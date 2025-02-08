Goodnotes vs. Apple Notes: Která aplikace pro pořizování poznámek je pro vás ta pravá?

Napadne vás převratný nápad a vy se ho snažíte rychle zaznamenat. Ale vaše aplikace pro pořizování poznámek nestačí. Frustrující, že?
Ať už jde o hladkou synchronizaci, organizaci vašich myšlenek nebo dokonalé rozvržení, správný nástroj může znamenat rozdíl mezi chaosem a přehledností.
📈Očekává se, že trh s aplikacemi pro pořizování poznámek dosáhne do roku 2032 hodnoty 32,4 miliardy dolarů, s CAGR 11,15 %.
Vzhledem k tomu, že stále více lidí hledá ten nejlepší digitální zápisník pro zařízení iOS, vynikají dva hlavní konkurenti: Apple Notes a Goodnotes. Každý z nich nabízí jedinečné funkce určené ke zefektivnění pracovních postupů a zvýšení produktivity, díky čemuž jsou nejlepší volbou pro nadšence do psaní poznámek.
V tomto blogu prozkoumáme aplikace Goodnotes a Apple Notes a porovnáme jejich silné stránky a funkce, abychom vám pomohli vybrat tu správnou. 🚀
Co je Apple Notes?
Apple Notes je nativní aplikace pro pořizování poznámek navržená výhradně pro zařízení Apple.
Umožňuje uživatelům zaznamenávat, organizovat a přistupovat k široké škále obsahu, včetně textu, náčrtků, fotografií, naskenovaných dokumentů a seznamů úkolů. Aplikace je hluboce integrována do ekosystému Apple a nabízí hladkou synchronizaci mezi iPhone, iPad a Mac prostřednictvím iCloud.
Aplikace se vyznačuje intuitivním uživatelským rozhraním a snadnou synchronizací mezi všemi zařízeními Apple. Pomůže vám začít psát poznámku na iPhonu a dokončit ji na Macu, aniž byste přišli o jediný řádek.
Díky funkcím, jako jsou složky a štítky, je snadné organizovat si poznámky, a možnost pracovat s fotografiemi, dokumenty a dokonce i naskenovanými dokumenty PDF přidává další úroveň pohodlí.
Apple Intelligence vám také umožňuje používat nástroje pro psaní k korektuře, shrnutí, změně tónu a přepsání textu. A pokud pracujete s týmem nebo plánujete výlet s přáteli, sdílejte poznámky a spolupracujte v reálném čase s až 100 lidmi.
🔍 Věděli jste, že pořizování poznámek hrálo v historii velkou roli? Již ve starověkém Řecku lidé vytvářeli takzvané hypomnema – osobní poznámky, do kterých zaznamenávali důležité myšlenky. Tyto poznámky sloužily k zaznamenávání všeho od filozofických myšlenek přes historické události až po vědecké pozorování.
Funkce Apple Notes
Zde je několik vynikajících funkcí Apple Notes, díky kterým je tato aplikace výkonným nástrojem pro organizaci a správu vašich nápadů:
Možnost vyhledávání
Díky výkonné funkci vyhledávání v Apple Notes je vyhledávání poznámek velmi snadné. Tato funkce rozpoznává obrázky a vyhledává jejich obsah, kontroluje přílohy a naskenované dokumenty a dokonce i kresby a poznámky, aby vám poskytla vhodné výsledky.
Umožňuje také vyhledávat konkrétní poznámky pomocí možnosti Najít v poznámce.
Skicování, čmáranice a matematika
Apple Notes nabízí zábavnou metodu pořizování poznámek, která vám umožní načrtnout své myšlenky. Vyzkoušejte různé nástroje, včetně tužek, fixů a barev, a kreslete a čmárejte. Pro větší pohodlí můžete měnit tloušťku a krytí svých kreseb.
Apple Pencil vám navíc umožňuje vytvářet ručně psané poznámky. Funkce Scribble je okamžitě převede na psaný text, takže je později snadno pochopíte.
Funkce Math umožňuje uživatelům řešit rovnice, přiřazovat proměnné, kreslit grafy a přistupovat k historii výpočtů z kalkulačky a aplikace Notes.
Chytré složky
Funkce Smart Folders v Apple Notes vám umožňuje používat značky a další relevantní kritéria k kategorizaci vašich poznámek. Pokud napíšete novou poznámku a přidáte značku, bude automaticky přidána do příslušné složky.
💡Tip pro profesionály: Zajímá vás, jak využít aplikaci pro druhý mozek k maximalizaci své produktivity? Postupujte podle těchto strategií:
- Mějte své poznámky přístupné na všech zařízeních 🖥️
- Organizujte si poznámky pomocí flexibilních struktur, jako jsou štítky a složky 📂
- Spolupracujte s kolegy sdílením a úpravami poznámek 🤝
- Pomocí vyhledávacích funkcí rychle najdete své nápady 🔍
- Propojte svou aplikaci s nástroji pro správu úkolů, abyste měli přehled o termínech 📅.
Zabezpečené poznámky
Apple Notes vám také umožňuje zabezpečit vaše poznámky pomocí PIN kódu vašeho zařízení, vlastního hesla, Face ID nebo Touch ID. Tímto způsobem zůstanou vaše soukromé myšlenky a informace soukromé🔒.
Odkaz na jiné poznámky
Aplikace Poznámky také umožňuje propojit poznámku s jinou poznámkou. To vám pomůže sledovat úkoly a relevantní poznámky. Stačí vybrat možnost Přidat odkaz a zadat název poznámky, na kterou chcete odkazovat.
Přidat přílohy
Přidejte různé přílohy, abyste svým poznámkám dodali více kontextu a pohodlí. Uveďte svou polohu a webovou stránku a přidejte fotografie nebo videa kliknutím na nové nebo pomocí stávajících. Můžete také skenovat dokumenty a fotografie z aplikace Notes, přidat svůj podpis a přímo je uložit.
A co víc? Umožňuje vám nahrávat a přepisovat zvuk pomocí možnosti přílohy.
Ceny Apple Notes
- Navždy zdarma
📮ClickUp Insight: 92 % pracovníků používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
Co je Goodnotes?
Goodnotes je výkonná aplikace pro digitální poznámky, která byla navržena s důrazem na poskytování plynulého zážitku uživatelům, kteří preferují ruční psaní, ale zároveň hledají funkčnost digitálních nástrojů.
Ačkoli byla aplikace Goodnotes původně navržena pro iPady, je kompatibilní s celou řadou zařízení, včetně Android, Windows, iOS a webových platforem.
Funkce, která odlišuje Goodnotes od ostatních, je rozpoznávání rukopisu, které přemění vaše poznámky na prohledávatelný text, takže je později vždy snadno najdete.
Celkově lze říci, že Goodnotes je univerzální řešení pro pořizování poznámek, které kombinuje hmatovou spokojenost z ručního psaní s výhodami digitální organizace a přístupnosti.
Funkce Goodnotes
Zde je několik klíčových funkcí, díky kterým Goodnotes vyniká:
Digitální papír s podporou umělé inteligence
Goodnotes využívá umělou inteligenci a nabízí chytré funkce pro pořizování poznámek. Umožňuje vám používat funkci Word Complete, která šetří čas při psaní, kontrolu pravopisu, která zabraňuje pravopisným chybám, a vyhledávání, které najde psaný text, ručně psané poznámky nebo text v PDF.
Umělá inteligence také shrnuje poznámky a upřesňuje hrubé poznámky, kdykoli je to nutné. 📝
Kombinujte ručně psaný a psaný text
via Goodnotes
Goodnotes vám umožňuje převést ručně psané poznámky na psaný text pomocí nástroje Lasso. Kreslete diagramy, pište rovnice a mnoho dalšího pomocí různých stylusů.
Můžete ji používat jako plně funkční aplikaci pro digitální deník a pomocí Apple Pencil psát, kreslit a zapisovat rovnice. Nahrávejte zvukové klipy synchronizované s vašimi psanými nebo ručně psanými poznámkami a doplňte tak další kontext.
Navíc má také funkce jako potlačení dotyku dlaní a podporu pro leváky. Tyto funkce posouvají jeho funkčnost na vyšší úroveň a poskytují plynulejší zážitek pro všechny uživatele.
Anotace PDF souborů
Tato funkce vám umožňuje zvýrazňovat, kreslit a psát do souborů PDF. Kreslete šipky a tvary a přesouvejte je, aby vaše poznámky byly přesné. Můžete také přidávat své osobní myšlenky, pro větší přehlednost zvýrazňovat důležité části souborů PDF a shrnovat jednotlivé sekce přímo v souboru PDF.
Organizační nástroje
K organizaci poznámek využijte vnořenou strukturu složek aplikace Goodnotes. Umožňuje vám vytvářet složky a podsložky pro komplexní organizaci. Postranní panel vám umožňuje přístup k stránkám s záložkami, oblíbeným položkám a sdíleným dokumentům.
Studijní sady
Goodnotes nabízí studentům jedinečnou funkci zvanou Study Sets. Umožňuje vám vytvářet studijní sady, tj. volně formátované kartičky s textem a obrázky pro procvičování aktivního vybavování. Aby to bylo ještě zajímavější, použijte nástroj Tape k skrytí a odhalení částí poznámek, které studujete.
Tržiště
Goodnotes Marketplace nabízí přizpůsobitelné šablony stránek, plánovače, editovatelné samolepky a editovatelné obaly na zápisníky, díky kterým bude psaní poznámek zábava. Pomocí obalů můžete svým poznámkám dodat větší hloubku a díky šablonám ušetřit čas.
Prezentační režim
Plánujete prezentaci na příštím jednání? Režim prezentace v aplikaci Goodnotes promění vaše zařízení v digitální tabuli a poskytne vám flexibilitu, abyste mohli vizuálně zaujmout své publikum. Funkce laserového ukazovátka dále vylepšuje vaši prezentaci tím, že vám umožňuje snadno zvýraznit klíčové body a zajistit, aby vaše sdělení bylo jasné a soustředěné.
Ceny Goodnotes
Goodnotes nabízí následující tarify:
- Zdarma: 3 zápisníky
- Všechny platformy ročně: 9,99 $/rok
- Jednorázová platba Apple: 29,99 $/jednorázově
- Android a Windows Ročně: 6,99 $/rok
- Goodnotes pro firmy: 50 $ za zařízení (účtováno ročně)
Apple Notes vs. Goodnotes: Porovnání funkcí
Nyní, když jste viděli silné stránky obou aplikací pro pořizování poznámek, je čas na souboj! 🏆
Otestujme každou funkci a podívejme se, která aplikace pro pořizování poznámek je nejlepší: Goodnotes nebo Apple Notes.
Funkce 1: Funkce pro pořizování poznámek
První funkcí, kterou si prohlédneme, je pořizování poznámek. Pojďme se na to podívat.
Apple Notes
Aplikace Poznámky nabízí všechny základní nástroje a funkce pro psaní, včetně přidávání tabulek, titulků, nadpisů, odrážek a dalších formátovacích funkcí, jako je tučné písmo, kurzíva a zvýraznění. Můžete také vytvářet seznamy úkolů, přidávat odkazy, čmáranice, náčrtky a naskenované dokumenty a synchronizovat své poznámky mezi zařízeními.
Nakonec zachyťte ručně psané poznámky pomocí funkce Scribble a požádejte Apple Intelligence, aby zkontrolovala, shrnula, změnila tón a přepsala váš text.
Goodnotes
Goodnotes podporuje psaný i ručně psaný text, stejně jako Apple Notes. Využijte formátovací funkce, jako je tučné písmo, kurzíva, přeškrtnutí, podtržení, barva textu, zarovnání, změna velikosti, zvýraznění a řádkování.
Navíc můžete vytvářet diagramy, přidávat tvary, psát rovnice, přidávat soubory PDF a převádět ručně psané poznámky na psaný text. Goodnotes AI šetří čas díky funkcím, jako je doplňování slov, kontrola pravopisu, shrnování poznámek, upřesňování hrubých poznámek a doplňování vět.
🏅Vítěz: Obě aplikace vynikají v pořizování poznámek, ale Apple Notes vítězí díky své hladké integraci napříč zařízeními Apple, pokročilým funkcím pro psaní a synchronizaci v cloudu.
Funkce 2: Ceny
Podívejme se, který nástroj je cenově výhodnější:
Apple Notes
Zcela zdarma! Pokud vlastníte zařízení Apple, již k ní máte přístup – bez skrytých nákladů, bez předplatného.
Goodnotes
Goodnotes má bezplatnou verzi, která umožňuje vytvořit 3 poznámkové bloky. Poté nabízí 3 placené tarify, které poskytují více funkcí.
🏅Vítěz: Pokud hledáte vestavěnou aplikaci pro pořizování poznámek bez dalších nákladů, Apple Notes je bezkonkurenční.
Funkce 3: Organizace a přizpůsobení
Podívejme se, který nástroj zvítězí v porovnání funkcí pro organizaci a přizpůsobení Goodnotes a Apple Notes:
Apple Notes
Apple Notes nabízí chytré složky, které vám pomohou organizovat poznámky pomocí značek🗂️. Seskupte své poznámky podle kategorií a vyhledávejte je pomocí značek. Pokud jde o přizpůsobení, Apple Notes nabízí omezené možnosti.
Goodnotes
Goodnotes nabízí pokročilé možnosti přizpůsobení. Vyberte si z různých obalů na zápisníky, typů papíru (například mřížky nebo notové listy) a rozvržení. Aplikace také obsahuje obchod, kde můžete zakoupit například samolepky, obaly na zápisníky atd.
Pro organizaci nabízí Goodnotes vnořenou strukturu složek, která vám umožňuje vytvářet složky a podsložky.
🏅 Vítěz: Goodnotes vyniká jako vítěz díky pokročilé organizaci složek a rozsáhlým možnostem přizpůsobení.
Funkce 4: Funkce pro spolupráci
Pro ty, kteří používají poznámky pro dokumentaci projektů nebo spolupráci v týmu, jsou nezbytné pokročilé nástroje pro sdílení a spolupráci. Podívejme se, která aplikace nabízí nejlepší funkce:
Apple Notes
Apple Notes vám umožňuje spolupracovat s kýmkoli, kdo používá zařízení Apple. Sdílejte kopii svých poznámek pomocí iCloudu, zprávy nebo e-mailu. Umožňuje vám spolupracovat až se 100 lidmi na stejné poznámce.
Goodnotes
Goodnotes vám umožňuje sdílet poznámky s ostatními pomocí sdílení odkazů. Díky tomu bude mít k vašemu dokumentu přístup kdokoli, kdo má odkaz. Navíc můžete použít režim prezentace, abyste svůj zápisník ukázali ostatním.
Aktuální verze však nepodporuje sdílení pomocí e-mailu. Sdílení odkazů je zcela veřejné, takže nemůžete kontrolovat, kdo si váš zápisník prohlíží.
🏅Vítěz: V tomto případě vyhrává Apple Notes díky svým funkcím pro snadné sdílení a spolupráci.
Funkce 4: Přílohy
Podívejme se, které nástroje nabízejí lepší možnosti připojování příloh:
Apple Notes
Apple Notes vám umožňuje připojit odkazy, existující fotografie, videa, odkazy na jiné poznámky a dokumenty. Dále můžete přidávat zvukové nahrávky a přepisovat je.
Pořizujte nové fotografie nebo skenujte text a dokumenty přímo z aplikace Notes. Upravujte své dokumenty, měňte velikost náhledu a přejmenovávejte je.
Goodnotes
Goodnotes vám umožňuje připojit k vašemu zápisníku fotografie, odkazy a zvukové nahrávky.
Přidávejte nálepky, šablony a naskenované dokumenty. Funkce PDF jde ještě o krok dál a umožňuje vám do nich vkládat poznámky. Do PDF souborů můžete psát, kreslit nebo zvýrazňovat, jak se vám to hodí.
🏅Vítěz: Pokročilé funkce Goodnotes, jako je přidávání šablon a anotace naskenovaných dokumentů, jí dávají výhodu oproti Apple Notes.
Goodnotes vs. Apple Notes na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, co si lidé myslí o debatě Goodnotes vs. Apple Notes. Mnoho uživatelů se shoduje, že Apple Notes má pro uživatele Apple výhody z hlediska ceny a snadné spolupráce.
Jeden uživatel říká: „Apple Notes má spoustu dobrých funkcí, funguje na všech zařízeních Apple, je již předinstalován, snadno podporuje sdílení/synchronizaci mezi jinými lidmi a vyhovuje potřebám mnoha lidí. Navíc je zdarma.“
Někteří uživatelé se také shodují, že Goodnotes je skvělá volba, zejména pokud hledáte pokročilé funkce, jako je práce s PDF.
Jiný uživatel řekl: „Největší nevýhodou pro mě je, že nelze ani přiblížit obraz. Goodnotes má prostě více funkcí a velmi dobře zpracovává všechny mé poznámkové bloky/PDF soubory. Apple Notes bych nikdy nepoužíval.“
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Apple Notes a Goodnotes
Apple Notes je ideální pro jednodušší potřeby, zatímco Goodnotes je ideální pro ty, kteří chtějí se svými poznámkami dosáhnout více. Ale co kdyby existovala alternativa, která vám pomůže s obojím?
ClickUp, jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, v tomto ohledu vyniká.
Kombinuje jednoduchost Apple Notes s funkcemi, které jsou mnohem lepší než Goodnotes, a zajišťuje, že můžete hladce spravovat úkoly, pořizovat podrobné poznámky a spolupracovat s týmy, vše na jednom místě.
Podívejme se na některé intuitivní funkce ClickUp, které posunou vaše poznámky na vyšší úroveň:
ClickUp má náskok #1: ClickUp Docs
Pomocí ClickUp Docs můžete spravovat své digitální poznámky, vytvářet wiki stránky, přidávat tabulky, využívat nekonečné možnosti formátování, používat vnořené stránky, vkládat záložky a spolupracovat se svým týmem v reálném čase.
Umožňuje také propojit obsah dokumentů Docs se skutečnými úkoly, přiřadit akce, označit členy týmu a zanechat komentáře pro ostatní, aby všichni byli v obraze.
Kromě toho můžete použít režim Focus Mode, který vám vytvoří přehledný prostor pro práci. Abychom ochránili vaše soukromí, umožňuje vám Docs vytvářet sdílené odkazy a spravovat oprávnění pro kontrolu přístupu.
Kromě toho můžete přímo v Docs používat šablony, jako je šablona ClickUp pro poznámky z jednání , abyste mohli sledovat programy jednání, úkoly a důležitá rozhodnutí. Optimalizuje to proces pořizování poznámek a zajistí, že všichni budou na stejné vlně.
➡️ Přečtěte si také: Průvodce systémem správy znalostí [typy a příklady použití]
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Brain
Použití umělé inteligence pro pořizování poznámek z jednání optimalizuje proces a zajišťuje, že vaše postřehy jsou zaznamenány přesně a efektivně.
Vyzkoušejte pokročilou umělou inteligenci ClickUp, ClickUp Brain, která vám usnadní a zrychlí proces psaní poznámek. Funguje jako asistent pro psaní a nabízí funkce jako vestavěnou kontrolu pravopisu, přepis zvuku a efektivnější psaní poznámek.
Umožňuje vám upravovat, korigovat a shrnovat vaše poznámky přímo v Docs pro rychlou revizi. A pokud studujete poznámky v jiném jazyce, přeložte je do svého jazyka během několika sekund pomocí Brain.
Brain funguje také jako AI asistent pro pořizování poznámek z jednání a pomáhá vytvářet obsah specifický pro danou roli, jako jsou návrhy projektů, rychlé odpovědi a komunikace se zákazníky.
Kromě toho můžete optimalizovat správu znalostí tím, že všechny znalosti společnosti uložíte do centralizovaného centra pomocí ClickUp Knowledge Management. Ať už pracujete na týmovém projektu, vytváříte interní dokumentaci nebo jen sledujete důležité informace, můžete si všechny své poznámky a zdroje uspořádat a uložit na jednom snadno přístupném místě.
Můžete také použít šablonu znalostní báze ClickUp, která nabízí strukturovaný rámec pro týmy k vytváření a organizaci digitální knihovny informací. Obsahuje sekce pro znalostní články, často kladené otázky a zdroje, což zjednodušuje proces ukládání a sdílení cenných poznatků ve vaší společnosti.
💡Tip pro profesionály: Přemýšlíte, jak vizualizovat své poznámky, aby byly snadno srozumitelné a revidovatelné? ClickUp Mind Maps transformuje vaše poznámky do vizuálních diagramů, které vám pomohou organizovat a propojovat myšlenky jasně a intuitivně. Umožňuje rozložit složité koncepty na snadno stravitelné části, což je ideální pro brainstorming, studium nebo plánování projektů.
ClickUp má výhodu č. 3: ClickUp Notepad
Hledáte něco rychlého, abyste si mohli vytvořit seznamy úkolů nebo si zapsat důležité body? ClickUp Notepad vám může pomoci. Umožní vám organizovat vaše poznámky, převést je na sledovatelné úkoly a uspořádat je do seznamu úkolů.
Notepad automaticky synchronizuje poznámky mezi zařízeními, abyste k nim měli kdykoli snadný přístup z jakéhokoli zařízení. Využijte bohaté formátovací funkce, jako je přidávání záhlaví, bannerů a odrážek, aby vaše poznámky byly zábavnější.
S aplikací ClickUp Tasks navíc můžete efektivně plánovat, organizovat a spolupracovat na projektech. Umožňuje vám vytvářet úkoly, přizpůsobovat jejich stav, nastavovat priority a propojovat je přímo s vašimi poznámkami, což zajišťuje plynulé řízení projektů a zefektivnění pracovních postupů.
Poslechněte si, co o ClickUp říká Alaina Maracotta, koordinátorka marketingových akcí ve společnosti Vida Health:
Dříve jsem se spoléhal na své psané poznámky, ale po dvou dnech testování ClickUp jsem věděl, že je to řešení pro mě.
Dříve jsem se spoléhal na své psané poznámky, ale po dvou dnech testování ClickUp jsem věděl, že je to řešení pro mě.
Bonusová funkce: ClickUp AI Notetaker
Pokud máte potíže s pořizováním poznámek konkrétně na schůzkách, máme pro vás také skvělé řešení! AI Notetaker od ClickUp zaznamenává nejen vyslovená slova, ale i skutečná přijatá rozhodnutí, takže je lze snadno sdílet s kýmkoli, bez ohledu na to, zda se schůzky účastnil.
Kromě jednoduchého zaznamenávání AI Notetaker přeměňuje konverzace na konkrétní kroky tím, že zachycuje a přiřazuje úkoly, takže nic nezůstane opomenuto.
Kromě toho zachovává kontext každé schůzky propojením diskusí s relevantními úkoly, soubory a minulými rozhodnutími, čímž týmům ušetří nutnost opakovat předchozí konverzace. Tento komplexní přístup, který je více než pouhým shrnutím, podporuje přehlednost a dynamiku a v konečném důsledku mění schůzky z časově náročných událostí na produktivní hnací sílu práce.
Optimalizujte procesy pořizování poznámek pomocí ClickUp
Ať už si zapisujete rychlé myšlenky nebo spolupracujete s kolegy, výběr správného nástroje může výrazně zlepšit způsob, jakým spravujete a používáte své poznámky.
Apple Notes i Goodnotes jsou samy o sobě vynikajícími možnostmi, ale ClickUp jde nad rámec jednoduchého pořizování poznámek. Jako komplexní platforma pro správu práce a projektů ClickUp integruje pořizování poznámek s širšími organizačními nástroji.
Nabízí také několik přizpůsobitelných šablon pro pořizování poznámek a funkce, které vyhovují různým stylům pořizování poznámek, ať už se jedná o vytváření osnov, brainstorming nebo sledování pokroku při plnění úkolů.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se na ClickUp a začněte měnit způsob, jakým spravujete úkoly, spolupracujete a udržujete pořádek, a to vše na jednom místě! 📈