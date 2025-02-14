25 nejlepších nástrojů pro správu dat pro moderní podniky

Data jsou všude, ale jak jim porozumět? To je skutečná výzva.
Vzhledem k systémům, které mezi sebou nekomunikují, a procesům, které zabírají spoustu času, se obchodní analytici a IT manažeři často ocitají v situaci, kdy místo inovací musí hasit požáry.
Zadejte nástroje pro správu dat. 📊
V tomto průvodci představujeme 25 moderních softwarových řešení, která mohou zjednodušit váš pracovní postup a zajistit kontrolu nad vašimi daty.
Začněme tím, jak vybrat nástroj, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.
Zde je náš přehled 25 nejlepších nástrojů pro správu dat, které jsou dnes k dispozici:
1. ClickUp: Nejlepší pro správu dat založenou na umělé inteligenci a zaměřenou na týmovou práci
2. Informatica: Nejlepší pro škálovatelnou integraci a správu dat
3. Talend: Nejlepší pro univerzální integraci dat založenou na cloudu
4. IBM Cloud Pak for Data: Nejlepší pro cloudová datová řešení založená na umělé inteligenci
5. Amazon Web Services: Nejlepší pro škálovatelné cloudové úložiště dat a analytiku
6. Google Cloud: Nejlepší pro datové potrubí v reálném čase a analýzu umělé inteligence
7. Oracle Autonomous Database: Nejlepší pro automatizovanou správu hlavních dat
8. Snowflake: Nejlepší pro multi-cloudové datové sklady a sdílení dat
9. Denodo Platform 9. 1: Nejlepší pro virtualizaci dat a jednotný přístup
10. SAP Data Intelligence: Nejlepší pro komplexní koordinaci dat
11. Microsoft Purview: Nejlepší pro hybridní správu dat
12. Collibra Data Intelligence Cloud: Nejlepší pro katalogizaci dat a sledování jejich původu
13. Veritone Data Refinery: Nejlepší pro analýzu nestrukturovaných dat pomocí umělé inteligence
14. Microsoft Azure AI Foundry: Nejlepší pro integraci modelů AI do datových potrubí
15. Tableau: Nejlepší pro intuitivní vizualizaci dat a samoobslužnou BI
16. Qlik Sense: Nejlepší pro asociativní prozkoumávání dat a pokročilou analytiku
17. Alteryx: Nejlepší pro automatizaci přípravy dat a pokročilé analýzy
18. KNIME: Nejlepší pro vývoj datových vědeckých pipeline a modelů ML
19. Looker od Google: Nejlepší pro neomezené prozkoumávání dat a cloudovou BI
20. Polymer: Nejlepší pro přeměnu surových dat na použitelné dashboardy
21: ASK BOSCO©: Nejlepší pro konverzační a hlasem asistovanou analýzu
22. DataRobot: Nejlepší pro automatizaci vývoje modelů umělé inteligence
23. H2O. ai: Nejlepší pro open-source AI frameworky a škálovatelné ML
24. Akkio: Nejlepší pro predikce AI bez kódu a analýzy v reálném čase
25. MonkeyLearn: Nejlepší pro analýzu textových dat pomocí NLP
Co byste měli hledat v nástroji pro správu dat?
Skvělý nástroj pro práci s daty nejen organizuje informace, ale také umožňuje rychlejší rozhodování. Klíčové funkce, které byste měli hledat, jsou:
- Funkce automatizace: Vyberte nástroj, který zvládá opakující se úkoly, jako je čištění dat nebo vytváření reportů.
- Informace v reálném čase: Hledejte nástroj, který poskytuje aktuální analýzu dat, aby vaše rozhodnutí byla relevantní.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si nástroj, který je intuitivní pro technicky neznalé uživatele, ale zároveň dostatečně robustní pro IT profesionály.
- Silné zabezpečení: Najděte nástroj, který přijímá nezbytná opatření pro zabezpečení citlivých informací.
💡Tip pro profesionály: Naučte se, jak pomocí umělé inteligence automatizovat pracovní postupy správy dat. Podívejte se, jak na to! 👇🏼
25 nejlepších nástrojů pro správu dat
Prozkoumejte tyto špičkové nástroje pro správu hlavních dat a využijte svá data na maximum.
Komplexní nástroje pro integraci a správu dat
Nejprve se podívejme na seznam komplexních nástrojů pro integraci a správu dat:
1. ClickUp (nejlepší pro správu dat založenou na umělé inteligenci a zaměřenou na týmovou práci)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, spojuje strategii správy dat a týmovou spolupráci pod jednou střechou. Její neuronová síť založená na umělé inteligenci, ClickUp Brain , automatizuje opakující se úkoly, jako je zadávání dat a vytváření reportů v reálném čase, a zároveň analyzuje historická data projektů, aby předpověděla budoucí časové plány.
Můžete také položit Brainovi otázky týkající se stávajících projektů a on z relevantních úkolů, dokumentů a chatů vyhledá data, aby vám poskytl nejnovější a nejrelevantnější informace.
Vlastní zobrazení a řídicí panely ClickUp usnadňují organizaci a vizualizaci klíčových metrik, od rozdělení pracovní zátěže až po správu rozpočtu. Hladce se integruje s dalšími nástroji, jako jsou Tableau a Salesforce, a spojuje různé datové sady.
Navíc bezpečnostní zásady ClickUp zajišťují silnou správu dat a dodržování předpisů pomocí řízení přístupu na základě rolí a auditních protokolů.
Údaje o zákaznících jsou hostovány společností Amazon Web Services (AWS), která je certifikována podle SOC 2 Type 2 a dodržuje odvětvové bezpečnostní standardy, aby byla zajištěna bezpečnost a soulad s předpisy v cloudu. Bezpečnostní týmy ClickUp navíc pravidelně provádějí testování aplikací, výkonu a penetrace, aby se snížila rizika a zabránilo krádežím dat.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte projektová data prostřednictvím dashboardů ClickUp pomocí více než 50 vlastních atributů.
- Nabízí robustní sledování KPI prostřednictvím šablon ClickUp pro správu výkonu dat.
- Umožňuje hladkou spolupráci týmu prostřednictvím ClickUp Chat bez přepínání aplikací.
Omezení ClickUp
- Nabízí širokou škálu funkcí, které mohou být mírně ohromující.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za uživatele a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Informatica (nejlepší pro škálovatelnou integraci a správu dat)
Informatica je jedním z nejpopulárnějších škálovatelných nástrojů pro správu dat, který pomáhá firmám proměnit roztříštěné zdroje dat v jasné a využitelné informace. Díky cloudovému designu a funkcím s minimem nebo bez nutnosti programování je dostatečně flexibilní, aby vyhovoval všem – od malých startupů po velké podniky.
Platforma usnadňuje kombinování lokálních a cloudových zdrojů díky hybridním možnostem nasazení. Funkce jako zachycování změn dat (CDC) a architektura řízená událostmi navíc zajišťují plynulé připojení z více zdrojů.
Nejlepší funkce Informatica
- Nástroje pro jednotnou integraci dat vám pomohou propojit data z různých zdrojů, včetně tradičních databází jako Oracle, cloudových platforem jako Salesforce a systémů pro velká data jako Hadoop, a to vše v reálném čase.
- Pokročilá správa kvality dat identifikuje nesrovnalosti v datových sadách pomocí profilování dat, podporovaného automatickým čištěním dat a vlastními pravidly kvality.
- Jasná pravidla pro přístup k datům zajišťují jejich používání se sledováním původu dat, dodržování předpisů, jako jsou GDPR a HIPAA, a řízení přístupu na základě rolí.
Omezení Informatica
- Nefunguje dobře s dynamickými datovými sadami.
Ceny Informatica
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Informatica
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
3. Talend (nejlepší pro univerzální integraci dat založenou na cloudu)
Talend je cloudová platforma pro integraci dat určená středním podnikům k propojení a správě dat z různých zdrojů do jednotného, praktického formátu, což zjednodušuje vytváření datových toků.
Jeho open-source základ umožňuje přizpůsobení dat a spolupráci prostřednictvím sdílených úložišť a kontroly verzí.
Nejlepší funkce Talend
- Rozsáhlé možnosti integrace dat s více než 1 000 předem připravenými konektory pro databáze, cloudové služby a aplikace, podporující procesy ETL i ELT .
- Komplexní správa kvality dat s integrovanými kontrolami kvality, které vám umožňují definovat vlastní pravidla pro čištění a ověřování dat během integrace.
- Řešení pro správu hlavních dat (MDM), které vám pomáhá spravovat kritická data a poskytuje jednotný a důvěryhodný přehled pro zlepšení kvality dat.
Omezení Talend
- Náročné osvojování grafického rozhraní
Ceny Talend
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Talend
- G2: 4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
4. IBM Cloud Pak for Data (nejlepší pro cloudová řešení dat založená na umělé inteligenci)
IBM Cloud Pak for Data je navržen tak, aby usnadňoval řešení pro data a analytiku založená na umělé inteligenci v hybridních cloudových prostředích. Je ideální pro odvětví, která vyžadují vysokou míru souladu v databázích pro správu projektů.
Tato modulární platforma vám pomůže vybudovat datovou strukturu, která propojuje izolovaná data v rámci celého životního cyklu dat – od sběru a organizace až po analýzu a nasazení modelů.
Platforma je postavena na Red Hat OpenShift, což zajišťuje, že může běžet v různých prostředích, včetně lokálních, soukromých cloudů a veřejných cloudů, jako jsou AWS, Azure a Google Cloud.
Nejlepší funkce IBM Cloud Pak for Data
- Integrovaná datová struktura nabízí pokročilou virtualizaci dat a pomáhá vašemu týmu přistupovat k datům z více zdrojů a provádět dotazy, aniž by je bylo nutné přesouvat.
- Analýzy založené na umělé inteligenci integrující IBM Watson AI pro pokročilé ML a NLP a automatizované hodnocení modelů pomocí nástrojů jako Watson OpenScale.
- Správa dat podporovaná nástrojem IBM Knowledge Catalog vám pomůže vytvořit centralizované úložiště metadat pro klasifikaci, katalogizaci a správu přístupu k datům.
Omezení IBM Cloud Pak for Data
- Počáteční konfigurace může být složitá.
Ceny IBM Cloud Pak for Data
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze IBM Cloud Pak for Data
- G2: 4,3/5 (90 recenzí)
5. Amazon Web Services (nejlepší pro škálovatelné cloudové úložiště dat a analytiku)
Amazon Web Services (AWS) je cloudová výpočetní platforma přizpůsobená pro organizace všech velikostí.
Architektura AWS je navržena s ohledem na flexibilitu, takže si můžete vybrat z celé řady možností úložišť, včetně úložiště objektů s Amazon S3, relačních databází s Amazon RDS a řešení NoSQL s Amazon DynamoDB.
