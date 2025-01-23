Pracovní situace, jako jsou společenské akce nebo veřejné vystupování, jsou pro mnoho introvertů velmi stresující. Ať už jde o prezentaci před skupinou lidí nebo žádost o zvýšení platu, tyto situace často vyvolávají úzkost.
Ale věc se má takhle – pracovní styly nejsou černobílé. I když máte sklon k introverzi, můžete mít stále některé extrovertní tendence.
Jak tedy být v práci extrovertnější? S drobnými změnami a ochotou vystoupit ze své komfortní zóny se můžete přizpůsobit sociálním situacím a zároveň zůstat věrní sami sobě.
Tento článek se zabývá tím, jak být v práci extrovertnější a budovat silnější profesionální vztahy.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Introverze a extroverze existují na škále – můžete se přizpůsobit svému pracovnímu prostředí, aniž byste měnili to, kým jste.
- Chcete-li být v práci extrovertnější, začněte v malém. Zapojte se do neformálních rozhovorů nebo se účastněte schůzek.
- Dále využijte aktivní naslouchání k navázání smysluplných vztahů s kolegy.
- Cítíte se přetížení? Vyvažujte sociální energii přestávkami, abyste načerpali novou energii.
- Důslednost je zásadní. Pravidelně procvičujte extrovertní chování, abyste se postupně zlepšovali.
- Můžete zdokonalit své stávající dovednosti, jako jsou osobní rozhovory nebo písemná komunikace, a získat tak větší sebevědomí.
- Využijte funkce ClickUp k lepší komunikaci a spolupráci se svým týmem a zároveň si zachovejte soukromý prostor pro své osobní plánování.
Porozumění typům osobnosti: extroverti a introverti
Psycholog Carl Jung představil pojem introverze a extroverze ve 20. letech 20. století. Podle Junga extroverti čerpají energii ze sociálních interakcí, zatímco introverti se dobíjejí prostřednictvím samoty.
Ačkoli je tento rámec užitečný, příliš zjednodušuje složitost dynamiky na pracovišti.
Osobnostní typy na pracovišti nejsou neměnné. Existují v plynulém spektru. Introverti mohou mít dny, kdy jsou společenští, a extroverti někdy potřebují klid, aby načerpali energii. Představa, že lidé jsou buď introverti, nebo extroverti, je mylná. Ve skutečnosti je to mnohem složitější.
Podívejme se, jak introverti a extroverti různě řeší každodenní situace na pracovišti:
Sociální interakce
Extroverti obvykle vynikají v sociálních prostředích, jako jsou networkingové akce nebo firemní večírky. Čerpají energii z interakce s ostatními a rádi budují rozsáhlé profesní sítě. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení však extroverti nejsou imunní vůči sociální únavě – i oni potřebují čas na odpočinek, aby se po náročných dnech plných interakcí mohli znovu nabít energií.
Introverti naopak preferují menší, intimnější sociální prostředí. Vynikají v rozhovorech jeden na jednoho nebo v menších skupinách. To z nich nedělá asociální osoby; prostě jen dávají přednost přípravě a smysluplným rozhovorům před povrchními konverzacemi.
Pracovní prostředí
Extroverti často vyhledávají dynamické prostředí, kde je bzučení otevřené kanceláře nebo živé konverzace udržují v energii a zapojení. Introverti však dávají přednost soustředění v klidnějším prostředí.
Zatímco práce z domova v izolaci může extrovertům ubírat energii, introverti mohou preferovat prostředí bez rušivých vlivů, které tato situace vytváří.
Hybridní modely mohou ve skutečnosti vyhovovat jak introvertům, tak extrovertům, protože vyvažují jejich jedinečné osobnostní rysy a zvyšují produktivitu.
Komunikace a týmová práce
Extroverti často vynikají v otevřených diskusích, přispívají nápady v reálném čase a rádi se zapojují do verbálního brainstormingu. Někdy to může působit dojmem, že extroverti dominují konverzacím, ale pravdou je, že jejich nadšení může někdy zastínit tišší hlasy.
Introverti mají obvykle více reflexivní přístup a potřebují čas na zpracování myšlenek, než se vyjádří. Někteří z nich dokonce upřednostňují písemnou komunikaci.
Vynikají jako posluchači ve skupinách, ale cítí se pohodlněji, když mají připravený program nebo body k diskusi. Když dostanou prostor, introverti přispívají cennými a promyšlenými postřehy.
➡️ Přečtěte si také: Shrnutí knihy Introvertní lídr: Klíčové poznatky a poučení
Kritické myšlení a rozhodování
Extroverti při rozhodování často vyhledávají názory ostatních a upřednostňují spolupráci. Rozhodují se rychle a konzultují své nápady s ostatními. Znamená to, že jsou impulzivní? Extroverti by tvrdili, že se pouze snaží shromáždit různé pohledy na věc.
Introverti mají tendenci rozhodnutí důkladně analyzovat. Zvažují různé úhly pohledu a předtím, než začnou jednat, přemýšlejí o dlouhodobých důsledcích. Toto reflexivní myšlení jim umožňuje činit informovaná rozhodnutí, zejména v situacích, kde je klíčová pečlivá analýza.
Pracovní postup
Extroverti jsou přirození multitaskeři, kteří rádi přepínají mezi úkoly. Rozmanitost je pro ně kořením života a energii čerpají z toho, že zvládají více projektů najednou. Kdo potřebuje monotónnost, když může dělat víc?
Naopak introverti často vynikají v prostředí, kde se soustředí na jednu úlohu. Nejproduktivnější bývají, když se plně ponoří do jedné úlohy bez rušivých vlivů. Přeskakování mezi úkoly pro ně může být matoucí nebo neefektivní.
👀Věděli jste, že: Styly vedení jsou úzce spojeny s našimi osobnostními typy. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) je oblíbený nástroj, který vám pomůže odhalit váš přístup k vedení a pochopit, jak ovlivňuje vaše interakce s ostatními, například porovnáním extrovertních (ENFP) a introvertních (INFP) rysů.
Výhody extrovertního chování v práci
Studie Michaela P. Wilmota v časopise Applied Psychology zjistila, že extroverti mají čtyři klíčové přednosti, které přispívají k profesnímu úspěchu.
Po prostudování 97 studií vědci zjistili, že extroverze má v 90 % případů pozitivní vliv na pracovní výsledky, což podtrhuje její vliv na kariérní výkonnost.
Takto vynikají extroverti v práci:
- Motivace odměnami: Extroverti jsou motivováni potenciálními odměnami, jako je vyšší postavení a uznání. Jejich sebevědomí jim pomáhá uspět v konkurenčním prostředí.
- Zůstaňte pozitivní: Extroverti prožívají pozitivní emoce častěji, což jim pomáhá vyrovnávat se se stresem a neúspěchy a udržovat rovnováhu mezi prací a osobním životem. Jejich pozitivní přístup napomáhá přizpůsobivosti.
- Přirozená komunikace: Extroverti jsou zruční v verbální i neverbální komunikaci a vynikají v navazování kontaktů, přesvědčování a vedení lidí. Jejich společenská obratnost posiluje profesionální vztahy.
- Lepší pracovní výkon: Extroverti projevují iniciativu, prosazují změny a vylepšují strategie. Jejich proaktivní přístup zvyšuje produktivitu a často jim vynáší uznání a pochvalu.
👀 Věděli jste? Ve studii Harvard Business Review Miriam Gensowski, odborná asistentka na Univerzitě v Kodani, zjistila, že muži s průměrnou extroverzí vydělají za svůj život o 600 000 dolarů více než muži v dolních 20 %.
Rozvíjení extrovertních vlastností v práci
Nyní, když rozumíte extroverzi a rozdílu mezi extroverty a introverty, můžete začít rozpoznávat a využívat své vlastní extrovertní vlastnosti. Zde je stručný přehled těchto charakteristik:
Využijte small talk
Small talk má často špatnou pověst. Není to však zbytečná činnost, jak si mnozí myslí. Zatímco introverti dávají přednost hlubším rozhovorům, small talk je skvělý způsob, jak budovat důvěru a posilovat vztahy.
Je to také klíčová součást kultury na pracovišti, takže to berte jako odrazový můstek k silnějším vztahům. Začněte hledáním společné řeči, například diskutujte o kariérních cílech nebo plánech na dovolenou, abyste připravili půdu pro smysluplnější rozhovory a pomohli budovat lepší pracovní vztahy.
Skvělým způsobem, jak se zapojit do neformálních rozhovorů, je zahájit konverzaci v aplikaci pro instant messaging vaší organizace. A ClickUp má pro to vynikající řešení!
S ClickUp Chat můžete zahájit konverzaci v reálném čase na stejné platformě, kde máte i ostatní úkoly. Už se nemusíte trápit s jinou aplikací pro komunikaci s kolegy ani přemýšlet, zda používáte osobní chatovací platformu pro neformální konverzaci.
ClickUp vám pomůže zůstat v kontaktu bez ohledu na váš typ osobnosti nebo omezení práce na dálku.
Udržujte konverzaci v chodu
Jako introvert možná lépe zpracováváte informace po zralé úvaze. I když se nemůžete připravit na všechno, požádání o informace o schůzkách nebo událostech vám může pomoci cítit se pohodlněji a být připraveni přispět.
Řekněme, že váš tým diskutuje o projektu. Požádejte je o jejich poznámky, abyste si je mohl prostudovat a vrátit se s otázkami. Pokud jste sám introvertní manažer, můžete si své připomínky zaznamenat pro pozdější použití pomocí snímků obrazovky, abyste je mohl lépe vysvětlit.
ClickUp Clips vám může pomoci díky své schopnosti nahrávat hlasové nebo video poznámky. Tento trik může snížit tlak živé konverzace, aniž byste působili jako asociální.
Pokud vás zahlcují konverzace o úkolech, zvažte použití funkce ClickUp Assign Comments, abyste problémy rozdělili mezi členy svého týmu rychleji.
To vám pomůže neustále komunikovat se svým týmem prostřednictvím asynchronní spolupráce, aniž byste museli čelit tlaku účastnit se mnoha schůzek. Výhodné pro všechny!
Trik spočívá v tom, že nemusíte neustále mluvit do uší svých kolegů, ale zůstat s nimi v kontaktu. ClickUp je univerzální platforma pro týmovou komunikaci, která vám v tom pomůže.
💡Profesionální tip: Podívejte se na šablony komunikačních plánů, které vám pomohou vytvořit strategický plán pro vás a váš tým.
Spolupracujte se svým týmem
Spolupráce s týmem v reálném čase může posílit vaši extrovertní osobnost. Ale jak toho dosáhnout v době, kdy se práce na dálku a asynchronní komunikace stávají stále běžnějšími?
Je to jednoduché: více brainstormingových sezení. ClickUps Whiteboards vám v tom mohou pomoci. Organizujte a veďte společné brainstormingy na vizuálně bohatém tabuli, na které mohou všichni současně přispívat.
Pokud vám čmáranice přinesou cenné podněty, můžete je rychle proměnit v úkol ClickUp a nechat svůj tým, aby je realizoval, aniž byste museli přepínat záložky z tabule.
Spolupráce je skvělým vyrovnávačem, protože nutí introverty i extroverty, aby byli na stejné vlně a přispívali k práci téměř rovnoměrně. Je to perfektní příležitost, jak carpe diem využít svou extrovertní stránku v práci!
Procvičujte aktivní naslouchání
Mnoho introvertů – i extrovertů – má potíže s kladením upřesňujících otázek, protože se obávají, že budou vypadat hloupě. Ve skutečnosti jsou kladení otázek, parafrázování nebo shrnování diskutovaných bodů charakteristickými znaky aktivních posluchačů.
Tyto tipy vám ukážou, jak projevit upřímný zájem o konverzaci a být pozorný, což vašim rozhovorům dodá tolik potřebný smysl.
