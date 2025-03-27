6 bezplatných šablon časové osy v Excelu pro vizualizaci milníků projektu

Když všichni členové vašeho týmu přesně vědí, co je třeba udělat a kdy, práce se zvládne rychleji a s menšími obtížemi.
Microsoft Excel nabízí bezplatné šablony časové osy projektu, které vám pomohou vizualizovat milníky projektu pomocí značek pokroku, vlastního stavu úkolů a dalších prvků. Díky lepší přehlednosti cílů, termínů a případných výzev můžete vytvořit plán, který povede váš tým k úspěchu.
V tomto blogovém příspěvku si povíme o některých z nejlepších bezplatných šablon časové osy pro Excel a dáme vám bonusovou alternativu k Excelu, abyste mohli vytvářet ještě lepší časové osy projektů.
Co dělá šablonu časové osy projektu v Excelu dobrou?
Dobrá šablona časové osy v Excelu je jednoduchý, ale flexibilní nástroj, který vám pomůže zmapovat celý projektový plán na vizuální časové ose. Centralizuje správu úkolů a zdrojů , aby zajistila soulad mezi zúčastněnými stranami, včas identifikovala úzká místa zmapováním závislostí a udržela váš projekt na správné cestě od začátku do konce.
Aby šablona časové osy projektu efektivně zefektivnila vaše procesy a pracovní postupy, hledejte následující funkce:
- Snadné použití: Vyberte si jednoduchou a přehlednou šablonu časové osy v Excelu, abyste vy i váš tým mohli snadno přehlédnout celý projekt na první pohled.
- Spolupracujte v reálném čase: Vyberte si šablonu časové osy, která zajistí, že všichni budou mít stejné informace o cílech a termínech díky spolupráci v reálném čase.
- Vizuální ukazatele postupu: Vyberte si šablonu časové osy projektu s ukazateli postupu, abyste mohli sledovat, jak daleko jste v jednotlivých úkolech.
- Přizpůsobení: Vyberte si šablonu, ve které můžete upravit rozložení, barvy a bloky a vytvořit časovou osu projektu, která dokonale vyhovuje potřebám vašeho týmu.
- Automatizace: Vyberte si časovou osu, která automaticky aktualizuje data projektu, aby váš tým měl vždy k dispozici nejnovější informace.
💡Tip pro profesionály: Používejte software pro časovou osu projektu, abyste lépe spravovali čas, zdroje, pracovní zátěž a rizika. Tento software také usnadňuje vytváření reportů v reálném čase pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
6 bezplatných šablon časové osy pro Excel
1. Základní šablona časové osy od Template.net
Pokud jste projektový manažer, pravděpodobně hledáte jednoduchý způsob, jak sledovat své úkoly. Šablona Basic Timeline Template od Template.net přesně to umožňuje, protože udržuje věci organizované bez zbytečných komplikací.
Díky uživatelsky přívětivému designu můžete snadno přidávat úkoly, nastavovat termíny, přiřazovat vlastníky úkolů a sledovat důležité milníky.
Mezi hlavní funkce patří:
- Přizpůsobitelná pole: Upravte časové osy projektů tak, aby vyhovovaly vašemu projektu
- Adaptabilní rámec: Upravte sekce podle specifických potřeb projektu
- Přehledná vizualizace dat: Použijte grafy a tabulky pro rychlý přehled o postupu
Díky této šabloně je vše přehledně uspořádáno, takže můžete snadno sledovat průběh projektu a zlepšit časové řízení projektu.
Ideální pro: Majitele malých podniků, kteří chtějí mít přehled o aktualizacích projektů a finančních přehledech na jednom místě.
2. Šablona čtvrtletního časového plánu od Template.net
Jako manažer je pro vás čtvrtletní plánování pravděpodobně jednou z nejdůležitějších položek na seznamu úkolů. Díky šabloně čtvrtletní časové osy od Template.net bude organizace cílů, úkolů a projektů pro každé čtvrtletí hračkou.
Rozdělte časovou osu projektu na čtyři čtvrtletí (Q1, Q2, Q3, Q4), což vám pomůže přiřazovat úkoly, sledovat důležité milníky a monitorovat pokrok.
Tímto způsobem včas odhalíte případná zpoždění a vyřešíte běžné problémy s časovým řízením v časové ose projektu.
Ideální pro: Projekty, u nichž zúčastněné strany požadují přehled o rozdělení cílů, úkolů a klíčových milníků podle čtvrtletí.
3. Šablona Ganttova diagramu pro časovou osu výzkumného návrhu od Template.net
Pokud máte na starosti výzkumný projekt, šablona Ganttova diagramu pro časovou osu výzkumného návrhu od Template.net je ideální pro udržení přehledu, bez ohledu na to, jak složitý projekt je.
Tato jednoduchá šablona časové osy projektu vám pomůže spravovat každý krok – od organizace úkolů a nastavení časových os až po sledování pokroku a přidělování zdrojů.
Navíc vám poskytuje přehlednost, kterou potřebujete, abyste se drželi plánu a s jistotou dosáhli všech milníků ve vašem projektovém plánu.
Ideální pro: Výzkumné projekty, u nichž je třeba sledovat milníky a termíny v chronologickém pořadí
4. Šablona časové osy úkolů od Template.net
Pokud máte na starosti spoustu projektů a ztrácíte přehled o jejich postupu, šablona časové osy úkolů od Template.net vám pomůže vše uspořádat chronologicky a udržet termíny pod kontrolou.
Díky funkcím, jako je plánování úkolů, sledování pokroku a snadná spolupráce, můžete rychle přiřazovat úkoly, přidávat poznámky a udržovat všechny na stejné vlně.
Tato šablona časové osy projektu sleduje názvy úkolů, data zahájení a ukončení, milníky a pokrok. Je to chytrý způsob, jak udržet harmonogram projektu na správné cestě a zůstat produktivní.
Ideální pro: Správu denních úkolů pro malé týmy a usnadnění spolupráce mezi členy týmu.
5. Šablona časové osy projektu na čtyři týdny od společnosti Microsoft
Pokud řídíte složitý projekt a máte na jeho dokončení pouze jeden měsíc, je šablona časové osy projektu na čtyři týdny od společnosti Microsoft ideálním způsobem, jak organizovat úkoly v průběhu čtyř týdnů.
Pomocí této šablony harmonogramu projektu můžete přidávat úkoly, nastavovat termíny, přidělovat členy týmu a sledovat pokrok v jednoduchém a přehledném rozvržení. Tato šablona všem usnadňuje sledování a správu týdenních termínů.
Ideální pro: Projektové manažery, kteří dohlížejí na komplexní projekty s měsíčními sprinty.
6. Šablona Ganttova diagramu pro sledování termínů od společnosti Microsoft
Pokud chcete rychle vytvořit Ganttův diagram v Excelu pro vizualizaci postupu projektu podle dat, pak vám přijde vhod tato šablona Ganttova diagramu pro sledování dat od společnosti Microsoft.
Stačí zadat údaje, jako jsou činnosti, data zahájení a ukončení, milníky, a šablona časové osy projektu automaticky aktualizuje stav po dokončení úkolů.
Upravte formát a snadno přizpůsobte vzhled časové osy projektu, aby bylo vše jasné a snadno vizualizovatelné.
Ideální pro: Velké týmy, které hledají jednoduchý nástroj, díky kterému budou všichni informováni o postupu úkolů.
Omezení používání Excelu pro šablony časové osy
Šablony časové osy projektu v aplikaci Microsoft Excel se na první pohled zdají být vhodným řešením pro časové osy projektů, ale při řízení složitých projektů s mezifunkčními týmy mohou být nedostatečné. Zde je důvod:
- Omezené možnosti přizpůsobení: Šablony časové osy projektu v Excelu nejsou příliš flexibilní, takže vytvoření něčeho interaktivního nebo zábavného může být složité.
- Žádná automatizace: Žádné automatické aktualizace, připomenutí ani automatické sledování pokroku. Budete trávit více času ručním zadáváním údajů.
- Žádná spolupráce v reálném čase: Vzhledem k tomu, že s šablonou Excelu nemůžete spolupracovat se svým týmem v reálném čase, může být koordinace týmu obtížná.
- Žádná integrace: Excel není integrován s jinými nástroji pro správu projektů, což ztěžuje udržování integrity dat.
- Omezená bezpečnost: Pokročilé bezpečnostní funkce, jako jsou řízení přístupu a šifrování, nejsou součástí nabídky, takže vaše citlivá data nejsou tak bezpečná, jak by měla být.
💡Tip pro profesionály: Nenašli jste šablonu, která by vyhovovala vašim potřebám? Naučte se, jak vytvořit vlastní časovou osu projektu v Excelu, pomocí našeho podrobného průvodce.
Alternativní šablony časové osy pro Excel
Šablony časové osy v Excelu jsou sice bezplatné a snadno použitelné, ale postrádají silné funkce pro spolupráci a správu úkolů.
ClickUp je naopak komplexní nástroj pro správu projektů, který pomáhá vytvářet podrobné časové osy projektů. Jeho přizpůsobitelné šablony časových os projektů se synchronizují s vaším pracovním postupem, čímž snižují manuální práci a umožňují plynulý tok dat mezi systémy.
1. Šablona časové osy ClickUp Fillable
Pokud potřebujete rychle uspořádat časové osy svých projektů, šablona ClickUp Fillable Timeline Template vám přijde vhod. Obsahuje předem připravenou časovou osu projektu, kterou můžete vyplnit, abyste viděli časovou osu projektu od začátku do konce a mohli snadno naplánovat důležité události a termíny.
Snadno přidávejte nebo odstraňujte úkoly, sdílejte časové osy pro zpětnou vazbu a sledujte rozpočet a milníky bez námahy.
Šablona vám umožní následující:
- Sledujte skutečné náklady a zjistěte, kolik bylo dosud utraceno
- Sledujte svůj přidělený rozpočet, abyste ho nepřekročili.
- Přiřaďte úkolům konkrétní přiřazené dny, abyste zůstali v plánu
- Pomocí Days (Suggested Formula) (Dny (navrhovaný vzorec)) vypočítejte, jak dlouho by úkoly měly trvat.
- Označte fázi projektu, ve které se právě nacházíte, aby všichni měli stejné informace.
- Snadno označte dokončené úkoly, abyste přesně věděli, co je hotové a co zbývá.
Ideální pro: Projektové manažery, kteří hledají strukturované prázdné šablony časové osy, aby mohli rychle vizualizovat složité časové osy a okamžitě začít pracovat.
2. Šablona časové osy ClickUp pro bílou tabuli
Kdo by neměl rád zábavnou interaktivní tabuli?
Přizpůsobte si šablonu časové osy ClickUp Whiteboard pomocí úkolů, trvání, závislostí a dalších prvků.
Pro jednotlivé kroky nebo fáze použijte vodorovnou časovou osu a pro harmonogram projektu svislou osu. Změňte barvy bloků nebo přidejte poznámkové lístky, abyste zvýraznili důležité milníky, termíny nebo klíčové aktivity.
Ještě lepší je, že bílé tabule pomáhají týmům osvobodit se od tradičních procesů založených na dokumentech tím, že vizualizují životní cyklus projektu.
Tuto šablonu můžete snadno kombinovat s technikami vizuální prezentace, jako je mind mapping, brainwriting nebo bubble mapping, což týmům umožní myslet mimo zaběhnuté schémata. Je to perfektní způsob, jak naplánovat časovou osu projektu a zároveň podpořit kreativitu a spolupráci.
Ideální pro: Projektové manažery, kteří chtějí vytvářet časové osy snadným, zábavným a vizuálně přitažlivým způsobem.
3. Šablona jednoduchého Ganttova diagramu ClickUp
Máte pocit, že máte nekonečný seznam úkolů pro svůj tým, ale nemáte ponětí, co je hotové a co ještě zbývá? Ještě horší je, že seznam se neustále rozrůstá a sledovat vše se zdá nemožné.
V takovém případě potřebujete šablonu jednoduchého Ganttova diagramu ClickUp. Uspořádá všechny vaše úkoly do přehledného a snadno čitelného Ganttova diagramu s pohledy jako Gantt, Seznam a Dokumenty. Na jednom místě uvidíte, co již bylo zahájeno, termíny splnění, priority, vlastníky úkolů, pokrok a dokonce i komentáře.
Úkoly označte barevnými kódy zelenou, fialovou a šedou barvou pro Dokončeno, Probíhá a K provedení. Navíc můžete sledovat Fázi projektu, kontrolovat Průběh projektu a přidávat jakékoli relevantní přílohy, a to vše ze stejného zobrazení.
Ideální pro: Projektové manažery, kteří chtějí vizualizovat závislosti a výzvy projektu pomocí jednoduchého Ganttova diagramu.
4. Šablona časové osy marketingového projektu ClickUp
K oživení svého marketingového plánu potřebujete správné nástroje a systémy.
Ať už vytváříte obsah, uvádíte na trh nový produkt nebo spravujete kampaně, šablona časové osy marketingového projektu ClickUp vám pomůže zorganizovat marketingové úkoly a sledovat pokrok vašeho týmu.
Úkoly lze navíc rozdělit do kategorií podle stavu, jako jsou Ukončeno, Hodnocení, Provádění, Nezahájeno a Plánování.
A to není vše – součástí jsou také funkce pro sledování času, značky a varování o závislostech, které vašemu týmu pomohou udržet soulad a hladce dosáhnout marketingových cílů.
S ClickUp Goals můžete nastavit realistické a měřitelné cíle, jako například:
- Zvyšte zapojení na sociálních médiích
- Zvyšte organickou návštěvnost svého webu
- Snižte míru odchodu zákazníků tím, že jim poskytnete lepší zákaznickou zkušenost
Nastavte si časovou osu, sledujte pokrok a sledujte, jak se vaše cíle stávají realitou s každým dosaženým milníkem.
Ideální pro: Marketingové manažery, kteří chtějí naplánovat, rozvrhnout a vizualizovat celý marketingový plán od začátku do konce.
5. Šablona časové osy projektu ClickUp pro bílou tabuli
S šablonou ClickUp Project Timeline Whiteboard můžete celý svůj projekt zmapovat na digitální tabuli. Použijte ji ke spolupráci s týmem, brainstormingu nápadů, přidělování úkolů, stanovování termínů, sledování milníků a dalším činnostem.
Šablona vám poskytne celkový přehled o vašem projektu, pomůže vám odhalit úzká místa a snadno sdílet aktualizace s vaším týmem.
Kombinujte tuto šablonu s ClickUp Docs, abyste nastínili rozsah projektu, stanovili jasné cíle časové osy a zdokumentovali body diskuse z vašeho brainstormingu. Jeho centralizované funkce dokumentace vám umožňují spolupracovat na definování cílů, úkolů a milníků, které je třeba zahrnout.
Pro snadnou organizaci můžete také vytvořit vnořené stránky pro konkrétní fáze projektu. Stránky navíc můžete označit jako ověřené wiki, aby byly správné informace snadno dostupné.
Ideální pro: Projektové manažery, kteří chtějí jasnou a jednoduchou časovou osu, aby všichni měli stejné informace a projekty proběhly hladce.
6. Šablona časové osy projektu ClickUp Gantt
Hledáte šablonu časové osy projektu, abyste měli přehled o každodenních pracovních úkolech?
Seznamte se se šablonou časové osy projektu ClickUp Gantt! Tato šablona zvládne i ty nejnáročnější projekty s vlastními stavy, jako jsou Blokováno, Dokončeno, Probíhá, V revizi a K provedení.
A to nejlepší? Časová osa se automaticky aktualizuje, jakmile dokončíte úkoly, a poskytuje vám přehledné vizuální informace s barevně odlišenými pruhy a značkami priority.
Sledování termínů je díky pěti různým zobrazením snadné: měsíční, roční, souhrnné a průvodce pro začátečníky.
Pro lepší organizaci použijte zobrazení tabule v ClickUp. Vytvořte podskupiny (nebo plavecké dráhy) a uspořádejte úkoly podle odpovědných osob, priority nebo typu práce. Díky tomu budete mít lepší přehled a budete moci lépe spravovat úkoly.
Ideální pro: Projektové manažery, kteří chtějí denně sledovat obchodní operace pomocí Ganttova diagramu.
7. Šablona časové osy kreativního projektu ClickUp
Jako projektový manažer víte, jak náročné mohou být kreativní projekty. Právě v tom vám může pomoci šablona časové osy kreativního projektu ClickUp!
Poskytuje vám přehledný vizuální plán všech vašich úkolů, díky čemuž je organizace projektu hračkou. Můžete naplánovat každou fázi, stanovit cíle a vytvořit časové osy, které skutečně dávají smysl.
📮ClickUp Insight: Pouze 8 % používá nástroje pro řízení projektů ke sledování akčních položek.
Podle výzkumu společnosti ClickUp hrozí přibližně 92 % pracovníků riziko, že přijdou o důležité informace kvůli roztříštěnosti informací napříč několika nespojenými platformami.
Abyste se vyhnuli zbytečnému přecházení mezi platformami a přepínání kontextu, vyzkoušejte ClickUp , aplikaci pro vše, co souvisí s prací*.
Otevřete šablonu časové osy projektu v ClickUp, abyste získali jasný přehled o svém projektu, a přizpůsobte podkategorie, abyste mohli začít během několika sekund. Jakmile jsou data zadána, můžete okamžitě zjistit, které úkoly jsou v plánu a které zaostávají, a provést úpravy, než bude příliš pozdě.
Ideální pro: Projektové manažery, kteří chtějí vizualizovat celý kreativní projekt od konceptu po dokončení v efektivní časové ose.
8. Šablona časové osy pro zavedení softwaru ClickUp
Šablona časové osy zavádění softwaru ClickUp je navržena tak, aby zajistila plynulou komunikaci mezi všemi týmy zapojenými do projektu zavádění softwaru. Díky přehledným sekcím pro každou fázi, odpovědnostem týmů, odhadovaným nákladům a časovým osám ví každý přesně, co se děje a kdy.
Díky tomuto vizuálnímu znázornění můžete snadno sledovat pokrok, odhalit překážky a podle potřeby upravit časovou osu projektu. Jde o optimalizaci pracovního postupu pomocí agilního sledování času a informování vašich týmů.
Pokud se však cítíte zahlceni všemi úkoly, může vám pomoci ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp. Stačí položit otázky jako:
- Jaké jsou naléhavé úkoly?
- Co je po termínu?
- Které úkoly jsou stále otevřené a přiřazené mně?
Umělá inteligence vám poskytne rychlé odpovědi, díky kterým můžete průběžně upravovat harmonogram projektu. Navíc optimalizuje váš pracovní postup a zajistí, že vám nic neunikne. Je to perfektní kombinace strukturovaného plánování projektu a inteligentní správy úkolů!
Ideální pro: Projektové manažery, kteří chtějí koordinovat různé týmy a zúčastněné strany při zavádění softwaru.
9. Šablona plánu projektu ClickUp
Máte dlouhodobou vizi produktu nebo se chystáte spustit novou funkci? Šablona ClickUp Roadmap je tajemstvím hladkého plánování projektů a spolupráce týmu.
Tato šablona, navržená s ohledem na týmy zabývající se vývojem produktů, obsahuje předem připravené čtvrtletní seznamy, vlastní stavy, pole a zobrazení, díky nimž můžete mít všechny fáze výroby a časové osy na jednom místě.
Pomocí nich můžete snadno přidávat klíčové podrobnosti a přizpůsobovat svůj pracovní prostor pomocí polí, jako jsou stav výroby, typ, priorita, pokrok, termíny, přidělené osoby a odhadovaný čas.
Kromě toho můžete přizpůsobit a použít těchto pět různých zobrazení k vizualizaci celého vydání produktu:
- Zobrazení seznamu
- Zobrazení pracovní zátěže
- Zobrazení kalendáře
- Ganttův graf
- Zobrazení tabule
Ať už máte malý tým nebo komplexní projekt, tato šablona vám poskytne všechny nástroje, které potřebujete k urychlení procesu vývoje produktu!
Ideální pro: Týmy vývoje produktů, které chtějí sledovat pokrok v plánu vydání funkce nebo produktu.
10. Šablona obchodního plánu ClickUp
Šablona ClickUp Business Roadmap obsahuje vše, co potřebujete pro hladký průběh projektu – obchodní cíle, strategie, úkoly, milníky a časové osy – vše na jednom místě.
Sledujte své projekty pomocí stavů jako Zrušeno, Hotovo, Probíhá, Pozastaveno a K provedení. Navíc můžete pomocí vlastních polí sledovat důležité údaje, jako jsou Čtvrtletí, Doba trvání, Strategické cíle, Přílohy a Obchodní kategorie.
A třešnička na dortu? Získejte více pohledů, jako jsou Všechny iniciativy za čtvrtletí, Průvodce pro začátek, Ganttův diagram a Časová osa podle obchodní kategorie, abyste zůstali na správné cestě a dosáhli svých obchodních cílů!
Ideální pro: Podnikatele, kteří chtějí vytvořit efektivní vizuální znázornění svých obchodních strategií.
Dosáhněte milníků projektu pomocí šablon ClickUp
Šablony časové osy projektu vám poskytují jasný přehled o všem – úkolech, milnících, termínech a dalších aspektech.
Ačkoli Microsoft Excel tuto úlohu splní, může se pro váš projektový plán jevit jako příliš základní.
V tom vyniká ClickUp. Jeho šablony časové osy nabízejí pokročilé vizuální prvky, sledování v reálném čase a automatizaci, čímž posouvají projektové řízení na zcela novou úroveň.
Tyto šablony navíc můžete přizpůsobit potřebám, preferencím, pracovním postupům a plánování projektů vaší organizace.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a zažijte vylepšenou spolupráci a vizualizaci.