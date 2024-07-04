Jak se stát produktovým designérem

Podívali jste se někdy na skvěle navržený produkt, jako je například moderní kuchyňský přístroj, samočisticí láhev na vodu nebo interaktivní digitální rámeček na fotografie, a pomysleli si: „To bych mohl vytvořit i já“?
Uvědomujete si, že tyto produkty nejen dobře fungují, ale také dokonale spojují formu a funkčnost, aby stylově a efektivně řešily skutečné problémy. Vzbuzují fascinaci a zájem o to, jak jsou vytvořeny.
Vaše nadšení však může ochladnout, když narazíte na překážky, jako je nevědomost, kde začít, jaké dovednosti jsou nezbytné a jak proniknout do konkurenčního oboru produktového designu.
Pokud se chcete věnovat kariéře v oblasti produktového designu, tento článek podrobně popisuje roli produktového designéra, včetně jeho pracovních povinností a požadovaných dovedností.
Co je to produktový designér?
Produktový designér koncipuje, navrhuje a vyvíjí nové produkty kombinací technických znalostí a kreativního řešení problémů. Jeho práce má přímý vliv na inovativnost a funkčnost produktů v různých odvětvích.
Produktoví designéři generují nápady na základě průzkumu trhu a potřeb uživatelů, vytvářejí komplexní návrhy a prototypy pomocí softwaru pro počítačové navrhování (CAD) a provádějí technické analýzy, jako je analýza konečných prvků (FEA) a výpočetní dynamika tekutin (CFD), aby zajistili, že produkt splňuje průmyslové specifikace a normy.
Kromě svých technických a kreativních povinností produktoví designéři úzce spolupracují s dalšími odděleními, jako je marketing, grafický design, výroba a řízení dodavatelského řetězce, aby zajistili efektivní výrobu a připravenost na trh.
Role manažera produktového designu
Zatímco produktový designér se zaměřuje na technické a detailní aspekty navrhování a výroby produktů, produktový designový manažer dohlíží na celý proces. Je zapojen od začátku do konce a může se dokonce podílet na některých technických aspektech, jako je vytváření designových specifikací.
Produktoví designéři a inženýři důkladně rozumějí produktům společnosti, požadavkům zákazníků a výrobním nákladům. Řídí agilní proces designu a zajišťují, aby tým pracoval v souladu s obchodními cíli.
Manažer produktového designu je zodpovědný za různé každodenní úkoly, včetně:
- Vedení a spolupráce s týmem designérů a inženýrů za účelem integrace relevantních vlastností a funkcí do funkčního a esteticky příjemného konečného produktu.
- Vytváření 3D a 2D modelů, návrhů, sestav, výkresů, kusovníků (BoM) a balíčků koncepčních návrhů pro zákazníky, zejména ve výrobním procesu.
- Mentoring a školení juniorních designérů s cílem rozvíjet jejich dovednosti, podporovat prostředí spolupráce a zajistit růst a rozvoj týmu.
- Provádění technických výpočtů a simulací za účelem zajištění funkčnosti a odolnosti produktu
- Průmyslový designér vyvíjí a udržuje designové standardy a pokyny pro zajištění konzistence napříč produkty.
- Analýza a řešení problémů souvisejících s designem v průběhu celého procesu vývoje produktu podle technických zásad.
- Provádění testů použitelnosti a shromažďování zpětné vazby od uživatelů za účelem zdokonalení a zlepšení produktového designu
- Provádění analýzy konečných prvků (FEA) k zajištění integrity návrhu
- Údržba a aktualizace technické dokumentace a návrhových souborů
- Zajištění souladu s bezpečnostními, kvalitativními a regulačními normami
- Produktový inženýr a manažer také navrhuje časové plány projektů, rozpočty a zdroje.
Dovednosti požadované pro manažera produktového designu: Co se mohou naučit začínající produktoví designéři
Cesta k pozici špičkového manažera produktového designu vyžaduje bohatou kombinaci žádaných dovedností, od porozumění dynamice trhu a rozvíjení přizpůsobivosti až po zvládnutí analýzy dat a podporu vedení týmu.
Podívejme se na pět nezbytných dovedností, které musíte rozvíjet, abyste dosáhli dlouhodobé a úspěšné kariéry v oblasti produktového designu.
1. Strategické myšlení
Dokážete si představit okamžité kroky pro produkt a vyvinout komplexní dlouhodobou vizi, která bude řídit jeho inovace?
Jádrem produktového designu je vaše schopnost vytvářet produkty, které splňují aktuální požadavky trhu a jsou v souladu s dlouhodobými cíli a strategickou vizí společnosti.
To znamená, že každá vytvořená funkce a vydaná aktualizace musí přispívat k cíli produktu. Chcete-li rozvíjet strategické myšlení, proveďte sérii SWOT analýz, které kombinují analytické a kritické myšlení s induktivní a deduktivní logikou.
Tento přístup vás nutí pochopit poslání produktu, jeho místo na trhu a to, jak se může vyvíjet, aby vyhovoval měnícím se potřebám uživatelů.
Vyberte si bezplatnou mikrocertifikaci Product Strategy Micro-Certification (PSC)™️ od Product School a naučte se, jak definovat plán produktového designu, stanovit OKR a komunikovat plán zainteresovaným stranám pro lepší sladění značky.
2. Analýza dat
V éře velkých dat je schopnost analyzovat datové soubory a čerpat z nich poznatky zásadní. Jako manažer produktového designu musíte být schopni přeměnit obrovské množství interakcí uživatelů, metrik výkonnosti a tržních dat na praktické poznatky.
Musíte být schopni identifikovat a sledovat KPI a metriky, nastavovat a interpretovat A/B testy a používat analytické nástroje, jako je Google Analytics, ke sledování chování uživatelů.
Chcete-li zlepšit své dovednosti v oblasti analýzy dat, zvažte přihlášení do online kurzů zaměřených na základní nástroje a techniky, včetně SQL, Pythonu a Excelu.
Zvažte naučení se softwaru jako Tableau nebo Power BI, abyste mohli vytvářet smysluplné vizualizace dat, které vám pomohou sdělit poznatky členům vašeho týmu a zainteresovaným stranám. Tyto nástroje vám také umožní založit vylepšení designu na spolehlivých datech namísto intuici.
Zúčastněte se hackathonů, abyste mohli aplikovat analýzu dat v reálných scénářích a pozorovat, jak ostatní profesionálové kreativně řeší složité problémy s využitím svých praktických zkušeností.
3. Vedení týmu
I když máte jako produktový designér robustní strategii produktového designu, musíte být schopen motivovat, podporovat a vést svůj tým k dosažení společného cíle. Silné vedení týmu zahrnuje komunikaci o projektu a o tom, jak každý člen týmu přispívá k jeho dosažení.
Pomocí softwaru ClickUp Product Management Software definujte role, odpovědnosti a očekávané výsledky pro každý úkol a sledujte pokrok. Jasným vymezením odpovědností v rámci platformy ClickUp můžete členům svého týmu umožnit, aby převzali odpovědnost za svou práci.
Uznávejte jejich úspěchy pomocí integrovaných šablon pro stanovení a sledování cílů a metrik výkonnosti ClickUp, které jim pomohou zůstat zapojení a motivovaní.
ClickUp vám umožní snadno zmapovat vaši vizi produktu, sjednotit váš tým a urychlit uvedení produktu na trh.
Využijte šablonu ClickUp pro vývoj nových produktů k urychlení projektů produktového designu. Umožňuje organizovat celý proces designu, od konceptu až po uvedení na trh.
Například funkce ClickUp Gantt Chart View vám pomůže sledovat závislosti úkolů a termíny.
S touto šablonou můžete všechny úkoly v oblasti produktového designu přehledně rozdělit do čtyř stavů – Blokováno, Dokončeno, Probíhá a K provedení.
Pomocí šablon pro správu produktů můžete ukládat informace o konkrétních akcích souvisejících s vaším produktem a snadno je vyhledávat.
Od úspěšného uvedení na trh po nové iterace, sledování chyb a zpětnou vazbu od zákazníků – tyto předem připravené šablony pro uvedení produktu na trh používají progresivní produktoví manažeři k dosažení významného pokroku.
4. Vyjednávání a řešení konfliktů
Den v životě produktového manažera není prostý řešení rozdílných názorů a zájmů. Ve skutečnosti jsou konflikty v prostředí založeném na spolupráci nevyhnutelné.
Klíčovou dovedností, kterou úspěšný produktový designér potřebuje, je schopnost konstruktivně řešit konflikty v týmu a jednat se zainteresovanými stranami, včetně členů týmu, externích partnerů a vedení.
Musíte diplomaticky zdůvodnit zdroje, časové harmonogramy a priority a zároveň jasně formulovat svou vizi designu.
Jak dosáhnout mistrovství v cenných dovednostech vyjednávání a řešení konfliktů?
- Přihlaste se na workshopy zaměřené na zlepšení vašich analytických a interpersonálních dovedností, abyste mohli změnit svůj přístup a snadno se posunout směrem ke spolupráci.
- Přečtěte si knihy o vyjednávání, například Getting to Yes od Fishera a Uryho.
- Naučte se zachovat klid během konfliktů a procvičujte hluboké dýchání a všímavost.
5. Kreativní řešení problémů
Produktový design řeší problémy, od potíží uživatelů až po technické výzvy, jako je zajištění optimálního přidělování zdrojů. Výjimeční produktoví designéři se však odlišují svým kreativním přístupem k řešení problémů.
Myslí mimo zaběhnuté schémata a využívají analytické myšlení k vymýšlení efektivních řešení.
Naučte se používat konkrétní rámce, jako je metoda pěti proč nebo šest klobouků, abyste mohli řešit problémy kreativněji.
Například metoda pěti proč může pomoci identifikovat základní příčiny konstrukční vady, zatímco použití metody šesti myšlenkových klobouků může podpořit kreativní řešení tím, že povzbudí různé úhly pohledu v rámci týmu produktových designérů.
Jak se stát produktovým designérem nebo produktovým inženýrem
Zde je podrobný postup pro začínající produktové designéry, kteří se vydávají na tuto kariérní dráhu:
1. Vybudujte si pevné vzdělávací základy
Prvním krokem k tomu, abyste se stali úspěšným produktovým designérem, je získání pevných vzdělávacích základů.
Obvykle je nutné mít bakalářský titul v oboru výroby, průmyslového designu, strojírenství, základů elektrických systémů nebo v příbuzném oboru. Kurzy materiálových věd, počítačového designu a vývoje produktů vám poskytnou technické dovednosti potřebné pro tuto pozici.
Vzhledem k tomu, že produktový design obecně zahrnuje mnoho odvětví, může váš obor studia určit váš konkrétní zájem a kariérní cíle.
Například pro vývoj softwarových produktů může být nejvhodnější titul v oboru softwarového inženýrství.
Podobně se můžete dále specializovat získáním magisterského titulu zaměřeného na konkrétní aspekt designového inženýrství nebo agilního vývoje produktů. Pokud vás například zajímá udržitelný design, můžete získat magisterský titul v oboru environmentálního inženýrství.
Magisterský titul vám může otevřít dveře do specializovaných oborů a učinit vás atraktivnějším kandidátem na konkrétní pozice v daném odvětví. Může vám také pomoci rychleji stoupat po kariérním žebříčku, kvalifikovat vás pro pozice na vyšší úrovni a umožnit vám dosáhnout vyššího platu produktového designéra.
2. Doplňte své vzdělání o pracovní zkušenosti v oboru
Většina společností upřednostňuje uchazeče s praktickými zkušenostmi nebo silným portfoliem s typem produktů, se kterými pracují.
Pokud právě začínáte jako produktový designér nebo se snažíte získat pozici na vstupní úrovni, začněte stážemi v různých společnostech, abyste získali praktické zkušenosti.
Bonus: Získáte také příležitost učit se přímo od zkušených profesionálů a pracovat s nástroji, které jsou standardem v oboru.
Například si zajistěte stáž ve společnosti jako Apple nebo Dyson, abyste získali zkušenosti s vývojem produktů v oblasti technologií nebo spotřebního zboží.
Pracujte v rámci kooperativního vzdělávání u výrobce automobilů, jako je Tesla, abyste získali přehled o automobilovém designu a inženýrství.
Proveďte průzkum a podávejte žádosti prostřednictvím oficiálních kariérních portálů nebo využijte příležitosti k navazování kontaktů prostřednictvím profesních sdružení a univerzitních kariérních služeb.
Stáže se také mohou proměnit v pracovní nabídky, což vám umožní rozšířit si profesní síť hned od začátku.
Šablona ClickUp Job Search Template vám pomůže zorganizovat a zefektivnit hledání zaměstnání a zajistí, že budete mít přehled o všech příležitostech a požadavcích.
Můžete si vytvořit různé seznamy pro společnosti, které vás zajímají, u kterých právě absolvujete pohovory a u kterých jste se ucházeli o zaměstnání.
Sledujte průběh každé žádosti, nastavte si připomenutí a spravujte úkoly související s přípravou na pohovory, aktualizací životopisu a budováním sítí kontaktů.
Díky přizpůsobitelným polím můžete také přidat poznámky o pohovorech v jednotlivých společnostech, včetně běžných otázek kladených produktovým manažerům, klíčových kontaktů a zpětné vazby. Tak budete mít při hledání zaměstnání k dispozici všechny potřebné informace.
3. Neustále rozvíjejte své technické dovednosti
Produktový design se neustále vyvíjí spolu s novými technologiemi, proto je důležité neustále pracovat na technických dovednostech, které lze uplatnit v pracovním prostředí.
Například porozumění výrobním procesům a materiálovým vědám je nezbytné, protože tyto faktory ovlivňují rozhodnutí v oblasti designu. Na druhou stranu, dovednosti v oblasti 3D tisku a prototypových technologií mohou být cenné, pokud chcete posunout grafický design na vyšší úroveň.
Tipy pro produktové designéry, jak si zdokonalit své dovednosti:
- Každý rok absolvujte bootcampy, abyste zaplnili mezery ve svých znalostech.
- Přihlaste se do kurzů, které si můžete přizpůsobit svému tempu, nebo do mistrovských kurzů na Udemy, Coursera nebo stránkách jako Maven, kde najdete kurzy o produktech od odborníků z oboru.
4. Vytvořte si portfolio, ve kterém předvedete své schopnosti
Bez ohledu na odvětví, ve kterém působíte, je pro produktového designéra nezbytné mít portfolio, ve kterém předvede své zkušenosti a schopnost aplikovat designové myšlení v různých kontextech.
V ideálním případě by vaše portfolio mělo obsahovat různé projekty, od osobních úkolů po práci na volné noze nebo dobrovolnickou činnost.
Použijte šablonu ClickUp Design Portfolio Template k prezentaci svého profesionálního portfolia a budování důvěry u potenciálních klientů.
Ať už pracujete jako freelancer nebo v týmu, tato přizpůsobitelná šablona vám umožní zadat důležité podrobnosti, jako jsou výstupy, časové harmonogramy a členové týmu, a sdílet zprávy o postupu práce se zainteresovanými stranami v reálném čase.
Tipy pro vytvoření portfolia produktového designu:
- Pokud hledáte stáž, uveďte designové projekty, které jste vytvořili v rámci studia.
- Jako zkušený produktový designér přiložte své portfolio s novými projekty a případovými studiemi, které zdůrazňují růst a dopad vaší práce – ideální pro specializované konzultační a freelance příležitosti.
- Prezentujte své portfolio na svém webu s informacemi o svých projektech, problémech, referencích a výsledcích – přidejte multimediální prvky, jako jsou videa, prototypy a grafika, aby bylo portfolio poutavější.
5. Vyhraďte si čas na získání profesionálních certifikátů a networking
Ačkoli většina pozic pro začátečníky nevyžaduje licenci, mohla by být prospěšná pro kariérní postup. Zvažte získání profesionálních certifikátů, jako je Certified SolidWorks Professional (CSWP), nebo certifikátů specifických pro jiný CAD software.
Získejte například certifikaci Certified SolidWorks Associate (CSWA), která obohatí váš životopis a prokáže vaši znalost standardního softwaru pro produktový design.
Připojte se k profesním sdružením, jako je Industrial Designers Society of America (IDSA) nebo The Institution of Engineering Designers (IED), abyste navázali kontakty s dalšími designéry, byli informováni o trendech v oboru a našli pracovní příležitosti.
Překonávání výzev při vstupu do produktového designu
Vstup do oboru produktového designu s sebou nese několik jedinečných překážek, které mohou bránit pokroku i těm nejnadšenějším a nejzkušenějším jednotlivcům, mezi něž patří:
1. Interdisciplinární komplexnost
Produktový design vyžaduje odborné znalosti v různých oblastech, jako je design, inženýrství, uživatelské rozhraní/uživatelská zkušenost (UI/UX) a tržní trendy. Ačkoli se orientace v těchto oblastech může zdát náročná, je nezbytná pro vytváření úspěšných produktů.
Výše zmíněné kurzy přizpůsobené vašemu tempu a certifikace v oblasti designu vám pomohou vybudovat si pevné základní znalosti.
Navíc si najděte mentora z řad zkušených profesionálů, kteří mají širší spektrum dovedností a mohou vám pomoci s integrací těchto disciplín.
2. Dostupnost zdrojů a nástrojů
Přístup k vysoce kvalitním nástrojům a zdrojům pro produktový design může být překážkou, pokud pracujete v prostředí s nedostatečnými zdroji nebo jste v této oblasti nováčkem.
Využijte open-source software a online platformy, jako jsou:
- Krita pro malování a ilustrace digitálních produktů
- FreeCAD, parametrický 3D modelář pro inženýrské účely
- Pencil Project, open-source nástroj pro prototypování grafického uživatelského rozhraní pro vytváření maket a drátových modelů
Networking může také otevřít dveře ke sdíleným zdrojům a laboratořím. Crowdfunding nebo připojení se k tvůrčím prostorům může poskytnout přístup k dražšímu vybavení nebo nástrojům – například k Adobe Creative Suite, která má vysokou cenu.
3. Rovnováha mezi inovací a proveditelností
To, že máte v hlavě nápad, ještě neznamená, že se automaticky promění v úspěšný projekt nebo design. Jako produktový designér musíte najít rovnováhu mezi inovacemi a praktickými aspekty výroby a životaschopností na trhu.
Tento způsob uvažování však může potlačovat kreativitu. Chytrým způsobem, jak se tomu vyhnout, je vyvinout prototypy s nízkou věrností, abyste mohli své nápady otestovat a vylepšit. Použijte nástroje AI pro design nebo 3D tisk k vytvoření fyzických a virtuálních modelů produktů, které máte na mysli.
Pravidelné zpětné vazby od potenciálních uživatelů a zainteresovaných stran mohou poskytnout cenné informace, které zajistí, že váš nápad zůstane zakotven v realitě a bude v souladu s potřebami uživatelů a požadavky trhu.
Výhody práce produktového designéra
Následující výhody zdůrazňují přínosnou povahu kariéry v oblasti produktového designu a mohou sloužit jako motivace pro začínající profesionály:
1. Kreativní uspokojení
Produktový design kombinuje technické znalosti s kreativitou. Představte si vzrušení z vymýšlení a vývoje produktů od nuly, kdy každý projekt představuje jedinečnou výzvu – ať už se jedná o život zachraňující lékařské zařízení nebo nejnovější spotřební gadget.
Vidět, jak se vaše vizionářské návrhy stávají realitou a nedílnou součástí každodenního života lidí, může být velmi uspokojující.
2. Finančně výhodné
Podle Úřadu pro statistiku práce se předpokládá, že poptávka po produktových designérech do roku 2032 poroste o 2 %.
I když se může zdát, že růst v této profesi je pomalejší než v jiných oborech, průměrný plat produktového designéra je výrazně vysoký – v USA činí 164 639 dolarů ročně – což odráží specializované dovednosti a odborné znalosti požadované v této oblasti.
Navíc máte flexibilitu pracovat v široké škále odvětví, jako je software, automobilový průmysl, elektronika, spotřební zboží a zdravotnictví – každé z nich nabízí jedinečné finanční příležitosti a potenciál pro lukrativní kariérní postup.
3. Prototypování a iterace
Fáze prototypování je jednou z nejzajímavějších částí práce produktového designéra. Máte možnost vytvářet fyzické prototypy svých návrhů, testovat je a vylepšovat na základě zpětné vazby.
Tento praktický přístup vám umožní vidět, jak vaše nápady nabývají konkrétní podobu, a vylepšovat je, dokud nejsou připraveny k výrobě, což vám přinese silný pocit úspěchu.
4. Vliv na úspěch společnosti
Vaše role přímo přispívá k obchodnímu úspěchu společnosti. Dobře navržené produkty mohou odlišit značku na přeplněném trhu, podpořit prodej a zvýšit loajalitu zákazníků.
Vědomí, že vaše práce má obrovský dopad na hospodářské výsledky a reputaci firmy, může být neuvěřitelně motivující a obohacující.
Nejlepší produktoví designéři kombinují kreativitu a funkčnost, aby změnili životy
Svět potřebuje řešitele problémů a trh práce vysoce oceňuje jednotlivce, kteří dokážou identifikovat problémy a vyvinout efektivní řešení. Jako produktový designér můžete tuto poptávku uspokojit a formovat svět svými inovativními návrhy.
Cesta může být náročná, ale s odhodláním a tvrdou prací je úspěch v této oblasti možný. Rozvoj široké škály dovedností, včetně technických znalostí, měkkých dovedností, jako je komunikace, a obchodního nadání, vám pomůže stát se fantastickým produktovým designérem.
Kromě toho je nezbytné naučit se používat integrovaný nástroj, jako je ClickUp, který vám umožní spravovat velké nápady, komunikaci, úkoly a návrhy vašeho týmu na jednom centrálním místě bez velké administrativní zátěže nebo ručního předávání.
Vytvořte si svůj první pracovní prostor ClickUp a uvidíte ten rozdíl. Zaregistrujte se na ClickUp zdarma ještě dnes.