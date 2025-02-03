10 nejlepších nástrojů pro hodnocení uchazečů v roce 2025

Máte potíže najít ty správné kandidáty v moři životopisů? Nejste sami. Proces náboru může být náročný, zejména pokud se snažíte rychle a efektivně identifikovat ty nejlepší talenty. Právě v tom vám pomohou nástroje pro nábor a hodnocení talentů.
Zefektivňují proces náboru, pomáhají vám přesně hodnotit kandidáty a činit rozhodnutí na základě dat.
V tomto článku vám představím nejlepší nástroje pro hodnocení uchazečů o zaměstnání a zdůrazním funkce, které mohou váš náborový proces zefektivnit a zjednodušit. Jste připraveni najít ty nejlepší talenty pro vaši organizaci? Pojďme na to.
Co byste měli hledat v nástrojích pro hodnocení uchazečů?
Při výběru nástrojů pro hodnocení uchazečů se zaměřte na funkce, které umožňují komplexní posouzení profilů uchazečů. To vám pomůže najít uchazeče, který je nejen ideální pro danou pozici, ale také zapadá do kultury vaší společnosti.
Zde jsou klíčové funkce, které byste měli hledat v ideálních nástrojích pro hodnocení uchazečů:
- Přizpůsobitelná hodnocení: Hledejte online nástroje pro hodnocení, které nabízejí přizpůsobitelná hodnocení. To vám umožní přizpůsobit hodnocení konkrétním pozicím a zajistit, že uchazeči budou testováni na relevantní dovednosti.
- Integrační možnosti: Vyberte si nástroj pro hodnocení uchazečů, který se snadno integruje do vašich stávajících HR technologií, abyste ušetřili čas a snížili počet chyb.
- Informace založené na datech: Vyberte si nástroj, který nabízí robustní analytické funkce, které vám pomohou činit informovaná rozhodnutí o přijímání zaměstnanců a podporovat diverzitu při náboru.
- Snadné použití: Vyberte si nástroje pro hodnocení uchazečů o zaměstnání, které jsou pro kandidáty atraktivní a uživatelsky přívětivé, abyste získali přístup k rozsáhlé databázi talentů.
- Automatizace úkolů: Zaměřte se na online nástroje pro hodnocení, které automatizují náborový proces tím, že sdílejí úkoly pro hodnocení s kandidáty, přidávají osoby pověřené kontrolou úkolů a poskytováním zpětné vazby a plánují pohovory.
10 nejlepších nástrojů pro hodnocení uchazečů o zaměstnání
Zde jsou nejlepší nástroje pro hodnocení uchazečů, ze kterých si můžete vybrat:
1. ClickUp (nejlepší pro řízení náboru)
Jako personalista se můžete snadno unavit řízením různých fází náboru na různých platformách.
Představte si, že máte jedno místo, kde můžete vyřídit vše, co souvisí s náborem, od zveřejnění pracovních nabídek až po zaškolení nových zaměstnanců. To je přesně to, co nabízí ClickUp. Platforma ClickUp pro správu lidských zdrojů organizuje kandidáty, žádosti a oslovování uchazečů na jednom místě a zajišťuje tak plynulý průběh náboru.
S ClickUp Tasks můžete vytvářet úkoly pro každý krok náborového procesu, jako je zveřejnění nabídky práce, výběr uchazečů, plánování pohovorů a kontrola testovacích úkolů, a přiřadit je správným členům týmu.
ClickUp Kanban Views je ideální pro vizualizaci náborového procesu. Můžete vytvořit sloupce pro každou fázi náborového procesu, například „Přihlášen“, „Sdílený úkol pro hodnocení“, „Odeslaný úkol pro hodnocení“, „Úkol pro hodnocení v posuzování“ a „Hodnocení schváleno“.
Přesouvejte karty kandidátů mezi těmito fázemi, jak postupujete různými fázemi náborového procesu. Tento vizuální přístup vám pomůže najít nejlepšího kandidáta a učiní proces hodnocení organizovanějším a efektivnějším.
Další funkcí, která vylepšuje proces hodnocení uchazečů, je ClickUp Brain, výkonný asistent s umělou inteligencí. Brain můžete použít k vytváření testů pro různé pracovní pozice.
ClickUp Brain také automatizuje akční položky a poskytuje souhrny hodnocení. Tímto způsobem získáte rychlý přehled o zpětné vazbě k úkolům pro každého kandidáta a můžete učinit lepší rozhodnutí o přijetí.
ClickUp také nabízí rozsáhlou knihovnu šablon pro nábor zaměstnanců, které dále zjednodušují proces náboru.
Šablona ClickUp pro nábor uchazečů
Šablona ClickUp pro nábor uchazečů pomáhá kontrolovat a porovnávat žádosti o zaměstnání. Můžete tak shromáždit všechny relevantní informace o uchazečích na jednom místě.
Tato šablona vám umožní:
- Vytvořte si seznam nejlepších kandidátů pomocí přizpůsobitelných hodnotících škál.
- Vytvářejte kontrolní seznamy pro nábor, termíny a další připomenutí.
- Porovnávejte uchazeče o zaměstnání pomocí sledovacích tabulek a interaktivních tabulek.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizujte výsledky hodnocení: Vytvořte si přizpůsobitelný dashboard, abyste mohli sledovat celkový výkon uchazečů a činit chytrá rozhodnutí o přijímání zaměstnanců pomocí ClickUp Dashboards.
- Vytvářejte jedinečné úkoly pro hodnocení: Přetahujte kandidáty mezi různými fázemi, spolupracujte se svým týmem v reálném čase a brainstormujte strategie hodnocení a náboru pomocí ClickUp Whiteboards.
- Stanovte si cíle náboru: Zkraťte dobu náboru, zlepšete zkušenosti uchazečů a zvyšte diverzitu při náboru tím, že si stanovíte cíle a budete měřit pokrok v reálném čase pomocí ClickUp Goals.
- Správa harmonogramů pohovorů: Sledujte termíny podání přihlášek snadno pomocí zobrazení kalendáře ClickUp. Tato funkce poskytuje jasný přehled o celém harmonogramu náboru, pomáhá vám vyhnout se kolizím v plánování a zajišťuje včasné odpovědi všem uchazečům.
- Automatizujte procesy hodnocení a náboru: Zjednodušte proces hodnocení a náboru automatizací úkolů pomocí ClickUp Automations. Můžete přizpůsobit spouštěče a akční položky. Pokud například pověřená osoba schválí úkol hodnocení, karta kandidáta se automaticky přesune do fáze náboru nebo pohovoru.
- Centralizujte údaje o uchazečích: Zjednodušte proces hodnocení tím, že budete spravovat informace o uchazečích, úkoly, termíny a zpětnou vazbu na jednom místě pomocí složek ClickUp. Data můžete také třídit a filtrovat pomocí vlastních polí.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k široké škále funkcí může být jeho osvojení náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Codility (nejlepší pro online testy kódování a technické pohovory)
prostřednictvím Codility
Codility je navržen speciálně pro nábor technických pracovníků. Jedná se o nástroj pro hodnocení uchazečů před přijetím do zaměstnání, který slouží k provádění online testů kódování pro nábor softwarových inženýrů a vývojářů. Na Codility oceňuji nejvíce to, jak zefektivňuje proces hodnocení tím, že nabízí předem připravené úkoly kódování, které pokrývají různé programovací jazyky a úrovně dovedností. Prostředí kódování v reálném čase vám umožňuje pozorovat uchazeče při práci a poskytuje jasný přehled o jejich přístupu k řešení problémů.
Funkce automatické analýzy kódu společnosti Codility poskytuje podrobné zprávy o výkonu každého uchazeče, což mi pomáhá najímat ideální kandidáty pro můj tým.
Nejlepší vlastnosti Codility
- Získejte přístup k široké škále předem připravených úkolů v různých programovacích jazycích, abyste mohli vyhodnotit různé technické dovednosti.
- Provádějte živé technické pohovory s možností spolupráce v reálném čase, abyste mohli pozorovat kandidáty při programování a komunikovat s nimi.
- Přizpůsobte šablony testů tak, aby hodnocení odpovídalo konkrétním dovednostem potřebným pro danou pozici.
Omezení Codility
- Zaměřuje se především na technické dovednosti v oblasti kódování, což jej činí nevhodným pro pozice vyžadující širší spektrum kompetencí, jako jsou měkké dovednosti nebo designové myšlení.
Ceny Codility
- Starter: 1200 $, fakturováno ročně
- Cena: 5000 $, fakturováno ročně (nebo 500 $ měsíčně)
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Codility
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 690 recenzí)
3. Vervoe (nejlepší pro nábor na základě dovedností)
prostřednictvím Vervoe
Vervoe je mou první volbou pro nábor založený na dovednostech. Pomáhá posoudit praktické schopnosti uchazečů v reálných scénářích prostřednictvím simulací pracovních úkolů. Platforma poskytuje úkoly z praxe, což usnadňuje hodnocení toho, jak si uchazeči povedou v reálné pracovní pozici.
Vervoe se odlišuje svým systémem hodnocení založeným na umělé inteligenci, který automatizuje proces hodnocení, čímž mi šetří nespočet hodin a zároveň zajišťuje nestranné výsledky.
Tento nástroj nabízí řadu přizpůsobitelných hodnocení pro různé role, od zákaznického servisu po vývoj softwaru. Pomáhá vyhodnotit měkké a technické dovednosti najednou a poskytuje komplexní přehled o schopnostech každého uchazeče.
Nejlepší funkce Vervoe
- Vyberte si z více než 300 šablon od předních psychologů v oblasti průmyslu a organizace, které pokrývají role od grafického designu po prodej.
- Filtrujte nekvalifikované uchazeče pomocí automatizovaných předběžných otázek.
- Informujte kandidáty během celého procesu pomocí zpráv v aplikaci, díky kterým je snadné je pozvat k hodnocení a informovat je o jejich pokroku.
- Zajistěte spravedlivé a přesné hodnocení díky funkci Anti-Cheating.
Omezení Vervoe
- Je obtížné sledovat komentáře nebo zpětnou vazbu od uchazečů.
Ceny Vervoe
- Zdarma: 0 $
- Platba podle skutečného využití: 300 $ za 10 kandidátů
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vervoe
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
4. Toggl Hire (nejlepší pro sledování uchazečů)
prostřednictvím Toggl Hire
Toggl Hire je komplexní náborová platforma, která zjednodušuje proces náboru. Obsahuje vše, co potřebujete, od sledování uchazečů po provádění videorozhovorů a vytváření vlastních hodnocení, což usnadňuje hledání kvalifikovaných uchazečů.
Zjistil jsem, že Toggl Hire je obzvláště užitečný pro počáteční výběr a testování technických dovedností uchazečů. Ke každému uchazeči můžete přidat štítky, poznámky, hodnocení a výsledky testů, abyste standardizovali proces hodnocení.
Toggl Hire – nejlepší funkce
- Automatizujte výběr uchazečů pomocí umělé inteligence a proveďte předběžný test dovedností.
- Poskytujte uchazečům zpětnou vazbu, aby byli informováni o svém stavu v náborovém procesu.
- Vytvářejte přizpůsobitelná hodnocení, abyste mohli posoudit dovednosti a znalosti uchazečů s ohledem na konkrétní pracovní pozici.
- Integrujte je s dalšími oblíbenými nástroji pro řízení lidských zdrojů a zvyšte efektivitu pracovních postupů.
Omezení nástroje Toggl Hire
- Nesynchronizuje offline data mezi zařízeními, což ztěžuje přístup k informacím kdykoli.
Ceny Toggl Hire
- Zdarma: 0 $/měsíc
- Premium: 535 $/měsíc
- Podnikání: 670 $/měsíc
Hodnocení a recenze Toggl Hire
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. HackerRank (nejlepší pro nábor technických pracovníků)
prostřednictvím HackerRank
HackerRank je skvělý nástroj pro nábor uchazečů v technologickém průmyslu. Hodnotí programátorské dovednosti kandidátů prostřednictvím řady reálných úkolů.
Platforma nabízí rozsáhlou knihovnu testů kódování a programování v různých programovacích jazycích, což mi umožňuje přesně posoudit znalosti uchazeče.
Nejvíce oceňuji, že hodnocení HackerRank poskytuje podrobné informace o schopnostech potenciálních kandidátů řešit problémy, což mi pomáhá činit informovaná rozhodnutí o přijetí.
Nejlepší funkce HackerRank
- Zefektivněte administrativní úkoly integrací přehrávání kódu a benchmarkingu tazatelů, díky čemuž budou všechny vaše poznámky z pohovorů uspořádány na jednom místě.
- Vyhodnoťte jedinečné dovednosti vývojáře pomocí sledování kopírování/vkládání, monitorujte přepínání karet pomocí tab proctoringu a ověřte samostatné absolvování testů pomocí analýzy obrazu.
- Hodnoťte vývojáře v flexibilním testovacím prostředí blízkém reálným podmínkám s přizpůsobitelným nastavením IDE a automatickým bodováním pro rychlé a přesné hodnocení.
Omezení HackerRank
- Mnoho uživatelů hlásí, že rozhraní HackerRank má časté zpoždění a poruchy.
Ceny HackerRank
- Starter: 100 $/měsíc na uživatele
- Pro: 450 $/měsíc za 5 uživatelů
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze HackerRank
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
6. iMocha (nejlepší pro hodnocení technických a měkkých dovedností)
prostřednictvím iMocha
iMocha je pokročilá platforma pro hodnocení dovedností, která vyniká v hodnocení technických i měkkých dovedností. Disponuje rozsáhlou knihovnou s více než 2 500 připravenými hodnoceními z různých oborů, včetně IT a financí.
Zjistil jsem, že iMocha je obzvláště cenná díky svým simulacím kódování v reálném čase a hodnocení specifickým pro danou pozici, které věrně napodobují skutečné pracovní úkoly.
Díky umělé inteligenci platformy je zajištěna integrita hodnocení, což mi dává jistotu při používání umělé inteligence při náboru zaměstnanců. iMocha také nabízí podrobné analýzy a analýzy nedostatků v dovednostech, což z ní činí komplexní řešení pro náborová rozhodnutí založená na datech.
Nejlepší vlastnosti iMocha
- Snadno integrujte iMocha s předními systémy pro sledování uchazečů, včetně Taleo, Pearson, iCIMS, Workday, Jobvite, Workable, Bullhorn a dalších.
- Získejte přístup k více než 200 benchmarkovým, přizpůsobitelným testům, abyste mohli najímat kvalifikované kandidáty.
- Využijte inovativní nástroje, jako jsou AI LogicBox, AI Speaking, AI Writing a další, k zefektivnění a zkrácení doby náboru.
Omezení iMocha
- Obsahuje mnoho nástrojů, což může vést k záměně a strmější křivce učení.
Ceny iMocha
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze iMocha
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (30 recenzí)
7. ThriveMap (nejlepší pro nábor na základě reálných scénářů)
via ThriveMap
ThriveMap je sada nástrojů pro hodnocení uchazečů o zaměstnání, která poskytuje personalistům adekvátní nástroje pro rychlou a přesnou identifikaci, hodnocení a nábor vhodných profesionálů.
Komplexní platforma vám umožňuje posoudit nejen technické dovednosti, ale také to, jak dobře se kandidáti přizpůsobují konkrétním výzvám dané pozice.
Na ThriveMap oceňuji především zaměření na reálné scénáře, které pomáhají personalistům předvídat úspěch uchazeče na základě jeho skutečných pracovních výkonů, nikoli pouze teoretických znalostí.
Nejlepší vlastnosti ThriveMap
- Pomocí nástroje Signal od ThriveMap můžete provést průzkum a identifikovat základní úkoly a požadované dovednosti a sladit kritéria náboru s požadavky na danou pozici.
- Využijte přizpůsobitelná hodnocení ThriveMap k testování pracovních dovedností, time managementu a osobnostních rysů s automatickým hodnocením a srovnáním.
- Pomocí vestavěné kalkulačky ThriveMap můžete rychle odhadnout čas strávený výběrem uchazečů zadáním volných pracovních míst, počtu uchazečů, měny a vybraných a pohovorovaných uchazečů.
Omezení ThriveMap
- Zaměření ThriveMap na hodnocení specifických rolí může omezovat jeho účinnost při hodnocení obecných dovedností a najímání kandidátů na základě kulturní kompatibility.
Ceny ThriveMap
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ThriveMap
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. SkillsSurvey (nejlepší pro ověřování referencí)
prostřednictvím SkillsSurvey
SkillSurvey pomáhá hodnotit uchazeče prostřednictvím ověřování referencí a soft skills pro informované přijímání zaměstnanců. Pomáhá shromažďovat upřímnou zpětnou vazbu od referencí uchazeče prostřednictvím automatizovaných průzkumů.
Platforma poskytuje podrobné zprávy, které zdůrazňují silné stránky kandidáta a oblasti, ve kterých se může zlepšit, a to vše na základě zpětné vazby od lidí, kteří s kandidátem přímo pracovali.
SkillSurvey také zajišťuje důvěrnost, což podporuje upřímnější odpovědi od referencí a zvyšuje spolehlivost dat.
Nejlepší vlastnosti SkillsSurvey
- Zefektivněte zpětnou vazbu od uchazečů pomocí konfigurovatelného, uživatelsky přívětivého systému sledování uchazečů, který umožňuje rychlou zpětnou vazbu od zainteresovaných stran.
- Integrujte video pohovory a jazykové testy iCIMS do svého ATS nebo použijte nástroje třetích stran pro další hodnocení a prověřování uchazečů.
- Hladce zapojte nové zaměstnance a sledujte jejich pokrok pomocí softwaru iCIMS Onboarding Software.
Omezení SkillsSurvey
- Při hodnocení kandidátů se opírá o reference, což může vést k zaujatému přijímání zaměstnanců.
Ceny SkillsSurvey
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SkillsSurvey
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze
9. TestGorilla (nejlepší pro integraci s jiným HR softwarem)
prostřednictvím TestGorilla
TestGorilla je univerzální online nástroj pro hodnocení, který nabízí přednáborové testy pokrývající vše od kognitivních schopností po osobnostní rysy.
Jednou z funkcí, kterou oceňuji, je možnost vytvářet testy specifické pro danou pozici, což mi umožňuje vyhodnotit více kompetencí najednou. Mechanismy platformy proti podvádění, jako je monitorování webové kamery a časově omezené testy, zajišťují spolehlivost výsledků.
TestGorilla také poskytuje okamžité hodnocení, které urychluje rozhodování a pomáhá rychle se zaměřit na nejkvalifikovanější kandidáty.
Nejlepší vlastnosti TestGorilla
- Zobrazte výsledky hodnocení v reálném čase a statistiky o pokroku kandidátů a jejich nedávné aktivitě.
- Okamžitě porovnávejte kandidáty tříděním výsledků hodnocení podle hodnocení, abecedního pořadí, nejnovější aktivity nebo vlastních odpovědí.
- Proveďte důkladné hodnocení kandidátů pomocí podrobných zpráv, sledování personalizovaných videoodpovědí a kontroly výsledků testů. Přidejte soukromé poznámky, abyste zachytili praktické poznatky.
Omezení TestGorilla
- Široká škála testů může být ohromující, což ztěžuje výběr nejlepších kandidátů pro konkrétní pozice.
Ceny TestGorilla
- Zdarma: 0 $/měsíc
- Starter: 75 $/měsíc pro 1–15 zaměstnanců, fakturace ročně
- Výhody: 115 $/měsíc pro 1–15 zaměstnanců, fakturace ročně
Hodnocení a recenze TestGorilla
- G2: 4,5/5 (více než 1000 recenzí)
- GetApp: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
10. Wonderlic (nejlepší pro testy kognitivních schopností)
via Wonderlic
Wonderlic je nástroj pro hodnocení talentů určený k testování kognitivních schopností. Pomáhá hodnotit schopnosti uchazečů řešit problémy a přijímat rozhodnutí.
Můžete také použít Wonderlic k rychlému posouzení schopnosti uchazeče učit se v práci.
Platforma nabízí testy osobnosti, které poskytují hlubší vhled do toho, jak by se kandidát mohl hodit do týmu nebo jak by zvládal výzvy na pracovišti. Na Wonderlicu se mi nejvíce líbí jeho rychlost – výsledky jsou k dispozici téměř okamžitě, což umožňuje rychlejší rozhodování o přijetí bez ztráty přesnosti.
Nejlepší vlastnosti Wonderlic
- Předvídejte úspěch uchazeče na základě hodnocení jeho schopností, motivace a osobnostních rysů.
- Přizpůsobte pohovory tak, aby se zaměřovaly na relativní silné stránky uchazeče a jeho možnosti růstu.
- Proveďte hodnocení osobnosti a získejte ucelený profil kandidáta.
Omezení Wonderlic
- Zaměřuje se především na kognitivní testování, které nemusí plně zachytit praktické dovednosti uchazeče nebo jeho odborné znalosti specifické pro danou pozici.
Ceny Wonderlic
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wonderlic
- G2: 4,3/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
Zlepšete svůj náborový proces s ClickUp
Nábor nemusí být sázkou do loterie. S ClickUp můžete zefektivnit svůj náborový proces od začátku do konce a dosáhnout tak větší přesnosti a lepších výsledků.
Nástroje jako Whiteboards, Goals a Calendar View vám pomohou spravovat vše od sledování uchazečů až po plánování pohovorů, díky čemuž bude váš náborový proces plynulejší a náborové týmy ještě efektivnější.
Software ClickUp pro hodnocení talentů vám umožní soustředit se na to, co je důležité – najít ty správné talenty – a zároveň za vás vyřídí administrativní úkoly.
Ať už obsazujete jednu pozici nebo budujete tým, ClickUp zjednodušuje proces náboru a umožňuje rychlejší a chytřejší rozhodnutí o přijetí. Jste připraveni posunout svůj nábor na vyšší úroveň?
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!