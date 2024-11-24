Nejdůležitější metriky SaaS, které je třeba sledovat a zlepšovat pro růst

Jak definujete úspěch?
Ve světě moderních podniků, zejména v oblasti technologií, je úspěch složitým pojmem, který je těžké pochopit. Úspěchem se považuje stát se jednorožcem, tj. dosáhnout hodnoty 1 miliardy dolarů. Přesto méně než 1 % těchto jednorožců generuje tržby nebo hotovost ve výši 1 miliardy dolarů.
Tradičně byla ziskovost měřítkem úspěchu, ale dnes startupy přijímají ztráty ve snaze o narušení trhu nebo dramatický růst. S vývojem obchodních modelů a nových investičních struktur se pojem růstu a úspěchu redefinuje.
V dnešním světě jsou vámi zvolené metriky vaší severní hvězdou a cílem, ke kterému směřujete. V tomto blogovém příspěvku se budeme zabývat některými z nejdůležitějších metrik SaaS, které můžete využít jako vodítko na cestě k úspěchu.
Co jsou metriky SaaS?
Metriky Software as a Service (SaaS) jsou klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro organizace, které vyvíjejí a prodávají cloudový software.
Definice a význam metrik SaaS
Na rozdíl od tradičních KPI jsou metriky SaaS navrženy na základě potřeb, obchodních modelů a růstu podniků založených na předplatném. Jsou důležité pro:
Měření výkonu: Mapování milníků v různých dimenzích, jako jsou tržby, ziskovost, spokojenost zákazníků, vývoj produktů atd.
Sledujte zdraví podniku: Pomocí metrik, jako je provozní cash flow, míra spotřeby kapitálu, cyklus přeměny hotovosti atd., sledujte schopnost podniku platit své závazky a spravovat investice.
Strategie průvodce: Ověření přijetí na trhu a odpovídající definování plánu vývoje produktu.
Například pokud je míra odchodu zákazníků vysoká, pravděpodobně to znamená, že produkt nesplňuje své sliby, což vyžaduje změnu marketingové strategie nebo vlastností produktu.
Směřujte k růstu: Porozumějte aktuálnímu stavu podnikání, abyste mohli nasměrovat týmy prodeje, marketingu, produktů a zákaznické podpory ke společným cílům.
Metriky SaaS hrají v podstatě významnou roli při navádění organizace na cestu k úspěchu. Zde je několik osvědčených metrik SaaS, ze kterých si můžete vybrat.
Klíčové metriky SaaS, které je třeba sledovat
Než si vyberete metriku, ujasněte si svůj obchodní cíl. Start-up v rané fázi může stanovit jako primární cíl získávání zákazníků a průměrný výnos na zákazníka. Na druhou stranu, organizace připravující se na IPO nebo prodej může mít cíle týkající se nákladové efektivity, opakovaných výnosů nebo celoživotní hodnoty zákazníka.
Níže jsou uvedeny důležité metriky SaaS, které organizace běžně používají. Vyberte si ty, které jsou pro vás vhodné, na základě typu produktu, obchodního modelu, nákladů, fáze růstu atd.
1. Měsíční opakující se výnosy
Hlavním cílem každého podnikání je vydělávat peníze. Měsíční opakující se výnosy (MRR) pomáhají přesně to sledovat. Měří tržby/hotovost generované podnikem na měsíční bázi.
Jak vypočítat MRR?
MRR se vypočítá vynásobením počtu uživatelů průměrnou měsíční platbou. V závislosti na platebních plánech, které nabízíte, můžete místo toho vypočítat roční opakující se výnosy (ARR).
MRR = počet aktivních účtů x výnosy / předplatné na účet
- Pokud jste kalendářová aplikace založená na SaaS, kterou prodáváte 100 zákazníkům za předplatné 10 $ měsíčně, vaše MRR = 100 x 10 $ = 1000 $.
- Pokud účtujete 2 dolary za každou událost naplánovanou ve vašem kalendáři, vaše MRR bude počet událostí za měsíc x 2 dolary.
- A pokud prodáváte roční plány, rozdělte poplatek na 12, abyste získali MRR.
Proč byste měli počítat MRR?
Model SaaS spočívá v jednorázovém získání zákazníka a dlouhodobém získávání příjmů od něj. MRR je tedy primárním ukazatelem finanční stability společnosti SaaS.
Pokud je organizace schopna generovat MRR konzistentně, je považována za úspěšnou a vhodnou pro investice. MRR na vzestupné trajektorii představuje růst organizace.
V průběhu času vám tato trajektorie pomůže přesně předpovídat příjmy a efektivně plánovat investice, počet zaměstnanců, marketingové rozpočty atd.
Jak zlepšit MRR?
Nejjednodušší způsob, jak zvýšit MRR, je získat více zákazníků. Pokud však máte cenový model založený na využití, můžete také využít iniciativy zaměřené na úspěch zákazníků, které pomohou rozšířit využití produktu a zvýšit MRR.
2. Průměrný výnos na uživatele
Průměrný výnos na uživatele (ARPU) nebo v některých případech průměrný výnos na účet (ARPA) je částka, kterou každý zákazník/účet v průměru zaplatí SaaS podniku.
Jak vypočítat ARPU?
ARPU = Celkové příjmy / Počet uživatelů
ARPA můžete vypočítat pro libovolné časové období. Většina podniků to dělá měsíčně, aby se sladila s MRR.
Proč byste měli počítat ARPU?
ARPA může mít různý význam v závislosti na vašem obchodním modelu. Zde je přehled toho, jak vypadá u různých druhů SaaS podniků.
Model předplatného: U typického podnikání založeného na předplatném uživatelů by ARPU bylo konzistentní, a proto by nebylo tak výmluvné. Pokud například máte jediný předplatný plán za 10 dolarů pro všechny uživatele, vaše APRA je 10 dolarů.
Navzdory své jednoduchosti může být tento údaj stále užitečný. Tyto údaje můžete použít k úpravě poplatků za předplatné, redesignu předplatného, nabídce dalších úrovní atd.
Podnikoví zákazníci: Pokud poskytujete služby podnikovým zákazníkům, je ARPA významnější než ARPU. Například u podniku se 100 uživateli, z nichž každý platí ARPU 8 USD měsíčně, by váš výnos z tohoto účtu činil 800 USD. Jiný podnik s 200 uživateli vygeneruje výnos 1600 USD, i když ARPU zůstane stejné.
Tuto metriku můžete použít k vytvoření strategie pro vstup na trh.
Můžete se například zaměřit na podnikové účty s větším počtem uživatelů. Nebo můžete své úsilí v oblasti marketingu založeného na účtech (ABM) soustředit na zvýšení podílu na peněžence.
Ceny založené na využití: Ceny založené na využití znamenají, že účtujete poplatek za každou aktivitu namísto paušálního předplatného. Pokud účtujete 2 dolary za každou událost naplánovanou v kalendáři, vaše ARPU se může lišit u jednotlivých uživatelů/typů uživatelů.
Průměrný výnos na uživatele vám pomůže ověřit váš cenový model a vytvořit strategii zaměřenou na zvýšení aktivity uživatelů vašeho produktu.
Jak zlepšit ARPU?
Existují dva běžně používané způsoby, jak zvýšit ARPU:
- Zvýšení ceny: Jednoduše zvyšte poplatek za předplatné pro každého uživatele.
- Zvyšte využití: Nastavte cenový model založený na využití a motivujte zákazníky k častějšímu používání vašeho produktu.
3. Celková hodnota zákazníka
Hodnota zákazníka za celou dobu jeho života (CLTV nebo LTV) měří výnosy generované na ose zákazníka, nikoli času.
Jak vypočítat CLTV?
CLTV = ARPA x průměrná životnost zákazníka
Například pokud zákazník zůstane aktivní po dobu pěti let s ARPA ve výši 120 USD ročně, pak CTLV = 120 USD x 5 = 600 USD.
Proč byste měli počítat CLTV?
CLTV je v SaaS obzvláště významný z různých důvodů. Než se do nich ponoříme, je důležité pochopit další související metriku SaaS: náklady na získání zákazníka.
4. Náklady na získání zákazníka
Náklady na získání zákazníka (CAC) jsou částka, kterou podnik vynaloží na získání každého nového zákazníka. Zahrnuje všechny výdaje na prodej a marketing vynaložené v daném časovém období.
Jak vypočítat CAC?
CAC = Celkové výdaje na prodej a marketing / Počet získaných zákazníků
Například pokud jste letos utratili 10 000 dolarů a získali 1000 nových zákazníků, vaše CAC = 10 000 dolarů / 1000 = 10 dolarů.
Proč byste měli počítat CAC?
CAC patří mezi největší výdaje, které podnik SaaS vynakládá, snad kromě samotného vývoje produktu. Proto je důležité pravidelně sledovat návratnost investic do CAC. Tato návratnost investic se počítá ve třech dimenzích.
ARPA: Pokud je průměrný výnos na účet vyšší než vaše CAC, daří se vám dobře.
Například pokud je vaše CAC 10 $ a vaše ARPA 120 $, váš poměr CAC k ARPA je 1,2x, což je dobré.
CLTV: Pokud je celková hodnota zákazníka v násobcích CAC, jste na tom skvěle.
Například pokud je vaše CAC 10 $, ale vaše CLTV je 1 200 $, váš poměr CAC k CLTV je 120x, což je fantastické!
Existuje ještě jeden důvod, proč byste měli počítat CAC: abyste pochopili dobu návratnosti.
5. Doba návratnosti
Doba návratnosti je doba, za kterou společnost SaaS získá zpět náklady na získání zákazníků. Je to podobné jako bod zvratu, po kterém jsou všechny výnosy považovány za zisk.
Jak vypočítat dobu návratnosti?
Doba návratnosti = CAC / ARR
Pokud utratíte 10 $ za CAC a zákazník zaplatí roční předplatné ve výši 120 $, vaše doba návratnosti je 10/120 = 0,083, tj. jeden měsíc.
Organizace však při výpočtu návratnosti často zohledňují hrubé marže namísto tržeb. Například z tržeb ve výši 120 dolarů, pokud pouze 50 % tvoří hrubé marže, je doba návratnosti 10/(120*50 %), což jsou dva měsíce.
Proč byste měli počítat dobu návratnosti?
Zjednodušeně řečeno, doba návratnosti ukazuje, zda se investice vyplatí.
Například pokud trvá 10 let, než se vrátí CAC, samotné podnikání by se vzhledem k rychlosti vývoje technologií nevyplatilo!
Klesající trajektorie doby návratnosti naznačuje úspěšnost společnosti, což zvyšuje její atraktivitu pro investory.
Jak zkrátit dobu návratnosti?
Úspěšné podniky zkracují dobu návratnosti především snížením CAC. Po určité době, řekněme 3–5 letech, může značka dosáhnout povědomí o značce, viditelnosti, důvěryhodnosti, sítě doporučení atd., což snižuje CAC.
Například výdaje na SEO v prvních třech letech mohou mít dlouhodobý dopad na další tři roky, což přispívá ke snížení CAC a zkrácení doby návratnosti.
Na druhou stranu můžete v průběhu času také posílit produkt, přidat funkce atd. a zvýšit průměrný výnos na zákazníka, což povede ke zkrácení doby návratnosti.
6. Míra odchodu zákazníků
Existují dva druhy odchodů: odchod zákazníků a odchod příjmů. Jako SaaS podnik je dobré měřit oba.
Jak vypočítat míru odchodu zákazníků?
Míra odchodu zákazníků = počet zákazníků, kteří odešli v daném období / celkový počet zákazníků na začátku období
Řekněme, že jste měli na začátku 100 zákazníků a na konci roku jich máte 90, vaše míra odchodu zákazníků = (100-90)/100 = 10 %.
Jak vypočítat míru odchodu zákazníků?
Míra odchodu zákazníků = ztráta příjmů z odchodu zákazníků v daném období / celkové příjmy v daném období
Odliv tržeb je přesnějším ukazatelem zdraví vašeho podnikání, protože měří cashflow namísto počtu zákazníků. To je obzvláště cenné, pokud se vaše ARPA výrazně liší.
V výše uvedeném příkladu, pokud 10 % zákazníků, které jste ztratili, přispělo k 90 % vašich příjmů, je vaše fluktuace příjmů 90 %, i když fluktuace zákazníků je pouze 10 %.
Proč byste měli počítat míru odchodu zákazníků?
Míra odchodu zákazníků je měřítkem ztráty zákazníků nebo výnosů. Pomáhá pochopit:
- Míra, jakou ztrácíte zákazníky/příjmy, které získáváte
- Míra spokojenosti zákazníků a tím i jejich retence
- Dodatečné výdaje, které musíte vynaložit na nahrazení ztracených zákazníků/příjmů
- Alternativní náklady spojené se ztrátou získaných zákazníků
Jak snížit fluktuaci zákazníků?
I když určitá míra odchodu zákazníků je nevyhnutelná, je důležité ji co nejvíce snížit. Zde je několik způsobů, jak toho dosáhnout.
Důkladně se seznamte
Zákazníci často odcházejí, protože nemají trpělivost prozkoumat váš produkt do detailu. Vytvořte proto důkladný proces zapracování, aby se každý uživatel seznámil se všemi funkcemi, zejména s těmi, které jsou pro něj důležité.
Nastavte je tak, aby vedly k úspěchu
Nabídněte jim vzdělávací materiály, jako jsou instalační videa, ukázky, šablony atd.
Zaměřte se na úspěch zákazníků
Pravidelně komunikujte se zákazníky a zajistěte, abyste jim poskytli vše, co potřebují k úspěchu.
Naslouchejte zpětné vazbě
Zeptejte se zákazníků, co se jim líbí a co ne. Investujte do porozumění chování zákazníků – prostřednictvím analýzy produktů – a podle toho upravte svůj plán.
Mějte strategii pro rizika
Identifikujte rizikové zákazníky na základě jejich využití, zpětné vazby atd. Proaktivně je oslovte a předejděte jejich odchodu, než k němu dojde.
Zdokonalte cílení na zákazníky
Někdy se může stát, že i přes veškerou snahu nebude váš produkt pro zákazníka tím pravým. To znamená, že od začátku nebyl pro vás tím pravým zákazníkem. Tomu můžete předejít lepší segmentací zákazníků a cílením.
7. Čistá míra retence
Čistá míra retence (NRR) – také známá jako čistá retence výnosů – je opakem odchodu zákazníků v tom smyslu, že měří procento uživatelů, kteří u vás zůstávají na konci daného období.
Jak vypočítat NRR?
NRR = (MRR na začátku období – odchod zákazníků – downgrady + upstages) / MRR na začátku období
Řekněme, že jste měli:
- 1200 $ v MRR k 1. lednu
- 120 $ v odchodu zákazníků během ledna
- 80 $ za uživatele, kteří přešli na bezplatný tarif
- 500 $ pro uživatele, kteří přejdou na plán AI
Vaše NRR je (1200-120-80+500) / 1200 = 1,25 nebo 125 %.
Proč byste měli počítat NRR?
Pozitivní NRR je ukazatelem toho, že vaše podnikání roste díky stávajícím zákazníkům. To znamená, že zvyšujete příjmy, aniž byste museli vynakládat další náklady na získávání zákazníků (CAC).
Například pokud je vaše NRR 125 % a loni jste dosáhli tržeb ve výši 10 000 dolarů, pravděpodobně byste vydělali 12 500 dolarů, aniž byste utratili cokoli za získávání nových zákazníků.
🎯 Fakt: Studie ukazují, že zvýšení míry retence zákazníků o 5 % může zlepšit zisky až o 95 %!
Jak zvýšit NRR?
Společnosti zvyšují NRR tím, že:
- Pravidelné zvyšování cen produktů
- Využití postupů pro úspěch zákazníků k navýšení prodeje nebo rozšíření podílu zákazníků na peněžence
- Uzavření dlouhodobých smluv
- Navrhování pobídek pro obnovení
- Nastavte silné procesy udržení příjmů pomocí přímých inkasa, automatických upomínek plateb, hladkých platebních procesů atd.
8. Aktivní uživatelé
Denní aktivní uživatelé (DAU) nebo měsíční aktivní uživatelé (MAU) označují počet jedinečných uživatelů, kteří aktivně využívají produkt.
Jak vypočítat DAU?
DAU/MAU = počet nových jedinečných uživatelů + počet jedinečných vracejících se uživatelů v daném období
V tomto případě můžete definovat „aktivní“ na základě toho, co to znamená pro daný produkt. U e-mailové aplikace to může být pouhé přihlášení za účelem kontroly doručené pošty. U kalendářové aplikace to může být přihlášení nebo kliknutí na existující událost nebo vytvoření nového záznamu. U mobilní herní aplikace to může být hraní hry.
SaaS podniky často používají verzi tohoto ukazatele ke sledování přijetí funkcí. Tímto způsobem můžete sledovat DAU/MAU pro konkrétní funkci nebo modul, který jste nově spustili.
Proč byste měli počítat DAU/MAU?
DAU je včasným indikátorem odchodu zákazníků. Jedná se o přední metriku, která pomáhá předpovědět, zda uživatelé obnoví své předplatné, nebo ne.
Například pokud se uživatel nepřihlásil do svého kalendáře po dobu jednoho měsíce, lze s jistotou předpokládat, že používá jiný nástroj a pravděpodobně odejde.
Jak zvýšit DAU/MAU?
Kromě několika výše popsaných taktik založených na udržení zákazníků je k tomuto účelu také užitečné využít samotný produkt. Promyšlená mobilní oznámení nebo personalizovaná e-mailová komunikace, jako je týdenní souhrn aktivit nebo nadcházejících událostí, mohou pomoci přivést zákazníky zpět k pravidelné používání aplikace.
9. Koncentrace zákazníků
Koncentrace zákazníků je měřítkem toho, zda máte všechna vejce v jednom košíku (nebo jen v několika málo).
Jak vypočítat koncentraci zákazníků?
Koncentrace zákazníků = % tržeb generovaných x % nejlepších zákazníků
Například pokud máte 10 platících zákazníků a 2 z nich přispívají 90 % vašich příjmů, koncentraci zákazníků lze vyjádřit takto:
90 % vašich příjmů pochází od 20 % vašich zákazníků. Jedná se o vysoce rizikovou situaci.
Proč byste měli počítat koncentraci zákazníků?
Podniky primárně vypočítávají koncentraci zákazníků, aby pochopily svá rizika. Když jsou příjmy rozloženy mezi více zákazníků, je pravděpodobnost, že všichni najednou odejdou, velmi nízká.
Pokud však velká část vašich příjmů pochází od 1–2 zákazníků, jejich odchod může mít zásadní dopad. Navíc budou mít nad vámi nepřiměřenou vyjednávací sílu, což je škodlivé pro úspěch podnikání.
Jak snížit koncentraci zákazníků?
Koncentraci zákazníků můžete snížit dvěma způsoby.
Rozšiřte svou působnost: rozšířte své prodejní aktivity a získejte více zákazníků, abyste rozložili rizika.
Udržení zákazníků: uzavřete dlouhodobější smlouvy s vašimi nejcennějšími zákazníky. Vybudujte stabilitu tím, že navážete hlubší vztahy a zvýšíte náklady na změnu poskytovatele.
10. Cash runway
Cash runway měří, jak dlouho může startup přežít se svým aktuálním zůstatkem hotovosti a mírou výdajů. Tato metrika se obvykle používá u startupů v rané fázi, které nemají významné příjmy ani zisky.
Jak vypočítat cash runway?
Cash runway = zůstatek hotovosti / míra spotřeby hotovosti
Pokud utratíte 10 000 dolarů měsíčně a máte hotovostní zůstatek 100 000 dolarů, máte 10 měsíců, než budete muset získat kapitál.
Proč byste měli počítat cash runway?
Cash runway je klíčovým měřítkem toho, kolik času vám zbývá, než získáte investici nebo zkrachujete. To pomáhá v mnoha ohledech.
- Zajistěte si dostatek finančních prostředků na výplaty zaměstnanců, dodavatelů a dalších dlužníků.
- Plánujte výdaje tak, abyste maximalizovali runway a podle potřeby snižovali náklady.
- Rozdělení rozpočtu na nezbytné a žádoucí aktivity
- Efektivní plánování fundraisingových aktivit
Nejdůležitější je, že znalost vaší finanční rezervy vám pomůže oslovit investory s jistotou a předložit ambiciózní ocenění. Pokud například jednáte s investorem a máte k dispozici pouze týdenní rezervu, budete mít malou jistotu a vyjednávací sílu. V takových případech můžete nakonec přijmout investici s mnohem nižším oceněním, než jaké si zasloužíte.
Jak zvýšit cash runway?
Nejjednodušší způsob, jak zvýšit runway, je snížit výdaje. Toho lze dosáhnout následujícími způsoby:
- Eliminujte plýtvání, jako jsou zbytečné předplatné, další kancelářské prostory atd.
- Snížení velkých výdajů – organizace často snižují počet zaměstnanců, aby toho dosáhly.
- Minimalizujte volitelné výdaje, jako jsou cestovní výdaje, týmové výlety, příspěvky atd.
- Agresivní přístup k vymáhání pohledávek a správě pohledávek
V závislosti na tom, koho se zeptáte, existují desítky příkladů KPI pro měření úspěchu SaaS.
Investoři by mohli mít zájem o míru spotřeby kapitálu, násobek spotřeby kapitálu – částku, kterou utrácíte za generování nových čistých výnosů, pravidlo 40 atd. Marketingové KPI se budou týkat metrik pipeline, jako je míra konverze potenciálních zákazníků na příležitosti, délka prodejního cyklu, míra aktivace atd.
Finanční týmy budou pravděpodobně zajímat hrubá marže a čistá marže. Vedoucí personálního oddělení se zaměří na průměrný výnos na zaměstnance, průměrnou délku zaměstnání ve společnosti, fluktuaci zaměstnanců atd. KPI týkající se zákaznické zkušenosti se točí kolem čistého skóre propagátora, skóre spokojenosti zákazníků atd.
Ačkoli všechny poskytují užitečné informace, ne všechny jsou stejně důležité pro každý typ SaaS podnikání. Začněte s deseti výše uvedenými obchodními metrikami a vytvořte seznam všeho ostatního, co chcete sledovat.
Ať už si vyberete jakékoli metriky, zde je návod, jak je můžete efektivně sledovat a využívat.
Jak efektivně sledovat a využívat metriky SaaS
Žádná metrika není sama o sobě výmluvná. Metriky lze nejlépe pochopit ve srovnání. Může se jednat o benchmarky v odvětví nebo minulé výsledky.
Například venture kapitalista David Sacks tvrdí, že „startup, který generuje 1 milion dolarů v ARR spálením 2 milionů dolarů, je působivější než ten, který toho dosáhne spálením 5 milionů dolarů“. To lze považovat za benchmarky v tomto odvětví.
Na druhou stranu, pokud se vám daří každoročně snižovat CAC o 10 %, znamená to, že vaše marketingové a prodejní úsilí přináší ovoce. Jedná se o hodnocení metrik na základě minulých výsledků.
Pro obě tyto metody potřebujete správný software KPI, abyste mohli sledovat a využívat metriky SaaS. Zde je návod, jak na to.
Identifikujte metriky, které je třeba sledovat
Existují desítky metrik, které můžete sledovat – od monitorování celkového přehledu až po detailní analýzu. Sledování přílišného množství metrik by však vedlo spíše k větší zmatenosti než k získání přehledu.
Vyberte si tedy 5–7 nejdůležitějších metrik, které pro vás mají největší význam. Pokud jste začínající startup, zaměřte se na generování potenciálních zákazníků, konverze a CAC. Pokud budete během prvního roku sledovat celoživotní hodnotu zákazníka, možná nezískáte úplný obraz, protože nebudete mít data o dostatečném počtu zákazníků, kteří prošli celým životním cyklem.
Pokud se nacházíte ve fázi růstu, měřte MRR, ARPU a cash runway. V této fázi budete stále optimalizovat svou prodejní a marketingovou strategii. Přílišné soustředění se na metriky funnelu nebo compliance by vás mohlo zpomalit.
Jako zralý startup přemýšlejte o CLTV, příjmech z expanze a podrobných metrikách trychtýře. Pokud se stále potýkáte s výpočtem CAC, máte velký problém.
Zvažte svůj obchodní model, cíle, očekávání investorů, fázi růstu a vyberte metriky, které jsou pro vás vhodné.
Vyberte si správné nástroje SaaS
Sledování, monitorování a vykazování metrik SaaS vyžaduje zvláštní pozornost, zejména kvůli roztříštěné povaze dat, která potřebujete. Vezměme si například výpočet nákladů na získání zákazníka.
- Celkové výdaje na prodej zahrnují předplatné salestech, poplatky za konzultace, cestovní náklady atd., každý z jiného zdroje.
- Celkové marketingové výdaje zahrnují předplatné martech, reklamy, sponzorství, akce, cestovní náklady atd., přičemž každý z nich pochází z jiného zdroje.
- Počet nových zákazníků lze pravděpodobně najít v CRM.
K výpočtu jednoduché metriky, jako je CAC, potřebujete nástroj, který integruje desítky zdrojů, včetně platformy pro správu vztahů se zákazníky (CRM). S rostoucí složitostí vašich metrik se vaše nástroje SaaS stávají stále důležitějšími.
Při výběru nástroje SaaS pro sledování vašich metrik zvažte následující.
Sledování cílů
Je váš nástroj pro správu metrik také aplikací pro sledování cílů? Umožňuje vám nastavit cíle pro každou metriku a sledovat pokrok u každé z nich v reálném čase? ClickUp Goals je navržen přesně k tomuto účelu.
V ClickUp můžete nastavit cíle jako dokončení úkolů, číselné hodnoty, peněžní hodnoty nebo pravdivé/nepravdivé výroky a sledovat je v reálném čase.
Pokud například sledujete koncentraci zákazníků, můžete si stanovit cíl sledovat, zda 20 % nejlepších zákazníků generuje méně než 60 % tržeb. Můžete také nastavit upozornění pro vedoucího prodeje, pokud tento cíl není splněn.
Nevíte, kde začít? Zde je několik šablon pro stanovení cílů, které vám pomohou nastartovat vaši cestu.
Integrace
Ruční zadávání dat do jakéhokoli nástroje za účelem vytvoření dashboardu KPI je největší noční můrou vedoucích pracovníků SaaS. Vyberte si proto nástroj pro growth hacking, který se snadno integruje s řadou dalších nástrojů.
Kromě pouhého extrahování informací z tabulky může být schopen dynamicky importovat data z různých nástrojů, jako jsou HubSpot, Salesforce, Google Forms, Typeform atd. ClickUp dokáže toto vše a ještě mnohem více. Díky veřejné API ClickUp můžete také podle potřeby vytvářet vlastní integrace.
Vizualizace
Vedoucí pracovníci startupů mají tendenci sledovat svá data každý týden, ne-li každý den. Procházet stovky řádků a sloupců nestojí za to. Potřebujete jasné a poutavé vizualizace dat.
Dynamické, plně přizpůsobitelné panely ClickUp Dashboards vám pomohou získat všechny relevantní informace na první pohled. Předem navržené widgety vám pomohou sledovat to, co je pro vás důležité, ať už se jedná o produktivitu týmu, využití rozpočtu nebo přehledy prodejů.
Když používáte ClickUp jako platformu pro řízení marketingových a prodejních projektů, získáte lepší přehled díky 360stupňovému obchodnímu kontextu. Můžete například na jednom místě propojit náklady na jednoho potenciálního zákazníka s CAC.
Šablony a rámce
Dobrý nástroj SaaS pro reporting výkonu vám také musí umožnit rychlý start. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, jsou předem navržené šablony, jako například v ClickUp.
Tato šablona KPI od ClickUp je bohatá na funkce a přizpůsobitelná s podrobnými možnostmi přizpůsobení. Použijte ji ke sledování klíčových ukazatelů výkonnosti a sdílejte ji s celým týmem, čímž zajistíte přehlednost, viditelnost a soustředění.
Stále stanovujete cíle? Vyzkoušejte šablonu SMART Goals od ClickUp.
Integrujte metriky do svého rozhodování.
Vedoucí pracovníci v oblasti SaaS obvykle používají tyto metriky k přilákání externích zainteresovaných stran, jako jsou investoři nebo zákazníci. Ve svých prodejních kampaních mohou například uvádět, že „týmy zvyšují efektivitu až trojnásobně“. Nebo mohou při prezentacích investorům využít svůj vysoký poměr CAC k LTV.
I když se jedná o dobré využití metrik, opomíjí se tím důležitá příležitost: interní rozhodování.
Využijte poznatky z metrických dat k rozhodování o vývoji produktů, cenách, prodeji, marketingu, zákaznickém servisu atd.
- Přináší vaše bezplatná zkušební kampaň lepší výnosy než přizpůsobená demo verze? Zdvojnásobte tuto marketingovou strategii SaaS.
- Je DAU vaší nové funkce nízké? Zjistěte proč a přizpůsobte funkci.
- Je vaše finanční rezerva příliš malá? Okamžitě optimalizujte výdaje a spusťte kampaně na získání finančních prostředků.
Využijte umělou inteligenci k získání nových poznatků.
SaaS společnosti mají malé týmy, které pracují na velkých projektech. Často nemají čas se podrobně zabývat daty a získávat z nich poznatky. Co kdybyste to mohli automatizovat?
Vyberte si nástroj, jako je ClickUp Brain, který zobrazuje informace z jakéhokoli dashboardu. Použijte jej k získávání informací a brainstormingu nápadů, aniž byste rušili kolegy.
Vyhodnoťte a optimalizujte
I přes veškerou snahu nejsou všechny metriky smysluplné. Pokud je například vaše ARPU 10 dolarů, protože to je vaše jediná úroveň předplatného, nemá smysl vytvářet pro ni celostránkovou zprávu.
Aby vaše metriky zůstaly smysluplné a využitelné, pravidelně je vyhodnocujte. Je váš ARR příliš široký? Zvažte MRR. Je váš ARPU konstantní, ale ARPA se mění? Sledujte raději ten. Je vaše hotovostní rezerva na dobrých pět let? Zamyslete se nad mírou spotřeby kapitálu.
Vyhraďte si čas na vyhodnocení a optimalizaci metrik SaaS tak, aby co nejlépe vyhovovaly vašim potřebám.
Cesta k nastavení a sledování metrik SaaS pro vás bude představovat řadu výzev. Zde je přehled toho, s čím se můžete setkat, a jak se tomu vyhnout.
Časté chyby, kterým je třeba se při sledování metrik SaaS vyvarovat
SaaS je ze své podstaty disruptivní podnik. SaaS podniky dělají věci, které dosud nikdo nezkusil, a vytvářejí tak nové možnosti. Jako u všeho nového, i zde dochází k chybám. Mezi nejčastější patří následující.
Zaměření na marnivé metriky
Počet sledujících na Twitteru, počet zobrazení na Instagramu, velikost e-mailového seznamu – to jsou některé běžné marnivé metriky, které SaaS podniky sledují, protože jsou snadné. Někdy to vytváří určitý humbuk kolem značky, i když to neodráží výkonnost podniku.
Nenechte se ovlivnit marnivými metrikami. Zaměřte se na obchodní cíle. Odvoďte relevantní metriky od svých cílů.
Výběr co místo proč
Data mají velkou sílu. Mohou odhalit informace, které by jinak zůstaly skryté. Rozhodování na základě dat je efektivní způsob, jak přijímat rozhodnutí. Data však lépe ukazují co, než proč. Vaše zpráva může říkat, že tržby v regionu APAC klesají, ale nedokáže vysvětlit proč.
Místo slepého zvyšování prodejních snah v dané oblasti důvěřujte lidem v terénu, kteří rozumí důvodům. Kladejte důraz na kvalitativní poznatky a naslouchejte teoriím. Vraťte se zpět a použijte data k ověření těchto předpokladů.
Ignorování zpětné vazby od zákazníků
Apokryfní citát Henryho Forda „Kdybych se lidí zeptal, co chtějí, řekli by mi, že chtějí rychlejší koně“ možná není autentický, ale je široce používán a ostře diskutován. Neortodoxní podnikatelé často věří, že zákazníci nevědí, co chtějí. To je zjevně nepravda.
Zákazníci možná nevědí, jak vytvořit produkty, které vyřeší jejich problémy, ale určitě nejlépe rozumí svým problémům. Ignorování zpětné vazby od zákazníků, zejména na vysoce konkurenčním trhu SaaS, je tedy velkou chybou.
Pravidelně sbírejte zpětnou vazbu od zákazníků.
- Rozesílejte dotazníky, abyste získali hlubší vhled do problému.
- Sledujte využití produktu, abyste zjistili, co zákazníky přitahuje a co ne.
- Proveďte observační výzkum, abyste zjistili trendy v chování.
- Proveďte A/B testy, abyste zjistili, co funguje nejlépe.
Sledujte metriky SaaS a posilte růst svého podnikání s ClickUp
Navzdory vysoké aktivitě a rychlému vývoji je budování SaaS společnosti maratonem, nikoli sprintem. Obchodní lídři a investoři běží roky, než dosáhnou značných výnosů a zisků.
Během tohoto běhu je snadné se nechat ovlivnit a vykolejit – zejména když je člověk unavený a beznadějný. Metriky hrají klíčovou roli v tom, aby vás udržely v běhu a na správné cestě. Dobré metriky SaaS potvrzují, že maraton skutečně stojí za to běžet.
Aby byly metriky SaaS účinné, musí být přesné, aktuální, relevantní a vizuální. ClickUp vám s tím může pomoci.
Díky hluboké integraci, aktualizacím v reálném čase, přizpůsobení a předem navrženým šablonám nabízí ClickUp vše, co potřebujete ke sledování v rámci svých strategií růstového marketingu. Výkonné funkce pro správu projektů jsou třešničkou na dortu. Na co ještě čekáte? Na značky, připravit, a vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes.