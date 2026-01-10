Jak si vytvořit vlastního AI asistenta (příklady použití a nástroje)

AI asistenti se stali neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života, ať už jde o používání domácích asistentů pro vyhledávání receptů nebo o vyhledávání restaurací v okolí na našich smartphonech.
Ve skutečnosti se odhaduje, že v současné době je v provozu více než 8,4 miliardy AI asistentů – což je téměř více než počet obyvatel světa! 👀
Dnes tito asistenti dělají mnohem víc než jen odpovídají na otázky. Pomáhají s tvorbou obsahu, automatizací pracovních postupů a mnohem více. Ale je tu háček: veřejně dostupní chatoví asistenti nejsou pro vaše konkrétní požadavky ideální.
Proto je dnes důležitější než kdy jindy vědět, jak si vytvořit vlastního AI asistenta. A my jsme tu, abychom vám s tím pomohli!
Na konci tohoto článku budete nejen vědět, jak vytvořit vlastního chatového asistenta podle svých konkrétních požadavků, ale také vám představíme chytřejší a jednodušší alternativu, která eliminuje veškeré dohady!
⏰60sekundové shrnutí
- AI asistent je chatová aplikace s umělou inteligencí určená k provádění pracovních i osobních úkolů
- Využívá strojové učení a zpracování přirozeného jazyka k porozumění dotazům v běžném jazyce a lze jej využít k provádění konkrétních funkcí
- S pečlivým plánováním a trénováním modelu si můžete vytvořit vlastního AI asistenta
- Jako univerzální aplikace pro práci nabízí ClickUp vestavěného AI asistenta, který je přímo integrován do vašeho pracovního prostoru
- Můžete využít funkce ClickUp Brain k snadnému provádění akcí specifických pro daný projekt, jako je vytváření dokumentů, kontrola pokroku atd.
Co je to AI asistent?
AI asistent je počítačový program navržený k automatickému provádění činností, které by jinak vyžadovaly lidskou námahu a inteligenci. Díky automatizaci úkolů pomocí AI můžete svůj čas věnovat složitějším projektům.
Tito digitální pomocníci rozumějí dotazům v lidském jazyce díky technologii zpracování přirozeného jazyka (NLP) a strojového učení (ML). To jim pomáhá provádět konkrétní akce, o které je požádáte vy, uživatel.
Ačkoli schopnosti AI asistenta závisí na tom, k čemu byl naprogramován, mezi příklady úkolů, které dokáže vykonávat, patří:
- Odpovídání na vaše otázky na základě svých znalostí nebo informací získaných z internetu
- Nastavení a spuštění připomínek v době podle našeho výběru
- Psaní e-mailů nebo textových zpráv
- Ovládání chytrých zařízení v našich domácnostech
- Generování obrázků a grafiky
- Shrnutí webové stránky (nebo jakékoli jiné informace)
Mezi příklady oblíbených virtuálních asistentů s umělou inteligencí patří ClickUp Brain, Google Assistant, Siri, Alexa a ChatGPT. Podívejte se například, jak Brain funguje v ClickUp. 👇🏼
Výhody vytvoření vlastního AI asistenta
Ačkoli můžete osobní AI asistenty využívat k celé řadě věcí a integrovat je pomocí API, vytvoření vlastního AI asistenta nabízí čtyři jedinečné výhody.
- Přizpůsobení: Při vytváření svého AI asistenta si můžete přizpůsobit jeho uživatelské rozhraní nebo jakékoli jiné funkce přesně podle svých představ, což u AI asistentů třetích stran není možné.
- Efektivita: Asistent od třetí strany často zpracovává dotazy milionu uživatelů najednou. Váš vlastní AI asistent by zpracovával pouze dotazy vás a vaší organizace, čímž by byla zajištěna efektivita
- Ochrana soukromí: Váš osobní AI asistent vám poskytuje lepší ochranu a zabezpečení dat než asistent od třetí strany. Data zůstávají v rámci vaší organizace a vy rozhodujete o tom, jak budou použita
- Škálovatelnost: Vlastní AI asistent pro vaši organizaci je neuvěřitelně škálovatelný a flexibilní. Můžete jej integrovat do jakékoli své vlastní aplikace a snadno přidávat nové funkce nebo možnosti
Jak si vytvořit vlastního AI asistenta: Průvodce krok za krokem
Podívejme se na podrobné kroky, které jsou součástí vytváření vlastního AI asistenta.
Krok 1: Definujte použití a funkce
První věcí, kterou byste měli udělat, je definovat použití vašeho AI asistenta – jeho schopnosti a omezení.
Pokud toto plánování neprovedete pečlivě, výsledkem bude systém, který nebude schopen plnit zamýšlené úkoly požadovaným způsobem. Zde jsou věci, které musíte jasně definovat a zapsat si ohledně svého AI asistenta, než na něm začnete pracovat:
Typ asistenta
Vytváříte osobního AI asistenta? Nebo asistenta, který by se používal například pro zákaznickou podporu nebo obchodní operace? Zatímco univerzální osobní AI asistent má mnoho schopností, které mu umožňují provádět nejrůznější akce, asistenti pro konkrétní účely vyžadují speciální trénink.
Cílová skupina uživatelů a jejich dovednosti
Kdo jsou cíloví uživatelé vašeho AI asistenta a jaké mají dovednosti? Zjistěte, jak dobře znají AI aplikace, jakým jazykem popisují problém a jakým způsobem preferují používání virtuálního asistenta (tj. zadáváním příkazů, hlasem, prostřednictvím aplikace nebo na webu).
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly k provedení, ale 36 % se stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se mohou klíčové informace, které potřebujete, ztratit v chatech, e-mailech nebo tabulkách. S ClickUpem můžete okamžitě proměnit konverzace v konkrétní úkoly napříč všemi vašimi úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že vám nic neunikne.
Problémy k řešení
Zvažte, jaké funkce by měl AI asistent mít a co od něj očekáváte. Například asistent pro zvýšení produktivity by měl umět alespoň spravovat váš kalendář, e-maily a seznam úkolů. Nebo možná chcete, aby za vás shrnoval schůzky a psal e-maily.
Omezení
Vývojáři často nastavují určitá omezení pro AI asistenta, aby zajistili, že nedojde k žádným nežádoucím výsledkům. Tyto limity si tedy dobře definujte s předstihem. Například, jak dlouho by měl ukládat uživatelská data? Jaké typy akcí by neměl provádět? Definujte a zdokumentujte tato a jakákoli další omezení, která chcete ve svém asistentovi mít.
💡Tip od profesionála: Při nastavování omezení si vytvořte seznam „Bude dělat / Nebude dělat“. Například:
✅ Bude umět: Odpovídat na časté dotazy zákazníků, poskytovat informace o sledování objednávek
❌ Neumožňuje: Zpracovávat platby, ukládat citlivá uživatelská data
Krok 2: Určete technologický stack
Jakmile zdokumentujete schopnosti a omezení svého AI asistenta, můžete se zamyslet nad vhodným technologickým stackem pro jeho vytvoření. Ten zahrnuje všechny knihovny a frameworky, které využijete k urychlení vývoje svého asistenta, a další infrastrukturu, jako například:
- Programovací jazyk, který budete používat (např. Python, Java, C++ atd.)
- Instalátory balíčků pro jazyk, který plánujete používat (např. správce balíčků Python pro Python)
- Hostingové prostředí (tj. vlastní hosting, cloudový hosting atd.)
- Knihovna nebo framework pro NLP (např. NLTK, spaCy, Gensim atd.)
- Knihovny a frameworky pro strojové učení (SciPy, TensorFlow, NumPy atd.)
- Knihovny pro rozpoznávání hlasu (pokud chcete, aby váš asistent disponoval funkcemi založenými na řeči)
💡Tip pro profesionály: Vyberte si technologický stack na základě škálovatelnosti a snadnosti integrace.
✅ Vyhněte se v raných fázích zbytečnému komplikování
Krok 3: Najděte trénovací data
Nyní musíte najít data pro trénování svého osobního AI asistenta. Tato data můžete získat z mnoha zdrojů, jako jsou datové weby třetích stran, zdroje dat generované uživateli, a také protokoly aktivit vaší organizace nebo data o zákaznících.
Pokud jde o datové typy, budete pro svého AI asistenta potřebovat tři typy trénovacích dat:
- Data v lidském jazyce pro trénování NLP
- Hlasová data pro trénink související s řečí (pokud chcete integrovat funkce související s řečí)
- Úkolově specifická data pro trénování asistenta na úkoly, které bude vykonávat
💡Tip pro profesionály: Bez ohledu na to, jaký datový soubor si vyberete, ujistěte se, že je dostatečně velký pro trénování modelu AI. Dobrým výchozím bodem je pravidlo 10x , které doporučuje mít datový soubor alespoň 10krát větší než počet parametrů ve vašem modelu.
Krok 4: Očistěte a připravte trénovací data
Jakmile budete mít data, je čas je vyčistit, označit a připravit pro trénování modelu asistenta. Jedná se o klíčový krok, protože určí, jak model vaše data interpretuje, takže tento krok neuspěchejte. Zde je návod, jak každý z nich provést:
- Čištění: V tomto procesu odstraníte z dat všechny chyby a anomálie, jako jsou prázdné řádky, odlehlé hodnoty, duplicitní hodnoty atd. Cílem je zajistit, aby data, na kterých se bude váš model učit, byla přesná a neobsahovala žádné zkreslení.
- Označování: Jedná se o proces správného označování, kategorizace a štítkování dat ve vašem datovém souboru, aby model mohl data během tréninku správně interpretovat. Vztahy, které váš model vytvoří mezi různými datovými body, závisí na tomto procesu
💡Tip pro profesionály: Jakmile data vyčistíte a označíte, rozdělte je do dvou datových sad – jednu pro trénování a druhou pro testování. 70 % datové sady si ponechte pro trénování a 30 % pro testování.
Krok 5: Vytrénujte svého asistenta
Vaše data jsou nyní připravena a vaše technologická infrastruktura je na místě. Je čas začít trénovat svého AI asistenta. Nainstalujte a spusťte potřebné nástroje ve svém hostingovém prostředí a nahrajte do nich svůj trénovací datový soubor. Upravte parametry tréninku, jako je rychlost tréninku a velikost dávky, a spusťte trénovací proces.
Konkrétní kroky tohoto procesu se liší v závislosti na knihovnách NLP a ML, které si vyberete, proto se řiďte příručkami k vašim technologiím. Abyste omezili chyby, průběžně sledujte proces trénování.
💡Tip pro pokročilé: Pokud je rychlost trénování pomalá, upravte parametry rychlosti učení a velikosti dávky a proces restartujte. Pokud narazíte na nějaké chyby, podívejte se na tipy pro řešení problémů ve svých knihovnách.
Krok 6: Otestujte asistenta
Jakmile bude váš AI asistent vycvičen, otestujte ho na testovacím datovém souboru. Zkontrolujte přesnost jeho výkonu. V této fázi se můžete setkat se dvěma druhy problémů:
- Přezkoušení: K tomu dochází, když si trénovací model zapamatuje trénovací data namísto toho, aby z nich vyvodil obecné závěry. Výsledkem je, že funguje přesně při testování s trénovacím datovým souborem, ale špatně při testování s novými daty. Mezi techniky, které můžete použít k vyřešení tohoto problému, patří regularizace, ensembling atd.
- Underfitting: K tomuto jevu dochází, když model nevytvoří vztahy mezi vstupními a výstupními parametry uživatele, což v konečném důsledku vede k selhání jak při trénování, tak při testování datových sad. Obvykle lze tento problém vyřešit prodloužením doby trénování nebo použitím větší/složitější datové sady. Pokud to nepomůže, můžete vyzkoušet pokročilé techniky, jako je feature engineering, nebo přejít na složitější architekturu modelu.
Přetrénujte model svého AI asistenta pomocí výše uvedených řešení, abyste doladili jeho funkčnost. Jakmile začne generovat přesné výsledky s testovacím datovým souborem, přejděte k dalšímu kroku.
💡Tip pro profesionály: Vytvořte scénáře, které posouvají hranice schopností vašeho asistenta, včetně dlouhých/krátkých vstupů, vstupů v různých jazycích, vstupů se speciálními znaky nebo neobvyklým formátováním a neúplných nebo nejednoznačných požadavků.
Krok 7: Navrhněte uživatelské rozhraní (UI)
Až váš AI asistent začne fungovat podle očekávání, můžete se zaměřit na jeho uživatelské rozhraní. Osobnost chatovacího asistenta je totiž v konečném důsledku tak dobrá, jak dobrý je jeho uživatelský zážitek (UX) – nikdo nechce používat asistenta, který vypadá a funguje trhaně. Musíte pro něj tedy navrhnout uživatelsky přívětivé rozhraní. Pokud jste ještě nikdy žádné sami nenavrhovali, najměte si na tuto práci UX designéra!
Jakmile je uživatelské rozhraní navrženo, spojte jej s asistentem a nasadte jej do svého hostitelského prostředí, abyste mohli provést závěrečné testování a odladění.
💡Tip pro profesionály: Přidejte chytré funkce uživatelského rozhraní, jako jsou automatické návrhy a rychlé odpovědi, abyste urychlili interakce díky inteligentním předpovědím.
Krok 8: Proveďte závěrečné testování a odladění
Je čas provést závěrečné testování AI asistenta, kterého jste vytvořili. Ujistěte se, že uživatelské rozhraní (UX), AI model asistenta a všechny ostatní prvky fungují tak, jak mají. Pošlete mu pokyny k provedení požadovaných úkolů a zkontrolujte, jak přesné jsou výsledky. Otestujte také funkce založené na řeči.
K tomu pozvěte několik uživatelů z cílové skupiny asistenta, aby si ho vyzkoušeli. Sledujte, jak formulují své dotazy a jak dobře na ně asistent reaguje. Pokud něco nefunguje tak, jak má, odstraňte chyby a opravte to.
Krok 9: Spuštění a monitorování
Nakonec jej můžete zpřístupnit cílovým uživatelům uvnitř i vně vaší organizace. Sledujte, jak si vede v reálném světě, a analyzujte zpětnou vazbu od uživatelů. Na základě této zpětné vazby jej podle potřeby vylepšujte.
💡Tip pro profesionály: Pomozte svému AI asistentovi neustále se zlepšovat tím, že mu budete dodávat nová data. Přidejte interakce z reálného světa, abyste zvýšili přesnost, a upravte jazykové modely tak, aby lépe rozuměly záměru uživatele.
Zde je podrobný videonávod, jak vytvořit vlastního AI agenta pomocí ClickUp. 👇🏼
Nechcete začínat od nuly? Inspirujte se u těch nejlepších!
Jedním z oblíbených přístupů je využití výkonných jazykových modelů OpenAI.
K těmto modelům se můžete dostat několika způsoby: přímo přes jejich API (což vyžaduje API klíč) nebo, což je pohodlnější, pomocí jejich knihovny pro Python, která vše výrazně zjednodušuje. Klíčovým tipem pro každého AI asistenta je správa historie konverzací. Je to jako dát vašemu asistentovi dobrou paměť!
Budete muset ukládat minulé interakce, ať už ve svém kódu pro rychlé chaty, v souboru pro rozsáhlejší konverzace nebo v databázi pro komplexní projekty. Když se své AI na něco zeptáte, zahrňte do svého „promptu“ relevantní historii, aby pochopila kontext. Pokud používáte OpenAI, jejich knihovna pro Python je vaším nejlepším přítelem, protože se postará o všechny technické detaily komunikace s jejich servery.
Výzvy při vytváření vlastního AI asistenta
I přes všechny dostupné knihovny, frameworky a podporu komunity není vytvoření vlastního osobního AI asistenta snadné. Čekají vás různé výzvy, například:
- Technická náročnost: Proces vytváření AI asistenta je složitý. Zde jsme jej představili ve zjednodušené podobě, ale ve skutečnosti je technicky náročný (zejména pokud nejste softwarový vývojář nebo inženýr).
- Náklady: Náklady na vytvoření, údržbu a neustálé vylepšování vlastního AI asistenta jsou poměrně vysoké. Náklady na design uživatelského rozhraní, servery a vývoj se mohou snadno vyšplhat na tisíce dolarů, pokud chcete ze svého AI asistenta vytěžit maximum.
- Otázky ochrany soukromí: Ačkoli vám vlastní AI asistent může poskytnout větší kontrolu nad ochranou vašich dat, s touto kontrolou přichází i větší odpovědnost. Pokud jsou všechna uživatelská data uložena na vašem serveru, zodpovědnost za zajištění jejich bezpečnosti leží na vás. V případě jakéhokoli narušení bezpečnosti dat nesete odpovědnost vy a vaše organizace.
Proč je ClickUp Brain chytřejší alternativou k vašemu vlastnímu AI asistentovi
Pokud se chcete vyhnout výzvám spojeným s vývojem vlastního AI asistenta, ale přesto ho chcete ve své organizaci využívat, je k dispozici řešení, které vám ušetří starosti!
ClickUp — aplikace pro vše, co se týká práce — obsahuje vlastního AI asistenta, ClickUp Brain, kterého mohou týmy využívat v celé řadě různých situací.
Díky hluboké integraci s funkcemi pro řízení projektů v ClickUp vám ClickUp Brain pomáhá vyhledávat informace, vytvářet obsah a provádět další akce specifické pro daný projekt pomocí jednoduchého textového příkazu.
Pojďme se podívat, co to vlastně je a jak vám to může pomoci zvýšit produktivitu na pracovišti.
Co je ClickUp Brain?
ClickUp Brain je váš integrovaný AI asistent v rámci ClickUp. Díky hluboké integraci do vašich pracovních postupů a veškeré dokumentace dostupné v pracovním prostoru je ClickUp Brain vždy kontextově orientovaný.
Ať už jej použijete k napsání zprávy kolegům ohledně projektů nebo při hledání dokumentu, vždy najde ty správné informace z vašeho pracovního prostoru ClickUp.
Výhody používání ClickUp Brain
ClickUp Brain vám umožňuje využívat silné stránky AI, aniž byste museli čelit výzvě, jak si vytvořit vlastního asistenta. Zde jsou čtyři z jeho hlavních výhod:
- Vyšší produktivita: Umožňuje vám snadno implementovat AI triky pro zvýšení produktivity, které se hluboce integrují do všech vašich projektů a jejich souborů, úkolů, tabulek atd. Odpadá tak nutnost přeskakovat mezi různými nástroji v rámci vašeho pracovního postupu
- Snadné nastavení a používání: ClickUp Brain je také výrazně snazší na nastavení a používání než vlastní AI asistent. Stačí si založit účet na ClickUp a můžete ClickUp Brain začít používat hned
- Cenová dostupnost: ClickUp Brain stojí pouze 7 $ měsíčně, což je výrazně méně než náklady na vytvoření a provoz vlastního AI asistenta. Je také mnohem levnější než jiné AI asistenty s podobnými funkcemi (např. ChatGPT Plus a Gemini Advanced).
- Lepší bezpečnost a ochrana soukromí: ClickUp Brain navíc nabízí lepší bezpečnost a ochranu vašich dat, protože splňuje standardy pro bezpečnost dat, jako jsou GDPR, HIPAA a AICPA SOC2
Jak používat ClickUp Brain jako svého AI asistenta
Existuje mnoho způsobů, jak můžete ClickUp Brain využít jako svého AI asistenta pro práci. Můžete se ho zeptat na stav projektů a úkolů a on vám poskytne aktuální odpověď.
Můžete ho také požádat, aby shrnul dokumenty, schůzky, chatové konverzace, přepsal nahrané klipy nebo jakékoli jiné informace, které jste našli jinde. ClickUp Brain nešetří na důležitých detailech!
Může vám pomoci:
- Okamžitě domlouvejte schůzky: Stačí říct, s kým se chcete setkat, a ClickUp Brain to naplánuje, rozešle pozvánky a vyřeší případné kolize
- Integrovaný AI Notetaker: Připojuje se k vašim hovorům, přepisuje konverzace v reálném čase a automaticky poskytuje jasné a praktické poznámky z jednání
- Vytvářejte vlastní AI agenty: Automatizujte opakující se úkoly, schvalování nebo připomenutí přizpůsobená jedinečným pracovním postupům vašeho týmu
- Shrňte úkoly, dokumenty a projekty: Získejte okamžitě stručné a praktické přehledy, aniž byste museli pročítat dlouhé vlákna nebo dokumenty
- Vytvářejte obsah v kontextu: Návrhy e-mailů, zpráv, blogových příspěvků nebo popisů úkolů na základě potřeb vašeho projektu
- Proměňte konverzace v úkoly: Jediným kliknutím převede poznámky ze schůzek nebo důležité části chatů na konkrétní, přiřazené úkoly
- Inteligentní vyhledávání a získávání informací: Okamžitě najde jakýkoli dokument, úkol nebo rozhodnutí ve vašem pracovním prostoru – už žádné zdlouhavé hledání
- Návrhy s ohledem na kontext: Doporučuje další kroky, upozorňuje na překážky a nabízí související zdroje, aby vás udržely v pohybu vpřed
- Hladká spolupráce: Pomáhá s přípravou komentářů, brainstormingem nápadů a usnadňuje týmové diskuse přímo tam, kde pracujete
- Automatizace pracovních postupů na míru: Nastavuje spouštěče řízené umělou inteligencí pro připomenutí, aktualizace stavu nebo oznámení, aby procesy probíhaly hladce
- Personalizované tipy pro zvýšení produktivity: Navrhuje způsoby, jak optimalizovat váš pracovní postup, a upozorňuje na vaše nejdůležitější úkoly
- Podpora více formátů: Shrnuje, extrahuje a pracuje s informacemi z PDF, dokumentů, tabulek a dalších formátů – vše na jednom místě
- Bezpečná integrace do pracovního prostředí: Udržuje všechny akce a data AI v soukromí, přehledně uspořádané a přístupné pouze vašemu týmu
💡Tip pro pokročilé: Pokud chcete jít ještě o krok dál, Brain MAX vám může pomoci! Jako váš AI pomocník na ploše vám umožní komunikovat pomocí hlasových příkazů, poskytuje 10x rychlejší vyhledávání, generuje obrázky, umožňuje přístup k více LLM přes jediné rozhraní a mnoho dalšího! Je to jediný agent, kterého potřebujete!
Jak vytvořit vlastní agenty v ClickUp
Představte si, že máte digitálního spolupracovníka, který zvládá rutinní práci, odpovídá na otázky nebo udržuje projekty v chodu – a to vše, aniž byste hnuli prstem. Přesně to získáte, když si v ClickUp vytvoříte vlastní agenty! Nastavení agenta je překvapivě jednoduché a nemusíte napsat ani jediný řádek kódu.
Takto to funguje:
- Začněte s cílem: Zamyslete se nad tím, co chcete, aby váš agent dělal. Možná potřebujete autora obsahu, který bude navrhovat osnovy blogových příspěvků, pomocníka s tříděním chyb, který bude třídit přicházející problémy, nebo agenta pro zákaznickou spokojenost, který bude sledovat zpětnou vazbu od klientů
- Napište pokyny: V ClickUp můžete přesně popsat, co má váš agent dělat. Stačí použít běžný jazyk – žádné technické výrazy nejsou nutné
- Vyberte, jaké znalosti chcete použít: Rozhodněte se, na které dokumenty, úkoly nebo prostory by se měl váš agent odkazovat. Tímto způsobem bude mít váš agent vždy správný kontext a bude moci načíst relevantní informace
- Vyberte si správné nástroje: Vyberte si z vestavěných akcí ClickUp – jako je vytváření úkolů, odesílání aktualizací nebo shrnování dokumentů – a dejte svému agentovi sílu věci dotáhnout do konce
- Aktivujte a relaxujte: Jakmile budete s nastavením spokojeni, stačí svého agenta zapnout. Začne pracovat automaticky a vaše pracovní procesy budou plynule běžet na pozadí
A to nejlepší? Můžete vytvořit tolik agentů, kolik potřebujete, a každý z nich bude přizpůsoben jedinečným procesům vašeho týmu. Je to jako mít k dispozici celý tým digitálních pomocníků, kteří jsou připraveni zasáhnout, kdykoli je budete potřebovat.
Zvyšte svou produktivitu s AI asistentem ClickUp
AI už není jen módní slovo – mění způsob, jakým pracujeme a žijeme. Umí za vás psát e-maily, pomáhat s rešeršemi a automatizovat rutinní úkoly. Pokud tedy chcete porazit konkurenci, integrace AI do vašich pracovních postupů už není volitelná!
Jak jsme zde ukázali, vytvoření vlastního AI asistenta je složité a nákladné. S ClickUpem však díky ClickUp Brain získáte univerzální a cenově dostupné řešení.
Jeho výkonné funkce získávají podrobnosti o projektu, shrnují chaty, vytvářejí myšlenkové mapy a mnoho dalšího – vše pro vaše potřeby v oblasti řízení projektů!
