Top 10 alternativ k Whereby

Aplikace pro videokonference často přinášejí řadu frustrací – nekonečné stahování, zdlouhavé registrace a nutnost pamatovat si ID schůzek. Proto mnoho uživatelů oceňuje Whereby. Nabízí plynulý zážitek s schůzkami založenými na prohlížeči a pevnou virtuální místností, což týmům umožňuje připojit se prostřednictvím jednoduchého sdíleného odkazu. Navíc integrace s Google Kalendářem zjednodušuje plánování. 📅
Existuje však i nevýhoda: problémy s připojením. Někteří uživatelé hlásili případy, kdy Whereby nefungoval správně v různých prohlížečích, což narušovalo schůzky nízkou kvalitou videa.
Pokud jste uživatelem Whereby a potýkáte se s podobnými problémy, máme pro vás řešení! Po testování několika nástrojů pro videokonference v uplynulém měsíci jsem sestavil seznam nejlepších alternativ k Whereby. V tomto článku se podělím o nejlepší alternativy k Whereby a zdůrazním, čím se každá z nich vyznačuje, abyste mohli najít tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. ✅
Co byste měli hledat v alternativě k Whereby?
Při hledání alternativ k Whereby jsem výběr zúžil na těchto pět klíčových funkcí pro videokonference:
Snadné použití
Nemohu dost zdůraznit, jak důležitá je jednoduchost. Potřebuji nástroj, který mi umožní připojit se k schůzce nebo ji zahájit, aniž bych se musel zabývat složitými nastaveními. Pokud mi to zabere příliš času, vyřadím ho ze svého seznamu! Protože když spěcháte, abyste se připojili k hovoru, poslední věc, kterou chcete, je ztrácet čas složitými nastaveními. Celý smysl spočívá v tom, aby mi to usnadnilo život, a intuitivní uživatelské rozhraní je nezbytné pro úplnou kontrolu.
Funkce pro spolupráci
Skvělý nástroj pro audio a videokonference je víc než jen komunikace tváří v tvář. Často pracuji na sdílených projektech během schůzek, takže jsou pro mě důležité nástroje, které mi umožňují spolupracovat v reálném čase – s funkcemi, jako je sdílení obrazovky, tabule a spolupráce na dokumentech.
Integrace s jinými nástroji
To poslední, co chci, je nástroj pro videokonference, který se nedá integrovat s aplikacemi, které již používám. Musí se hladce zapojit do mého stávajícího pracovního postupu.
Zabezpečení
Bezpečnost je velmi důležitá, zejména pokud jde o citlivé informace o klientech. Pro zajištění bezpečnosti online schůzek a dat je nezbytné end-to-end šifrování a silné kontroly soukromí, jako jsou schůzky chráněné heslem a možnost kontrolovat, kdo se jich účastní.
Kvalita videa a zvuku
Bez ohledu na to, jak skvělé jsou funkce, platforma s trhaným videem nebo zvukovými poruchami je k ničemu. Vysoce kvalitní video a zvuk jsou nezbytné pro zajištění produktivních schůzek, zejména při práci s vzdálenými týmy nebo klienty.
10 nejlepších alternativ Whereby
Než se pustíme do seznamu 10 nejlepších alternativ Whereby, rád bych vám to trochu usnadnil:
Vytvořil jsem srovnávací tabulku 10 nejlepších nástrojů pro videokonference a alternativ k Whereby. Tato tabulka zdůrazňuje nejlepší využití každého nástroje, klíčové funkce, které je odlišují, a veškerá významná omezení. Ať už hledáte jednoduchost, funkce pro spolupráci nebo bezpečnost, toto srovnání vám pomůže vybrat si z alternativ k Whereby tu nejlepší.
A pro více informací o cenách a podobných věcech čtěte dál!
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Omezení
|Ceny
|Zoom
|Velké videokonference
|Breakout rooms, shrnutí schůzek pomocí AI, nahrávání do cloudu
|Pro nové uživatele příliš složitý rozhraní
|Zdarma, Pro 14,99 $/uživatel/měsíc, Business 21,99 $/uživatel/měsíc
|Microsoft Teams
|Týmová spolupráce
|Kanály pro diskuse, spolupráci na dokumentech, integraci aplikací
|Náročné na zdroje, může zpomalit starší zařízení
|Zdarma, Essential 4 $/uživatel/měsíc, Basic 6 $/uživatel/měsíc, Standard 12,50 $/uživatel/měsíc
|GoTo Meeting
|Akce s vysokou kapacitou
|Přepis v reálném čase, hostitel až 3 000 účastníků
|Omezené možnosti přizpůsobení
|Professional 12 $/organizátor/měsíc, Business 16 $/organizátor/měsíc, Enterprise: individuální ceny
|Cisco Webex Meetings
|Bezpečné týmové schůzky
|Překlad v reálném čase, potlačení šumu pomocí umělé inteligence, bezpečné schůzky
|Ohromující díky mnoha funkcím
|Zdarma, Webex Meet 12 $/uživatel/měsíc, Webex Suite 25,50 $/uživatel/měsíc
|Skype
|Jednoduchý videochat
|Volání na pevné linky/mobilní telefony, sdílení obrazovky, živé titulky
|Sdílení souborů omezeno na 300 MB
|Zdarma, předplatné 2,99 $/měsíc (hovory v USA a Kanadě), světový tarif 13,99 $/měsíc
|Jitsi Meet
|Bezplatné schůzky
|Navždy zdarma, open-source, spolupráce na dokumentech v reálném čase
|Postrádá pokročilé funkce pro spolupráci
|Zdarma
|Adobe Connect
|Interaktivní relace
|Přizpůsobitelné rozvržení, sledování zapojení, interaktivní ankety/kvízy
|Vyšší ceny ve srovnání s jinými platformami
|Standardní verze 190 $/hostitel ročně, Premium verze 290 $/hostitel ročně
|Zoho Meeting
|Uživatelé Zoho
|Integrace s aplikacemi Zoho, sdílení obrazovky, nástroje pro webináře
|Omezené bezplatné funkce
|Zdarma, Meeting Standard 2 $/měsíc, Webinar Standard 9 $/měsíc
|TeamViewer
|Ovládání zařízení během schůzek
|Sdílení obrazovky v rozlišení 4K, podpora více monitorů, dálkové ovládání
|Žádná specializovaná mobilní aplikace
|Vzdálený přístup 24,90 $/měsíc, Business 50,90 $/měsíc
|Google Workspace
|Spolupracujte v reálném čase
|Integrace s aplikacemi Google, potlačení šumu pomocí umělé inteligence, sdílení souborů
|Omezené možnosti přizpůsobení
|Business Starter 6 $/měsíc, Business Standard 12 $/měsíc, Business Plus 18 $/měsíc
Nyní si každou z nich podrobněji popíšeme.
1. Zoom (nejlepší pro pořádání videokonferencí)
prostřednictvím Zoom*
Zoom US stojí za zvážení, když mluvíme o alternativách Whereby. Zatímco Whereby je známý svou jednoduchostí a snadným používáním, Zoom je univerzálnější, zejména pro pořádání větších skupinových schůzek. Umožňuje sdílení obrazovky, změnu pozadí a vícejazyčné titulky, takže máme všechny ruce na palubě.
Jedna věc, která Zoom odlišuje, je jeho funkce breakout rooms – ideální, pokud chci pořádat workshopy nebo brainstormingové sezení. Umožňuje mi rozdělit účastníky do menších skupin pro cílenější diskuse. Technologie Zoom navíc umožňuje spolupráci v reálném čase během schůzek prostřednictvím tabulek a chatů.
Nejlepší funkce Zoomu
- Připojte předčítané materiály a programy schůzek k pozvánkám na schůzky pro efektivní správu schůzek.
- Získejte automatické souhrny schůzek a akční položky pomocí AI
- Integrujte širokou škálu aplikací, jako je Evernote pro pořizování poznámek nebo Kahoot pro interaktivní aktivity, přímo do svých schůzek Zoom.
- Nahrávejte své schůzky a ukládejte je do cloudu, abyste k nim měli snadný přístup a mohli je později sdílet s účastníky nebo kolegy.
Omezení Zoomu
- Složité rozhraní Zoomu může být pro nové uživatele příliš náročné a vyžaduje určitou dobu, než se naučíte všechny funkce efektivně používat.
