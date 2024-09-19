Jak získat zkušenosti s vedením lidí v práci i mimo ni

V podnikovém světě vás od ostatních odliší vaše schopnost vést – vystoupit a převzít odpovědnost, ještě než o to budete požádáni. Správná kvalifikace nebo nejnovější certifikát mohou vašemu nadřízenému ukázat, že jste dobří v řízení práce. Ale právě vaše zkušenosti s vedením lidí jim ukážou, že jste dobří v řízení lidí.
Zatímco někteří „přirození lídři“ mají předchozí zkušenosti s vedením lidí ze střední nebo vysoké školy, většina z nás potřebuje trochu pomoci. Není divu, že globální trh s tréninky vedení lidí v podnicích byl v roce 2023 oceněn na 33,9 miliardy dolarů.
Pokud tedy chcete zdokonalit své vedoucí schopnosti, je tento blogový příspěvek určen právě vám. Zabýváme se vším od toho, jak přistupovat k vedení, až po různé způsoby, jak ho rozvíjet jak v práci, tak mimo ni.
Porozumění vedení
Začněme první otázkou – co přesně je to vedení?
Lídři se nebojí řešit obtížné situace.
Lídr je někdo, kdo dokáže inspirovat ostatní, aby se spojili a dosáhli velkých věcí.
To znamená vést tým, udržovat vysokou morálku a pracovat na společných cílech na pracovišti.
Dobří vedoucí upřednostňují organizační cíle a pohodu zaměstnanců, aby vytvořili angažovanější, produktivnější a udržitelnější pracovní prostředí.
Jak to funguje:
- Budujete vzájemnou důvěru se svým týmem, ukazujete, že jim důvěřujete, a oni vám na oplátku důvěřují.
- Přesvědčíte je, aby přijali váš názor, ale zároveň jste otevření novým myšlenkám a ochotni změnit své názory, pokud to bude nutné.
- Jste hlasem organizace uvnitř týmu, ale také hlasem svého týmu v širším kontextu.
Ale jak to vlastně udělat? Tím, že zjistíte, jaký typ vedoucího jste a jaký typ vedoucího chcete být.
Zde je několik běžných stylů vedení, které můžete vyzkoušet:
Demokratické vedení
Dáváte všem svým kolegům možnost vyjádřit se a upřednostňujete otevřenou komunikaci a důvěru. Nejlepší na tomto stylu je, že každý má možnost se vyjádřit, což vytváří bezpečné prostředí. Sundar Pichai, generální ředitel společnosti Google, je známý svým demokratickým stylem vedení, podporuje přispívání všech úrovní organizace a vytváří kulturu inovací a inkluzivity.
Kdy to funguje: V kreativním prostředí, kde má váš tým vysokou úroveň odborných znalostí, je důležité, aby všichni byli zapojeni.
Laissez-faire vedení
Warren Buffett, generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway, zastává přístup laissez-faire. Svým manažerům dává volnost při řízení jejich společností s minimálním dohledem a důvěřuje jejich odborným znalostem.
Tento typ vedoucího poskytuje svému týmu jen málo pokynů a směrů a umožňuje mu samostatně přijímat rozhodnutí. Jste tu pro ně, ale nedýcháte jim na krk, dáváte jim autonomii a pocit odpovědnosti. Je to skvělý styl vedení pro střední manažery, a to jak pro řízení týmu, tak pro vynikající výsledky v jejich vlastních projektech.
Kdy to funguje: Máte vysoce kvalifikované a motivované týmy, které vyžadují minimální dohled.
Strategické vedení
To funguje dobře pro vedoucí pracovníky na vrcholu organizační hierarchie, kde se více zabýváte strategickými cíli než každodenními povinnostmi. Jste v podstatě vedoucí pracovník, který řídí skupinu vedoucích pracovníků. Jeff Bezos z Amazonu je příkladem strategického vedení, protože se zaměřuje na dlouhodobé cíle, jako je globální expanze a inovace, a vede týmy vedoucích pracovníků.
Kdy to funguje: Ve stabilních organizacích s hierarchickou strukturou a jasně stanovenými pracovními povinnostmi.
Koučování vedení
Zde se budete soustředit hlavně na rozvíjení dovedností svého týmu a motivování jeho členů k úspěchu. Jedná se o rovnováhu mezi mentorstvím a vedením, kdy musíte svůj tým vést, aniž byste ho mikromanagementem omezovali. Eric Schmidt, bývalý generální ředitel společnosti Google, je známý svým koučovacím stylem vedení, kdy poskytuje mentorství a podporu, ale zároveň nechává svůj tým, aby převzal odpovědnost za své úkoly.
Kdy to funguje: Pokud vedete méně zkušené týmy nebo pracujete v rychle se měnícím prostředí, které vyžaduje přímý dohled.
Vedení, které udává tempo
Zde nastavujete „tempo“ – udržujete vysoké standardy pro sebe a totéž očekáváte od svého týmu. Výsledek? Jdete příkladem a budujete vysoce výkonný tým se silnou pracovní etikou. Elon Musk, generální ředitel společností Tesla a SpaceX, je průkopnickým lídrem. Udržuje vysoká očekávání a tlačí své týmy k rychlému a efektivnímu dosahování ambiciózních cílů.
Kdy to funguje: V týmech orientovaných na výsledky, kde se klade důraz na výsledky, rychlost a efektivitu.
Management znamená dělat věci správně; vedení znamená dělat správné věci.
💡Pravdou je, že nemůžete být vždy jen jedním typem vedoucího. Můžete začít jako koučující vedoucí a postupně se vypracovat na strategického vedoucího. Nebo možná budete muset u jednoho týmu zaujmout laissez-faire přístup a u jiného týmu přístup nastavující tempo.
Nejlepší způsob, jak přistupovat k vedení, není definovat se jako určitý typ vůdce, ale spíše se stát typem vůdce, který je vyžadován danou situací nebo který potřebuje váš tým a organizace.
Proč je získávání zkušeností s vedením lidí tak důležité
Zkušenosti s vedením lidí jsou nejdůležitějším faktorem pro profesní růst, který otevírá dveře k vyšším pozicím a povýšením.
Kromě transakčních výhod vám však nasazení účinných strategií vedení může pomoci budovat lepší vztahy a zlepšovat výkonnost týmu. Většina lidí neopouští špatné společnosti, ale špatné vedoucí. To znamená, že to jsou právě vedoucí, kteří chrání kulturu společnosti.
Kolik příběhů jste slyšeli o společnostech, které zpočátku měly pozitivní pracovní kulturu, ale postupem času se zhoršila? Nebo o dvou zaměstnancích z různých týmů, kteří měli v téže společnosti velmi odlišné zkušenosti, často ovlivněné jejich vztahy s nadřízenými?
Být dobrým lídrem vám pomůže budovat silnější a smysluplnější vztahy s lidmi ve vašem okolí.
Úkolem vedoucího není dělat práci za ostatní, ale pomáhat ostatním přijít na to, jak ji udělat sami, dosáhnout výsledků a dosáhnout úspěchu, který přesahuje jejich představy.
Výzvy při získávání zkušeností s vedením lidí
Získávání zkušeností s vedením lidí může být sice obohacující, ale přináší také řadu výzev. Studie ukazují, že ačkoli 83 % firem uznává důležitost rozvoje vedoucích pracovníků na všech úrovních, pouze 5 % z nich se to daří úspěšně realizovat.
Zde je několik běžných překážek, se kterými se můžete setkat:
- Strach z neúspěchu: Strach z chyb může vést k pochybnostem o vašich schopnostech a bránit vám v ochotě přijmout vedoucí pozici.
- Syndrom podvodníka: Lidé s vysokými výkony chtějí být dobrými vedoucími, ale zároveň jsou to lidé, kteří nejvíce trpí sebekritickými myšlenkami. Pokud jste takovým člověkem, nenechte se brzdit pochybnostmi o sobě samém.
- Úzkost: Pokud nemáte formální vedoucí pozici, je mnohem obtížnější přijímat nové odpovědnosti – strach z odmítnutí, plachost a sociální úzkost vás mohou brzdit v tom, abyste udělali první krok.
Zkušenosti s vedením lidí však závisí i na vnějších faktorech, které nemůžete ovlivnit. Například vedoucím pracovníkům, kteří byli povýšeni z řad zaměstnanců, se daří lépe než nově přijatým vedoucím pracovníkům, protože první z nich již znají firemní kulturu a mají kolem sebe lidi, kteří jim fandí.
Podobně i předsudky, stereotypy a skleněný strop mohou ženám ztěžovat získávání zkušeností s vedením.
Pak jsou tu organizační nebo systémové výzvy – některé společnosti nemusí upřednostňovat školení na pracovišti nebo strukturované programy vedení. To klade na jednotlivce odpovědnost za samostatný rozvoj svých dovedností, což může být vzhledem k jejich nabitému programu a dalším povinnostem obtížné.
Jak získat zkušenosti s vedením lidí v práci
Nejúčinnějším způsobem, jak rozvíjet vedoucí schopnosti, je často vaše pracoviště, kde můžete vést skutečné týmy a čelit skutečným výzvám.
Získání těchto zkušeností v práci však vyžaduje úsilí a plánování – musíte si najít příležitosti, ať už prostřednictvím školení nebo účasti na vhodných iniciativách a projektech.
Zde je několik způsobů, jak můžete zdokonalit své vedoucí schopnosti v práci:
Mentorujte stážisty a nováčky
Mentoring a koučování členů týmu může být skvělým způsobem, jak rozvíjet své vedoucí schopnosti. Považujte to za měkký start – než se ujmete „oficiální“ vedoucí pozice v práci.
Kromě toho tím, že vedete ostatní, pomáháte jim růst a vytváříte pozitivní dojem, že až přijde čas, budete důvěryhodným vedoucím.
Přijměte další odpovědnosti
Vždy je co dělat – organizovat týmové schůzky a soustředění, převzít úkoly, na které nikdo jiný nemá čas, spolupracovat s mezifunkčními týmy nebo dokonce dokumentovat interní procesy.
Vedejte projekty, které vás baví a které zdůrazňují vaše mezilidské a organizační dovednosti, a využijte je k tomu, abyste svým nadřízeným dokázali, že jste připraveni na větší odpovědnost.
Navazujte kontakty s vedoucími pracovníky společnosti
Najděte ve své organizaci potenciální mentory, kteří prokázali dobré vedoucí schopnosti. Spojte se s nimi, požádejte je o radu a sledujte, jak zvládají různé situace v oblasti vedení.
Jedním z nápadů je sledovat je při určitých projektech, abyste se mohli poučit z jejich zkušeností – je to skvělý způsob, jak rozvíjet situační povědomí a zlepšit své praktické vedoucí schopnosti.
💡Tip pro profesionály: Vyhledejte mentorství u více lídrů, abyste získali širší pochopení vedení. To vám může poskytnout různé pohledy a poznatky o efektivních postupech vedení.
Využití ClickUp pro rozvoj vedoucích schopností
Ať už jste velmi organizovaní nebo se vám daří nejlépe v dynamickém (nebo chaotickém) prostředí, software pro řízení projektů, jako je ClickUp, vám může být velkou oporou.
Zde je několik tipů, jak vám ClickUp může pomoci získat zkušenosti s vedením lidí v práci:
Vypracujte si plán
Začněte svou cestu k vedení tím, že vytvoříte specializovaný projekt v ClickUp Projects. Pomocí podúkolů, termínů, popisů úkolů a vlastních značek si uspořádejte své myšlenky a mějte přehled o svém plánu rozvoje vedoucích schopností. Můžete například vytvořit značky, které budou kategorizovat dovednosti, které chcete rozvíjet.
Můžete si také vytvořit úkoly pro své vedoucí povinnosti, například dny, kdy budete mentorovat člena týmu, nebo kdy budete muset zorganizovat další schůzku týmu. Tak budete mít vše pod kontrolou.
Nejlepší způsob, jak vymýšlet aktivity zaměřené na budování vedoucích schopností, je použití myšlenkových map ClickUp.
Začněte tím, že si vytvoříte seznam všech svých myšlenek a nápadů, jak v budoucnu rozvíjet své vedoucí schopnosti – například podporovat vedoucího týmu při přípravě prezentace pro výroční schůzi nebo požádat personální oddělení, zda se můžete zúčastnit pohovorů s uchazeči o zaměstnání.
Poté použijte ClickUp Mind Maps k:
- Vizualizujte své nápady: Rozložte a propojte své myšlenky, abyste viděli, jak spolu souvisejí.
- Snadná organizace: Pomocí funkce Re-Layout můžete uspořádat a strukturovat své nápady z brainstormingu.
- Proměňte nápady v úkoly: Přeměňte své brainstormingové koncepty v realizovatelné úkoly, které se snadněji sledují a implementují.
- Upravte pro větší přehlednost: Přidejte barvy a popisky k různým prvkům, abyste zdůraznili priority a zjednodušili svou mapu.
Sledujte pokrok
Jakmile přidáte svůj plán do projektu, dalším krokem je měření vašeho pokroku pomocí ClickUp Goals.
Zde je několik nápadů, jak si stanovit profesní cíle:
- Stanovte si ano/ne (nebo pravda/nepravda) cíle , abyste mohli označit, zda jste dokončili konkrétní úkol, například mentoring někoho.
- Stanovte si časové cíle, například věnovat každý týden čtyři hodiny studiu psychologie, abyste zlepšili své mezilidské dovednosti.
- Seskupte všechny cíle v rámci konkrétní dovednosti (například komunikační dovednosti) do jedné složky, abyste mohli sledovat svůj celkový pokrok.
Komunikujte lépe
Pokud nejste „vedoucím“ v práci a teprve začínáte svou kariéru v oblasti vedení, musíte svému nadřízenému ukázat, že jste připraveni vést nové iniciativy. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je rozvíjet (a prokázat) své komunikační dovednosti.
Zde přicházejí na řadu nástroje pro vizuální spolupráci, jako je ClickUp Whiteboard. Řekněme, že chcete zahájit novou iniciativu. Vytvořte prezentaci na ClickUp Whiteboard a otevřete ji během svého příštího individuálního hovoru, abyste své nápady sdíleli se svým manažerem.
To vám pomůže hned ve dvou ohledech:
- Můžete lépe sdělovat své myšlenky, protože máte vše zapsané.
- Váš nadřízený tak uvidí, že jste velmi organizovaní a dokážete zvládat provozní povinnosti.
Ještě lepší: jakmile dokončíte svůj 1:1, sdílejte tabuli se svým manažerem prostřednictvím DM na ClickUp Chat (nástroji pro týmovou komunikaci), aby si ji mohl znovu prohlédnout a dokonce sdílet s ostatními členy týmu.
Osvojte si umění delegovat
Účinní vedoucí pracovníci strategicky delegují úkoly, aby posílili své týmy a prokázali svou připravenost na postup. Zvládnutí delegování je pro manažery střední úrovně zásadní.
Procvičujte a zdokonalujte své schopnosti delegovat úkoly tím, že se přihlásíte jako dobrovolník k vedení mezifunkčního projektu nebo zaučíte stážistu. S ClickUp Tasks můžete přidělovat a sledovat úkoly, analyzovat pokrok pomocí zobrazení, jako je Kanban board a Ganttův diagram, a mít vše pod kontrolou díky komentářům k úkolům.
Naopak ti, kteří přecházejí z pozice jednotlivého přispěvatele do vedoucí role, by se měli soustředit na hledání způsobů, jak podpořit svého současného manažera a zmírnit jeho pracovní zátěž.
Šablona plánu řízení týmu ClickUp vám s tím může pomoci, protože sjednocuje cíle, strategii a záměry vašeho týmu do jasného a snadno sledovatelného rámce. To znamená, že budete vědět, co má každý na starosti – jeho priority, překážky a další informace.
Takto funguje tato šablona:
- Začněte tím, že definujete aktivity svého týmu na kartě Seznam agendy.
- Poté přidejte vlastní stavy, abyste mohli sledovat průběh úkolu a označit závislosti.
- Aktualizujte zobrazení vždy, když dojde ke změně stavu úkolu.
To je vše! Nyní máte jasný přehled o tom, co se v týmu děje. To může manažerům pomoci lépe delegovat práci (a to správné osobě) a ostatním najít příležitosti, jak se více zapojit a prokázat své dovednosti.
Bonusový tip: Použijte automatizaci ClickUp, abyste dostávali oznámení, když jsou úkoly po termínu, nebo přiřazujte úkoly vedoucímu týmu, když jejich přímý podřízený nebo mentor změní stav na něco jako „potřebuji pomoc“.
Jak získat zkušenosti s vedením mimo pracoviště
Vaše pracoviště je sice skvělým místem pro získávání vedoucích schopností, ale ne vždy je to možné. Zároveň jsou pro dobrého vedoucího důležité různé pohledy na věc, a to je možné pouze tehdy, pokud opustíte svou komfortní zónu a setkáte se s novými lidmi.
Zde je několik způsobů, jak získat zkušenosti s vedením mimo pracovní dobu od 9 do 17 hodin:
Dobrovolničte v místních komunitních organizacích
Začněte tím, že najdete místní komunitní centra, která odpovídají vašim hodnotám a zájmům. Poté si vyberte dobrovolnické příležitosti pro pozice, které zahrnují řízení týmů, rozhodování nebo dohled nad projekty.
Dobrovolnictví vám také umožní navázat kontakty s podobně smýšlejícími lidmi, kteří sdílejí vaše nadšení a zájmy. Můžete se od sebe navzájem učit a stát se lepšími lidmi a vedoucími pracovníky.
Přidejte se ke sportovnímu týmu nebo klubu
Sport není jen o schopnosti týmové práce. Je to také o strategickém myšlení, neverbální komunikaci a budování a inspirování ostatních – to jsou důležité vlastnosti vedoucího pracovníka.
Nemusíte se snažit stát se kapitánem týmu. Příležitosti k vedení najdete na všech úrovních. Mentoring místních mládežnických týmů, jako je například basketbalový tým střední školy, nebo organizování firemních akcí vám mohou poskytnout cenné zkušenosti, které vám pomohou rozvíjet vaše vedoucí schopnosti.
Tyto aktivity vám umožní procvičit si základní vedoucí schopnosti, jako je veřejné vystupování, delegování úkolů a převzetí odpovědnosti, v podpůrném prostředí s menším tlakem.
💡Tip pro profesionály: Nemáte zájem o sport? Přidejte se k místní rodičovské asociaci ve škole vašeho dítěte. Je to skvělý způsob, jak si vybudovat komunikační dovednosti a dovednosti v oblasti řešení konfliktů – navíc budete mít možnost komunikovat s rozmanitou skupinou rodičů a dětí.
Najděte si kouče pro vedení lidí
Kouč vedení může být neocenitelným pomocníkem pro ty, kteří hledají strukturovaný a personalizovaný přístup k rozvoji vedoucích schopností. Je to skvělá volba pro nové zaměstnance, kteří rostou spolu s firmou – začínající vedoucí pracovníky, kteří přirozeně přebírají vedení týmu v průběhu jeho růstu, ale nemají k dispozici interní poradenství, které by jim pomohlo překonat překážky a plně rozvinout svůj potenciál.
Kouč vám pomůže identifikovat vaše silné stránky, zůstat zodpovědný a dosáhnout vašich cílů v oblasti vedení.
Zapište se do kurzů leadershipu.
Pokud nemůžete najít vhodného kouče v oblasti vedení lidí, zvažte absolvování kurzu rozvoje vedoucích schopností. Tyto kurzy nabízejí příležitost učit se od zkušených lektorů a navazovat kontakty s dalšími aspirujícími vedoucími pracovníky, čímž si vybudujete větší podpůrnou síť, kterou můžete využít pro radu i po skončení kurzu.
💡Tip pro profesionály: Využijte své stávající organizační schopnosti. Stejně jako byste přistupovali ke složitému projektu, stanovte si jasné cíle, vypracujte strategický plán a sledujte svůj pokrok.
Šablona osobního rozvojového plánu ClickUp vám pomůže vytvořit plán pro rozvoj vašich vedoucích schopností. Nejprve přidejte dovednosti, na kterých chcete pracovat – komunikace, rozhodování, řešení konfliktů, mezilidská komunikace atd. Poté přidejte dílčí úkoly, které podrobně popisují, jak plánujete danou dovednost rozvíjet.
Šablona obsahuje tři zobrazení:
- Akční plán – který obsahuje seznam všech vašich dovedností (a plánů) spolu s jejich stavem
- Tabulka sledování pokroku – zde uvidíte skutečný pokrok, kterého jste dosáhli při rozvíjení dané dovednosti.
- PD per Quarter Board – tabule ve stylu Kanban, která vám poskytuje přehled o vašem pokroku a počtu dovedností, na kterých jste pracovali v každém čtvrtletí.
Tato šablona může být vaším strategickým spojencem a spolehlivým pomocníkem – poskytuje strukturovaný rámec pro rozvoj vedoucích schopností.
Doporučujeme také vytvořit individuální projekty ClickUp (nebo dokonce celé složky s projekty, dokumenty a dalšími materiály) pro každou z vašich vedoucích činností – dobrovolnickou práci, vedlejší výdělečné činnosti, mentorský program, kurzy atd.
Poté si nastavte opakující se úkol, který vám bude připomínat, abyste každé dva týdny zhodnotili svůj pokrok – v podstatě si vytvořte systém, ve kterém budete provádět hodnocení svého výkonu. To může zvýšit vaši motivaci a udržet vás v zodpovědnosti.
Zlepšete své vedoucí schopnosti a dosáhněte svých kariérních cílů
Vedoucí schopnosti jsou nezbytné pro růst ve vaší kariéře, ať už jde o vliv na cíle vaší organizace, budování důvěry ve vašem týmu nebo vytváření podpůrného pracovního prostředí.
Nejlepší způsob, jak zlepšit své vedoucí schopnosti, je stanovit si rozvojové cíle a zodpovídat za jejich plnění. Použijte platformu pro správu projektů a produktivity, jako je ClickUp, k nastavení vedoucích cílů, sledování pokroku v kurzu nebo dokonce k zaznamenání svého pokroku do dokumentu.
To je obzvláště skvělé, pokud pracujete na svých vedoucích schopnostech několika způsoby – v práci, s koučem a podobně. Vše můžete sledovat z jednoho místa.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp, rozvíjejte své vedoucí schopnosti a uvolněte svůj plný pracovní a životní potenciál.