Jak sledovat metriky onboardingu uživatelů pro lepší zapojení

Zamysleli jste se nad tím, proč se uživatel zaregistroval k vašemu produktu, ale během této klíčové fáze onboardingu odešel? Požadovali jste v jednom kroku příliš mnoho informací? Chyběla vám srozumitelnost? Motivovali jste uživatele a odměňovali ho? Poznal a pochopil hodnotu produktu?
Odpověď může být kterákoli z nich.
Dnes mají zákazníci více možností než kdykoli předtím, pokud jde o každý produkt nebo službu, a upřímně řečeno, stačí jedna malá překážka v procesu onboardingu a uživatelé se ani nerozmýšlí a odejdou.
Co tedy může vaše firma udělat pro zlepšení procesu zapojení zákazníků a snížení míry odchodů?
Odpověď spočívá v monitorování metrik onboardingu uživatelů. Tyto metriky slouží jako vodítko a pomáhají vám identifikovat oblasti, které je třeba zachovat, upravit nebo vylepšit v procesu onboardingu uživatelů.
V tomto blogu se podíváme na to, jak zlepšit zákaznickou cestu, se zaměřením na proces zapojení.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Identifikujte klíčové metriky onboardingu uživatelů, jako je Time to Value (TTV), míra retence a míra přijetí funkcí, které jsou pro váš produkt nejrelevantnější.
- Poté použijte nástroje založené na datech pro centralizované sledování, automatizaci a získávání poznatků. Dobrým příkladem je ClickUp.
- Chcete-li zlepšit výkonnost metrik onboardingu uživatelů, segmentujte uživatele a přizpůsobte jejich onboardingové cesty tak, aby jim poskytovaly zážitek na míru.
- Využijte kontrolní seznamy a gamifikaci, abyste udrželi zájem a motivaci uživatelů.
- Využijte samoobslužné zdroje v aplikaci, abyste posílili uživatele a snížili zátěž podpory.
- Pravidelně znovu zapojujte uživatele prostřednictvím e-mailů, oznámení a aktualizací, abyste zvýšili retenci.
- Proveďte A/B testování, abyste optimalizovali procesy zapojení a snížili třecí body.
- Využijte funkce jako dashboardy, šablony, zobrazení formulářů a vlastní pole k vizualizaci a analýze dat o zapojení uživatelů, abyste získali praktické poznatky.
Co jsou metriky onboardingu uživatelů?
Když se vám líbí fotka na Instagramu, sdílíte ji ve svém příběhu. Když se vám líbí pobyt v hotelu, ohodnotíte ho na Googlu 5 hvězdičkami.
Validace, že? Podniky na ní prosperují.
Pro nové uživatele však málokdy existuje tlačítko pro okamžité hodnocení nebo vyskakovací okno „Ohodnoťte mou zkušenost s onboardováním“. Jak tedy zjistíte, zda váš proces onboardování funguje?
Právě zde vstupují do hry metriky onboardingu zákazníků jako vaši tichí hodnotitelé. Tyto analytické údaje a KPI onboardingu zákazníků vám pomohou určit, co se vašim uživatelům líbí a co je naopak tiše odrazuje. Odhalí mezery ve vašem onboardingu a ukážou vám, na co přesně se máte při onboardingu zaměřit.
Mluvíme o sledování metrik a KPI, jako je míra dokončení kroků, procento uživatelů, kteří zůstanou po zkušební době, a dokonce i analýza zpětné vazby od zákazníků, abyste získali poznatky potřebné k doladění vaší strategie zapojení.
Klíčové metriky onboardingu uživatelů
Nechcete, aby vaši zákazníci uprostřed registrace k vašemu produktu odešli jen proto, že jim nebyl proces jasný?
Zde jsou důležité metriky onboardingu zákazníků, které vám pomohou odemknout vysoké míry aktivace a potenciální platící zákazníky.
1. Doba návratnosti investice (TTV)
Time to Value (TTV) je doba, za kterou uživatelé dospějí k momentu, kdy si řeknou: „Aha, to je přesně to, co jsem hledal!“
🔍 Co to znamená: Krátká doba TTV znamená, že uživatelé rychle dosáhnou svého „aha momentu“, což snižuje pravděpodobnost, že produkt opustí. Dlouhá doba TTV? To je varovný signál – uživatelé možná nenajdou hodnotu dostatečně rychle.
🔮 Vzorec: Změřte dobu mezi registrací uživatele a okamžikem, kdy pocítí hlavní hodnotu vašeho produktu. Čím rychleji se k tomu dostanou, tím lépe.
📈 Jak to zlepšit:
- Upřednostněte rychlé úspěchy: Ukažte uživatelům, jak dosáhnout malých vítězství již na začátku (např. dokončení prvního projektu, přidělení úkolu).
- Snižte tření v procesu nastavení: Odstraňte zbytečné kroky, které zpomalují realizaci hodnoty.
📌 Příklad: Platforma pro grafický design, jako je Canva, sleduje TTV tím, že měří, jak rychle uživatelé vytvoří svůj první návrh pomocí šablony, což jim pomáhá uvědomit si hodnotu nástroje pouhými několika kliknutími.
2. Míra retence
Míra retence je jako faktor „přilnavosti“ vašeho produktu. Ukazuje, jak dobře vaše zapojení uživatelů přiměje k tomu, aby se vraceli a obnovovali své předplatné.
🔍 Co to znamená: Vysoká míra retence znamená, že vaše zapojení plní svůj účel – uživatelé vnímají jeho hodnotu a zůstávají.
🔮 Vzorec: Míra retence = (zbývající uživatelé / počáteční uživatelé) × 100
Pokud jste například začali se 100 uživateli a 80 z nich produkt používá i po měsíci, vaše míra retence za první měsíc je 80 %. Opakem retence je odchod zákazníků, takže vaše míra odchodu je 20 %.
📌 Příklad: Vezměte si například Spotify: jejich proces zapojení je navržen tak, aby uživatele zaujal tím, že je přiměje rychle si vytvořit playlist. Pokud se po první relaci nevrátí, šance na jejich udržení se výrazně sníží. Vysoká míra retence naznačuje, že se jim hudba líbí, zůstávají u svých playlistů a aktivně používají aplikaci.
📈 Jak to zlepšit:
- Přizpůsobte zážitek z onboardingu tak, aby odpovídal cílům uživatelů (např. v případě Spotify nabídněte playlisty na základě poslechových návyků).
- Zavádějte strategie zapojení, jako jsou oznámení nebo speciální nabídky, které přivedou uživatele zpět.
3. Míra aktivace
Aktivační míra měří, kolik uživatelů dosáhlo klíčových milníků během prvních několika dnů používání produktu.
🔍 Co to znamená: Pokud uživatelé dosáhnou svých aktivačních bodů, znamená to, že váš proces onboardingu je efektivní a pomáhá uživatelům zapojit se do klíčových funkcí. Pokud ne? Je čas přehodnotit postup.
🔮 Vzorec: Míra aktivace = (uživatelé, kteří dosáhli bodu aktivace / celkový počet uživatelů) × 100
Například pokud 60 ze 100 uživatelů nastaví svou první kampaň v nástroji pro automatizaci marketingu do 7 dnů, jedná se o aktivační míru 60 %.
📌 Příklad: U nástroje pro e-mailový marketing, jako je Mailchimp, může být bodem aktivace vytvoření a odeslání první kampaně. Pokud noví uživatelé mohou tohoto milníku snadno dosáhnout během procesu onboardingu, znamená to, že nástroj je intuitivní a uživatelé rychle získávají hodnotu.
📈 Jak to zlepšit:
- Definujte a optimalizujte klíčové milníky (např. odeslání první e-mailové kampaně).
- Poskytněte uživatelům návody a tipy, které je provedou prvními kroky.
4. Míra dokončení
Míra dokončení počítá celkový počet uživatelů, kteří dokončili váš proces zapojení. Nízká míra znamená, že uživatelé se během procesu ztrácejí nebo se cítí přetížení – což jsou oba špatné signály.
🔍 Co to znamená: Vysoká míra dokončení naznačuje, že uživatelé chápou hodnotu vašeho produktu a cítí se pohodlně při pokračování v jeho používání.
🔮 Vzorec: Míra dokončení = (uživatelé, kteří dokončili onboardování / celkový počet uživatelů) × 100
Například pokud 70 ze 100 uživatelů dokončí celý proces zapojení, vaše míra dokončení je 70 %.
📌 Příklad: Fitness aplikace sleduje míru dokončení tím, že pozoruje, kolik uživatelů dokončí počáteční proces nastavení, jako je zadání svých fitness cílů, synchronizace svých nositelných zařízení a zahájení prvního tréninku. Vysoká míra ukazuje, že uživatelé jsou zapojeni a připraveni se věnovat své fitness cestě.
📈 Jak to zlepšit:
- Základní kroky pro krátké a příjemné zapojení
- Přidejte ukazatele pokroku, které uživatelům ukážou, kolik jim ještě zbývá udělat.
5. Míra přijetí funkcí
Míra přijetí funkcí měří, kolik uživatelů využívá klíčové funkce vašeho produktu.
🔍 Co to znamená: Vysoká míra přijetí funkcí naznačuje, že uživatelé nacházejí nástroje, které potřebují, a využívají je na maximum. Nízká míra přijetí může naznačovat zmatek nebo nesoulad mezi funkcemi vašeho produktu a potřebami uživatelů.
🔮 Vzorec: Míra přijetí funkce = (uživatelé používající funkci / celkový počet uživatelů) × 100
Například pokud 40 ze 100 uživatelů pravidelně používá novou funkci (například automatizační nástroj) ve vašem SaaS, míra přijetí této funkce je 40 %.
📌 Příklad: Předpokládejme, že uživatel nástroje pro správu projektů, jako je Asana, během onboardingu nepoužil funkci „zobrazení časové osy“. Pokud Asana tuto skutečnost zaznamená a zjistí nízkou míru přijetí, může vytvořit konkrétní návody nebo výzvy, které podpoří používání této funkce.
📈 Jak to zlepšit:
- Během onboardingu zdůrazněte funkce, zejména ty, které jsou pro cíle uživatele nejvýhodnější.
- Pomocí popisků nebo tipů v aplikaci usnadněte pochopení významu dané funkce.
6. Skóre úsilí zákazníka (CES)
Kolik úsilí stojí uživatele orientace ve vašem produktu? Customer Effort Score (CES) je metrika, která sleduje, jak snadné nebo obtížné je podle uživatelů používání vašeho produktu.
🔍 Co to znamená: Nízká hodnota CES znamená, že vaše zapojení je plynulé a uživatelé snadno nacházejí hodnotu.
🔮 Vzorec: Obvykle se měří dotazem uživatelů: „Jak snadné bylo provést [konkrétní akci]?“ na stupnici od 1 do 7. Nižší skóre znamená menší námahu.
📌 Příklad: Vezměte si například online vzdělávací platformu jako Udemy. Pokud mají uživatelé pocit, že neustále hledají ten správný kurz nebo se potýkají s problémy při používání funkcí, jejich CES bude vysoký. Pokud platforma poskytuje jednoduché filtry a snadnou navigaci, uživatelé budou tuto zkušenost hodnotit jako snadnou.
📈 Jak to zlepšit:
- Zjednodušte proces zapojení a poskytujte uživatelům pouze nezbytné informace, aniž byste je zahlcovali.
- Optimalizujte své rozhraní, abyste omezili zbytečné klikání a rozhodování.
7. Počet žádostí o podporu
Když uživatelé při onboardingu narazí na problémy, často se obrátí na podporu. Sledování počtu žádostí o podporu vám může hodně napovědět o tom, jak uživatelé reagují na váš onboardingový proces.
🔍 Co to znamená: Vysoký počet žádostí o podporu znamená, že ve vašem procesu zapojování uživatelů existuje problém, který uživatelé nedokážou vyřešit sami. Může to také znamenat špatnou uživatelskou zkušenost nebo nejasnosti ohledně používání určitých funkcí.
🔮 Jak to měřit: Sledujte počet podaných žádostí o podporu v poměru k počtu aktivních uživatelů. Nárůst během fáze onboardingu je varovným signálem.
📈 Jak to zlepšit:
- Používejte pokyny v aplikaci, jako jsou popisky nástrojů nebo interaktivní návody, abyste snížili zmatenost.
- Vytvořte jasné FAQ nebo dokumentaci pro samostudium, aby uživatelé mohli vyřešit drobné problémy bez zásahu podpory.
Jak sledovat a vypočítat ukazatele výkonnosti pro metriky zapojení uživatelů
Prvním pravidlem pro sledování úspěšnosti onboardingu je výběr několika klíčových metrik a jejich důsledné měření. Pamatujte: Důslednost je zde klíčová.
Zde je několik strategií, které vám pomohou začít.
Sledování zapojení a sběr analytických údajů o zapojení
1. Nastavte analytiku pro úspěšné zapojení nových uživatelů
K sledování základních metrik, jako je míra dokončení onboardingu a doba návratnosti, potřebujete spolehlivé analytické nástroje.
Protože, přiznejme si to, nelze zlepšit to, co nelze měřit, že? Vaše SaaS firma možná již využívá nástroje jako Google Analytics nebo Mixpanel ke sledování interakcí uživatelů.
Pokud však upřednostňujete 360stupňový pohled na průběh onboardingu spojený s real-time spoluprací, je ClickUp tou správnou volbou.
Konkrétně pomocí panelů ClickUp Dashboards.
Důvod je následující: nejedná se pouze o běžné nástroje pro sledování dat. Skutečnou revolucí je jejich přizpůsobitelnost, která vám umožňuje ručně vybrat metriky, které chcete sledovat, a přeměnit surová data na přehledné a praktické vizuální informace.
2. Měření zapojení zákazníků a kontaktních bodů
Vaše uvítací obrazovka není jen přátelským „ahoj“, ale také vaší první příležitostí ke shromáždění důležitých údajů. Využijte této příležitosti a zeptejte se uživatelů na jejich cíle, velikost společnosti nebo úkoly, které musí plnit.
Proč? Tato segmentace vám umožňuje přizpůsobit zážitek z onboardingu konkrétním potřebám uživatelů.
Můžete dokonce vytvořit kontrolní seznamy, které uživatele navedou k aktivaci. To lze provést během několika minut pomocí zobrazení formuláře ClickUp, které vám umožní převést odpovědi z průzkumu na proveditelné úkoly nebo shromáždit důležité informace prostřednictvím dotazníků pro klienty.
📌 Příklady otázek, které je třeba zahrnout:
- Jakých cílů chcete s naším produktem dosáhnout?
- Jaké KPI si kladete za cíl v příštích šesti měsících?
- Kdo jsou klíčoví stakeholdeři ve vašem týmu?
💡Tip pro profesionály: Použijte centralizovaný nástroj, jako je ClickUp, k automatizaci kampaní napříč kanály. Od e-mailů a SMS přes sociální média až po push notifikace – automatizace zajišťuje plynulou interakci se zákazníky a konzistentní zážitek ve všech kontaktních bodech.
3. Využijte nástroje a metody pro sběr dat
Dobrý proces zapojení závisí na sběru dat, protože 63 % spotřebitelů oceňuje personalizované zprávy.
Musíte prozkoumat různé strategie sběru dat, aby se vaši zákazníci cítili oceněni. Například:
- Požádejte zákazníky o údaje předem: Začněte tím, že požádáte uživatele, aby během onboardingu vyplnili formuláře. Shromážděte podrobnosti, jako je jméno, velikost společnosti, cíle a kontaktní informace. Znalost primárního cíle uživatele vám umožní upřednostnit funkce, které jsou pro něj nejrelevantnější.
- Využijte průzkumy pro hlubší vhled: Průzkumy jsou osvědčenou metodou pro sběr zpětné vazby od uživatelů. Během onboardingu můžete zahrnout otázky týkající se očekávání uživatelů, jejich preferencí a potenciálních problémů.
📌 Příklady otázek, které je třeba zahrnout:
- Jaký je váš hlavní cíl při používání tohoto produktu?
- Co způsobilo potíže při registraci?
- S jakými výzvami se při jeho používání potýkáte?
- Sledujte e-mailové odběry a kontaktní body: Povzbuďte uživatele, aby se přihlásili k odběru vašeho zpravodaje nebo aktualizací o zapojení. Prostřednictvím e-mailu můžete sdílet tipy, zdroje a informace o pokroku, čímž udržíte zájem uživatelů a zároveň shromáždíte údaje o jejich preferencích.
- Sledujte chování uživatelů v aplikaci: Sledování aktivity v aplikaci je jedním z nejlepších způsobů, jak porozumět zapojení uživatelů. Zjistěte, které funkce uživatelé používají, jak často a kde narážejí na potíže. Pokud například mnoho uživatelů opustí konkrétní funkci po prvním použití, možná je třeba ji jasněji vysvětlit nebo přepracovat.
- Analyzujte zpětnou vazbu z interakcí se zákazníky: Podpůrné tikety, živé chaty a zpětná vazba od uživatelů mohou poskytnout cenné informace o běžných problémech. Zpětnou vazbu roztřiďte do kategorií, abyste identifikovali opakující se problémy, a tyto informace využijte ke zlepšení zapojení i vašeho produktu jako celku.
4. Optimalizujte zapojení pomocí A/B testování
Považujte A/B testování za experiment pro vaši strategii onboardingu. Můžete určit, který přístup nejlépe rezonuje s uživateli, vytvořením dvou verzí onboardingu (A a B).
Kroky pro začátek:
- Formulujte hypotézu: Například „Přidání výukového videa zvýší míru dokončení“.
- Vytvořte dvě verze: Verze A (původní postup) a Verze B (s výukovým videem)
Náhodně přiřaďte uživatele ke každé verzi a sledujte klíčové metriky.
Metriky, které je třeba sledovat:
- Míra dokončení: Kolik uživatelů dokončí proces zapojení v každé verzi?
- Body odchodu: Kde se uživatelé zaseknou nebo odejdou?
- Zpětná vazba od uživatelů: Jakou kvalitativní zpětnou vazbu poskytují uživatelé ke každé verzi?
Šablona KPI ClickUp
Šablona KPI od ClickUp vám a vašemu týmu poskytuje jasný přehled o pokroku směrem k vašim OKR tím, že vám umožňuje sledovat metriky úspěchu.
A to nejlepší? Tato šablona pomáhá udržovat soulad s cíli týmu, sleduje výkon v čase pomocí přehledných vizuálních prvků a zjednodušuje rozhodování díky komplexnímu designu reportů.
A navíc vám pomůže měřit zapojení zákazníků a kontaktní body – je to prostě komplexní řešení!
Jak ClickUp zjednodušuje onboardování uživatelů na základě dat
Seznamte se s Leah, projektovou manažerkou, která má na starosti příliš mnoho úkolů. Její největší výzvou je proto udržet si přehled, personalizovat uživatelské cesty a snížit manuální úsilí spojené s identifikací a řešením problémů.
Našla však ClickUp. Podívejme se, jak jí to pomůže.
Úroveň 1: Porozumění segmentaci uživatelů
Cíl: Spravovat segmentaci uživatelů a poskytovat personalizované zážitky při zapojování.
Leah prochází velké množství zákaznických dat, včetně hodnocení zpětné vazby, preferencí produktů a historie nákupů. Klíčem ke správě všech těchto dat je personalizace.
✅ Tajná zbraň: vlastní pole ClickUp
Nastavte vlastní pole ClickUp, abyste mohli zaznamenávat údaje o zákaznících, jako jsou cíle, velikost společnosti nebo nákupní chování.
Leah může například vytvořit vlastní pole pro hodnocení zpětné vazby a tato data použít k zasílání personalizovaných doporučení. Tato pole zajišťují, že proces zapojení každého uživatele je personalizovaný, nikoli generický.
Úroveň 2: Interpretace metrik zapojení
Cíl: Rozluštit vzorce zapojení a marketingové metriky za účelem optimalizace strategií.
Aby mohla Leah postoupit, musí rozluštit klíčové metriky, jako jsou míra zapojení, návratnost investic a trendy v návštěvnosti.
✅ Tajná zbraň: ClickUp Brain
- Ptejte se přirozeným jazykem, například: „Jaká je naše konverzní míra v tomto čtvrtletí?“
- Analyzujte trendy v čase, abyste zjistili, co funguje a co ne.
Úroveň 3: Vizualizace datových poznatků
Cíl: Vizualizujte a sdílejte klíčové informace o datech s jasností.
Leah používá ClickUp Dashboards, kde se surová data transformují do praktických vizuálů a získávají si přízeň zainteresovaných stran.
✅ Tajná zbraň: přizpůsobitelné řídicí panely
- Vytvářejte vizualizace metrik onboardingu a návratnosti investic do kampaní v reálném čase.
- Sdílejte interaktivní dashboardy se svým týmem pro lepší spolupráci.
- Nastavte si upozornění, abyste měli přehled o důležitých změnách v chování uživatelů.
Úroveň 4: Zefektivnění pracovních postupů pomocí automatizace
Cíl: Eliminovat opakující se úkoly a soustředit se na strategii.
Oblast automatizace prověřuje schopnost Leah zvládat neaktivní uživatele, zpožděné úkoly a nekonečné připomínky.
✅ Tajná zbraň: ClickUp Automations
- Označte neaktivní uživatele a automaticky jim zasílejte připomenutí.
- Dynamicky upravujte termíny, aby projekty probíhaly podle plánu.
- Automatizujte opakující se pracovní postupy a ušetřete drahocenný čas.
Úroveň 5: Integrace nástrojů pro centralizovaná data
Cíl: Centralizujte data a zjednodušte procesy propojením více nástrojů.
Poslední výzvou pro Leah je správa roztříštěných dat rozložených napříč platformami. Aby uspěla, musí sjednotit své nástroje do jednoho plynulého systému.
✅ Tajná zbraň: integrace ClickUp
- Synchronizujte s Google Analytics, Mixpanelem a dalšími nástroji pro centralizovaný sběr dat.
- Snižte složitost správy více systémů pro vytváření reportů.
- Sdílejte jednotné poznatky se svým týmem pro lepší rozhodování.
Osvědčené postupy pro optimalizaci metrik onboardingu uživatelů
Zvládnutí metrik onboardingu uživatelů znamená vžít se do role vašich zákazníků.
Musíte vytvořit zážitek, který osloví vaše uživatele. Pojďme se podívat na osvědčené postupy, které vám pomohou optimalizovat zapojení a udržet tyto metriky na vzestupu:
1. Porozumějte svým uživatelům a jejich potřebám
Proč vaši uživatelé potřebují váš produkt? Tato jednoduchá otázka může být klíčem k výjimečnému zážitku při zapojení.
Jak začít:
- Vytvořte podrobné uživatelské profily
- Provádějte průzkumy a rozhovory se stávajícími uživateli.
- Využijte průzkumy spokojenosti zákazníků v rámci aplikace k získávání zpětné vazby v reálném čase.
- Analyzujte vzorce chování uživatelů
- Proveďte testování použitelnosti s novými a stávajícími uživateli.
Jakmile důkladně porozumíte cílům, preferencím a problémům uživatelů, bude navrhování efektivního procesu zapojení mnohem snazší.
2. Segmentujte a personalizujte každou uživatelskou cestu
Ne všichni uživatelé jsou stejní – někteří se chtějí hned pustit do práce, zatímco jiní potřebují pomoc. Co dělat:
- Segmentujte uživatele podle role, odvětví nebo úrovně zkušeností.
- Přizpůsobte onboardingu podle cílů uživatelů (např. Canva se po registraci ptá na zamýšlené použití).
- Přizpůsobte si průvodce, zprávy v aplikaci a výukové programy.
📌 Příklad: Začátečník může potřebovat podrobné pokyny, zatímco pokročilý uživatel ocení možnost přejít přímo k pokročilým funkcím. Přizpůsobení uživatelského prostředí činí zapojení uživatelů poutavějším a efektivnějším.
3. Používejte kontrolní seznamy pro zapojení, abyste udrželi uživatele na správné cestě
Považujte kontrolní seznam pro zapojení za spolehlivý GPS vašich uživatelů. Poskytuje strukturovaný plán, díky kterému uživatelé vědí, co mají dělat a co je čeká dál.
- Pomáhá uživatelům sledovat jejich pokrok
- Podporuje zkoumání pomocí malých, dosažitelných úspěchů.
- Udržuje pozornost uživatelů na klíčových krocích
Například kontrolní seznam může uživatele provést úkoly, jako je nastavení profilu, prozkoumání funkce nebo dokončení prvního projektu. Tyto „mini milníky“ zvyšují sebevědomí a motivaci uživatelů.
4. Gamifikujte proces zapojení
Začlenění nových uživatelů může být jako postup na vyšší úroveň ve videohře, takže nezapomeňte tuto zkušenost ozvláštnit trochou zábavy!
Zde je několik nápadů na gamifikaci:
- Oslavujte úspěchy uživatelů pomocí odznaků nebo odměn.
- Využijte sledování pokroku k motivování k dokončení úkolů.
- Nabízejte body za dokončení akcí a milníků.
- Odemkněte exkluzivní obsah, jakmile uživatelé postoupí dále.
💡 Tip pro profesionály: Aplikace pro produktivitu může odměňovat uživatele odznaky za dokončení nastavovacích úkolů nebo dosažení konkrétních cílů v používání, čímž se proces stává poutavým a zábavným.
5. Nabídněte samoobslužné zdroje v aplikaci
Někdy uživatelé raději řeší své problémy sami, než aby se obraceli na podporu.
Možnosti samoobsluhy zahrnují:
- Prohledávatelné znalostní báze
- Často kladené otázky a návody
- Kontextové nápovědy a výukové programy
📌 Příklad: Centrum nápovědy přístupné přes uživatelské rozhraní produktu zajišťuje, že uživatelé mohou rychle najít odpovědi, aniž by museli přerušit svou práci. Bonus: Snižuje se tím zátěž vašeho týmu podpory.
Metriky onboardingu snadno a rychle s ClickUp
Více než 90 % zákazníků má pocit, že společnosti, od kterých nakupují, by mohly v oblasti zapojení nových uživatelů/zákazníků „dělat více“.
Ano, vaše zapojení nových uživatelů může být rozhodujícím momentem pro získání zákazníků.
Pokud tedy chcete, aby vaše zapojení bylo plynulé a poutavé a aby uživatelé neměli žádné nezodpovězené otázky, musíte použít řešení, které vám pomůže se vším.
ClickUp vám to usnadní díky nástrojům, jako jsou vlastní pole pro personalizaci, dashboardy pro sledování v reálném čase a automatizace pro zpracování opakujících se úkolů. Výsledkem je datově podložený proces onboardingu, který funguje na jedničku.
Jste připraveni proměnit svůj proces zapojování nových uživatelů v nástroj pro udržení zákazníků?