Příště, až budete mluvit s kolegou, můžete se zeptat: „Takže podle vás potřebujeme více dat, než budeme moci učinit rozhodnutí, je to tak?“ Nebo můžete zdůraznit klíčové body a zopakovat je.
Tyto drobné kroky na pracovišti vedou k lepší komunikaci a vztahům – což, jak již víte, extroverti obvykle ocení.
Posilte své stávající sociální dovednosti
Čtěte dál, pokud jste introvert a máte dost toho, že vás ostatní považují za samotáře. Sociální dovednosti už máte – může se jednat o osobní rozhovory, písemnou komunikaci nebo prostě vtipkování na společenských akcích.
Jde jen o to, abyste se stali extrovertnějšími v práci, aniž by to mělo negativní dopad na vaše duševní zdraví.
Komunikujte se svým týmem způsobem, který vám již vyhovuje. To vám pomůže budovat sebevědomí potřebné k zvládání mírně složitějších sociálních situací. Díky tomuto triku také lidé uvidí vaše pravé já, aniž byste museli podléhat tlaku, abyste se stali společenským motýlem.
Maximalizujte svou sociální energii
Ne, nemáme na mysli, abyste se během pracovního dne vyčerpali – abyste byli po odhlášení z práce úplně vyřízení. Vaše energie je omezená, zejména když projevujete svou extrovertní stránku. Je lepší ji využívat optimálně, než se úplně vyčerpat.
Skvělým způsobem, jak dobít baterky, je udělat si přestávku, když se cítíte vyčerpaní. Pokud můžete pozvat kolegu na šálek kávy a popovídat si, bude to ještě lepší! Ale žádné pravidlo neříká, že si kávu nemůžete vychutnat sami!
Když se cítíte přetížení prací, využijte ClickUp Brain , který za vás udělá těžkou práci. Chcete shrnout poznámky z jednání? To zvládne! Chcete vylepšit tón svých e-mailů? To také zvládne!
ClickUp Brain převádí hlasové poznámky na text, což vám pomůže zachytit klíčové body ze schůzek nebo klipů. Můžete snadno vytvářet podrobné zprávy ze schůzek a spravovat údaje o zákaznících.
Využijte umělou inteligenci, aby vám pomohla posílit vaši extrovertní stránku – alespoň její část!
➡️ Přečtěte si také: ENTP vs. INFJ: Klíčové rozdíly a podobnosti v práci
Síla introverze na pracovišti
Introverti možná nejsou nejhlasitějšími členy týmu, ale jejich klid v chaotických pracovních situacích je k nezaplacení. Díky svým vynikajícím schopnostem naslouchat, které jim umožňují vnímat názory ostatních, jsou pro většinu týmů skutečným přínosem.
Hluboké myšlení je další silnou stránkou většiny introvertů, díky níž vynikají v úkolech vyžadujících vysokou koncentraci a promyšlené řešení problémů. Ve světě, který upřednostňuje extroverzi, introverti zanechávají svou jedinečnou stopu a přinášejí svým týmům soustředění a promyšlené postřehy.
Dobrým způsobem, jak podpořit hluboké přemýšlení a pečlivé plánování, je mít k dispozici malý koutek pro sebe – fyzicky i digitálně. Pokud jste introvert, můžete výrazně těžit z vytvoření vlastního pracovního prostoru pomocí ClickUp Private Views. To je vynikající zejména pro INTP a INFP.
Dalším šikovným trikem je použití zobrazení kalendáře ClickUp, které vám pomůže dodržovat váš rozvrh. Toto zobrazení poskytuje přehledné vizuální rozvržení termínů a událostí, což vám pomůže efektivně organizovat čas.
Zobrazení můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovalo vašim denním, týdenním, měsíčním nebo vlastním potřebám. Tato flexibilita vyhovuje různým požadavkům projektů a osobním preferencím a zefektivňuje váš pracovní postup.
Pro ještě větší přesnost a přehlednost je k dispozici zobrazení časové osy ClickUp. Umožňuje vám zobrazit podrobný chronologický přehled úkolů, milníků a závislostí.
Rozdělte větší projekty na menší, zvládnutelné kroky, čímž snížíte stres a udržíte kontrolu nad svým pracovním vytížením. Jasné časové harmonogramy také poskytují pevný rámec pro efektivní plánování, což vám pomůže zůstat organizovaní a soustředění na poskytování vysoce kvalitní práce.
Díky kombinaci kritického myšlení a těchto organizačních nástrojů mohou introverti jako vy i nadále smysluplně přispívat a zůstat produktivní, aniž by na vás vyvíjel tlak neustálý sociální kontakt.
➡️ Přečtěte si také: ISTP vs. INTJ: Klíčové rozdíly a dynamika vztahů
Tipy pro udržení extrovertního chování
Najít rovnováhu mezi extrovertním a introvertním chováním může být složité, ale s důsledným úsilím a sebereflexí je to možné.
Zde je několik tipů, které vám pomohou začlenit extrovertní návyky do vašeho každodenního života.
Pravidelně cvičte, aby se nové návyky upevnily.
Stejně jako u každé nové dovednosti, i osvojení extrovertního chování vyžaduje praxi. Začněte malými, zvládnutelnými kroky, jako je navazování krátkých rozhovorů s kolegy nebo účast na diskusích během schůzek. Čím častěji se budete chovat tímto způsobem, tím přirozenější vám to bude připadat.
Postupem času se vaše snaha vyjadřovat se, přicházet s nápady a komunikovat s ostatními stane samozřejmostí. Důležitá je vytrvalost – čím více se budete snažit komunikovat, tím snazší to bude.
Zvykněte si proto pravidelně cvičit, i když to bude jen pár minut konverzace každý den.
🧠 Zajímavost: Mozky extrovertů lépe reagují na dopamin, neurotransmiter spojený s odměnou a potěšením. Díky této zvýšené citlivosti jsou pro ně sociální interakce a nové zážitky obzvláště obohacující.
Dělejte si přestávky, abyste si v případě potřeby dobili energii.
Být extrovertní neznamená, že musíte být neustále „v pohotovosti“. Po sociálních interakcích je důležité si odpočinout a načerpat nové síly.
Pro introvertní typy, jako jsou INTJ a INFJ, mohou dlouhodobé sociální interakce rychle vyčerpat energii. Pro udržení rovnováhy je důležité rozpoznat, kdy je třeba ustoupit a dobít energii.
Ať už se jedná o pár minut o samotě nebo soustředění se na jednotlivé úkoly, dát si čas na resetování vám pomůže zůstat plní energie pro budoucí interakce.
Klíčem k tomu, abyste se vyhnuli vyhoření a udrželi si celkovou pohodu, je rovnováha mezi extrovertními aktivitami a introvertním časem na dobíjení energie.
➡️ Přečtěte si také: INTJ vs. INFP: Porozumění klíčovým rozdílům a kompatibilitě
Jak zvládat introverzi a extroverzi na pracovišti s ClickUp
Cílem není, abyste zcela změnili svou osobnost, ale abyste na pracovišti dosáhli rovnováhy mezi introvertním a extrovertním chováním. S touto rovnováhou přichází schopnost zlepšit své profesionální interakce, aniž byste se cítili přetížení.
Pamatujte, že extrovertnější chování v práci se získává postupně, díky důslednosti a sebeuvědomění. Se správným přístupem a nástroji můžete jednat sebevědoměji, budovat silnější vztahy a vynikat ve své roli, aniž byste museli potlačovat svou přirozenou energii.
Spoléhání se na platformu jako ClickUp vám může pomoci tento proces usnadnit díky nástrojům, které vám pomohou s brainstormingem nebo pozdějším zpracováním zpětné vazby. A navíc je to bonus, že můžete práci rozdělit se svým týmem!
Jste připraveni podpořit svou extrovertní stránku? Začněte ještě dnes používat ClickUp zdarma a pusťte se do svých osobních i pracovních projektů.