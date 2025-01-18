Jak využít vyhledávání jako službu pro lepší výsledky

Co uděláte jako první, když potřebujete něco vědět, pochopit nebo koupit? Vyhledáte to na Googlu (nebo se zeptáte ChatGPT). Google.com zaznamenává každý měsíc přes 85 miliard návštěv.
Google je však pouze vrcholem ledovce našeho online vyhledávacího chování. Ať už se dnes nacházíte ve své místní složce souborů, kupujete sluchátka na e-shopu nebo procházíte tabulku se stovkami řádků, vyhledávání je přirozeným chováním uživatele.
V reakci na tuto rostoucí potřebu vznikl koncept vyhledávání jako služby. Tento blogový příspěvek vám vysvětlí, co to je, jak to funguje a jak to můžete využít ve svém podnikání.
⏰ „Vyhledávání jako služba“ za 60 sekund
Vyhledávání jako služba je nabídka softwaru jako služby, která vám umožňuje integrovat vyhledávací funkce do jakéhokoli digitálního produktu, jako jsou webové stránky, blogy, e-commerce platformy atd.
- Poskytovatel vyhledávání se postará o indexování dat, zpracování dotazů, výsledky, relevanci, řazení a aktualizace. Bude také zodpovědný za bezpečnost dat, ochranu soukromí a dodržování předpisů.
- Vyhledávání jako služba přináší výhody jak velkým, tak malým podnikům, protože nabízí každému digitálnímu produktu nejvýkonnější funkci bez nutnosti jejího interního vývoje.
Chcete-li integrovat vyhledávání jako službu do svých digitálních nástrojů:
- Vyberte si poskytovatele, který vyhovuje vašim potřebám.
- Nastavte a integrujte nástroj vyhledávání jako službu.
- Přizpůsobte si vyhledávání podle svých potřeb
- Zvažte vyhledávání založené na umělé inteligenci.
- Otestujte výsledky vyhledávání
- Sledujte a vylepšujte pro optimalizované vyhledávání
Co je vyhledávání jako služba?
Vyhledávání jako služba je cloudové řešení, které firmám umožňuje integrovat výkonné vyhledávací funkce do svých aplikací, aniž by musely budovat a udržovat vlastní infrastrukturu.
V podstatě můžete do svých systémů připojit externí software a umožnit uživatelům prohledávat vaše data.
Předpokládejme například, že máte e-commerce web. Již máte data o názvech produktů, popisech, cenách, souvisejících produktech atd. Pomocí vyhledávání jako služby můžete integrovat řešení třetí strany, aby vaši zákazníci mohli vyhledávat, co chtějí.
Proč je vyhledávání jako služba důležité
Vytvoření robustního vyhledávače není snadné. Zahrnuje složité procesy procházení, označování, indexování, řazení, personalizace a doručování výsledků vyhledávání. Vytvoření něčeho takového může být náročné, nákladné a časově náročné.
Interní vyhledávání na webových stránkách je však jedním z pilířů dobré zákaznické zkušenosti. Čím dříve zákazník najde to, co hledá, tím větší je pravděpodobnost, že si to koupí. Čím dříve zaměstnanec najde potřebné informace, tím bude produktivnější.
Řešení vyhledávání jako služby tyto dvě věci spojuje. Dává organizacím možnost vybavit své produkty nejvýkonnější funkcí, aniž by ji musely vyvíjet vlastními silami!
Další výhody nabídky vyhledávání jako služby podrobněji rozebereme v další části tohoto blogového příspěvku.
Vyhledávání jako služba vs. tradiční řešení vyhledávání
Než se podrobněji zaměříme na vyhledávání jako službu, podívejme se, jak se liší od tradičních řešení pro vyhledávání.
Tradičně organizace vytvářely a implementovaly vyhledávací lištu do produktů. Například stejně jako byste vytvořili proces platby pro svůj e-commerce web, naprogramovali byste také vyhledávání. To s sebou přineslo několik výzev, které lze efektivně překonat pomocí vyhledávání jako služby.
|Parametr
|Tradiční vyhledávací řešení
|Vyhledávání jako služba
|Vývoj
|Navrženo, vyvinuto a implementováno interně.
|Plug-and-play předplatné služby
|Rychlost
|Vyžaduje trochu času na vývoj a nastavení infrastruktury.
|Rychlá integrace s minimálním nastavením
|Škálovatelnost
|Vyžaduje ruční škálování a správu zdrojů.
|Automaticky se přizpůsobí rostoucí poptávce.
|Náklady
|Vysoké počáteční náklady na infrastrukturu
|Ceny podle skutečného využití, žádné počáteční náklady na hardware
|Údržba
|Vyžaduje průběžnou interní údržbu a aktualizace.
|Správa poskytovatelem služeb, minimální údržba
|Pokročilé funkce
|Každá nová funkce vyžaduje další vývoj.
|Poskytovatel služeb přidává AI, strojové učení atd., aby zůstal konkurenceschopný.
|Výkon
|Možné problémy s výkonem při vysokém provozu nebo složitých dotazech
|Optimalizováno pro rychlost a spolehlivost
Jak funguje vyhledávání jako služba
Viděli jsme, že vyhledávání jako služba se liší od tradičních modelů, které organizace dosud používaly. Ale jak to vlastně funguje?
Ve své podstatě je vyhledávání jako služba externí aplikace, kterou integrujete do svého webu, aplikace, e-commerce platformy, interních systémů pro zapojení zaměstnanců atd. Je to stejné jako integrace GMail/Apple/X pro autentizaci nebo implementace generativní AI.
Jakmile vše integrujete, vyhledávání jako služba vám nabídne následující funkce:
✅ Indexování dat: Nejprve aplikace indexuje data, tj. shromažďuje a organizuje informace, které budou vyhledávány, ať už se jedná o produkty v internetovém obchodě, příspěvky na blogu nebo recenze zákazníků, do prohledávatelného indexu. Tradičně se jednalo o funkci obchodní databáze.
✅ Zpracování dotazů: Když uživatel zadá vyhledávací dotaz, služba provede zpracování požadavku, indexování, vyhledání informací a seřazení podle relevance.
✅ Provedení vyhledávání: Poté služba zobrazí výsledky vyhledávání, které jsou pro dotaz nejrelevantnější.
Pokud například na e-commerce webu vyhledáte „bezdrátová sluchátka“, zobrazí se vám nejrelevantnější položky. Pokud je „potlačení hluku“ oblíbenou funkcí, vyhledávací služba může upřednostnit produkty s touto vlastností.
✅ Relevance a hodnocení: V průběhu času, jak se zvyšuje počet uživatelů, se vyhledávač učí vylepšovat hodnocení relevance, čímž se stává intuitivnějším a přesnějším. Pokud na Spotify zadáte „jazz“, výsledky vyhledávání nezobrazí pouze nejrelevantnější jazzová alba, ale také ta, která se vám podle vaší historie poslechu budou nejvíce líbit.
✅ Aktualizace v reálném čase: Kdykoli je přidán nový obsah nebo aktualizován stávající obsah, vyhledávač automaticky promítne tyto změny do výsledků vyhledávání. Tím je zajištěno, že uživatelé vždy vidí aktuální informace, aniž by bylo nutné ruční zásahy.
Dobře, takže externí nástroj pomáhá uživatelům „vyhledávat“? Ano. Co ještě?
Klíčové vlastnosti vyhledávání jako služby
Jednoduché slovo „vyhledávání“ v kontextu digitálních zážitků skrývá širokou škálu výkonných technologií. Zde jsou některé klíčové funkce.
🛠️ Přizpůsobitelnost: Vyhledávání jako služba vám umožňuje přizpůsobit výsledky, které se uživateli zobrazují. Výsledky vyhledávání můžete seřadit podle relevance, preferencí uživatelů a dostupnosti produktů.
Můžete také nastavit, aby se sponzorované výsledky zobrazovaly nahoře. Tato flexibilita zajišťuje, že uživatelé uvidí nejrelevantnější výsledky jako první, což zvyšuje míru zapojení a konverze.
🛠️ Personalizace: Dobrý produkt typu „vyhledávání jako služba“ nabídne personalizované výsledky vyhledávání na základě vašich dat, jako jsou minulé nákupy, historie vyhledávání, preference atd. Můžete také získat dynamické výsledky, jako jsou prodejny nejblíže k poloze uživatele.
🛠️ Fasetové vyhledávání: Tato funkce umožňuje uživatelům filtrovat výsledky a rychle najít to, co hledají.
Pokud například hledáte diář na e-commerce webu, budete moci filtrovat podle datovaných/nedatovaných, vázaných/brožovaných/kroužkových, linkovaných/tečkovaných stránek atd.
🛠️ Vícejazyčná podpora: Moderní nástroje vyhledávání jako služby dokážou zpracovat i vícejazyčné dotazy, což vám umožní oslovit globální publikum, aniž byste museli investovat do samostatných vyhledávačů pro jednotlivé jazyky.
🛠️ Vyhledávání z více zdrojů: Dobré nástroje pro vyhledávání jako službu vám umožňují integrovat více zdrojů dat. Pokud například používáte vyhledávání jako službu pro interní platformu zaměstnanců, můžete integrovat jejich kalendáře, Google Drive, nástroje pro správu projektů, systémy pro správu ticketů, znalostní bázi atd.
🛠️ Zpracování přirozeného jazyka (NLP): S příchodem NLP, strojového učení a umělé inteligence dokáže vyhledávání jako služba zpracovávat dotazy v přirozeném jazyce (místo toho, aby uživatelé museli vybírat přesná slova z indexovaných dat). Také lépe rozumí kontextu dat z různých zdrojů.
Podívejme se, jak to funguje v praxi.
Běžné případy použití vyhledávání jako služby
Kdo potřebuje dobrý vyhledávač pro své produkty? No, vlastně každý, protože vyhledávání jako služba poskytuje rychlé, relevantní a inteligentní vyhledávací funkce, které zlepšují uživatelský komfort, zefektivňují provoz a rychle se škálují.
Mezi běžné případy použití patří například následující.
- Vyhledávání produktů: E-commerce weby, zejména malé podniky, které nemají prostředky na vytvoření tradičních vyhledávacích nástrojů.
- Objevování obsahu: Píšete blog o receptech? Spouštíte nový časopis? Vytváříte platformu pro influencery? Potřebujete robustní vyhledávání na webu.
- Hledání zaměstnání: Uchazeči mohou najít nejlepší pracovní místa pro sebe a personalisté mohou najít ideálního kandidáta pomocí vyhledávání jako služby.
- Vyhledávání v podniku : Podniky, profesní organizace a poradenské firmy mohou pomocí vyhledávání jako služby rychle najít odpovědi v rozsáhlé škále dokumentů, smluv, tabulek, e-mailů a systémů pro správu znalostí.
- Řízení projektů: Projektové týmy mohou využít vyhledávání jako službu, která jim pomůže najít jehlu v kupce sena.
Pokud vás to inspirovalo k tomu, jak můžete vyhledávání jako službu využít ve svých operacích, zde je základní návod!
Jak implementovat vyhledávání jako službu
Ať už provozujete e-shop, obsahovou platformu nebo podnikovou znalostní databázi, implementace vyhledávání jako služby je jednoduchá!
1. Vyberte si správného poskytovatele vyhledávání jako služby
Schopnosti vašeho vyhledávacího produktu budou určovat schopnosti vašeho podnikání. Prvním krokem je tedy výběr poskytovatele, který odpovídá specifickým potřebám vaší platformy. Některé klíčové otázky, které je třeba si položit:
- Existuje automatické indexování dat v reálném čase?
- Má funkce NLP, které umožňují lepší porozumění vyhledávacím dotazům?
- Umí vyhledávat v souborech PDF?
- Můžete přizpůsobit hodnocení tak, aby lépe prezentovalo vaše vlastní produkty/služby?
- Zvládá dobře požadavky na bezpečnost, soukromí a důvěrnost?
- Eliminuje to informační sila a dobře se integruje se všemi vašimi stávajícími nástroji, i když se jedná o starší technologie?
Například ClickUp Connected Search vám umožňuje integrovat desítky aplikací, včetně Slack, Zoom, Google Drive a HubSpot. Tímto způsobem může například váš marketingový manažer přímo v ClickUp vyvolat e-mailovou kampaň, relevantní segmenty uživatelů a související minulé konverzace.
2. Nastavte a integrujte službu
Jakmile si vyberete poskytovatele, nastavení je často velmi snadné. Můžete se zaregistrovat online a začít integrovat služby sami. Dobré nástroje pro vyhledávání jako služba nabízejí připravené API, řídicí panely a komponenty uživatelského rozhraní, díky nimž je začátek velmi snadný.
Pokud již používáte ClickUp pro správu projektů, je to ještě jednodušší. ClickUp Connected Search využívá integrace založené na API, aby shromáždil znalosti vaší organizace na jednom místě – nebo v jediném zdroji pravdy.
3. Přizpůsobte si vyhledávání podle svých potřeb
Upravte pravidla řazení, vytvořte vlastní filtry a optimalizujte uživatelské rozhraní pro lepší použitelnost a konzistentní vyhledávání. Můžete například:
- Definujte relevanci: Upravte způsob řazení výsledků vyhledávání na základě faktorů, jako jsou shody klíčových slov, historie uživatelů nebo popularita obsahu.
- Povolte faceted search: Umožněte uživatelům filtrovat výsledky podle atributů, jako je cena, značka, umístění nebo jiné vlastní parametry.
- Nastavte automatické doplňování: Během psaní uživatelů poskytujte návrhy nebo dotazy typu „mysleli jste“, čímž zvýšíte efektivitu vyhledávání.
- Klávesové zkratky: Povolte vlastní vyhledávací příkazy, jako jsou zkratky pro odkazy nebo ukládání textu pro pozdější použití.
4. Zvažte vyhledávání založené na umělé inteligenci
Jakmile budete mít základnu vyhledávání jako služby, zvažte implementaci vyhledávačů s umělou inteligencí, aby vaši uživatelé mohli najít odpovědi. Tím se také rozšíří možnosti použití. S vyhledáváním jako službou založeným na umělé inteligenci můžete svým uživatelům umožnit, aby se zeptali: „Budou mi tyto kalhoty sedět?“ nebo „Kolik kalorií obsahuje toto balení chipsů?“
ClickUp Brain přináší inteligentní vyhledávání do podnikové znalostní báze AI. Analyzuje projektová data a prezentuje kontext, aby poskytoval personalizované a kontextové výsledky vyhledávání. Váš projektový manažer se může ClickUp Brain zeptat: „Kolik ticketů má vysokou prioritu?“ nebo „Jaká je pracovní zátěž Bena tento týden?“
5. Otestujte výsledky vyhledávání
Otestujte, jak dobře funguje implementace vyhledávání jako služby. Proveďte řadu vyhledávání, včetně běžných dotazů, specializovaných vyhledávání a okrajových případů, abyste se ujistili, že výsledky jsou relevantní a přesné.
6. Sledujte a zlepšujte
Nastavte monitorování klíčových výkonnostních metrik, jako jsou doby odezvy, přesnost a zapojení uživatelů.
Sledujte také trendy uživatelů, například které termíny jsou nejčastěji vyhledávány, na které výsledky se kliká a kde mohou uživatelé narážet na problémy (např. dotazy bez výsledků). Tyto poznatky využijte k optimalizaci vyhledávání.
Výhody vyhledávání jako služby
Vyhledávání jako služba (SaaS) nabízí několik jedinečných výhod pro všechny typy podniků.
🎯 Rychlost: Tradiční vyhledávací aplikace vyžadují dlouhé nastavení, přizpůsobení konfigurace a vyhrazené zdroje pro vývoj. Vyhledávání jako služba je téměř okamžité.
🎯 Nákladová efektivita: Stejně jako všechny nástroje typu Software-as-a-Service (SaaS) nabízí i vyhledávání jako služba modely s platbami podle skutečného využití, které se škálovat pouze na základě použitých zdrojů. To umožňuje podnikům fungovat s předvídatelnou strukturou nákladů a vyhnout se vysokým počátečním nákladům a průběžným výdajům na údržbu.
🎯 Integrace: Vyhledávání jako služba lze integrovat s libovolným počtem softwarů, včetně úložných řešení (jako Google Drive nebo Dropbox), systémů pro správu obsahu (jako WordPress), nástrojů pro správu vztahů se zákazníky (jako Hubspot nebo Salesforce) a platforem pro zasílání zpráv (jako e-maily nebo Slack).
Tyto nástroje využívají integraci založenou na API a AI jako službu, díky čemuž je lze snadno přidat nebo odebrat, když již nejsou potřeba.
🎯 Bezpečnost a soulad s předpisy: Poskytovatelé vyhledávání jako služby investují do funkcí zabezpečení a souladu s předpisy, jako je šifrování dat, řízení přístupu, řízení sdílení, autentizace a soulad s normami SOC 2 Type 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 a PCI DSS.
🎯 Spolehlivost: Platformy vyhledávání jako služby jsou navrženy tak, aby nabízely vysokou spolehlivost a dostupnost, podpořené robustními smlouvami o úrovni služeb (SLA). Poskytovatelé obvykle používají redundantní systémy, distribuované databáze a pokročilé monitorovací nástroje, aby zajistili dostupnost služby i během období vysokého provozu nebo selhání systému.
Je zřejmé, že vyhledávání jako služba je lepší model než budování vlastního vyhledávače v rámci firmy – z důvodů efektivity, nákladů, přesnosti a ochrany dat. To však neznamená, že je bez problémů.
Výzvy spojené s vyhledáváním jako službou
Největší výzvy související s vyhledáváním jako službou jsou často interní. Například dobré vyhledávání závisí téměř výhradně na kvalitních datech. Pokud vaše organizace nedisponuje kvalitními daty – strukturovanými, jako jsou relační databáze, nebo nestrukturovanými, jako jsou soubory PDF – ani ten nejvýkonnější vyhledávací nástroj nedokáže mnoho.
Než implementujete vyhledávání jako službu, ujistěte se, že jsou vaše data v pořádku. Zvažte reengineering obchodních procesů, abyste zorganizovali pracovní postupy související s daty. Poté předvídejte a zmírňujte následující.
🚫 Nadměrné přizpůsobení: Při navrhování vyhledávacího prostředí můžete být v pokušení provést přílišné přizpůsobení, například zobrazovat příliš mnoho sponzorovaných výsledků nebo automaticky třídit výsledky podle ceny namísto relevance. To může vést k frustrujícímu uživatelskému zážitku.
Přizpůsobujte pouze to, co je nezbytně nutné. Dejte uživatelům možnost přizpůsobit si výsledky vyhledávání podle svých potřeb.
🚫 Složitost: S růstem vaší firmy budou uživatelé zadávat stále složitější dotazy, včetně dlouhých klíčových slov, vícestupňových úkolů nebo vyhledávání napříč projekty.
Zajistěte, aby váš nástroj pro vyhledávání jako služba indexoval v reálném čase, učil se ze zkušeností a neustále se optimalizoval.
🚫 Nesmírně vysoká očekávání uživatelů: Uživatelé často očekávají mnohem více, než jim jakýkoli nástroj může poskytnout, a služba vyhledávání jako služba není výjimkou. Uživatelé očekávají okamžité a dokonalé výsledky vyhledávání, ale dosažení takové úrovně přesnosti vyžaduje postupné dolaďování systému.
Na straně uživatelů jim poskytněte důkladné zaškolení, aby měli realistická očekávání. Na straně produktu zajistěte, aby bylo zapnuto konzistentní jemné ladění.
🚫 Škálovatelnost: Teoreticky by model softwaru jako služby měl nabízet neomezené dynamické škálování. V praxi však může záviset na spolehlivosti a infrastruktuře vašeho poskytovatele. Výsledkem může být, že výkon vyhledávače nebude stačit na rostoucí objem dat a dotazy uživatelů.
Hned na začátku projednejte s poskytovatelem výkon a škálovatelnost. Simulujte také náklady na škálování pro očekávané úrovně růstu a ujistěte se, že jsou v rámci rozpočtu.
Hledání odpovědí vede k ClickUp
Pro každého člověka je dnes zcela přirozené něco „vyhledávat“. Ať už jde o nejbližší restauraci při cestě přes celou zemi nebo tiskovou zprávu, kterou jste napsali v Google Docs, vyhledávání je dnes nejběžnějším způsobem, jakým věci hledáme.
Úspěšná společnost to pochopí a umožní to všem svým stakeholderům, včetně zákazníků, zaměstnanců, akcionářů a dodavatelů.
Jako všestranná platforma pro produktivitu nabízí ClickUp robustní vyhledávací funkci, která je ihned připravena k použití. S ClickUp můžete prohledávat všechny své úkoly, plány, dokumenty, uživatele, události, komentáře a další, abyste okamžitě našli potřebné informace.
Ukládáte něco mimo ClickUp? Žádný problém. Integrujte svůj externí nástroj do ClickUp během několika sekund a vyhledávejte i tam! Nebudete tomu věřit, dokud to neuvidíte. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes!