10 nejlepších CRM systémů v Austrálii pro firmy

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) pomáhají firmám spravovat všechny aspekty jejich interakcí se stávajícími a potenciálními zákazníky. Díky integraci dat z různých komunikačních kanálů nabízejí systémy CRM komplexní přehled o cestě zákazníka. To pomáhá firmám lépe sloužit svým zákazníkům a také zvyšuje ziskovost.
Trh s CRM softwarem v Austrálii roste ročním tempem 8,4 % a podle prognóz dosáhne do roku 2030 hodnoty 4,4 miliardy amerických dolarů. Australské podniky se vymaňují ze zastaralých strategií řízení zákazníků a stále častěji využívají sofistikované CRM systémy. Orientace na tomto přeplněném trhu a nalezení správného CRM systému pro vaše konkrétní potřeby však může být náročné.
Na základě mých rozsáhlých zkušeností s CRM systémy jsme prozkoumali různé platformy na australském trhu, abychom zjistili, co opravdu funguje. Pojďme se na to podívat.
Co byste měli hledat v CRM systémech?
Při výběru CRM systému v Austrálii upřednostněte funkce, které vyhovují potřebám vašeho podnikání a jedinečným regulačním a tržním podmínkám daného regionu. Proto musíte zajistit, aby váš CRM systém obsahoval následující CRM komponenty:
- Správa potenciálních zákazníků: Hledejte CRM nástroje, které dokážou zachytit potenciální zákazníky z různých kanálů, jako jsou webové stránky, sociální média a e-maily. Tyto nástroje by vám měly pomoci sledovat postup každého potenciálního zákazníka v prodejním procesu a využívat automatizované strategie péče o zákazníky, jako jsou cílené e-maily a personalizované následné kontakty.
- Automatizace pracovních postupů: Vyberte si CRM nástroj, který vám umožní automatizovat pracovní postupy CRM pomocí vlastních pravidel a zvýšit tak produktivitu. Měl by automaticky provádět akce na základě konkrétních spouštěčů, jako je směrování zpráv příslušnému obchodnímu zástupci, odesílání přednastavených potvrzení, sledování nereagujících potenciálních zákazníků atd.
- Správa kontaktů: Hledejte nástroj, který centralizuje podrobné informace o zákaznících, od demografických údajů po sociální interakce, a umožňuje hladkou správu napříč všemi odděleními. Tím získáte ucelenější obraz o svých zákaznících, což týmům pomůže budovat hlubší vztahy se zákazníky. Také se ujistěte, že je nástroj uživatelsky přívětivý, aby ho týmy mohly rychle přijmout.
- Přizpůsobení: Ujistěte se, že váš CRM systém umožňuje upravovat a vytvářet nová kontaktní pole, vybírat prvky ovládacího panelu a vytvářet vlastní zprávy.
- Integrace třetích stran: Vyberte si CRM systém, který se snadno integruje s vašimi klíčovými obchodními aplikacemi, zejména s oblíbeným softwarem jako MYOB, Xero, Reckon atd. Tyto integrace vám umožní spravovat všechny vaše provozní potřeby z jedné platformy, což snižuje potřebu přepínat mezi aplikacemi. Pokud přijímáte platby online, zkontrolujte také integraci s platebními nástroji jako PayPal, Verifone, eWay atd.
- Sledování interakcí: Vyberte si CRM systém, který vám pomůže zaznamenávat každou interakci se zákazníky, ať už prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo osobně, a poskytne vám tak kontextově bohatou historii, která může zlepšit zákaznický servis a prodejní úsilí.
- Bezpečnost dat: Ujistěte se, že CRM systém splňuje normy pro dodržování předpisů, jako jsou australské zásady ochrany soukromí, které jsou zásadní pro ochranu informací o zákaznících a zachování transparentnosti při nakládání s daty.
10 nejlepších CRM softwarů pro rok 2024
Podívejme se podrobně na 10 nejlepších příkladů CRM softwaru, které vynikají svou schopností zlepšovat vztahy se zákazníky, zjednodušovat prodejní procesy a zvyšovat efektivitu podnikání. Ať už provozujete start-up nebo řídíte velkou společnost, tento seznam vám pomůže najít CRM software pro prodej, který dokonale odpovídá vašim obchodním potřebám:
1. ClickUp (nejlepší komplexní systém pro správu projektů CRM)
ClickUp vede náš žebříček v oblasti optimalizace vztahů se zákazníky a nabízí navíc pokročilé systémy a funkce pro řízení projektů a vztahů se zákazníky.
ClickUp CRM nabízí více než 15 flexibilních zobrazení, včetně seznamu, kalendáře a Kanban tabule, které mi pomáhají hladce spravovat prodejní kanály, zapojení zákazníků a objednávky. Díky vizualizačním schopnostem mám jasný přehled o vztazích s klienty a probíhajících procesech zákaznického servisu.
ClickUp Dashboards nabízí více než 50 widgetů pro australské podniky, které umožňují sledovat klíčové metriky, jako je celková hodnota zákazníka a průměrná velikost obchodu. Tyto dashboardy jsou vysoce přizpůsobitelné a přizpůsobené tak, aby splňovaly specifické CRM cíle australských podniků.
ClickUp také usnadňuje interní a externí komunikaci. ClickUp Chat View propojuje obchodní zástupce, týmy zákaznického servisu a manažery. Pro konverzace přes e-mail poskytuje ClickUp Email Project Management centralizované místo pro spolupráci na obchodech, aktualizacích projektů a zapojování zákazníků. Pomocí funkcí pro správu vztahů a dat mohu propojit úkoly, dokumenty atd. a udržovat tak všechny související aktivity organizované a přístupné.
Pro mě je nejzajímavější funkcí AI – ClickUp Brain. Pomocí pokročilého zpracování přirozeného jazyka analyzuje ClickUp Brain váš CRM systém a automaticky extrahuje klíčová data o zákaznících, včetně preferencí, obav a nákupních signálů.
Kromě toho mi AI Writer od ClickUp Brain pomáhá rychle sestavit poutavý obsah pro e-maily a komunikaci se zákazníky.
Kromě toho ClickUp Automations zjednodušuje pracovní postupy zákazníků a kritické prodejní procesy, jako je přesun potenciálních zákazníků v prodejním procesu nebo aktualizace stavu kontaktů na základě interakce. Pomocí ClickUp Forms mohu také zefektivnit proces získávání potenciálních zákazníků a zaznamenávat informace o nich přímo do CRM systému. Tato data se automaticky aktualizují nebo vytvářejí nové úkoly pro zákazníky, které je třeba okamžitě vyřídit.
Navíc díky připraveným šablonám ClickUp mohu rychle zahájit několik akčních plánů.
Vezměte si například šablonu ClickUp CRM, která nabízí výkonný způsob nastavení projektů a pracovních postupů s předem připravenými strukturami, které vyhovují potřebám podnikání. Tuto šablonu složky si můžete přizpůsobit podle svých potřeb. Obsahuje zobrazení seznamu pro zaznamenávání a prohlížení podrobností o zákaznících a zobrazení kalendáře pro zobrazení naplánovaných aktivit podle data. Můžete také přidat vlastní pole pro zaznamenávání informací, jako jsou příjmy společnosti, odvětví, počet zaměstnanců atd.
Tyto šablony CRM jsou speciálně navrženy pro začátečníky, jsou připraveny k okamžitému použití a plně přizpůsobitelné, což je činí ideálními pro správu potenciálních zákazníků, vztahů se zákazníky a prodejních kanálů na jednom místě.
Licenční model ClickUp je oceňován pro svou spravedlnost, protože umožňuje zapojit externí spolupracovníky do konkrétních projektů bez významných dodatečných nákladů. Tato funkce je klíčová pro australské podniky, které spolupracují s freelancery nebo externími agenturami.
Zjednodušeně řečeno, ClickUp usnadňuje správu vztahů se zákazníky a dělá ji zábavnější!
Nejlepší funkce ClickUp
- Zlepšete spolupráci týmu vizuálním mapováním zákaznických cest a prodejních strategií pomocí ClickUp Whiteboards
- Snižte manuální práci automatizací opakujících se úkolů, jako jsou sledování potenciálních zákazníků, aktualizace stavu a synchronizace kontaktních údajů.
- Shromažďujte a organizujte informace o zákaznících pomocí přizpůsobených formulářů, které se přímo načtou do vašeho CRM systému.
- Prohlížejte a sledujte důležité údaje o zákaznících, jako je stav faktury, částka platby, částka GST atd., pomocí tabulkového zobrazení ClickUp.
- Rychle vytvářejte texty pro e-maily zákazníkům pomocí AI Writer od ClickUp Brain.
- Stanovte a sledujte obchodní cíle pomocí ClickUp Goals a označujte významné úspěchy pomocí Clickup Milestones, abyste týmům pomohli rozpoznat pokrok směrem k klíčovým obchodním cílům.
- Organizujte a brainstormujte CRM strategie, jako jsou segmentační taktiky nebo přístupy k upsellingu, pomocí ClickUp Mind Maps, které vizuálně propojují nápady a plánují komplexní toky interakcí se zákazníky.
Omezení ClickUp
- U některých pokročilých funkcí je třeba se nejprve naučit je používat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru měsíčně
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Salesforce CRM (podniková platforma CRM)
Salesforce CRM vám umožňuje ukládat všechny údaje o zákaznících na jednom místě, abyste měli přehled o všem – od zapojení kupujících a prodejců až po analytiku. Jeho integrovaná umělá inteligence Einstein 1 nabízí prediktivní informace, které týmům pomáhají rychleji činit informovaná rozhodnutí.
Analytické nástroje Salesforce navíc pomáhají týmům zlepšit přesnost prognóz a růst pipeline. Na straně managementu nástroje pro správu životního cyklu výnosů a výkonnosti prodeje automatizují kritické procesy, což usnadňuje efektivní škálování operací. Platforma také pomáhá týmům prodeje, marketingu a služeb koordinovat jejich úsilí, aby bylo sladěné a efektivní.
Nejlepší funkce Salesforce
- Sjednoťte prodejní, servisní a marketingové aktivity na jedné platformě a zlepšete tak zapojení kupujících.
- Zlepšete rozhodování díky poznatkům založeným na umělé inteligenci od společnosti Einstein
- Automatizujte a centralizujte aktualizace zákaznických dat a prodejní procesy
- Zvyšte produktivitu prodejního týmu a řízení výkonu prostřednictvím automatizace a spolupráce s daty v reálném čase
Omezení Salesforce
- Uživatelé hlásí časté výpadky systému, které ovlivňují přesnost scorecardu
- Prediktivní AI a konverzační inteligence jsou k dispozici pouze u dražších tarifů.
- Aktualizace znalostní báze jsou pomalé, což vede k závislosti na Slacku pro nové pracovní postupy
Ceny Salesforce
- Startovací balíček: 35 AUD/měsíc na uživatele
- Profesionální: 112 AUD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 231 AUD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Neomezený: 462 AUD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Einstein 1 Sales: 700 AUD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
3. Zoho CRM (CRM platforma pro rostoucí podniky)
Díky automatizačním funkcím Zoho můžete strávit méně času manuálními úkoly. Jeho asistentka Zia, poháněná umělou inteligencí, nabízí prediktivní informace o prodeji a chytrá doporučení ohledně obchodů. Toto vylepšení umělé inteligence pomáhá týmům rychle identifikovat příležitosti a optimalizovat strategie.
Vlastní dashboardy Zoho vám pomohou vizuálně sledovat prodejní výkonnost a metriky zapojení zákazníků. Pro testování a vývoj umožňuje sandboxové prostředí Zoho týmům experimentovat a testovat konfigurace CRM bez jakéhokoli rizika. Tím je zajištěno, že implementujete pouze změny, které zaručeně přinesou prospěch vašim pracovním postupům.
Celkově se jedná o slušný CRM systém pro začátečníky, pokud chcete základní funkce za relativně nízkou cenu.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Zlepšete spolupráci týmu pomocí robustní automatizace a komplexní analytiky
- Automatizujte pracovní postupy, procesy, CRM kampaně a zákaznické cesty a maximalizujte produktivitu s pomocí Zia – asistenta s umělou inteligencí.
- Získejte podrobné informace díky pokročilým analytickým nástrojům a přizpůsobeným reportům a dashboardům v reálném čase
- Poskytujte personalizované zákaznické zkušenosti díky omnichannelové přítomnosti a prediktivní inteligenci
Omezení Zoho CRM
- Zia má ve srovnání s jinými asistenty AI omezené možnosti a není k dispozici pro základní tarify.
- Uživatelé si často stěžují na jeho neohrabané rozhraní
Ceny Zoho CRM
- Standard: 31 AUD/měsíc na uživatele
- Profesionální: 54,25 AUD/měsíc na uživatele
- Enterprise: 77,55 AUD/měsíc na uživatele
- Ultimate: 100,75 AU$ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 700 recenzí)
4. Freshsales CRM (prodejní CRM s umělou inteligencí)
Freshsales CRM se na seznam dostal především díky své robustní a intuitivní platformě. Freshsales shromáždí všechna prodejní data na jednom místě, takže můžete snadno vidět, které části procesu fungují a které je třeba vylepšit. Líbí se mi také pohodlí mobilní aplikace – týmy mohou uzavírat obchody rychleji a poskytovat výjimečný zákaznický servis.
Pomocí nástrojů tohoto kolaborativního CRM systému založeného na umělé inteligenci můžete provádět chytré prodejní kampaně, organizovat své prodejní procesy a efektivněji komunikovat se zákazníky. Freddy AI pomáhá týmům identifikovat nejlepší potenciální zákazníky a rychleji uzavírat obchody.
Nejlepší funkce Freshsales CRM
- Provádějte chytré prodejní kampaně, abyste generovali a sledovali potenciální zákazníky nejvyšší kvality
- Organizujte prodejní procesy pomocí zobrazení Kanban a karet s funkcí drag-and-drop
- Zaujměte zákazníky díky 360° přehledu a interakcím založeným na kontextu
- Automatizujte opakující se úkoly, abyste ušetřili čas a zvýšili produktivitu
Omezení Freshsales CRM
- Práce s aplikací je nepohodlná; uživatelé preferují webovou verzi
- Uživatelé zaznamenali, že technická podpora není příliš nápomocná.
Ceny Freshsales CRM
- Růst: 16 AUD/měsíc na uživatele
- Pro: 70 AUD/měsíc na uživatele
- Enterprise: 106 AUD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales CRM
- G2: 4,5/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
5. Monday. com (univerzální platforma pro správu práce)
Monday. com CRM umožňuje týmům efektivně spravovat potenciální zákazníky, centralizovat komunikaci a automatizovat opakující se úkoly. Funkce umělé inteligence této platformy automatizují vytváření úkolů a správu e-mailů tím, že přímo převádějí výsledky schůzek na konkrétní úkoly.
Tato automatizace se vztahuje na vytváření a vylepšování e-mailů, generování obsahu a vytváření vzorců. CRM můžete snadno přizpůsobit bez nutnosti programování, přizpůsobit jej svému konkrétnímu prodejnímu cyklu a hladce jej integrovat s nezbytnými nástroji.
Pro mě je nejvýraznější vizuální vzhled a uživatelská přívětivost platformy. Neobsahuje těžkopádná rozhraní tradičních CRM systémů a nabízí rozložení založené na tabulkách. Díky tomu je snadné přehledně sledovat celý prodejní proces, sledovat pokrok a spolupracovat s týmy.
Nejlepší funkce CRM od Monday.com
- Proměňte výsledky schůzek v okamžitě proveditelné úkoly díky automatickému generování úkolů pomocí umělé inteligence
- Snadno spravujte více prodejních kanálů, upravujte fáze obchodů a přizpůsobujte se dynamickým prodejním strategiím.
- Centralizujte veškerou komunikaci se zákazníky integrací e-mailu, aby vám neunikla žádná interakce
- Přístupujte ke svému prodejnímu kanálu a spravujte jej na cestách pomocí speciální mobilní aplikace
- Efektivně vizualizujte svůj prodejní proces pomocí rozvržení na tabuli
Omezení Monday.com
- Počáteční nastavení a přizpůsobení může být pro nové uživatele časově náročné
- Bezplatný tarif má omezení týkající se tabulek, položek a uživatelů.
- AI je k dispozici pouze v rámci tarifů Pro a Enterprise.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 18 AUD/měsíc na uživatele
- Standard: 21 AUD/měsíc na uživatele
- Výhoda: 36 AUD/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 700 recenzí)
6. HubSpot CRM (zefektivněný CRM pro komplexní zapojení zákazníků)
HubSpot CRM pomáhá týmům sledovat potenciální zákazníky a zákazníky v každé fázi jejich cesty. S tímto komplexním CRM řešením můžete podrobně sledovat každého zákazníka, jeho interakce s vaší společností, kolegy, aktivity, komunikaci a další. Formuláře HubSpot vám umožňují shromažďovat data z webových stránek, sociálních médií nebo vstupních stránek. Můžete zaznamenávat různé informace o potenciálních zákaznících a zákaznících, od jejich chování na webových stránkách až po osobní údaje a minulé interakce se značkou.
HubSpot CRM podporuje soulad s místními zákony na ochranu osobních údajů, jako jsou australské zásady ochrany soukromí (APP) a práva spotřebitelů na údaje (CDR), a zajišťuje tak bezpečné a transparentní nakládání s údaji zákazníků.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Zvládněte všechny fáze interakcí se zákazníky na jedné platformě, od prvního kontaktu až po poprodejní podporu.
- Přizpůsobte si záznamy o kontaktech a společnostech, pipeline obchodů a reportovací dashboardy tak, aby vyhovovaly různým obchodním požadavkům.
- Propojte svůj CRM systém s širokou škálou obchodních nástrojů a aplikací pomocí robustního tržiště integrací HubSpot.
- Automatizujte rutinní úkoly v oblasti marketingu a prodeje, aby se vaše týmy mohly soustředit na strategii CRM a zapojení zákazníků.
Omezení CRM HubSpot
- Vyžaduje přechod na placené tarify pro pokročilé funkce a vyšší limity využití, což může být pro malé podniky při jejich rozšiřování nákladné.
Ceny HubSpot CRM
- Profesionální zákaznická platforma: 800 AUD/měsíc (pro 3 uživatele)
- Enterprise Customer Platform: 3 600 AU$/měsíc (pro 5 uživatelů)
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
7. Tall Emu CRM (australský CRM systém pro komplexní řízení podniku)
Společnost Tall Emu CRM, kterou v únoru 2022 převzala společnost MYOB, zefektivňuje podnikání propojením prodeje, skladových zásob, objednávek a plnění na jednom místě. Tall Emu CRM je určen pro malé a střední australské a novozélandské podniky. Jde nad rámec MYOB a Xero a snadno se integruje s místními účetními nástroji, jako jsou Reckon a QuickBooks Australia. To poskytuje skutečně lokalizované prostředí pro správu financí a účetnictví. Vše můžete sledovat v reálném čase, takže přesně víte, jak si podnik vede. Tall Emu CRM usnadňuje a zjednodušuje sledování potenciálních zákazníků, nabídek a objednávek.
Nejlepší funkce CRM systému Tall Emu
- Spravujte interakce se zákazníky a zefektivněte provoz pomocí jednotné platformy
- Automatizujte administrativní úkoly a zvyšte produktivitu a efektivitu
- Synchronizujte a propojte prodej, provoz, výrobu a expedici pro správu skladových zásob v reálném čase
- Zjednodušte prodejní proces pomocí integrovaných funkcí pro vytváření nabídek, správu objednávek a zákaznických portálů
- Rychlé řešení problémů díky telefonické podpoře se sídlem v Sydney
Omezení systému Tall Emu CRM
- Někteří uživatelé považují vrstvenou organizaci a navigaci za poněkud složitou.
- Nastavení automatizace pracovních postupů by mohlo být rozsáhlejší
Ceny CRM systému Tall Emu
- 85 AUD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Tall Emu CRM
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Pipedrive (platforma CRM pro urychlení prodeje)
S Pipedrive CRM můžete své prodejní procesy výrazně urychlit díky personalizaci. Tato uživatelsky přívětivá platforma umožňuje týmům přizpůsobit fáze řízení prodejního procesu tak, aby odrážely jejich jedinečný prodejní proces, a soustředit se tak na konkrétní kroky, nikoli pouze na konečný cíl. Pipedrive je virtuální kouč, který poskytuje reporty v reálném čase a analytické údaje pro zdokonalení strategií.
Jeho automatizační funkce výrazně snižují administrativní úkoly a díky více než 350 integracím můžete rozšířit jeho funkčnost tak, aby vyhovovala specifickým potřebám malých podniků. Jak uživatelé poznamenávají, tým podpory Pipedrive je obzvláště ochotný a znalý, což zlepšuje uživatelský zážitek díky včasné pomoci.
Australští uživatelé by však měli vzít na vědomí, že vzhledem k tomu, že tým podpory Pipedrive sídlí především v Evropě, může být kvůli časovému posunu nutné plánovat vyhledání pomoci v reálném čase prostřednictvím videa nebo audia. To znamená, že pokud potřebujete pomoc odpoledne, může být k dispozici až následující den.
Nejlepší funkce Pipedrive CRM
- Upravte fáze a pole tak, aby vyhovovaly vašemu prodejnímu procesu, a zajistěte si tak personalizovaný přístup ke sledování obchodů a aktivit.
- Automatizujte opakující se úkoly a nastavte vlastní spouštěče, abyste ušetřili čas a zvýšili efektivitu v rámci svého prodejního cyklu.
- Získejte cenné informace o vašich prodejních výsledcích díky přizpůsobitelným reportům a dashboardům
- Integrujte širokou škálu aplikací třetích stran, abyste vylepšili funkčnost a přizpůsobivost vašim obchodním potřebám
Omezení CRM Pipedrive
- Funkce aktivit a potenciálních zákazníků vyžaduje, aby uživatelé byli v rámci potenciálního zákazníka nebo obchodu, aby se aktualizace průběžně promítaly.
- Uživatelé shledali obtížným spravovat obchody pomocí funkce drag-and-drop.
- Zprávy a analýzy jsou omezené
Ceny Pipedrive CRM
- Základní tarif: 21,70 AUD/měsíc na uživatele
- Pokročilý plán: 44,95 AU$/měsíc na uživatele
- Profesionální plán: 91,45 AUD/měsíc na uživatele
- Tarif Power: 106,95 AUD/měsíc na uživatele
- Plán Enterprise: 153,45 AU$/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive CRM
- G2: 4,2/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 900 recenzí)
9. Creatio CRM (CRM platforma bez nutnosti programování)
Creatio CRM vám umožňuje automatizovat celou zákaznickou cestu pomocí nástrojů marketingové automatizace bez kódování. To znamená maximální svobodu a flexibilitu. Platforma spojuje prodejní, marketingové a servisní týmy a zajišťuje, že všichni pracují na stejné vlně. Tato jednota efektivněji přeměňuje potenciální zákazníky na loajální stálé zákazníky. Navíc mít všechny interakce se zákazníky na jednom místě zvyšuje produktivitu a pomáhá týmům lépe spolupracovat.
Nejlepší funkce Creatio CRM
- Sladěte prodejní, marketingové a servisní týmy pomocí jednotných pracovních postupů a sdílené databáze
- Poskytujte personalizované zákaznické zkušenosti s 360stupňovým přehledem a poznatky generovanými pomocí AI/ML
- Automatizujte správu potenciálních zákazníků, správu příležitostí a pracovní postupy kampaní
- Sledujte důležité KPI v reálném čase pomocí výkonných dashboardů bez nutnosti programování
- Spravujte nabídky, objednávky, smlouvy, marketingové materiály a další dokumentaci na jednom místě
Omezení CRM Creatio
- Chybí možnost nahrávat jednotlivé kontakty z telefonu nebo Outlooku, což vyžaduje úplnou synchronizaci
- Členové týmu považují za náročné zadávat kontakty samostatně do svých mobilních telefonů i do Creatio.
Ceny Creatio CRM
- Růst: 38,75 AUD/měsíc na uživatele
- Enterprise: 85,25 AUD/měsíc na uživatele
- Neomezený: 131,75 AUD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Creatio CRM
- G2: 4,7/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
10. NetSuite (Komplexní CRM pro integrovanou správu zákazníků)
NetSuite CRM od Oracle kombinuje tradiční funkce CRM s moderními analytickými nástroji, které pomáhají podnikům spravovat procesy prodeje, marketingu a zákaznické podpory na jedné platformě.
Tím, že poskytuje všem vašim týmům jednotný pohled na zákazníka, pomáhá NetSuite zajistit konzistentní zkušenost pro potenciální i stávající zákazníky napříč všemi kanály. Prodejní týmy získávají relevantní informace a aktualizace, aby mohly efektivně prodávat a nabízet další produkty, zatímco marketingové týmy mohou sladit kampaně s prodejními procesy a automatizovat celý marketingový workflow.
Jeho analýzy v reálném čase a role-based dashboards pomáhají prodejním týmům sledovat pipeline a cíle, týmům podpory měřit spokojenost zákazníků a marketingovým týmům analyzovat návratnost investic do kampaní.
Nejlepší funkce NetSuite CRM
- Spravujte interakce se zákazníky, partnery a dodavateli na jedné jednotné platformě
- Zlepšete prodejní výkonnost díky přístupu v reálném čase k záznamům o potenciálních zákaznících, zákaznících a objednávkách
- Plánujte, spravujte a sledujte marketingové kampaně napříč kanály z jednoho místa
- Poskytujte konzistentní zákaznický servis díky 360stupňovému přehledu o preferencích a interakcích zákazníků
- Automatizujte prodejní procesy od správy příležitostí po realizaci a provize
- Pomozte týmům sledovat výkonnost pomocí dat v reálném čase v přizpůsobených řídicích panelech
Omezení CRM NetSuite
- Bankovní transakce se často nesynchronizují podle požadavků, což způsobuje zpoždění při odsouhlasení a nutnost ručního importu.
- Nevhodné pro menší společnosti, protože náklady na licence jsou vysoké a software nelze plně využívat bez specializovaného odborníka s certifikací Netsuite.
Ceny NetSuite CRM
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze NetSuite CRM
- G2: 4,0/5 (3 156 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 500 recenzí)
Získejte vše, co potřebujete pro CRM, na jednom místě s ClickUp
Výběr správného softwaru pro správu vztahů se zákazníky může transformovat vaše podnikání tím, že zlepší vztahy se zákazníky, zefektivní prodejní procesy a zvýší celkovou efektivitu. Tento průvodce nejlepším CRM softwarem v Austrálii představuje různé platformy, které vám pomohou najít tu, která nejlépe vyhovuje potřebám vašeho podnikání.
Po zhodnocení těchto možností vám doporučuji vyzkoušet bezplatnou zkušební verzi nebo demo, abyste zjistili, který systém nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Pokud hledáte komplexní mobilní řešení pro CRM a řízení projektů, ClickUp vyniká svými robustními funkcemi a flexibilitou. Jste připraveni optimalizovat vztahy se zákazníky a zefektivnit pracovní postupy? Začněte s ClickUp ještě dnes!