Ceny Zoom
- Základní: Zdarma
- Výhoda: 14,99 $/uživatel/měsíc
- Business: 21,99 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 55 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 11 000 recenzí)
Číst více: 10 šablon pro individuální schůzky
2. Microsoft Teams (nejlepší pro profesionální týmové schůzky)
prostřednictvím Microsoft Teams
Microsoft Teams je další vynikající alternativou k Whereby, která umožňuje komunikaci týmu v reálném čase i asynchronně. Skvěle se hodí pro týmové schůzky, webináře a školení. Jednou z vynikajících funkcí je režim Together Mode, který se zaměřuje na tváře a neverbální signály a vytváří tak poutavější zážitek pro firemní uživatele.
Unikátní vlastností aplikace Teams je samostatný chatovací prostor pro každou schůzku, kde mohou účastníci sdílet dokumenty a pokračovat v diskusi před, po nebo během schůzky. Navíc nástroje pro spolupráci, jako je přidávání textu, poznámkové lístky a sdílení reakcí, pomáhají udržet všechny účastníky v kontaktu.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Spolupracujte v reálném čase na sdílených dokumentech přímo v rámci chatů nebo videohovorů.
- Pořádejte velké schůzky nebo živé události s až 10 000 účastníky, což je ideální pro velké prezentace nebo oznámení pro celou společnost.
- Pomocí kanálů můžete organizovat týmové diskuse, sdílet soubory a spravovat úkoly na jednom místě, aniž byste museli přepínat mezi různými nástroji.
- Využijte integraci aplikací třetích stran, jako jsou Trello nebo GitHub, k zefektivnění pracovních postupů a synchronizaci všech dat.
Omezení Microsoft Teams
- Týmy mohou být náročné na zdroje a vyžadovat značnou šířku pásma a systémovou paměť, což může způsobit pomalý výkon na zařízeních s nižšími specifikacemi.
Ceny Microsoft Teams
- Zdarma
- Essential: 4 $/uživatel/měsíc
- Základní: 6 $/uživatel/měsíc
- Standard: 12,5 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2200 recenzí)
Číst více: 8 nejlepších alternativ k Microsoftu
3. GoTo Meeting (nejlepší pro akce s vysokou kapacitou)
prostřednictvím GoTo Meeting
Podobně jako Whereby umožňuje i GoTo Meeting účastníkům rychlý přístup k jednání jedním kliknutím bez nutnosti stahování. Díky redukci šumu a komutátoru je však jednání mnohem plynulejší. Mohu komunikovat i na cestách.
Jednou z nejzajímavějších funkcí jsou poznámky z jednání v reálném čase, díky nimž účastníci nemusí dělat poznámky a všichni se mohou soustředit a být přítomni při samotné diskusi.
Nejlepší funkce GoTo Meeting
- Automaticky přepisujte své schůzky v reálném čase, což usnadňuje kontrolu nebo sdílení nejdůležitějších bodů schůzky.
- Hostujte až 3 000 účastníků na webinářích nebo velkých schůzkách, což je ideální pro akce s vysokou kapacitou.
- Povolte sdílení klávesnice a myši pro plynulou spolupráci
Omezení GoTo Meeting
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení
Ceny GoTo Meeting
- Professional: 12 $/organizátor/měsíc, fakturováno ročně
- Business: 16 $/organizátor/měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze GoTo Meeting
- G2: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 8/10 (více než 1000 recenzí)
4. Cisco Webex Meetings (nejlepší pro bezpečné týmové schůzky)
prostřednictvím Cisco Webex
Pokud hledáte nástroj pro videokonference, který klade důraz na bezpečnost a spolehlivost, webová aplikace Cisco Webex Meeting patří mezi spolehlivé alternativy Whereby. Je obzvláště vhodná pro firmy, které pracují s citlivými údaji a videem v reálném čase a potřebují spolehlivou ochranu.
Nejlepší na Cisco Webex je jeho flexibilita. Funkce Move to Mobile QR Code a integrace Apple CarPlay umožňují plynulý přechod mezi zařízeními během schůzek, což zajišťuje flexibilitu a pohodlí. Tyto nástroje usnadňují přechod mezi platformami v kanceláři i na cestách.
Nejlepší funkce Cisco Webex
- Využijte překlady v reálném čase pro více než 100 jazyků, které usnadňují komunikaci s globálními týmy.
- Zajistěte si vysokou kvalitu videa a zvuku, optimalizovanou i pro prostředí s nízkou šířkou pásma.
- Využijte interaktivní funkce, jako jsou ankety, otázky a odpovědi a zvedání ruky, pro poutavější zážitek během velkých schůzek.
- Využijte potlačení šumu pomocí umělé inteligence, které eliminuje rušivé zvuky v pozadí během hovorů.
Omezení Cisco Webex
- Zpočátku může být kvůli mnoha funkcím a možnostem trochu nepřehledný.
Ceny Cisco Webex
- Webex Free
- Webex Meet: 12 $/uživatel/měsíc
- Webex Suite: 25,50 $/uživatel/měsíc
- Webex Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Cisco Webex
- G2: 4,2/5 (více než 18 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 7000 recenzí)
5. Skype (nejlepší pro videochatování)
prostřednictvím Skype
Když přemýšlím o interaktivních aplikacích pro videochat a konferenční nástroje, Skype je jedním z prvních jmen, které mi přijde na mysl. Skype existuje již řadu let, ale je jedinečný tím, jak hladce se integruje do každodenní komunikace, ať už jde o rychlý chat, audio hovor nebo videohovor.
Pozoruhodnou funkcí, která vyniká, je možnost volat na pevné linky a mobilní telefony přímo ze Skype – což je velmi praktické, pokud se spojujete s lidmi, kteří nejsou vždy online. Skype navíc umožňuje nepřetržité hovory po dobu až 24 hodin, což je efektivní pro dlouhé týmové schůzky.
Nejlepší funkce Skype
- Volejte na pevné linky i mobilní telefony a rozšířte svou komunikaci nad rámec online schůzek.
- Snadno sdílejte svou obrazovku s účastníky, což je ideální pro prezentace nebo řešení problémů v reálném čase.
- Zapněte si pro své konverzace titulky v reálném čase a zpřístupněte je díky funkci živých titulků Skype.
Omezení Skype
- Přímo přes chatovací okno můžete odesílat pouze soubory do velikosti 300 MB, aniž byste potřebovali externí nástroje.
Ceny Skype
- Zdarma: hovory mezi účty Skype, zasílání zpráv, sdílení souborů
- Úvěr: Hovory na telefony v USA stojí přibližně 2,3 centy/min.
- Předplatné: 2,99 $/měsíc za neomezené volání v USA a Kanadě
- World Plan: 13,99 $/měsíc za neomezené globální hovory
Hodnocení a recenze Skype
- G2: 4,3/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
6. Jitsi Meet (nejlepší pro pořádání bezplatných schůzek)
prostřednictvím Jitsi Meet
Jitsi Meet je zajímavou alternativou k Whereby, zejména pokud hledáte bezplatné open-source řešení pro videokonference, které bylo vytvořeno s ohledem na soukromí a flexibilitu. Skvěle se hodí pro dlouhé schůzky, protože snižuje zatížení systému a vylepšuje uživatelský komfort díky technologii přepisování SSRC.
Navíc jej můžete používat přímo ve svém prohlížeči nebo si stáhnout mobilní aplikaci, což vám umožní připojit se téměř z jakéhokoli zařízení. Jitsi Meet je také přizpůsobitelný, což vývojářům umožňuje upravit jej podle svých konkrétních potřeb, což z něj činí vynikající volbu pro technicky zdatné uživatele nebo společnosti, které chtějí provozovat vlastní hosting.
Nejlepší funkce Jitsi Meet
- Plně šifrujte schůzky pomocí open-source zabezpečení, aby byly v bezpečí.
- Připojte se k jednání nebo je zahajujte bez účtu – stačí použít jednoduchý odkaz.
- Spolupracujte v reálném čase s Etherpadem pro sdílení dokumentů
- Vysílejte živě přímo na YouTube pro veřejné vysílání
Omezení Jitsi Meet
- Postrádá pokročilé vestavěné funkce pro spolupráci, jako jsou breakout rooms a integrace aplikací.
Ceny Jitsi Meet
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Jitsi Meet
- G2: 4,3/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (70+ recenzí)
7. Adobe Connect (nejlepší pro pořádání interaktivních sezení)
via Adobe
Pokud hledáte něco přizpůsobivějšího než Whereby, Adobe Connect může být dobrou volbou. Jedinečnost této služby spočívá v možnosti zcela ovládat a přizpůsobovat si online schůzky a prostor.
Můžete vytvářet různá rozvržení a nastavovat moduly pro různé účely, jako jsou otázky a odpovědi, sdílení souborů nebo kvízy. Nejlepší na tom je, že tato nastavení se ukládají pro budoucí použití. Adobe Connect je ideální, pokud pravidelně pořádáte schůzky, webináře, workshopy nebo školení a chcete nástroj, který přesahuje rámec základních videokonferencí.
Nejlepší funkce Adobe Connect
- Udržujte svá nastavení a rozvržení připravená pro budoucí relace díky trvalým zasedacím místnostem.
- Analyzujte podrobné metriky zapojení a sledujte interakci účastníků během vaší relace.
- Plně přizpůsobte rozložení schůzek organizováním podů pro chat, otázky a odpovědi a prezentace.
- Využijte vestavěné nástroje, jako jsou kvízy a ankety, aby byly relace interaktivnější.
Omezení Adobe Connect
- Vyšší ceny než u jiných platforem mohou odradit menší týmy od hledání nákladově efektivních řešení.
Ceny Adobe Connect
- Standard: 190 $/hostitel, fakturováno ročně
- Premium: 290 $/hostitel, fakturováno ročně
- Enterprise: 390 $/hostitel, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Adobe Connect
- G2: 4/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (690+ recenzí)
8. Zoho Meeting (nejlepší pro uživatele Zoho)
prostřednictvím Zoho Meeting
Pokud hledáte alternativu k Whereby, která se zaměřuje na jednoduchost a je určena pro firmy všech velikostí, Zoho Meeting nabízí spolehlivé řešení. Poskytuje více video feedů a skvěle funguje pro velké týmové schůzky. Na obrazovce mohu najednou zobrazit 50 feedů, což usnadňuje interakci s členy týmu.
Ať už provádíte rychlou synchronizaci týmu nebo větší webinář, Zoho Meeting zajišťuje intuitivní ovládání. Díky integraci se sadou obchodních aplikací Zoho je ještě výkonnější pro uživatele, kteří již ekosystém Zoho používají.
Nejlepší funkce Zoho Meeting
- Plně integrujte s sadou aplikací Zoho pro plynulou spolupráci.
- Moderujte otázky a odpovědi, abyste měli kontrolu nad průběhem webináře a zajistili relevantní diskusi.
- Vytvářejte registrační formuláře pro webináře a automatizujte e-mailová připomenutí, abyste zaujal účastníky.
- Sdílejte obrazovky a nahrávejte relace jak pro schůzky, tak pro webináře.
Omezení Zoho Meeting
- Omezená bezplatná verze, která nabízí méně funkcí, pokud neupgradujete na placený tarif.
Ceny Zoho Meeting
- Bezplatná verze
- Meeting Standard: Od 2 $/měsíc
- Meeting Professional: Od 3 $/měsíc
- Webinar Standard: Od 9 $/měsíc
- Webinar Professional: Od 19 $/měsíc
- Webinar Enterprise: Od 79 $/měsíc/organizátor
Hodnocení a recenze Zoho Meeting
- G2: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 480 recenzí)
Další informace: Jak používat AI pro poznámky z jednání
9. Teamviewer (nejlepší pro ovládání zařízení během schůzek)
prostřednictvím TeamViewer
TeamViewer nabízí jedinečnou kombinaci vzdáleného přístupu a videokonferencí v rámci výběru alternativ Whereby. Je obzvláště užitečný pro firmy, které potřebují nástroje pro podporu a spolupráci na jedné platformě.
Hlavní výhodou tohoto softwaru je jeho schopnost kombinovat sdílení obrazovky a cloudové nahrávání s ovládáním zařízení v reálném čase. Díky tomu je TeamViewer skvělou volbou pro IT týmy nebo firmy, které potřebují řešit problémy během schůzek. Navíc nabízí sdílení obrazovky v rozlišení 4K s podporou více monitorů, což zajišťuje vysokou kvalitu obrazu během prezentací.
Nejlepší funkce TeamViewer
- Sdílejte v rozlišení 4K s podporou více monitorů pro ostré a jasné prezentace.
- Pro snadný a bezpečný přístup použijte osobní ID schůzky.
- Integrace s Outlookem pro plánování a správu schůzek
- Chraňte schůzky pomocí hesla a zajistěte si tak další úroveň zabezpečení.
- Integrovaný týmový chat pro komunikaci během videohovorů
Omezení TeamViewer
- Chybějící specializovaná mobilní aplikace omezuje přístup na cestách.
Ceny TeamViewer
- Vzdálený přístup: 24,90 $/měsíc
- Business: 50,90 $/měsíc
- Premium: 112,90 $/měsíc
- Firemní: 229,90 $/měsíc
Hodnocení a recenze TeamViewer
- Capterra: 4,6/5 (více než 11 000 recenzí)
- G2: 4,4/5 (více než 3000 recenzí)
10. Google Workspace (nejlepší pro spolupráci v reálném čase)
prostřednictvím Google Workspace
Jak bych mohl mezi alternativy Whereby nezařadit Google Workspace? Google Workspace (dříve G Suite) nabízí mnohem více než jen videokonference. Nabízí plně integrované řešení pro vzdálené týmy, které chtějí plynulou spolupráci.
Nástrojem pro videokonference a webové konference v rámci Google Workspace je Google Meet, který vyniká tím, že se snadno integruje s ostatními aplikacemi Google, jako jsou Gmail, Google Kalendář a Google Disk. Navíc můžete své schůzky nahrávat přímo na Google Disk, což usnadňuje jejich sdílení a pozdější přístup k nim.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Spolupracujte v reálném čase během schůzek pomocí sdílených dokumentů, tabulek nebo prezentací Google Docs.
- Hostujte až 250 účastníků pomocí Google Meet, který je ideální pro větší týmy nebo prezentace.
- Odstraňte šum na pozadí pomocí umělé inteligence během hovorů.
- Hladká integrace s Gmailem, Kalendářem a Diskem Google pro plánování a sdílení souborů.
Omezení Google Workspace
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení, méně kontroly nad rozvržením a interaktivními funkcemi ve srovnání s jinými platformami.
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 6,00 $/měsíc
- Business Standard: 12,00 $/měsíc
- Business Plus: 18,00 $/měsíc
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 2400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 000 recenzí)
Číst více: 10 nejlepších alternativ k Google Meet
Vyzkoušejte ClickUp pro vaše schůzky
Ačkoli jsou schůzky v reálném čase nezbytné, potřebujete také nástroj, který podporuje asynchronní video komunikaci, zejména pro vzdálené týmy. Často nahrávám krátká videa pro svůj tým, abych vysvětlil složité témata, sdílel ukázky nových funkcí a poskytl podrobnou zpětnou vazbu.
Ačkoli jsou všechny výše uvedené alternativy Whereby skvělé, přidal jsem ClickUp do svého seznamu oblíbených aplikací pro videokomunikaci. Nejedná se sice o specializovanou platformu pro videokonference, ale pomáhá mi nahrávat a sdílet videa a spolupracovat s mým týmem v reálném čase.
ClickUp Clips umožňuje rychlé nahrávání obrazovky. Můžu otevřít jakoukoli konverzaci a kliknout na Clips, abych nahrál video. Nejlepší na tom je, že můžu jakýkoli Clip převést na úkol, takže nemusím nahrávat akční položky zvlášť. Lidé mohou také komentovat Clips a sdílet tak svou zpětnou vazbu.
A to není vše! Výkonný AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, automaticky přepisuje všechny klipy, poskytuje souhrny konverzací a pomáhá vyhledávat informace z klipů, což z něj dělá komplexní software pro správu projektů a nástroj pro spolupráci.
ClickUp je také vynikající software pro správu schůzek. S ClickUp Meetings můžete pořizovat poznámky, spravovat programy schůzek, organizovat úkoly a vytvářet opakující se úkoly, aby byli všichni synchronizovaní. ✅
💡Tip pro profesionály: Před schůzkami vždy vytvořte podrobný program v ClickUp. Pomůže vám to udržet diskusi zaměřenou na dané téma a zajistí, že budou pokryty všechny důležité body. Program sdílejte s účastníky předem, aby se mohli efektivně připravit. 📋
Díky integraci ClickUp se Zoomem a Microsoft Teams můžete propojit své videokonference přímo s úkoly a pracovními postupy, čímž se ClickUp stává komplexním centrem pro spolupráci.
Kromě funkcí, o kterých jsem se zmínil, nabízí ClickUp také rozsáhlou knihovnu šablon pro správu schůzek a konferencí. Nejlepší z nich je šablona ClickUp Meetings. Pomáhá organizovat vše od programů schůzek po následné kroky a zajišťuje hladký průběh mých schůzek.
Šablona ClickUp Meetings je navržena tak, aby zefektivnila proces správy schůzek a usnadnila jejich plánování, vedení a následné zpracování. Zde jsou její klíčové funkce:
- Strukturované programy schůzek: Vytvářejte jasné a přehledné programy, aby schůzky byly zaměřené a produktivní.
- Sledování úkolů: Přiřazujte a sledujte úkoly přímo v šabloně, čímž zajistíte odpovědnost a plnění diskutovaných úkolů.
- Poznámky a zápisy: Ukládejte poznámky a zápisy z jednání na jednom místě, abyste měli snadný přístup k důležitým diskusím a rozhodnutím.
- Integrace: Hladká integrace s dalšími funkcemi a nástroji ClickUp, která zlepšuje spolupráci a zajišťuje, že všichni členové týmu jsou neustále informováni.
- Šablony pro opakující se schůzky: Použijte předem připravené šablony pro opakující se schůzky, abyste ušetřili čas a zachovali konzistenci svých schůzek.
Celkově tato šablona zlepšuje spolupráci, organizaci a efektivitu, díky čemuž jsou schůzky pro týmy efektivnější.
💡Tip pro profesionály: Pro hladké plánování konferencí si prohlédněte šablonu ClickUp Conference Management Template. Pomůže vám spravovat programy, sledovat řečníky a dohlížet na podrobnosti o účastnících, aby vše proběhlo hladce. Zefektivněte svůj plánovací proces a zajistěte úspěch své akce!
Nejlepší funkce ClickUp
Kromě nahrávání obrazovky vynikají nástroje ClickUp pro spolupráci v reálném čase:
- ClickUp Docs: Vytvářejte, upravujte a spolupracujte na důležitých poznámkách, projektech nebo návrzích přímo se svým týmem pomocí ClickUp Docs.
- ClickUp Chat: Udržujte veškerou komunikaci v kontextu s ClickUp Chat. Ať už diskutujete o úkolu nebo si vyměňujete nápady, chat zajistí, že konverzace zůstanou organizované a produktivní.
- ClickUp Whiteboards: Brainstormujte nápady se svým týmem pomocí ClickUp Whiteboards. Je to ideální prostor pro brainstorming, plánování projektů nebo vytváření strategií, který vašemu týmu poskytuje interaktivní způsob, jak mapovat nápady.
💡Tip pro profesionály: Podporujte zapojení během schůzek tím, že budete povzbuzovat všechny členy týmu, aby přispívali. Využijte funkce jako ClickUp Whiteboards pro brainstormingové sezení, kde může každý sdílet své nápady vizuálně na jedné platformě. Tím se vytvoří interaktivní atmosféra a zajistí se, že budou zohledněny různé názory. 🤝
Omezení ClickUp
- Vzhledem k široké škále funkcí má určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Přejděte na ClickUp pro hladkou týmovou spolupráci
Zde jste našli spolehlivý seznam alternativ k Whereby, které vám pomohou vylepšit vaše videokonference. Chcete-li ještě více zlepšit spolupráci svého týmu, zvažte přidání ClickUp. Díky funkcím, jako jsou ClickUp Clips pro rychlé nahrávání obrazovky, intuitivní správa úkolů a efektivní komunikace, je ClickUp navržen tak, aby projektové řízení bylo plynulejší a efektivnější. 🚀
Nečekejte – zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a vyzkoušejte chytřejší a produktivnější pracovní postupy s ClickUp!