10 nejlepších nástrojů pro generování elevator pitchů založených na umělé inteligenci

Všichni jsme viděli ty momenty v pořadu Shark Tank, kdy i ty nejlepší nápady šokujícím způsobem selhaly. Některé z těchto „au“ momentů mohly být zachráněny dobře strukturovanou prezentací.
Samozřejmě, většina z nás nebude čelit světlům a kamerám, když se představujeme profesionálně. Ale v sázce je hodně a čas běží, kdykoli děláte prezentaci!
Prodat obchodní nápady nebo přesvědčit potenciální zaměstnavatele během pouhých několika sekund je děsivá představa. Většina z nás by pravděpodobně koktala nebo byla zcela nepřipravená.
Ale nebojte se! Řešení je jednoduché – aplikace s umělou inteligencí, která promění vaše roztříštěné myšlenky v poutavý elevator pitch, který by ocenil i Mark Cuban.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších generátorů elevator pitchů, díky kterým budete moci během chvilky prezentovat svůj brilantní nápad:
Co byste měli hledat v generátorech elevator pitchů
První dojem může být rozhodující; máte jen jednu příležitost – a někdy jen pár vteřin – abyste zapůsobili. Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit při výběru generátoru elevator pitchů, který vám zajistí úspěch:
- Možnosti přizpůsobení: Najděte si takový, který vám umožní přizpůsobit prezentaci vašim konkrétním potřebám, odvětví, cílové skupině a požadovanému tónu.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Používejte generátor, který je intuitivní a snadno ovladatelný i pro uživatele bez technických znalostí.
- Cenné poznatky: Hledejte užitečnou zpětnou vazbu, návrhy a poznatky, abyste vylepšili svou prezentaci a zvýšili její působivost.
- Možnosti přizpůsobení: Vyberte si nástroje, které nabízejí přizpůsobitelné šablony jednostránkových prezentací a flexibilitu, pokud jde o tón, styl a délku generovaných prezentací.
- Spolupráce: Vyberte si nástroj pro generování elevator pitchů, který umožňuje spolupráci v reálném čase, což je skvělé, když pracujete s týmy.
💡Tip pro profesionály: Pro přesvědčivou prezentaci použijte tři C – jasnost, stručnost a přesvědčivost –, aby vaše prezentace vynikla. Nepoužívejte odborné výrazy, buďte struční a na závěr použijte silnou výzvu k akci, aby si ji posluchači zapamatovali.
10 nejlepších generátorů elevator pitchů
Nyní, když víte, co hledat, zde je krátký seznam 10 nejlepších nástrojů pro tvorbu elevator pitchů na trhu.
1. ClickUp (nejlepší pro snadné vytváření elevator pitchů pomocí umělé inteligence)
Váš generátor elevator pitchů musí být stejně rychlý jako vaše prezentace a stejně personalizovaný. To zní jako úkol pro ClickUp!
ClickUp je více než jen generátor elevator pitchů – je to aplikace, která zjednodušuje celý proces. Od brainstormingu nápadů po vytváření prezentací a jejich odesílání – vše můžete provést na jednom místě.
Chcete rychle vytvořit elevator pitch? ClickUp Brain vám vygeneruje personalizovaný elevator pitch přesně podle vašich představ.
Stačí zadat všechny potřebné informace – vaše reference a zkušenosti, cíle, jedinečné prodejní argumenty atd. – a vybrat si tón pro personalizovanou prezentaci. A to nejlepší? Může také čerpat informace z vašich již existujících úkolů, poznámek z jednání nebo dokonce chatů, díky čemuž bude prezentace relevantní a nic důležitého vám neunikne!
AI může být skvělým sparing partnerem, ale nic nepřekoná lidskou zpětnou vazbu a starou dobrou týmovou práci.
ClickUp Docs vám pomůže vylepšit vaši prezentaci tím, že umožní spolupráci s vaším týmem.
Ať už si zapisujete první návrhy nebo spolupracujete na finální verzi prezentace, v Docs můžete v reálném čase vylepšovat nápady se svým týmem a zároveň s ním chatovat.
Jakmile je vaše prezentace hotová, nemusíte ji stahovat ani přepínat mezi záložkami, abyste ji mohli odeslat. Místo toho můžete své vylepšené prezentace sdílet přímo prostřednictvím e-mailu v ClickUp.
Chcete-li rychle začít, vyzkoušejte šablonu ClickUp Elevator Pitch Template. Je ideální pro začátečníky a pomůže vám se vším od nápadu po realizaci.
Takto může posílit vaši elevator pitch:
- Proveďte brainstorming se svým týmem v dokumentu a společně dokončete svou prezentaci.
- Vytvořte šablony úkolů v ClickUp a přizpůsobte je podrobnostmi o produktu nebo službě, které prezentujete.
- Pomocí kontrolních seznamů ClickUp můžete sledovat vše, co je třeba před elevator pitchem nacvičit, od řeči těla po tón hlasu!
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí ClickUp Brain můžete během několika sekund vytvořit šablony elevator pitchů a splnit další požadavky.
- Nasazujte vlastní pole v úkolech, abyste mohli sledovat základní prvky prezentace, jako je cílová skupina, jedinečná hodnotová nabídka a klíčové body.
- Přístup ke všem svým informacím v mobilní aplikaci ClickUp, když jste na cestách.
- Procvičujte a nahrávejte své prezentace přímo a sdílejte je s kolegy v ClickUp pomocí ClickUp Clips.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou mít pocit, že některé funkce vyžadují delší dobu na osvojení.
- Některé funkce mohou vyžadovat delší dobu načítání.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
🧠Zajímavost: Studie ukazují, že průměrná délka pozornosti člověka je pouze 48 sekund – oproti 75 sekundám v roce 2012 –, takže stručná prezentace je pro upoutání pozornosti zásadní.
2. Galaxy. ai (nejlepší pro vysoce přizpůsobené elevator pitchy)
Skvělé nápady se někdy těžko vysvětlují za 30 sekund, že? Galaxy.ai se to snaží změnit.
Galaxy. ai je AI asistent, který poskytuje více než 1500 nástrojů pro vše od psaní po generování obrázků a videí. Tento nástroj vám pomůže vytvořit stručné elevator pitchy, které každým slovem odrážejí vaši osobnost.
Nejlepší funkce Galaxy. ai
- Zaměřte se konkrétně na bolavá místa a zájmy publika pomocí generování zaměřeného na publikum.
- Vyberte si preferovaný tón hlasu a přizpůsobte prezentaci tak, aby odrážela váš jedinečný styl. Nástroj vygeneruje dvě verze vaší prezentace, abyste si mohli vybrat tu nejlepší.
- Využijte předem připravené šablony přizpůsobené konkrétním odvětvím, jako je technologie, zdravotnictví a finance.
- Využijte své databáze průzkumu trhu nebo analýzy sociálních médií k personalizaci svých prezentací.
Omezení Galaxy. ai
- Analytické funkce jsou k dispozici pouze v placených verzích.
- I když je umělá inteligence pokročilá, v některých případech může být nutné ručně upravit generovaný obsah.
Ceny Galaxy. ai
- Navždy zdarma
- Placená verze: 49 $/měsíc
Hodnocení a recenze Galaxy. ai
- G2: Hodnocení není k dispozici
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
3. WriterBuddy (nejlepší pro první prezentace)
WriterBuddy je praktický AI asistent navržený pro podporu profesionálního psaní s více než 40 nástroji. Tento AI generátor elevator pitchů je ideální pro uživatele, kteří nemají žádné zkušenosti s vytvářením prezentací.
Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, které umožňuje komukoli rychle a snadno vytvářet originální a přesvědčivé prezentace.
Nejlepší funkce WriterBuddy
- Využijte nástroje založené na umělé inteligenci k vytvoření personalizovaných, vysoce výkonných prezentací inspirovaných osvědčenými postupy v oboru.
- Přizpůsobte svou prezentaci tak, aby ladila s vaší marketingovou strategií produktu, a to až s 10 možnostmi na základě vašich informací.
- Vytvářejte prezentace ve více než 20 jazycích pro globální působivost.
- Pracujte s 2 000 kredity zdarma měsíčně a více než 40 šablonami obsahu.
Omezení WriterBuddy
- Jakmile vyčerpáte 2 000 měsíčních kreditů, nebudete moci generovat žádné bezplatné prezentace.
- Příliš mnoho možností přizpůsobení může některé uživatele zmást.
Ceny WriterBuddy
- Navždy zdarma
- Základní: 15 $/měsíc
- Pro: 29 $/měsíc
- Neomezený: 49 $/měsíc
Hodnocení a recenze WriterBuddy
- G2: Hodnocení není k dispozici
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
💡Tip pro profesionály: Spojte svůj generátor elevator pitchů s nástroji AI CRM, abyste měli přehled o všech potenciálních zákaznících a mohli podle toho přizpůsobit své následné kroky a prezentace.
4. Voilà (nejlepší pro zjednodušené elevator pitchy)
Máte potíže s vysvětlením svého podnikatelského nápadu publiku? Voilà vám pomůže proměnit složité koncepty v jasné a stručné sdělení.
Voilà je dokonalý AI asistent, který generuje text a obrázky a čte URL adresy webových stránek. Díky zaměření na efektivní komunikaci je vynikajícím generátorem elevator pitchů pro networking a prezentace.
Nejlepší funkce Voilà
- Vyhněte se žargonu a proměňte složité myšlenky v jasné, poutavé zprávy.
- Vytvářejte prezentace ve více než 50 jazycích.
- Zlepšete své jedinečné hodnotové nabídky, aby váš marketing byl vždy přesný.
- Přizpůsobujte a vytvářejte neomezený počet prezentací tak často, jak potřebujete.
Omezení Voilà
- Bezplatná verze využívá základní AI, což může mít vliv na přesnost.
- Účinnost generované prezentace závisí do značné míry na kvalitě a srozumitelnosti vstupních údajů poskytnutých uživatelem.
Ceny Voilà
- Navždy zdarma
- Premium: 8 $/měsíc
- Ultimate: 16 $/měsíc
Hodnocení a recenze Voilà
- G2: Hodnocení není k dispozici
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
5. Texta. ai (nejlepší pro generování prezentací ve stylu ChatGPT)
Hledáte nástroj, ve kterém můžete používat své ChatGPT příkazy? Tento je pro vás. Ačkoli je Texta.ai primárně navržen pro dlouhé texty, jako jsou blogy, pomůže vám také vytvořit působivou prezentaci.
Podnikatelé a uchazeči o zaměstnání mohou pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní vytvořit dobře zpracovanou prezentaci, která efektivně sdělí jejich nápady a jedinečné prodejní argumenty.
Nejlepší funkce Texta. ai
- Pomozte nástroji AI vylepšit a vytvořit pro vás perfektní elevator pitch – rychle se učí a přizpůsobuje.
- Vyberte si z šablon specifických pro dané odvětví, abyste oddělili své lékařské prezentace od marketingových.
- Získejte tipy a nápady vhodné pro začátečníky, díky kterým bude vaše prezentace poutavá, i když jste v používání nástrojů AI nováčky.
- Odstraňte roboticky znějící fráze pomocí AI humanizátoru, díky kterému bude vaše prezentace přirozená a srozumitelná.
Omezení Texta. ai
- Návrhy tohoto nástroje se mohou občas opakovat.
- Pro osobní použití to může být drahé.
Ceny Texta. ai
- Navždy zdarma
- 7denní bezplatná zkušební verze
- Individuální: 9 $/měsíc
- Tým: 39 $/měsíc
- Cena: 79 $/měsíc
Hodnocení a recenze Texta. ai
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
6. Typli. ai (nejlepší pro podrobné elevator pitchy)
Typli.ai je další AI asistent, který vám poskytuje více než 184 AI nástrojů pro psaní, které pokrývají vše od dlouhých článků po krátké texty.
Tento bezplatný generátor elevator pitchů je ideální pro startupy, podnikatele a profesionály, kteří chtějí zanechat trvalý dojem.
Nejlepší funkce Typli. ai
- Nechte Typli. ai vylepšit vaši prezentaci přidáním cenných segmentů, které přesahují pouhé spoléhání se na vaše vstupy.
- Využijte podpůrné nástroje, jako je AI Summarizer nebo Bullet Point Generator, k vylepšení svého obchodního případu.
- Přístup k historii prezentací, kde můžete znovu prohlížet a znovu použít jakékoli dříve vytvořené nápady.
Omezení Typli. ai
- Bezplatná verze umožňuje zadat pouze 500 znaků.
- Nenabízí výběr jazyka.
Ceny Typli. ai
- Zdarma: Generováno až 1000 slov
- Základní verze: 12,99 $/měsíc
- Pro: 49,99 $/měsíc
- Plus: 19,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Typli. ai
- G2: Hodnocení není k dispozici
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
7. Taskade (nejlepší pro společné vytváření prezentací)
Jste unaveni z prezentování na vlastní pěst? Taskade je především nástroj pro řízení projektů, který vám pomůže vytvořit efektivní elevator pitch s vaším týmem.
Díky zaměření na spolupráci v reálném čase a brainstorming s podporou umělé inteligence můžete zdokonalit své klíčové sdělení.
Nejlepší funkce Taskade
- Přizpůsobte si šablonu elevator pitch podle svých potřeb a použijte ji jako vzor pro vytvoření perfektní prezentace.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase ve sdíleném pracovním prostoru, kde můžete získat okamžitou zpětnou vazbu a brainstormovat.
- Nechte AI, aby vám pomohla s brainstormingem, generováním nápadů a vylepšováním sdělení na základě podnětů týmu.
- Sledujte úkoly související s přípravou prezentace, abyste měli jistotu, že před dnem prezentace bude vše připraveno.
Omezení Taskade
- Asistent AI je k dispozici pouze platícím uživatelům.
- Pro začátečníky, kteří při vytváření svých prvních prezentací potřebují více pomoci, to možná není nejlepší volba.
Ceny Taskade
- Navždy zdarma
- Taskade Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Taskade pro týmy: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
8. Angel Match (nejlepší pro elevator pitchy pro investory)
Angel Match je specializovaná platforma, která propojuje startupy s rozsáhlou sítí více než 110 000 andělských investorů a venture kapitalistů.
Generátor elevator pitchů je navržen tak, aby pomohl zakladatelům startupů rychle vytvořit přesvědčivé šablony prezentací, které efektivně sdělí jejich podnikatelské nápady potenciálním investorům.
Nejlepší funkce Angel Match
- Vytvořte personalizovanou prezentaci přidáním podrobností, jako je název vašeho startupu, odvětví, cílová skupina a tón.
- Pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní můžete snadno generovat neomezený počet prezentací – nejsou k tomu potřeba žádné technické znalosti.
- Získejte přístup k profilům investorů a přizpůsobte svou prezentaci jejich zájmům a zázemí, abyste dosáhli maximálního účinku.
Omezení Angel Match
- Bezplatná verze není k dispozici.
- Šablony nejsou k dispozici v základním tarifu, což představuje výzvu pro startupy.
Ceny Angel Match
- Základní: 59 $/měsíc
- Růst: 99 $/měsíc
- Premium: 199 $/měsíc
Hodnocení a recenze Angel Match
- G2: Hodnocení není k dispozici
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
9. Thanos (nejlepší pro poutavé elevator pitchy)
Co kdyby Thanos měl místo pouhých 6 kamenů nekonečna více než 400? To je děsivá představa, ale tento Thanos je jiný. V tomto případě má více než 400 nástrojů umělé inteligence.
Zatímco Kameny nekonečna umožňují svému majiteli úplnou kontrolu nad časem, prostorem, realitou, myslí, silou a duší, tyto nástroje vám dávají kontrolu nad obsahem a tvorbou prezentací.
Nejlepší funkce Thanosu
- Přizpůsobte své prezentace různým scénářům, od networkingu na konferenci po pracovní pohovory a schůzky s investory.
- Vyberte si z různých stylů, například neformální nebo formální, aby odpovídaly atmosféře vašeho publika nebo události.
- Podpořte svou kreativitu pomocí podnětů a návrhů, které vás inspirují k netradičnímu myšlení.
Omezení Thanosu
- Tento přímočarý přístup nemusí vyhovovat uživatelům, kteří hledají prezentace specifické pro dané odvětví.
- Kvalita prezentace závisí do značné míry na vstupních údajích.
Ceny Thanos
- Navždy zdarma
- Základní: 25 $/měsíc
- Pro: 49 $/měsíc
Hodnocení a recenze Thanos
- G2: Hodnocení není k dispozici
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
10. HyperWrite (nejlepší pro prezentace při pohovorech)
HyperWrite využívá sadu nástrojů navržených pro zjednodušení psaní s pomocí umělé inteligence.
Generátor elevator pitchů HyperWrite je ideální pro uchazeče o zaměstnání, personalisty a kariérní poradce, kteří chtějí, aby první dojem byl ten správný.
Nejlepší funkce HyperWrite
- Uveďte podrobnosti o pracovní pozici, o kterou se ucházíte, a vytvořte prezentaci dokonale přizpůsobenou dané roli.
- Spolehněte se na pokročilé modely GPT-4 a ChatGPT a vytvořte prezentaci, která zdůrazní vaše jedinečné silné stránky.
- Přizpůsobte svou prezentaci pomocí rozšíření HyperWrite pro Chrome tak, aby styl a tón skutečně odpovídaly vaší osobnosti.
Omezení HyperWrite
- Pokročilé funkce vyžadují předplatné.
Ceny HyperWrite
- Omezený bezplatný přístup
- Premium: 19,99 $/měsíc
- Ultra: 44,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze HyperWrite
- G2: Hodnocení není k dispozici
- Capterra: Hodnocení není k dispozici
💡Tip pro profesionály: Nezaměřujte se pouze na přednes prezentace slovy. Ujistěte se, že vyzařujete sebevědomí prostřednictvím inteligentní řeči těla, sebevědomého držení těla, působivého oblečení a působivého tónu hlasu.
Staňte se perfekcionistou v prezentacích s ClickUp
Chcete si otevřít dveře ke svému vysněnému klientovi nebo práci? Stačí k tomu pouhých třicet vteřin. Ačkoli se myšlenka vytvoření perfektního elevator pitch může zdát skličující, není to nemožné.
Nejlepší na tom je, že nemusíte být ani špičkovým spisovatelem. Potřebujete jen správné generátory elevator pitchů – s AI je možné všechno! Software pro správu projektů ClickUp vyniká jako vaše komplexní řešení pro vytváření elevator pitchů, které jsou stejně profesionální jako personalizované. Navíc můžete spravovat všechny své návrhy prezentací na jednom místě, získávat nápady a zpětnou vazbu k jejich vylepšení a sebevědomě se prezentovat v tom nejlepším světle – a to vše v rámci jednoho nástroje.
Od generování nových nápadů pomocí umělé inteligence až po spolupráci v reálném čase – ClickUp je parťák, kterého potřebujete. Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný účet ClickUp.