Bezplatné šablony produktových plánů pro PowerPoint

Nejdůležitější na světě není tolik to, kde se nacházíme, jako spíše to, kterým směrem se ubíráme.
Tento ikonický citát, který je často připisován Oliveru Wendellu Holmesovi Jr. , nám připomíná, že pokrok není jen o konečném cíli, ale také o směru, kterým se ubíráme. Ve vývoji produktů poskytuje plán tolik potřebný směr a proměňuje nápady v konkrétní kroky.
Podrobný plán stanovuje priority funkcí a sleduje pokrok, což vám pomáhá zůstat soustředěni i přes změny. Vytvoření plánu od nuly však může být časově náročné, zejména pokud chcete sdělit strategie způsobem, kterému všichni porozumí.
Šablony produktových plánů nabízejí strukturovaný výchozí bod, který vám pomůže rychle nastínit vaši cestu. Díky bezplatným možnostem, které jsou dnes k dispozici pro šablony produktových plánů v PowerPointu, můžete vytvářet profesionální a vizuálně přitažlivé plány.
Prozkoumejte nejlepší šablony produktových plánů, které PowerPoint nabízí, a vytvořte pro svůj tým přesné a kreativní plány.
Co dělá šablonu produktového plánu pro PowerPoint dobrou?
Dobrá šablona produktového plánu poskytuje jasnou strukturu a zároveň zůstává dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobila konkrétním potřebám projektu.
Zde jsou klíčové prvky efektivní šablony plánu:
- Přehlednost a jednoduchost: Prezentuje informace v přehledném a jasném formátu s oddíly pro priority, časové osy a cíle.
- Možnosti přizpůsobení: Má přizpůsobivou strukturu s flexibilními funkcemi pro úpravu řádků, sloupců nebo kategorií.
- Sledování časové osy a milníků: Zahrnuje vizuální časovou osu projektu s klíčovými daty, jako jsou vydání funkcí nebo termíny.
- Sladění s cíli: Zajišťuje, že plán zůstává v souladu s obecnými cíli a produktovou strategií.
- Viditelnost pro zainteresované strany: Je snadno sdíletelná a srozumitelná pro všechny zainteresované strany, s možností přiřadit vlastnictví.
- Kategorizace a stanovení priorit: Uspořádá úkoly podle priority, fází nebo sad funkcí, aby se bylo možné soustředit na klíčové prvky.
- Podpora vizuálních prvků: Obsahuje barevné kódování, pruhy znázorňující postup nebo ikony pro poutavé a informativní rozvržení.
- Integrace s nástroji: Kompatibilní s platformami jako ClickUp, monday.com nebo Jira pro plynulé aktualizace a sledování.
👀 Věděli jste? Podle zprávy o stavu produktového managementu více než 50 % velkých produktových týmů (50 a více osob) uvádí jako novou výzvu „udržování konzistentních plánů a procesů“.
Šablony produktových plánů pro PowerPoint
Zde je seznam šablon plánů v PowerPointu, které by se vám mohly hodit:
1. Šablona produktového plánu v PowerPointu od SlideModel. com
Šablona produktového plánu SlideModel pro PowerPoint je kompatibilní s PowerPointem a Keynote a umožňuje manažerům vytvářet prezentace projektového plánování, které představují jejich vizi.
Zdůrazňuje vizi, design, výzkum a výsledky produktu. Nabízí také tři typy plánů: plán produktu pro UX, marketing a provoz; plán pro úkoly zaměřené na UX; a speciální plán pro konkrétní výzvy, jako je design produktu.
Díky přizpůsobitelným snímkům, animacím a nástrojům pro organizaci úkolů tato šablona zjednodušuje vytváření profesionálních a poutavých plánů pro zainteresované strany.
Ideální pro: Produktové manažery, projektové manažery a marketingové manažery, kteří potřebují prezentovat komplexní přehled produktové strategie.
2. Šablona vertikálního plánu vývoje produktu pro PowerPoint od SlideModel.com
Prezentujte své strategie růstu pomocí šablony PowerPoint pro vertikální produktový plán SlideModel. Tato editovatelná šablona PowerPoint pro plánování je určena pro plánovací týmy. Obsahuje tři snímky ve stylu flipbooku s animačním efektem, díky nimž budou vaše prezentace plánů poutavé.
Každý snímek obsahuje tabulku 3×3 pro tři fáze – současnost, budoucnost a budoucnost –, do které lze přidat podrobnosti pro přehledný plán. Tato šablona zjednodušuje plánování, poskytuje přehlednost a je ideální pro schůzky se zainteresovanými stranami, prezentace pro investory nebo brainstorming v týmu.
Ideální pro: Plánovací týmy, vedoucí projektů a vedoucí pracovníky, kteří potřebují prezentovat strategie růstu zainteresovaným stranám, investorům nebo interním týmům.
3. Čtvrtletní plán uvedení produktu na trh od SlideTeam
Šablona „Quarterly Product Launch Roadmap“ od SlideTeam je editovatelná šablona prezentace PowerPoint, která pomáhá profesionálům plánovat uvedení produktů na trh. Pokrývá klíčové milníky, vývoj, marketing a prodejní aktivity v průběhu čtyř čtvrtletí.
Šablona poskytuje strukturovaný formát pro fáze před spuštěním, spuštění a po spuštění. Obsahuje také časový plán pro testování, audity UX, PR kampaně a úkoly související s prognózami prodeje.
Ideální pro: Manažery zavádění produktů, marketingové týmy a prodejní týmy, které potřebují strukturovaný rámec pro plánování a realizaci zavádění produktů.
🧠 Zajímavost: Termín „roadmap“ je ve skutečnosti převzat z kartografie. Roadmap je podrobná mapa silniční sítě, která zdůrazňuje cestu k cíli – stejně jako produktová roadmap ukazuje cestu k dosažení produktových cílů.
4. Šablona produktového plánu PPT od Slideegg
Od časových os projektů po rozvíjející se vzdělávací iniciativy – šablona produktového plánu PPT od Slideegg nabízí univerzální řešení pro vizualizaci a prezentaci vašich plánů. Využívá více uzlů v tabulkovém formátu, aby jasně zobrazila časové osy projektů, cíle a strategie.
Barevné rozvržení činí data poutavými a srozumitelnými, čímž upoutá pozornost publika. Šablona je k dispozici ve formátech 16:9 a 4:3 a lze ji okamžitě stáhnout za dostupnou cenu, což představuje nákladově efektivní řešení pro působivé prezentace.
Ideální pro: Projektové manažery, vlastníky produktů a vedoucí týmů, kteří potřebují univerzální a vizuálně atraktivní způsob, jak sdělit časové plány, cíle a strategie projektu.
5. Šablona plánu vývoje produktu PPT od Slideegg
Předpokládejme, že prezentujete plán vývoje svého produktu zainteresovaným stranám. Potřebujete jasný, stručný a vizuálně poutavý způsob, jak představit klíčové milníky, časové osy a strategické kroky.
Šablona PPT pro plán vývoje produktu od Slideegg je nezbytná pro produktové manažery a podnikatele pro strukturovaný vývoj produktu. Tato plně editovatelná šablona je strategickým plánem, který nastiňuje klíčové kroky a milníky od konceptu až po uvedení na trh.
Díky přizpůsobitelným snímkům v různých barvách a uzlech můžete každý snímek přizpůsobit potřebám svého projektu. Šablona je kompatibilní s PowerPointem a Google Slides a je k dispozici ve formátech 16:9 a 4:3.
Ideální pro: Produktové manažery, podnikatele a zakladatele startupů, kteří potřebují prezentovat svou vizi vývoje produktu, milníky a časové plány investorům, zainteresovaným stranám nebo interním týmům.
6. Šablona produktového plánu PPT od Office Timeline
Šablona produktového plánu PPT od Office Timeline poskytuje jasný a komplexní přehled vaší produktové strategie v souladu s vaší obchodní vizí. Efektivně zdůrazňuje klíčové milníky, úkoly a plánovaná vydání a představuje strategické a praktické aspekty vaší produktové nabídky.
Díky přizpůsobitelným plaveckým drahám a zvýrazněným úkolům vizuálně znázorňuje pokrok a usnadňuje přehled funkcí, iterací nebo vydání. Šablona je navržena pro rychlé nastavení a je kompatibilní s Excelem a PowerPointem, což z ní činí ideální volbu pro šablony produktové strategie.
Ideální pro: Produktové stratégy, portfolio manažery a programové manažery, kteří potřebují vytvářet produktové plány na vysoké úrovni, které jsou v souladu s obchodní strategií a komunikují klíčové milníky, úkoly a vydání.
Omezení používání aplikace PowerPoint pro produktové plány
Ačkoli jsou bezplatné šablony pro vývoj produktů v PowerPointu široce používány pro prezentace, mají značná omezení, pokud je použijete k vytvoření produktových plánů.
Tyto výzvy mohou bránit spolupráci, efektivitě a účinnosti při komunikaci produktových strategií.
- Nedostatečná spolupráce: Plány v PowerPointu jsou statické, omezují zpětnou vazbu v reálném čase a vytvářejí propast mezi týmy a zainteresovanými stranami ❌
- Správa aktualizací: Časté revize vedou k záměně kvůli existenci více verzí, což ztěžuje sledování pokroku ❌
- Omezení backlogu: PowerPoint neposkytuje prostor pro sledování a správu produktových backlogů, což vede k opomenutí priorit ❌
- Problémy se sledováním KPI: Obtížnost monitorování a analýzy KPI v rámci statických plánů má dopad na měření výkonu ❌
- Nekonzistentní formátování: Flexibilita aplikace PowerPoint často vede k nekonzistentním formátům, což má za následek uspěchané nebo neúplné aktualizace ❌
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem.
Představte si, jaké zvýšení efektivity by přineslo, kdyby váš tým mohl vše zvládnout v jedné jediné aplikaci.
Alternativní šablony produktových plánů
Pro dynamičtější a interaktivnější přístup k plánování produktů vyniká ClickUp jako robustní platforma pro produktivitu a práci se všemi funkcemi potřebnými k vytvoření technologického plánu.
Jako komplexní aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci.
Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek. Integruje funkce nástrojů pro správu produktů a řešení pro zvýšení produktivity a nabízí tak komplexní aplikaci typu „vše v jednom“.
Díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelné šablony plánů, zobrazení časové osy, stanovení priorit úkolů a sledování pokroku, umožňuje ClickUp týmům vytvářet strategické a snadno spravovatelné plány. Jeho intuitivní rozhraní a spolupráce v reálném čase z něj činí ideální řešení pro dynamické plánování produktů.
ClickUp nám pomáhá organizovat plán vývoje produktů a funkcí, takže můžeme zákazníkům snadno představovat nové funkce a vlastnosti a průběžně kontrolovat, jak se blížíme k našim cílům. Naším hlavním cílem je nakonec vytvářet lepší produkty pro naše zákazníky a ClickUp nám v tom pomáhá.
ClickUp nám pomáhá organizovat plán vývoje produktů a funkcí, takže můžeme zákazníkům snadno představovat nové funkce a vlastnosti a průběžně kontrolovat, jak se blížíme k našim cílům. Naším hlavním cílem je nakonec vytvářet lepší produkty pro naše zákazníky a ClickUp nám v tom pomáhá.
1. Šablona produktového plánu ClickUp
Představte si, že máte k dispozici jedinou centralizovanou platformu pro správu celého životního cyklu vývoje produktu, od počátečního konceptu až po finální uvedení na trh. Šablona plánu vývoje produktu ClickUp pomáhá vytvořit strukturovaný plán vývoje produktu.
Poskytuje rámec pro vizualizaci produktových plánů, správu životních cyklů, sledování aktualizací a sdílení pokroku se zainteresovanými stranami. Týmy mohou rozdělit úkoly, přidělit zdroje, stanovit priority a sledovat pokrok při dodržování termínů a rozpočtů.
Ideální pro: Produktové manažery, projektové manažery a vlastníky produktů, kteří potřebují centralizovanou platformu pro správu životního cyklu vývoje produktů a komunikaci pokroku se zainteresovanými stranami.
2. Šablona tabule pro plán vývoje produktů ClickUp
Šablona ClickUp Product Development Roadmap Whiteboard Template pomáhá týmům snadno plánovat a realizovat produktové cíle. Zjednodušuje cíle, mapuje vývojový proces a pomáhá udržet týmy a zúčastněné strany na stejné vlně.
Formát interaktivní tabule nabízí flexibilní platformu pro brainstorming, což je ideální pro produktové manažery a vývojové týmy. Pomůže vám:
- Zjednodušte vizualizaci úkolů: Nahraďte tabulky intuitivním, vizuálním plánem, ve kterém se snadno orientujete ✅
- Včasné odhalení problémů: Rychle identifikujte potenciální problémy a efektivně spravujte závislosti mezi týmy ✅
- Zlepšete koordinaci týmu: Informujte všechny členy týmu a soustřeďte se na společné cíle pro lepší spolupráci ✅
Ideální pro: Produktové manažery, vývojové týmy a designéry UX, kteří těží z vizuálního brainstormingu a společného plánování vývoje produktů.
💡Tip pro profesionály: Nebojte se vynechat některé funkce ze svého plánu. Jasné označení toho, co není prioritou, může pomoci nastavit očekávání a udržet tým soustředěný na to, co je skutečně důležité.
3. Šablona ClickUp pro vývoj nových produktů
Uvedení nového produktu na trh vyžaduje pečlivé plánování a bezchybné provedení. Šablona ClickUp pro vývoj nových produktů je dokonalým nástrojem pro splnění tohoto úkolu.
Poskytuje strukturovaný rámec pro produktové týmy k plánování, organizaci a sledování každého kroku. Tato šablona nabízí čtyři univerzální zobrazení, která pomohou vašemu týmu udržet se na správné cestě:
- Shrnutí projektu: Rozdělte úkoly do sedmi přizpůsobitelných fází, od prověření nápadu až po uvedení produktu na trh. Přidejte důležité podrobnosti, jako jsou data zahájení, termíny, složitost úkolů, náročnost a úroveň dopadu, spolu s úkoly pro jednotlivé týmy ✅
- Procesní tabule: Vizualizujte úkoly jako pohyblivé karty seřazené podle fází, což usnadňuje sledování pokroku a aktualizaci stavu pomocí jednoduchých akcí přetažením myší ✅
- Ganttův diagram: Vytvářejte dynamické časové osy, sledujte závislosti úkolů a předcházejte překrývání, abyste zajistili hladký průběh projektu ✅
Ideální pro: Produktové manažery, manažery uvedení na trh a marketingové týmy odpovědné za plánování, organizaci a monitorování všech fází uvedení nového produktu na trh.
4. Šablona produktového plánu ClickUp pro bílou tabuli
Tradiční metody plánování často postrádají flexibilitu a spolupráci v reálném čase, které jsou nezbytné pro úspěšný vývoj produktu. Šablona ClickUp Product Roadmap Whiteboard je účinným nástrojem pro vizuální plánování a sledování vývoje vašeho produktu od konceptu až po uvedení na trh.
Díky flexibilnímu rozvržení udržuje tabule úkoly přehledně uspořádané a poskytuje jasný přehled o pokroku. Týmy mohou sledovat termíny, přidělovat odpovědnosti a diskutovat o aktualizacích, a to vše na jednom místě.
Ideální pro: Produktové manažery, vývojové týmy a designéry UX, kteří těží z vizuálního brainstormingu a společného plánování vývoje produktů.
5. Šablona kontrolního seznamu pro uvedení produktu na trh ClickUp
Máte obavy, že při příštím uvedení produktu na trh zapomenete na důležité kroky? Šablona ClickUp Product Launch Checklist Template je komplexní řešení, které usnadňuje uvedení nového produktu na trh nebo opětovné uvedení stávajícího produktu. Pomáhá organizovat úkoly, sledovat pokrok a pokrýt všechny detaily pro úspěšné uvedení produktu na trh.
Díky pěti stavům – Dokončeno, Probíhá, K revizi, Pozastaveno a Čeká – mohou týmy snadno sledovat úkoly. Vlastní pole pro kategorii úkolu a dobu trvání zvyšují přehlednost, zatímco barevné kódování vizualizuje proces spuštění.
Díky šesti komplexním typům zobrazení – Milníky, Gantt, Podle kategorie, Časová osa, Aktivity a Průvodce pro začátečníky – udržíte týmy na správné cestě a zajistíte hladký průběh.
Ideální pro: Produktové manažery, koordinátory uvedení na trh a mezifunkční týmy, které potřebují komplexní kontrolní seznam, aby se ujistily, že při uvedení nebo opětovném uvedení produktu na trh nebude opomenut žádný detail.
💡Tip pro profesionály: Při vytváření produktových plánů používejte vizuální prvky, jako jsou časové osy, barevné kódy a ikony. Díky tomu budou klíčové milníky a priority snadno srozumitelné pro všechny zúčastněné strany.
6. Šablona matice funkcí produktu ClickUp
Více než 75 % nových produktů selže kvůli nesouladu s potřebami zákazníků. Zajistěte, aby vaše produktová roadmapa byla v souladu se skutečnými poznatky o zákaznících pomocí šablony ClickUp Product Features Matrix Template. Jedná se o nezbytný nástroj pro produktové manažery, kteří chtějí efektivně hodnotit a prioritizovat produktové funkce.
Tato šablona vám pomůže porovnat funkce na základě klíčových kritérií, jako je hodnota, potřeby zákazníků, dopad a další.
Díky matici funkcí produktu se můžete soustředit na nejcennější a nejúčinnější funkce. Tím zajistíte, že zdroje a rozpočty budou směřovány na iniciativy, které jsou pro růst produktu skutečně důležité.
Ideální pro: Majitele produktů, výzkumníky uživatelů a produktové analytiky zaměřené na prioritizaci funkcí na základě dat, hodnoty, potřeb zákazníků a dopadu na podnikání.
7. Šablona dokumentu s požadavky na produkt ClickUp
Neúplné nebo špatně definované požadavky na produkt mohou vést k nákladným opravám a zpožděním projektu. Šablona dokumentu s požadavky na produkt (PRD) ClickUp je komplexní nástroj, který řeší otázky kdo, co, proč, kdy a jak v souvislosti s produktem.
Tato šablona se vyvíjí spolu s vaším projektem a zahrnuje aktualizace, jakmile se objeví nové poznatky, což ji činí ideální pro spolupráci během celého vývojového cyklu.
Obsahuje šest sekcí, včetně osobností a uživatelských příběhů, kritérií pro vydání a návrhů, a poskytuje praktické pokyny, jako je definování měřítek, například „uživatelé mohou změnit způsob platby za předplatné“.
Ideální pro: Obchodní analytiky, technické vedoucí a vývojové týmy, které potřebují podrobný dokument pro spolupráci, aby mohly definovat a sdělit požadavky na produkt vývojovým týmům.
Přečtěte si také: Šablony dokumentů s požadavky na produkt (PRD) v aplikacích Word a Docs
8. Šablona produktové strategie ClickUp
Pokud potřebujete sjednotit více týmů kolem společné vize produktu a sledovat pokrok směrem k klíčovým milníkům, může vám pomoci šablona produktové strategie ClickUp. Zjednodušuje váš proces tím, že strukturová plány, sjednocuje týmy v cílech a vizualizuje milníky.
Šablona obsahuje tři seznamy: Funkce, Časová osa a Tým. Seznam Funkce spravuje iniciativy s poli jako Kategorie, Úsilí, Priorita a Datum zahájení. Obsahuje také formuláře pro předkládání návrhů, které slouží k určení priority nápadů.
Ideální pro: Produktové stratégy, vedoucí pracovníky a portfolio manažery, kteří jsou zodpovědní za definování a komunikaci celkové vize produktu a strategického směřování.
💡Tip pro profesionály: Ujistěte se, že váš plán odpovídá vašim obchodním cílům a zůstává flexibilní. Pravidelně jej kontrolujte a aktualizujte, aby se přizpůsoboval změnám, zpětné vazbě a měnícím se prioritám.
9. Šablona pro umístění produktu ClickUp
Šablona ClickUp Product Positioning Template je ideálním řešením pro týmy produktového marketingu, které hledají strukturovaný přístup k produktovému positioning.
Pomáhá týmům definovat pozici produktu na trhu a odlišit se od konkurence. Objasňuje také sdělení, cenové strategie a analýzu konkurence. Šablona obsahuje tři zobrazení.
Nástroj Product Positioning Assessment View používá formulář k zaznamenání podrobností, jako je název produktu, datum uvedení na trh, segment trhu a jedinečné prodejní argumenty.
Ideální pro: Brand manažery, marketingové manažery a analytiky konkurence, jejichž úkolem je definovat a formulovat jedinečnou hodnotovou nabídku produktu a jeho konkurenční výhodu na trhu.
10. Šablona plánu agilního týmu ClickUp
Šablona plánu agilního týmu ClickUp nyní umožňuje agilním týmům provádět úpravy produktové strategie v reálném čase.
Zajišťuje jasnou komunikaci se zainteresovanými stranami a zároveň se přizpůsobuje změnám na trhu a vyvíjejícím se potřebám. Týmy mohou vizualizovat svůj plán na časové ose, což nabízí jasný strategický přehled. Podporuje plánování sprintů s odhady náročnosti a složitosti, čímž zajišťuje dosažitelné cíle.
Šablona sleduje pokrok a umožňuje rychlé úpravy na základě nových poznatků a zpětné vazby, díky čemuž jsou týmy organizované a na cestě k úspěchu.
Ideální pro: Scrum mastery, agilní vývojové týmy a vlastníky produktů, kteří používají agilní metodiky k plánování sprintů, sledování pokroku a přizpůsobování se měnícím se požadavkům.
Vyberte si ClickUp pro svou šablonu produktového plánu
ClickUp vyniká jako ideální software pro plánování, protože nabízí intuitivní a flexibilní platformu, která překonává typická omezení tradičních možností, jako je šablona PowerPoint.
Díky přizpůsobitelným zobrazením, spolupráci v reálném čase, správě úkolů a sledování časové osy umožňuje ClickUp plynulé aktualizace napříč týmy a zúčastněnými stranami. Zjednodušuje také správu produktů centralizací úkolů, sledováním pokroku a zajištěním odpovědnosti v každé fázi vývoje.
Na rozdíl od statické šablony plánu projektu v PowerPointu jsou všechny šablony ClickUp interaktivní. Umožňují týmům přizpůsobovat se a iterovat v reálném čase, což z nich dělá perfektní nástroj pro rychlou vizualizaci, organizaci a realizaci vaší produktové strategie.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a optimalizujte plánování projektů a zlepšete spolupráci mezi týmy. Vytvářejte také jasné a praktické produktové plány, které se vyvíjejí podle potřeb vašeho projektu.