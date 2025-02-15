Jak zaujmout a získat pasivní uchazeče

Hledání správného kandidáta může připomínat hledání jehly v kupce sena. Po nesčetných žádostech se objevují stále stejné problémy – někteří nemají dostatek zkušeností, jiní prostě nesplňují vaše představy.
Někdy nejlepší kandidáti ani nehledají práci. Jejich profily tiše vynikají působivými zkušenostmi a bystrými postřehy, ale nic nenasvědčuje tomu, že by byli na trhu práce.
Přitáhnout tyto pasivní kandidáty neznamená čekat, až se přihlásí. Je třeba promyšlený a přesvědčivý přístup, který vzbudí jejich zájem o příležitosti, o kterých ani nevěděli, že jim unikají.
Abyste našli a udrželi ty nejlepší talenty, musíte vědět, jak zaujmout pasivní uchazeče a získat je na svou stranu. Podívejme se na strategie, které fungují, a na to, jak vám ClickUp může pomoci tento proces zefektivnit. 🔍
⏰ 60sekundové shrnutí
Nejlepší kandidáti nehledají vždy aktivně práci, ale to neznamená, že jsou mimo dosah. Zapojení pasivních kandidátů vyžaduje strategický, personalizovaný přístup, který vzbudí jejich zájem a pomůže navázat smysluplné vztahy.
- Definujte svého ideálního kandidáta: Vytvořte si profil na základě dovedností, motivace a kariérních cílů.
- Využijte sociální média: Zapojte se na LinkedIn, Instagramu a X s personalizovaným oslovením a budováním značky zaměstnavatele.
- Využijte skryté zdroje talentů: Prozkoumejte minulé uchazeče, doporučení a profesní komunity.
- Vytvořte poutavé oslovení: Vyhněte se obecné zprávě, zdůrazněte kariérní růst a přizpůsobte svůj přístup.
- Zefektivněte nábor pomocí ClickUp : Používejte ClickUp Tasks ke sledování uchazečů, ClickUp Brain pro oslovování uchazečů pomocí umělé inteligence a šablony HR pro zjednodušení náboru.
Kdo jsou pasivní uchazeči?
Pasivní uchazeči jsou profesionálové, kteří aktivně nehledají nové zaměstnání, ale jsou otevřeni správné příležitosti. Jsou spokojeni ve svých současných pozicích a neprocházejí pracovní portály ani neaktualizují LinkedIn, aby našli nové nabídky.
📌 Zde je několik příkladů pasivních uchazečů:
💻 Softwarový inženýr, který se ve své současné pozici cítí dobře, ale je otevřený možnosti přejít ke konkurenci, kde by se mohl podílet na průlomových projektech.
📊 Zkušený marketingový manažer sdílí své poznatky online, aktivně nehledá práci, ale reaguje na nabídky seniorních pozic, které odpovídají jeho odborným znalostem.
🎨 Grafik, který má rád svou práci, ale lákají ho příležitosti nabízející větší tvůrčí svobodu a spolupráci s špičkovými designéry.
Pasivní vs. aktivní kandidáti
Aktivní uchazeči o zaměstnání jsou jako průzkumníci, kteří jsou neustále v pohybu, zatímco pasivní uchazeči jsou spíše jako tajní agenti – spokojeni se svou současnou misí, dokud se neobjeví ta správná příležitost.
V čem se liší:
|Aspekt
|Aktivní uchazeči
|Pasivní uchazeči
|Stav hledání zaměstnání
|Aktivně hledejte nové příležitosti
|Nehledám práci, ale jsem otevřený správné nabídce
|Úroveň zapojení
|Často se ucházejte o pracovní pozice a účastněte se pohovorů
|Potřebujete personalizovaný přístup a přesvědčivost?
|Myšlení
|Zaměřeno na kariérní růst nebo změnu zaměstnání
|Jsou spokojeni se svým současným zaměstnáním, ale zajímají se o lepší možnosti
|Pozice na trhu dovedností
|Junior, střední úroveň nebo zkoumání trhu po přestávce nebo změně
|Kvalifikovaní odborníci vynikající ve svých rolích
|Náborové úsilí
|Snadnější zacílení a zapojení
|Vyžaduje proaktivní vyhledávání a pečlivé řízení vztahů.
|Motivace ke změně
|Motivováni nezaměstnaností, nespokojeností nebo touhou po kariérním růstu
|Přitahováni lepšími příležitostmi, kariérním růstem nebo jedinečnými výzvami
Jejich pochopení vám umožní vylepšit svůj přístup, dosáhnout svých náborových cílů a najít ideálního kandidáta.
Proč přijímat pasivní uchazeče?
Nábor pasivních uchazečů může vyžadovat více úsilí, ale výsledek stojí za to.
Zde je důvod:
🎯 Jsou v tom na dlouhou trať: Pasivní kandidáti jsou často vysoce kvalifikovaní a vybíraví, takže je větší pravděpodobnost, že zůstanou.
🌟 Přinášejí rozmanité pohledy: Vzhledem k tomu, že mnozí z nich pocházejí z různých odvětví a prostředí, přinášejí jedinečné dovednosti a nápady, které mohou váš tým posunout na vyšší úroveň.
Pasivní kandidáti však nepřijdou sami od sebe – musíte je oslovit a upoutat jejich pozornost.
Strategie pro nábor pasivních uchazečů
Věděli jste, že... 70 % globální pracovní síly tvoří pasivní uchazeči. To je docela velký talentový fond, který stojí za zvážení.
Jak tedy přizpůsobit náborovou kampaň tak, aby přilákala pasivní uchazeče?
Pojďme to zjistit. 🔎
1. Nakreslete si svého ideálního zaměstnance
Podle jedné zprávy 90 % zaměstnavatelů nesplnilo své náborové cíle v roce 2023 a 32 % uvedlo, že to bylo kvůli tomu, že kandidáti nebyli vhodní. Špatné popisy pracovních pozic a nízká viditelnost jsou běžné problémy, ale najít správné talenty je jako hledat jehlu v kupce sena, pokud nevíte, koho hledáte.
Právě zde přichází na řadu vytvoření profilu kandidáta. Pomůže vám pochopit, kdo jsou kvalifikovaní kandidáti, co chtějí a jak je přilákat k vhodné pozici.
💪 Jak na to:
- Pochopte, co motivuje vaše ideální kandidáty, ať už je to kariérní růst, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem nebo konkrétní dovednosti.
- Využijte data z minulých náborů, zpětnou vazbu od svého týmu a průzkum trhu k vytvoření své osobnosti na základě reálných poznatků.
- Přizpůsobte popisy pracovních pozic, oslovování uchazečů a image zaměstnavatele tak, aby přímo odpovídaly potřebám a preferencím vašich ideálních uchazečů.
Zde je příklad:
🚫 Chyby, kterým se vyvarujte:
- Přílišné zobecňování: Pasivní uchazeči jsou jedineční a mají odlišné motivace a preference. Zapomeňte tedy na stereotypní profily.
- Zesílení předsudků: Přílišné zaměření na konkrétní tituly nebo certifikáty může nechtěně odfiltrovat talentované kandidáty z různých prostředí.
- Stagnace: Nespokojte se s zastaralým profilem. Pravidelně jej aktualizujte podle vývoje potřeb trhu a očekávání uchazečů.
📽️ Bonusové video: Obáváte se, že vaše náborová strategie selhává? Připadá vám přilákání těch správných talentů jako hledání jehly v kupce sena? Vylepšete nábor pomocí umělé inteligence. Zde je návod:
2. Využijte sociální sítě
Sociální média nejsou jako pracovní portály, kde stačí něco zveřejnit a čekat. Jsou to obousměrné komunikační kanály, kde můžete oslovit kandidáty, navázat konverzaci a budovat vztahy. Navíc získáte přehled o zájmech, osobnosti a motivacích kandidátů.
Není divu, že 92 % zaměstnavatelů využívá sociální sítě k hledání pasivních uchazečů!
Zde je návod, jak co nejlépe využít každou platformu:
- Využijte LinkedIn Sales Navigator k oslovení pasivních talentů pomocí pokročilých filtrů pro dovednosti, odvětví a kariérní změny.
- Prohlédněte si doporučení a reference, abyste mohli posoudit odborné znalosti a reputaci kandidáta v daném oboru.
- Obecné zprávy InMail, jako například „Ahoj, přijímáme nové zaměstnance!“, nestačí. Ukažte jim, že znáte jejich práci.
- Využijte příběhy a videa, abyste ukázali, v čem je vaše společnost jedinečná. Zamyslete se nad týmovými výlety, zajímavými projekty nebo dokonce domácími mazlíčky v kanceláři.
- Spolupracujte se zaměstnanci a sdílejte obsah ze života vaší společnosti na profilu vaší společnosti. Skuteční lidé = skutečný dopad
- Používejte hashtagy jako #WeAreHiring nebo #LifeAt[VašeSpolečnost], abyste zvýšili viditelnost.
X (Twitter)
- Vyhledávejte hashtagy jako #OpenToWork, #DesignJobs nebo klíčová slova specifická pro dané odvětví, abyste našli pasivní uchazeče o zaměstnání.
- Zapojte potenciální zaměstnance tím, že budete lajkovat nebo komentovat jejich tweety. Je to skvělý způsob, jak navázat vztah (aniž byste působili jako spammeři).
- Zveřejňujte volná pracovní místa s nápaditým přístupem – přidejte humor, GIF nebo vtipnou slovní hříčku.
- Vytvořte si soukromé seznamy potenciálních uchazečů, abyste mohli sledovat jejich aktualizace a postupně s nimi navazovat smysluplné kontakty.
🚫 Chyby, kterým se vyvarujte:
- Přeskakování nastavení soukromí: Neposílejte soukromé zprávy bez svolení. Respektujte nastavení soukromí.
- Ignorování kultury platformy: Co funguje na Instagramu, může na LinkedIn selhat. Poznejte tedy atmosféru své platformy.
- Pouze sdílení pracovních nabídek: Než požádáte o životopisy, navážte vztah.
- Kopírování a vkládání zpráv: Vyhněte se generickým zprávám na různých platformách; přizpůsobte je každé platformě.
3. Využijte různé zdroje talentů
Hledání správných pasivních uchazečů o zaměstnání začíná tím, že víte, kde hledat. Pokud hledáte grafického designéra, místa jako Dribble a Behance jsou ideálními místy pro hledání špičkových talentů. Pro pozice v oblasti prodeje mohou být networkingové akce a konference v oboru skvělým zdrojem vhodných kandidátů.
💪 Na co se zaměřit:
- Bývalí uchazeči: Někdy je ten správný kandidát již ve vaší databázi, proto zkontrolujte svůj systém sledování uchazečů. Oslovte ty, kteří se dostali do pozdějších kol, ale minule jim nevyšlo načasování.
- Programy doporučení zaměstnanců: Vaši zaměstnanci jsou vašimi nejlepšími lovci talentů. Povzbuďte je, aby doporučovali lidi ze svých sítí. Doporučení kandidáti mají tendenci podávat lepší výkony a zůstávají déle, což je pro váš náborový proces výhodné pro všechny strany. Ve skutečnosti se jedná o zdroj č. 1 kvalitních uchazečů.
- Profesionální komunity: Připojte se k oborovým komunitám na platformách jako Discord nebo Slack. Jsou to ideální místa, kde můžete najít pasivní uchazeče, kteří se již zapojili do smysluplných diskusí souvisejících s vaším oborem.
🚫 Chyby, kterým se vyvarujte:
- Přetížení přílišným množstvím žádostí: Vyhněte se bombardování zaměstnanců neustálými žádostmi o doporučení. Místo toho se zaměřte na několik klíčových pozic a motivujte je k kvalitním doporučením spíše než k kvantitě.
- Přehlížení etikety komunity: Nikdo nemá rád spam. Respektujte komunitu tím, že se zapojíte do diskusí, než představíte své náborové potřeby.
4. Využijte každý e-mail na maximum díky personalizaci
Posílat obecné e-maily, kliknout na tlačítko „Odeslat“ a čekat, až přijde ticho – to je asi největší výzva, které každý náborář denně čelí.
Ale pravda je taková: obecné oslovování uchazečů je již zastaralé. Pokud chcete vyniknout, je třeba se zaměřit na personalizaci – zejména když 76 % uchazečů o zaměstnání je ochotno komunikovat s náboráři prostřednictvím e-mailů.
💪 Jak zajistit, aby vaše zpráva vynikla:
- Zapomeňte na kopírování a vkládání: Nikdo nechce mít pocit, že je jen dalším jménem na seznamu. Odkazujte na jejich nedávné projekty, úspěchy nebo dokonce na ten jeden tweet o jejich lásce k cestování.
- Ukažte výhody nad rámec výplaty: Odměna je důležitá, ale je to jen jeden z mnoha faktorů. Zdůrazněte flexibilitu, možnosti kariérního růstu, inkluzivní firemní kulturu a jedinečné výhody, díky kterým vaše společnost vyniká
- Mluvte jejich jazykem: Někteří kandidáti preferují detaily, zatímco jiní dávají přednost neformálnímu rozhovoru. Zjistěte, co funguje nejlépe, a podle toho přizpůsobte svou zprávu.
🚫 Chyby, kterým se vyvarujte:
- Přehnané používání odborných výrazů: Prokázat znalosti je sice dobré, ale nadměrné používání irelevantních odborných výrazů nebo módních slov může uchazeče odradit. Používejte jasný a jednoduchý jazyk.
- Neúcta k jejich času: Vaše sdělení by mělo být stručné a výstižné, ale zároveň dostatečně poutavé, aby je zaujalo.
- Vynechání následné komunikace: Nenechávejte rozhovor nedokončený. Jemné připomenutí ukazuje, že máte stále zájem, a udržuje dveře otevřené pro potenciální příležitosti.
5. Pokládejte správné otázky při pohovoru
Když vzbudíte zájem pasivního uchazeče, použijte promyšlené otázky při pohovoru, abyste odhalili jeho motivaci.
💪 Otázky, které byste měli položit pasivnímu uchazeči:
- Otázka založená na scénáři: Představte si, že pracujete na projektu s krátkou lhůtou a klient v polovině projektu změní své požadavky. Jak byste situaci řešili?
- Vizionářská otázka: Kdybyste zítra vedli tým deseti lidí, jakou vizi byste jim nastavili a jak byste je motivovali k jejímu dosažení?
- Nahlédnutí do osobnosti: Jaké je nejkreativnější řešení, které jste vymysleli v práci, a jaký mělo dopad?
- Kariérní růst: Kde se vidíte za 5 let a jak by podle vás mohla naše společnost tuto vizi podpořit?
- Kulturní kompatibilita: V jakém pracovním prostředí se vám daří a jak přispíváte k pozitivní kultuře?
🚫 Chyby, kterým se vyvarujte:
- Otázky typu ano/ne: Otázky jako „Splnil jste své prodejní cíle?” vám kromě čísla mnoho neřeknou. Místo toho se zeptejte: „Jaké strategie jste použil, abyste překonal své prodejní cíle?”
- Výslechový režim: Vyhněte se atmosféře křížového výslechu, která v uchazeči vyvolává pocit, že je pod drobnohledem.
- Urychlování procesu pohovoru: Pasivní uchazeči potřebují čas na zvážení změny. Urychlování procesu může vyvolat pocit, že nejsou dostatečně oceněni.
Jak překonat výzvy při náboru pasivních uchazečů
Nábor pasivních uchazečů s sebou nese řadu překážek a jejich překonání vyžaduje kreativitu a vynikající náborové dovednosti, aby se jim podařilo najít tu správnou příležitost.
1. Psaní efektivních pracovních inzerátů
Jelikož pasivní uchazeči aktivně nehledají práci, tradiční nabídky pracovních míst nemusí upoutat jejich pozornost.
Řešení:
✅ Použijte software pro správu talentů k vytvoření pracovních nabídek, které nejen přilákají kvalifikované profesionály, ale také budou v souladu s vaší misí, hodnotami a kulturou.
✅ Distribuujte pracovní nabídky na místech, která kandidáti často navštěvují, jako jsou odborná fóra, LinkedIn nebo specializované komunity.
2. Omezená dostupnost pro pohovory
Pasivní uchazeči často mají potíže najít si čas na pohovory, protože se musí věnovat svým současným povinnostem.
Řešení:
✅ Nabídněte flexibilní termíny pohovorů, včetně brzkých ranních hodin, večerů nebo víkendů.
✅ Přidejte do svého náborového technologického balíčku předem nahrané videorozhovory nebo asynchronní hodnotící nástroje, abyste se přizpůsobili jejich časovým možnostem.
3. Překonání zlatých pout
Pasivní uchazeči o zaměstnání mohou mít výhody, jako jsou akcie, bonusy nebo nepeněžní benefity, které jim ztěžují odejít.
Řešení:
✅ Než oslovíte kandidáty, prozkoumejte trendy na trhu a jejich aktuální odměny. Sledujte zdroje informací o náboru, jako je podcast „The Recruiting Future “ od Matta Aldera, abyste byli vždy informováni.
✅ Prezentujte svou nabídku jako „budoucnost odolnou“ příležitost, která v průběhu času převáží jejich současné výhody.
Nástroje a zdroje pro pasivní nábor
Náboráři tráví hodiny procházením profilů, zasíláním e-mailů s nabídkami práce a personalizací svých zpráv, zatímco zároveň řídí další úkoly související s náborem. Organizace všeho pomocí dokumentů a tabulek se rychle stává noční můrou.
Nástroje pro nábor pomocí umělé inteligence zjednodušují proces, takže se můžete soustředit na hledání těch nejlepších kandidátů. Využívají strojové učení a pokročilé algoritmy k:
- Zvládněte opakující se úkoly
- Udržujte zájem uchazečů plynulou komunikací
- Poskytněte informace, které vám pomohou vylepšit vaše náborové strategie.
Platforma ClickUp pro řízení lidských zdrojů je jedním z takových řešení. Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, nabízí ClickUp řadu funkcí, které umožňují personalistům komplexně řídit náborovou strategii.
Jak vám to pomůže:
Rozložte složité pracovní postupy pomocí úkolů ClickUp
ClickUp Tasks centralizuje vše na jednom místě. Od okamžiku, kdy najdete pasivního kandidáta, až po okamžik, kdy mu učiníte nabídku, můžete vytvořit úkoly pro každý krok procesu, například:
- Prohlédněte si portfolio uchazeče
- Zašlete úvodní zprávu
- Naplánujte si další kroky
Chcete kontaktovat kandidáta do 24 hodin? Nastavte si termín, který vám to připomene. Navíc můžete přidat značky priority (např. urgentní, vysoká, střední, nízká), abyste si mohli rozvrhnout pracovní zátěž a soustředit se nejprve na kandidáty s vysokou prioritou.
Někdy mají úkoly více kroků nebo vyžadují podrobnější informace, takže je můžete rozdělit na dílčí úkoly.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Můžete také použít vlastní stavy úkolů, jako například „První kontakt“, „Naplánovaný pohovor“ nebo „Nabídka prodloužena“, abyste přesně věděli, v jaké fázi se každý kandidát nachází. V ClickUp si také můžete vytvořit kontrolní seznam úkolů, ve kterém můžete označovat položky jako hotové nebo nehotové.
Potřebujete po pohovoru kandidáta kontaktovat nebo si znovu prohlédnout jeho profil? ClickUp Reminders vám pomůže s jemnými připomínkami, ať už se jedná o jednorázové připomenutí nebo opakující se úkol.
Vylepšete své propagační sdělení pomocí ClickUp Brain.
Psaní popisu pracovních pozic nebo e-mailů uchazečům se s ClickUp Brain stalo mnohem snazší.
Stačí zadat pokyn a během několika sekund získáte vysoce kvalitní obsah. Navíc se postará o to, aby jazyk byl profesionální, ale zároveň poutavý, takže přilákáte ty nejlepší talenty. ClickUp Brain také vylepšuje vaše texty kontrolou gramatiky a tónu, takže budete v každé komunikaci působit profesionálně.
📌 Příklad podnětů:
- Napište popis pracovní pozice pro senior marketingového manažera
- Vytvořte kreativní a poutavý inzerát na pozici softwarového inženýra.
- Napište e-mail, ve kterém nabídnete exkluzivní příležitost kandidátovi v oblasti digitálního marketingu a zdůrazněte výhody této pozice.
- Napište následný e-mail kandidátovi, který po prvním pohovoru neodpověděl.
- Zkontrolujte gramatiku v tomto e-mailu/popisu pracovní pozice a ujistěte se, že je profesionální, ale přátelský.
Naplánujte si pohovory pomocí kalendáře ClickUp.
Sledování několika pohovorů v e-mailech, kalendářích a poznámkách může být stresující. Právě v tom vám pomůže kalendářový náhled ClickUp. Zde je návod, jak na to:
- Vizualizujte vše: Zobrazte si všechny své náborové úkoly a filtrujte je tak, abyste se mohli soustředit pouze na pohovory.
- Plánování pomocí drag-and-drop: Přetáhněte svou úlohu do jiného časového úseku a přesuňte pohovor.
- Žádné časové konflikty: Včas odhalte a vyřešte jakékoli překrývání v reálném čase. To znamená, že už nebudou vznikat trapné situace typu „ups, neuvědomil jsem si, že jsme vás naplánovali na stejný čas“.
- Barevné kódování pro lepší organizaci: Použijte barevné kódy, abyste mohli snadno rozlišit jednotlivé pohovory, například technické pohovory označte modrou barvou a finální kola fialovou barvou.
Rychle začněte s šablonami ClickUp HR.
Proč trávit hodiny vytvářením náborových procesů od nuly, když můžete využít hotové šablony ClickUp pro personální oddělení a vše zefektivnit? Vyberte si šablonu, přizpůsobte ji svým potřebám a máte hotovo.
Šablona akčního plánu náboru ClickUp vám pomůže zajistit vše od vyhledávání kandidátů až po zapracování těch nejvhodnějších.
S více než 15 přizpůsobitelnými zobrazeními ClickUp získáte pět různých způsobů, jak nahlížet na svůj náborový proces:
- Zobrazení „Nevhodný“: Pro ukládání uchazečů, kteří neprošli výběrem.
- Seznam uchazečů: Pro sledování všech uchazečů
- Podle rolí: Pokud najímáte na více pozic
- Zobrazení přihlášky: Pro snadný přístup k přihláškám
- Začněte zde Zobrazit: Průvodce jednotlivými kroky procesu
Můžete také nastavit milníky pro sledování klíčových termínů, jako například „Rozhovory dokončeny do pátku“ nebo „Rozhodnutí finalizováno do příštího týdne“. Dashboard dále zobrazuje váš pokrok, například kolik kandidátů jste již pohovorili nebo kolik jich je stále ve fázi „Probíhá“.
Šablona ClickUp Hiring Candidates Template vám pomůže sledovat, porovnávat a hodnotit uchazeče. Používejte vlastní stavy, plánujte pohovory v „Calendar View“ a porovnávejte kandidáty v „Table View“.
„Read Me HR Applicant Tracking View“ sleduje pokrok, „Chat View“ zefektivňuje komunikaci a „Full Gallery View“ nabízí vizuální přehled.
Pro více detailů, „Úplný seznam“ organizuje kandidáty podle role nebo dovedností, což vám pomůže najít toho nejvhodnějšího.
Dosáhněte svých cílů v oblasti pasivního náboru s ClickUp
Nábor pasivních uchazečů o zaměstnání je jako přesvědčit někoho, aby opustil pohodlnou pohovku a připojil se k taneční párty. Je to obtížné, ale se správným přístupem můžete jejich „možná později“ změnit na „pojďme do toho!“
Nástroje jako ClickUp vytvářejí plynulý, automatizovaný pracovní postup, který vám umožní soustředit se na budování smysluplných vztahů s nejlepšími talenty ještě předtím, než začnou uvažovat o hledání nové práce.
ClickUp Tasks udržuje každý krok organizovaný, takže se vám nestane, že byste na něco zapomněli. ClickUp Brain je osobní asistent pro HR, který vám usnadní práci. A nezapomeňte na šablony pro HR – připravená nastavení, která promění složité náborové procesy v efektivní postupy.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a snadno se orientujte v konkurenčním prostředí talentů! 🙌