Jak implementovat hybridní agilní metodiku

Po celá desetiletí vládl vodopádový model vývoje softwaru. Velké softwarové společnosti vytvářely komplexní plány a vývoj produktů jim trval roky. Podniky čekaly, až bude hotovo.
Digitální éra to vše změnila. Rychlost změn si nemohla dovolit čas a rizika, která s sebou neslo vodopádové řízení projektů. Proto se objevila metodika Agile, kterou široce využívají inženýrské týmy po celém světě.
Tato radikální změna z jednoho přístupu na druhý není pro každého snadná. Ještě důležitější je, že žádná z metodik není ideální pro všechny situace. Výsledkem je vznik nového hybridního agilního modelu. Podívejme se, jak funguje.
Co je hybridní agilní přístup?
Hybridní agilní přístup je metodika řízení projektů, která kombinuje iterativní a flexibilní povahu agilních modelů se stabilitou vodopádového modelu založeného na plánování. V typickém hybridním agilním projektu nabízí vodopádový model celkový plán a dlouhodobou vizi projektu, zatímco agilní metodiky řídí každodenní práci.
Pokud například vytváříte aplikaci pro osobní finance, bude 3–5letý plán vývoje produktu vytvořen metodou Waterfall. Produktoví manažeři určí funkce, stanoví jejich priority a naplánují je po jednotlivých čtvrtletích.
Na základě toho bude technický tým používat agilní přístupy k rozdělení projektu na uživatelské příběhy, identifikaci kritérií přijatelnosti, plánování sprintů a postupnému vývoji. Bude také sledovat výkonnost a zpětnou vazbu, aby mohl produkt odpovídajícím způsobem upravovat.
V čem se ale hybridní metodika liší od již existujícího množství přístupů? Pojďme to zjistit.
Iterativní vs. inkrementální vs. agilní
Metodika agilního projektového řízení je často definována jako „iterativní“ a „inkrementální“. Tyto pojmy však nemají stejný význam a nelze je používat zaměnitelně. Zde je důvod.
Iterativní vývoj: V tomto přístupu rozdělíte projekt na malé segmenty zvané iterace. S každou iterací produkt znovu zkontrolujete a vylepšíte, dokud nedosáhne požadované úrovně kvality a funkčnosti.
Postupný vývoj: V tomto přístupu rozdělíte projekt na malé, zvládnutelné části nebo přírůstky, z nichž každý přidává konkrétní funkcionalitu k celkovému produktu. Každý přírůstek přidává funkční část softwaru.
Agile: Jedná se o širší metodiku, která zahrnuje jak iterativní, tak inkrementální přístupy. Agilní transformace klade důraz na flexibilitu, spolupráci a spokojenost zákazníků prostřednictvím neustálého dodávání hodnotného softwaru.
Blended vs. hybridní Agile
Dalším rizikem, kterému projektoví manažeři čelí, je mylná představa, že blended je hybridní. To rozhodně není pravda, alespoň ne v tomto kontextu.
Blended Agile kombinuje různé agilní metodiky nebo postupy v rámci jednoho projektu. Hybridní přístup kombinuje agilní přístup s přístupem Waterfall.
Mezi významné rozdíly patří následující.
|Aspekty
|Kombinovaný Agile
|Hybridní Agile
|Přístup
|Kombinace různých agilních postupů
|Integrace agilních a tradičních postupů
|Filozofie
|Zachovává agilní jádro
|Začíná jako konvenční projektové řízení s integrovanými agilními technikami podle potřeby.
|Aplikace
|Používá se ve vysoce vyspělých agilních vývojových týmech, které potřebují flexibilní metodiky.
|Používá se v prostředích, kde je Agile novinkou, nebo když je nutná dlouhodobá stabilita.
|Potřeba
|Ideální pro odvětví, kde je rozhodující rychlost dodání.
|Ideální pro odvětví, kde má prioritu řízení rizik, dodržování předpisů atd.
Ať už používáte přístup Waterfall nebo již přecházíte na Agile, možná budete potřebovat pádné důvody, proč je hybridní Agile lepší. Čtěte dál! 📖
Výhody použití hybridního agilního přístupu
Každý projektový manažer ví, že průběžný vývoj softwaru je složitý úkol. Existuje mnoho proměnných faktorů a cokoli se může pokazit. Například pokud předání mezi návrhem a vývojem není důkladné, může dojít k velkým rozdílům mezi záměrem a finálním produktem.
Přístup k řízení projektů tedy může být tím, co rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu vývoje softwaru. Zde je návod, jak mohou hybridní agilní modely podpořit dodávku vašeho softwaru.
Stabilita + flexibilita
Hybridní přístup kombinuje plánovací povahu vodopádu s flexibilitou Agile. Dlouhodobý plán a jasná vize poskytované modely Waterfall dávají týmu jasnou představu o směru, kterým se ubírají, aniž by byla ohrožena flexibilita používání nástrojů, metod a automatizace Scrum, které Agile upřednostňuje.
Například v počáteční fázi projektu můžete strávit spoustu času shromažďováním požadavků, dokumentováním, definováním rozsahu práce atd., abyste položili základy. Odtud může tým přejít k používání agilních testovacích nástrojů, průběžné zpětné vazby a adaptivních modelů.
Předvídatelnost
Agile upřednostňuje flexibilitu, která umožňuje organizacím vyvíjet se v souladu s měnícími se požadavky trhu. Někdy to však ohrožuje předvídatelnost pro zaměstnance, podniky a investory/akcionáře.
Hybridní Agile tento problém řeší. Využívá modely plánování projektů k efektivnímu předpovídání. To je obzvláště výhodné v projektech, které vyžadují jistotu, jako jsou vysoce regulovaná odvětví nebo iniciativy zahrnující drahý hardware/zdroje.
Nabízí také větší kontrolu nad předvídáním potenciálních problémů a jejich proaktivním řešením.
Zapojení zainteresovaných stran
Tradiční podniky mají rády své prezentace, zprávy a přehledy. Agilní modely sice kladou důraz na metriky a retrospektivy, ale více se zaměřují na neustálé učení a zlepšování. Někdy mají zainteresované strany pocit, že nemluví stejným jazykem jako vývojový tým.
Hybridní Agile to řeší. Na začátku hybridní Agile týmy vytvoří plány a dokumentaci, které poskytnou zúčastněným stranám jasný přehled. V průběhu projektu mohou využít pokročilý nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp, který nabízí přehlednost a aktualizace v reálném čase.
Řízení rizik
Pokud plánujete dopředu a předvídáte možnosti, je větší pravděpodobnost, že přijmete nezbytná opatření pro potenciální rizika. Pokud jste agilní a přizpůsobiví, můžete zvládnout vznikající rizika. To je to, co hybridní Agile dělá.
Strukturované plánování a předběžné hodnocení tradičních metod pomáhají včas identifikovat potenciální rizika. Iterativní povaha Agile umožňuje průběžné sledování a zmírňování rizik v průběhu projektu.
Doba uvedení na trh
Vodopádové modely byly dlouho kritizovány za to, že uvádění produktů na trh trvá příliš dlouho. Pokud je projekt naplánován na tři roky, uživatel uvidí jeho spuštění až na konci tohoto období.
Hybridní Agile to rozděluje. Jakmile je plánování projektu hotové, převzaly kontrolu agilní metody a MVP se rychle dostalo na trh. Toto postupné dodávání zajišťuje, že nejdůležitější části projektu se dostanou na trh dříve.
Navzdory mnoha výhodám není hybridní Agile vhodný pro každou situaci. Podívejme se, kde funguje nejlépe.
Kdy použít hybridní agilní metodiku
Hybridní Agile bezpochyby kombinuje to nejlepší z obou světů. Ne všechny projekty však potřebují oba světy.
Například pokud jste startup, který chce spustit meditační aplikaci, nemůžete si dovolit luxus dlouhodobého plánování. Trh je přeplněný a samotná vhodnost produktu pro trh může být sporná. Tato situace vyžaduje agilní přístup k vydání MVP a otestování trhu.
Kdy tedy použít hybridní Agile? Jsme rádi, že se ptáte!
Složité projekty
Každý projekt má své složitosti. To ale není to, o čem zde mluvíme. Skutečně složité projekty jsou ty, které zahrnují vývoj softwaru s mnoha funkcemi, pro více skupin uživatelů, s propojenými schopnostmi. Vytvoření online tržiště by bylo dobrým příkladem složitého projektu.
V takových případech je hybridní Agile ideální. Počáteční plánovací proces se může přizpůsobit obchodnímu plánu. Na online tržišti, pokud nejprve přijímáte prodejce, by váš plán začal funkcemi relevantními pro tuto fázi.
Jakmile obchodní týmy začnou komunikovat s prodejci, vývojový tým může rozdělit portál prodejců na malé, snadno zvládnutelné funkce a vyvíjet je iterativně.
Regulovaná odvětví
Bankovnictví, finanční management, pojišťovnictví, zdravotnictví atd. jsou velmi regulované odvětví. Vyžadují extrémně vysokou míru transparentnosti a kontroly. Agilní metodiky nemusí podporovat tak podrobnou dokumentaci a monitorování, jaké regulovaná odvětví potřebují.
Hybridní Agile řeší tento problém nastavením ochranných opatření pro dodržování předpisů. Ty umožňují obchodním týmům přidat vrstvu plánování pro regulační požadavky.
Přísné výstupy
Pokud má klient pevný harmonogram a omezený rozpočet, agilní přístupy nemusí být nejvhodnější volbou. Experimentální povaha agilního přístupu funguje nejlépe, když je k dispozici určitá flexibilita.
Hybridní Agile to může napravit vytvořením plánů, které splní termíny a rozpočty. Může pomoci kontrolovat vedlejší účinky a dodávat výsledky podle očekávání.
Transformace starších systémů
Na rozdíl od vývoje nových produktů zahrnuje transformace starších systémů přetvoření stávajícího – často komplexního – softwaru pomocí nových technologií a přístupů. Například můžete modernizovat monolitickou aplikaci mainframe pomocí mikroslužeb v cloudu.
V takových případech hrozí, že agilní modely opomenou některé detaily. Tradiční část hybridního agilního přístupu umožňuje týmu prozkoumat celé stávající prostředí, zdokumentovat každý detail a důkladně jej modernizovat. Iterativní implementace pomocí agilních metod může minimalizovat narušení chodu firmy.
Škálování Agile ve velkých organizacích
V podniku, který používá tradiční metody, jsou systémy navrženy tak, aby to usnadňovaly. Týmy jsou takto školeny, nástroje to umožňují, procesy jsou navrženy tak, aby to podporovaly. Přechod na model Agile/Scrum může být pro tyto týmy rušivou změnou.
Hybridní Agile může být odrazovým můstkem. Může týmům poskytnout přechodné období, během kterého si na Agile zvyknou.
Ať už je vaše situace jakákoli, musíte efektivně implementovat principy hybridního Agile. Zde je návod, jak začít.
Jak implementovat hybridní agilní metodiku
Ačkoli jsou principy hybridního Agile společné, mohou mít pro různé organizace různý význam. Než hybridní Agile ve své organizaci implementujete, musíte zhodnotit, zda je pro vás vhodný.
V tomto procesu vám velmi pomůže dobrý nástroj pro řízení projektů pro softwarové týmy, jako je ClickUp.
1. Posuďte vhodnost projektu
Potřebuje váš projekt hybridní agilní řízení? Zeptejte se sami sebe.
Začněte důkladným posouzením požadavků, omezení a cílů vašeho projektu. Nastíňte rozsah, regulační požadavky a klíčové výstupy. Zaznamenejte své pozorování a postřehy pro zpětnou vazbu a schválení.
S ClickUp Docs můžete vše jasně dokumentovat. Kromě toho můžete spolupracovat v reálném čase s různými členy týmu a sdílet informace s příslušnými zainteresovanými stranami za účelem získání zpětné vazby.
Tyto informace využijte k určení, které části projektu by měly těžit z tradičního přístupu a které by byly vhodnější pro agilní postupy.
2. Definujte hybridní model
Na základě hodnocení definujte konkrétní hybridní agilní model, který budete používat. Snažte se o svých přístupech neuvažovat jako o „tradičních“ nebo „agilních“, což může ovlivnit váš vztah k nim. Navrhněte svůj hybridní model ve dvou částech:
- Aspekty vašeho projektu, které vyžadují důkladné a komplexní plánování
- Aspekty, které vyžadují rychlou, iterativní akci
Například můžete použít první přístup pro fázi plánování a požadavků a druhý přístup pro fáze vývoje a testování.
Nepředpokládejte, že lidé rozumí významu pojmů „tradiční“ a „agilní“. Například neříkejte svému projektovému týmu jednoduše „vývoj v agilním prostředí“. Místo toho můžete říci: „Vývoj bude probíhat v opakujících se dvoutýdenních sprintech podle plánování iterací s cílem 100 bodů pro každý epický příběh, spravovaný pomocí ClickUp.“
Definujte vše co nejpodrobněji.
3. Vypracujte podrobný plán projektu
Největší výhodou modelu Waterfall je jeho fáze plánování. Využijte ji jako součást svého hybridního agilního rámce.
Vytvořte podrobný projektový plán, který zahrnuje jak tradiční, tak agilní prvky. Zahrňte časové osy, milníky, přidělování zdrojů, odhady rozpočtu na výzkum, sprintové plány, backlogy a harmonogramy iterací.
Vyberte si komplexní nástroj pro řízení projektů pro agilní týmy, abyste vše mohli nastavit. Kalendář, Ganttův diagram a časová osa ClickUp jsou skvělé pro plánování. Použijte ClickUp Box Wiew ke správě zdrojů týmu, abyste viděli, na čem lidé pracují a jaká kapacita je k dispozici.
Pokud jste v této oblasti nováčkem, zde najdete pomoc: Komplexní úvod do vytváření agilního projektového plánu. K zahájení své cesty můžete také využít různé integrované šablony pro plánování sprintů.
4. Stanovte jasné komunikační pokyny
Jedním z největších rizik hybridního Agile je nedorozumění. Jeden člen týmu může čekat na jasný plán, zatímco jiný může chtít experimentovat agilním způsobem. Aby se takovým situacím předešlo, je nutná jasná komunikace.
- Nastavte si platformu pro spolupráci, jako je ClickUp, pro asynchronní zprávy. Použijte zobrazení ClickUp Chat k řešení všech zpráv z jednoho místa.
- Naplánujte pravidelné schůzky a kontroly, aby měli členové týmu příležitost vyjádřit své obavy.
Nezapomeňte brát v úvahu potřeby vodopádové a agilní části procesu. Můžete například provádět tradiční čtvrtletní revize projektů, denní stand-upy a dvoutýdenní retrospektivy během agilních sprintů.
5. Nastavte strukturu řízení
Vytvořte strukturu řízení, která podporuje hybridní agilní přístup. Definujte role a odpovědnosti pro tradiční části procesu. Vytvořte agilní týmovou strukturu pro realizaci projektu. Nastavte mechanismy rozhodování a řešení problémů.
Můžete například jmenovat projektového manažera, který bude dohlížet na tradiční aspekty projektu, a Scrum Mastera, který bude řídit agilní fáze. Tato struktura pomáhá zajistit efektivní integraci obou metodik a hladký průběh projektu.
Aby byla zajištěna konzistence provádění Agile, nastavte jasné systémy. Šablona pro řízení projektů Agile od ClickUp je jednoduchý, přizpůsobitelný rámec, který vám pomůže začít. Tato šablona vhodná pro začátečníky zefektivní vaše požadavky do seznamů úkolů, kde je můžete prioritizovat a provádět.
Pokud máte pokročilejší nebo specifické potřeby, podívejte se na některé další agilní šablony na ClickUp.
6. Sledujte a přizpůsobujte
Možná jste věnovali spoustu času a úsilí nastavení svého hybridního agilního systému. Ten však nemusí být hned napoprvé dokonalý. Sledujte proto pokrok, identifikujte mezery, diskutujte o řešeních a postupem času se přizpůsobujte.
V rámci monitorování:
- Měřte výkonnost týmu a porovnávejte ji s předchozími obdobími.
- Posuďte vznikající rizika
- Sledujte změny v předpisech
- Vyžádejte si zpětnou vazbu od zainteresovaných stran.
- Aktivně vyhledávejte zpětnou vazbu od týmu.
Kromě kvantitativních údajů z monitorování hledejte také kvalitativní vstupy. Na konci každé fáze nebo iterace provádějte retrospektivy, abyste vyhodnotili, co fungovalo dobře a co by se dalo zlepšit.
Shromažďujte zpětnou vazbu od týmu i zainteresovaných stran a dokumentujte získané poznatky. Tyto informace využijte k vylepšení hybridního agilního přístupu pro budoucí projekty, aby se metodika s každým použitím stávala efektivnější.
Přejděte na hybridní model s agilním řízením projektů ClickUp
Správa softwarových projektů se vrátila na začátek. Zastánci Agile odmítli tradiční postupy, jako je komplexní plánování a dlouhodobé rozvrhování. Příznivci modelu Waterfall považovali Agile za chaotický a postrádající strukturu potřebnou pro vývoj produktů na podnikové úrovni.
Chytří technologové se rozhodli spojit nejlepší aspekty obou přístupů a vytvořit model, který funguje, známý jako hybridní Agile. Hybridní model pomáhá moderním technologickým týmům lépe řídit různorodé požadavky projektů, splňovat regulační požadavky a postupně dodávat hodnotu.
Jeho implementace však není snadná. Potřebujete systém, který komplexně spravuje mnoho proměnných faktorů zapojených do vývoje softwaru. ClickUp pro agilní týmy přesně takový systém nabízí.
Spojuje agilní nástroje, jako jsou Kanban tabule, Ganttovy diagramy, sledovatelné úkoly, vlastní stavy, integrace a ClickUp Brain, asistenta umělé inteligence.
Implementujte hybridní projektové řízení s lehkostí. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma!