Kerry Campion: Používání ClickUp k řízení mé práce a vynikání v nové kariéře

Změna kariéry může být jednou z nejděsivějších věcí, které kdy uděláte, ale také jednou z nejvíce obohacujících.
Pokud jste v situaci, kdy cítíte, že potřebujete změnu, nebo jste vždy snili o tom, že budete dělat něco jiného, teď je ten správný čas se do toho pustit!
Vezměte si příklad z Kerry Campion – učitelky angličtiny, která se stala odbornicí na SEO copywriting. 👏👏👏
„Byl to strašidelný skok, ale teď... moje práce spojuje moje dvě velké vášně...“
Vydat se touto novou cestou mělo své výzvy; musela se naučit, jak efektivně řídit projekty. Naštěstí Kerry našla spolehlivou a flexibilní aplikaci pro řízení projektů, která jí pomohla v každém kroku.
Kerry zde hovoří o tom, jak jí ClickUp pomohl vybudovat silné vztahy s klienty a dodal jí sebevědomí v nové roli.
Dobře, Kerry. Jsme připraveni! 🎙💁♀️
Povězte nám něco o sobě
Ahoj! Jmenuji se Kerry a jsem SEO copywriterka z Valladolidu v Kastilii a Leónu ve Španělsku. 👋 😊
Byla jsem učitelkou angličtiny jako druhého jazyka a začala jsem se věnovat online prostoru s vlastním blogem a podcastem pro studenty angličtiny. Při jeho budování mě rychle začalo mnohem více zajímat, jak dostat svůj blog k těm správným lidem, než samotné učení. Tady jsem objevila SEO a netrvalo dlouho, než jsem se rozhodla udělat velký krok a přeškolit se na SEO copywritera a opustit své staré podnikání.
Byl to strašidelný skok, ale teď, o dva roky později, vytvářím strategii SEO obsahu pro tvůrce kurzů, online podnikatele a SaaS společnosti.
Miluji to, že moje práce nyní spojuje moje dvě největší vášně: psaní a marketing, a že mám možnost spolupracovat s úžasnými zakladateli z celého světa. 💜
Nejen to, ale také jsem se pustila do online školení a nyní učím ostatní copywritery, jak se specializovat na SEO copywriting, a to prostřednictvím svého kurzu SERP Slayer. Je to tedy spousta věcí, které musím zvládat najednou: práce pro klienty, administrativa, marketing (pro OBĚ strany mého podnikání), budování a rozvíjení mé komunity a podpora mých studentů.
Vstupte do ClickUp – zachránce mého duševního zdraví. 😌 🙌
Jak jste se dozvěděla o ClickUp?
Všichni mi říkali, abych používala sadu nástrojů, ale bylo to prostě otravné, muset tolikrát přecházet mezi různými systémy. Navíc je to obrovská dodatečná nákladová položka, když musíte žonglovat s tolika různými softwary.
Jako copywriterka si musím dělat spoustu poznámek a potřebovala jsem místo, kde bych mohla uložit všechny důležité dokumenty týkající se projektů mých klientů a nějak je propojit s mým systémem pro správu projektů.
Lidé mi doporučovali používat Notion a Asanu, ale nikdy mi nevyhovovalo, že jsem musela přepínat mezi těmito dvěma aplikacemi. Také se mi nelíbila struktura Asany. Vadilo mi, že všechny „projekty“ byly náhodně rozházené po celé aplikaci, a chtěla jsem je uspořádat do nějaké hierarchie, což mi umožnil ClickUp.
K čemu ClickUp používáte?
ClickUp používám doslova na všechno, od správy obsahu marketingu, plánování sociálních médií, správy projektů klientů, správy podniku, financí mého podniku, spolupráce s mou asistentkou, delegování úkolů, až po mé cvičební režimy a stravovací plány!
SEO copywritery mají spoustu dokumentů a tabulek. Naštěstí mi funkce Docs v ClickUp umožňuje centralizovat všechny důležité dokumenty pro každého z mých klientů na jednom místě. Vytvořila jsem také šablony projektů a dokumentů pro své otázky k briefu, otázky k objevovacím hovorům, analýzu hlasu značky a dokonce tam píšu i první návrh svého textu – přímo v ClickUp.
Funkce Embed view v ClickUp mi také velmi pomohla při správě důležitých tabulek. Možnost vložit a upravovat tabulky Google Sheet přímo v ClickUp byla nesmírně užitečná. Nyní už nemusím prohledávat Google Drive, abych našla příslušnou tabulku pro projekty svých klientů – mám ji okamžitě k dispozici.
