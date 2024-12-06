Základní výhody aplikace WhatsApp for Business, které byste měli znát

Proaktivní reakce na zpětnou vazbu a dotazy dokazuje, že vaše značka si svých zákazníků skutečně váží. Pomáhá překlenout potenciální informační mezery a pozvedá image vaší značky na novou úroveň profesionality.
📌 Ověření faktů: 79 % podniků potvrzuje, že živý chat a aplikace pro zasílání zpráv zvyšují prodej, tržby a loajalitu zákazníků.
Jedním z nástrojů, který je oblíbený mezi zákazníky i značkami, je WhatsApp for Business.
Od svého spuštění v roce 2009 jako základní aplikace pro zasílání zpráv se rozšířila a ovlivňuje branding, vztahy se zákazníky a provozní efektivitu.
Zajímá vás, jaké výhody může WhatsApp přinést vaší firmě? Tento článek se zabývá výkonnými funkcemi a neuvěřitelnými výhodami používání WhatsApp for Business!
⏰ 60sekundové shrnutí
- Automatizace a efektivita: Automatizuje odpovědi, zrychluje komunikaci
- Výhody: Zlepšuje komunikaci se zákazníky a týmem
- Implementace: Lze integrovat do různých obchodních potřeb.
- Nevýhody: Omezená škálovatelnost, omezené možnosti personalizace
Klíčové funkce aplikace WhatsApp Business
Než se podíváme na výhody aplikace WhatsApp for Business, pojďme se podívat na klíčové funkce, díky kterým je tak populární.
1. Profil WhatsApp Business
Jednou z hlavních funkcí tohoto nástroje je umožnění podnikům vytvořit si profesionální identitu. Ta zahrnuje základní údaje, jako jsou:
- Název a popis firmy
- Adresa
- Provozní doba
- Kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo)
Obchodní profil WhatsApp je rychlý způsob, jak zákazníkům přiblížit vaši společnost.
2. Automatické zprávy: uvítací a nepřítomnostní zprávy
Dalším praktickým nástrojem v aplikaci WhatsApp for Business jsou automatické pozdravy a odpovědi při nepřítomnosti. Vytvoření těchto zpráv pro vaše zákazníky vyžaduje zadání několika řádků.
Uvítací zprávy zajistí vřelé přivítání, zatímco zprávy o nepřítomnosti udrží vaše zákazníky v obraze, když nejste k dispozici. Díky tomu si udržíte zájem zákazníků a zbavíte se tlaku neustále kontrolovat příchozí zprávy.
3. Rychlé odpovědi pro efektivní komunikaci
WhatsApp for Business vám umožňuje nastavit rychlé odpovědi na základní dotazy zákazníků a často kladené otázky. Tento obchodní nástroj vám také umožňuje vytvářet vlastní odpovědi na základě klíčových slov.
Potřebujete příklad? Řekněme, že nastavíte rychlou odpověď na slovo „otevřeno“. Když se vás zákazník zeptá, kdy máte otevřeno, stačí napsat „/otevřeno“, najít svou rychlou odpověď a odeslat!
💡 Tip pro profesionály: Nechte zákazníka dokončit větu nebo myšlenku. Odpověď na neúplnou otázku může oslabit nebo zkomplikovat konverzaci a zhoršit zákaznickou zkušenost. 📊
4. Štítky pro organizaci kontaktů
Štítky v aplikaci WhatsApp Business organizují a třídí kontakty a chaty. Tento nástroj označuje vaše zákazníky na základě konkrétních kritérií, jako je stav potenciálního zákazníka, platba nebo obchodní dotazy.
Tato funkce usnadňuje upřednostňování důležitých konverzací. Štítky pomáhají sledovat průběh a zajišťují, že vám neunikne žádný dotaz zákazníka.
5. WhatsApp web pro použití na počítači
Desktopová aplikace WhatsApp Business nabízí ergonomičtější možnost správy komunikace se zákazníky. Umožňuje zákazníkům a pracovníkům podpory spojit se a řešit problémy odkudkoli.
Tato funkce zvyšuje produktivitu tím, že umožňuje zaměstnancům vyřizovat konverzace na větší obrazovce a psát efektivněji. WhatsApp Web je ideální pro profesionály a týmy, které potřebují flexibilitu při výběru komunikačních zařízení.
Výhody používání WhatsApp for Business
Tyto funkce nabízejí náhled na výhody aplikace WhatsApp for Business pro vaše podnikání. Pojďme se podívat na to nejdůležitější. Zde je deset výhod, které vám přinese zavedení tohoto nástroje ve vaší firmě.
1. Vylepšená komunikace se zákazníky
Skvělá zákaznická podpora začíná hladkou komunikací. Známá a uživatelsky přívětivá platforma, jako je WhatsApp, může potenciálně změnit kvalitu těchto interakcí.
Takto aplikace WhatsApp Business vylepšuje komunikaci se zákazníky:
- Umožňuje přímé konverzace pomocí textových zpráv, hlasových poznámek, hovorů atd. Díky tomu je komunikace všestranná a neexistují žádné mezery, pokud jde o dotazy zákazníků.
- Sdílení bohatých multimédií na obchodní platformě WhatsApp zvyšuje zapojení zákazníků. Používání propagačních videí a brožur usnadňuje efektivní marketing na WhatsApp.
- Zjednodušuje dotazy a řešení konfliktů tím, že usnadňuje předkládání důkazů od zákazníků, jako jsou obrázky produktů nebo dokumenty.
2. Personalizovaná interakce
Personalizace již není luxusem.
📌 Fakt: 81 % zákazníků dává přednost společnostem, které nabízejí personalizované služby.
WhatsApp for Business je skvělý nástroj pro vytváření přizpůsobených odpovědí. Zde je několik příkladů, jak usnadňuje personalizovanou interakci:
- Nastavte automatické a přizpůsobené zprávy, jako jsou pozdravy, přání k narozeninám nebo připomenutí schůzek. Tím vytvoříte promyšlený zákaznický zážitek.
- Segmentujte interakce se zákazníky a kategorizujte kontakty pomocí štítků WhatsApp Business. Zaměřte marketingové kampaně a nabídky na základě preferencí zákazníků a stavu potenciálních zákazníků.
- Přizpůsobte interakce pomocí informací z historie chatů a poskytujte tak řešení na míru, která zvýší zapojení a spokojenost zákazníků.
3. Nákladově efektivní marketing
Rozpočtová omezení by neměla omezovat vaše marketingové úsilí a dopad. WhatsApp for Business je cenově dostupnou alternativou k tradičním a neorganickým marketingovým metodám.
Zde je několik příkladů, jak tato aplikace pomáhá firmám šetřit náklady na marketing:
- Propagujte přímo u zákazníků prostřednictvím skupinových zpráv. Eliminujte náklady na tradiční reklamní kanály, které oslovují obecné publikum.
- Posilte marketingové kampaně sdílením poutavého multimediálního obsahu. Vytvářejte katalogy produktů, které můžete odesílat bez dalších nákladů na platformu.
- Zlepšete míru otevření pomocí platformy WhatsApp Business. Tak budete mít jistotu, že vaše marketingové zprávy budou s větší pravděpodobností viděny a že na ně bude reagováno.
4. Zefektivněný zákaznický servis
Zákazníci požadují, aby jim značky prokázaly efektivitu služeb a dostupnost. WhatsApp for Business zjednodušuje vaše procesy podpory, aniž by vyžadoval specializovanou pracovní sílu.
Zde je návod, jak poskytovat zákaznický servis bez jakýchkoli potíží:
- Okamžitě vyřizujte dotazy zákazníků pomocí zkratek integrovaných do zasílání zpráv v reálném čase. Tím zdůrazníte, že zákazníkům nasloucháte a vážíte si jich.
- Sdílejte návody k řešení problémů ve formě videí nebo souborů PDF přímo v chatu. Řešte problémy rychleji a efektivněji.
- Sledujte interakce a zpětnou vazbu zákazníků pomocí WhatsApp Business API integrovaného do vašich CRM nástrojů. Umožňuje agentům poskytovat pomoc založenou na datech, informovanou a plynulou.
5. Rychlé reakční časy
📌 Fakt: 76 % zákazníků oceňuje rychlost, s jakou značka reaguje na dotazy. Průměrná doba se sice liší podle kanálu, ale zpoždění může stát prodej.
WhatsApp Business vám umožňuje reagovat rychle, efektivně a dokonce okamžitě. Tento komunikační kanál vám to umožňuje následujícím způsobem:
- Automatizujte odpovědi na časté dotazy nebo dotazy mimo pracovní dobu pomocí integrovaných funkcí nástroje. Nabízí nepřetržitou podporu s okamžitými odpověďmi, které jsou bezproblémové a efektivní z hlediska využití zdrojů.
- Upozorňuje týmy na zprávy v reálném čase prostřednictvím oznámení. Umožňuje rychlejší následné kroky a řešení ticketů.
- Zkraťte čekací doby díky efektivním funkcím aplikace WhatsApp Business, jako jsou rychlé odpovědi a interaktivní tlačítka.
6. Integrace s chatboty
V dnešní době, kdy je rychlost a srozumitelnost nezbytností, si chatboty získávají v oblasti zákaznických služeb obrovskou popularitu. Funkce API WhatsApp zahrnují také širokou škálu integrací chatbotů.
Zde je několik příkladů, jak mohou firmy těžit z integrace chatbota WhatsApp:
- Snižuje pracovní zátěž živých agentů tím, že umožňuje chatbotům odpovídat na rutinní dotazy. Řešte dostupnost produktů nebo sledování objednávek s menším množstvím výměn datových listů.
- Zlepšuje kvalitu personalizace díky integraci API, přičemž pouze složité problémy eskaluje na lidské zákaznické služby.
- Zajišťuje konzistentní kvalitu služeb po celý den díky integrovaným chatbotům s umělou inteligencí.
7. Vylepšená spolupráce
Spolupráce na pracovišti zvyšuje produktivitu a efektivitu. Ať už jde o osobní chaty nebo hromadné zprávy, WhatsApp Business nabízí rozhraní, které doplňuje plynulou týmovou práci.
Takto WhatsApp zlepšuje komunikaci v týmu:
- Vytvořte komunikační rámec pomocí skupinových chatů, které umožňují brainstorming a rozhodování v reálném čase.
- Udržujte konverzace přehledné díky skupinám specifickým pro jednotlivá oddělení, které zajistí, že informace zůstanou relevantní a zaměřené.
- Umožňuje selektivní účast tím, že tvůrcům umožňuje ručně vybírat členy, díky čemuž jsou diskuse přesné a praktické.
Kromě toho WhatsApp vylepšuje možnosti sdílení souborů pro firmy následujícím způsobem:
- Umožňuje týmům hladce sdílet zprávy, obrázky a prezentace v různých formátech odpovídajících průmyslovým standardům.
- Poskytuje důležité zdroje bez ztráty detailů díky velkým limitům pro přenos souborů a kompatibilitě s rozlišením HD.
- Zajišťuje bezpečnost dat díky šifrování typu end-to-end, které chrání citlivé obchodní informace během výměny.
8. Vyšší zapojení zákazníků
Zapojení je to, co pohání interakce, vede k potenciálním zákazníkům a nakonec i k prodeji. Jako aplikace pro osobní zasílání zpráv udržuje WhatsApp strategie zapojení přímé a efektivní.
Pokud jde o zpětnou vazbu a průzkumy, WhatsApp Business nabízí následující funkce:
- Získejte cenné informace bez námahy pomocí ankety, která umožňuje rychlé a jednoduché průzkumy pro získání praktické zpětné vazby od zákazníků.
- Podporujte účast a ocenění v reálném čase, abyste zvýšili zapojení zákazníků.
- Zjednodušte procesy zpětné vazby pomocí interaktivních tlačítek, která usnadňují shromažďování odpovědí a získávání poznatků.
WhatsApp je také skvělý pro zvýšení účinnosti věrnostních programů.
- Poskytujte exkluzivní nabídky prostřednictvím personalizovaných přímých zpráv a vytvářejte smysluplné vztahy se zákazníky.
- Přizpůsobte informace o věrnostních programech preferencím zákazníků a zajistěte, aby komunikace odpovídala individuálním zájmům a vedla k hlubšímu zapojení.
9. Globální dosah a škálovatelnost
Díky globální komunikační platformě můžete snadno rozšířit svůj dosah. WhatsApp for Business, který je k dispozici v mnoha zemích, umožňuje firmám efektivně škálovat. Zde je návod, jak na to:
- Oslovte mezinárodní trhy díky globální přítomnosti aplikace WhatsApp. Podpořte regionální interakce díky její vícejazyčné podpoře.
- Zvládněte větší objemy zákazníků a škálovat komunikaci pomocí skupinových zpráv a automatických odpovědí.
- Udržujte komunikaci cenově dostupnou nahrazením drahých hovorů bezplatnými internetovými hovory.
Jak začít s WhatsApp Business
Popisovali jsme, jak WhatsApp for Business zlepšuje provozní a strategické aspekty. Abychom vám pomohli začít, přinášíme pět rychlých kroků k nastavení účtu WhatsApp Business:
- Krok 1: Stáhněte si nebo otevřete aplikaci WhatsApp Business.
- Krok 2: Souhlas s podmínkami
- Krok 3: Ověřte své firemní číslo pomocí textové zprávy nebo hovoru.
- Krok 4: Přidejte název a kategorii své firmy
- Krok 5: Prozkoumejte a začněte používat nástroje pro podnikání
Nyní jste připraveni začít využívat klíčové funkce a výhody aplikace WhatsApp Business.
📍 Bonus: Je také možné převést stávající číslo WhatsApp do firemního účtu. Není třeba pořizovat nové číslo. ✅
Omezení používání WhatsApp pro obchodní komunikaci
Platforma WhatsApp Business nabízí řadu výhod. Má však i své nevýhody. Zde jsou čtyři omezení, která je třeba zvážit:
- Omezení zasílání zpráv: Omezuje počet zpráv, které mohou podniky odesílat, což brání malým a středním podnikům. Vyžaduje ověření účtu a schválení pro vyšší kvótu.
- Složitá škálovatelnost: Potíže se zpracováním velkého objemu interakcí. Bez dalších integrací je správa rostoucího počtu zákaznických interakcí omezená a náročná.
- Základní analytika: Chybí komplexní funkce pro vytváření přehledů nad rámec doručení zpráv, potvrzení o přijetí a míry přečtení. Nepodporuje podrobné plánování a vývoj budoucích marketingových strategií.
- Nedostatek možností přizpůsobení: Nabízí minimální možnosti přizpůsobení značky nebo rozhraní. Omezuje podniky v poskytování plně přizpůsobené zákaznické zkušenosti.
- Omezené funkce v základních tarifech: Pokročilé funkce, jako jsou chatboty a analytika, jsou k dispozici pouze v nastaveních založených na API. Pro menší podniky, které používají verzi aplikace, je tak přístupnost omezená.
Využití ClickUp pro efektivní obchodní komunikaci
Omezení aplikace WhatsApp brání komunikaci a marketingu na podnikové úrovni. Pro společnosti, které usilují o exponenciální růst, se alternativa k WhatsApp stává nutností.
Projektový management, zapojení zákazníků a komunikace v týmu tvoří jádro obchodní komunikace. S ohledem na tyto prvky se ClickUp okamžitě stává vynikající volbou pro vaše požadavky na řízení týmu.
ClickUp nabízí více než 30 nástrojů a přes 1000 integrací navržených pro dosažení obchodní excelence. Potřebujete více přesvědčivých argumentů? Porovnejme tyto dvě aplikace.
|Funkce
|WhatsApp Business
|ClickUp
|Hlavní funkce
|✅ Komunikace✅ Sdílení souborů
|✅ Řízení projektů✅ Komunikace a spolupráce✅ Automatizace a analytika založená na umělé inteligenci
|Nástroje pro spolupráci
|✅ Funkce skupinového chatu✅ Sdílení obrazovky během hovoru
|✅ Spolupráce v reálném čase✅ Komentáře a označování✅ Sdílené pracovní prostory✅ Zasílání zpráv
|Řízení podniku
|🚫 Není určeno pro řízení projektů
|✅ Efektivní funkce pro správu projektů✅ Stanovení cílů✅Ganttovy diagramy✅Správa pracovní zátěže týmu✅ HR řešení
|Zapojení zákazníků
|✔️ Nástroje pro interakci se zákazníky, jako jsou automatické a rychlé odpovědi
|✅ Integrace CRM✅ Nástroje zákaznické podpory✅ Automatizované pracovní postupy
|Bezpečnost
|✅ Kompletní šifrování zpráv
|✅ Účinná bezpečnostní opatření✅ Šifrování dat✅ Kontrola přístupu uživatelů✅ Bezpečná oprávnění a sdílení souborů
|Škálovatelnost
|✔️ Omezená škálovatelnost pro velké týmy a složité projekty
|✅ Vysoce škálovatelné pro rostoucí podniky✅ Přizpůsobitelná automatizace
|Ceny
|✔️ Bezplatný tarif je podobný jako u aplikace pro osobní zasílání zpráv, ale obsahuje několik dalších nástrojů. ✔️ Placený tarif zahrnuje integraci specifickou pro podnikání.
|✅ Bezplatný tarif nabízí přístup k téměř všem funkcím✅ Více cenových tarifů, které se přizpůsobí požadavkům týmů všech velikostí
ClickUp nabízí specializovanou a snadno použitelnou aplikaci pro firemní zasílání zpráv.
Zlepšete zákaznický servis a komunikaci pomocí ClickUp Chat
ClickUp Chat je univerzální nástroj navržený pro plynulou komunikaci a spolupráci. Nabízí rozsáhlé možnosti obchodního zasílání zpráv pro přímé a skupinové chaty. Navíc získáte jasné audio a video hovory, které zajistí plynulou a srozumitelnou komunikaci.
Zde je několik důvodů, proč uživatelé používají ClickUp ke zlepšení své komunikace: 🚀
ClickUp přesunul veškerou komunikaci z různých kanálů, jako jsou e-maily, chaty, WhatsApp, na jedno místo. Takže víte, kam se obrátit, abyste našli potřebné informace.
ClickUp přesunul veškerou komunikaci z různých kanálů, jako jsou e-maily, chaty, WhatsApp, na jedno místo. Takže víte, kam se obrátit, abyste našli potřebné informace.
Tento nástroj pro týmový chat spojuje správu projektů a týmů do chatovacího rozhraní. Pomáhá propojit chaty s úkoly a projekty, takže kontext a aktualizace jsou vždy jasné. Vytvářejte nové úkoly z chatových vláken, propojujte chatová vlákna s konkrétními úkoly a eliminujte zbytečné přepínání mezi obsahy! o.
Nabízí vlákna, reakce, formátování bohatého textu a prostory, díky nimž jsou diskuse přehlednější a interaktivnější. Aktualizace stavu, oznámení a přizpůsobitelné postranní panely dále zefektivňují interní komunikaci.
📍 Bonus: Zde je podrobný pohled na to, jak ClickUp Chat mění podobu obchodní komunikace a hladce se integruje do základních pracovních procesů. 💼
Kromě komplexní komunikace nabízí tato platforma také speciální nástroj umělé inteligence, který výrazně zefektivňuje řízení projektů a obchodní komunikaci.
Integrujte sílu automatizovaných zpráv s ClickUp Brain
ClickUp Brain je pokročilý nástroj umělé inteligence, který sumarizuje, analyzuje a automatizuje. Tento nástroj pomáhá odpovídat na otázky a vytvářet úkoly přímo z chatových zpráv. Jeho automatizační schopnosti také snižují manuální úsilí, aniž by došlo ke ztrátě důležitých detailů.
Pro zlepšení kvality komunikace vyniká ClickUp Brain v plánování zpráv, což je ideální pro včasnou komunikaci napříč různými časovými pásmy.
Obsahuje také funkci StandUp, která shromažďuje aktualizace, identifikuje překážky a vytváří přehledy. To je skvělé pro sjednocení všech a často i pro zamezení zdlouhavých schůzek.
Chcete se zaměřit na zlepšení? ClickUp Brain je skvělý nástroj pro analýzu konverzací, který generuje návrhy na zlepšení spolupráce. Je přístupný z nástrojů jakékoli platformy a poskytuje konzistentní data s jasnými odkazy na úkoly, dokumenty a zdroje.
Celkově ClickUp Brain zajišťuje plynulou, efektivní a produktivní komunikaci.
Pokud potřebujete více z tohoto arzenálu produktivity, ClickUp nabízí speciální sadu nástrojů pro tvorbu a sdílení videí, která vám pomůže uzavřít obchod.
📍 Bonus: Platforma ClickUp vám umožňuje pozvat hosty do vašeho týmu, což je ideální pro propojení interních a externích zainteresovaných stran. Podporuje okamžitou komunikaci se zákazníky a snižuje informační mezery. 🗂️
Nahrávejte videa, abyste nic nezmeškali, s ClickUp Clips
ClickUp Clips je univerzální nástroj pro nahrávání a sdílení videí. Zachycuje obrazovky, popisuje pracovní postupy a vytváří vizuální vysvětlení pro větší srozumitelnost. Klipy jsou ideální pro aktualizace, demonstrace a řešení problémů bez zmatků v e-mailech.
Je vynikající pro asynchronní spolupráci prostřednictvím videa a pomáhá dokonce i manažerům poskytovat jasné pokyny v reálném čase. Nahrané pokyny, zpětná vazba nebo zprávy snižují riziko nedorozumění. Klipy se integrují do úkolů a projektů, čímž zachovávají kontext a použitelnost.
Díky kombinaci vizuálních prvků a vyprávění zlepšuje aplikace Clips komunikaci a produktivitu, což vede k efektivnějším pracovním postupům a sladění projektů.
Chcete hotovou strukturu pro komunikační procesy? ClickUp nabízí řadu předem navržených komunikačních šablon, které vám ušetří čas.
Šablona pro okamžité zprávy ClickUp podporuje plynulou komunikaci v týmu díky strukturovanému formátu. Pomáhá vytvářet jasné, stručné aktualizace a působivé zprávy.
Tato šablona úkolu obsahuje čtyři základní podúkoly, které se týkají konvencí pojmenování a minimalizace zmeškaných zpráv. Vyzývá uživatele, aby nastavili indikátory zpráv a před odesláním pečlivě zkontrolovali obsah.
📍 Bonus: Chcete se dozvědět více o softwaru pro spolupráci při práci s e-maily? Podívejte se na 10 nejlepších softwarů pro sdílenou schránku 🤝
Zlepšete komunikaci ve své firmě s ClickUp
Komunikace je základem všech obchodních a zákaznických interakcí. Posiluje image značky a zjednodušuje vyřizování dotazů zákazníků díky týmové komunikaci.
Náš průvodce aplikací WhatsApp for Business zdůrazňuje její výhody a praktické využití. Její základní funkce však často omezují její plný potenciál. Chcete-li získat větší obchodní hodnotu, potřebujete pokročilé nástroje a integrace – to vše v rámci cenově dostupného řešení.
Díky efektivnímu řízení úkolů, automatizaci a nástrojům pro spolupráci je ClickUp ideální alternativou. Usnadňuje plynulý sběr zákaznických dat, je univerzální a škálovatelný.
Chcete zlepšit komunikaci ve vaší firmě? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp!