákazníky – vše, co potřebujete, s uživatelsky přívětivým rozhraním.
Jednou z jeho klíčových funkcí je mobilní přístup v reálném čase, takže obchodní zástupci mohou zaznamenávat potenciální zákazníky, protokolovat interakce a provádět následné kroky, ať jsou kdekoli. Manažeři mohou také pomocí reportovacího panelu sledovat výkonnost týmu, monitorovat prodejní aktivity a v případě potřeby poskytovat koučink.
Nejlepší funkce AutoRaptor
- Efektivně zaznamenávejte a organizujte potenciální zákazníky pomocí upozornění a sledování v reálném čase.
- Využijte mobilní rozhraní pro dostupnost na cestách a posílejte SMS a MMS zprávy zákazníkům přímo z platformy.
- Sledujte prodej, měřte výkonnost a optimalizujte strategie pomocí podrobných grafických přehledů.
- Využijte přizpůsobitelné šablony pro komunikaci a plány aktivit.
Omezení AutoRaptoru
- Mobilní aplikace se podle recenzí zákazníků jeví jako neefektivní.
- Přizpůsobení a některé pokročilé funkce vyžadují zakoupení tarifů vyšší úrovně.
- Chybí hluboká integrace CRM pro komplexní provoz autosalonu.
Ceny AutoRaptor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AutoRaptor
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (více než 260 recenzí)
4. Elead CRM (nejlepší pro optimalizaci výkonu prodejců)
Elead CRM nabízí řešení založené na datech pro prodejce automobilů, které zlepšuje zapojení zákazníků, efektivitu prodeje a strategie udržení zákazníků. Platforma podporuje péči o potenciální zákazníky, multikanálovou komunikaci a podrobné sledování výkonu, což ji činí ideální pro prodejní procesy.
Jak zajistit, aby každý potenciální zákazník dostal pozornost, kterou si zaslouží? Systém distribuce potenciálních zákazníků automaticky přiřadí každý dotaz správnému členovi týmu, abyste mohli reagovat rychleji a uzavřít více obchodů. Navíc díky integrovaným nástrojům pro telefon, e-mail a textové zprávy můžete přizpůsobit komunikaci podle preferencí každého zákazníka.
Nejlepší funkce Elead CRM
- Sledujte a spravujte vztahy se zákazníky napříč odděleními prodeje, služeb a marketingu.
- Získejte v reálném čase přehled o výkonu prodejny díky podrobným zprávám o prodeji, potenciálních zákaznících a zapojení zákazníků.
- Zlepšete efektivitu servisního oddělení pomocí plánování, připomínek a historie servisu.
- Automatizujte následné služby, abyste si udrželi zákazníky i po prvotním prodeji.
Omezení Elead CRM
- Počáteční nastavení a konfigurace systému zabere čas a poskytuje pouze 500 vlastních polí.
- Pokročilé přizpůsobení může vyžadovat další podporu.
Ceny Elead CRM
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Elead CRM
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. VinSolutions (nejlepší pro integrovaný digitální maloobchod a správu CRM)
VinSolutions kombinuje CRM a digitální maloobchodní nástroje, které pomáhají spravovat potenciální zákazníky, zvyšovat spokojenost zákazníků a zlepšovat provozní efektivitu. Platforma umožňuje prodejcům sledovat každou fázi zákaznické cesty, od prohlížení online až po osobní nákupy.
Jak zajistíte, aby se váš prodejní tým soustředil na ty správné potenciální zákazníky? Systém hodnocení a distribuce potenciálních zákazníků od společnosti VinSolution zajišťuje, že se prodejní týmy soustředí na klienty s nejvyšší prioritou, což zkracuje dobu odezvy a zlepšuje konverze.
Nejlepší funkce VinSolutions
- Hodnoťte a upřednostňujte prodejní příležitosti pomocí poznatků založených na umělé inteligenci, abyste zlepšili konverze.
- Umožněte zákazníkům prozkoumat možnosti financování a výměny online ještě před návštěvou prodejny.
- Získejte hluboký vhled do prodejních a provozních výsledků díky podrobným analýzám.
Omezení VinSolutions
- Neřadí kontaktované a nekontaktované klienty na základě filtrů.
- CRM nezasílá oznámení, když se potenciální zákazníci rozhodnou pro koupi.
Ceny VinSolutions
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze VinSolutions
- G2: 4,2/5 (95+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o VinSolutions?
VinSolutions CRM má mnoho užitečných funkcí. Líbí se mi, že je založen na cloudu. Můžete vyhledávat potenciální zákazníky podle značky a modelu, což ukazuje, kdy byli klienti naposledy kontaktováni. Odtud můžete nastavit úkoly pro prodejce nebo manažera.
VinSolutions CRM má mnoho užitečných funkcí. Líbí se mi, že je založen na cloudu. Můžete vyhledávat potenciální zákazníky podle značky a modelu, což ukazuje, kdy byli klienti naposledy kontaktováni. Odtud můžete nastavit úkoly pro prodejce nebo manažera.
6. Selly Automotive (nejlepší pro zefektivnění digitálního prodeje)
Selly Automotive je určen pro nezávislé prodejce a prodejce typu „buy-here-pay-here“ (BHPH). Pomáhá prodejním týmům spravovat potenciální zákazníky, automatizovat následné kroky a urychlit uzavírání obchodů s minimálním manuálním úsilím.
Cloudová platforma poskytuje nástroje pro CRM, správu potenciálních zákazníků, marketing, sledování hovorů a prodej. Nabízí také správu zásob, sledování prodejního procesu, e-mailový marketing a další funkce pro zlepšení vztahů se zákazníky.
Nejlepší funkce Selly Automotive
- Automaticky upřednostňujte potenciální zákazníky s vysokým potenciálem pomocí bodování založeného na umělé inteligenci, které pomáhá obchodním zástupcům soustředit se na ty správné potenciální zákazníky.
- Automatizujte následné kroky pomocí textových zpráv, e-mailů a připomínek telefonních hovorů, abyste zlepšili dobu odezvy a zapojení zákazníků.
- Sledujte aktivity týmu a prodejní výkon v reálném čase a zajistěte, aby manažeři CRM měli přehled o pokroku a překážkách.
- Získejte přístup k plně mobilnímu CRM, které umožňuje prodejním týmům aktualizovat potenciální zákazníky a sledovat je kdykoli a kdekoli.
Omezení Selly Automotive
- Plánování úkolů pro váš tým je zdlouhavé
- CRM postrádá dostupné možnosti pro správu spolukupujících a zadávání dat narození.
Ceny Selly Automotive
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Selly Automotive
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
7. ProMax (nejlepší pro řízení výkonu prodejců)
ProMax je komplexní CRM platforma pro autosalony. Využívá prediktivní analytiku k identifikaci potenciálních zákazníků s vysokou hodnotou, aby se vaši obchodní zástupci mohli soustředit na nejslibnější příležitosti.
Přáli jste si někdy vidět, které marketingové aktivity se vyplácejí? Manažeři mohou pomocí přizpůsobených reportů sledovat konverzní poměry, návratnost investic do marketingu a trendy v prodeji, aby mohli činit chytřejší rozhodnutí. Integruje také finanční a servisní oddělení se sdílenými dashboardy, čímž zlepšuje celkovou zákaznickou zkušenost.
Nejlepší funkce ProMax
- Analyzujte chování zákazníků, nákupní trendy a prodejní vzorce pomocí prediktivní analýzy založené na umělé inteligenci a optimalizujte tak strategie prodejců.
- Personalizujte marketingové kampaně pomocí automatizovaného oslovování, které pomáhá prodejcům automobilů oslovit správné zákazníky ve správný čas.
- Buďte v obraze ohledně zákonů v oblasti lidských zdrojů díky funkcím nástroje pro správu souladu s předpisy.
- Zvyšte ziskovost pomocí nástrojů pro správu zakázek a zajistěte dodržování předpisů prostřednictvím automatizace.
Omezení ProMax
- Import dat je frustrující, protože mnoho polí není vyplněno.
- K fungování je vyžadován Internet Explorer.
Ceny ProMax
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ProMax
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 3,9/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ProMax?
Modul pro správu prodejních míst je špičkový. Maximalizuje zisk a pomáhá prodejcům prodávat více aut. Modul pro zasílání textových zpráv je také velkým pomocníkem při komunikaci.
Modul pro správu prodejních míst je špičkový. Maximalizuje zisk a pomáhá prodejcům prodávat více aut. Modul pro zasílání textových zpráv je také velkým pomocníkem při komunikaci.
8. Dominion Vision CRM (nejlepší pro specializované automobilové informace a sledování výkonu)
Dominion Vision CRM je určen pro prodejce, kteří hledají nástroje pro rozhodování založené na datech spolu se standardními funkcemi CRM. Nabízí informace o trhu založené na umělé inteligenci, informace o cenách a analýzu výkonu.
Platforma předpovídá nákupní chování na základě historických údajů o prodeji a pomáhá vám přizpůsobit strategie CRM. Její systém správy potenciálních zákazníků integruje všechny kontaktní body se zákazníky a poskytuje kompletní přehled interakcí pro strategičtější následné kroky.
Nejlepší funkce Dominion Vision CRM
- Udržujte zapojení zákazníků prostřednictvím sledování životního cyklu a zajistěte efektivní správu vztahů po prodeji a následné služby.
- Optimalizujte rozhodnutí o skladových zásobách a cenách na základě prediktivních analýz, zvyšte tržby a snižte množství neprodaného zboží.
- Spravujte potenciální zákazníky napříč několika kanály a vytvořte si ucelený přehled o interakcích se zákazníky a historii komunikace.
Omezení CRM Dominion Vision
- Implementace CRM a jeho integrace do pracovních postupů prodejců automobilů vyžaduje čas kvůli pokročilým analytickým funkcím.
- Žádný jednotný pohled na zákazníka (SCV) pro měření chování a zapojení uživatelů
Ceny Dominion Vision CRM
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dominion Vision CRM
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. DealerMine CRM (nejlepší pro adaptivní zapojení prodejců a automatizaci pracovních postupů)
DealerMine CRM se zaměřuje na zefektivnění prodeje pomocí automatizace a poznatků založených na umělé inteligenci. Pomáhá vašemu týmu soustředit se na správné potenciální zákazníky ve správný čas, aby mohli uzavírat obchody místo honění se za potenciálními zákazníky.
Manažeři získají přehledy v reálném čase, díky kterým mohou sledovat výkonnost a okamžitě upravovat strategie. A pokud hledáte CRM, které se přizpůsobí potřebám vašeho autosalonu, DealerMine vám nabízí flexibilitu a automatizaci, díky nimž vše poběží hladce a bez potíží.
Nejlepší funkce DealerMine CRM
- Identifikujte nejlepší potenciální zákazníky pro další kontakt pomocí systému prioritizace založeného na umělé inteligenci, který řadí potenciální zákazníky podle jejich chování a záměrů.
- Automatizujte personalizovanou komunikaci se zákazníky prostřednictvím textových zpráv, e-mailů a telefonu, abyste udrželi jejich zapojení.
- Optimalizujte pracovní postupy pomocí automatických připomínek a přidělování úkolů, čímž snížíte administrativní zátěž týmů.
Omezení CRM DealerMine
- Stejně jako u jiných systémů pro správu prodejců (DMS) může docházet k nedostatečné integraci a spolupráci mezi odděleními, což brání plynulé komunikaci.
- Pokročilé funkce vyžadují předplatné.
Ceny CRM DealerMine
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CRM DealerMine
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Zoho CRM (nejlepší pro řízení prodeje automobilů na podnikové úrovni)
Zoho CRM nabízí vysoce flexibilní a škálovatelnou platformu pro prodejce, kteří potřebují komplexní nástroje pro sledování prodeje, zapojení zákazníků a automatizaci podnikání.
Na rozdíl od specializovaných CRM systémů pro automobilový průmysl nabízí Zoho přizpůsobení na podnikové úrovni a hlubokou integraci napříč několika odděleními. Analytický systém založený na umělé inteligenci sleduje interakce se zákazníky, nákupní trendy a výkonnost prodejců, což usnadňuje informovaná rozhodnutí.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Automatizujte sledování a distribuci potenciálních zákazníků, aby se každý dotaz dostal k nejvhodnějšímu obchodnímu zástupci.
- Využijte nástroje pro předpovídání prodeje založené na umělé inteligenci k předpovídání trendů v tržbách a optimalizaci skladových zásob a marketingových strategií.
- Zefektivněte interakce se zákazníky napříč různými kanály, včetně e-mailu, sociálních médií, chatu a telefonních hovorů.
Omezení Zoho CRM
- Omezené offline možnosti, protože se jedná o cloudové řešení.
- Vyžaduje konfiguraci a nastavení, aby bylo možné CRM přizpůsobit specifickým potřebám prodejců automobilů.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 730 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 920 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho CRM?
Zoho CRM je uživatelsky přívětivý a flexibilní, lze jej přizpůsobit vašim požadavkům. Můžete nastavit celý proces získávání potenciálních zákazníků s automatizací zpráv a e-mailů. Navíc nabízí vynikající integraci s dalšími nástroji, což zvyšuje produktivitu.
Zoho CRM je uživatelsky přívětivý a flexibilní, lze jej přizpůsobit vašim požadavkům. Můžete nastavit celý proces získávání potenciálních zákazníků s automatizací zpráv a e-mailů. Navíc nabízí vynikající integraci s dalšími nástroji, což zvyšuje produktivitu.
Zařaďte vyšší rychlost s ClickUp CRM
Váš autosalon si nemůže dovolit pomalý provoz na konkurenčním trhu. Správný CRM zajistí, že váš prodejní proces bude fungovat jako dobře namazaný stroj, zlepší reakční časy, zvýší zapojení zákazníků a zvýší prodejní konverze.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, spojuje vše na jednom místě – sledování potenciálních zákazníků, automatické následné kroky, správu prodejního procesu a spolupráci týmu. Dotazy se okamžitě dostanou ke správnému obchodnímu zástupci, obchody zůstávají organizované a interakce se zákazníky probíhají podle plánu.
Na co ještě čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