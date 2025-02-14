10 nejlepších alternativ Timeular pro rok 2025

Čas jsou peníze. Ale sledovat ho pomocí správných technik je úplně jiná liga.
Zpráva uvádí, že 35 % majitelů firem považuje špatné řízení času za překážku produktivity. Tento promarněný čas vede ke ztrátě hodin, promarněným příležitostem a frustrovanému týmu.
Nástroje pro správu času, jako je Timeular, jsou důležitější než kdy jindy, aby týmy zůstaly na správné cestě a podniky fungovaly lépe. Někteří uživatelé však hlásili problémy s tímto nástrojem, jako je nepřesné sledování, chybové rozhraní a nákladné tarify.
Pokud se v tom poznáváte, tento blogový příspěvek je pro vás jako stvořený. Sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ k Timeularu, včetně jejich klíčových funkcí, výhod a nevýhod, cen a skutečných recenzí uživatelů. Pojďme prozkoumat nejlepší nástroje pro sledování času!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde jsou nejlepší alternativy Timeular, ze kterých si můžete vybrat:
- ClickUp: Nejlepší pro komplexní správu času a produktivity
- Clockify: Nejlepší pro přesné sledování času za dostupnou cenu
- Timely: Nejlepší pro automatické sledování času
- Quickbooks Time: Nejlepší pro mobilní sledování času
- RescueTime: Nejlepší pro analýzu produktivity
- Toggl Track: Nejlepší pro freelancery a startupy
- Everhour: Nejlepší pro rozpočtování projektů
- Hubstaff: Nejlepší pro podrobné sledování času a aktivit zaměstnanců
- Jibble: Nejlepší pro nováčky, kteří hledají bezplatné řešení
- Harvest: Nejlepší pro zjednodušené účtování a fakturaci
Co byste měli hledat v alternativě k Timeular?
Když hledáte nejlepší alternativu k Timeular, zkuste si vybrat takovou, která pokrývá následující klíčové funkce:
- Snadné ovládání časovače: Najděte nástroj pro sledování času s rychlým a jednoduchým ovládáním, jako jsou klávesové zkratky nebo widgety.
- Automatické zaznamenávání času: Ujistěte se, že vaše alternativa běží tiše na pozadí a zaznamenává jak pracovní, tak nečinné hodiny. Automatizace tohoto procesu minimalizuje chyby a zajišťuje přesnost vašich časových záznamů.
- Řízení projektů a úkolů: Hledejte alternativu k Timeular, která vám umožní organizovat časové záznamy podle projektů, klientů a úkolů a zároveň je spravovat přímo ze stejné platformy.
- Vlastní dashboard v reálném čase: Pomocí dashboardu získáte rychlý přehled o aktuálním sledování času, aktivních časovačích a vašem denním nebo týdenním pokroku.
- Přístupnost napříč platformami: Vyberte si alternativu Timeular, která vašim zaměstnancům umožní sledovat čas odkudkoli – takovou, která funguje hladce na počítačích, webu i mobilních zařízeních, s podporou offline režimu a automatickou synchronizací.
- Komplexní reporty a analýzy: Hledejte ideální alternativu, která vám umožní vytvářet podrobné a přizpůsobitelné reporty o tom, jak je čas rozdělen mezi projekty, trendy produktivity a fakturovatelné hodiny.
- Výkonné integrace: Ujistěte se, že vaše alternativa k Timeularu se hladce integruje s platformami, na kterých již vaše firma závisí, a umožňuje plynulé propojení s různými nástroji třetích stran.
10 nejlepších alternativ Timeular
S ohledem na uvedené funkce vám představujeme 10 nejlepších alternativ Timeular, které stojí za prozkoumání.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu času a produktivity)
ClickUp je více než jen výkonný software pro správu projektů. Je to aplikace pro vše, co souvisí s prací.
Funkce správy času a sledování produktivity ClickUp přidává vašemu pracovnímu postupu další rozměr a poskytuje vám kompletní přehled o vašem podnikání. Sledujte svůj čas přímo u svých úkolů – nebo integrujte oblíbené aplikace pro měření času.
Chcete zjistit, jak produktivní jste byli nebo které úkoly vám zabírají nejvíce času? Otevřete si přehled časového rozvrhu svých projektů a podívejte se, na čem váš tým pracuje.
A co víc, všechny tyto nástroje se snadno integrují do vašich úkolů a projektů. Vezměte si například blokování času. Místo toho, abyste žonglovali s různými nástroji, můžete si v ClickUp zablokovat čas v kalendáři a okamžitě tyto bloky proměnit v úkoly.
Díky tomu budou váš rozvrh a seznam úkolů dokonale synchronizovány bez dalšího úsilí.
Sledování času stráveného na projektech ClickUp
Jste připraveni začít sledovat své činnosti? Funkce sledování času projektu ClickUp vám umožňuje nastavit odhady času, sledovat skutečný čas strávený na úkolech a podúkolech a porovnat tyto dva údaje. Získáte tak jasný přehled o tom, jak dobře se vaše odhady času shodují se skutečností, a to jak na úrovni úkolů, tak na úrovni projektů.
ClickUp Brain
Pokud chcete posunout správu času o krok dál, nativní asistent ClickUp Brain s umělou inteligencí vám pomůže maximálně využít váš pracovní den a promění vás v ninju efektivity!
Nechte AI, aby vám posílala časové připomenutí a řekla vám, na jaké úkoly se máte dále soustředit. Zvýší to vaši produktivitu a pomůže vám soustředit se na správné úkoly ve správný čas.
Pokud potřebujete ustoupit a podívat se na celkový obraz místo na detaily, ClickUp Views je tou správnou volbou.
Přepněte do zobrazení časové osy a sledujte své zaznamenané údaje společně s průběhem projektu. Můžete vidět, jak vaše sledování času odpovídá milníkům projektu, termínům a závislostem – informace, které samostatné nástroje pro sledování času nemohou poskytnout.
Šablony ClickUp
Víme, že začít od nuly může být zastrašující. Proto jsme pro vás připravili bohatou knihovnu připravených a plně přizpůsobitelných šablon pro správu času, které vám pomohou začít!
Například šablona ClickUp Time Management Schedule Template je nezbytností pro profesionály, kteří denně řeší nespočet úkolů. Jakmile je úkol hotový, můžete jej přesunout do stavu „To Do“ (K provedení), „In Progress“ (Probíhá) nebo „Completed“ (Dokončeno). Šablona také obsahuje vlastní pole pro priority, termíny a odhady času.
Potřebujete jednodušší způsob, jak sledovat svůj čas a produktivitu? Šablona ClickUp Personal Time Management Sheet stojí za vyzkoušení. Pomůže vám zůstat produktivní tím, že zlepší způsob, jakým zaznamenáváte svůj pokrok a spravujete své úkoly. Díky zobrazením, jako je seznam úkolů a termíny, se můžete soustředit na to, co je nejdůležitější, a zároveň snížit stres díky lepší organizaci času.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zaznamenávejte čas z počítače, mobilní aplikace nebo rozšíření prohlížeče a propojte jej s úkoly ClickUp.
- Ručně přidávejte nebo upravujte minulé časové záznamy nastavením časového rozsahu nebo úpravou stávajících záznamů.
- Přidejte k záznamům o čase poznámky, ve kterých popíšete práci, kterou jste odvedli pro tým a klienta.
- Pomocí štítků u úkolů můžete snadno organizovat a filtrovat záznamy o čase.
- Efektivně sledujte fakturovatelný a nefakturovatelný čas a usnadněte si fakturaci.
Omezení ClickUp
- Některé zobrazení ClickUp, například formuláře, nejsou v mobilních aplikacích k dispozici.
- Vysoká úroveň přizpůsobení může být pro nové uživatele mírně matoucí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Potřeboval jsem systém pro správu projektů, který by mi pomohl koordinovat úkoly mých klientů i úkoly mého týmu freelancerů. Vyzkoušel jsem řadu jiných řešení, ale žádné z nich nenabízelo kombinaci flexibility a sledování času. Sledování času bylo klíčové, protože jako podnikatel s hodinovou sazbou jsem potřeboval, aby bylo sledování času integrováno do mého systému pro správu projektů, abych se nemusel každý měsíc snažit sjednotit dva odlišné systémy pro vytváření faktur. ClickUp mi vyřešil sledování času a nabídl mi spoustu flexibility, která mi umožnila strukturovat mé klienty, projekty a úkoly způsobem, který velmi vyhovoval mému způsobu práce a řízení projektů. I když se mé systémy a procesy vyvíjely, ClickUp mi nabídl flexibilitu, která se mi přizpůsobila. Je to skvělé!
Potřeboval jsem systém pro správu projektů, který by mi pomohl koordinovat úkoly mých klientů i úkoly mého týmu freelancerů. Vyzkoušel jsem řadu jiných řešení, ale žádné z nich nenabízelo kombinaci flexibility a sledování času. Sledování času bylo klíčové, protože jako podnikatel s hodinovou sazbou jsem potřeboval, aby bylo sledování času integrováno do mého systému pro správu projektů, abych se nemusel každý měsíc snažit sjednotit dva odlišné systémy pro vytváření faktur. ClickUp mi vyřešil sledování času a nabídl mi spoustu flexibility, která mi umožnila strukturovat mé klienty, projekty a úkoly způsobem, který velmi vyhovoval mému způsobu práce a řízení projektů. I když se mé systémy a procesy vyvíjely, ClickUp mi nabídl flexibilitu, která se mi přizpůsobila. Je to skvělé!
2. Clockify (nejlepší pro přesné sledování času za dostupnou cenu)
Pokud potřebujete pečlivě sledovat své zaměstnance, aniž byste utratili jmění, je Clockify dobrou volbou.
Správci mohou zajistit, aby byly všechny pracovní hodiny přesně zaznamenány, a to povolením povinného sledování času. Na rozdíl od flexibilního sledování v Timeularu tato funkce automaticky vyzve uživatele k vyplnění chybějícího času, čímž zaručí úplné a konzistentní záznamy.
Například pokud někdo zaznamená 6 hodin z 8hodinového pracovního dne, bude muset vyplnit svůj pracovní výkaz před jeho odesláním. To je zvláště užitečné pro firmy, které potřebují přesné fakturace nebo záznamy o plném úvazku pro účely dodržování předpisů.
Clockify také zahrnuje funkce jako sledování GPS, automatické snímky obrazovky každých 5 minut, detekci nečinnosti a blokování ručních úprav času pro konkrétní zaměstnance.
Nejlepší funkce Clockify
- Sledujte čas pomocí časovače začátku a konce práce na mobilu, počítači nebo v rozšířeních prohlížeče a zaznamenávejte každou pracovní minutu.
- Schvalujte pracovní výkazy a vytvářejte faktury, včetně slev a daní.
- Detekujte nečinnost a dostávejte oznámení o odstranění neaktivních záznamů.
- Vytvářejte časové, docházkové nebo souhrnné zprávy pro analýzu produktivity.
- Sledujte čas offline a synchronizujte záznamy automaticky, jakmile se připojíte k internetu.
Omezení Clockify
- Rozhraní Clockify může novým uživatelům připadat matoucí.
- Omezené možnosti, pokud jde o motivy
- Nekonzistentní přepínání kontextu mezi mobilními a desktopovými aplikacemi
Ceny Clockify
- Zdarma: Navždy zdarma
- Základní: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Standard: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Balíček: 15,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 9 100 recenzí)
3. Timely (nejlepší pro automatické sledování času)
Nejste fanouškem ručního sledování času? Timely vám pomůže ušetřit čas. Pracuje tiše na pozadí, automaticky zaznamenává vaše digitální aktivity – e-maily, schůzky, práci s dokumenty, prohlížení webových stránek – a pomocí umělé inteligence je organizuje do projektových záznamů. To znamená, že už nemusíte spouštět a zastavovat časovače ani se snažit pamatovat si, na čem jste pracovali.
Funkce Memory Tracker od Timely vytváří soukromou vizuální časovou osu vašeho pracovního dne, kterou vidíte pouze vy. Můžete snadno zkontrolovat časové rozvržení AI a přetáhnout aktivity do správných projektů.
Zatímco Timeular vyžaduje ruční sledování každého úkolu, Timely vám umožňuje později zkontrolovat a upravit vaše časové záznamy. Je ideální pro multitaskery nebo kohokoli, kdo potřebuje rekonstruovat svůj den pro přesné vyúčtování.
Nejlepší funkce Timely
- Sdílejte živé zprávy s klienty, které se aktualizují v reálném čase při obnovení.
- Jedním kliknutím odesílejte klientům přehledné zprávy s pevně stanoveným časem.
- Dostávejte automatické připomenutí, abyste se přihlásili, nebo připomeňte svému týmu, aby zaznamenal své hodiny.
- Synchronizujte s kalendářem a zobrazte naplánované události společně se sledovaným časem.
- Propojte se s různými nástroji pro správu projektů, jako jsou ClickUp, Asana a Trello.
Časová omezení
- Žádné možnosti časových pásem pro mezinárodní zaměstnance
- Uživatelé nemohou sledovat čas strávený v různých aplikacích pomocí mobilní verze.
Včasné stanovení ceny
- Starter: 11 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 28 $/měsíc na uživatele
Včasná hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Přečtěte si také: Šablony pro bezplatné zaznamenávání času v Excelu, Wordu a ClickUp
4. QuickBooks Time (nejlepší pro sledování času na mobilních zařízeních)
QuickBooks Time, oblíbená volba mezi mobilními a vzdálenými týmy, vyniká svou technologií geofencingu.
Namísto sledování z kanceláře může automaticky zaznamenávat příchody a odchody zaměstnanců, když vstupují na pracoviště nebo z něj odcházejí. Pokud například váš tým vyžaduje, abyste byli na místě, systém automaticky sleduje váš čas a přiřadí jej ke správnému projektu na základě vaší polohy. Tím se vyhnete manuálním chybám a zajistíte přesnost zaznamenaných hodin na místě.
Díky těmto nástrojům a jejich propojení s QuickBooks pro mzdy, fakturaci a účetnictví je QuickBooks Time dobrou volbou pro firmy, které potřebují sledování času přímo propojené s finančními procesy – což Timeular nenabízí.
Nejlepší funkce QuickBooks Time
- Sledujte odpracované hodiny, ujeté kilometry, polohu a další údaje pomocí podrobných výkazů pracovní doby.
- Vytvářejte vlastní zprávy pro analýzu nákladů na práci, plánování mezd a měření ziskovosti.
- Propojte se s oblíbenými nástroji pro správu lidských zdrojů a mezd, jako jsou ADP, Square a JazzHR.
- Pomocí mobilní aplikace můžete aktualizovat své časové rozvrhy v reálném čase.
Omezení QuickBooks Time
- Postrádá funkce sledování času specifické pro daný projekt.
- Omezené možnosti přizpůsobení
Ceny QuickBooks Time
- Jednoduchý start: 35 $/měsíc
- Základní funkce: 65 $/měsíc
- Plus: 99 $/měsíc
- Pokročilé: 235 $/měsíc
- Doplněk Time Premium: 20 $/měsíc pro 1 správce + 8 $/uživatel za měsíc
- Doplněk Time Elite: 40 $/měsíc za 1 správce + 10 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze QuickBooks Time
- G2: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 6 900 recenzí)
🧠 Zajímavost: V Číně 6. století se k měření času používaly kadidlovníky! Tyto fascinující přístroje, první druh časoměrů, rovnoměrně spalovaly kadidlo. Množství spáleného kadidla udávalo uplynulý čas. Jak kadidlo hořelo, signalizovalo konkrétní časy pro každodenní činnosti nebo obřady.
5. RescueTime (nejlepší pro analýzu produktivity)
RescueTime má jedinečný přístup ke sledování času: automaticky hodnotí aplikace a webové stránky, které používáte, na stupnici od „velmi produktivní“ po „velmi rušivé“.
Místo pouhého sledování vašich hodin tato aplikace pro sledování času hodnotí vaši produktivitu seskupením vašich aktivit a umožňuje vám upravit tyto štítky tak, aby odpovídaly vaší roli a cílům. Například pokud jste správcem sociálních médií, můžete Facebook označit jako „produktivní“, ale jako vývojář softwaru jej můžete označit jako „rušivý“.
Díky funkci Focus Sessions vám RescueTime pomáhá soustředit se na práci. Tyto relace blokují rušivé webové stránky, ztlumí oznámení, sledují dobu soustředění a odhalují, jak věci jako schůzky nebo práce do pozdních nočních hodin ovlivňují vaši produktivitu. Je to účinný způsob, jak převzít kontrolu nad svým pracovním dnem a dosáhnout svých cílů.
Nejlepší funkce RescueTime
- Zobrazte podrobné zprávy o vašich nejproduktivnějších a nejméně produktivních časech.
- Stanovte si cíle a sledujte, jak se jim věnujete.
- Porovnejte vzorce produktivity v jednotlivých dnech a týdnech
- Integrujte jej s kalendářovými aplikacemi a sledujte, jak schůzky ovlivňují produktivitu.
Omezení RescueTime
- Nepodporuje více jazyků, což má vliv na globální týmy.
- Někdy offline sledování času nezaznamenává všechny aktivity.
Ceny RescueTime
- Solo: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze RescueTime
- G2: 4,1/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
Přečtěte si také: Cíle SMART pro správu času, abyste zůstali na správné cestě
6. Toggl Track (nejlepší pro freelancery a startupy)
Nové firmy a freelancerové s omezeným rozpočtem často upřednostňují Toggl Track před konkurencí kvůli dvěma bezplatným funkcím: automatickému sledování času a detekci nečinnosti.
Tato jednoduchá a snadno použitelná alternativa k Timeular automaticky detekuje, kdy přestanete pracovat, a zeptá se vás, zda chcete nečinný čas zachovat nebo odstranit. Také kategorizuje vaši práci na základě aplikací a webových stránek, které používáte, což vám ušetří práci s neustálými ručními aktualizacemi.
Kromě toho Toggl jde nad rámec automatizačních nástrojů a praktických zkratek díky své funkci Timeline Insights. Namísto základních záznamů o čase vytváří vizuální časovou osu vašeho pracovního dne a analyzuje ji z hlediska mezer nebo nesprávně přiděleného času.
Pokud například obvykle sledujete schůzky s klienty, ale na jednu zapomenete, Timeline Insights ji označí a navrhne správný projekt a úkol na základě vašeho kalendáře a minulých aktivit.
Nejlepší funkce Toggl Track
- Snadné přepínání mezi časovači pomocí klávesových zkratek
- Vytvářejte podrobné zprávy s přizpůsobitelnými sazbami za fakturaci.
- Navrhujte projekty pro zadávání času na základě vašich minulých zvyků.
- Sledujte čas pomocí rozšíření prohlížeče nebo desktopových aplikací
- Proměňte události v kalendáři na časové záznamy s přiřazenými projekty
Omezení aplikace Toggl Track
- Mobilní aplikace nepodporuje různé zobrazení kalendáře.
- Někteří uživatelé považují funkce pro vytváření reportů za základní.
Ceny Toggl Track
- Zdarma (až pro pět uživatelů)
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Toggl Track
- G2: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Pokud se podíváte pozorně, uvidíte, že jak Toggl, tak Clockify jsou silné a cenově dostupné volby. Pokud vás zajímá, jak si vedou v porovnání, zde je podrobný přehled Toggl vs. Clockify, který si můžete prohlédnout.
7. Everhour (nejlepší pro rozpočtování projektů)
Sledování a správa času je ještě obtížnější, když pracujete s omezeným rozpočtem projektu. Abyste se ho mohli držet, musíte přesně vědět, kam směřuje čas vašeho týmu – a vaše peníze. Právě v tom spočívá výhoda rozpočtového systému Everhour.
Pokud má například projekt limit 40 hodin, nástroj vás upozorní, když se k tomuto limitu blížíte, a může dokonce zabránit členům týmu v zaznamenávání dalších hodin, jakmile je limit dosažen. Díky tomu vaše projekty zůstanou na správné cestě a zabráníte překročení rozpočtu, než k němu dojde.
Everhour se navíc snadno propojuje s nástroji pro správu projektů, jako jsou ClickUp a Asana. Aktualizace odhadů hodin nebo času se synchronizují automaticky, takže všechny změny, které provedete, se okamžitě promítnou do vašeho systému správy projektů bez jakéhokoli dalšího úsilí.
Nejlepší funkce Everhour
- Synchronizujte aktualizace úkolů automaticky s nástroji pro řízení projektů.
- Sledujte náklady na projekty v reálném čase pomocí sazeb týmu
- Naplánujte opakující se odhady času pro pravidelné úkoly
- Automaticky generujte faktury na základě sledovaných fakturovatelných hodin
Omezení Everhour
- Zaznamenávání času není vždy přesné, zejména u zaměstnanců v různých zemích.
- Někteří uživatelé hlásili problémy s integrací.
Ceny Everhour
- Zdarma: Navždy zdarma (až 5 míst)
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Everhour
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Přečtěte si také: Jak řešit běžné problémy s časovým managementem: Kompletní průvodce
8. Hubstaff (nejlepší pro podrobné sledování času a aktivit zaměstnanců)
Pokud hledáte nástroj, který se specializuje na poskytování podrobných informací o tom, jak váš tým pracuje, Hubstaff by mohl být tou nejlepší volbou.
Funguje to takto: Hubstaff sleduje úroveň aktivity tím, že zaznamenává, zda váš tým používá klávesnici nebo myš v 10minutových intervalech. Pokud je například někdo aktivní polovinu této doby, jeho míra aktivity se zobrazí jako 50 %.
Nezaznamenává stisky kláves, ale pouze aktivitu, takže je jednoduchý a zaměřený na zapojení. Navíc obsahuje praktickou funkci detekce nečinnosti s přizpůsobitelnými připomenutími, geofencingem a nástroji pro plánování.
Hubstaff se odlišuje svou komplexností. Pořizuje snímky obrazovky, sleduje navštívené URL adresy a analyzuje aktivitu, aby vám poskytl ucelený přehled o stráveném čase. Zobrazuje také dostupnost zaměstnanců, časové osy projektů a limity pracovní zátěže, které můžete průběžně upravovat.
Nejlepší funkce Hubstaff
- Sledujte rozpočty projektů pomocí upozornění v reálném čase.
- Snadno plánujte rozvrhy a pracovní vytížení týmu pomocí vizuálních tabulek.
- Automaticky vytvářejte mzdové výkazy na základě odpracovaných hodin a mzdových sazeb.
- Zkontrolujte ziskovost projektu porovnáním plánovaných hodin se skutečně stráveným časem.
- Zjednodušte schvalování výkazů práce pomocí přizpůsobených pracovních postupů a připomínek.
Omezení Hubstaffu
- Funkce sledování produktivity jsou omezené.
- Někteří uživatelé považují rozhraní za méně intuitivní a neohrabané.
Ceny Hubstaff
- Starter: 7 $/měsíc na uživatele
- Grow: 9 $/měsíc na uživatele
- Tým: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 25 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,5/5 (více než 1 250 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
📮ClickUp Insight: 60 % pracovníků reaguje na okamžité zprávy do 10 minut, ale každé přerušení stojí až 23 minut soustředění, což vede k paradoxu produktivity. Díky centralizaci všech konverzací, úkolů a chatových vláken ve vašem pracovním prostoru vám ClickUp umožňuje zbavit se přeskakování mezi platformami a získat rychlé odpovědi, které potřebujete. Žádný kontext se nikdy neztratí!
9. Jibble (nejlepší pro nováčky, kteří hledají bezplatné řešení)
Pokud s měřením času teprve začínáte a nechcete se hned vázat na drahé nástroje, Jibble je skvělou volbou.
Bezplatný tarif podporuje přesné zaznamenávání docházky pomocí umělé inteligence, která ověřuje docházku prostřednictvím mobilních zařízení zaměstnanců, čímž snižuje riziko neoprávněného zaznamenávání docházky za kolegy. Pokročilé funkce vám meanwhile umožňují nastavit různé sazby za přesčasy pro všední dny a víkendy, sledovat povinné přestávky a dokonce dostávat upozornění, když se zaměstnanci blíží limitu přesčasů nebo vynechávají přestávky.
Jibble se také integruje s hlavními mzdovými systémy, jako jsou Stripe a Paylocity, a pomáhá vám automatizovat výpočty mezd na základě sledovaného času.
Nejlepší funkce Jibble
- Vytvářejte přehledy docházky v reálném čase a sledujte opozdilce a absentéry.
- Sledujte přestávky a obědy pomocí vlastních pravidel
- Spravujte rozvrhy směn pomocí automatických oznámení pro členy týmu.
Omezení Jibble
- Nedostatek podrobných informací a přizpůsobených přehledů
- Technické potíže a omezená funkčnost mobilní verze
Ceny Jibble
- Zdarma: Navždy zdarma
- Premium: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jibble
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 1250 recenzí)
Přečtěte si také: Nejlepší software pro sledování času
10. Harvest (nejlepší pro zjednodušené účtování a fakturaci)
Harvest, oblíbený mezi službami, vám pomůže sledovat fakturovatelné hodiny a dostat zaplaceno, aniž byste museli přecházet mezi různými systémy.
Na této platformě můžete zaznamenávat své hodiny i výdaje a poté generovat propracované faktury, které zahrnují fakturované hodiny, účtenky a dokonce i vypočítané daně. Například konzultant může sledovat své hodiny, přidávat účtenky za večeře s klienty a vytvářet profesionální faktury z jediného nástroje.
Harvest také nabízí jednoduché, ale podrobné zprávy, které umožňují sledovat časové záznamy, neproplacenou práci a ziskovost podle klienta, projektu nebo člena týmu. Pokud hledáte ještě větší transparentnost, jeho klientský panel umožňuje klientům prohlížet si své faktury a platby prostřednictvím jedinečné URL adresy, kterou můžete sdílet.
Aplikace také sleduje ziskovost projektů a míru využití týmu, což vám pomáhá monitorovat správu zdrojů a zároveň udržovat jednoduché fakturace.
Nejlepší funkce Harvest
- Vytvořte si návyk sledování času pomocí automatických připomínek
- Zamkněte časové záznamy a výdaje po vystavení faktury nebo schválení
- Vytvářejte faktury na základě svých časových záznamů a vybírejte platby od klientů prostřednictvím integrace Stripe a PayPal.
- Získejte přehled o tom, jak váš tým tráví pracovní dobu, a sledujte výdaje na projekty.
Omezení Harvest
- Základní funkce pro vytváření reportů
- Omezená funkčnost a přizpůsobení
Ceny Harvest
- Bezplatný tarif: Navždy zdarma
- Pro Plan: 13,75 $/měsíc na uživatele
- Prémiový plán: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Harvest
- G2: 4,3/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Abyste byli co nejefektivnější a nejproduktivnější, použijte matici pro správu času k naplánování odhadovaného času pro vaše úkoly a jejich následnému seřazení podle priority.
Spravujte svůj čas a projekty společně se správnou alternativou Timeular – ClickUp!
Když je život rušný, může se hromadit stres a zmeškané termíny. Dobrá alternativa k Timeularu vám pomůže zůstat organizovaní, zvýšit produktivitu a vytvořit zdravější rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Než si vyberete tu správnou, zaměřte se na nalezení nástroje, který vyhovuje vašim potřebám. Hledejte něco, co funguje na různých platformách, integruje se s vašimi oblíbenými nástroji pro správu projektů a kalendáři a nabízí automatické sledování času a užitečné analytické funkce.
Náš seznam obsahuje nejlepší možnosti, ale naší nejoblíbenější volbou je ClickUp.
ClickUp nabízí všechny základní funkce, které potřebujete ke sledování své osobní produktivity i produktivity týmu. Jeho funkce sledování času a komplexní software pro správu projektů vám pomohou soustředit se na to, co je důležité, a činit chytřejší rozhodnutí na základě vašich cílů.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma!