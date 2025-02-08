Jak předpovídat tržby v Excelu? (+ šablona)

Máte k dispozici údaje o prodeji, termíny a místnost plnou stresovaných lidí, kteří spoléhají na vaše prognózy. Pro datové analytiky a obchodní profesionály je prognóza prodeje vyprávěním příběhu pomocí dat.
Microsoft Excel je osvědčený nástroj pro ukládání dat a prognózy prodeje. Jeho robustní funkce usnadňují analýzu historických dat a přesné předpovídání budoucích tržeb.
V tomto blogu prozkoumáme, jak můžete pomocí aplikace Excel přeměnit surová data na smysluplné prognózy, a poskytneme vám praktickou šablonu, se kterou můžete hned začít. 📊
Představíme vám také ještě lepší možnost: ClickUp! Nikdy neztraťte přehled o žádné zakázce a využijte umělou inteligenci, která vám pomůže s prognózami a předpověďmi prodeje.
⏰ 60sekundové shrnutí
Takto můžete předpovídat tržby v tabulce Microsoft Excel:
Krok č. 1: Vytvořte tabulku Excel s historickými údaji o prodeji (s datovými body, jako jsou časová období a údaje o prodeji).
Krok č. 2: Přejděte na kartu Data a vyberte list Forecast Sheet (Prognózový list), kde nakonfigurujete parametry prognózy.
Krok č. 3: Přizpůsobte prognózu výběrem stylu vizualizace.
Krok č. 4: Klikněte na tlačítko Vytvořit a vygenerujte prognózu s grafem zobrazujícím předpokládané prodeje a intervaly spolehlivosti.
Krok č. 5: Přidejte spojnicový graf pro porovnání historických a prognózovaných měsíčních prodejů.
Krok č. 6: Pravidelně kontrolujte a aktualizujte prognózu na základě skutečných údajů o prodeji.
Krok č. 7: Pro přesnější předpovědi budoucích hodnot použijte pokročilé nástroje pro předpovídání, jako jsou FORECAST. ETS nebo FORECAST. LINEAR.
Lepší volba? Vyzkoušejte ClickUp!
Jak předpovídat prodej v Excelu?
Předpovídání prodeje v Excelu je s pomocí správných kroků a nástrojů snadné. Ať už jste profesionál nebo teprve začínáte, klíčové je pochopit, jak strukturovat data a aplikovat metody předpovídání prodeje.
Podívejme se na jasné a praktické kroky k vytvoření přesných prognóz. 👀
Krok č. 1: Nastavte si tabulku Excel
Vytvořte novou tabulku Excel. Zadejte historická data prodeje a rozdělte je do dvou sloupců: jeden pro časová období, jako jsou data, měsíce nebo roky, a druhý pro odpovídající údaje o prodeji. Tento strukturovaný datový soubor slouží jako základ pro vytvoření prognózy prodeje.
Krok č. 2: Otevřete nástroj pro prognózy
Přejděte na kartu Data v Excelu a klikněte na možnost Forecast Sheet (Prognózový list) ve skupině Forecast (Prognóza). Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete nakonfigurovat parametry prognózy.
Vyberte tabulku, pro kterou chcete vytvořit list Prognóza.
🔍 Věděli jste, že... Excel má skrytou funkci fotoaparátu, která vám umožňuje pořídit živý snímek rozsahu buněk. Po vložení na jiné místo se snímek automaticky aktualizuje pokaždé, když se změní původní data.
Krok č. 3: Přizpůsobte si svou prognózu
V dialogovém okně Vytvořit pracovní list s prognózou vyberte styl vizualizace (čárový nebo sloupcový graf). V poli *Konec prognózy nastavte datum ukončení prognózy, například několik měsíců nebo dokonce rok po vašich nejnovějších údajích o prodeji.
Pokud chcete svůj odhad doladit, klikněte na Možnosti a upravte další nastavení. Můžete změnit následující:
- Interval spolehlivosti: Rozhodněte se, zda chcete ve své prognóze zobrazit nebo skrýt meze spolehlivosti.
- Sezónnost: Vyberte možnost Automaticky, abyste zadali ruční hodnotu, pokud vaše data sledují sezónní trendy.
- Vyplňte chybějící body pomocí: Vyberte, jak řešit případné mezery ve vašem datovém souboru.
- Seskupení duplicit pomocí: Určete, jak by se měly duplicitní časové značky spravovat ve vaší analýze.
🔍 Věděli jste? Pouze 30 % obchodních profesionálů tvrdí, že jejich obchodní a marketingové týmy jsou plně sladěné, ale 61 % se domnívá, že sladění je ještě důležitější. Společnosti, které dosahují sladění mezi těmito týmy, mají o 103 % vyšší šanci dosáhnout svých prodejních cílů než ty, které toho nedosahují.
Například v tomto příkladu prognózy prodeje jsme upravili konec prognózy na červen příštího roku a zvýšili interval spolehlivosti na 99,99 %.
Krok č. 4: Vytvořte prognózu a zkontrolujte výsledky
Klikněte na Vytvořit a hotovo!
Excel vytvoří nový list s podrobným grafem a datovým souborem. Graf zobrazuje předpovězené trendy prodeje spolu s horními a dolními intervaly spolehlivosti, které jasně znázorňují vaše předpovězené údaje.
💡 Tip pro profesionály: Použijte pojmenované rozsahy (Vzorce > Definovat název) k označení často používaných buněk nebo rozsahů. Díky tomu budou vzorce čitelnější a snáze spravovatelné, zejména ve velkých tabulkách.
Krok č. 5: Přidejte k datům vizuální kontext
Vytvořte kombinovaný spojnicový graf, abyste mohli efektivněji porovnávat historické a prognózované prodeje. Zvýrazněte období, historická data a předpokládané hodnoty. Můžete přejít na kartu Vložit a kliknout na možnost Doporučené grafy, abyste změnili typ grafu pro lepší vizualizaci.
Například zde jsme vybrali sloupce Datum a Prodej, abychom vytvořili spojnicový graf pro porovnání.
Krok č. 6: Vyhodnoťte a aktualizujte svou prognózu
Pravidelně porovnávejte svůj Excelový list s prognózami prodejů se skutečnými výsledky prodejů. Upravujte nastavení nebo modely tak, aby odpovídaly novým informacím nebo změnám na trhu. Tento iterativní proces zajistí, že vaše prognózy zůstanou přesné a použitelné i v průběhu času.
💡 Tip pro profesionály: Použijte podmíněné formátování (Domů > Podmíněné formátování) k vizuálnímu zvýraznění trendů prodeje nebo výjimečných hodnot. Například nastavte pravidlo, aby se buňky s hodnotami nižšími než váš prodejní cíl zobrazovaly červeně.
Krok č. 7: Vyzkoušejte pokročilé nástroje pro prognózy (volitelné)
Pro přesnější výsledky využijte nástroje pro prognózy prodejů v Excelu, jako jsou:
- FORECAST. ETS: Ideální pro exponenciální vyhlazování s ohledem na trendy a sezónnost.
- TREND nebo FORECAST. LINEAR: Vhodné pro předpovědi založené na lineární regresi. Tyto funkce použijte na buňky, ve kterých chcete vypočítat budoucí tržby, a přizpůsobte vzorec vašemu konkrétnímu datovému souboru.
Omezení prognózování prodeje v Excelu
Ačkoli je Excel oblíbeným nástrojem pro správu prodejního cyklu, má několik omezení, která brání jeho efektivitě. S růstem podniků a zvyšující se složitostí prodejních procesů se nelze při přesném předpovídání spoléhat pouze na Excel.
Zde jsou některé z jeho omezení:
- Ruční zadávání a správa dat: Vyžaduje rozsáhlé ruční zadávání, což je časově náročné a náchylné k chybám.
- Omezené modely prognózování: Nástroj nabízí pouze základní modely prognózování, jako je lineární regrese a klouzavé průměry, které nemusí zachytit složité prodejní vzorce nebo sezónní trendy.
- Nedostatečná automatizace: Ačkoli Excel disponuje nástrojem Analysis ToolPak, postrádá robustní automatizaci, což vede k opakujícím se procesům.
- Problémy se škálovatelností: Excel má potíže s efektivním zpracováním velkých datových sad, protože podniky rostou a objemy dat se zvyšují. To zpomaluje zpracování a komplikuje předpovídání, zejména pro organizace s rozmanitými produktovými řadami nebo prodejními kanály.
- Žádné pokročilé analytické funkce: Chybí pokročilé funkce, jako jsou algoritmy strojového učení, které by mohly zlepšit přesnost předpovědí přizpůsobením se novým datovým vzorcům.
🧠 Zajímavost: První počítačové prognózy prodeje se v 50. letech 20. století počítaly na děrných štítcích, což zásadně změnilo rozhodování v podnikání.
Vytvořte prognózu prodeje v ClickUp
Prognózy prodeje vyžadují přesnost a efektivitu. ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, usnadňuje tento proces díky dynamické sadě nástrojů a intuitivním funkcím. Tato komplexní platforma pro zvýšení produktivity vám poskytuje vše, co potřebujete k vytváření přesných a praktických prognóz.
Pojďme si ukázat, jak na to! 💪
Krok č. 1: Importujte nebo zadejte údaje o prodeji
Shromážděte historická data o prodeji, včetně metrik, jako je objem objednávek, tržby a celková hodnota zákazníka. Tyto informace můžete zadat ručně nebo je snadno importovat z existujících tabulek do softwaru ClickUp pro prodej .
ClickUp Table View je univerzální funkce, která vám umožní uspořádat data do přehledného, strukturovaného formátu a zachytit všechny klíčové prodejní metriky na jednom místě. Toto nastavení zjednodušuje správu dat a pomáhá vám snadno sledovat trendy a vyhodnocovat výkon v průběhu času.
Můžete vytvářet přizpůsobitelné tabulky pro kritéria, jako jsou měsíční údaje o prodeji, výkonnost produktů a míra získávání zákazníků. Umožňuje také zahrnout konkrétní datové body relevantní pro prodejní proces a poskytuje jasný přehled o minulé výkonnosti.
Navíc jsou všechny změny provedené v tabulce v reálném čase, takže všechny zúčastněné strany mají k dispozici aktuální informace.
Krok č. 2: Vizualizujte data
Dashboardy ClickUp nabízejí vynikající způsob vizualizace a sledování aktuálních i minulých údajů o prodeji, což týmům pomáhá získat přehledné a praktické informace. Tyto přizpůsobitelné dashboardy zobrazují klíčové metriky, jako jsou prognózy prodeje ve srovnání se skutečným výkonem. Tyto údaje můžete analyzovat pomocí karet, jako jsou sloupcové grafy, spojnicové grafy a číselné počítadla.
Tento vizuální přístup usnadňuje sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) prodeje , hodnocení pokroku ve srovnání s cíli a určení oblastí, které je třeba zlepšit.
Například obchodní manažer může vytvořit dashboard, který zobrazuje měsíční trendy tržeb, regionální výkonnost a prognózy pro konkrétní produkty. Karty mohou zobrazovat grafy porovnávající předpokládané a skutečné tržby, číselné widgety pro kumulativní tržby a výsečové grafy pro rozdělení příspěvků k tržbám podle kategorií.
🔍 Věděli jste? Model exponenciálního vyhlazování byl jedním z prvních statistických nástrojů používaných pro prognózy prodeje a je stále široce využíván.
Krok č. 3: Automatizujte aktualizace a připomenutí
ClickUp Automations je spolehlivý způsob, jak udržet váš tým informovaný a úkoly na správné cestě bez ručního zásahu. Nastavte vlastní pravidla pro spouštění konkrétních akcí a zajistěte, aby aktualizace a připomenutí probíhaly automaticky, což šetří čas a snižuje lidské opomenutí.
Můžete například nastavit automatická upozornění, která se spustí, když prognóza prodeje klesne pod určitou hranici. Tým tak bude moci proaktivně reagovat, upravit strategie nebo upřednostnit následné kroky.
Podobně lze v aplikaci ClickUp nastavit připomenutí ( ), která upozorní obchodní zástupce na blížící se termíny aktualizace prognóz nebo plánování schůzek se zainteresovanými stranami.
🔍 Věděli jste? Prodejní kvóty byly zavedeny na počátku 20. století, aby motivovaly a měřily výkonnost podomních prodejců.
Krok č. 4: Využijte integrace
Díky integraci ClickUp můžete snadno propojit své CRM nástroje pro přesné prognózy prodeje. Synchronizujte data přímo ze svého CRM, abyste měli jistotu, že jsou vždy založena na aktuálních informacích.
Díky této integraci se údaje o prodeji a prognózy automaticky aktualizují s příchodem nových dat, což činí váš proces prognózování dynamičtějším a responzivnějším.
Díky schopnosti ClickUp plynule se propojit s různými CRM systémy můžete vizualizovat svůj prodejní kanál na a zároveň využívat externí data k doladění svých prognóz pro ještě větší přesnost a přehled.
🔍 Věděli jste? Podle zprávy Salesforce State of Sales 2024 nedostatečná data brání přesnému prognózování u 39 % prodejních procesů, což zdůrazňuje zásadní vliv kvality dat na přesnost předpovědí.
Krok č. 5: Použijte hotové šablony
Šablona ClickUp Sales Forecast Template od společnosti je vynikajícím nástrojem pro firmy, které chtějí zlepšit své prognózy prodeje. Díky flexibilitě a rozsáhlým funkcím pro spolupráci nabízí výkonné funkce pro přizpůsobení a zefektivnění procesu prognózování.
Šablona vizualizuje historické výsledky prodeje, pomáhá vám stanovit prodejní cíle n u a sledovat pokrok při jejich plnění a spolupracuje s vaším týmem na plánování úspěchu.
Díky této bezplatné šabloně pro prognózy prodeje získáte přehled o budoucích požadavcích trhu, identifikujete oblasti příležitostí a vypracujete strategie, jak je využít. Díky pokročilým funkcím můžete plánovat budoucí expanzi, efektivněji přidělovat zdroje, měřit výkonnost a sledovat pokrok ve vztahu k stanoveným cílům.
Předpovídejte svůj úspěch s ClickUp
Užitečnost aplikace Excel při předpovídání prodeje je nepopiratelná. Pomocí správných technik a šablon můžete vytvářet předpovědi, které vám poskytnou cenné informace. Platforma má však svá omezení, která brání škálovatelnosti a flexibilitě.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, přichází s robustní automatizací, aktualizacemi v reálném čase a intuitivními dashboardy, které transformují způsob, jakým spravujete data. Můžete vytvářet pracovní postupy, vizualizovat své pipeline a optimalizovat celý proces prodeje bez námahy.
Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