50 působivých příkladů generativní AI, které mění průmyslová odvětví

Umělecké dílo vytvořené umělou inteligencí se v aukční síni Christie’s prodalo za 432 500 dolarů!🎨
Beethovenova nedokončená 10. symfonie, oživená s pomocí AI, uchvátila publikum po celém světě!🎶
Toto je jen několik příkladů toho, jak generativní AI revolučním způsobem mění různá odvětví. Od tvorby poutavého obsahu a navrhování inovativních produktů až po předpovídání budoucích trendů – generativní AI posouvá hranice možného.
Mění to způsob, jakým pracujeme, tvoříme a řešíme problémy.
V tomto blogu vám představíme 50 působivých příkladů, které ukazují, jak generativní AI výrazně ovlivňuje různé odvětví.
Co je generativní AI?
Generativní AI je typ umělé inteligence, která vytváří nový obsah – jako text, obrázky, hudbu a videa – na základě vzorců v datech, na kterých je trénována.
Na rozdíl od tradiční AI, která hlavně rozpoznává vzorce nebo vytváří předpovědi, generativní AI vytváří originální a realistický obsah. Využívá hluboké neuronové sítě, konkrétně velké jazykové modely (LLM), k analýze základních vzorců a struktur ve stávajícím obsahu za účelem generování nových.
Navíc k implementaci generativní AI do vašich pracovních postupů nepotřebujete žádné znalosti programování. Stačí s ní komunikovat v přirozeném jazyce!
Aplikace generativní AI
Ačkoli je mezi uživateli nejoblíbenější ChatGPT, generativní umělá inteligence má mnoho uplatnění v různých odvětvích.
V současné době se generativní modely umělé inteligence široce využívají pro:
- Tvorba a úprava obrázků
- Audio a video
- Generování obsahu
- Vyhledávání v podniku
- Design a architektura
AI zrychluje úkoly, inspiruje nové nápady a přináší jedinečné pohledy do odvětví od marketingu až po vědecký výzkum. Podívejme se na 50 příkladů generativní AI, které mění kreativitu, produktivitu a řešení problémů.
Pojďme na to!
Příklady generativní AI v projektovém řízení
Generativní AI v projektovém řízení dokáže automatizovat rutinní úkoly, uvolnit kolegy, aby se mohli soustředit na klíčové činnosti, a zefektivnit obchodní procesy.
Od plánování schůzek přes aktualizaci stavu projektů až po generování reportů – nástroje pro řízení projektů založené na generativní AI automatizují mnoho manuálních úkolů. Podívejme se na několik příkladů:
ClickUp AI (Brain)
ClickUp je software pro řízení projektů, který sjednocuje všechny vaše úkoly, dokumenty a spolupracovníky rozptýlené po různých aplikacích do jedné centrální platformy.
Díky více než 100 intuitivním funkcím pro řízení projektů, rozsáhlé knihovně šablon a hladké integraci je ClickUp výkonným nástrojem, který týmům pomáhá zefektivnit práci.
ClickUp Brain posouvá produktivitu na novou úroveň díky svým funkcím AI založeným na rolích:
- Správce znalostí AI: Stačí se ClickUp Brain zeptat na cokoli ohledně úkolů, firemních wiki, termínů a přidělených osob a získáte přehled o svém projektu. A co víc? Získejte okamžité odpovědi ohledně plánu, statistik a produktů v rámci ClickUp a dalších propojených aplikací
- AI Project Manager: Neztrácejte čas opakujícími se úkoly v rámci řízení projektů. Využijte AI k automatizaci rutinních činností, jako je přidělování úkolů, plánování dílčích úkolů a automatické vyplňování dat. Zefektivněte svůj pracovní postup, snižte manuální úsilí a stihněte více práce za kratší dobu
- AI Writer for Work: ClickUp nabízí integrovanou AI pro tvorbu dokumentace, která zdokonalí vaše psaní a zvýší přesnost. Pište komentáře a zprávy, shrnutí diskusí, programy schůzek, návody a další.
Klíčové funkce ClickUp
- Ptejte se na úkoly, termíny a dokumenty, abyste mohli upřednostnit naléhavou práci. Vyberte si z předdefinovaných dotazů a získejte přehled o aktivitách souvisejících s úkoly
- Vytvářejte osobní standupy a týmové aktualizace s využitím AI k vyhodnocení pokroku
- Využijte AI Writing Assistant k vytváření obsahu a shrnutí přizpůsobených konkrétním rolím na základě vašich preferencí
- Vytvářejte vlastní automatizace pomocí přirozeného jazyka, jako je aktualizace stavů, použití šablon, vytváření úkolů, změna priorit nebo odesílání komentářů
- Přepište hlasové klipy do textu pomocí AI a rychle si prohlédněte klíčové detaily
- Využijte více než 15 přizpůsobitelných zobrazení projektů, jako jsou Ganttův diagram, časová osa, zobrazení tabule podobné Kanbanu, kalendář AI a seznam, a spravujte svou práci z různých úhlů pohledu
- Propojte se s předními nástroji s více než 1000 integracemi
Omezení ClickUp
- Uživatelům může chvíli trvat, než si osvojí stovky výkonných funkcí ClickUp.
- V mobilní aplikaci nejsou k dispozici všechny pohledy.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený přístup: 7 $ měsíčně na člena
- Podnikání: 12 $/měsíc na člena
- Podniky: Ceny na míru
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ měsíčně na člena pracovního prostoru.
Notion AI
Notion AI vám pomáhá vyhledávat informace, generovat obsah, získávat souhrny a vytvářet praktické plány.
Například položte otázku Notion AI a ten využije váš pracovní prostor včetně propojených aplikací, jako jsou Slack, Google Docs, Slides a Sheets, aby vám poskytl stručné a přesné odpovědi.
Klíčové funkce Notion AI
- Upravujte své texty podle stylových pokynů pomocí AI
- Analyzujte soubory PDF a obrázky a rychle vytvářejte souhrny, poznatky a praktické plány
Omezení Notion AI
- AI funguje na aktuální stránce, má potíže s tabulkovými databázemi a poskytuje nesprávné odkazy na články
Ceny Notion AI
- Zdarma
- Navíc: 10 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podnikání: 15 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podniky: Ceny na míru
- Notion AI je k dispozici jako doplněk ke všem tarifům Notion, včetně bezplatných tarifů, za 8 $ měsíčně na člena (účtováno ročně).
Další zmínky
Trello
Díky AI od Trella můžete odpovídat na dotazy zákazníků pomocí odpovědí vypracovaných AI a poskytovat samoobslužnou pomoc prostřednictvím virtuálních agentů.
Využijte tuto AI pro zvýšení produktivity a zvládněte rutinní aktualizace, sledujte pokrok a přesouvejte úkoly mezi různými fázemi projektu bez ručního zásahu.
Asana
Asana AI dokáže generovat reporty, analyzovat výkonnost týmu a pomáhat s tvorbou obsahu napříč různými marketingovými kanály. Díky svému AI modelu také dokáže automaticky vytvářet úkoly, přidělovat práci a navrhovat úpravy.
Příklady generativní AI v marketingu a reklamě
Využití AI v content marketingu a reklamě je velmi užitečné pro startupy a firmy, které nemají dostatek prostředků na tvorbu kvalitních materiálů.
Pokud tedy chcete vytvářet materiály v duchu vaší značky, zde je několik příkladů, které vám pomohou začít.
Jasper
Jasper, nástroj pro psaní založený na GPT-4, pomáhá marketérům, tvůrcům obsahu a podnikatelům vytvářet psaný obsah pomocí automatizace.
Zadejte podněty nebo si vyberte z existujících šablon a vytvářejte blogy, texty, e-knihy, popisy produktů, příspěvky na sociálních sítích a prodejní e-maily. S tímto generativním modelem AI můžete rozšířit své aktivity v oblasti content marketingu a lépe komunikovat se svými zákazníky.
Klíčové funkce Jasperu
- Umožňuje vám vytvořit znalostní bázi pro AI s informacemi o společnosti, jako jsou strategie, cílová skupina, konkurence a podrobnosti o produktech
- Odkazuje na předchozí text, aby byl nový obsah konzistentní, souvislý a vyhnul se opakování.
Omezení Jasperu
- Vyžaduje značné úpravy a ověření faktů, protože výstup je často nepřesný
- Má za sebou historii nejednotného cenového nastavení, což může být pro dlouhodobé zákazníky frustrující.
Ceny služby Jasper
- Creator: 39 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Pro: 59 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podnikání: Ceny na míru
Copy. ai
Copy.ai, postavený na modelu GPT-3 LLM od OpenAI, je nástroj pro psaní, který umožňuje marketérům vytvářet personalizovaný obsah. Navíc můžete využít funkci „Brand Voice“ k sdílení originálního obsahu a k naučení nástroje hlasu vaší značky, abyste zachovali konzistenci napříč různými marketingovými kanály.
Klíčové funkce Copy.ai
- Používejte Infobase k ukládání a přístupu ke klíčovým informacím o vaší značce
- Chraňte svůj obsah pomocí robustního šifrování a přísných kontrol přístupu
Omezení Copy.ai
- Někdy platforma generuje plagiátorský obsah
- Možnosti přizpůsobení v rámci jednotlivých šablon jsou omezené
Ceny služby Copy.ai
- Navždy zdarma
- Základní balíček: 49 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Advanced: 249 $/měsíc za 5 licencí
- Podniky: Ceny na míru
Další zmínky
AdCreative. ai
AdCreative.ai využívá generativní modely umělé inteligence k zefektivnění tvorby obsahu pro marketingové týmy. Může vám pomoci při tvorbě vysoce účinných reklamních vizuálů a textů pro příspěvky na sociálních sítích a displayové reklamy.
Analyzuje komplexní data a chování uživatelů pomocí algoritmů strojového učení a generuje obsah, který odpovídá preferencím vaší cílové skupiny.
Phrasee
S nástrojem Phrasee (nyní známým jako Jacquard) můžete generovat relevantní obsah na základě zadání. Vyberte marketingový kanál a nástroj automaticky vygeneruje obrovské množství obsahu v souladu s vaší značkou během několika sekund.
Hned poté můžete provést A/B testování těchto variant zpráv generovaných umělou inteligencí, optimalizovat obsah a dosáhnout špičkového výkonu kampaně napříč všemi digitálními kanály.
Příklady generativní AI ve videoprodukci
Zkoušeli jste někdy vytvořit video od nuly a vzdali jste to, protože to vyžadovalo příliš mnoho úsilí? Nástroj pro generování videí pomocí AI to může změnit.
Tyto generativní systémy umělé inteligence pro tvorbu videí dokážou vytvořit videa z textů a scénářů během chvilky. Díky této technologii je generování videí ve velkém měřítku snadné a rychlé.
Synthesia
Synthesia je bezplatný generátor videí s umělou inteligencí, který převádí text na videa ve studiové kvalitě a namluvené komentáře ve více než 140 jazycích. Skvěle se hodí pro tvorbu videí v oblasti podpory prodeje, zákaznického servisu, marketingu a informační bezpečnosti a vylepšuje a zefektivňuje váš proces tvorby videí.
Nejlepší na tom je, že vytváření videí s touto aplikací generativní AI je stejně jednoduché jako tvorba prezentace. Vyberte šablonu, upravte scénář videa a přizpůsobte si prvky videa, jako jsou AI avatary, barvy a rozvržení, abyste vytvořili poutavá videa.
Klíčové funkce Synthesia
- Vytvářejte vysoce kvalitní videa ve svém preferovaném jazyce pomocí skriptů
- Vložte svá videa do svých oblíbených softwarových řešení CRM, LMS a CMS
Omezení Synthesia
- V konečných výstupech způsobuje neočekávané chyby, které nejsou viditelné v režimu editoru
- Avatary AI nemrkají a není možné změnit tón hlasu, což snižuje přirozenost videí
Ceny služby Synthesia
- Zdarma: 0 $/měsíc
- Základní balíček: 18 $/měsíc
- Creator: 64 $/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Pictory
Pictory, nástroj pro generování videí, vám umožňuje vytvářet poutavý vizuální obsah pomocí technologie generativní AI. Stačí zadat scénář videa, upravit textové shrnutí, prohlédnout si storyboard videa, přidat hudbu nebo komentář a přizpůsobit motivy podle vaší značky.
Na závěr si video prohlédněte a vygenerujte jej pro spolupráci.
Klíčové funkce Pictory
- Vytvářejte videa pomocí textů, URL adres nebo médií a převádějte dlouhá videa na krátká
- Vytvářejte přesné titulky a popisky pro svá videa
Omezení Pictory
- K dispozici je pouze omezený počet hlasových možností AI
- Podporuje pouze angličtinu, což omezuje jeho schopnost vybírat vhodné obrázky pro jiné jazyky
Ceny Pictory
- Základní tarif: 19 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 39 $/měsíc na uživatele
- Tým: 99 $/měsíc pro 3 a více uživatelů
- Podniky: Ceny na míru
Další zmínky
Lumen5
Lumen5 revolučním způsobem mění způsob tvorby a sdílení videí díky kombinaci generativní AI a uživatelského rozhraní typu drag-and-drop. Převádějte své scénáře, blogové příspěvky, soubory PDF, whitepapery a další písemné materiály na videa pouhými několika kliknutími.
Platforma integruje řadu funkcí založených na umělé inteligenci, včetně generování obrázků. To vám pomůže najít relevantní obrázky a videoklipy, které zapadají do příběhu.
RunwayML
Runway je pokročilý model pro generování videoobsahu, který nabízí rychlost a kontrolu. Můžete měnit umístění, upravovat osvětlení, prozkoumávat nápady v reálném čase a snadno překlenout propast mezi konceptem a realizací.
Příklady generativní AI v grafickém designu
Nástroje pro grafický design s umělou inteligencí usnadňují tvorbu a úpravy vizuálů, a to i bez pokročilých dovedností v oblasti designu. Tyto nástroje pro generování obrázků, podporované statistikami umělé inteligence , využívají lidské podněty k vytváření personalizovaných obrázků. Pojďme se na ně podívat:
Magic Write od Canva
Díky pokročilým modelům umělé inteligence analyzuje Magic Write základní vzorce v textu a vytváří přirozený, čtivý obsah, který odpovídá vašemu stylu. Je ideální pro ty, kteří chtějí zvýšit produktivitu, aniž by se zdržovali opakujícími se úkoly spojenými s psaním.
Klíčové funkce Canva Magic Write
- Proměňte několik klíčových slov na vysoce kvalitní motivační dopisy, přáníčka, blogové příspěvky a další
- Vytvářejte obsah ve svém vlastním stylu a tónu, abyste strávili méně času přeformulováním své práce
Omezení funkce Canva Magic Write
- Využívá data pouze do poloviny roku 2021
- Uživatelé s bezplatným účtem mají k dispozici pouze 50 celoživotních použití Magic Write
Ceny služby Canva Magic Write
- Zdarma pro všechny uživatele aplikace Canva
Fotor
S generativními AI nástroji od Fotoru je tvorba obrázků snadnější než kdykoli předtím. Využijte nejlepší AI podněty pro psaní a zadejte nápady, aby nástroj vytvořil jedinečné obrázky.
Nástroj také nabízí odstranění pozadí, retušování fotografií a snadno použitelné filtry, které okamžitě vylepší kvalitu obrázku.
Klíčové funkce Fotoru
- Vylepšete tón a atmosféru svých snímků pomocí efektů vintage, černobílého, sépie a rozostření bokeh
- Odstraňte z obrázků fotobombery, texty a razítka
Omezení Fotoru
- K dispozici je pouze omezený počet fontů a efektů
- Někteří uživatelé uvádějí, že nástroj občas vykazuje chyby a zamrzá
Ceny služby Fotor
- Základní: Zdarma
- Pro: 3,33 $/měsíc
- Pro+: 7,49 $/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Další zmínky
Looka
Looka vám pomůže vytvořit loga, příspěvky na sociálních sítích a vizitky.
Stačí zadat název vaší firmy a vybrat styly loga, barvy a symboly, a AI Looka vygeneruje personalizované návrhy loga na základě vašich preferencí. Vyberte si svůj oblíbený návrh a přizpůsobte vizuální prvky, jako jsou barvy, fonty textu, rozvržení a symboly, prohlédněte si náhled na tričkách a dokončete logo.
