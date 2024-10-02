Azure DevOps vs. Jira: Který je nejlepší v roce 2025?

Projektoví manažeři a inženýři často diskutují o výběru nástroje pro všechny aspekty řízení. Azure DevOps a Jira jsou nejčastěji součástí tohoto seznamu.
Vývojáři samozřejmě milují Azure DevOps pro jeho hladkou integraci s jejich pracovními postupy, zatímco projektoví manažeři jsou věrní známým agilním tabulkám Jira.
Jedná se o klasický případ tahanice o nástroj. 🪢
Pokud jste se ocitli v podobné situaci, víte, jak těžké je rozhodnout se mezi těmito dvěma možnostmi. V tomto blogu porovnáme Azure DevOps a Jira, abyste si mohli s jistotou vybrat ten, který si zaslouží místo ve vaší sadě nástrojů. 🎯
Co je Azure DevOps?
Azure DevOps je cloudová platforma společnosti Microsoft, která obsahuje řadu nástrojů pro plánování, kódování, testování a nasazování vysoce kvalitních aplikací.
Platforma Software as a Service (SaaS) nabízí komplexní sadu nástrojů pro pracovní postupy DevOps, která pokrývá celý životní cyklus vývoje softwaru. Azure DevOps umožňuje efektivní spolupráci díky integrovaným funkcím, které zefektivňují komunikaci mezi vývojáři, projektovými manažery a přispěvateli.
Kromě toho si můžete vybrat mezi kompletní sadou nástrojů nebo si ručně vybrat služby, které vyhovují vašemu aktuálnímu pracovnímu postupu – vše je přístupné prostřednictvím webového prohlížeče nebo klienta integrovaného vývojového prostředí (IDE).
Funkce Azure DevOps
Azure DevOps spojuje řadu nástrojů, které podporují vývoj softwaru a řízení projektů. Pokrývá vše od plánování a spolupráce až po automatizaci sestavování a nasazování, což týmům pomáhá pracovat efektivněji.
Podívejme se na některé funkce Azure DevOps. 👇
Funkce č. 1: Kompletní sada nástrojů
Azure DevOps nabízí řadu služeb, které vám pomohou během celého vývojového cyklu. Každá z nich nabízí odlišné funkce.
Zde je několik nabízených služeb:
- Azure Boards poskytuje sadu agilních nástrojů na podporu plánování a sledování práce, chyb v kódu a podporuje použití metod Kanban a Scrum.
- Azure Repos poskytuje repozitáře Git nebo Team Foundation Version Control (TFVC) pro správu zdrojového kódu. To znamená, že vaše vývojové týmy mohou snadno sledovat změny provedené v kódu v průběhu času, což zlepšuje spolupráci.
- Azure Pipelines pro vytváření a vydávání služeb pro nepřetržitou integraci a nasazování (CI/CD) vašich aplikací
- Azure Test Plans pro testování vašich aplikací nabízí komplexní řešení pro průzkumné a kontinuální testování.
- Azure Artifacts pro sdílení balíčků, jako jsou Maven, npm, NuGet a další, z veřejných i soukromých zdrojů. Díky této funkci je aplikace snadno distribuovatelná a použitelná.
Funkce č. 2: Rychlé nasazení aplikací a agilita
Azure DevOps vám pomáhá rychleji nasazovat aplikace díky pokročilým funkcím CI/CD a automatizace DevOps. Můžete nasazovat přímo ze stejného zdrojového kódu, což zjednodušuje proces pro správce IT.
Navíc snižuje pravděpodobnost chyb a omezuje manuální práci. To znamená, že se váš tým může soustředit na to, co je opravdu důležité – rychlé a efektivní plnění obchodních potřeb.
Funkce č. 3: Vylepšená spolupráce na pracovišti a řízení projektů
Azure DevOps usnadňuje týmovou práci. Pouhými několika kliknutími mohou vaše týmy sdílet soubory, pracovat na stejném kódu a sledovat změny v různých aplikacích. To zlepšuje komunikaci a zvyšuje produktivitu.
Nabízí také jednoduchý způsob správy projektů. Týmy mohou sledovat chyby, stanovovat termíny, přidělovat úkoly a udržovat přehled o prioritách, a to vše na jednom místě.
Funkce č. 4: Škálovatelnost a flexibilní integrace
Microsoft Azure DevOps roste s vámi. Ať už pracujete na malém nebo velkém projektu, díky síle cloudu Azure se snadno přizpůsobí vašim potřebám.
Azure je navíc flexibilní a nezávislý na platformě. Můžete jej integrovat s open-source nástroji a nástroji třetích stran, které již používáte, a získat tak to nejlepší z obou světů – své oblíbené nástroje a ekosystém Microsoftu.
Ceny Azure DevOps
- Navždy zdarma
- Základní tarif: 6 $ za uživatele/měsíc (prvních 5 uživatelů zdarma)
- Základní + testovací plán: 52 USD za uživatele/měsíc
Co je Jira?
Jira je software společnosti Atlassian pro řízení projektů a sledování problémů. Je primárně určen pro týmy zabývající se vývojem softwaru. Jeho použití však není omezeno pouze na oblast technologií; využívá se v mnoha odvětvích pro různé obchodní funkce.
Flexibilní a přizpůsobitelná platforma tohoto nástroje podporuje agilní metodiky, jako jsou Scrum a Kanban. Pomáhá týmům při plánování sprintů, správě backlogů a vizualizaci pracovních postupů prostřednictvím tabulek, které zobrazují stav úkolů.
Jira vám umožňuje rozdělit velké nápady na menší, zvládnutelné úkoly. Pomáhá vám organizovat práci, stanovovat milníky, sladit úkoly s cíli, získávat návrhy založené na umělé inteligenci a spolupracovat s vzdálenými týmy v reálném čase.
Funkce Jira
Jira nabízí řadu funkcí, které týmům pomáhají udržovat pořádek a efektivitu. Ať už spravujete úkoly, sledujete pokrok nebo spolupracujete se svým týmem, Jira má nástroje, které zajistí hladký průběh všech činností.
Pojďme se podívat na funkce Jira. 👇
Funkce č. 1: Přizpůsobitelné pracovní postupy
Jira vám umožňuje vytvářet pracovní postupy, které vyhovují jedinečným potřebám vašeho týmu. Nástroje typu drag-and-drop usnadňují definování a úpravy pracovních postupů, nastavení pravidel, spouštěčů a podmínek, které odpovídají vašim procesům.
Pokud dáváte přednost novému začátku, můžete použít jednu z předem navržených šablon Jira a hned se pustit do práce. Tím zajistíte, že váš pracovní postup bude v souladu s přístupem vašeho týmu.
Funkce č. 2: Flexibilní sledování problémů
Sledování problémů v Jira je velmi jednoduché. Můžete vytvářet, upravovat, přiřazovat a prioritizovat úkoly, přidávat komentáře a podle potřeby připojovat soubory.
Jira vám umožňuje kategorizovat práci podle různých typů úkolů, jako jsou chyby, úkoly nebo podúkoly. Navíc obsahuje vlastní pole, štítky a filtry, které umožňují přidat k úkolům další informace a kontext, díky čemuž je lze snadno vyhledat.
Funkce č. 3: Výkonné reportování a analytika
S Jira se můžete vyhnout zdlouhavému psaní dlouhých zpráv o výkonu vašeho týmu. Jeho integrované panely a zprávy za vás odvedou těžkou práci a poskytnou vám přehledné informace prostřednictvím burndown grafů, grafů rychlosti, sprintových zpráv a dalších.
Vytvářejte zprávy, abyste mohli sledovat pokrok a kvalitu práce svého týmu pomocí gadgetů, grafů a možností filtrování. Jira se také integruje s dalšími nástroji, jako jsou Confluence, Bitbucket a Power BI, aby vylepšila možnosti reportování a analýzy.
Funkce č. 4: Rozsáhlý a rozmanitý trh
Jira nabízí řadu aplikací a pluginů, které rozšiřují její funkčnost a použitelnost. Tyto rozšíření najdete na Atlassian Marketplace a pokrývají kategorie jako sledování času, automatizace, testování, reportování a další.
Navíc můžete integrovat aplikace, které spolupracují s jinými nástroji, jako jsou Salesforce, Slack a Gmail, což vám umožní přizpůsobit a optimalizovat Jira tak, aby vyhovovala jedinečným potřebám vašeho týmu.
Ceny Jira
- Navždy zdarma: Pro 10 uživatelů
- Standard: 7,16 $ za uživatele/měsíc
- Premium: 12,48 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Jira vs. Azure DevOps: Porovnání funkcí
Azure DevOps a Jira jsou obě špičkové volby pro správu projektů v oblasti vývoje softwarových aplikací, ale vyhovují různým potřebám.
Azure DevOps nabízí kompletní sadu nástrojů pro vše od plánování a kódování až po testování a vydávání softwaru. Je ideální pro týmy, které chtějí all-in-one platformu s integrovanými DevOps pipeline, které vylepšují automatizaci CI/CD.
Jira je naopak univerzální nástroj od společnosti Atlassian, který se zaměřuje na řízení projektů. Je ideální pro agilní týmy, které chtějí snadno sledovat úkoly, chyby a projekty. Díky své flexibilitě je Jira vhodná nejen pro vývoj softwaru.
Podrobně porovnejme jejich funkce.
|Funkce
|Azure DevOps
|Jira
|Pro koho je určen?
|Ideální pro vývojové týmy, které potřebují komplexní řešení pro softwarové projekty.
|Navrženo především pro týmy zabývající se vývojem softwaru, ale dostatečně univerzální pro různé odvětví.
|Klíčové funkce
|Nabízí kompletní sadu nástrojů DevOps pro plánování, kódování, testování a nasazení.
|Podporuje agilní metodiky jako Scrum a Kanban pro efektivní řízení projektů.
|Přizpůsobení pracovního postupu
|Umožňuje definovat pracovní postupy pomocí nástrojů drag-and-drop a předem navržených šablon.
|Umožňuje přizpůsobitelné pracovní postupy šité na míru potřebám týmu, s knihovnou šablon.
|Spolupráce
|Hladká integrace s Microsoft Teams pro lepší týmovou práci a komunikaci
|Poskytuje nástroje pro spolupráci v reálném čase, včetně komentářů a oznámení.
|Nasazení a CI/CD
|Nabízí pokročilou automatizaci CI/CD pro zjednodušení nasazení aplikací.
|Není primárně zaměřen na nasazení, ale lze jej integrovat s nástroji CI/CD pro sledování problémů.
|Reporting a analytika
|Nabízí dashboardy a nástroje pro reporting, které umožňují sledovat pokrok v průběhu celého vývojového cyklu.
|Poskytuje výkonné funkce pro vytváření reportů a analýz, včetně přizpůsobitelných dashboardů.
|Možnosti integrace
|Flexibilní integrace s open-source nástroji a nástroji třetích stran
|Rozsáhlý trh s aplikacemi pro sledování času, automatizaci a integraci s jinými nástroji
Funkce č. 1: Správa zdrojového kódu
Azure DevOps
Azure DevOps poskytuje integrované repozitáře Git a správu verzí (Git i TFVC-Team Foundation Version Control), což z něj činí ideální nástroj pro týmy zabývající se vývojem softwaru.
Jira
Ačkoli Jira neobsahuje správu zdrojového kódu, můžete ji integrovat s platformami jako GitHub a Bitbucket.
🏆 Vítěz: Azure DevOps zvítězil díky svým integrovaným nástrojům pro správu zdrojového kódu.
Funkce č. 2: Sledovatelnost
Azure DevOps
S Azure DevOps můžete sledovat každý krok vašeho projektu od začátku do konce. Je ideální pro týmy, které potřebují jasný přehled o postupu práce a vzájemných vztazích.
Jira
Jira má omezenou sledovatelnost. Sledování verzí nebo zjišťování, které úkoly souvisejí s nasazením, vyžaduje manuální úsilí. Abyste je mohli zobrazit, musíte odeslat žádost, což může nějakou dobu trvat.
🏆 Vítěz: Azure DevOps zvítězil díky svým vynikajícím funkcím sledovatelnosti.
Funkce č. 3: Přizpůsobení a agilní reporting
Azure DevOps
Nabízí základní přizpůsobení, ale zaostává v oblasti pokročilých možností. Neobsahuje zprávy specifické pro agilní vývoj.
Jira
Jira nabízí pokročilé možnosti přizpůsobení, včetně pracovních postupů a polí. Vyniká také řadou agilních reportů, které týmům poskytují podrobný přehled o pokroku.
🏆 Vítěz: Jira nabízí lepší možnosti přizpůsobení a agilní funkce pro vytváření reportů.
Funkce č. 4: Integrační možnosti a mobilní přístupnost
Azure DevOps
Hladce se integruje se službami Microsoft a nabízí omezené integrace třetích stran. Navíc poskytuje mobilní přístup pro práci na cestách.
Jira
Jira podporuje širokou škálu integrací prostřednictvím Atlassian Marketplace, což týmům umožňuje snadno propojit různé nástroje. Nabízí také robustní mobilní aplikace pro uživatele iOS a Android.
🏆 Vítěz: Jira nabízí širší škálu integrací a lepší mobilní zážitek než Azure DevOps.
Jira vs. Azure DevOps na Redditu
Abychom vám výběr usnadnili, podívali jsme se na Reddit, abychom pochopili obecný konsenzus v této debatě. Když na Redditu vyhledáte Azure DevOps vs. Jira, najdete názory uživatelů na oba nástroje pro různé případy použití.
Mnoho uživatelů dává přednost Azure DevOps kvůli jeho jednoduchosti a snadnému použití. Doporučují implementovat tento nástroj, pokud váš vývojový tým již používá Azure pro správu infrastruktury.
Já dávám přednost Azure. Mám pocit, že má celkově lepší uživatelské rozhraní a použitelnost, i když je méně „flexibilní“ než Jira.
Azure DevOps mi připadal mnohem jednodušší na používání – vlastně se mi velmi líbil. Přizpůsobení zobrazení, reportování, dashboardy, workflows, uživatelské rozhraní atd. byly o třídu lepší než u Jira.
Azure DevOps mi připadal mnohem jednodušší na používání – vlastně se mi velmi líbil. Přizpůsobení zobrazení, reportování, dashboardy, pracovní postupy, uživatelské rozhraní atd. byly o třídu lepší než u Jira.
Jira je produkt společnosti Atlassian, takže má dobrou konektivitu s Confluence, Trello atd., ale ADO má nativní kompatibilitu s nástroji jako Visual Studio (což není tak důležité, pokud programujete v Javě, ale pokud programujete v C#, může to být velmi užitečné!) a také s nástroji Azure.
Jira je produkt společnosti Atlassian, takže má dobrou konektivitu s Confluence, Trello atd., ale ADO má nativní kompatibilitu s nástroji jako Visual Studio (to není tak důležité, pokud programujete v Javě, ale pokud používáte C#, může to být velmi užitečné!) a také s nástroji Azure.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Azure DevOps a Jira
Jira je skvělou volbou pro přizpůsobitelnou a flexibilní správu projektů, zatímco Azure nabízí vynikající integrované nástroje pro vývoj softwaru. Co ale v případě, že váš tým potřebuje obě tyto funkce?
Představujeme ClickUp – nástroj pro řízení projektů, který nabízí to nejlepší z obou světů. Tato spolehlivá alternativa k Azure DevOps a Jira je flexibilní platforma typu „vše v jednom“, která zvládá vše od vývojových pracovních postupů až po obchodní operace.
Zatímco Jira a Azure DevOps mají uživatelsky přívětivé rozhraní, intuitivní design ClickUp usnadňuje týmům jeho přijetí. Jeho přizpůsobitelné funkce zjednodušují procesy, podporují spolupráci a bez větších potíží se přizpůsobují jakémukoli stylu řízení projektů DevOps.
ClickUp má náskok č. 1: Agilní funkce
Řešení ClickUp Agile vybaví váš tým vším potřebným k zefektivnění pracovních postupů. Spojuje sledování projektů, dokumentaci a spolupráci na jednom místě, díky čemuž je snadnější než kdy dříve zajistit hladký chod všech procesů.
Sprinty
ClickUp Sprints pomáhá zefektivnit plánování sprintů tím, že vám umožňuje nastavit jasné časové osy, přiřadit body za úkoly a stanovit priority práce, aby váš tým přesně věděl, na co se má soustředit.
Je navržen tak, aby proces sprintu byl organizovaný a snadno spravovatelný od začátku do konce.
Můžete také přizpůsobit nastavení sprintu tak, aby odpovídalo způsobu práce vašeho týmu. Tato flexibilita vám pomůže organizovat úkoly způsobem, který vyhovuje vašemu pracovnímu postupu, a zajistí, že všichni budou během každého sprintu v souladu s cíli projektu.
Zobrazení tabule
Zobrazení ClickUp Board View je ideální pro agilní týmy, které chtějí jasný a vizuální způsob řízení svých projektů. Používá jednoduché rozložení založené na kartách, kde úkoly procházejí různými fázemi, takže je snadné vidět, co je v procesu a co ještě zbývá udělat.
Tabuli můžete přizpůsobit různými stavy úkolů, přiřadit členy týmu, nastavit termíny a připojit soubory – vše na jednom místě. Díky snadným funkcím drag-and-drop udržuje zobrazení tabule váš tým na správné cestě, aby mohl hladce pracovat v každém sprintu.
Sledování času
ClickUp Project Time Tracking funguje dobře pro agilní týmy. Čas můžete zaznamenávat přímo v rámci svých úkolů, což vám poskytne jasný přehled o tom, kam směřují vaše úsilí. Ať už jste u svého stolu nebo na cestách, sledování času z jakéhokoli zařízení zajišťuje, že všichni zůstávají zodpovědní, což je zásadní pro plánování sprintů a retrospektivy.
Záznamy o čase můžete také přizpůsobit přidáním poznámek a jejich kategorizací, což usnadňuje sledování souladu času s vašimi cíli a záměry DevOps.
Dashboardy
ClickUp Dashboards jsou výkonným nástrojem pro agilní týmy, které chtějí efektivně řídit své projekty a sprinty.
Díky funkcím, jako jsou sprintové reporty a metriky, můžete využívat různé grafy – například burndown, burnup, kumulativní tok a rychlost – k sledování pokroku a výkonu týmu.
ClickUp se také nativně integruje s GitHub, GitLab a Bitbucket a propojuje commity, větve a pull requesty přímo s úkoly. Tato integrace pomáhá udržovat vše propojené a podporuje sdílené vlastnictví tím, že činí data týmu přístupnými a snadno srozumitelnými.
Funkce umělé inteligence
ClickUp Brain je asistent založený na umělé inteligenci, který byl navržen tak, aby zjednodušil správu projektů pro agilní týmy.
Díky funkcím, jako je automatizované plánování a dokumentace, může ClickUp Brain generovat produktové plány, vytvářet testovací plány a navrhovat technické specifikace, čímž šetří drahocenný čas.
Zefektivňuje také procesy schůzek tím, že pomáhá vytvářet programy, shrnovat poznámky a zajišťuje, že jsou pokryty všechny klíčové body, což je užitečné při plánování sprintů a retrospektivách.
ClickUp má výhodu č. 2: Šablona pro vývoj softwaru
Šablona ClickUp Software Development Template poskytuje vašemu vývojovému týmu všechny nástroje, které potřebuje pro efektivní spolupráci, a spojuje týmy produktového, designového a technického oddělení na jednom místě.
Provází vás celou produktovou roadmapou, od počátku až po dokončení, a umožňuje vám dodávat produktové funkce a opravovat chyby pomocí agilních metod Scrum nebo Kanban.
Při používání šablony uvidíte speciální sekce pro správu funkcí produktu a opravy chyb. Tyto oblasti usnadňují sledování projektů vývoje softwaru, přidělování odpovědností a stanovování termínů.
Můžete také vytvářet uživatelské příběhy a kritéria přijatelnosti, abyste vyjasnili požadavky a zajistili, že to, co dodáte, splní očekávání všech.
ClickUp má výhodu č. 3: Šablona Kanban pro vývoj softwaru
Šablona ClickUp Kanban pro vývoj softwaru je skvělým nástrojem pro softwarové týmy, které se snaží zvýšit efektivitu, produktivitu a spolupráci.
Poskytuje vizuální systém správy pracovních postupů, kde jsou úkoly znázorněny jako karty procházející různými fázemi vývojového procesu. Stačí sledovat kartu a uvidíte, jak váš úkol postupuje.
Tato šablona také obsahuje limity rozpracovaných úkolů (WIP) a sledování doby cyklu, což vašemu týmu pomůže spravovat pracovní zátěž a soustředit se na to, co je důležité.
Ovládejte své agilní pracovní postupy pomocí ClickUp
Výběr správného nástroje pro správu projektů (Azure DevOps vs. Jira) je klíčový pro úspěch vašeho týmu. Azure DevOps je ideální, pokud potřebujete integrované funkce CI/CD, zatímco Jira vyniká v agilní správě projektů díky svým robustním možnostem přizpůsobení.
Pokud hledáte komplexní platformu, ClickUp je tu pro vás.
Kombinuje to nejlepší z obou nástrojů a nabízí vám flexibilní komplexní řešení pro správu vývojových workflow, sledování sprintů a mnoho dalšího.
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a proměňte své úsilí v oblasti řízení projektů!