Více než 30 nejzábavnějších memů pro Zoom, které rozveselí vaši příští virtuální schůzku

Schůzky málokdy patří k vrcholům dne. Často působí jako zkouška vytrvalosti, plná nekonečných diskusí a odboček, které nikam nevedou.
Jelikož se jim však nemůžeme vyhnout, nejlepším způsobem, jak přežít schůzky, je dobrý smysl pro humor. Koneckonců, když se jim nemůžete vyhnout, zasmějte se jim!
Sdílení vtipů během schůzky nemusí být vždy možné (pokud váš šéf nebo manažer není opravdu super cool). Ale vždy je dobré mít po ruce perfektní mem, pro případ potřeby. 😉
Sestavili jsme sbírku vtipných a srozumitelných pracovních memů souvisejících se Zoomem, které oživí vaše přestávky a rozesmějí vás. Užijte si je!
Proč jsou memy na Zoomu tím nejlepším způsobem, jak prolomit ledy ve virtuálním prostředí
Hovory přes Zoom často postrádají osobní kontakt, který je typický pro osobní interakce, což vede k toporným konverzacím. Udržet energii a zapojit všechny účastníky do virtuálních schůzek může být obtížné. Vtipný mem nebo video však může atmosféru okamžitě odlehčit.
Trocha humoru na Zoomu promění nudnou schůzku v nezapomenutelný zážitek a posílí vazby v týmu. Zde je několik důvodů, proč memy na schůzkách přes Zoom mohou zásadně změnit vaše virtuální setkání:
Únava ze Zoomu je skutečná
Přiznejme si to – sedět na nekonečných schůzkách přes Zoom může být vyčerpávající. Neustálé sledování obrazovky, trapné ticho a zdlouhavé prezentace vás mohou psychicky vyčerpat. To je moment, kdy se dostaví únava z Zoomu. Ale dobře umístěný mem nebo video mohou zázračně pomoci.
🌈 Věděli jste, že... Dr. Rob Fazio, autor knihy BullyProof, poukazuje na to, že humor je skvělý prostředek ke snížení vyhoření. Studie Humor Use Moderates the Relation of Stressful Life Events With Psychological Distress (Humor zmírňuje vztah stresujících životních událostí s psychickou nepohodou) ukazuje, že humor může zmírnit jak fyzické nepohodlí, tak i to, jak vnímáme stresující události.
Vložení vtipného memu nebo videa do chatu může okamžitě prolomit monotónnost a poskytnout všem tolik potřebnou přestávku. Je to jednoduchý způsob, jak se zbavit únavy a vnést do schůzky trochu zábavy, aby se nezdála jako povinnost.
Smích zvyšuje morálku týmu.
Sdílení memu nebo rychlého vtipu během online schůzek může všem zlepšit náladu. I něco jako vtipný mem o projektovém managementu může oslovit každého, kdo měl frustrující den plný termínů.
🌻 Studie s názvem Humor na pracovišti a organizační kreativita zjistila, že začlenění humoru na pracovišti nejen zvyšuje vytrvalost, ale také posiluje kreativitu. Dobrý smích dodává lidem energii, pomáhá jim překonávat výzvy a podporuje inovativní myšlení.
Memy sbližují týmy
Při práci na dálku může být někdy obtížné navázat s týmem osobní kontakt. Bez neformálních rozhovorů u vodního automatu nebo spontánních přestávek na kávu můžete mít pocit, že vám chybí osobní kontakt. A právě tady přicházejí na řadu memy!
Sdílení memů ze Zoomu, se kterými se lze ztotožnit, nebo účast v rychlém kole zábavných ledoborců může vytvořit momenty sdíleného humoru.
Zábavné výměny názorů posilují pocit sounáležitosti mezi spolupracovníky a podporují pocit komunity, i když jste od sebe vzdáleni tisíce kilometrů. Je to skvělý způsob, jak všem připomenout, že i přes vzdálenost jste stále tým, jen s trochou více virtuální zábavy!
Jsme tu, abychom vám přinesli ty nejzábavnější memy pro Zoom pro vaše virtuální schůzky! Připravte se na zlepšení nálady díky prvotřídnímu humoru. 😏
Klasické memy pro Zoom pro každou schůzku
Schůzky přes Zoom se staly součástí našeho každodenního života a s tím přichází i spousta vtipných momentů, se kterými se všichni můžeme ztotožnit.
Podívejte se na tuto sbírku klasických memů ze Zoomu, které zachycují legrační situace, které se při hovorech na Zoomu stávají, a pomáhají nám společně se smát při práci na dálku! 🤝
1. Jak dlouho je dost dlouho?
2. Není to nic jiného než bolest v srdci!
2. Dobře, budu jen přikyvovat a usmívat se trapně!
3. Zkrátka a dobře, přežil jsem!
4. Deprese z lockdownu konečně mizí. Ale je to opravdu tak? 👀
5. Ne, proč ten spěch?
6. To jsem já, ahoj, já jsem ten problém, to jsem já!
7. Lekce, kterou se musíte naučit
8. Vidím, vidím svýma unavenýma očima...
Několik rychlých zajímavostí o Zoomu:
👖 Průzkum Fishbowl zjistil, že 1 z 10 lidí (9,6 %) nenosí během hovorů na Zoomu kalhoty💻 Mřížkový náhled Zoomu je často přirovnáván k sitcomu Brady Bunch, který se vysílal v roce 1969🤭 Eric Yuan nejprve nazval společnost Saasbee Inc místo Zoom.
Memy pro všechny typy uživatelů Zoomu
Každý uživatel Zoomu má své jedinečné zvláštnosti a zvyky. Ať už jste nadšený účastník, věčný multitasker nebo ten, kdo se objevuje v pyžamu, máme pro vás ten správný mem.
Tento vtipný pohled na naše různé osobnosti na Zoomu vyvolává úsměv a vytváří pocit sounáležitosti mezi kolegy, kteří se mohou ztotožnit s výstřednostmi ostatních na Zoomu.
9. Jednou génius, vždy génius!
10. Jakmile to najdu, je s vámi konec...
11. Nic, jen se zbavuji stresu!
12. To znám, to jsem zažil!
13. Moje mlčení je můj příspěvek!
14. Je to opravdu těžké!
15. Skončete to hned...🥹
16. Nemůžu tomu uvěřit!
17. No jo, to jsem opravdu já!
Memy o technických potížích Zoomu
Technické potíže jsou nevyhnutelnou součástí schůzek na Zoomu. Tyto momenty mohou být frustrující, ale zároveň podivně komické, od zamrzlých obrazovek po poruchy zvuku.
Memy o technických potížích Zoomu dokonale vystihují společné zážitky paniky a zmatení a připomínají nám, že nejsme sami, kdo se občas potýká s technickými potížemi.
18. Ach jo!
19. Hurá, zvládli jsme to!
20. Oh, nevšímejte si mě. Jen tak relaxuju...
21. Počkejte, myslím, že už tomu začínám rozumět (nebo taky ne)…
22. Už nikdy se nemůžu ukázat na veřejnosti
23. Tak jo, jídlo v letadle, co s tím?
📍Malé upozornění: Než kliknete na tlačítko „Připojit se“, zkontrolujte své okolí! 😅
Memy o neúspěšných pozadích Zoomu
Pozadí Zoomu může být zdrojem kreativity nebo trapnosti, záleží na dni. Ať už se jedná o nechtěný pohled do vašeho domácího života nebo přehnané virtuální pozadí, tyto memy zdůrazňují humornou stránku neúspěšných pozadí.
24. V tuto chvíli mi to je úplně jedno...
25. Přesně to, co jsme chtěli!
26. Co je to za čarodějnictví?
27. Asi jsem napůl tady a napůl pryč!
28. Dobrý den! Můžete ocenit mé úsilí?
Memy o práci z domova, které se perfektně hodí pro hovory přes Zoom
Práce z domova má své výhody, ale přináší také řadu výzev.
Tyto memy o práci z domova zachycují podstatu žonglování s pracovními povinnostmi a domácími rozptýleními během hovorů přes Zoom. Vnášejí humor do snahy najít tu neuchopitelnou rovnováhu a zároveň nám připomínají, že všichni čelíme této jedinečné situaci společně.
29. Pohodlí zvyšuje moji produktivitu, přísahám!
30. Rozumíme vám!
31. Mohl bys to prosím jednou udělat?
32. Nová norma!
33. Kdo prodává naše tajemství?
34. Příběh mého života!
35. Vítejte v mém skromném příbytku...
Memy o šéfech a manažerech na Zoomu
Zoom schůzky s šéfy a manažery mohou být ošemetnou záležitostí. Zde je několik memů, které si dělají legraci z často nepříjemné dynamiky diskutování o vážných záležitostech ve virtuálním prostředí.
36. Jsem... nejsem důležitý?
37. Prostě další pondělí!
38. Ujasněte si fakta!
39. To je přesně to, o čem mluvím!
40. Nepamatuji si, že bych se k tomu přihlašoval!
Číst více: Zoom vás moc nebaví? Podívejte se na těchto 14 nejlepších alternativ k Zoomu.
Osvědčené postupy pro sdílení memů ve virtuálních schůzkách
Začlenění memů do virtuálních schůzek může vnést do diskusí humor a osobnost, díky čemuž budou poutavější a srozumitelnější. Je však důležité dodržovat osvědčené postupy a etiketu chatu, aby humor pozitivně rezonoval u všech zúčastněných.
Dodržování osvědčených postupů může vytvořit inkluzivní prostředí, ve kterém se všichni členové týmu cítí pohodlně a zároveň si zachovávají profesionalitu.
Níže najdete několik základních tipů pro efektivní řízení schůzek pomocí ClickUp. Tyto tipy vám pomohou zajistit, aby se všichni dobře bavili a zároveň zůstali soustředění na daný úkol.
Použijte integrovaný chat pro sdílení v reálném čase.
Víte, co je horší než nudný mem? Mem, který není načasovaný správně!
Vyhněte se posílání náhodných memů bez kontextu. ClickUp Chat vám v tomto ohledu pomůže. Integruje zprávy, úkoly a dokumenty na jednom místě, takže můžete sdílet informace (a memy) v reálném čase, což usnadňuje přidání správného kontextu.
Díky propojeným konverzacím a úkolům zůstanou vaše diskuse propojené s příslušnou prací, takže se nic neztratí v záplavě informací. A díky možnosti převést zprávy na úkoly lze i neformální chat nebo vtipný mem, který inspiruje k brilantnímu nápadu, proměnit v úkol, který lze realizovat.
Mezitím ClickUp Brain , vestavěný AI asistent ClickUp, zachycuje kontext schůzky a generuje akční položky, čímž vám ušetří práci s ručním vytvářením úkolů.
Zmeškali jste část konverzace?
Funkce AI CatchUp poskytuje rychlý souhrn klíčových bodů z kanálu nebo konkrétního chatového vlákna, aby nikdo nezůstal pozadu. Když se váš chat zaplní, AI CleanUp identifikuje důležité aktualizace a akční položky, takže vše zůstane organizované a efektivní.
Nastavte tón hned na začátku
Při sdílení memů ve virtuálních schůzkách může způsob, jakým začnete, ovlivnit celou relaci.
Začátek zábavným a srozumitelným memem vytvoří uvolněnější atmosféru a pomůže zmírnit počáteční rozpaky nebo napětí. Dá to vašemu týmu najevo, že schůzka nebude výhradně pracovní a může zahrnovat i momenty odlehčení.
Pokud například hostitel na začátku nenápadně zmíní, že schůzka bude možná dlouhá, zkuste poslat tento mem:
Je však důležité najít správnou rovnováhu. Zábavný mem sice může odlehčit atmosféru, ale nesmí zcela odvádět pozornost od tématu schůzky.
Memy by měly vylepšit atmosféru, ale zároveň udržet všechny účastníky v pozoru. Pokud začnete příliš ostře nebo se odkloníte od tématu něčím příliš hloupým, může to vyvolat dojem, že schůzka postrádá směr.
Vhodný mem v pravý čas pomůže nastavit pozitivní atmosféru a podpoří zapojení účastníků, přičemž zachová správnou úroveň profesionality.
Poznejte své publikum
Ne každá skupina reaguje na humor stejně a to, co může být vtipné pro jeden tým, může u jiného týmu propadnout. Než je sdílíte, zamyslete se nad osobnostmi v místnosti.
Jedná se o neformální tým, který se rád směje, nebo je skupina spíše formální a zaměřená na práci?
Aby váš humor dobře zapůsobil, je důležité přizpůsobit mem náladě publika. Jak na to:
📌 Na schůzce s kolegy, které dobře znáte, můžete sdílet mem, který odkazuje na vtip nebo konkrétní pracovní výzvu, kterou jste všichni zažili.
📌 Pokud se jedná o smíšenou skupinu nebo schůzku s klientem, držte se neutrálnějších memů, se kterými se všichni mohou ztotožnit. Také kulturní rozdíly a generační rozdíly mohou ovlivnit vnímání humoru, proto je důležité vybrat něco, čemu všichni porozumí a co se jim bude líbit.
Pokud znáte své publikum a memy vybíráte s rozvahou, můžete je použít jako účinný nástroj k budování vztahů a zpestření virtuálních schůzek, aniž byste riskovali trapné situace nebo zmatek.
Organizujte diskuse o memech na kanálech
Organizace diskusí o memech do specializovaných kanálů může zefektivnit komunikaci a vytvořit zábavnou a poutavou atmosféru během virtuálních schůzek. Představte si, že máte prostor výhradně pro sdílení memů souvisejících s prací, vtipů pro zasvěcené nebo dokonce neformálních komentářů k aktuálním projektům.
Výsledek? Je snazší sledovat relevantní memy, které mohou obohatit konkrétní konverzace. Navíc se můžete kdykoli vrátit na tyto kanály, abyste se pobavili nebo našli inspiraci.
Tento organizovaný přístup také zabraňuje tomu, aby sdílení memů zastínilo hlavní témata diskuse, a zajišťuje tak produktivitu schůzek, přičemž stále umožňuje zábavné momenty.
Pomocí ClickUp Chat můžete vytvořit kanály nebo vlákna speciálně pro sdílení memů ve vašem pracovním prostoru pro správu projektů. Členové týmu mohou rychle sdílet memy a reagovat na ně, čímž udržují plynulý průběh konverzace. Začlenění zábavy do vašeho pracovního postupu vám pomůže vybudovat více propojený a motivovaný tým, což povede k lepší spolupráci a kreativitě.
Zajistěte, aby se všichni zapojili
Zapojení všech účastníků do virtuálních schůzek může proměnit nudnou diskusi v poutavou výměnu názorů. Když se všichni cítí zapojeni, jsou ochotnější se účastnit, sdílet své myšlenky a přispívat k celkové energii schůzky.
Povzbuďte členy týmu, aby sdíleli vtipné anekdoty nebo memy související s tématem schůzky, a vytvořte tak uvolněnou atmosféru.
Zde je několik způsobů, jak zapojit všechny účastníky:
✅ Vytvořte speciální chatovací prostor na ClickUp, kde mohou všichni členové týmu sdílet memy ze Zoomu a bavit se, aniž by rušili pracovní diskuse.
✅ Určete hostitele memů pro týdenní schůzky na Zoomu, kteří budou sdílet alespoň jeden mem, aby rozproudili konverzaci.
✅ Uspořádejte hlasování o memu měsíce, ve kterém každý člen hlasuje pro nejlepší meme ze Zoomu. Člen týmu, který získá nejvíce hlasů, může získat titul „Meme Master“ a nějakou odměnu; tím se všichni zapojí do hry.
✅ Sdílejte vtipné memy založené na zvláštnostech jednotlivých členů týmu a označte je. Pokud má například člen týmu stejné virtuální pozadí jako vy, můžete sdílet tento mem:
I když je důležité přidat do týmových schůzek špetku humoru, musíte také zajistit, aby schůzka splnila svůj účel. Každý by měl odcházet s jasným pochopením svých úkolů a odpovědností.
V tom vám může pomoci ClickUp Meetings. Můžete jej použít k zaznamenávání a shrnování poznámek ze schůzek, vytváření a přiřazování úkolů na základě bodů projednaných na schůzkách, vytváření kontrolních seznamů pro projednání důležitých bodů na schůzce a vytváření opakujících se úkolů pro schůzky na Zoomu.
Pamatujte, že angažovaný tým je produktivní tým! Zajistěme tedy, aby všichni měli místo u virtuálního stolu a nechme proudit inovativní nápady!
Propojte ClickUp se Zoomem a zajistěte si plynulé schůzky
Pokud jde o virtuální schůzky, pořádná organizace může mít zásadní význam – zejména pokud chcete mezi konverzacemi vložit jeden nebo dva memy! Integrace ClickUp s Zoomem vám umožní mít komunikaci, úkoly i zábavu na jednom místě. Zde je postup, jak na to, krok za krokem:
➡️ Krok 1: Povolte Zoom ClickApp
Nejprve přejděte do nastavení pracovního prostoru (pokud jste správce nebo vlastník). V sekci ClickApps přejděte dolů, až najdete Zoom, a zapněte jej. Můžete jej povolit pro jakýkoli prostor, který potřebujete. Jakmile to uděláte, v každém úkolu ClickUp se objeví malá ikona Zoom a můžete dokonce napsat /zoom do chatu a okamžitě zahájit schůzku. Snadné, že?
➡️ Krok 2: Propojte Zoom s ClickUp
Nyní přejděte do Nastavení v části „Moje aplikace“ a najděte Zoom. Stačí kliknout na Připojit, přihlásit se ke svému účtu Zoom a přijmout žádost o propojení ClickUp s Zoom. Voilà! Vaše účty jsou nyní synchronizovány.
➡️ Krok 3: Spusťte schůzku na Zoomu v ClickUp
Jste připraveni zahájit schůzku? Stačí otevřít libovolnou úlohu, kliknout na ikonu Zoom a můžete začít. Už žádné přecházení mezi platformami – vše je na jednom místě, což vám ušetří čas a starosti.
Můžete použít integraci Zoomu k odesílání memů jako připomenutí běžných problémů během hovorů. Pokud se například někteří členové týmu opozdí na schůzku, můžete sdílet tento mem.
Nejlepší na integraci Zoomu s ClickUpem je to, jak zefektivňuje váš pracovní postup. Nezískáváte jen plynulé videohovory, ale můžete také spravovat své projekty a sledovat jejich průběh během schůzek i po nich.
Tato integrace neslouží jen k udržení schůzek v chodu, ale pomáhá vám zůstat organizovaní od začátku do konce!
Zvyšte zapojení pomocí ClickUp AI
Při virtuálních schůzkách může být obtížné najít správnou rovnováhu mezi produktivitou a zábavou. Právě v tom vám pomůže ClickUp Brain. Pomůže vám udržet přehled o tom, co se právě probírá, takže i když meme prolomí ledy, můžete se rychle vrátit k práci, aniž byste něco zmeškali.
Díky AI Knowledge Manageru od ClickUp nemusíte prohledávat několik chatovacích oken nebo souborů, abyste našli odpovědi. Stačí položit otázku a AI vám poskytne relevantní, kontextové odpovědi na základě dat ve vašem pracovním prostoru.
Ať už tým brainstormuje nápady nebo sdílí vtipné memy, budete mít okamžitě k dispozici potřebné informace a konverzace bude pokračovat bez zbytečného zdržování.
K dispozici jsou také shrnutí založená na umělé inteligenci, která automaticky zkracují dlouhé vlákna nebo dokumenty na klíčové body. Místo toho, abyste si během živé konverzace dělali poznámky nebo zmeškali novinky, zatímco se všichni smějí sdílenému memu, ClickUp AI zajistí, že budete vždy v obraze.
Navíc díky personalizovaným stand-upům může ClickUp AI generovat rychlé aktualizace vaší práce, takže tým bude vždy informován o vašem pokroku. Je to skvělý způsob, jak udržet tým v souladu, což vám dá více prostoru pro užití si odlehčených momentů, aniž byste ztratili přehled o klíčových aktualizacích.
Respektujte čas a produktivitu
Všichni to známe – virtuální schůzka začíná s dobrými úmysly, ale pak jeden nebo dva memy vedou k nečekané odbočce do králičí nory smíchu a rozptýlení. Sdílení memů sice může zlepšit náladu, ale je důležité respektovat čas a produktivitu, aby schůzka pokračovala podle plánu.
Vhodně načasovaný mem může vytvořit pocit sounáležitosti, ale příliš mnoho memů může narušit soustředění.
Zde je několik tipů, jak zabránit rozptylování při sdílení memů:
✅ Na začátku schůzky jasně stanovte očekávání ohledně toho, kolik času lze věnovat volnočasovým aktivitám. Tím nejen respektujete čas všech účastníků, ale také zajistíte, že schůzka zůstane produktivní.
✅ Podporujte kulturu respektu, ve které každý uznává hodnotu příspěvků a času svých kolegů.
✅ Povzbuzujte členy týmu, aby se zapojili do diskuzí a zároveň sledovali program jednání. Tento přístup udržuje dynamiku a relevantnost konverzací, čímž maximalizuje efektivitu schůzky.
Užitečným nástrojem pro zvýšení produktivity je šablona denního přehledu aktivit zaměstnanců ClickUp. Tato šablona umožňuje členům týmu sledovat jejich denní příspěvky, pomáhá identifikovat mezery v produktivitě a zároveň snižuje potřebu zdlouhavých individuálních schůzek o úkolech.
Obsahuje tři hlavní části:
- Úspěchy pro seznam dokončených úkolů spolu s časem, který zabraly, a daty dokončení
- Probíhající aktivity, kde mohou členové týmu sledovat svou aktuální práci a v případě potřeby požádat o pomoc
- Nadcházející aktivity pro stanovení priorit budoucích úkolů a zajištění dodržení termínů
Tato šablona zefektivňuje správu úkolů a podporuje lepší komunikaci, pomáhá týmům respektovat čas ostatních a zároveň udržovat vysokou produktivitu.
Méně Zoom, více produktivity s ClickUp
Schůzky přes Zoom mohou být vyčerpávající, zejména pokud se používají příliš často. Pokud jste členem vzdáleného nebo hybridního týmu, přílišné spoléhání se na Zoom pro komunikaci není praktické, zejména pokud všichni pracují v různých časech nebo jsou rozptýleni v různých časových pásmech. Navíc neustálé videohovory mohou výrazně omezit váš čas na soustředěnou práci a snížit vaši produktivitu.
Místo toho, abyste se zabývali schůzkami, proč nezkusit ClickUp? Umožní vám zefektivnit komunikaci, hladce spolupracovat na projektech a udržet všechny v obraze, aniž byste museli absolvovat další hovory.
ClickUp vám pomáhá zůstat produktivní a udržuje plynulý pracovní tok, bez ohledu na to, odkud váš tým pracuje. Tak nečekejte déle.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vyhněte se tomu, abyste se stali dalším memem „příliš mnoho schůzek“!