Designify
Designify kombinuje pokročilé technologie vizuální AI k odstranění pozadí, přidání realistických stínů a vylepšení barev, aby vytvořil krásné obrázky.
Zvláštností tohoto nástroje je jeho schopnost vytvářet intuitivní obrázky. Nahrajte základní snímky produktů pořízené fotoaparátem a vytvořte profesionální produktové fotografie bez nutnosti studia.
Příklady generativní AI v hudební kompozici
Představovali jste si někdy, že byste skládali vlastní hudbu bez jakýchkoli zkušeností nebo drahého studiového vybavení? Díky generativní AI je nyní možné vytvářet originální skladby, které odpovídají vaší náladě, tempu a stylu.
Nástroje pro generování hudby založené na technologii AI dokážou vytvářet skladby v profesionální kvalitě, které znějí, jako by je složil skutečný hudebník. Podívejme se na několik příkladů:
AIVA
AIVA, nástroj pro generování hudby pomocí AI, je skvělým pomocníkem pro začátečníky při skládání písní. Z několika přednastavených hudebních stylů si můžete vytvořit vlastní stylový model. Vygenerované skladby můžete pomocí nástroje upravit a stáhnout si je ve svém oblíbeném formátu. A je to!
Klíčové funkce Aiva
- Vytvářejte nové skladby ve více než 250 různých stylech
- Nahrajte své vlastní zvukové nebo MIDI soubory a vytvořte si vlastní stylové modely
Omezení AIVA
- Jeden uživatel nemůže vytvořit více než 5 kompozic najednou
- Náhled AIVA se někdy neshoduje s konečným zobrazením webu
Ceny AIVA
- Navždy zdarma
- Standard: 11 $/měsíc + DPH
- Pro: 33 $/měsíc + DPH
Amper Music
Amper Music, součást společnosti Shutterstock, je uživatelsky přívětivá platforma pro skládání hudby založená na umělé inteligenci, která vám umožní vytvářet hudbu podle vašeho vkusu. Přizpůsobte si svou hudbu z široké škály stylů, nálad, nástrojů a temp. Můžete ji také hladce integrovat s oblíbenými softwarovými řešeními pro úpravy a dále tak vylepšovat své skladby.
Klíčové funkce Amper Music
- Vyberte si z dostupných šablon a vytvořte si vlastní hudbu
- Ovládejte styl, náladu, instrumentaci, délku, tempo a strukturu své hudby
Omezení Amper Music
- Komentářový systém Amper vyžaduje, aby operátoři posouvali obrazovku, aby si mohli prohlédnout celé poznámky, což komplikuje komunikaci v týmu
Ceny služby Amper Music
- Zdarma
- Osobní licence: 5 $
- Profesionální licence: 25 $
- Komerční licence: 99 $
- Licence pro online reklamu: 499 $
Další zmínky
Jukedeck
Aplikace Jukedeck, kterou koupila společnost TikTok, umožňuje uživatelům vytvářet originální hudbu bez licenčních poplatků s přizpůsobenými parametry, jako je žánr, nástroje a délka, a konkrétními vrcholnými momenty v hudbě. Dokonce interpretuje kontext videa a automaticky k němu přiřadí vhodnou hudbu.
OpenAI MuseNet
OpenAI MuseNet, založený na hluboké neuronové síti, generuje čtyřminutové hudební skladby s deseti různými nástroji a styly. Vyberte si skladatele nebo styl a použijte slavnou skladbu jako výchozí bod pro vytvoření zcela nové kompozice.
Nebo zadejte příkaz k vytvoření jedinečné hudby, protože model je trénován na datech z MIDI souborů.
Příklady generativní AI ve vývoji softwaru
Týmy zabývající se vývojem softwaru těží z integrace nástrojů pro kódování s umělou inteligencí do svých pracovních postupů. Tyto nejlepší generativní nástroje s umělou inteligencí pro vývojové týmy poskytují návrhy kódování v reálném čase, které zvyšují přesnost softwarových řešení. Podívejme se na několik příkladů:
GitHub Copilot
Github Copilot, AI asistent pro programování, zrychluje tempo vývoje vašeho softwaru. Zeptejte se tohoto AI asistenta na obecné nebo konkrétní programátorské otázky týkající se vaší kódové základny a získejte návrhy na vylepšení staršího kódu.
Klíčové funkce GitHub Copilot
- Získejte návrhy založené na AI v reálném čase k dokončení kódu
- Shrňte změny v pull requestech, zrychlete a zpřehledněte revize
Omezení GitHub Copilot
- Často nerozumí kontextuálnímu toku a vyžaduje sekvenční podněty
- Návrhy kódu mohou někdy navrhovat kód, který již byl implementován
Ceny služby GitHub Copilot
- Copilot Individual: 10 $/měsíc na uživatele
- Copilot Business: 19 $/měsíc na uživatele
- Copilot Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele
OpenAI Codex
OpenAI Codex, vyvinutý ve spolupráci s GitHub Copilot, převádí komentáře na kód, automaticky vyplňuje opakující se kód a navrhuje testy. Codex, postavený na GPT-3, je trénován jak na přirozeném jazyce, tak na miliardách řádků kódu z veřejných zdrojů, včetně GitHubu.
Klíčové funkce OpenAI Codex
- Generujte kód pomocí popisů v přirozeném jazyce nebo příkazů
- Překládejte kód z jednoho programovacího jazyka do jiného
- Získejte poznatky a návrhy, jak urychlit proces ladění
Omezení OpenAI Codex
- Někdy AI model nesprávně interpretuje příkazy a generuje nepřesný kód
- Mohou uniknout jemné logické chyby
Ceny OpenAI Codex
- Ceny na míru
Další zmínky
Replit
Replit zjednodušuje generování kódu pomocí výkonných nástrojů umělé inteligence a umožňuje uživatelům vytvářet webové stránky, automatizace, interní nástroje a datové potrubí – to vše v jediném cloudovém pracovním prostoru.
S Replit AI můžete rychle generovat kód, využívat automatické doplňování a ladit chyby pomocí jednoduchých příkazů v přirozeném jazyce. Bezproblémově podporuje jakýkoli programovací jazyk.
Tabnine
Asistent kódování Tabnine s umělou inteligencí podporuje několik programovacích jazyků a IDE a poskytuje návrhy kódu v reálném čase. Učí se z vašich vzorců kódování a preferencí v každé fázi vývoje softwaru.
Příklady generativní AI ve zdravotnictví
Generativní AI mění způsob, jakým lékaři diagnostikují nemoci a poskytují péči, a urychluje procesy vývoje léků.
Zde je několik významných příkladů:
Zebra Medical Vision
Zebra Medical Vision, společnost získaná firmou Nanox. AI, je nástroj pro lékařské zobrazování, který detekuje chronická onemocnění pomocí technologie AI. Tento generativní model AI využívá algoritmy strojového učení k analýze rozsáhlých datových sad existujících lékařských snímků a identifikaci časných příznaků onemocnění, čímž snižuje riziko vzniku závažných zdravotních problémů.
Klíčové funkce Zebra Medical Vision
- Provádí kvantitativní a kvalitativní analýzu tělesných orgánů
- Převádí rentgenové snímky na 3D modely pro ortopedické plánování
Omezení systému Zebra Medical Vision
- Lékaři mohou při používání aplikací umělé inteligence k posuzování onemocnění narážet na potíže
Ceny řešení Zebra Medical Vision
- Ceny na míru
PathAI
PathAI využívá patologii založenou na umělé inteligenci k zlepšení pracovních postupů při vývoji léků a diagnostiky. Identifikuje a měří nádory ve vzorcích tkání, čímž urychluje procesy posuzování patologů. Využívá umělou inteligenci k tomu, aby byla patologie přesnější a efektivnější.
Klíčové funkce PathAI
- Identifikujte, analyzujte, kvantifikujte a klasifikujte TIL v tkáňových oblastech pomocí PathAI
- Podporuje klinické studie pomocí algoritmů připravených k okamžitému použití, laboratorních služeb a odborných klinických operací
Omezení PathAI
- Nedostatek rozmanitých dat pro trénování modelu umělé inteligence může vést k nepřesné identifikaci patologických stavů.
Ceny PathAI
- Ceny na míru
Další zmínky
Insilico Medicine
Společnost Insilico Medicine mění vývoj léčiv pomocí generativní AI a zkracuje tak dobu i náklady na to, aby se k pacientům dostaly léky zachraňující životy. Nabízí plně integrovanou sadu softwaru pro objevování nových léčiv, která umožňuje předpovídat úspěšnost klinických studií, rozpoznat slabá místa a uvádět na trh léky, které zachraňují životy.
Google DeepMind Health
Google DeepMind Health vytváří inovativní aplikace umělé inteligence pro včasnou diagnostiku nemocí a prodloužení života pacientů. Tyto technologie například analyzují snímky očí, aby odhalily rané příznaky slepoty.
Příklady generativní AI ve vzdělávání
Dny, kdy se vzdělávání omezovalo na učebnice a přednášky, jsou pryč. S nástupem generativní AI se učení stalo interaktivnějším, personalizovanějším a poutavějším.
Zde je několik hlavních příkladů:
Khan Academy AI
Khanmigo, výukový asistent poháněný umělou inteligencí, usnadňuje žákům i rodičům přípravu domácích úkolů. Namísto pouhého zodpovídání otázek studentů klade Khanmigo doplňující otázky a vybízí je k hlubokému a kritickému přemýšlení, aby si problémy vyřešili sami.
Klíčové funkce AI Khan Academy
- Naplánujte si týden a snadno se připravte na zastupování díky sadě nástrojů
- Vytvářejte poutavé úvodní aktivity pro studenty s minimem pokynů
Omezení AI v Khan Academy
- Chybí možnosti přizpůsobení studijních plánů a materiálů
- Přidávání nových studentů do tříd může být zdlouhavé, protože úkoly se nepřevádějí automaticky
Ceny AI od Khan Academy
- Zdarma
- Učitelé a rodiny: 4 $/měsíc
- Nástroje District: Ceny na míru
DreamBox Learning
Díky nástrojům umělé inteligence a průběžnému hodnocení se DreamBox Learning přizpůsobuje každému žákovi a poskytuje relevantní pokyny k rozvoji klíčových dovedností a urychlení pokroku. Přizpůsobuje výukové zážitky prostřednictvím jemného doladění lekcí a sledování pokroku.
Klíčové funkce DreamBox Learning
- Poskytuje pedagogům podrobné zprávy o pokroku každého studenta ve výuce
- Vyhodnocuje odpovědi každého studenta a poskytuje tak personalizované lekce
Omezení DreamBox Learning
- Omezuje studenty ve výběru konkrétních dovedností k procvičování
- Vyžaduje, aby studenti řešili matematické úlohy pomocí konkrétních strategií
Ceny DreamBox Learning
- Individuální cenová nabídka pro pedagogy, rodiny a profesionální služby
Další zmínky
Squirrel AI
Squirrel AI podporuje personalizované vzdělávací zážitky pro studenty. Analyzuje individuální vlastnosti studenta a připravuje relevantní vzdělávací cesty.
Quizlet
Quizlet, globální vzdělávací platforma vylepšená umělou inteligencí, dělá učení zábavným a snadným díky interaktivním kartičkám, testům a studijním hrám. Urychluje také tvorbu kartiček pomocí funkce Magic Notes, prediktivního textu a návrhů obrázků.
Příklady generativní AI v e-commerce
Generativní AI přináší revoluci do sektoru e-commerce. Nástroje AI nyní dokážou personalizovat doporučení produktů, generovat poutavé příspěvky na sociálních sítích a dokonce i odpovídat na dotazy zákazníků prostřednictvím chatbotů s umělou inteligencí.
Zde je několik konkrétních příkladů využití generativní AI v sektoru e-commerce:
Nástroje AI od Shopify
Pokud jste podnikatel usilující o růst svého podnikání, pak vám funkce Magic a Sidekick od Shopify pomohou být produktivnější, kreativnější a úspěšnější.
Využijte možnosti generativní AI k úpravě pozadí obrázků produktů, vytváření popisů produktů optimalizovaných pro SEO a získávání návrhů často kladených otázek, které můžete přidat do své schránky Shopify.
Klíčové funkce AI v Shopify
- Vytvářejte profesionální fotografie produktů pouhými několika kliknutími
- Vytvářejte účinné předměty a texty e-mailů a zjistěte, kdy je nejlepší čas na jejich odeslání
Omezení AI v Shopify
- Shopify AI někdy generuje obsah s gramatickými chybami a nevhodnými formulacemi
- Funkce „tón hlasu“ potřebuje vylepšit, protože mezi jednotlivými tóny je často jen velmi malý rozdíl.
Ceny AI pro Shopify
- Základní tarif: 5 $ měsíčně
- Základní: 29 $/měsíc
- Pokročilá verze: 299 $/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Bluecore
Platforma AI společnosti Bluecore nabízí zákazníkům relevantní doporučení produktů podle jejich nákupních potřeb. Můžete automaticky shromažďovat údaje o zákaznících a nastavit spouštěče pro zasílání těchto personalizovaných doporučení.
Klíčové funkce Bluecore
- Optimalizuje časy odesílání zpráv a zlepšuje zapojení zákazníků
- Zabraňuje odchodu zákazníků tím, že se zaměřuje na ohrožené zákazníky s relevantními oslovujícími zprávami
Omezení Bluecore
- Nelze segmentovat zákazníky na základě různých chování, jako jsou otevření, kliknutí a aktivita na sociálních médiích
- Vytváření konkrétních segmentů v Bluecore může být náročné kvůli nedostatku základních filtrů typu „if/and“
Ceny Bluecore
Není k dispozici dostatek informací
Další zmínky
Dynamic Yield
Shopping Muse od Dynamic Yield, nástroj založený na generativní AI, zákazníkům přináší zážitek podobný tomu v kamenném obchodě tím, že převádí jejich hovorový jazyk na doporučení produktů šitá na míru. Uživatelé mohou pomocí Shopping Muse objevovat moderní styly, trendy a dress code pro konkrétní příležitosti a najít tak ty nejvhodnější produkty.
Algolia
Algolia je významným příkladem generativní AI, která zajišťuje personalizované a poutavé zážitky z online nakupování. Generuje srovnání produktů, která shrnují rozdíly, výhody a nevýhody mezi různými produkty, aby vám pomohla se správným výběrem.
Příklady generativní AI v zákaznické podpoře
Týmy zákaznického servisu mají vždy plné ruce práce – pomalé reakce, frustrovaní zákazníci a nekonečné dotazy.
Umělá inteligence tyto problémy řeší pomocí virtuálních asistentů. Využití umělé inteligence v zákaznickém servisu pomáhá potěšit zákazníky rychlými reakcemi a personalizací.
Zde je několik příkladů:
Zendesk AI
Zendesk je omnichannelová platforma zákaznického servisu navržená k zefektivnění zkušeností zákazníků i zaměstnanců. Funkce generativní AI této platformy, jako jsou chatboty, znalostní báze a hlasové hovory, jsou neuvěřitelně užitečné.
Například chatbot společnosti Zendesk využívající umělou inteligenci automaticky generuje odpovědi zákazníkům tím, že se učí ze stávajících znalostních bází, rozšiřuje obsah s přizpůsobeným tónem a sestavuje souhrny a přepisy hlasových hovorů.
Klíčové funkce Zendesk AI
- Automatizuje rutinní úkoly, jako je směrování a třídění
- Proměňte několik bodů v kompletní článek pomocí generativní AI
Omezení AI v Zendesk
- Agent nemá možnost převzít chat od chatbota
- Dialogue Builder může být občas necitlivý a ukládá přísná pravidla pro pořadí bloků
Ceny AI od Zendesk
- Suite Team: 55 $/měsíc na agenta
- Suite Growth: 89 $/měsíc na agenta
- Suite Professional: 115 $/měsíc na agenta
- Suite Enterprise: Ceny na míru
LivePerson
Generativní AI společnosti LivePerson odhaluje cenné poznatky skryté v obrovském množství konverzací se zákazníky. Její AI chatbot se podrobněji zabývá shromážděnými zákaznickými daty, aby odhalil trendy a vzorce v chování zákazníků. Pomocí jejích generativních AI funkcí můžete také automatizovat úkoly zákaznické podpory a tvorbu obsahu, a to navíc s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení.
Klíčové funkce LivePerson
- Pomocí generativní AI můžete kontrolovat, upravovat, přepisovat a schvalovat odpovědi na dotazy zákazníků.
- Využijte AI agenty k řešení běžných problémů, jako je směrování, shromažďování informací a zodpovídání často kladených otázek
Omezení LivePerson
- Zákazníci někdy hlásí zpoždění v odpovědích při interakci s chatbotem LivePerson
- Nástroj pro tvorbu analytických reportů je těžkopádný, data jsou roztříštěná a možnosti filtrování jsou omezené
Ceny LivePerson
Ceny na míru
Další zmínky
Ada
AI agent Ada využívá algoritmy konverzační AI k maximalizaci řešení zákaznických problémů. Engine zpracovává každý dotaz zákazníka, aby pochopil kontext, a načítá informace ze znalostních zdrojů. Poté provede potřebné akce v podnikových systémech a odpoví tak, aby dotaz vyřešil.
Intercom
Intercom je platforma zákaznického servisu založená na umělé inteligenci, která byla navržena tak, aby změnila zákaznický servis pro zákazníky, agenty i vedoucí podpory. Tato aplikace s umělou inteligencí dokáže vytvářet články do centra nápovědy, přeformulovat odpovědi a přizpůsobit tón (formální nebo přátelský), aby agentům poskytla lepší kontext pro jejich odpovědi.
Příklady generativní AI při tvorbě obsahu
Kolik hodin jste strávili vytvářením svého posledního obsahu? Odpověď je v hodinách, že? Naštěstí generativní systémy umělé inteligence pomáhají vytvářet jedinečný obsah s přizpůsobeným tónem během několika sekund.
Zde je několik nástrojů pro generování obsahu pomocí AI, které urychlí vaše pracovní postupy při psaní:
Sudowrite
Sudowrite je generativní nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, který slouží jako kreativní pomocník pro autory beletrie, zejména pro spisovatele románů a scenáristy.
Funkce „Story Engine“ v Sudowrite vám pomůže napsat román od začátku do konce. Můžete také použít funkci „Describe“ k vytvoření živých scén, které oživí vaše postavy.
Klíčové funkce Sudowrite
- Vygenerujte automaticky dalších 300 slov svým hlasem pomocí funkce Write
- Vytvářejte alternativní dějové zvraty, vývoj postav a témata pomocí Magic AI Canvas
Omezení Sudowrite
- Uživatelé uvádějí, že tento nástroj není zcela vhodný pro dlouhé příběhy s několika kapitolami
Ceny Sudowrite
- Koníčky a studenti: 10 $/měsíc
- Profesionální: 22 $/měsíc
- Max: 44 $/měsíc
Shortly AI
ShortlyAI využívá generativní modely umělé inteligence k snadnému rozšiřování, přepisování nebo zkracování vašich textů. Díky technologii GPT-3 od OpenAI vytváří texty podobné lidským, které lze použít k psaní článků, příběhů, příspěvků na sociálních sítích a dalších textů.
Hlavní funkce Shortly AI
- Dokončete psaní návrhu svým vlastním stylem pomocí partnera pro psaní Shortly AI.
- Vymýšlejte nápady a proměňte své myšlenky v dobře napsané odstavce, když se zaseknete
Stručně o omezeních AI
- Neobsahuje žádné složky pro organizaci vaší práce
- Někteří uživatelé uvádějí, že výstupy pro nadpisy a texty reklam byly nekvalitní
Ceny Shortly AI
- Roční předplatné: 65 $/měsíc
- Měsíční tarif: 79 $/měsíc
Další zmínky
Writesonic
Writesonic vám pomůže rychle vytvářet vysoce kvalitní obsah optimalizovaný pro SEO díky využití výzkumu v reálném čase a integrovaných marketingových nástrojů. Funkce jako SEO Checker a Optimizer spolu s Chatsonicem – alternativou k ChatGPT – zvyšují kvalitu obsahu a efektivně zlepšují umístění ve vyhledávačích.
Wordsmith
Wordsmith AI pomáhá generovat text na základě vašich potřeb. Vyberte typ obsahu, přizpůsobte nastavení a zadejte podrobnosti, jako jsou informace o produktu nebo značce. Umělá inteligence poté vytvoří potřebný obsah. Pouhými několika kliknutími můžete tento obsah generovaný umělou inteligencí zkontrolovat, upravit a exportovat na platformy jako Shopify nebo WordPress.
Příklady generativní AI v analýze dat
Dny, kdy datové týmy musely sedět a ručně analyzovat data od nuly, jsou pryč. Díky rozvoji generativní AI ušetříte čas a získáte klíčové poznatky.
Pojďme si představit nejlepší nástroje pro generování poznatků pomocí AI, které mohou přinést užitečné informace:
Tableau AI
Tableau Pulse, generátor poznatků založený na generativní AI, pomáhá datovým analytikům automatizovat úkoly jako je příprava a vizualizace dat.
Díky silnému zabezpečení prostřednictvím Einstein Trust Layer je zajištěno, že data zůstanou v bezpečí a soukromí. Můžete také těžit z personalizovaných poznatků, které se přirozeně začlení do vašeho pracovního postupu.
Klíčové funkce Tableau AI
- Popište výpočty pro přípravu dat pomocí pokynů v přirozeném jazyce
- Získejte navrhované otázky uživatelů, které vám pomohou nastartovat prozkoumávání dat
Omezení Tableau AI
- Někteří uživatelé uvádějí, že velké datové sady mohou způsobit problémy s výkonem
- Nejasné chybové zprávy často vyžadují, aby uživatelé znovu vytvářeli sestavy a zdroje dat
Ceny Tableau AI
- Ceny na míru
Qlik
Qlik přeměňuje surová data na užitečné poznatky, které analytikům pomáhají soustředit se na řešení obchodních problémů namísto manuální práce. Díky funkcím generativní AI poskytuje poznatky v přirozeném jazyce a odpovědi na otázky založené na nejnovějších datech. Jedná se o chytrý způsob, jak rychle získat relevantní odpovědi a porozumět složitým datům pomocí technologie AI a zpracování přirozeného jazyka.
Klíčové funkce Qlik
- Vytvářejte vizualizace v reálném čase, prediktivní analýzy a souhrny pomocí otázek v přirozeném jazyce
- Vytvářejte reporty pomocí šablon pro reportování bez nutnosti programování
Omezení Qlik
- Při zpracování velkých datových sad se platforma zpomaluje
- Příprava dat může být složitá, pokud pracujete s nestrukturovanými daty
Ceny Qlik
- Standard: 825 $/měsíc
- Premium: 2500 $/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Další zmínky
IBM Watsonx Analytics
Watsonx je cloudová platforma generativní AI od IBM, která nabízí studio pro vytváření modelů AI, úložiště dat pro správu informací a sadu nástrojů pro zajištění hladkého chodu celého systému.
Podporuje různé LLM, včetně vlastního modelu IBM, Granite. Jednou z vynikajících vlastností je jeho flexibilita. Watsonx umožňuje firmám přizpůsobit modely AI tak, aby vyhovovaly jejich potřebám, a trénovat je na jejich vlastních datech.
Power BI
V Power BI vám AI Insights umožňuje využít předem vycvičené algoritmy umělé inteligence, které usnadňují přípravu dat. S Azure Machine Learning můžete vytvářet, trénovat a nasazovat modely strojového učení přímo v Power BI. To znamená, že dokáže předpovídat trendy a rizika na základě historických dat. Může například pomoci odhalit, kdy by mohlo dojít k poruše zařízení v továrně, aby bylo možné včas naplánovat údržbu.
Příklady generativní AI v překladu a lokalizaci
AI překladatelé dokážou rychle přeložit texty do jazyka, který preferujete. Je to, jako byste měli s sebou průvodce, který vám vysvětluje kontext v různých jazycích. Mezi příklady patří:
DeepL
DeepL je překladatelské řešení založené na umělé inteligenci, které bez námahy překládá obsah do více než 30 jazyků a zajišťuje přesnost srovnatelnou s lidským překladem. Můžete si také přizpůsobit slovníky tak, aby zachovaly jedinečnou terminologii vaší firmy, a zajistit tak konzistenci ve všech typech obsahu.
Klíčové funkce DeepL
- Přeložte celý soubor při zachování původního formátování
- Upravte styl a tón přeložených textů tak, aby vyhovovaly vašemu publiku, a zachovejte konzistenci.
Omezení DeepL
- Někteří uživatelé hlásí problémy s ochranou soukromí u citlivých a důvěrných textů
Ceny DeepL
- Zdarma
- DeepL Pro Starter: 8,74 $/měsíc na uživatele
- Základní tarif: 8,74 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 28,74 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 57,49 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny na míru
Google Translate
Google Translate překonává jazykové bariéry a spojuje vás s různými lidmi, místy a kulturami. Překládá texty v téměř 110 jazycích a pomáhá vám tak komunikovat napříč jazykovými bariérami. Stačí namířit fotoaparát na text a ten se okamžitě přeloží, nebo si stáhněte jazyk a překládejte offline.
Klíčové funkce Google Translate
- Překládejte texty, řeč, webové stránky a dokonce i obrázky do svého preferovaného jazyka
- Uložte si překlady, abyste k nim měli přístup později
Omezení služby Google Translate
- Tento nástroj může někdy přehlédnout jemné nuance a kulturní odkazy
Ceny služby Google Translate
- K dispozici zdarma
Další zmínky
Microsoft Translator
Microsoft Translator vám pomůže překládat chaty, konverzace, řeč, obrázky a dokonce i interakce ve velkých skupinách. Skvěle se hodí k proměně každodenní komunikace v konverzace překládané v reálném čase, zejména při osobních rozhovorech s někým, kdo mluví jiným jazykem.
iTranslate
iTranslate vám pomůže číst, psát a komunikovat ve více než 100 jazycích. Překládejte text nebo hlas do běžných jazyků, nebo použijte fotoaparát k okamžitému naskenování a překladu obsahu. Aplikace také uchovává historii vašich překladů a umožňuje ukládat oblíbené položky.
Snižte lidskou námahu a zefektivněte procesy pomocí nejlepších nástrojů generativní AI
Zefektivněte své úkoly pomocí těchto 50 působivých nástrojů generativní AI, z nichž každý je jedinečně navržen pro automatizaci pracovních postupů.
Ačkoli existuje mnoho skvělých nástrojů, někdy je užitečné mít jedno řešení, které pokrývá širokou škálu oblastí. ClickUp vyniká jako komplexní platforma pro řízení projektů a produktivitu týmů.
Je to ideální prostor pro týmy k brainstormingu, plánování a spolupráci – ať už jde o procesní dokumenty, návrhy produktů nebo cokoli mezi tím. ClickUp usnadňuje udržování pořádku díky svým rozsáhlým funkcím a řešení umělé inteligence.
