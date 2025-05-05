10 softwarů pro simulace Monte Carlo v roce 2025 (bezplatné a placené)

Simulace Monte Carlo je matematická technika, která pomocí opakovaného náhodného výběru vzorků předpovídá rozsah možných výsledků nejisté události. Je také známá jako metoda Monte Carlo nebo simulace s vícenásobnou pravděpodobností.
Mnoho softwarových řešení používá tuto metodu k určení dopadu rizik, například pomocí umělé inteligence. Používá se také k předběžnému hodnocení cen akcií, k prognózování prodeje, řízení projektů, finančním modelům, analýze rizik a stanovení cen, mimo jiné.
Zajímavost: Simulace Monte Carlo je dalším produktem poválečného období, technikou vynalezenou Johnem von Neumannem a Stanislawem Ulamem během války za účelem zlepšení rozhodování v nejistých podmínkách.
Je pojmenován po městském státě Monako, známém místě hazardních her, protože náhoda a náhodné výsledky jsou ústředním bodem této modelovací techniky.
Po rozsáhlém výzkumu jsem sestavil seznam nejlepších softwarových nástrojů pro simulace Monte Carlo, které jsou k dispozici na trhu. Pojďme se na ně podívat.
Co byste měli hledat v softwaru pro simulace Monte Carlo?
Kromě předpovídání výsledků v nepředvídatelných situacích hledám při hodnocení softwaru pro simulace Monte Carlo tyto klíčové funkce.
- Vkládání dat: Hledejte software, který umožňuje snadný import dat z tabulek nebo jiných zdrojů.
- Podporované distribuce: Simulační modelový software by měl nabízet širokou škálu pravděpodobnostních distribucí, aby bylo možné přesně modelovat scénáře z reálného světa. Mezi běžné patří normální, rovnoměrná a trojúhelníková distribuce.
- Vizualizační nástroje: Užitečné vizualizace, jako jsou histogramy a bodové grafy, mohou uživatelům pomoci pochopit vztahy mezi proměnnými a efektivně interpretovat výsledky.
- Analýza citlivosti: Tato funkce mi pomáhá identifikovat, které vstupní proměnné mají největší vliv na výsledek.
- Paralelizace: Umožňuje softwaru rozdělit simulace mezi více procesorů pro rychlejší provedení.
- Optimalizace: Některé programy nabízejí nástroje, které pomáhají najít optimální hodnoty pro vstupní proměnné.
- Škálovatelnost: Zajistěte, aby software efektivně pracoval s velkými a složitými modely.
- Uživatelské rozhraní: Uživatelsky přívětivé rozhraní s funkcí drag-and-drop nebo přehlednými průvodci pro vytváření modelů vám ušetří čas a frustraci.
- Technická podpora: Spolehlivá technická podpora může být neocenitelná při překonávání problémů.
10 nejlepších softwarů pro simulace Monte Carlo, které můžete použít
Máme seznam požadavků, které by software měl splňovat. Zde je 10 nejlepších programů, které využívají Monte Carlo simulace pro statistickou analýzu v různých oblastech podnikání.
Zvažte velikost svého týmu, obchodní cíle a využití pokročilých funkcí, abyste vybrali software, který nejlépe vyhovuje vašemu rozpočtu.
1. Excel
Své hledání jsem zahájil něčím jednoduchým. Objevilo se mi toto: tabulkové procesory jako Excel nebo Google Sheets jako alternativa pro zpracování mých datových modelů a provádění simulací Monte Carlo.
Pro nastavení simulace jsem vytvořil tabulku Excel se sloupci pro každou proměnnou a sloupcem pro vypočítaný zisk. Poté jsem do každého řádku zadal vzorce pro proměnné, aby se vygenerovaly náhodné hodnoty pro poptávku, prodejní cenu a náklady.
Dalším úkolem bylo vypočítat závislou proměnnou. Za tímto účelem jsem vyplnil formulář, abych simuloval několik scénářů. Poté jsem analyzoval výsledky a vygeneroval zprávy pomocí vizuálních nástrojů v Excelu.
Došel jsem k závěru, že se základními znalostmi vzorců a funkcí v Excelu jej lze použít pro simulace Monte Carlo.
Nejlepší na tomto nástroji je, že kromě simulace nabízí i další funkce, díky čemuž je vhodný pro malé podniky nebo start-upy. Jelikož je založen na cloudu (prostřednictvím Microsoft 365), může k němu kdokoli přistupovat odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.
Nejlepší funkce Excelu
- K generování náhodných čísel, které jsou základním prvkem simulací Monte Carlo, použijte funkce jako RAND() a RANDBETWEEN().
- Využijte širokou škálu pravděpodobnostních funkcí, jako jsou NORM. INV() pro normální rozdělení, LOGINV() pro lognormální rozdělení atd., k modelování různých scénářů z reálného světa.
- Vytvářejte komplexní vzorce, které zahrnují různé proměnné a pravděpodobnostní rozdělení, a přizpůsobujte si své simulace.
- Pomocí skriptů VBA v aplikaci Excel můžete vytvářet automatizace a přizpůsobení pro komplexní simulace Monte Carlo.
Omezení programu Excel
- Může být obtížné pro komplexní simulace s mnoha proměnnými nebo složitými vzorci.
- Excel sice nabízí některé vizualizační nástroje, ale ty nemusí být tak pokročilé nebo přizpůsobitelné jako specializovaný simulační software.
- Ruční zadávání vzorců v Excelu zvyšuje riziko chyb, což má vliv na přesnost simulace.
Ceny Excelu
- Pro 1 PC nebo Mac: 159,99 $
- Excel s Microsoft 365: Ceny začínají na 6,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Excelu
- G2: 4,7/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 18 000 recenzí)
2. Tabulky Google
Pokud jde o pohodlí, Google Sheets je těžko překonatelný. Je to skvělá alternativa k Excelu a podle mého názoru také další dobrá volba pro základní simulace Monte Carlo.
Chcete-li nastavit simulaci Monte Carlo, začněte identifikací modelu. Poté vyberte příslušné proměnné a jejich pravděpodobnostní rozdělení (normální, rovnoměrné atd.).
Použil jsem funkce generování náhodných čísel k simulaci různých scénářů vytvořením vzorců s náhodnými proměnnými a jejich zkopírováním do více řádků a sloupců.
A vaše simulace je hotová! Pokud teprve začínáte a nechcete investovat do nástroje určeného pro simulace, Google Sheets je skvělou volbou.
Vyniká v oblasti spolupráce v reálném čase. Na stejné simulaci může pracovat více uživatelů současně, což je ideální pro týmy.
Nejlepší funkce Google Sheets
- Sdílejte vybraný model s ostatními a spolupracujte na něm v reálném čase.
- Integrujte je s dalšími produkty Google, jako jsou například Formuláře pro sběr dat.
- Využijte širokou škálu vzorců k modelování různých scénářů.
- Naučte se základy simulací Monte Carlo pomocí snadno dostupných zdrojů a doplňků, jako je Risk Solver.
Omezení Google Sheets
- Může se zpomalit při velkých datových souborech nebo mnoha iteracích.
- Není ideální pro velmi složité modely s mnoha proměnnými nebo pokročilými vzorci.
- Postrádá funkce pro hloubkovou statistickou analýzu, které nabízí specializovaný simulační software.
Ceny Google Sheets
- Bezplatné pro osobní použití
- Business Standard: 12 USD za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Google Sheets
- Nedostatek recenzí
3. GAMS
Na rozdíl od většiny optimalizačních softwarů, které se opírají o proprietární skriptovací jazyky, GAMS používá algebraický modelovací jazyk (AML). Zjistil jsem, že nabízí vysokou úroveň čitelnosti a připomíná běžné matematické zápisy. To usnadňuje uživatelům se silným matematickým zázemím psát a rozumět modelům, čímž se snižuje potřeba rozsáhlých programátorských znalostí.
GAMS neslouží pouze k řešení jednorázových problémů a neomezuje vás na jediný řešič. Funguje jako modelovací prostředí, které lze propojit s různými řešiči třetích stran, z nichž každý má své silné a slabé stránky. Můžete také využít jeho vestavěnou knihovnu řešičů pro různé optimalizační problémy.
Nejlepší funkce GAMS
- Používejte algebraický jazyk, který umožňuje intuitivní a efektivní vytváření diagramů jako modelů.
- Zvládněte složité modely s velkým počtem proměnných a omezení, díky čemuž je tento nástroj ideální pro řešení rozsáhlých optimalizačních problémů.
- Importujte a exportujte data z různých zdrojů a pracujte s reálnými datovými sadami pro modely.
Omezení GAMS
- Nenabízí funkce, jako je vestavěné generování náhodných čísel a vizualizační nástroje pro analýzu výsledků simulace.
- Porozumění algebraickému modelovacímu jazyku a efektivní využití jeho funkcí vyžaduje více času a školení.
- Omezené možnosti vizualizace dat
Ceny GAMS
- Základní model: Cena od 3 500 USD
- Solvers a Solver-Links: Ceny začínají na 1750 USD.
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze GAMS
- Nedostatek recenzí
4. Crystal Ball Professional
Spolu se svými kolegy jsme spouštěli novou marketingovou kampaň pro náš vlajkový produkt, ale předpovědět její úspěch bylo složité. Bylo příliš mnoho neznámých: jak budou zákazníci na kampaň reagovat? Co když náš konkurent spustí něco podobného?
Do své tabulky jsem zadal všechna naše data – velikost cílové skupiny, potenciální marketingový dosah a dokonce i některé historické údaje o prodeji. Crystal Ball mi umožnil simulovat tisíce různých scénářů s přihlédnutím k nejistotám v jednotlivých faktorech. Bylo to, jako bychom kampaň spustili tisíckrát, než jsme utratili jediný cent!
Crystal Ball jde nad rámec základních simulací Monte Carlo. Nabízí pokročilé funkce, jako je Latin Hypercube Sampling, které pomáhají zajistit reprezentativnější vzorek možných výsledků v rámci simulace.
Můžete jej integrovat s oblíbenými tabulkovými procesory, jako je Microsoft Excel, a využít tak stávající data a pracovní postupy.
Nejlepší funkce programu Crystal Ball Professional
- Využijte řadu technik prognózování, včetně analýzy časových řad, které vám pomohou předvídat budoucí trendy a potenciální problémy.
- Analyzujte dopad různých faktorů na model a prozkoumejte různé scénáře „co by, kdyby“, abyste pochopili potenciální rizika a příležitosti.
- Účinně sdělte své závěry a poznatky pomocí přehledných a přizpůsobitelných vizualizací, jako jsou tabulky a grafy.
Omezení programu Crystal Ball Professional
- Ačkoli je uživatelské rozhraní navrženo tak, aby bylo přístupné, někteří uživatelé s pokročilými statistickými potřebami mohou považovat jeho funkce za omezené ve srovnání se specializovaným softwarem.
- Umožňuje sdílení některých dat a spolupráci, ale nemusí nabízet stejnou úroveň funkcí pro spolupráci jako některé cloudové simulační platformy.
Ceny programu Crystal Ball Professional
- Bezplatné
- Malé podniky: Od 39 $ pro tři uživatele (účtováno ročně)
- Pro: Cena od 79 $ pro pět uživatelů (fakturováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze programu Crystal Ball Professional
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
5. Minitab
Minitab vyniká, když potřebujete analyzovat komplexní data a pochopit širší souvislosti. Klade velký důraz na nástroje a funkce zaměřené na metodiky Six Sigma a iniciativy pro zlepšování kvality.
Při používání programu Minitab mě zaujal jeho integrovaný asistent, který poskytuje kontextovou nápovědu a pokyny během celého procesu analýzy, což mi usnadňuje orientaci v softwaru.
Působivá je také jeho rozsáhlá knihovna přizpůsobitelných tabulek, grafů a vizualizací, jako jsou histogramy, boxploty a bodové grafy.
Nejlepší funkce Minitabu
- Získejte přístup k komplexní sadě statistických nástrojů pro testování hypotéz, regresní analýzu a ANOVA (analýza rozptylu).
- Získejte nástroje speciálně navržené pro metodiky Six Sigma, datově orientovaný přístup ke zlepšení kontroly kvality.
- Zefektivněte proces navrhování experimentů pro testování různých proměnných a jejich vlivu na výsledek.
Omezení programu Minitab
- Nemusí být ideální pro úkoly, jako je čištění dat, manipulace s daty nebo pokročilá textová analýza, které obvykle vyžadují další nástroje nebo programátorské dovednosti.
- Má méně funkcí pro spolupráci než mnoho cloudových platforem pro analýzu dat, což ho činí méně ideálním pro spolupráci na projektech v reálném čase.
- Základní funkce strojového učení, ale není na stejné úrovni jako specializovaný software pro strojové učení pro složité úkoly, jako je hluboké učení nebo neuronové sítě.
Ceny Minitab
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Minitab
- G2: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
6. Simul8
Simul8 používám již delší dobu k simulaci a optimalizaci obchodních procesů.
Umožňuje mi to přímo vyvolat mou preferovanou knihovnu strojového učení (R nebo Python) v rámci mé simulace. Díky tomu se simulace učí a přizpůsobuje na základě reálných dat, což ji činí dynamičtější a lépe odráží reálné scénáře.
Jiné simulační nástroje mohou umožňovat trénování datových sad nebo optimalizaci výsledků, ale Simul8 vám umožňuje využít strojové učení přímo v rámci samotné simulace.
Obsahuje opakovaně použitelné komponenty pro ukládání a přidávání často používaných pracovních postupů, vybavení a zdrojů do jakékoli simulace. To je velmi užitečné pro pravidelné uživatele, kterým to šetří čas.
Nejlepší funkce Simul8
- K vytváření a spouštění simulací použijte rozhraní typu drag-and-drop.
- Simulujte a experimentujte s jakýmkoli prvkem podnikání bez nutnosti programování.
- Získejte přístup k řešením na jedno kliknutí a vytvářejte okamžité simulace pomocí Process Mining, BPMN, Microsoft Visio a dalších importních funkcí.
- Vytvářejte pokročilé funkce modelů pomocí obousměrného rozhraní s Visual Basic.
Omezení Simul8
- Ve srovnání se specializovaným statistickým softwarem může mít omezení v oblasti pokročilé statistické analýzy.
- Animace jsou sice užitečné pro vizualizaci, ale nemusí být tak sofistikované nebo vizuálně přitažlivé jako některé specializované simulační softwary s pokročilou 3D grafikou.
Ceny Simul8
- Projekt: ~416 USD/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Podnikání: ~500 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
- Twin: ~582 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Simul8
- G2: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
7. FlexSim
FlexSim je výkonný nástroj pro simulaci diskrétních událostí, který vám pomůže řešit složité výzvy v oblasti podnikových procesů.
FlexSim vás neomezuje na předdefinované objekty nebo procesy. Využívá objektově orientovaný přístup, který vám umožňuje definovat vlastní objekty a chování pomocí vestavěného jazyka FlexScript. Tato flexibilita se mi obzvláště líbila, protože umožňuje modelovat složité a jedinečné systémy, které jiné softwary nemusí snadno reprezentovat.
Někteří uživatelé také oceňují pravidelné aktualizace softwaru a podporu komunitního fóra.
Nejlepší funkce FlexSim
- Použijte 3D prostředí k znázornění systému, aby bylo intuitivnější pro pochopení a analýzu ve srovnání s tradičními plochými modely v tabulkách.
- Snadno vytvářejte modely pomocí funkce drag-and-drop a zjednodušte proces tvorby pomocí přehledného programovacího jazyka.
- Získejte přístup k souboru komplexní dokumentace, online komunitám s účastí vývojářů a rychlé technické podpoře.
Omezení FlexSim
- Vyžaduje značné investice ve srovnání s některými jinými simulačními softwary.
- Ačkoli existují licence pro vzdělávací účely, FlexSim nemusí být na univerzitách tak široce používán jako jiné softwarové programy.
Ceny FlexSim
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze FlexSim
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
8. Simulační software Witness
Simulační software Witness je ideální pro řešení složitých výzev, kterým čelí rychle se rozvíjející odvětví, jako je zdravotnictví, výrobní sklady, rušné ulice a staveniště.
Dokáže zpracovat jak diskrétní události (například pohyb produktu po dopravním pásu), tak i kontinuální toky (například tekutinu v potrubí) v rámci stejného modelu. To vám umožní simulovat komplexní systémy, které zahrnují oba typy procesů.
Při testování tohoto nástroje jsem zjistil, že je výhodné vytvořit a upravit simulaci ve 2D z důvodu efektivity a poté přepnout na vizuálně přitažlivý 3D pohled pro prezentace nebo dokonce pro ponoření do virtuální reality.
Seznamte se s nejlepšími funkcemi simulačního softwaru
- Překonejte statické modely vytvořením vizuálně poutavého 3D prostředí, které napodobuje systémy reálného světa.
- Zahrňte náhodnost a variabilitu, aby simulace odrážely složitost skutečných procesů a pomáhaly identifikovat potenciální problémy ještě předtím, než nastanou.
- Propojte se s externími zdroji dat, abyste mohli začlenit informace z reálného světa a zvýšit tak přesnost a praktičnost poznatků získaných ze simulací.
Omezení simulačního softwaru Witness
- Zaměření nástroje na složité modely a pokročilé funkce naznačuje, že může existovat riziko vytvoření příliš složitých simulací.
- Složitá tvorba modelů nebo pokročilé funkce mohou pro některé uživatele vyžadovat čas na naučení se jejich používání.
Ceny simulačního softwaru Witness
- Ceny na míru
Podívejte se na hodnocení a recenze simulačního softwaru
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
9. ExtendSim
Můj známý, profesor specializující se na řízení dodavatelského řetězce, se při realizaci složitých logistických konceptů ve velké míře spoléhá na ExtendSim. Je to více než jen simulační software – je to výkonný výukový nástroj, který studentům umožňuje experimentovat s reálnými scénáři v bezpečném virtuálním prostředí.
Tradičně může být vysvětlování dynamiky dodavatelského řetězce prostřednictvím přednášek a případových studií poněkud abstraktní. S ExtendSimem je však snadné vytvářet dynamické modely, které vizuálně znázorňují celé logistické sítě. Mluvíme zde o skladech, distribučních centrech, přepravních trasách a tak dále.
Software ExtendSim se odlišuje tím, že používá ikony, které vyjadřují funkci a chování každého bloku v modelu. Díky tomu je struktura a průběh modelu okamžitě srozumitelný pro tvůrce i pro kohokoli, kdo si jej prohlíží. To umožňuje rychlejší spolupráci, ověření a celkové pochopení simulace.
Nejlepší funkce ExtendSim
- Vyzkoušejte a prozkoumejte různé scénáře v reálném čase, které vám pomohou lépe porozumět chování vašeho systému.
- V rámci systému použijte blokový přístup, který podporuje modularitu a efektivitu při konstrukci modelů.
- Zvládněte jak malé, zaměřené modely, tak rozsáhlé simulace zahrnující komplexní systémy.
- Vytvářejte dynamická rozhraní klonováním klíčových parametrů a výsledků.
Omezení ExtendSim
- Je třeba počítat s určitou náročností na osvojení, zejména pokud se pustíte do pokročilých funkcí nebo vytváření složitých modelů.
- Na rozdíl od konkurence, která nabízí 3D modelovací prostředí, tento software používá především 2D rozhraní. To může být nevýhodou pro uživatele, kteří preferují vizuálně přitažlivější zobrazení svých systémů.
Ceny ExtendSim
- Ceny se liší v závislosti na typu licence.
Hodnocení a recenze ExtendSim
- G2: 3,9/5 (10+ recenzí)
10. Vensim
Vensim je průmyslový software pro vytváření modelů systémové dynamiky, který je vhodný pro akademické účely. Automatizuje multivariantní simulace Monte Carlo, což mi umožňuje rychle a přesně analyzovat nejistotu ve vybraných výstupních proměnných.
Vyniká v zachycování příčinných souvislostí v komplexních systémech a pomocí zpětnovazebních smyček zobrazuje, jak změny v jednom prvku ovlivňují jiný.
Výkonný jazyk softwaru mi pomáhá vytvářet podrobné modely propojené s detailními daty, což usnadňuje práci se složitými systémy a identifikaci klíčových proměnných. Obzvláště se mi líbí funkce Monte Carlo pro analýzu citlivosti a optimalizaci softwaru Vensim, které mi pomáhají identifikovat nejdůležitější vstupy a optimalizovat výkon modelu.
Nejlepší funkce Vensim
- Používejte je pro kontinuální simulace – ideální pro modelování systémů, které se postupně vyvíjejí v čase, jako je růst populace nebo kolísání zásob.
- Začleňte reálná data pro kalibraci modelu a zajistěte, aby simulace odrážela skutečné chování systému, který studujeme.
- Využijte integrované nástroje, jako je Reality Check, k systematickému testování logiky modelu a zajištění jeho souladu s porozuměním systému.
- Vytvářejte zprávy, grafy a další výstupy, abyste mohli efektivně sdělovat výsledky simulací.
Omezení Vensim
- Vhodnější pro uživatele s technickým zázemím
- Nemá 3D rozhraní, ale klade důraz na robustní tvorbu modelů a hloubkovou analýzu.
Ceny Vensim
- Komerční použití: Od 50 USD za uživatele
- Veřejné výzkumné použití: Od 50 USD za uživatele
- Akademické použití: Bezplatné a placené funkce
Hodnocení a recenze Vensim
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