Hodně využívám také formuláře ClickUp. Vytvořila jsem kontaktní formuláře, aby se se mnou noví potenciální zákazníci mohli spojit prostřednictvím mé webové stránky vyplněním formuláře ClickUp. Tím se automaticky vytvoří nový úkol v mém seznamu „potenciálních zákazníků“, takže vím, že musím provést následnou kontrolu. Je to také skvělý způsob, jak shromažďovat reference od klientů, protože mohou nahrát fotografii, udělit hodnocení hvězdičkami a udělit vám svolení k zveřejnění reference pomocí zaškrtávacího políčka.
ClickUp se stal nedílnou součástí mého pracovního (i osobního) života, protože je to aplikace, která nahrazuje všechny ostatní. 🔥
S Trello jsem musela přeskakovat mezi různými tabulemi a nemohla jsem vidět vše, co jsem měla rozdělané, na jednom místě. S ClickUp hodně využívám zobrazení kalendáře v záložce „Vše“, takže mohu vidět všechny své projekty, termíny a schůzky na jednom místě.
V Asaně se mi nikdy nelíbilo, že „projekty“ nebyly seskupeny dohromady jako v ClickUp, kde je hierarchie prostorů, složek, seznamů atd. Zkoušela jsem také integrovat svůj pracovní postup s Notion, ale pak jsem si uvědomila, že nativní správce dokumentů ClickUp to v podstatě zbytečné.
Zkrátka jsem ušetřila peníze i čas, který bych jinak strávila přeskakováním mezi různými systémy a softwary. ⭐️
Jaká je vaše oblíbená funkce ClickUp?
Zlomilo mi to srdce – je tu tolik funkcí, které miluji! Ale musím říct, že zobrazení Doc mi zachránilo život.
Vytvořila jsem šablony pro celý svůj pracovní postup, včetně otázek, které musím položit svým klientům během našich úvodních a zahajovacích hovorů. Nyní mám jediným kliknutím k dispozici nejen celý pracovní postup projektu, ale také šablony dokumentů, které potřebuji pro každý projekt. Záchrana!
Jaký je váš pracovní postup při používání ClickUp?
Teď se cítím tak elegantně! 💁♀️ 💻 ✨
Cítím se jako skutečná profesionálka s reálnými systémy a pracovními postupy, které na mé klienty udělaly takový dojem, že nyní všichni komentují, jak snadné je se mnou spolupracovat a jak hladký je celý proces.
Můj pracovní postup při zaškolování mi nyní zabere v průměru méně než 20 minut. Dříve mi to trvalo hodinu a půl!
Také se velmi snadno cítím přetížená, takže ClickUp upřímně zlepšil moje duševní zdraví, protože stačí otevřít záložku „vše“ v kalendáři a tam je – celý můj rozvrh. Miluji to. Vím přesně, co se děje a co mohu očekávat, a nejsou žádná nepříjemná překvapení.
Co můžete dělat nyní, když ušetříte jeden den v týdnu, na co jste dříve neměla čas?
Teď mám čas téměř každý den vzít svého psa na dlouhou procházku do lesa. Předtím, než jsem začala používat ClickUp a organizovat své systémy a pracovní postupy, bych si na to z pracovního dne nemohla udělat čas, ani kdybych chtěla.
Nyní, když jste nadšeným uživatelem ClickUp, máte nějaké moudré rady pro ty, kteří jsou noví nebo mají zájem ClickUp vyzkoušet?
ClickUp má tolik úžasných funkcí, že je budete chtít vyzkoušet všechny najednou, ale odolejte tomuto nutkání!
Podívejte se na úvodní videa, vyzkoušejte jeden z jednoduchých vzorových pracovních postupů a pokračujte dál. Na první pohled může být ClickUp ve srovnání s jinými softwary pro správu projektů, jako jsou Asana nebo Trello, trochu složitější, ale postupujte krok za krokem a slibuji vám, že už se nikdy nevrátíte k jinému softwaru. 😌
Děkujeme, že jste se s námi podělila o svůj příběh s ClickUp, Kerry, a za skvělé rady! 💜
Chcete-li se dozvědět více o God Save the SERP a spojit se s Kerry, navštivte její webové stránky , spojte se s ní na LinkedIn a sledujte její tweety na Twitteru .
