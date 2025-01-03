NotebookLM vs. Notion: Která aplikace pro pořizování poznámek je lepší?

Věděli jste, že zaměstnanci stráví v průměru 1,8 hodiny denně, tedy téměř celý pracovní den v týdnu, pouze hledáním informací?
To je velká ztráta času – ať už jste student připravující se na zkoušku, profesionál balancující mezi několika projekty nebo freelancer spravující termíny.
Zde vám může pomoci aplikace pro pořizování poznámek. Aplikace pro pořizování poznámek, jako jsou NotebookLM a Notion, vám pomohou zaznamenat úkoly a poznámky z jednání, uspořádat tyto údaje do úkolů a priorit a spolupracovat s ostatními.
Ale která aplikace pro pořizování poznámek nejlépe vyhovuje vašemu stylu?
V tomto blogu rozebíráme rozdíly mezi NotebookLM a Notion, abychom vám pomohli najít tu správnou aplikaci pro váš pracovní postup. 🎯
Co je NotebookLM?
NotebookLM od Google Labs je asistent pro výzkum a pořizování poznámek založený na umělé inteligenci. Využívá technologii Gemini od Google k poskytování různých funkcí, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám uživatelů.
Na rozdíl od obecných modelů umělé inteligence, které čerpají z rozsáhlé internetové databáze, NotebookLM zakládá své odpovědi na konkrétních materiálech, které mu poskytnete. Tím se snižuje pravděpodobnost nepřesností a halucinací. Můžete mu klást otázky týkající se obsahu nebo požádat o shrnutí odpovědí.
NotebookLM, původně vytvořený pro výzkumníky a studenty, je nyní oblíbený i mezi dalšími profesionály, kteří potřebují chytrý způsob správy velkých datových sad. Protože rozkládá složité informace, můžete jej použít k získání smysluplných poznatků nebo nápadů na základě svých zjištění.
Funkce NotebookLM
NotebookLM je digitální poznámkový blok plný nástrojů, které pomáhají zefektivnit výzkum a dokumentaci. Od generování návrhů AI pro inovativní nápady až po spolupráci na výzkumných pracích, tento nástroj pomáhá vytvářet praktické znalosti.
Podívejme se podrobně na jeho funkce. 👇
Funkce č. 1: Pořizování poznámek a navrhované akce
NotebookLM vám umožňuje vytvářet, ukládat a přehledně organizovat vaše poznámky. Umí převést vybrané poznámky do strukturovaných formátů, jako jsou osnovy, studijní průvodce, obsahy nebo shrnutí, aby bylo vše snadno přístupné.
Tento nástroj AI pro pořizování poznámek také slučuje poznámky, kritizuje nápady a sdílí související koncepty. Tyto funkce usnadňují analýzu obsahu a zároveň obohacují vaše informace.
🧠 Zajímavost: NotebookLM umožňuje uživatelům nahrát až 50 zdrojů, z nichž každý může obsahovat až 500 000 slov. Díky tomu je ideální pro rozsáhlé projekty, jako jsou disertační práce nebo rozsáhlý výzkum.
Funkce č. 2: Integrace zdrojů a analýza založená na umělé inteligenci
NotebookLM vám umožňuje přidávat obsah z různých zdrojů, jako jsou Google Docs, soubory PDF a URL adresy. Tyto dokumenty slouží jako základ pro generování interakcí a poznatků.
Na základě tohoto procesu psaní software pro správu dokumentů analyzuje nahraný materiál, generuje shrnutí, zvýrazňuje klíčová témata a navrhuje otázky. Tento proces zjednodušuje složité informace, takže jsou srozumitelnější a snáze se s nimi pracuje.
💡 Tip pro profesionály: Zefektivněte svůj den pomocí šablony ClickUp Daily Notes. S touto přizpůsobitelnou šablonou, která byla navržena pro zvýšení produktivity a udržení soustředění, můžete snadno zaznamenávat, organizovat a sledovat své denní úkoly, nápady a priority.
Funkce č. 3: Rozpoznávání obrázků a audio souhrny ve stylu podcastů
NotebookLM vylepšuje pořizování poznámek pomocí funkcí, jako je analýza obrázků a zvukové souhrny. Umí interpretovat a odkazovat na obrázky vložené do dokumentů, což usnadňuje začlenění vizuálních dat do vaší práce.
Navíc můžete pomocí NotebookLM generovat audio souhrny svého obsahu ve stylu podcastů, které představují poutavý alternativní způsob, jak si informace zopakovat při multitaskingu nebo na cestách.
Ceny NotebookLM
- Zdarma
Co je Notion?
Notion je univerzální aplikace pro produktivitu a pořizování poznámek, která funguje jako všestranný pracovní prostor pro jednotlivce i týmy.
Notion vám umožňuje vytvářet přizpůsobené pracovní prostory se stránkami, databázemi a tabulemi, abyste mohli organizovat své úkoly, dokumenty a projekty přesně podle svých potřeb. Slouží také jako systém pro správu znalostí, který zvyšuje produktivitu.
Tato platforma je ideální pro osobní použití a umožňuje vám nastavit přizpůsobené stránky, přidávat typy obsahu a začlenit kalendáře a seznamy úkolů do vašeho každodenního pracovního postupu.
🧠 Zajímavost: Ivan Zhao a další založili Notion v roce 2013. Od svého prvního vydání v roce 2016 si aplikace získala popularitu díky svému estetickému vzhledu a funkčnosti.
Funkce Notion
Flexibilní pracovní prostor Notion nabízí několik funkcí, které zlepšují spolupráci a zvyšují efektivitu. Podívejme se na ně podrobněji. 👇
Funkce č. 1: Přizpůsobitelné stránky pro spolupráci
Notion nabízí skvělé možnosti přizpůsobení, díky kterým můžete vytvářet personalizované stránky s obsahem, jako je text, obrázky, tabulky a další. Tato flexibilita usnadňuje přizpůsobení platformy různým pracovním postupům, ať už se jedná o dokumentaci výzkumu, správu projektů nebo organizaci osobních úkolů.
Notion navíc nabízí funkce pro týmovou spolupráci v reálném čase. Můžete sdílet dokumenty, zanechávat komentáře a okamžitě poskytovat zpětnou vazbu svému týmu, aby byla spolupráce plynulá. Tyto nástroje pro spolupráci jsou užitečné pro sdílené projekty a sledování pokroku.
🧠 Zajímavost: V roce 2024 má Notion přes 100 milionů uživatelů a jeho hodnota se odhaduje na 10 miliard dolarů.
Funkce č. 2: Řízení projektů a automatizace
Notion poskytuje výkonné nástroje pro správu projektů, které vám umožňují vizualizovat vaše projekty ve formátech, jako jsou Kanban tabule a kalendáře. Podporuje integraci napříč platformami a propojení s nástroji, jako je Google Drive, aby bylo možné načítat informace přímo do vašeho pracovního prostoru Notion.
Pro úkoly, které je třeba opakovat, nabízí Notion automatizační funkce, které snižují čas strávený rutinními činnostmi.
Funkce č. 3: Integrovaná asistence AI a knihovna šablon
Integrovaná asistence AI v aplikaci Notion zvyšuje produktivitu, pomáhá vám s brainstormingem nápadů, shrnutím obsahu a rychlým generováním relevantních informací.
Navíc Notion nabízí více než 20 000 šablon pro nastavení stránek pro jakýkoli účel, od plánování projektů po různé strategie pro psaní poznámek. Můžete rychle začít, aniž byste museli vše navrhovat od nuly.
🔍 Věděli jste? Notion podporuje vložené rovnice pomocí LaTeXu. Matematické symboly nebo rovnice můžete zadávat psaním/vkládáním a výběrem možnosti „Vložená rovnice”. Jedná se o užitečnou funkci pro studenty, pedagogy a analytiky.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny na míru
NotebookLM vs. Notion: Porovnání funkcí
NotebookLM i Notion se zaměřují na řešení jednoho z nejvýznamnějších problémů v oblasti produktivity: ztrátu času. Nedávná zpráva společnosti McKinsey zjistila, že podniky každoročně ztrácejí více než 37 miliard dolarů kvůli špatným postupům při sdílení znalostí.
Tyto dva nástroje nabízejí jedinečné funkce přizpůsobené různým potřebám. NotebookLM se zaměřuje na pořizování poznámek, výzkum a analýzu obsahu. Naproti tomu Notion poskytuje přizpůsobitelné stránky, nástroje pro správu projektů a spolupráci v reálném čase.
V tomto srovnání rozebíráme, jak si jednotlivé nástroje vedou v porovnání funkcí, abychom vám pomohli rozhodnout, který z nich je pro vás ten pravý. 💁
|Funkce
|NotebookLM
|Notion
|Typ
|Nástroj pro pořizování poznámek a výzkum založený na umělé inteligenci
|Platforma pro pořizování poznámek, správu projektů a spolupráci
|Integrace AI
|Využívá Google Gemini pro AI
|Nabízí AI pro shrnutí a brainstorming
|Zpracování dat
|Zpracovává nahrané dokumenty za účelem získání přehledů a shrnutí.
|Umožňuje uživatelům vytvářet databáze a klást otázky na základě uložených informací.
|Jedinečný faktor
|Převádí dokumenty na zvukové diskuse a automatizuje generování souhrnů.
|Poskytuje flexibilní šablony, rozsáhlé možnosti databáze a výkonné nástroje pro spolupráci.
|Přístupnost pro uživatele
|Omezený přístup, mnoho uživatelů je momentálně na čekací listině
|Nabízí širokou dostupnost prostřednictvím několika cenových plánů, včetně bezplatné verze.
|Spolupráce
|Omezené možnosti pro týmovou spolupráci
|Poskytuje robustní sadu nástrojů pro spolupráci týmů.
|Přizpůsobení
|Zaměřuje se na interakci s dokumenty s minimálními možnostmi přizpůsobení.
|Nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení prostřednictvím šablon a integrací třetích stran.
|Naučná křivka
|Zjednodušuje začlenění uživatelů, kteří jsou obeznámeni s nástroji AI.
|Vzhledem k rozsáhlým funkcím vyžaduje více školení pro používání.
Funkce č. 1: Interakce s dokumenty
NotebookLM
NotebookLM vám umožňuje nahrávat dokumenty, jako jsou soubory PDF a textové soubory, a přímo s nimi pracovat. Jeho AI generuje shrnutí, postřehy a zvukové verze obsahu pro dynamický zážitek z učení.
Notion
Notion podporuje vkládání a propojování dokumentů, ale postrádá interaktivní funkce AI. To znamená, že musíte konkrétní informace z dat extrahovat ručně.
🏆 Vítěz: NotebookLM vyniká v poskytování okamžité zpětné vazby a analýzy z nahraných materiálů.
Funkce č. 2: Spolupráce a přizpůsobení
NotebookLM
NotebookLM nabízí základní funkce sdílení, které umožňují spolupráci na poznámkových blocích, ale neobsahuje pokročilé funkce, jako je editace v reálném čase nebo přidávání komentářů.
Kromě toho organizuje poznámky do samostatných, nespojených poznámkových bloků, což může omezovat flexibilitu.
Notion
Notion nabízí robustní nástroje pro spolupráci, včetně přiřazování úkolů, aktualizací v reálném čase a sdílených pracovních prostorů pro týmové projekty.
Navíc nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení pomocí šablon Notion, propojených databází a flexibilních organizačních struktur pro všestranné použití.
🏆 Vítěz: Notion vyniká svou flexibilitou, rozsáhlými možnostmi přizpůsobení při organizování rozmanitého obsahu a komplexními funkcemi pro spolupráci v týmu.
🔍 Věděli jste? Systém Cornell Note-Taking System, vytvořený na Cornell University, organizuje všechny vaše poznámky do tří sekcí: hlavní body, podpůrné detaily a shrnutí. Toto rozložení zjednodušuje revizi a zvyšuje zapamatovatelnost tím, že podporuje aktivní zapojení do materiálu.
Funkce č. 3: Uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost
NotebookLM
NotebookLM se zaměřuje na jednoduchost s přímým a intuitivním rozhraním speciálně pro práci s dokumenty. Jeho přehledná struktura usnadňuje práci s nahranými materiály pomocí průvodců.
Notion
Přizpůsobitelné rozhraní aplikace Notion vám umožňuje navrhnout si pracovní prostor s různými typy obsahu. Její schopnost propojovat poznámky nelineárně zvyšuje flexibilitu. Široká škála možností však může uživatele přetížit.
🏆 Vítěz: Notion vede díky své flexibilitě a schopnosti přizpůsobit se individuálním preferencím, a to i přes strmější křivku učení.
NotebookLM vs. Notion na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, jaký je názor uživatelů na NotebookLM a Notion. Ačkoli neexistují žádné konkrétní vlákna, které by tyto dvě aplikace přímo porovnávaly, uživatelé sdíleli cenné postřehy o svých zkušenostech s každou z nich.
Používal jsem Notion k ukládání svých nápadů jako odrážek na stránkách svých projektů. Bylo to jednoduché, ale pro mé potřeby to nebylo dostatečně dynamické. Začal jsem tedy zkoumat jiné nástroje pro pořizování poznámek, abych zjistil, jak mohu své poznámky nejen ukládat, ale také s nimi inteligentněji pracovat[…] Moje první volba byla Notebook LM, skutečně slibný nástroj. Pro přístup z USA však vyžadoval předplatné Proton VPN. Významnou nevýhodou byla nemožnost vyhledávat na webu při práci s poznámkami. Toto omezení pro mě bylo nepřijatelné, protože jsem potřeboval integrovanější přístup.
Někteří uživatelé preferují NotebookLM jako alternativu k Notion.
Stále doufám, že Notion přijde s něčím podobným jako NotebookLM, využívajícím jejich AI. Je neuvěřitelně frustrující být vázán na kontext s AI Notion, aniž bych mohl provádět dotazy napříč více poznámkami, listy atd.
Uživatelé Redditu sice preferují Notion pro pořizování poznámek, ale narazili na některé problémy.
Funguje dobře, jediným problémem je, že jsem narazil na potíže s dosažením limitů použití. Notion vám ve skutečnosti neřekne, jaké jsou limity tokenů, takže nemáte tušení. Jakmile k tomu dojde, AI prostě „unaví“… začne chrlit nesprávné informace, halucinovat nebo nereagovat. Tento problém se vyskytl jednou nebo dvakrát, ale nepoužívám ji dostatečně často, abych mohl vyloučit jakékoli vzorce…
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k NotebookLM a Notion
Zatímco NotebookLM a Notion jsou určeny pro specifické potřeby v oblasti produktivity a pořizování poznámek, ClickUp nabízí zajímavou alternativu, která kombinuje jejich silné stránky.
Díky robustní správě úkolů, přizpůsobitelným pracovním postupům a pokročilým nástrojům pro spolupráci, vše na jedné platformě, je jeho univerzálnost bezkonkurenční.
Podívejme se na několik funkcí, díky kterým je tato aplikace tou nejlepší volbou pro různé potřeby. 👀
ClickUp má jednu výhodu: Poznámkový blok
ClickUp Notepad kombinuje robustní pořizování poznámek s pokročilým řízením úkolů, což je ideální pro brainstorming, organizování nápadů a realizaci plánů.
Jde nad rámec jednoduchého pořizování poznámek díky bohatým formátovacím funkcím, jako jsou záhlaví, odrážky, štítky a barvy, které zajišťují přehlednost a vizuální přitažlivost. Seznamy úkolů a vnořené úkoly zjednodušují pracovní postupy, zatímco jejich schopnost převádět poznámky na sledovatelné úkoly zajišťuje snadný přechod od plánování k akci.
📌 Příklad: Student může v Notepadu načrtnout výzkum, přeměnit klíčové body na úkoly a snadno sledovat pokrok.
Díky dostupnosti na různých platformách prostřednictvím mobilní aplikace a rozšíření prohlížeče můžete pořizovat poznámky a spravovat úkoly kdykoli a kdekoli.
ClickUp má výhodu č. 2: Dokumenty
Ať už organizujete znalostní bázi, spravujete projekty nebo vytváříte podrobné poznámky, ClickUp Docs se přizpůsobí vašim potřebám a zajistí, že vaše informace budou přehledné a dostupné.
Můžete vytvářet ověřené wiki stránky pro sdílení informací, plány a výzkumné dokumenty s bohatými možnostmi formátování, jako jsou vnořené stránky, tabulky a šablony. Software pro správu výzkumu také podporuje pokročilé formátování, jako jsou barevně odlišené bannery a bloky kódu se zvýrazněnou syntaxí, což ho činí ideálním pro kreativní a technické projekty.
ClickUp také nabízí šablony pro pořizování poznámek pro rychlé nastavení a umožňuje vám okamžitě vyhledávat konkrétní obsah. Nastavení soukromí umožňuje přesnou kontrolu nad tím, kdo může obsah prohlížet nebo upravovat, což zajišťuje bezpečnost soukromých a citlivých informací a zároveň umožňuje jejich sdílení s externími spolupracovníky.
🔍 Věděli jste? V ClickUp Docs můžete do jedné stránky vkládat neomezený počet podstránek, což umožňuje vytvářet složité hierarchie a efektivní organizaci.
ClickUp má výhodu č. 3: ClickUp Brain
ClickUp Brain je pokročilý AI asistent, který vám poskytuje centralizované centrum pro úkoly, dokumenty a organizační znalosti. Díky hladké integraci do vašeho pracovního prostoru ClickUp, ekosystému Google Workspace a projektových tabulek se stává nepostradatelným nástrojem pro zvýšení produktivity.
📌 Příklad: Studenti mohou pomocí funkce „ask“ v ClickUp Brain rychle vyhledat poznámky z výuky, shrnutí nebo najít výzkumnou práci v rámci platformy, čímž ušetří čas na studium. Profesionál pracující na marketingovém projektu může propojit dokumenty kampaně a aktualizace týmu, což umožňuje rychlé rozhodování na základě relevantních informací.
Kromě toho jeho funkce „psaní“ vylepšuje tvorbu obsahu a umožňuje vám psát e-maily, zprávy nebo projektové přehledy s pomocí návrhů a šablon generovaných umělou inteligencí.
🔎 Věděli jste? S ClickUp Connected Search můžete rychle najít jakýkoli soubor na ClickUp, v jakékoli připojené aplikaci nebo dokonce na svém lokálním disku. Můžete přidat vlastní vyhledávací příkazy, jako jsou zkratky k odkazům, a ukládat text pro pozdější použití, což usnadňuje vyhledávání čehokoli na jednom místě.
Zvládněte pořizování poznámek a vyhledávání informací s ClickUp
Pokud si nevíte rady mezi NotebookLM a Notion, zvažte své konkrétní potřeby. Ať už vás lákají AI-řízené poznatky NotebookLM nebo bezkonkurenční přizpůsobení Notion, které je ideální pro vaše projekty, vaše volba nakonec závisí na tom, co nejlépe odpovídá vašemu pracovnímu postupu.
Pokud však hledáte nástroj, který nabízí to nejlepší z obou světů, ClickUp je tou správnou volbou!
ClickUp Notepad synchronizuje vaše poznámky a úkoly pro hladkou organizaci. Potřebujete třídit své nápady nebo najít důležité detaily? ClickUp Brain vám s tím pomůže. A když nastane čas na spolupráci, ClickUp Docs usnadní práci v reálném čase.
Zaregistrujte se na ClickUp a vyzkoušejte perfektní kombinaci pořizování poznámek, správy úkolů a spolupráce! ✅