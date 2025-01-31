10 nejlepších softwarů pro Balance Scorecard v roce 2025

Jsou finanční ukazatele jediným způsobem, jak měříte růst vaší společnosti?
Pokud ano, pak je možná na čase přehodnotit svůj přístup.
Trh se neustále vyvíjí. Držet krok s měnícími se trendy a zároveň zajistit synchronizaci všech částí vaší organizace může být náročné – i pro ty nejlepší manažery.
Jaký je tedy dobrý způsob, jak sledovat pokrok a zajistit, že jste na dobré cestě k dosažení svých strategických cílů?
Rámec Balanced Scorecard (BSC) vám poskytuje ucelený přehled o výkonnosti vašeho podnikání. Na rozdíl od tradičních metod, které se zaměřují výhradně na finanční ukazatele, se rámec Balanced Scorecard zaměřuje na klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), aby bylo možné měřit výkonnost vaší společnosti komplexně.
Zde je několik klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) metodiky Balanced Scorecard pro měření výkonnosti společnosti:
Finanční výkonnost: Jak si vedou vaše tržby, zisky a náklady ve srovnání s vašimi cíli?
Spokojenost zákazníků: Jak dobře uspokojujete potřeby svých zákazníků? Jakou hodnotu jim poskytujete?
Interní obchodní procesy: Jak efektivně fungují vaše operace?
Růst zaměstnanců: Jak dobře se členové vašeho týmu rozvíjejí a dosahují svých cílů?
Výběr správného softwaru pro implementaci metodiky Balanced Scorecard může být náročný. Abychom tento proces zjednodušili, prozkoumali jsme a sestavili seznam 10 nejlepších softwarových nástrojů pro Balanced Scorecard.
Co byste měli hledat v softwaru pro vyváženou scorecard?
Při výběru softwaru pro vyváženou scorecard zhodnoťte, jak dobře platforma odpovídá potřebám a cílům vaší organizace. Zde je několik faktorů, které musíte zvážit:
- Mapování strategie: Software by měl obsahovat robustní funkce pro mapování strategie, které umožňují sladit cíle, iniciativy a procesy.
- Vizualizace: Dobrý software BSC by měl nabízet výkonné vizualizační nástroje, které ilustrují pokrok v plnění cílů.
- Přizpůsobitelné panely: Panely jsou zásadní pro sledování a analýzu důležitých údajů na první pohled. Hledejte software, který nabízí přizpůsobitelné panely, které vám umožní zobrazit nejrelevantnější metriky a KPI jasným a přehledným způsobem.
- Funkce pro spolupráci a vkládání poznámek: Vyberte software, který obsahuje funkce pro vkládání poznámek, příloh a spolupráci, aby členové týmu mohli sdílet poznatky, diskutovat o cílech a efektivněji realizovat nápady.
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů: Nástroj pro vyváženou scorecard by měl generovat komplexní reporty s čísly a grafy, které poskytují jak kvalitativní, tak kvantitativní přehled.
- Exportní funkce: Vybraný software by měl umožňovat snadný export dat do formátů Excel, PowerPoint, PDF nebo jiných běžně používaných formátů, aby byly zprávy a prezentace přehledné, profesionální a snadno distribuovatelné.
- Automatizace a integrace: Vyberte software, který automatizuje opakující se úkoly, jako je zadávání dat. Zvažte také, jak dobře se software integruje se stávajícími systémy ve vaší společnosti, aby se zvýšila efektivita a přesnost dat.
10 nejlepších softwarových nástrojů pro vyváženou scorecard
Zde je 10 nejlepších softwarů pro sledování a optimalizaci výkonnosti podniku:
1. ClickUp (nejlepší pro strategické plánování)
ClickUp je komplexní software pro strategické plánování, který sjednocuje plánování projektů, správu úkolů a komunikaci v týmu. Poskytuje komplexní funkce, které vám pomohou sledovat průběh projektu, efektivně přidělovat zdroje a zajistit, aby vaše strategie zůstala na správné cestě.
ClickUp Goals integruje OKR (cíle a klíčové výsledky) a metodu Balanced Scorecard tím, že sjednocuje sladění cílů, sledování výkonnosti a vizualizaci metrik na jedné platformě.
Pomocí ClickUp Dashboards můžete sledovat celkovou výkonnost týmu a firmy. Nabízí podrobné informace o pracovní zátěži týmu, čase stráveném různými úkoly a pokroku v prodeji.
