SAFe vs. Scrum: Vyberte si správný rámec pro vás

Spotify má jedinečné uspořádání: malé, autonomní týmy pracují nezávisle a každý se zaměřuje na konkrétní část produktu.
Tyto týmy jsou v podstatě mini-startupy v rámci Spotify, které mají pravomoc vylepšovat, upgradovat nebo dokonce přepracovávat svou sekci, aniž by narušovaly ostatní činnosti. Žádné čekání – jen čistý, agilní rámec scrum v akci.
Mezitím společnost Philips, globální gigant s multifunkčními týmy v oblasti hardwaru, softwaru a zákaznické podpory (abychom jmenovali alespoň některé), přijala agilní postupy SAFe, aby harmonizovala své úsilí napříč geograficky rozptýlenými týmy. Jejich cílem je zkrátit dobu uvedení na trh a zlepšit kvalitu.
Jedna věc je jasná: ať už se jedná o Scrum nebo SAFe, všechny společnosti musí do svého pracovního postupu integrovat agilní rámec, aby zajistily hladký chod. Tento blog se bude zabývat SaFe vs. Scrum a Scrum@Scale a pomůže vám pochopit podobnosti, rozdíly a faktory, které je třeba zohlednit u každého z těchto rámců.
Podrobný pohled na Scrum
Scrum je rámec pro řízení, který pomáhá týmům organizovat se, spolupracovat a přizpůsobovat se, aby efektivně dosahovaly výsledků. Vyniká krátkými pracovními cykly (sprinty), jasně definovanými rolemi a pravidelnou zpětnou vazbou.
Pojďme si to vysvětlit na jednoduchém příkladu.
Pokud byste chtěli otevřít restauraci, máte dvě možnosti, jak ji provozovat: buď se vy a váš partner budete navzájem plést do úkolů toho druhého a vytvoříte chaos, nebo se rozdělíte na menší, specializované týmy.
Jedna skupina zdokonaluje recepty, druhá se stará o balení a třetí řídí marketing. Každý tým má na starosti své úkoly, pracuje v krátkých cyklech, schází se každý den, aby si vyměnil informace, a provádí úpravy na základě ochutnávek a zpětné vazby od zákazníků.
Výhody a nevýhody Scrumu
|Výhody
|Nevýhody
|Flexibilita: Týmy se mohou rychle přizpůsobit změnám.
|Náročná křivka učení: Vyžaduje řádné školení.
|Rychlejší dodání: Postupné vydávání nových verzí zajistí spokojenost všech zúčastněných stran.
|Výzvy při škálování: Není ideální pro velké, komplexní projekty.
|Spolupráce: Otevřená komunikace zlepšuje týmovou práci.
|Závislost týmu: Spoléhá se na zkušené a motivované jednotlivce.
|Spokojenost zákazníků: Pravidelné aktualizace zahrnují zpětnou vazbu od uživatelů.
|Omezeno na malé týmy: Funguje nejlépe s 3–10 členy.
📌 Příklad: Herní společnost používá Scrum k vydávání týdenních aktualizací své aplikace, aby hráče udržela v zájmu o nové funkce. Při rozšiřování na větší multiplayerový projekt se však koordinace mezi agilními týmy stává překážkou, což poukazuje na problémy Scrumu s škálovatelností.
Pro koho je Scrum nejvhodnější?
Jedním slovem: softwarové týmy. Ale je toho víc.
Scrum vyniká v vývoji softwaru a štíhlých produktů, startupech a menších týmech , které se zabývají dynamickými projekty, neznámými řešeními nebo častou zpětnou vazbou od klientů. Je ideální pro týmy, které potřebují iterativní procesy, aby dosáhly rychlejších výsledků.
Procesy a role Scrum
Procesy:
- Vlastník produktu vytváří produktový backlog a stanovuje priority úkolů.
- Tým rozdělí úkoly na menší části a vytvoří sprintový backlog.
- Práce je dokončena ve sprintech (2–4 týdny)
- Denní standupy zajišťují, že všichni jsou na stejné vlně.
- Na konci sprintu se výsledky zhodnotí a zaznamenají se poučení.
Role:
- Vlastník produktu: Stanovuje priority úkolů a zajišťuje, aby tým přinášel obchodní hodnotu.
- Vedoucí Scrumu: koučuje tým, organizuje schůzky a odstraňuje překážky.
- Vývojový tým: Multifunkční odborníci, kteří vlastní a dokončují úkoly.
🌟 Zajímavost: Jeff Bezos z Amazonu vymyslel „pravidlo dvou pizz“, které říká, že tým Scrum by měl být tak malý, aby se dal nakrmit dvěma pizzami.
Úvod do SAFe (Scaled Agile Framework)
Zjednodušeně řečeno, SAFe (Scaled Agile Framework) je agilní rámec navržený tak, aby pomáhal velkým organizacím řídit více týmů pracujících na složitých projektech. Je postaven na třech metaforických pilířích: tým, program a portfolio. Tyto pilíře nabízejí flexibilitu a zároveň řeší výzvy spojené se škálováním agilních postupů.
Když se globální telekomunikační lídr Ericsson potýkal s výzvami při řízení týmů napříč kontinenty, obrátil se na SAFe.
Díky agilním release trainům SAFe a strukturované správě dosáhla společnost Ericsson následujících výsledků:
- Lepší koordinace: Týmy na různých místech pracovaly hladce díky jednotným agilním postupům.
- Rychlejší uvedení na trh: Rychlejší cykly vydávání díky nepřetržité integraci
- Lepší spolupráce: mezifunkční sdílení znalostí a kolektivní řešení problémů
- Předvídatelné dodání: Jasné milníky zajistily transparentnost a spolehlivost.
- Vyšší spokojenost zákazníků: Rychlejší dodávky a zlepšení kvality posílily důvěru.
Výhody a nevýhody SAFe
|Výhody
|Nevýhody
|Škálovatelné: Ideální pro velké, rozptýlené týmy
|Složité: Implementace vyžaduje značné úsilí a školení.
|Sladění: Zajišťuje, že týmy pracují na společných cílech.
|Byrokratický: Může zavést vrstvy dohledu
|Rychlejší dodání: Kontinuální integrace urychluje vydávání nových verzí.
|Výzvy při přizpůsobování: Nemusí vyhovovat všem organizačním kulturám.
|Zlepšená kvalita: Integrované postupy pro zajištění kvality snižují počet vad.
|Režie: Přidává procesy, které mohou zpomalit menší týmy.
|Předvídatelnost: Jasné milníky zlepšují sledování pokroku.
|Závislost na nástrojích: Úspěch je do značné míry závislý na konkrétních nástrojích.
📌 Příklad: Nadnárodní výrobní společnost zavedla SAFe za účelem zefektivnění mezifunkční spolupráce. Dosáhla sice lepšího sladění a rychlejšího dodávání produktů, ale počáteční fáze školení trvala měsíce, což poukazuje na strmou křivku učení SAFe.
Pro koho je SAFe nejvhodnější?
SAFe je ideální pro velké organizace, které řídí mezifunkční týmy a komplexní projekty.
Je to výhodné pro:
- Podniky, které potřebují sladění napříč odděleními
- Organizace s geograficky rozptýlenými týmy
- Společnosti, které chtějí integrovat Agile na podnikové úrovni
🧠 Věděli jste, že: Přestože je SAFe pro podniky nejvhodnějším rámcem, pouze 26 % uživatelů Agile uvedlo, že SAFe používá.
Strategie implementace a správa v SAFe
Správa v SAFe zajišťuje sladění a odpovědnost prostřednictvím dobře definovaných procesů a metrik.
Mezi klíčové prvky patří:
- Plánování: Stanovení rolí, odpovědností a pracovních postupů pro větší přehlednost
- Sledování KPI: Sledování pokroku pomocí metrik, jako je doba uvedení na trh a kvalita.
- Hlášení o dodržování předpisů: Zajištění dodržování průmyslových standardů
Správa je klíčovou součástí Lean Portfolio Management v rámci SAFe a odpovědnost za ni často spadá na role jako SAFe Program Consultant (SPC) nebo Chief Scrum Master (CSM).
Tito lídři:
- Dohlížejte na agilní release vlaky
- Řízení rizik a dodržování předpisů
- Podporujte spolupráci napříč programy
Hlavní rozdíly mezi Scrum a SAFe
I když jsou Scrum a SAFe součástí stejné rodiny Agile, vyhovují různým potřebám. Podívejme se na ně podrobněji a porovnejme je.
1. Organizační struktura a rámec
📀 Scrum je lehký a daří se mu v malých, samoorganizujících se týmech (5–9 členů), které pracují v krátkých 2–4týdenních sprintech. Neexistuje žádná hierarchie – více scrumových týmů a jejich členové sdílejí stejnou odpovědnost a řídí se rolemi, jako jsou Scrum Master a Product Owner. Požadavky rámce zahrnují Product Backlog, Sprint Backlog a pravidelné sprintové cykly.
💿 SAFe je však navržen pro velké podniky s více týmy. Je vysoce strukturovaný, s vrstvami jako Portfolio, Program a Team pro správu složitých projektů. SAFe vyžaduje podrobné plánovací schůzky, jako je Program Increment (PI) Planning, a sladění práce napříč týmy po dobu 8–12 týdnů.
📌 Příklad:
- Startup vyvíjející novou funkci aplikace by mohl těžit z jednoduchosti a rychlosti Scrumu.
- Multinárodní telekomunikační společnost jako Ericsson potřebuje SAFe k řízení distribuovaných týmů a zajištění souladu.
2. Role a závislosti
📀 Scrum se opírá o tři role: vlastníka produktu, Scrum Mastera a vývojáře. Týmy se samy řídí a řeší závislosti prostřednictvím každodenní komunikace, sprintových revizí a retrospektiv.
💿 SAFe zavádí specializovanější role, jako jsou produktoví manažeři, systémoví architekti a inženýři Release Train, což odráží jeho zaměření na koordinaci více týmů. Závislosti jsou řešeny během plánování PI a pravidelných synchronizačních událostí, aby byla zajištěna hladká spolupráce.
📌 Příklad:
- Tým Scrum, který se zabývá aktualizací e-commerce webu, by komunikoval přímo, aby vyřešil závislosti.
- Tým SAFe, který vyvíjí samořídící auto, by využíval strukturované schůzky a nástroje k sladění hardwaru, softwaru a testovacích týmů.
3. Přístup k dodávkám
📀 Scrum klade důraz na časté, postupné aktualizace v krátkých cyklech, což umožňuje rychlé úpravy na základě zpětné vazby. Jde především o to, aby funkční části produktu byly dodány rychleji.
💿 SAFe se zaměřuje na dodávání integrovaných řešení s delšími programovými přírůstky. Jeho strukturovaný model dodávek zajišťuje předvídatelnost a kvalitu, což je ideální pro rozsáhlé projekty.
📌 Příklad:
- Scrum funguje pro zavádění týdenních aktualizací do aplikace pro sociální média.
- SAFe je vhodný pro nasazení finanční platformy na podnikové úrovni s více vzájemně závislými moduly.
🔮 Přehled rozdílů
Shrnutí:
|Aspekt
|Scrum
|SAFe
|Velikost týmu
|Malé (5–9 členů)
|Velké (více týmů napříč odděleními)
|Rozsah
|Projekty jednoho týmu
|Koordinace v rámci celého podniku
|Časový rámec
|2–4týdenní sprinty
|8–12týdenní programové přírůstky
|Nejvhodnější pro
|Startupy a malé týmy
|Velké organizace s komplexními projekty
Podobnosti mezi Scrumem a SAFe
„Rozdíly, které nás jako lidi oddělují, jsou nic ve srovnání s podobnostmi, které nás spojují.“ Sophie Grégoire Trudeau to kdysi řekla o lidech, ale kdo by tušil, že to platí i pro agilní rámce!
1. Společné principy agilního vývoje softwaru
Oba rámce vycházejí z Agilního manifestu a jeho principů. Upřednostňují:
- Spolupráce se zákazníky namísto rigidních smluv
- Reagujte na změny, místo abyste se drželi pevného plánu.
- Poskytování hodnoty prostřednictvím funkčního softwaru jako primárního měřítka úspěchu
- Posilujte samoorganizující se týmy, aby mohly inovovat a přizpůsobovat se
2. Spolupráce a postupný vývoj
Scrum a SAFe prosazují kolaborativní přístup, který týmům umožňuje častěji dodávat menší části hodnoty. To zajišťuje:
- Průběžná zpětná vazba od zainteresovaných stran
- Rychlejší reakce na měnící se potřeby zákazníků
- Snížení rizik díky včasnému a pravidelnému dodávání
Pokud tedy máte obavy z výběru mezi Scrumem a SAFe, nemůžete se nikdy příliš zmýlit.
Ať už tým Scrum vydává týdenní aktualizace aplikací nebo SAFe train dodává integrovaná podniková řešení každé čtvrtletí, oba rámce rozdělují práci na zvládnutelné části a zajišťují tak konzistentní pokrok.
Kdy byste tedy měli zvolit Scrum a kdy SAFe?
1. Malé týmy pracující na rychle se vyvíjejícím produktu
📱Scénář: Váš startup spouští novou aplikaci a vy potřebujete rychle iterovat s malým týmem.
✅ Řešení: Scrum
- Skvělé pro týmy o 5–9 členech zaměřené na krátkodobé cíle.
- Umožňuje časté aktualizace a rychlé cykly zpětné vazby.
📌 Příklad: Tým aplikace pro rozvoz jídla používá Scrum k vydávání týdenních aktualizací funkcí na základě zpětné vazby od uživatelů.
2. Velké organizace s více týmy a závislostmi
📱Scénář: Vaše společnost má několik mezifunkčních týmů, které pracují na propojených projektech.
✅ Řešení: SAFe
- Řešte závislosti mezi týmy pomocí nástrojů, jako je PI Planning.
- Sladění úsilí napříč týmy za účelem dosažení společných cílů
📌 Příklad: Telekomunikační společnost zavádí SAFe, aby synchronizovala softwarové a hardwarové týmy v globálním měřítku.
3. Projekty s rychle se měnícími potřebami zákazníků
📱Scénář: Vyvíjíte produkt, který vyžaduje časté zpětné vazby od zákazníků a rychlé úpravy.
✅ Řešení: Scrum
- Ideální pro iterativní vývoj a začlenění neustálé zpětné vazby.
📌 Příklad: E-commerce společnost používá Scrum k vylepšování uživatelského rozhraní v každém sprintu na základě návrhů zákazníků.
Výběr správného rámce pro váš tým
Nyní je již jasné, že každý rámec slouží k jedinečnému účelu.
Výběr mezi Scrumem a SAFe však zcela závisí na potřebách vašeho týmu.
Proto byste si měli položit několik otázek, které vám pomohou při rozhodování:
- Jak velký je váš tým a kolik týmů musí spolupracovat?
- Jsou vaše projekty jednoduché nebo plné vzájemných závislostí?
- Potřebujete rychlé iterace, nebo je pro vás důležitější dlouhodobé plánování?
- Hledají vaši stakeholdeři podrobné aktualizace nebo celkový přehled?
- Potřebujete rámec, který lze škálovat napříč několika geografickými oblastmi?
- Jak vyspělý je váš tým v oblasti agilních postupů?
Jakmile získáte odpovědi, bude snazší přizpůsobit potřeby vašeho týmu správnému rámci.
Faktory, které je třeba zvážit
👥 Velikost týmu a potřeby spolupráce
- Scrum je ideální pro malé, samoorganizující se týmy pracující na nezávislých projektech.
- SAFe se osvědčuje ve velkých organizacích s mezifunkčními týmy, které potřebují synchronizovat své úsilí.
💻 Složitost projektu
- Pokud je váš projekt přímočarý a nezahrnuje žádné závislosti, zvolte Scrum.
- Pro projekty s velkou vzájemnou závislostí a víceúrovňovou složitostí je SAFe tou správnou volbou.
⌛ Termíny dodání
- Scrum umožňuje časté dodávky v krátkých sprintech, což je ideální pro rychle se vyvíjející projekty.
- SAFe se zaměřuje na strukturované, předvídatelné výstupy v delších intervalech.
📈 Očekávání zainteresovaných stran
- Použijte Scrum, pokud jsou zúčastněné strany spokojené s menšími, iterativními aktualizacemi.
- Vyberte SAFe, pokud zainteresované strany potřebují integrovaný přehled o pokroku napříč více týmy.
📄 Agilní vyspělost
- Scrum funguje nejlépe pro týmy, které jsou obeznámeny s agilními a štíhlými principy a jsou připraveny na samosprávu.
- SAFe je vhodný pro organizace, které překročily agilitu jednotlivých týmů a potřebují koordinaci na podnikové úrovni.
Scrum@Scale: Kombinace toho nejlepšího z obou rámců
Pokud se nemůžete rozhodnout, můžete si vybrat to nejlepší z obou světů. Ano, existuje to!
Seznamte se se Scrum@Scale – výkonnou kombinací jednoduchosti Scrumu a škálovatelnosti SAFe.
Jak to funguje: Scrum@Scale rozšiřuje principy Scrumu na větší organizace. Namísto přidávání dalších vrstev hierarchie buduje architekturu bez škálování a vytváří sítě malých, efektivních týmů, které spolupracují.
Cíl? Dosáhnout lineární škálovatelnosti, aniž byste se utopili v byrokracii.
Považujte to za minimální životaschopnou byrokracii (MVB) – poskytuje právě takovou strukturu, aby vše zůstalo organizované a nedocházelo k zbytečným zpožděním, aniž by byla potlačována kreativita nebo rychlost.
📌 Příklad: Představte si globální maloobchodní řetězec, který spouští omnichannelovou platformu. Malé týmy Scrum se starají o design aplikace, integraci logistiky a funkce zákaznického servisu. Pomocí Scrum@Scale se tyto týmy slaďují v závislosti na Scaled Daily Scrums, přičemž transformaci a rozhodování řídí výkonný akční tým.
Výhody integrace Scrum a SAFe
✅ Flexibilita se snoubí se škálovatelností
- Kombinuje adaptivní zaměření Scrumu na úrovni týmu se strukturovaným přístupem SAFe k škálování.
- Týmy pracují nezávisle, ale díky ekosystému Scrum@Scale se sjednocují na společných cílech.
✅ Zjednodušená spolupráce
- Scaled Daily Scrum zajišťuje nepřetržitou koordinaci mezi týmy.
- Sdílené znalosti a transparentnost minimalizují překážky.
✅ Efektivní růst organizace
- Podporuje organické škálování vlastním tempem, aniž by to přetěžovalo týmy.
- Podporuje agilní principy ve velkých podnicích s minimálním narušením.
Implementace agilních rámců pomocí nástrojů a podpory
Jak trefně řekl Mike Cohn: „Pokud se příští měsíc nezlepšíte, už nejste agilní.“ Ačkoli agilní rámce podporují neustálé zlepšování, spolupráci a přizpůsobivost, týmy stále potřebují projektové řízení, aby mohly stanovovat priority úkolů.
Pro neustálé zlepšování potřebujete správné nástroje.
Krok 1: Rozdělte výstupy na proveditelné úkoly
Začněte tím, že rozdělíte výstupy na malé, proveditelné úkoly. Představte si je jako stavební kameny vašeho agilního domu.
Pomocí uživatelských příběhů můžete přesně zohlednit potřeby koncových uživatelů, ať už se jedná o novou funkci nebo opravu něčeho, na co upozornili.
✨ V terminologii Scrumu se jedná o plánování sprintů. S ClickUpem můžete vzít položky ze svého Product Backlogu, uspořádat je do Sprint Backlogu a rozjet to – bez nutnosti používat poznámkové lístky.
💜 Případová studie: Sideways NYC 🤝🏻 ClickUp
Jedním z týmů, který zvládl automatizaci sprintů pomocí ClickUp, je Sideways NYC.
Podívejme se na jejich cestu.
Výzva: Tým chtěl přejít od sledování času ke sprintovým bodům, aby mohl kapacitu monitorovat agilnějším způsobem. Ruční správa sprintových plánů napříč týmy a projekty však byla časově náročná a náchylná k chybám.
Takto pomohl ClickUp: Pomocí funkce automatizovaných sprintů ClickUp nakonfigurovali dvoutýdenní cykly, které začínají každý pondělí, a automatizovali tak celý proces sprintu.
Projektový manažer jednoduše zadal počet cyklů v rozsahu projektu a ClickUp automaticky vygeneroval všechny seznamy sprintů. To ušetřilo značné množství času a zajistilo konzistenci napříč týmy bez nutnosti ručních aktualizací.
Krok 2: Efektivně spravujte své agilní projekty
Při řízení agilních projektů je ClickUp jako kompas pro řízení projektů.
Můžete načrtnout svou Agile Chartu v ClickUp Docs a sdílet ji se svým týmem bez nekonečných e-mailových řetězců.
Postup je následující: Jakmile si zorganizujete úkoly, použijte funkce ClickUp pro spolupráci, aby všichni byli v obraze. Můžete označit příslušné členy týmu pomocí komentářů nebo @zmínek, aby dostali oznámení a mohli se zapojit, když bude potřeba.
Navíc si usnadněte agilní dokumentaci pomocí ClickUp Brain, který vám pomůže sepsat požadavky pro vaši další softwarovou iteraci. Stačí zadat základní informace o funkcích nebo aktualizacích dané funkce a umělá inteligence vygeneruje klíčové prvky, jako jsou osnovy.
Potřebujete udržet své procesy Scrum v pořádku? Kanban View od ClickUp nabízí intuitivní vizuální workflow, díky kterému budou všichni na stejné vlně.
A díky podúkolům a kontrolním seznamům se už nikdy nebudete muset obávat zapomenutých kroků nebo těch otravných „malých detailů“.
Krok 3: Podporujte spolupráci v reálném čase
Agilita je především o spolupráci; komunikace v reálném čase může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vašeho týmu. Funkce Chat od ClickUp mění způsob komunikace týmů tím, že integruje konverzace přímo do jejich pracovních postupů.
Každý seznam, složka a prostor má svůj vlastní chat, který umožňuje členům týmu diskutovat o projektech a mít přitom všechny relevantní pohledy a úkoly na dosah jednoho kliknutí.
Navíc můžete přidávat členy týmu, sdílet aktualizace a dokonce i vytvořit soukromý chat – vše hladce propojené s příslušným pracovním prostorem.
✨ Díky tomu, že je vše na jednom místě, můžete snadno přepínat mezi chatováním a dokončováním úkolů.
Krok 4: Získejte přehled o agilním procesu
Viditelnost je dalším dílkem skládačky a ClickUp Dashboards vás nezklame.
Díky přizpůsobitelným dashboardům můžete sledovat pokrok, měřit výkonnost a mít přehled o agilních metrikách, jako jsou grafy burnup a burndown.
Ať už jde o pochopení toho, jak úkoly procházejí týmem, nebo o zjištění, kde dochází k úzkým hrdelům, ClickUp vám poskytuje data a poznatky, které vám umožní provést korekci v reálném čase.
Krok 5: Využijte podporu a zdroje komunity
Samozřejmě, nástroje samy o sobě nestačí. Přijetí agilních rámců vyžaduje podporu a komunitu. ClickUp nabízí obojího dostatek, od šablon a tutoriálů až po aktivní komunitu uživatelů, která ráda sdílí tipy a triky.
A když narazíte na překážku? Jejich tým podpory je vždy připraven vám pomoci.
Sprintujte k úspěchu s ClickUp
Podle zprávy Pulse of the Profession Report 53 % IT profesionálů uvádí, že pravidelně používá agilní metodiky.
Nyní byste již měli mít lepší představu o tom, který rámec – Scrum nebo SAFe – je pro vaši organizaci vhodnější. Abyste byli vždy o krok napřed před výzvami a zajistili včasné dodání, potřebujete agilní nástroj pro řízení projektů, který je stejně agilní jako váš tým.
Právě zde vstupuje ClickUp jako vaše všestranné produktivní centrum. Vaše práce již nebude přerušována.
S ClickUp, vaší všestrannou aplikací pro práci, se připravte na odemknutí projektového řízení, správy znalostí a chatu – vše poháněné umělou inteligencí na jedné platformě.
Na co čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a dejte svým agilním rámcům impuls, který si zaslouží!