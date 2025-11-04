13 nejlepších aplikací pro časové blokování v roce 2026

Měli jste únavný den v práci plný úkolů a schůzek. Když se ale podíváte na svůj seznam úkolů, mnoho položek stále čeká na vyřízení a máte pocit, že jste nedosáhli ničeho významného.
K tomu často dochází, když se snažíte zvládnout příliš mnoho věcí najednou a jste neustále rozptylováni. V tom vám mohou pomoci aplikace pro časové blokování. Přidělením vyhrazených časových úseků pro každý úkol se můžete soustředit na jednu věc najednou a zvýšit tak svou produktivitu.
Ale kterou aplikaci pro časové blokování si vybrat? Pojďme se podívat na nejlepší aplikace pro časové blokování, jejich funkce a ceny.
⏰ 60sekundové shrnutí
Tady je 13 nejlepších aplikací pro časové blokování:
- ClickUp: Nejlepší pro správu úkolů s časovým blokováním a integrací kalendáře
- Google Kalendář: Nejlepší pro barevné rozlišení osobních a pracovních úkolů
- Clockify: Nejlepší pro vykazování času
- Sunsama: Nejlepší pro plánování práce s průvodcem
- Toggl Track: Nejlepší pro sledování času stráveného na různých úkolech
- Planyway: Nejlepší pro sledování úkolů v Jira a Trello
- Todoist: Nejlepší pro rychlé zadávání úkolů a správu opakujících se úkolů
- Notion: Nejlepší pro flexibilní časové blokování a správu pracovních postupů
- TickTick: Nejlepší pro stanovení priorit úkolů
- TimeBloc: Nejlepší pro vytváření rutin a blokování času na mobilu
- Plan: Nejlepší pro uživatele GitHubu
- Fantastical: Nejlepší pro pokročilé plánování a správu více kalendářů
- Clockwise: Nejlepší pro časové blokování s využitím umělé inteligence
Co je time blocking?
Time blocking je metoda produktivity a time managementu, při které rozdělíte svůj den na vyhrazené časové bloky pro konkrétní úkoly nebo činnosti. Namísto přeskakování mezi úkoly nebo reagování na přerušení vám tato technika time managementu pomůže naplánovat si rozvrh předem a přiřadit každý časový blok konkrétnímu úkolu, schůzce nebo přestávce.
Výhody time blockingu:
🎯 Zlepšuje soustředění: Když si pro konkrétní úkoly vyhradíte časové bloky, vyhnete se multitaskingu, přepínání mezi úkoly a rozptylování
🚀 Zvyšuje produktivitu: Pracujete efektivněji, když přesně víte, co máte dělat a kdy to máte udělat
🌿 Zabraňuje vyhoření: Plánováním přestávek a času pro sebe si udržíte lepší rovnováhu mezi prací a soukromým životem
🔝 Podporuje stanovení priorit: Time blocking vás nutí plánovat dopředu a zajišťuje, že nejdůležitější úkoly budou splněny jako první
⏳ Omezuje prokrastinaci: Když jsou úkoly naplánované, je méně prostoru pro jejich odkládání nebo vyhýbání se jim
🧠 Věděli jste, že? Lidé stráví v průměru 12 minut a 40 sekund prací na úkolu, než jsou vyrušeni. Častá přerušení narušují pracovní rytmus a duševní stav, což vede k prodloužení doby potřebné k dokončení úkolu.
Základní funkce nejlepších aplikací pro časové blokování
Zde jsou základní funkce nejlepších aplikací pro časové blokování, na které byste se měli zaměřit:
- Dynamické přeplánování: Dobrá aplikace pro časové blokování vám pomůže automaticky upravit časové bloky, když se schůzky protáhnou nebo se objeví neočekávané úkoly. Díky tomu zůstane váš rozvrh vyvážený, aniž byste jej museli neustále ručně aktualizovat.
- Opakující se časové bloky: U každodenních zvyků nebo opakujících se úkolů šetří opakující se bloky čas a podporují důslednost. Aplikace by vám měla umožnit snadné nastavení opakujících se plánů. Tím zajistíte, že vaše základní rutiny a dlouhé úkoly nezapadnou v nabitém kalendáři.
- Prioritizace úkolů: Komplexní aplikace pro časové blokování by vám měla umožnit stanovit priority úkolů, abyste se mohli nejprve věnovat činnostem s velkým dopadem.
- Připomenutí a oznámení: Aplikace by vám měla umět včas posílat připomenutí a oznámení, abyste nezmeškali čas určený pro soustředěnou práci
- Integrace s dalšími nástroji: Další užitečnou funkcí je možnost synchronizace s kalendáři, seznamy úkolů nebo nástroji pro řízení projektů. To zajišťuje plynulý pracovní postup a lepší správu úkolů
- Spolupráce a sdílené plánování: V týmovém prostředí by aplikace pro časové blokování měla nabízet sdílené kalendáře nebo nástroje, jako jsou ankety o schůzkách, aby bylo možné najít nejlepší časy pro spolupráci. Hledejte synchronizaci dostupnosti týmu, abyste zajistili, že se schůzky nebudou překrývat s časem, kdy se člen týmu soustředí na práci.
💡Tip od profesionála: Mezi jednotlivými bloky si naplánujte časovou rezervu. Přidání 5–10 minut mezi úkoly vám umožní dokončit práci, znovu se soustředit a vyhnout se pocitu spěchu. To je obzvláště užitečné při po sobě jdoucích schůzkách nebo náročných úkolech.
13 nejlepších aplikací pro časové blokování
Podívejme se na 13 nejlepších aplikací pro časové blokování, které můžete vyzkoušet, abyste zlepšili soustředění a produktivitu:
1. ClickUp (nejlepší pro správu úkolů s časovým blokováním a integrací kalendáře)
Kalendář ClickUp slouží jako nástroj pro časové blokování založený na umělé inteligenci, jehož cílem je zlepšit správu vaší pracovní zátěže. Představte si, že máte asistenta, který vyhodnocuje vaše nevyřízené úkoly a stanovuje jejich priority, přičemž automaticky přiděluje časové bloky pro maximální produktivitu.
Umělá inteligence ClickUp tuto funkci zajišťuje tím, že inteligentně identifikuje optimální časy pro řešení vašich nejdůležitějších úkolů, čímž zajistí splnění vašich priorit.
V případě posunu termínů nebo přidání nových úkolů z vašeho seznamu nevyřízených úkolů systém přizpůsobí váš rozvrh za běhu, takže zůstanete na správné cestě, aniž byste museli provádět ruční úpravy. Tato metoda vylepšená umělou inteligencí zmírňuje stres spojený s každodenním plánováním a umožňuje vám soustředit se na plnění priorit a efektivní vyřizování nevyřízených úkolů.
Na úrovni týmu nabízí kalendář ClickUp díky umělé inteligenci přehled o celkové dostupnosti, což usnadňuje plynulejší plánování týmu a minimalizuje konflikty.
Funkce Time Management v ClickUp vám pomůže nastavit vhodné časové bloky tím, že sleduje, kolik času strávíte na každém úkolu. Stačí spustit a zastavit měření času z počítače, mobilní aplikace nebo prohlížeče a analyzovat odhadovaný čas pro různé úkoly.
Můžete také získat aktuální a nadcházející aktualizace úkolů z ClickUp Brain a vyhradit si čas na nevyřízené nebo důležité úkoly.
Chcete začít s nástroji pro zvýšení produktivity hned teď? ClickUp nabízí také šablony pro časové blokování, které zjednodušují plánování.
Například šablona ClickUp Daily Time Blocking vám pomůže rozdělit úkoly na menší časově ohraničené úseky, díky čemuž budete mít vše pod kontrolou a zároveň si udržíte rovnováhu mezi prací a osobními povinnostmi.
Pokud chcete plánovat ještě pečlivěji, vyzkoušejte šablonu hodinového rozvrhu ClickUp. Umožní vám podrobně naplánovat každou hodinu. Chcete-li si vyhradit delší časové úseky pro soustředěnou práci nebo konkrétní projekty, můžete použít šablonu pro blokování času v ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automaticky měňte termíny splnění závislých úkolů pomocí kalendářového zobrazení v ClickUp
- Zobrazte si průběh úkolů a čas strávený na každém z nich pomocí dashboardů ClickUp
- Označte úkoly jako urgentní, důležité, normální a méně důležité pomocí priorit úkolů v ClickUp.
- Vytvářejte seznamy úkolů a propojujte je pro časové blokování pomocí kontrolních seznamů úkolů v ClickUp
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase, aniž byste museli opustit aplikaci, díky ClickUp Chat
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou čelit náročnému učení kvůli široké škále funkcí
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tento nástroj je velmi účinný pro osobní i profesní růst. Díky němu můžete zaznamenávat docházku, sledovat pracovní dobu a rozdělovat jednotlivé úkoly podle svých potřeb. Můžete nastavit prioritu úkolů ve svém seznamu a aplikace vám připomene termín, který jste v úkolech uvedli.
2. Google Kalendář (nejlepší pro barevné rozlišení osobních a pracovních úkolů)
Pokud chcete jednoduchou a známou aplikaci pro časové blokování, sáhněte po Kalendáři Google. Můžete kliknout kdekoli v kalendáři, přidat úkol a zablokovat časový úsek. Aplikace také umožňuje přidávat popisy úkolů a nastavovat opakující se události.
Kalendáře s barevným označením vám pomohou oddělit dokončené úkoly od pracovních, osobních a dalších závazků a snadno se synchronizují s Gmailem a dalšími aplikacemi Google. Potřebujete připomenutí na příští schůzku nebo termín odevzdání projektu? Nastavte si ho během několika vteřin. Svůj kalendář můžete dokonce sdílet s ostatními, abyste byli vždy v obraze.
Nejlepší funkce Kalendáře Google
- Vytvářejte opakující se události, abyste ušetřili čas při pravidelných činnostech
- Přidávejte odkazy na schůzky přímo do událostí díky integraci s Google Meet
- Nastavte si upozornění a připomenutí, abyste měli úkoly pod kontrolou
- Vytvářejte a plánujte úkoly v Google přímo z prostoru „Moje úkoly“
Omezení Kalendáře Google
- Omezený přístup v režimu offline, což může být nepohodlné, pokud cestujete
Ceny služby Google Kalendář
- K použití zdarma
Hodnocení a recenze Google Kalendáře
- Capterra: 4,8/5 (více než 3 400 recenzí)
- G2: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Poskytuje mi jednoduchý a přehledný způsob, jak sledovat všechny své události, schůzky a pracovní závazky bez zbytečných kroků nebo těžkopádného softwaru. Nepodařilo se mi okamžitě synchronizovat všechny události z mého stávajícího kalendáře v iOS.
📖 Přečtěte si více: Nejlepší alternativy k Kalendáři Google
3. Clockify (nejlepší pro vykazování času)
Clockify vám usnadní proměnit vaše plány s časovými bloky v realitu. Můžete vyhradit čas na úkoly a poté spustit časovač přímo z každého bloku, abyste zjistili, jak dlouho dané činnosti skutečně trvají. Je to skvělý způsob, jak si udržet přehled a v případě potřeby provést úpravy. S Clockify mohou vedoucí týmů také plánovat úkoly a rezervovat čas zaměstnanců v jejich kalendáři.
Týdenní přehledy času v Clockify jsou užitečné pro sledování, které úkoly vyžadují více času, a pro zjištění vašich nejproduktivnějších hodin. To vám pomůže lépe plánovat denní rozvrh. Navíc se Clockify propojuje s nástroji jako Google Calendar a Trello, takže vše zůstává synchronizované bez dalšího úsilí.
Nejlepší funkce aplikace Clockify
- Sledujte čas přímo ve svých časových blocích, abyste zůstali na správné cestě
- Vytvářejte přehledy, abyste mohli porovnat plánované a skutečné využití času
- Vytvořte si opakující se bloky pro úkoly, které řešíte pravidelně
- Synchronizujte s nástroji jako Google Calendar a Trello pro propojený pracovní postup
Omezení aplikace Clockify
- Nenabízí pokročilé možnosti pro stanovení priorit nebo propojení úkolů
Ceny aplikace Clockify
- Zdarma
- Základní: 4,99 $/měsíc
- Standard: 6,99 $/měsíc
- Pro: 9,99 $/měsíc
- Enterprise: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Clockify
- Capterra: 4,8/5 (více než 9 000 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Clockify?
Oceňuji uživatelsky přívětivé rozhraní a to, jak snadné je sledovat čas strávený na různých projektech. Funkce pro vytváření reportů jsou velmi robustní a umožňují podrobné přehledy a analýzy. Integrace s dalšími nástroji je plynulá, což zvyšuje produktivitu. Ačkoli je funkčnost aplikace silná, při přepínání mezi úkoly nebo generování reportů dochází někdy k zpoždění.
📖 Přečtěte si více: Nejlepší integrace Clockify
4. Sunsama (nejlepší pro plánování práce s průvodcem)
Sunsama posouvá časové blokování na vyšší úroveň tím, že integruje vaše denní úkoly s kalendářem do jednoho přehledného zobrazení. Začíná to řízenou denní plánovací relací, během které si můžete vybrat úkoly, které chcete vyřídit, a přiřadit jim konkrétní časové úseky.
Můžete také importovat úkoly z nástrojů jako Trello, Asana nebo Notion a naplánovat je vedle schůzek nebo osobních priorit. Sunsama vám dokonce umožňuje nastavit denní pracovní dobu, abyste mohli svůj den včas ukončit a vyhnout se vyhoření.
Nejlepší funkce Sunsama
- Využijte průvodce denním plánováním k určení priorit a rozvržení úkolů pomocí automatického plánování
- Přetahujte úkoly z jiných nástrojů, jako jsou Trello, Asana nebo Gmail, a snadno si tak naplánujte svůj den.
- Přetáhněte e-maily do svého seznamu úkolů a vyhraďte si čas na jejich zodpovězení
- Soustřeďte se na prioritní úkoly bez jakýchkoli rušivých vlivů pomocí režimu Focus.
Omezení aplikace Sunsama
- Prémiové funkce se mohou jevit jako zbytečné pro jednodušší pracovní postupy
Ceny Sunsama
- 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze Sunsama
- Nedostatek recenzí
📮ClickUp Insight: 60 % zaměstnanců odpoví na okamžité zprávy do 10 minut, ale každé přerušení stojí až 23 minut soustředění, což vede k paradoxu produktivity.
Díky centralizaci všech vašich konverzací, úkolů a chatových vláken ve vašem pracovním prostoru vám ClickUp umožňuje zbavit se přeskakování mezi platformami a získat rychlé odpovědi, které potřebujete. Nikdy neztratíte kontext!
5. Toggl Track (nejlepší pro sledování času stráveného na různých úkolech)
Toggl Track se snadno začlení do vašeho pracovního postupu. K přidávání úkolů a blokování časových úseků můžete použít zobrazení kalendáře nebo seznamu. Toggl vám umožňuje převést všechny události v kalendáři na časové záznamy, což usnadňuje sledování času stráveného na různých úkolech.
Jakmile si nastavíte časové bloky, můžete pomocí vestavěných časovačů sledovat, jak dlouho každá úloha skutečně trvá. Přehledy poskytují jasný rozpis využití vašeho času a pomáhají vám identifikovat oblasti, které je třeba upravit.
Nejlepší funkce aplikace Toggl Track
- Sledujte skutečný čas strávený na úkolech přímo ze svých časových bloků
- Vytvářejte podrobné přehledy, abyste pochopili využití času a vylepšili pracovní postupy
- Propojte je s nástroji jako Google Calendar, Asana a Trello
- Využijte podporu napříč platformami díky rozšířením pro stolní počítače, mobilní zařízení a prohlížeče
Omezení aplikace Toggl Track
- Chybí pokročilé funkce pro stanovení priorit úkolů nebo závislostí
Ceny Toggl Track
- Zdarma
- Základní verze: 10 $ za uživatele a měsíc
- Premium: 20 $ za uživatele a měsíc
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Toggl Track
- G2: 4,6/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Toggl Track?
Líbí se mi, jak snadné je spustit časovač, zejména díky navrhovaným časovačům, a pak ho sledovat pomocí Live Activities a Digital Island v iOS. Reportování v aplikaci je základní; pro „skutečné“ reporty musím přejít na web.
💡Tip od profesionála: Používejte barevné kódy k rozlišení různých typů úkolů. Například jednu barvu použijte pro schůzky, jinou pro soustředěnou práci a třetí pro osobní čas. Tato vizuální přehlednost vám pomůže rychle pochopit, jak je váš den strukturován.
6. Planyway (nejlepší pro sledování úkolů v Jira a Trello)
Planyway je navržen především pro uživatele Jira a Trello, kteří chtějí kombinovat časové bloky s aplikacemi pro správu úkolů a projektů. Úkoly si můžete prohlížet v kalendářovém formátu a přetahováním je blokovat čas. To vám pomůže vytvořit jasný plán pro váš den nebo týden.
Planyway vám umožňuje zobrazit vaše úkoly společně s událostmi z Kalendáře Google, což vám umožní spravovat pracovní i osobní rozvrhy na jednom místě. Podporuje dokonce i týmové časové osy a plánování zdrojů, takže můžete mít přehled o termínech a zároveň koordinovat práci s týmem.
Nejlepší funkce aplikace Planyway
- Přetahujte úkoly přímo z tabulek Jira nebo Trello
- Synchronizujte úkoly s Kalendářem Google a získejte přehled o všem na jednom místě
- Spravujte časové plány a zdroje týmu pro projekty
- Zobrazte si průběh projektu a termíny pomocí Ganttových diagramů
Omezení aplikace Planyway
- Někteří uživatelé hlásili zpoždění nebo nedostatek zákaznické podpory
Ceny Planyway
- Zdarma
- Jednotlivec: 6 $/měsíc
- Tým: 5 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Planyway
- Nedostatek recenzí
7. Todoist (Nejlepší pro rychlé zadávání úkolů a správu opakujících se úkolů)
Todoist je skvělou volbou, pokud potřebujete nástroj, který usnadňuje vytváření úkolů a udržuje váš rozvrh v pořádku. Jeho vynikající funkce „Rychlé přidání“ vám umožňuje vytvářet a přiřazovat úkoly během několika sekund pomocí přirozeného jazyka.
Chcete-li například naplánovat hovor, zadejte „Zavolat Alexovi ve středu v 10:00“.
Můžete seskupovat úkoly do projektů, přidávat štítky pro lepší kontext a nastavovat priority, abyste se mohli soustředit na to nejdůležitější. Nástroj je integrován s více než 80 platformami, včetně Kalendáře Google, takže můžete efektivně plánovat svůj čas a držet se svého plánu, ať už jde o osobní cíle nebo týmové projekty.
Nejlepší funkce Todoistu
- Zaznamenávejte úkoly okamžitě pomocí zadávání v přirozeném jazyce
- Přidejte opakující se úkoly a automatizujte plány pro opakované činnosti
- Prozkoumejte více než 80 integrací, včetně Google Kalendáře a Slacku
- Přidejte štítky úkolů a úrovně priority pro hladké řízení úkolů
Omezení aplikace Todoist
- Některé pokročilé funkce, jako jsou připomenutí a štítky, jsou dostupné pouze v prémiové verzi.
Ceny Todoistu
- Zdarma
- Cena: 2,50 $ za uživatele a měsíc
- Business: 8 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Todoistu
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Todoistu?
Je to opravdu snadné na používání a mohu vytvářet projekty, abych lépe organizoval úkoly. Kromě toho se mi líbí, že vidím termíny pro každý úkol, takže podle nich mohu plánovat svůj týden.
📖 Přečtěte si více: Tipy a triky, jak ušetřit čas
8. Notion (nejlepší pro flexibilní časové blokování a správu pracovních postupů)
Notion vám umožňuje efektivně plánovat den. Díky kalendářovým zobrazením a databázím můžete plánovat úkoly, události a termíny a přitom mít vše propojené.
Chcete denní plánovač? Vytvořte si ho od základu a přidejte časové bloky a seznamy úkolů. Potřebujete nástroj pro sledování projektů? Propojte své úkoly s podrobnými stránkami projektů, aby vše zůstalo přehledně uspořádané.
Můžete si naplánovat den, zrekapitulovat týden a provádět úpravy za běhu. Aplikace se také synchronizuje s Kalendářem Google, takže váš rozvrh zůstane v souladu s vašimi dalšími závazky.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Spojte time blocking s pořizováním poznámek, sledováním a řízením projektů
- Rozvrhněte si čas a vizuálně organizujte úkoly pomocí přizpůsobitelných zobrazení kalendáře
- Propojte úkoly přímo se stránkami projektů a získejte tak další kontext
- Synchronizujte s Kalendářem Google, aby byl váš rozvrh vždy aktuální
Omezení aplikace Notion
- Nekonečné možnosti přizpůsobení mohou být pro začínající uživatele trochu matoucí.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $ za uživatele a měsíc
- Business: 18 $ za uživatele a měsíc
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Notion?
Líbí se mi, jak se vše, co potřebuji – úkoly, poznámky, kalendáře (dokonce i synchronizace mého G-cal!) a databáze – dá sjednotit na jednom místě. Je to perfektní nástroj pro někoho, jako jsem já, kdo vzkvétá díky struktuře a pořádku. Možnosti přizpůsobení mi umožňují vytvořit systémy, které dokonale ladí s mým pracovním tokem, a mohu věci rozdělit na zvládnutelné části s veškerým barevným kódováním a značkováním, jaké si jen mohu přát. Někdy se ale nechám trochu unést nekonečnými možnostmi přizpůsobení.
9. TickTick (nejlepší pro stanovení priorit úkolů)
TickTick je aplikace pro správu úkolů, která umožňuje snadné plánování úkolů a časové blokování. Díky integrovanému kalendářovému zobrazení můžete úkoly přetahovat do časových slotů a vytvořit si tak přehledný plán dne. Umožňuje vám také využít osvědčené metody stanovení priorit, jako je Eisenhowerova matice, k určení urgentních a důležitých úkolů a jejich naplánování v kalendáři.
Pokud je pro vás obtížné si vyhradit čas pro sebe, můžete si v kalendáři zablokovat čas, abyste se mohli soustředit na sebe. TickTick také nabízí nástroj pro sledování návyků, který zajistí důslednost. Navíc vám časovač Pomodoro a režim Focus pomohou vyhnout se rozptylování během naplánovaných časových bloků.
Nejlepší funkce aplikace TickTick
- Kalendář s funkcí drag-and-drop pro plánování úkolů do časových bloků
- Automatizujte rutinní činnosti nastavením opakujících se úkolů
- Propojte si je s Kalendářem Google a synchronizujte úkoly a události
Omezení aplikace TickTick
- Pro firemní uživatele může být aplikace příliš jednoduchá kvůli chybějícím funkcím pro vykazování času
Ceny aplikace TickTick
- Zdarma
- Premium: 35,99 $ ročně
Hodnocení a recenze aplikace TickTick
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci TickTick?
Obsahuje uživatelsky přívětivé funkce, které nám pomáhají při testovacích případech. Například funkce podúkolů je obzvláště užitečná při rozdělení složitých případů na menší, lépe zvládnutelné kroky, díky čemuž je snazší je sledovat a efektivně provádět. Můžeme také sledovat relevantní dokumenty a důkazy o výsledcích testů připojením souborů a odkazů ke každému úkolu. Je to skvělá aplikace pro správu každodenních úkolů, ale jednou z nevýhod je, že neobsahuje žádné sofistikované funkce pro analýzu dat, které by poskytovaly podrobné informace o produktivitě týmu.
10. TimeBloc (nejlepší pro vytváření rutin a plánování času na mobilu)
Pokud hledáte jednoduchou aplikaci pro časové blokování, která perfektně funguje na vašem telefonu, vyzkoušejte TimeBloc. Pomůže vám naplánovat den a vytvořit si rutiny, aniž by vás zahlcovala zbytečnými funkcemi.
Můžete nastavit opakující se časové bloky pro každodenní návyky, jako je ranní cvičení, čas na soustředění nebo dokonce večerní relaxační rutina, a přetáhnout je do své časové osy.
Nejlepší funkce aplikace Time Bloc
- Jednoduše přetáhněte úkoly myší a vyhraďte si čas na úkoly a rutiny
- Vytvářejte opakující se časové bloky pro každodenní návyky a opakující se úkoly
- Nechte si zasílat připomenutí, abyste během každého bloku zůstali na správné cestě
Omezení aplikace Time Bloc
- Žádná integrace s jinými nástroji, což může být nevýhodou pro složitější pracovní postupy
Ceny aplikace Time Bloc
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Time Bloc
- Nedostatek recenzí na internetu
11. Plan (nejlepší pro uživatele GitHubu)
Plan kombinuje vaše úkoly, schůzky a projekty do jediného praktického pracovního postupu.
Díky vynikající funkci Agenda + Kalendář můžete vidět své úkoly vedle naplánovaných událostí, což vám poskytne ucelený přehled o vašem dni na první pohled. Úkoly můžete přetahovat na časovou osu, upravovat jejich trvání a dokonce je propojit s úkoly na GitHubu nebo jinými podrobnostmi projektu.
Pro vývojáře nebo projektové manažery pracující s GitHubem umožňuje Plan hladce proměnit vaše úkoly v reálný pokrok. Můžete synchronizovat úkoly přímo z repozitářů a integrovat je do svého denního rozvrhu.
Nejlepší funkce aplikace Plan
- Synchronizujte úkoly a proměňte je v konkrétní činnosti díky integraci s GitHubem
- Získejte aktualizace v reálném čase a lepší spolupráci díky Team Feed
- Vizualizujte si pracovní harmonogramy a získejte přehled o prioritách úkolů a termínech
Omezení plánu
- Aplikace je silně zaměřena na uživatele GitHubu, což nemusí být ideální pro netechnické týmy.
Ceny plánů
- Zdarma
- Premium: 10 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze
- Nedostatek recenzí na internetu
12. Fantastical (nejlepší pro pokročilé plánování a správu více kalendářů)
Fantastical je kalendářová aplikace pro plánování úkolů a událostí. To, co Fantastical skutečně odlišuje, je jeho funkce návrhů schůzek. Místo nekonečných e-mailových řetězců, ve kterých se snažíte najít vhodný termín schůzky, můžete navrhnout několik časových úseků a pozvaní si mohou vybrat ten, který jim vyhovuje.
Pro uživatele Apple je aplikace plně integrována do macOS a iOS a nabízí widgety, oznámení a přenos mezi zařízeními. Fantastical také podporuje funkce, jako je integrace počasí a úpravy časových pásem, což ji činí obzvláště užitečnou pro ty, kteří spravují nabité rozvrhy na více místech.
Nejlepší funkce aplikace Fantastical
- Zjednodušte plánování s externími spolupracovníky pomocí návrhů schůzek
- Získejte jednotnou správu více kalendářů pro osobní, pracovní a rodinné plány
- Využijte podporu časových pásem a integraci počasí pro časté cestovatele nebo pracovníky na dálku
Omezení aplikace Fantastical
- Exkluzivně optimalizováno pro zařízení Apple, což uživatelům jiných značek ponechává méně možností
Ceny aplikace Fantastical
- 4,75 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze aplikace Fantastical
- Nedostatek recenzí na internetu
13. Clockwise (nejlepší pro časové blokování s využitím umělé inteligence)
Clockwise je nástroj pro správu času navržený k řešení jednoho z největších problémů při time-blockingu: nalezení času na soustředěnou práci bez přerušení v nabitém rozvrhu. Jeho AI nástroj automaticky optimalizuje váš kalendář a přizpůsobuje schůzky a úkoly tak, aby minimalizoval rušivé vlivy. Tím se uvolní více času na soustředěnou práci, což zvyšuje produktivitu.
Pro týmy vyniká aplikace Clockwise díky synchronizaci rozvrhů a minimalizaci konfliktů. Přeskupuje schůzky tak, aby se zkrátila roztříštěnost pracovní doby, upřednostňuje čas na soustředěnou práci pro každého a dokonce identifikuje nejlepší časy pro spolupráci.
Další vynikající funkcí jsou bloky „Focus Time“, které se dynamicky aktualizují na základě vaší dostupnosti. Místo ručního blokování času se aplikace Clockwise neustále přizpůsobuje, aby vám zajistila co nejproduktivnější den.
Nejlepší funkce aplikace Clockwise
- Reorganizujte schůzky pomocí chytrého plánování a omezte tak roztříštěnost pracovního dne
- Sladěte rozvrhy a minimalizujte konflikty v plánování díky synchronizaci týmu
- Dynamicky upravujte časové bloky, které se přizpůsobují změnám ve vašem kalendáři
- Propojte je s aplikacemi jako Google Calendar, Slack a Asana a zefektivněte své pracovní postupy
Omezení ve směru hodinových ručiček
- Omezeno na uživatele Kalendáře Google, což nemusí vyhovovat týmům používajícím jiné platformy
Ceny aplikace Clockwise
- Zdarma
- Teams: 6,75 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
- Business: 11,50 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
- Pro firmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze podle Clockwise
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
Zvyšte produktivitu s ClickUp
Aplikace pro časové blokování zajišťují nepřerušované pracovní hodiny a zvyšují produktivitu tím, že zasílají připomenutí úkolů, upravují události nebo úkoly, které vyžadují více času, a poskytují časové přehledy. Pro jednoduché časové blokování s intuitivním rozhraním můžete použít aplikace jako Todoist nebo Google Calendar. Pro efektivní vykazování dat však sáhněte po Calendly. Pokud hledáte aplikaci s nejlepšími funkcemi pro sledování času, správu úkolů a řízení projektů, vyzkoušejte ClickUp. Jeho výkonné funkce zobrazení kalendáře a správy úkolů vám umožní snadno plánovat, stanovovat priority a upravovat svůj rozvrh.
Ať už vytváříte úkoly přímo z událostí nebo používáte předem připravené šablony, jako je denní časové blokování, ClickUp vám usnadní udržet si přehled o vašich cílech. Navíc díky hladké integraci s kalendářem je ideální pro správu osobních i pracovních závazků na jednom místě.
Jste připraveni převzít kontrolu nad svým časem? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte plánovat čas jako profesionál!