Navíc poskytuje nástroje, jako je bezserverové výpočty s AWS Lambda a automatické škálování s EC2 , které podporují širokou škálu provozních potřeb.
Nejlepší funkce AWS
- Škálovatelné úložiště s Amazon S3, včetně několika tříd, jako jsou Standard a Glacier, pokročilých funkcí, jako jsou verzování a zásady životního cyklu, a S3 Storage Lens pro získání přehledu.
- Služby pro analýzu dat, včetně Amazon Athena pro interaktivní dotazování, Amazon Redshift pro ukládání dat a Amazon Kinesis pro zpracování dat v reálném čase.
- Šifrování dat pro data v klidu i při přenosu, bezpečné řízení klíčů prostřednictvím AWS KMS a sledování aktivit pomocí AWS CloudTrail.
Omezení AWS
- Složitá cenová struktura může vést k neočekávaným nákladům.
Ceny AWS
- Bezplatné úrovně
- Platba podle skutečného využití: Ceny se liší podle využití a typu instance.
Hodnocení a recenze AWS
- G2: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
6. Google Cloud (nejlepší pro datové potrubí v reálném čase a analýzu umělé inteligence)
Google Cloud je ideální pro odvětví, která potřebují vysokorychlostní zpracování dat s nízkou latencí pro rozsáhlé analýzy.
Platforma integruje pokročilé nástroje umělé inteligence, jako jsou AutoML a TensorFlow, které vám pomohou využívat data pro prediktivní analýzy a inteligentní aplikace. Navíc bezserverová architektura Google Cloud zjednodušuje nasazení aplikací a pracovních postupů.
Další nabídkou Google Cloud je integrace funkcí generativní umělé inteligence a velkých jazykových modelů (LLM), které týmům umožňují interagovat s daty pomocí přirozeného jazyka. LLM také zvyšují produktivitu tím, že poskytují doporučení kódu.
Nejlepší funkce Google Cloud
- Funkce Pub/Sub pro asynchronní komunikaci mezi nezávislými komponentami aplikací, navržené pro vysokou propustnost a nízkou latenci.
- Pokročilá analytika s BigQuery nabízí plně spravované datové sklady pro rychlé SQL dotazy na velké datové sady, zpracování petabajtů s integrovanými funkcemi strojového učení (ML).
- Správa identit a přístupů (IAM) zajišťuje detailní kontrolu přístupu k prostředkům, zatímco prevence ztráty dat (DLP) vám pomáhá objevovat, klasifikovat a chránit citlivé informace.
Omezení Google Cloud
- Nastavení oprávnění může být při správě přístupu pro tým složité.
Ceny Google Cloud
- Bezplatný tarif
- Platba podle skutečného využití: Ceny se liší podle využití a typu instance.
Hodnocení a recenze Google Cloud
- G2: 4,5/5 (více než 51 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
7. Oracle Autonomous Database (nejlepší pro automatizovanou správu hlavních dat)
Oracle Autonomous Database automatizuje mnoho tradičních úkolů správy databází, což z něj činí ideální řešení pro organizace, které chtějí zjednodušit své procesy MDM.
Tato jednotná platforma, navržená jak pro transakční (OLTP), tak analytické (OLAP) pracovní zatížení, podporuje širokou škálu datových typů. Tato schopnost vám pomáhá provozovat celou řadu aplikací – od online transakčních systémů po složité analytické dotazy – bez nutnosti samostatných databázových prostředí.
Nejlepší funkce autonomní databáze Oracle
- Automatizované MDM s funkcemi autonomního řízení, které automatizuje úkoly, jako jsou zálohování a škálování, integruje data z více zdrojů a udržuje kvalitu dat pomocí integrovaných nástrojů pro profilování a čištění.
- Integrované funkce ML umožňují analýzu trendů v textu, grafech a prostorových datech pomocí dotazů založených na SQL.
- Samozabezpečující architektura s nepřetržitou ochranou prostřednictvím automatických aktualizací, robustního šifrování a podrobných kontrol přístupu.
Omezení autonomní databáze Oracle
- Obvykle využívá velké množství paměti.
Ceny autonomní databáze Oracle
- Bezplatná úroveň
- Platba podle skutečného využití: Ceny se liší v závislosti na produktu a využití.
Hodnocení a recenze Oracle Autonomous Database
- G2: 4,3/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
8. Snowflake (nejlepší pro multi-cloudové datové sklady a sdílení dat)
Snowflake je cloudová platforma, která pomáhá s přístupem v reálném čase a tabulkovým ukládáním dat v jednotném datovém skladu.
Architektura Snowflake je navržena pro zpracování velkých objemů strukturovaných a polostrukturovaných dat a podporuje nezávislé škálování, aby vyhovovala různým požadavkům na pracovní zátěž.
Platforma také splňuje normy jako HIPAA, PCI DSS a GDPR, čímž zajišťuje, že organizace splňují regulační požadavky na přenos dat v cloudu.
Nejlepší funkce Snowflake
- Podpora napříč cloudy vám pomáhá pracovat v několika cloudových prostředích a poskytuje vám flexibilitu při výběru poskytovatele.
- Oddělení úložiště a výpočetního výkonu vám umožňuje nezávisle škálovat úložiště a výpočetní výkon podle potřeb pracovního zatížení.
- Integrované funkce sdílení dat umožňují bezpečné sdílení živých dat s jinými účty Snowflake bez složitých procesů ETL, spolu s integrací datového tržiště pro sdílení datových sad s externími partnery.
Omezení Snowflake
- Chybí nativní podpora nestrukturovaných dat
Ceny Snowflake
- Standard, Enterprise, Business Critical: Ceny začínají na 2 USD/kredit; cena se liší podle regionu a platformy.
- Úložiště na vyžádání: Cena začíná na 20 USD/TB za měsíc; cena se liší podle regionu.
- Virtual Private Snowflake: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Snowflake
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
9. Denodo Platform 9. 1 (nejlepší pro virtualizaci dat a jednotný přístup)
Denodo Platform 9. 1 je řešení pro virtualizaci dat v reálném čase určené pro organizace, které potřebují pracovat s různými datovými sadami, jako jsou JSON, XML a tradiční relační databáze, v rámci jediného rámce.
Platforma využívá sémantickou vrstvu, která vám pomáhá pracovat s daty bez nutnosti složitých ETL procesů.
Denodo také zajišťuje bezpečnost dat pomocí robustních funkcí, jako je maskování dat a šifrování. Navíc obsahuje komplexní auditní stopy s funkcemi protokolování, které umožňují sledovat aktivitu uživatelů a zvýšit odpovědnost.
Denodo Platform 9. 1 – nejlepší funkce
- Sjednocený přístup k datům vám pomůže připojit se k široké škále datových zdrojů, včetně databází, cloudového úložiště a API, aniž byste museli data replikovat nebo přesouvat.
- Denodo Assistant s umělou inteligencí a funkcemi NLP vám pomáhá dotazovat se na data pomocí přirozeného jazyka a poskytuje inteligentní doporučení.
- Integrace s AI SDK pro vývoj aplikací zjednodušuje začlenění strukturovaných a nestrukturovaných dat do datových modelů gen AI a zároveň podporuje Retrieval-Augmented Generation (RAG).
Omezení platformy Denodo 9. 1
- Chybí fronta pro transakce pro případ, že je chcete uložit, protože zdroj je mimo provoz.
Ceny platformy Denodo 9. 1
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Denodo
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
10. SAP Data Intelligence (nejlepší pro komplexní koordinaci dat)
SAP Data Intelligence je software pro správu dat přizpůsobený pro organizace využívající ekosystémy SAP, který nabízí koordinaci dat napříč různými systémy.
Jednou z jeho hlavních předností je schopnost spravovat celý životní cyklus dat, od jejich získávání a zpracování až po analýzu a správu.
Můžete automatizovat pracovní postupy a zajistit, aby data byla efektivně zpracovávána napříč různými systémy. Platforma také klade důraz na bezpečnost a dodržování předpisů a nabízí funkce správy, jako je sledování původu dat.
Nejlepší funkce SAP Data Intelligence
- Modelování potrubí propojující zdrojové systémy SAP a jiné než SAP, umožňující extrakci, transformaci a obohacování dat v reálném čase.
- Automatické vyhledávání a katalogizace strukturovaných a polostrukturovaných datových aktiv spolu s plynulým připojením k široké škále datových zdrojů (včetně streamovacích platforem)
- Integrovaná správa pracovních postupů ML v jediném rozhraní spolu s funkcí AutoML , která automatizuje výběr algoritmů a hyperparametrů.
Omezení SAP Data Intelligence
- Integrace s aplikacemi jiných výrobců než SAP je obtížná.
Ceny SAP Data Intelligence
- Ceny na míru
11. Microsoft Purview (nejlepší pro hybridní správu dat)
Microsoft Purview podporuje šablony správy projektových dat a dodržování předpisů pro regulovaná odvětví a pomáhá spravovat hlavní data v hybridních a multi-cloudových prostředích.
Platforma poskytuje jednotnou platformu pro vyhledávání dat, klasifikaci a prosazování zásad a nabízí podnikům přehled o jejich datových zdrojích.
Navíc integrace s ekosystémem Microsoft, včetně služeb Azure, Microsoft 365 a Power BI, vytváří soudržné prostředí pro iniciativy v oblasti správy dat.
Nejlepší funkce Microsoft Purview
- Jednotný rámec správy dat zahrnující katalog dat s metadaty z různých zdrojů, automatické vyhledávání dat v lokálních i cloudových prostředích a zobrazení původu dat.
- Automatická klasifikace dat pomocí algoritmů ML, vlastní štítky citlivosti a integrace s funkcemi DLP zabraňují neoprávněnému přístupu.
- Funkce eDiscovery jako pokročilé indexování pro prohledávatelný obsah, řetězení konverzací pro organizaci zpráv z Microsoft Teams a prediktivní kódování založené na předchozích rozhodnutích o kódování.
Omezení služby Microsoft Purview
- API by mohlo být vylepšeno pro lepší propojení se zdroji API jiných než Microsoft.
Ceny Microsoft Purview
- Zdarma
Hodnocení a recenze Microsoft Purview
- G2: 4,6/5 (20 recenzí)
12. Collibra Data Intelligence Cloud (nejlepší pro katalogizaci dat a sledování původu)
Collibra Data Intelligence Cloud se zaměřuje na ochranu osobních údajů a správu původu dat, což je ideální pro podniky spravující komplexní datové sady.
Platforma usnadňuje vytvoření kompletního přehledu dat, díky čemuž můžete rychle najít, porozumět a důvěřovat informacím, které potřebujete. Navíc obsahuje nástroje pro spolupráci, jako jsou komentáře a sdílení, aby týmy mohly efektivněji spolupracovat.
Aktualizovaný Workflow Designer dále posiluje automatizaci obchodních procesů, čímž ještě více usnadňuje konsolidaci správy dat.
Nejlepší funkce Collibra Data Intelligence Cloud
- Katalogizace dat na intuitivním rozhraní pro snadný přístup k datovým sadám, automatické zachycování metadat a obohacování katalogu o kontext týkající se vlastnictví a použití.
- Komplexní vizualizace původu dat sleduje data od zdroje až po cíl, zobrazuje transformace a procesy, kterými procházejí, a poskytuje analýzu dopadů .
- Integrace modelů umělé inteligence s důvěryhodnými datovými sadami spolu s nástroji jako Power BI a Tableau pro pokročilou analytiku a přístup k datovému tržišti pro kurátorované datové sady.
Omezení Collibra Data Intelligence Cloud
- Nasazení v celé organizaci může být náročné.
Ceny Collibra Data Intelligence Cloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Collibra Data Intelligence Cloud
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
13. Veritone Data Refinery (nejlepší pro analýzu nestrukturovaných dat pomocí umělé inteligence)
Veritone Data Refinery je navržen tak, aby přeměnil velké objemy nezpracovaných, nestrukturovaných dat, jako jsou videa, zvukové soubory a texty, na strukturované datové sady ideální pro trénování pokročilých modelů umělé inteligence, jako jsou LMM a LLM.
Díky použití metadatových značek specifických pro danou doménu platforma zlepšuje vyhledávání a poskytuje další kontext, což uživatelům usnadňuje vyhledávání a používání správných datových sad pro jejich konkrétní potřeby.
Nejlepší funkce Veritone Data Refinery
- Konsolidace datových sil do jediného funkčního úložiště, zajištění souladu s normami GDPR a SOC2 a optimalizace duševního vlastnictví.
- Vylepšené možnosti zpeněžení pomocí licencování vylepšených datových sad od třetích stran, přizpůsobených řešení AI a sady více než 20 aplikací v různých odvětvích.
- Integrace s platformou aiWARE™ pro komplexní ekosystém umělé inteligence, který pomáhá s nasazením řešení umělé inteligence v různých aplikacích s analýzou v reálném čase.
Omezení nástroje Veritone Data Refinery
- Jelikož se jedná o novou platformu, její úspěch závisí na tom, jak rychle ji podniky přijmou.
Ceny Veritone Data Refinery
- Ceny na míru
14. Microsoft Azure AI Foundry (nejlepší pro integraci modelů AI do datových potrubí)
Microsoft Azure AI Foundry pomáhá zjednodušit integraci modelů umělé inteligence do plně spravovaného datového potrubí, což je ideální pro organizace, které chtějí efektivně využívat umělou inteligenci.
Platforma podporuje celý životní cyklus vývoje aplikací AI tím, že buduje spolupráci mezi datovými vědci, vývojáři a IT profesionály.
Zahrnuje také etické pokyny ke snížení rizik spojených s předpojatostí a nespravedlností v řešeních umělé inteligence a obsahuje bezpečnostní filtry, které vyhodnocují přesnost výstupů modelů.
Nejlepší funkce Microsoft Azure AI Foundry
- Unifikované vývojové prostředí s integrovaným nástrojem kombinujícím služby Azure, předem připravené šablony aplikací a funkce pro spolupráci.
- Pokročilá správa modelů s katalogem modelů pro prozkoumání předem vycvičených modelů, doplněná nástroji pro hodnocení a kontrolou verzí.
- Připojení ke službám Azure jako Azure OpenAI, Azure Machine Learning a Azure Data Factory, integrace datových potrubí do pracovních postupů AI
Omezení Microsoft Azure AI Foundry
- Bezpečnostní hodnocení v současné době neumožňuje použití plug-inů ani rozšiřitelnost.
Ceny Microsoft Azure AI Foundry
- Ceny na míru
15. Tableau (nejlepší pro intuitivní vizualizaci dat a samoobslužnou BI)
Tableau je jedním z nejlepších nástrojů pro vizualizaci dat pro samoobslužnou analýzu, který nabízí rychlé a praktické informace.
Platforma pomáhá s samoobslužnou business intelligence (BI), která nevyžaduje žádné kódování – komplexní vizualizace můžete snadno vytvářet přetahováním polí na plátno.
Díky integraci Tableau Server a Tableau Cloud lze bezpečně publikovat dashboardy a poskytovat konzistentní přístup k datům členům týmu v celé organizaci.
Navíc funkce jako komentáře a poznámky pomáhají týmům poskytovat přímou zpětnou vazbu k vizualizacím, zatímco mobilní aplikace zajišťuje přístupnost dashboardů.
Nejlepší funkce Tableau
- Interaktivní vizualizace s funkcemi, jako je filtrování a podrobné prozkoumávání konkrétních datových bodů, a přizpůsobitelné řídicí panely pro komplexní přehled o datech.
- Rozsáhlá konektivita dat podporující cloudové služby, databáze, tabulky a platformy pro velká data s přístupem v reálném čase k živým datovým zdrojům.
- Pokročilé analytické funkce, včetně prediktivní analýzy pro prognózy a analýzu trendů, geoprostorové analýzy a statistických funkcí, jako je regrese nebo shlukování v rámci vizualizací.
Omezení Tableau
- Omezené možnosti spolupráce mimo Tableau Server nebo Tableau Online
Ceny Tableau
- Tableau Creator: 75 USD/měsíc na uživatele
- Tableau Explorer: 42 USD/měsíc na uživatele
- Tableau Viewer: 15 USD/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 35 USD/měsíc na uživatele
- Tableau+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Tableau
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
16. Qlik Sense (nejlepší pro asociativní prozkoumávání dat a pokročilou analytiku)
Qlik Sense nabízí asociativní prozkoumávání a analýzu dat, což je ideální pro firmy, které chtějí pracovat s daty bez omezení tradičních nástrojů založených na dotazech.
Zajišťuje, že žádná data nebudou opomenuta, a zachovává všechny hodnoty v analýze, aby odhalila skryté příležitosti.
Platforma poskytuje uživatelům v různých rolích samoobslužné funkce a demokratizuje přístup k cenným informacím.
Navíc pokročilá integrace s R a Python umožňuje použití modelů ML a prediktivní analýzy přímo v Qlik, zatímco poznatky založené na umělé inteligenci dále pomáhají při rozhodování.
Nejlepší funkce Qlik Sense
- Dynamické vztahy mezi daty, které zvýrazňují související data a zároveň ztmavují nesouvisející informace, v kombinaci s explorativní analýzou.
- Interaktivní panely a vizualizace s rozhraním typu drag-and-drop, aktualizacemi dat v reálném čase a funkcemi pro vyprávění příběhů.
- Hladká konektivita dat s širokou podporou různých databází, cloudových služeb a platforem pro velká data, vylepšená kombinací dat a automatizovanou přípravou dat.
Omezení Qlik Sense
- Vyžaduje ruční načtení nebo aktualizaci dat.
Ceny Qlik Sense
- Služby spravované klientem: Individuální ceny
- Qlik Cloud Analytics: Standard: Od 825 USD/měsíc za 25 GB pro 20 uživatelů Premium: Od 2500 USD/měsíc za 50 GB pro 20 uživatelů Enterprise: Individuální ceny
- Standard: Od 825 USD/měsíc za 25 GB pro 20 uživatelů
- Premium: Od 2500 USD/měsíc za 50 GB pro 20 uživatelů
- Podnik: Individuální ceny
- Standard: Od 825 USD/měsíc za 25 GB pro 20 uživatelů
- Premium: Od 2500 USD/měsíc za 50 GB pro 20 uživatelů
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Qlik Sense
- G2: 4,4/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
17. Alteryx (nejlepší pro automatizaci přípravy dat a pokročilé analýzy)
Alteryx je navržen tak, aby automatizoval přípravu dat a pokročilé analytické funkce, a pomáhá organizacím efektivně připravovat, kombinovat a analyzovat data z více zdrojů.
Tato platforma pomáhá uživatelům, od datových analytiků po vedoucí pracovníky, zjednodušit pracovní postupy a získávání poznatků bez nutnosti rozsáhlých programátorských znalostí.
Navíc integrace s oblíbenými vizualizačními nástroji, jako jsou Tableau a Power BI, vám umožňuje publikovat poznatky přímo v dashboardu pro širší sdílení v rámci organizace.
Nejlepší funkce Alteryx
- Automatizovaná příprava dat pomocí vizuálního rozhraní bez nutnosti programování, komplexní nástroje pro čištění dat a automatizace pracovních postupů pro opakující se úkoly.
- Pokročilé analytické nástroje pro prediktivní modelování s využitím regresních a klasifikačních technik, prostorové analýzy a integrace s R a Pythonem pro rozšířenou funkčnost.
- Sjednocená příprava dat pro spojování, sjednocování nebo připojování datových sad z různých zdrojů a nástroje pro fuzzy shodu a spojování na základě podobných atributů.
Omezení Alteryx
- Postrádá robustní funkce pro spolupráci více uživatelů v reálném čase.
Ceny Alteryx
- Designer Cloud Professional: 4950 USD/rok na uživatele Enterprise: cena na míru
- Profesionální: 4950 $/rok na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Designer Desktop: Individuální ceny
- Profesionální: 4950 $/rok na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Alteryx
- G2: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 90 recenzí)
18. KNIME (nejlepší pro vývoj datových vědeckých pipeline a modelů ML)
KNIME je open-source platforma pro vývoj datových vědeckých pipeline a ML modelů, která se dobře hodí pro správu dat napříč odvětvími.
Nabízí uživatelsky přívětivé vizuální rozhraní, které umožňuje datovým vědcům a analytikům vytvářet složité pracovní postupy bez nutnosti rozsáhlých znalostí v oblasti kódování.
Platforma zajišťuje sledovatelnost a reprodukovatelnost datových toků, což usnadňuje sledování a replikaci analýz.
KNIME navíc poskytuje pokročilou podporu ML, včetně funkcí AutoML pro automatizaci trénování a hodnocení modelů.
Nejlepší funkce KNIME
- Vizuální návrh pracovního postupu propojující různé uzly představující různé datové operace pro jasný přehled o celém procesu.
- Rozsáhlá integrace s různými zdroji dat, včetně frameworků pro velká data, jako je Apache Spark.
- Funkce pro produkci a nasazení, dostupné prostřednictvím KNIME Business Hub, vám pomohou s přechodem pracovních postupů pomocí nástrojů pro plánování, monitorování a automatizaci procesů.
Omezení KNIME
- Vyžaduje rozsáhlou konfiguraci pro jednoduché úkoly v Excelu.
Ceny KNIME
- KNIME Community Hub Osobní plán: zdarma Týmový plán: 99 $/měsíc
- Osobní plán: zdarma
- Týmový plán: 99 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Osobní plán: zdarma
- Týmový plán: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze KNIME
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
19. Looker od Google (nejlepší pro neomezené prozkoumávání dat a cloudovou BI)
Looker by Google je cloudová platforma BI s uživatelsky přívětivým rozhraním. V roce 2019 ji koupil Google a integroval do Google Cloud Platform, takže vám nabízí centralizované interaktivní centrum pro analýzu dat a reporting.
Robustní funkce platformy vyhovují podnikům všech velikostí a pomáhají jim plně využít potenciál dat.
Nejlepší funkce Looker od Google
- Pokročilé modelování dat pomocí LookML, jedinečného modelovacího jazyka Looker, pomáhá definovat vztahy v datech a vytvářet vlastní metriky.
- Integrace se službami Google Cloud nabízí škálovatelnost, bezpečnostní funkce a přístup k nástrojům Google pro umělou inteligenci a strojové učení pro mapování dat a vlastní konfigurace.
- Nativní připojení k Google BigQuery pro analýzu v reálném čase vám pomáhá provádět analýzu v reálném čase přímo ve vašem datovém skladu.
Omezení nástroje Looker od Google
- Spoléhání se na LookML může vést k vytvoření úzkých míst pro samoobslužné nástroje pro vytváření reportů pro klienty.
Ceny Looker by Google
- Platform Edition: Ceny na míru
- Uživatelské licence: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Looker by Google
- G2: 4,4/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
20. Polymer (nejlepší pro přeměnu surových dat na praktické přehledy)
Polymer je platforma pro vizualizaci dat v reálném čase určená pro podniky z různých odvětví, včetně elektronického obchodu, marketingu a podnikání.
Pomáhá integrovat různé zdroje dat s analytikou řízení projektů. Navíc jeho uživatelsky přívětivé rozhraní umožňuje komukoli prozkoumávat data, vytvářet zprávy a generovat vizualizace bez náročného učení.
Platforma také obsahuje dynamický modul pro správu zásad, který vám pomůže přizpůsobit zabezpečení, včetně identifikace a opravy exponovaných dat, a zároveň poskytuje upozornění na rizikové aktivity související se sdílením dat.
Nejlepší vlastnosti polymeru
- Generování dashboardů pomocí umělé inteligence automaticky vytváří přehledné dashboardy, které vám umožní rychle vizualizovat data a předpovídat výsledky na základě historických a aktuálních dat.
- Integrace s oblíbenými zdroji dat, jako jsou Google Analytics, Shopify a Facebook Ads, vám pomůže shromažďovat a synchronizovat data z více platforem.
- Robustní bezpečnostní funkce, které chrání citlivá data, jako jsou osobní identifikační údaje (PII) a chráněné zdravotní informace (PHI) napříč platformami SaaS.
Omezení polymerů
- Chybí základní datové konektory
Ceny polymerů
- Starter: 50 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 100 $/měsíc na uživatele
- Teams: 250 $/měsíc za 3 uživatele
- Podnik: Ceny na míru
21. ASK BOSCO® (nejlepší pro konverzační a hlasem asistovanou analýzu)
ASK BOSCO® je analytická platforma založená na umělé inteligenci navržená tak, aby podpořila konverzační a hlasem asistované reportování pro marketéry a agentury, a nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a pokročilé funkce strojového učení.
Prediktivní analytické funkce platformy pomáhají předpovídat budoucí výkonnost a alokovat výdaje na média, což firmám umožňuje činit rozhodnutí o marketingovém rozpočtu na základě dat.
Nejlepší funkce ASK BOSCO®
- Sada nástrojů pro reporting s využitím umělé inteligence automatizuje generování reportů, pomáhá vám klást otázky týkající se dat a získávat poznatky, trendy a doporučení na základě algoritmického modelování.
- Sledování konverzí, jako je sledování na základě pixelů a integrace mezi servery, pomáhá s podrobným monitorováním výkonu.
- Segmentace publika a analýza provozu pomáhají cílit na konkrétní demografické skupiny na základě chování nebo preferencí a vyhodnocovat zdroje provozu za účelem posouzení výkonu napříč kanály.
Omezení ASK BOSCO®
- Ne vždy načte data správně
Ceny ASK BOSCO®
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ASK BOSCO®
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
Nástroje pro prediktivní analýzu a strojové učení
Potřebujete pomoc s prediktivní analytikou a strojovým učením? Tyto nástroje vám mohou pomoci:
22. DataRobot (nejlepší pro automatizaci vývoje modelů umělé inteligence)
DataRobot je automatizovaná platforma ML , která zjednodušuje vývoj a nasazení prediktivních modelů. Její uživatelsky přívětivé rozhraní vám pomůže integrovat modely do stávajících systémů prostřednictvím REST API.
Platforma podporuje jak dávkové, tak i predikce v reálném čase, což poskytuje flexibilitu pro splnění různých aplikačních potřeb. Je to obzvláště výhodné pro organizace, které chtějí využít AI bez nutnosti rozsáhlých znalostí v oblasti datové vědy.
Nejlepší funkce DataRobot
- Automatizovaný výběr a trénování modelů, který po nahrání datového souboru paralelně vyhodnocuje stovky algoritmů.
- Pokročilé funkce generují nové funkce z existujících dat, aby zvýšily výkon modelu.
- Průběžná optimalizace prostřednictvím sledování metrik, jako je přesnost predikce a drift dat, zajišťuje, že se modely přizpůsobují měnícím se podmínkám a zůstávají spolehlivé v dynamických prostředích.
Omezení DataRobot
- Chybí funkce ETL (Extract, Transform, Load)
Ceny DataRobot
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze DataRobot
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
23. H2O. ai (nejlepší pro open-source AI frameworky a škálovatelné ML)
H2O. ai je open-source platforma určená pro vývoj modelů AI a ML, která je užitečná pro odvětví, kde je pro personalizaci a hodnocení rizik zapotřebí rychlá a vysvětlitelná AI.
Integruje se s populárními programovacími jazyky, jako jsou Python a R, a disponuje uživatelsky přívětivým webovým grafickým rozhraním nazvaným Flow, díky čemuž je přístupný pro datové vědce a vývojáře všech úrovní dovedností.
H2O Wave dále vylepšuje platformu tím, že pomáhá s vývojem interaktivních aplikací AI a zjednodušuje vytváření a nasazování modelů v reálném čase.
Nejlepší funkce H2O. ai
- Pokročilá funkce AutoML automatizuje výběr algoritmů, ladění hyperparametrů a hodnocení modelů a generuje žebříček, který vám pomůže rychle identifikovat nejlepší model.
- Flexibilita při podpoře distribuovaných výpočetních prostředí, jako jsou Hadoop a Spark, s architekturou v paměti, která se lineárně škáluje pro aplikace na podnikové úrovni.
- Komplexní podpora široké škály algoritmů strojového učení, včetně gradient boosting machines, generalizovaných lineárních modelů a deep learning frameworks.
Omezení H2O. ai
- Škálování velkých datových sad s sebou nese provozní složitosti.
Ceny H2O. ai
- Ceny na míru
H2O. ai hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
24. Akkio (nejlepší pro predikce AI bez kódu a analýzy v reálném čase)
Akkio je platforma umělé inteligence bez nutnosti programování, která byla navržena s cílem demokratizovat přístup k strojovému učení a prediktivní analytice pro firmy všech velikostí.
Zjednodušuje proces vytváření modelů pomocí intuitivního rozhraní typu drag-and-drop, které vám pomáhá snadno nahrávat datové sady a generovat předpovědi.
Navíc Akkio zahrnuje průběžné monitorování a funkce automatického přeučování, které udržují přesnost modelu v průběhu času.
Nejlepší funkce Akkio
- Technologie AutoML automatizuje pracovní postupy strojového učení a pomáhá vám rychle vytvářet přesné modely přizpůsobené vašim konkrétním potřebám.
- Flexibilní možnosti nasazení pomáhají integrovat modely umělé inteligence do stávajících systémů, ať už prostřednictvím API nebo přímou integrací s oblíbenými obchodními aplikacemi, jako jsou CRM a e-commerce platformy.
- Nástroj Chat Data Prep využívá generativní AI k automatizaci úkolů přípravy dat a funguje jako intuitivní chatovací rozhraní, které vám pomáhá komunikovat s daty formou konverzace.
Omezení Akkio
- Je třeba zachovat školení a vyhnout se nutnosti restartovat systém při každé konverzační relaci.
Ceny Akkio
- Plány na úrovni uživatelů Zobrazení: Zdarma Základní: 49 $/měsíc na uživatele Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Zobrazit: Zdarma
- Základní: 49 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Plány pro celou organizaci Balíček Build-on: Od 999 USD/měsíc Enterprise: Ceny na míru
- Balíček Build-on: Od 999 USD/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
- Zobrazit: Zdarma
- Základní: 49 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Balíček Build-on: Od 999 USD/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
25. MonkeyLearn (nejlepší pro analýzu textu pomocí NLP)
MonkeyLearn se specializuje na textovou analýzu pomocí NLP a pomáhá firmám získávat cenné informace z nestrukturovaných textových dat , jako jsou recenze zákazníků, příspěvky na sociálních sítích a e-maily.
Intuitivní grafické uživatelské rozhraní platformy zjednodušuje proces vytváření modelů a nabízí návody a přehledný design, který uživatelům umožňuje snadné procházení platformy.
Nejlepší funkce MonkeyLearn
- Pokročilá analýza sentimentu pro měření emocí a názorů zákazníků vyjádřených v textu, která vám pomůže pochopit veřejné mínění o vašich produktech nebo službách.
- Školení vlastních modelů vám pomůže využít vaše jedinečné datové sady k vytvoření relevantních modelů, zatímco předem vyškolené modely pro úkoly, jako je extrakce klíčových slov a klasifikace témat, vám umožní rychlý a efektivní start.
- Integrace s nástroji jako Google Sheets, Excel a Zapier zjednodušuje začlenění textové analýzy do stávajících pracovních postupů.
Omezení MonkeyLearn
- Omezuje počet dotazů na základě předplaceného tarifu.
Ceny MonkeyLearn
- Cena od 299 USD/měsíc za funkci
Lepší rozhodování na základě dat s ClickUp
Nástroje pro správu dat mohou vést k tomu, že týmy přeskakují mezi platformami, soustředí se na analytiku nebo automatizaci, ale často jim chybí klíčové integrace nebo spolupráce. 🤷
ClickUp mění scénář tím, že kombinuje automatizaci založenou na umělé inteligenci s týmovou prací na jednom místě. Jako univerzální aplikace pro práci zjednodušuje zpracování dat a reporting, spojuje týmy, aby mohly sledovat, analyzovat a reagovat na data, a to vše v jediném pracovním prostoru!