ClickUp také nabízí široký výběr šablon Balance Scorecard, které vám pomohou proměnit vaši strategickou vizi v praktické poznatky.
Šablona ClickUp Balanced Scorecard je revoluční nástroj pro zlepšení výkonnosti a sledování úspěchů. Umožňuje vám analyzovat data, stanovit jasné cíle, navrhovat iniciativy a sledovat váš pokrok – vše na jednom místě. S touto šablonou můžete:
- Stanovte cíle, abyste zajistili odpovědnost týmu
- Získejte komplexní přehled o výkonnosti organizace.
- Zlepšete rozhodovací procesy pomocí datových analýz.
Nejlepší funkce ClickUp
- Řízení výkonnosti: Sledujte průběh úkolů a měřte KPI pomocí ClickUp Tasks. Využijte komentáře, vnořené podúkoly, více přiřazených osob a nastavení priorit k podpoře plynulé spolupráce.
- Vizualizace: Použijte tabule ClickUp Whiteboards k brainstormingu nápadů, vytváření strategií a přiřazování úkolů. K tabulkám můžete také připojit soubory, dokumenty a další důležité zdroje, abyste získali lepší kontext a mohli se lépe rozhodovat.
- Integrace: Pomocí integrace ClickUp můžete konsolidovat data z různých zdrojů a více než 1 000 externích aplikací, včetně Dropbox, Harvest, Google Drive a Zoom, a zajistit tak efektivní strategické plánování a pracovní postupy.
- Automatizace: Umožněte automatické přidělování úkolů, správu úkolů a aktualizace projektů pomocí ClickUp Automations.
- Podpora AI: Generujte souhrny úkolů v reálném čase, získejte kontextové informace a okamžité odpovědi na pracovní dotazy pomocí ClickUp Brain.
- Chat: Komunikujte v reálném čase pomocí označování členů týmu nebo skupin, přiřazujte úkoly a propojujte úkoly pomocí ClickUp Chat.
Omezení ClickUp
- Komplexní povaha softwaru a jeho mnoho funkcí mohou novým uživatelům prodloužit dobu potřebnou k osvojení si jeho ovládání.
- Jeho funkce jsou nejúčinnější na stolních počítačích.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Office Timeline (nejlepší pro vytváření časových os a prezentací)
Office Timeline je vynikající platforma pro vytváření vizuálně poutavých časových os a prezentací, které jasně sdělují strategické cíle, metriky výkonnosti a pokrok v čase.
Předem navržené šablony a inteligentní rozvržení automaticky organizují vaše informace a pomáhají vám získat lepší přehled o datech.
Díky přizpůsobitelným možnostem můžete snadno převést projektová data do časových os a prezentovat komplexní data BSC zainteresovaným stranám v přístupném formátu.
Nejlepší funkce Office Timeline
- Spravujte a přizpůsobujte data pomocí funkcí, jako je vytváření úkolů, sledování pokroku a zobrazení závislostí.
- Získejte souhrny projektů, abyste identifikovali překážky nebo závislosti úkolů.
- Exportujte svá data jako soubory Excel, prezentace PowerPoint nebo obrázky PNG.
- Spolupracujte v reálném čase díky sdílenému přístupu a možnosti úprav více stranami pro týmové rozhodování.
Omezení Office Timeline
- Chybí funkce pro sledování zdrojů a rozpočtování pro řízení projektů.
- Nenabízí specializovanou online službu pro ukládání a správu prezentací nebo šablon.
Ceny Office Timeline
- Doplněk pro PowerPoint Windows Pro Edition: Méně než 13 $ měsíčně, fakturováno ročně Pro+ Edition: Méně než 17 $ měsíčně, fakturováno ročně Expert Edition: Méně než 21 $ měsíčně, fakturováno ročně
- Online Tool Browser: 149 $/uživatel, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Office Timeline
- G2: 4,3/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
3. ClearPoint Strategy (nejlepší pro podnikové reportování a realizaci)
ClearPoint je intuitivní software, který vám pomůže spravovat vaše cíle, iniciativy a akční položky na jednom místě. Podporuje metodiku Norton and Kaplan Balanced Scorecard a lze jej přizpůsobit pro implementaci různých variant rámce BSC.
ClearPoint kombinuje data z různých zdrojů, díky čemuž je strategické plánování a realizace hladké a přímočaré. Můžete snadno vytvářet přizpůsobené scorecards pro jednotlivé týmy nebo projekty.
Pomůže vám také vytvořit efektivní souhrnnou zprávu a strategickou mapu přizpůsobením prvků tak, aby zdůrazňovaly relevantní informace.
Nejlepší funkce ClearPoint Strategy
- Automatizujte podnikové reportování pomocí podrobných analýz pomocí integrovaného modulu.
- Sledujte pokrok pomocí OKR a využijte umělou inteligenci k nastavení a monitorování cílů na individuální i oddělené úrovni.
- Upravujte obsah přímo na stránce pro větší pohodlí a efektivitu.
- Vytvořte společnou vizi ve sdílených pracovních prostorech a zlepšete tak týmovou práci a výkonnost.
Omezení strategie ClearPoint
- Souhrnné zprávy postrádají možnosti třídění, uchovávání a kompaktního exportu.
- Neobsahuje pokročilé nástroje pro správu přidělených úkolů.
Ceny ClearPoint Strategy
- Základní tarif: 250 $/měsíc
- Profesionální plán: 800 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ClearPoint Strategy
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 40 recenzí)
4. Sisense (nejlepší pro vizualizaci cílů)
Sisense zjednodušuje práci s daty tím, že kombinuje informace z různých zdrojů, jako jsou offline databáze, tabulky nebo cloudové služby, do jedné centralizované platformy.
Zjednodušuje přípravu dat pomocí snadno použitelných nástrojů ETL (Extract, Transform, Load), které vám umožňují efektivně organizovat a analyzovat data. S Sisense můžete také vytvářet podrobné zprávy a interaktivní dashboardy.
Díky technologii ln-Chip můžete provádět pokročilé analýzy bez nutnosti specializovaných datových skladů nebo velkého IT týmu. Pro pokročilou analýzu dat můžete použít vzorce z dashboardů, které se spouštějí jedním kliknutím, a provádět statistické funkce, jako je korelace a kovariance.
Nejlepší funkce Sisense
- Využijte AI a ML pro prediktivní analýzy
- Přetahujte prvky a propojujte tak hladce více zdrojů dat.
- Snadno vytvářejte a sdílejte interaktivní dashboardy
- Získejte data v reálném čase a okamžité informace.
Omezení Sisense
- Platforma je náročná na zdroje a vyžaduje značný výkon serveru a čas na nastavení.
- Dashboardy jsou omezeny na přístup přes web, což komplikuje sdílení offline a plánované reportování.
Ceny Sisense
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sisense
- G2: 4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
5. Spider Strategies (nejlepší pro strategické výkonné dashboardy)
Spider Strategies nabízí univerzální cloudovou platformu pro správu strategií a KPI. Podporuje řadu strategických modelů, jako jsou Balance Scorecard, Ansoff Matrix a Strategic Horizons.
Spider Strategies vylepšuje celkovou realizaci strategie pomocí pokročilé automatizace. Metodiku Balanced Scorecard můžete snadno implementovat zadáním perspektiv, cílů a opatření a následným měsíčním sledováním metrik.
Vytváří také vizuálně poutavé a přizpůsobitelné strategické mapy, které vám poskytnou jasný přehled o vašich výsledcích.
Nejlepší funkce Spider Strategies
- Sloučte metriky, dashboardy a reporty na jednom místě, abyste mohli vytvářet informační materiály o webu a zjednodušit integraci PowerPointu pro čtvrtletní hodnocení podnikání.
- Pomocí funkce Connect můžete načítat data z externích zdrojů do svých KPI, čímž zefektivníte správu dat a reporting.
- Vizualizujte plány a propojte je s cíli pomocí Spider Impact.
Omezení Spider Strategies
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení reportů a uživatelského prostředí.
- Nástroj vyžaduje lepší integraci s jinými datovými systémy.
Ceny Spider Strategies
- Předplatné Spider Hosted: 1+ uživatelů: 125 $/měsíc, fakturováno ročně Tým (10+ uživatelů): 1 000 $/měsíc, fakturováno měsíčně nebo ročně Oddělení (25+ uživatelů): 2 250 $/měsíc, fakturováno měsíčně nebo ročně Podnik (100+ uživatelů): 5 000 $/měsíc, fakturováno měsíčně nebo ročně
- Předplatné Spider On-premises: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Spider Strategies
- G2: 4,3/5 (2 recenze)
- Capterra: 4,6/5 (25 recenzí)
6. Corporater (nejlepší pro integrované řízení výkonnosti podniku)
Corporater nabízí kompletní sadu nástrojů pro stanovení strategických cílů, sledování KPI, implementaci iniciativ, vizualizaci a integraci datových nástrojů a správu pracovních postupů.
Pomůže vám digitalizovat a automatizovat procesy řízení strategie v souladu s vývojem potřeb vaší firmy. Řešení můžete rozšířit tak, aby v rámci stejného systému pokrývalo i správu, řízení rizik a dodržování předpisů (GRC).
Corporater vám také umožňuje vytvářet personalizovaná řešení pro správu a vlastní dashboardy pro sledování strategie, KPI a celkové výkonnosti.
Nejlepší funkce Corporater
- Nastavte a spravujte perspektivy a cíle a zároveň slaďte strategie v celé organizaci.
- Hladce propojujte zdroje dat a přidávejte poznámky pro lepší kontext a přehlednost.
- Spravujte cíle a sledujte pokrok, abyste mohli monitorovat výkonnost a generovat zprávy o klíčových výsledcích.
- Přizpůsobte přístup uživatelů, abyste mohli spravovat viditelnost obsahu a vytvářet specifické dashboardy založené na rolích.
Omezení Corporater
- Vytváření vlastních reportů vyžaduje pokročilé znalosti, protože software neobsahuje předem připravené šablony.
- Má komplexní uživatelské rozhraní.
Ceny pro firmy
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze společností
- K dispozici není dostatek recenzí.
7. Lucidchart (nejlepší pro vizualizaci dat)
Lucidchart pomáhá podnikům s efektivním řízením projektů prostřednictvím pokročilé vizualizace dat. Vyniká v tvorbě diagramů procesů, které jsou klíčové pro strategické plánování. Můžete vytvářet podrobné vizuální diagramy obchodních procesů a implementovat rámce pro řízení výkonnosti.
Umožní vám sdílet strategické mapy se zainteresovanými stranami pro úspěšnou implementaci a sladění organizačních cílů.
Lucidchart nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní typu drag-and-drop a inovativní nástroje, které umožňují efektivní tvorbu storyboardů, brainstorming a vytváření schémat, organizačních diagramů a Ganttových časových os.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Využijte rozsáhlé klávesové zkratky k zefektivnění úkolů a snížení času stráveného opakovanými činnostmi.
- Přidejte důležité metriky do stávajících diagramů pomocí propojení dat.
- Začleňte interaktivní prvky propojením textových polí nebo bloků ve vašem diagramu, aby vaše rozvržení zůstalo přehledné.
- Uspořádejte své diagramy automaticky tak, aby byly připravené k prezentaci, pomocí inteligentních funkcí pro návrh.
Omezení Lucidchart
- Chybí mu pokročilé designové funkce, jako jsou specializovaná písma, vlastní palety barev a seskupování objektů pro vlastní knihovny.
- Konektory se při přesouvání tvarů automaticky nepřesouvají, což komplikuje úpravy diagramů.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Individuální: 9 $/měsíc na uživatele
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
8. Miro (nejlepší pro mapování procesů a spolupráci)
Miro je vizuální pracovní prostor, který sdružuje rozptýlené týmy, aby společně navrhovaly a vytvářely. Na tabuli Miro můžete vy a váš tým snadno řešit vývoj strategií, návrh produktů a složité pracovní postupy. Uvidíte pojmenované kurzory pohybující se po tabuli, zatímco spolupracovníci přispívají nápady, poskytují zpětnou vazbu a společně tvoří pomocí sdílených nástrojů a informací.
Miro se odlišuje komplexní sadou funkcí navržených pro inovace. Pomáhá vám organizovat všechny úkoly a zdroje projektu na jednom místě, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti. Můžete také propojit nápady a data na jednom místě pro efektivní plánování strategie.
Nejlepší funkce Miro
- Používejte Miro pro SCRUM schůzky, wireframy, brainstormingové sezení, workshopy a správu nápadů. Jeho real-time, freehand feel umožňuje hladkou a intuitivní spolupráci.
- Umožněte více uživatelům současně prohlížet projekty a přispívat k nim, abyste mohli lépe sledovat jejich průběh.
- Zmapujte cestu zákazníka, abyste identifikovali výzvy a vylepšili zákaznickou zkušenost.
Omezení Miro
- Možnosti úprav u některých nástrojů jsou omezené.
- Nelze jej integrovat s nástroji Microsoft nebo Google, což omezuje konektivitu.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 10 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 20 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
9. Monday (nejlepší pro informace v reálném čase)
Monday je oblíbená platforma pro správu práce a řízení vztahů se zákazníky (CRM), která vám pomůže snadno spravovat metriky výkonnosti, projekty a každodenní úkoly. Její přizpůsobitelný dashboard a funkce pro vytváření reportů sledují klíčové ukazatele výkonnosti projektů a pracovní vytížení týmů.
Nejlepší na Monday je, že jeho dashboardy poskytují přehledy v reálném čase, což vám umožňuje sledovat výkonnost firmy a zaměstnanců a činit informovaná rozhodnutí. Navíc jeho integrace umělé inteligence automatizuje pracovní postupy pro efektivní provádění strategií.
Nejlepší funkce pondělí
- Zaveďte automatizaci založenou na pravidlech, abyste zefektivnili jednoduché úkoly a ušetřili čas.
- Získejte přístup k šablonám projektů, které vám pomohou zefektivnit řízení projektů a sledovat metriky.
- Přidejte k úkolům informace o rozpočtu, abyste měli finance projektu pod kontrolou.
- Získejte přehled o výkonnosti společnosti pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
Omezení pondělí
- Nástroje pro filtrování úkolů mohou být omezující a bránit přizpůsobení.
- Funkce dashboardu je méně intuitivní a vyžaduje více pokynů.
Ceny v pondělí
- Navždy zdarma
- Základní: 9 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
- Standard: 12 $/uživatel/měsíc, fakturováno ročně
- Pro: 19 $/uživatel/měsíc, fakturace ročně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze pondělí
- G2: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
10. Mural (nejlepší pro vizualizaci pokroku)
Mural je řešení pro vizuální spolupráci, které týmům pomáhá kreslit a organizovat nápady na digitální tabuli pro lepší plánování strategie. Můžete konsolidovat všechny prvky projektu na jednom místě, abyste identifikovali překážky a zajistili hladký průběh.
Šablona uživatelské cesty od společnosti Mural vám pomůže implementovat metodiku Balanced Scorecard. Můžete zmapovat celou cestu zákazníka, abyste pochopili body tření a vylepšili zákaznickou zkušenost.
Mural vám také umožňuje rekapitulovat a reflektovat vaše projekty, cíle, záměry a aktivity, abyste zvýšili produktivitu týmu.
Nejlepší funkce nástroje Mural
- Brainstormujte nápady se svým týmem pomocí digitálních poznámkových lístků, kreslení diagramů a přidávání obrázků, které vizuálně znázorňují koncepty a nápady.
- Vizualizujte data ve formě koláčových grafů, grafů a diagramů, abyste mohli členům týmu a zainteresovaným stranám prezentovat poznatky založené na datech.
- Vyhodnoťte výkonnost týmu a identifikujte příležitosti ke zlepšení.
- Definujte jasné role pro hladký průběh projektu
Omezení nástroje Mural
- Vytváření tabulek nebo mřížek není možné, což činí efektivní organizaci informací časově náročnou.
- Mobilní verze neodpovídá webové verzi, což omezuje funkčnost na cestách.
Ceny nástroje Mural
- Zdarma
- Team+: 9,99 $/měsíc na člena
- Podnikání: 17,99 $/měsíc na člena, fakturováno ročně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze nástroje Mural
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Vytvářejte přesné vyvážené scorecardy pomocí ClickUp
A to je vše!
Sdílíme s vámi náš výběr nejlepších softwarů pro vyváženou scorecard, které podpoří vaše projekty a strategické plánování. Pečlivým zvážením jednotlivých možností najdete nástroj, který bude perfektně vyhovovat vašim cílům.
Pokud hledáte komplexní řešení, ClickUp vyniká svou nabídkou vše v jednom. Jedná se o univerzální platformu navrženou pro zlepšení řízení vašich projektů, která nabízí vše od správy úkolů a strategického plánování až po pokročilou vizualizaci dat a spolupráci v reálném čase.
S ClickUp můžete hladce implementovat metodiku Balanced Scorecard, optimalizovat pracovní postupy a zlepšit výkonnost týmu.
Jste připraveni revolučně změnit své strategické plánování? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a objevte, jak může změnit váš pracovní postup!