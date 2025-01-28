ClickUp blog
10 nejlepších HR softwarů v Malajsii

Provozování podniku jakékoli velikosti vyžaduje zvládání celé řady úkolů, jako je řízení zaměstnanců, zpracování mezd, řízení výkonu a řízení dodržování předpisů. Není snadné tyto úkoly zvládat ručně. Použití softwaru pro řízení lidských zdrojů k řízení těchto úkolů však minimalizuje chyby, šetří čas a umožňuje vám soustředit se na vaše obchodní cíle.

Strávil jsem spoustu času zkoumáním různých možností softwaru pro personální služby nabízených v Malajsii, abych optimalizoval naše personální operace. Pojďte se se mnou podívat na mé osobní zkušenosti, postřehy a upřímná hodnocení nejlepších poskytovatelů softwaru pro personální oddělení v Malajsii, které vám pomohou najít ten nejlepší software pro vaši společnost.

Co byste měli hledat v HR softwaru v Malajsii?

Při výběru softwaru pro řízení lidských zdrojů v Malajsii je třeba zohlednit několik klíčových faktorů, aby byl software v souladu s potřebami vaší organizace a regulačními požadavky.

  • Soulad s předpisy: Ujistěte se, že software splňuje požadavky malajského pracovního práva v oblasti pracovních smluv, mezd, daní a dalších zákonných požadavků. Zkontrolujte například, zda obsahuje ustanovení pro MTD (měsíční daňové odpočty) a další zákonné odpočty, jako jsou EPF (zaměstnanecký penzijní fond), SOCSO (sociální zabezpečení) a EIS (systém pojištění zaměstnanců).
  • Integrační schopnosti: Vyberte si HR software, který se snadno integruje s jinými podnikovými aplikacemi, účetním softwarem, nástroji pro sledování času a dalšími systémy, aby se zabránilo vzniku datových sil a zvýšila se produktivita.
  • Bezpečnostní opatření: Ujistěte se, že software disponuje robustními funkcemi pro zabezpečení dat, které ochrání důvěrné údaje zaměstnanců před narušením nebo nechtěným přístupem.
  • Náklady a návratnost investic: Vyberte HR software, který odpovídá vašim finančním možnostem, a zohledněte potenciální návratnost investic do tohoto softwaru. Při hodnocení návratnosti investic do HR softwaru zvažte faktory, jako je úspora času, zvýšení produktivity, snížení administrativních nákladů a vyšší retence zaměstnanců.
  • Uživatelské rozhraní: Hledejte intuitivní uživatelské rozhraní spolu s rozsáhlými školicími a podpůrnými materiály, které podpoří přijetí softwaru a pomohou týmům jej efektivně využívat. Zkontrolujte, zda jsou podpůrné a školicí materiály k dispozici v malajštině.
  • Škálovatelnost: Vyberte HR software, který má potenciál růst spolu s požadavky vaší společnosti. Ať už jste start-up nebo zavedená společnost, software musí být přizpůsobivý, aby splňoval vaše měnící se požadavky.
  • Všestranný a přizpůsobivý: Vyberte si přizpůsobitelný HR software, který lze snadno upravit tak, aby vyhovoval specifikacím vaší společnosti.

10 nejlepších HR softwarů v Malajsii, které můžete použít v roce 2024

Zde je moje komplexní hodnocení a podrobná analýza nejlepšího HR softwaru v Malajsii. Provedu vás výhodami, omezeními, klíčovými funkcemi a cenami jednotlivých nástrojů, abych vám pomohl rozhodnout, který z nich je nejvhodnější pro potřeby vaší společnosti.

1. ClickUp (Nejlepší pro řízení HR projektů)

ClickUp Tasks
Zefektivněte nábor, zapracování a rozvoj zaměstnanců pomocí platformy pro řízení lidských zdrojů ClickUp

ClickUp je přední platforma pro řízení lidských zdrojů v Malajsii, která poskytuje komplexní řešení v oblasti lidských zdrojů. Jedná se především o nástroj pro řízení projektů, který nabízí robustní sadu nástrojů pro řízení lidských zdrojů, která zjednodušuje nábor, zaškolování a monitorování zaměstnanců. Díky více než 1 000 integracím do známých obchodních aplikací a více než 100 přizpůsobitelným funkcím v oblasti lidských zdrojů ClickUp zefektivňuje řízení operací a umožňuje plynulou expanzi společnosti.

ClickUp for HR Team zjednodušuje každodenní úkoly v oblasti lidských zdrojů. Zlepšuje proces přijímání zaměstnanců díky přizpůsobitelným formulářům v reálném čase, sledování výkonu a správě harmonogramů. Kromě toho mohou manažeři lidských zdrojů pomocí zobrazení kalendáře ClickUp Calendar View mít přehled o harmonogramech pohovorů.

Kalendář ClickUp
Dohlížejte na své úkoly v ClickUp a zahajujte schůzky přímo z kalendáře pomocí obousměrné synchronizace

ClickUp Collaboration Detection vám umožňuje navrhnout ideální pracovní postup pro vás a vaši organizaci tím, že organizuje, monitoruje a spolupracuje na jakémkoli projektu. Můžete upravovat dokumenty v reálném čase s členy týmu a dostávat okamžitou zpětnou vazbu.

Kromě toho sofistikované funkce ClickUp pro týmovou práci a komunikaci umožňují týmům jakékoli velikosti spolupracovat v reálném čase, centralizovat veškerou komunikaci a řízení výkonu zaměstnanců na jedné platformě a podporovat odpovědnost týmu. ClickUp navíc poskytuje šablony připravené k použití, takže nemusíte vytvářet rámce od nuly.

Uspořádejte informace o svých zaměstnancích a mnoho dalšího pomocí šablony Clickup Employee Directory.
Uspořádejte informace o svých zaměstnancích a mnoho dalšího pomocí šablony Clickup Employee Directory.

Vezměte si například šablonu ClickUp Employee Directory, která usnadňuje zapracování nových zaměstnanců, vytváří přizpůsobené tabulky a umožňuje automatické připomínky. Tato šablona slouží jako centrální úložiště všech informací o vašich zaměstnancích, takže k nim máte snadný a rychlý přístup.

Snadný přístup k základním zásadám v oblasti lidských zdrojů díky šabloně znalostní báze ClickUp pro HR.
Snadný přístup k základním zásadám v oblasti lidských zdrojů díky šabloně znalostní báze ClickUp pro HR.

Zefektivněte všechny základní HR postupy, jako je plánování zdrojů, zpracování mezd, hodnocení, údržba databází a individuální schůzky, pomocí šablony ClickUp HR Knowledge Base. Poskytuje uživatelsky přívětivou platformu pro správu a ukládání všech vašich HR informací. Centralizuje vše, co váš tým potřebuje, a usnadňuje aktualizace, správu údajů o zaměstnancích a přístup k nim.

To, co ClickUp skutečně odlišuje, je sada nástrojů umělé inteligence – ClickUp Brain, který reaguje na dotazy a propojuje vaše projekty, dokumenty, lidi a znalosti společnosti. Můžete tak minimalizovat čas strávený hledáním relevantních dat. Díky automatizaci aktualizací a přehledů projektů vám AI Project Manager uvolní čas, abyste se mohli více soustředit na důležité projekty v oblasti lidských zdrojů než na rutinní oznámení.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Zpracovávejte personální informace a data, jako jsou plány náboru, volná místa a produktivita týmu, pomocí více než 50 widgetů s ClickUp Dashboards.
  • Shromažďujte žádosti o přijetí, podněty zaměstnanců nebo hodnocení pomocí formulářů Clickup.
  • Zvyšte efektivitu integrací s řadou aplikací a služeb třetích stran, jako jsou služby pro ukládání souborů, například Dropbox a Google Drive, a platformy pro zasílání zpráv, například Slack a Microsoft Teams, pomocí ClickUp Integrations.
  • Vytvářejte šablony e-mailů, SOP a mnoho dalšího okamžitě pomocí AI Writer od ClickUp Brain.
  • Sledujte čas, vytvářejte prognózy, přidávejte poznámky k naměřenému času a kontrolujte přehledy o čase, který jste strávili, prakticky z jakéhokoli místa pomocí ClickUp Project Time Tracking.
Formulář pro zpětnou vazbu od zaměstnanců ClickUp
Naplánujte dotazníky, ankety a hodnocení pomocí personalizovaných formulářů. Sledujte údaje o reakcích zaměstnanců, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí.

Omezení ClickUp

  • Začátečníci mohou mít potíže s orientací ve složitých funkcích.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)

2. PayrollPanda (Nejlepší software pro zpracování mezd)

Ovládací panel PayrollPanda
prostřednictvím PayrollPanda

PayrollPanda je online software pro správu lidských zdrojů a mezd, který pomáhá vedoucím pracovníkům a manažerům náboru. Díky efektivním funkcím, jako je generování výplatních pásek, sledování mezd, eLeave a integrace API, jej využívá řada malých a středních podniků v Malajsii.

PayrollPanda je 100% HRDF nárokovatelná, což by mohlo být pro malajské společnosti významným lákadlem. Produkt prochází neustálým vylepšováním a aktualizované verze jsou vydávány každé dva týdny. Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a nevyžaduje žádné školení.

Nejlepší funkce PayrollPanda

  • Automatizujte zpracování mezd, výpočet daní a zákonné odvody pomocí nástroje kompatibilního s LHDN.
  • Aktualizujte osobní údaje, žádosti o dovolenou a prohlížejte si podrobnosti o mzdách díky snadnému přístupu prostřednictvím samoobslužných nástrojů.
  • Snižte náklady na pracovní sílu zjednodušením procesů výplaty mezd, daní a odměn zaměstnanců.
  • Zefektivněte finanční operace integrací s účetním softwarem a sledováním výdajů.
  • Nabízejte pravidelné aktualizace, abyste proaktivně vylepšili funkčnost a splnili požadavky klientů.
  • Poskytněte zaměstnancům přístup z více platforem na notebooku, tabletu nebo mobilním telefonu.

Omezení PayrollPanda

  • Složité zpracování komplexních platebních toků
  • Nedostatečná integrace s některými účetními softwary

Ceny PayrollPanda

  • 32,50 MYR/měsíc plus 6,80 MYR/měsíc za uživatele (fakturováno ročně)

Hodnocení a recenze PayrollPanda

  • G2: 4,3/5 (10+ recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)

3. AgileHRMS (Nejlepší HRMS pro firmy)

Formulář pro správu benefitů AgileHRMS
prostřednictvím AgileHRMS

AgileHRMS je komplexní systém pro různé aspekty řízení lidských zdrojů. Je určen k optimalizaci personálních postupů pro podniky. Zahrnuje několik modulů, jako je zpracování mezd, sledování dovolených, řízení docházky, správa informací o zaměstnancích a hodnocení výkonu.

Cílem tohoto softwaru je zvýšit produktivitu a provozní efektivitu, zlepšit zkušenosti zaměstnanců a automatizovat opakující se manuální úkoly v oblasti lidských zdrojů. Díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelné pracovní postupy, samoobslužné portály a nástroje pro vytváření reportů, AgileHRMS účinně zlepšuje kvalitu pracovního života manažera lidských zdrojů.

Nejlepší funkce AgileHRMS

  • Vytvořte si rozsáhlou příručku pro zaměstnance, sledujte doplňkové informace a konfigurujte vlastní pole pomocí systému HRMS.
  • Spravujte docházku pomocí údajů o příchodech a odchodech z biometrického/RFID zařízení.
  • Nastavte několik různých směn pro zaměstnance a zaznamenávejte docházku, včetně předčasných odchodů a pozdních příchodů.
  • Sledujte rozvrhy pohovorů, pohovory, nabídky pracovních míst a proces zapracování nových zaměstnanců z jedné integrované platformy.

Omezení AgileHRMS

  • Chybí pokročilé funkce, jako je prediktivní modelování
  • Složitost implementace

Ceny AgileHRMS

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze AgileHRMS

  • G2: Není k dispozici
  • Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)

4. Swingvy (Nejlepší online software pro HR a řízení)

Ovládací panel Swingvy
prostřednictvím Swingvy

Swingvy je cloudová platforma HR softwaru s aktivní přítomností v jihovýchodní Asii, která firmám nabízí komplexní řešení pro efektivní řízení pracovní síly.

Funkce Swingvy, jako je zpracování mezd, sledování docházky a pracovní doby, správa výdajů a administrativa zaměstnanců, zefektivňují pracovní postupy a minimalizují administrativní úkoly. Samoobslužný portál Swingvy navíc umožňuje vašim zaměstnancům přímo převzít kontrolu nad svými povinnostmi souvisejícími s HR. Mohou přistupovat ke svým osobním údajům, prohlížet výplatní pásky, žádat o dovolenou a upravovat své informace. Swingvy je efektivní pro společnosti všech velikostí a nabízí spolehlivou a intuitivní platformu pro efektivní správu personálních funkcí a postupů.

Nejlepší funkce Swingvy

  • Zajistěte hladkou integraci s dobře známými firemními aplikacemi, jako jsou Apple Calendar a Google Calendar, a dalšími důležitými firemními nástroji.
  • Zajistěte včasné a přesné zpracování mezd v souladu s malajskými právními předpisy.
  • Umožněte zaměstnancům samostatně spravovat jejich online identitu, což je klíčová součást pro malé podniky usilující o efektivitu.
  • Zefektivněte procesy proplácení výdajů a zajistěte tak efektivní finanční řízení.
  • Usnadněte administrativu související se zaměstnanci a včasné hodnocení výkonu, abyste dosáhli stanovených cílů v oblasti lidských zdrojů.

Omezení Swingvy

  • Žádný živý chat ani telefonická podpora
  • Uživatelé zmínili nedostatky v implementaci.
  • Delší čekací doby na převod mezd
  • Přidělování výplatních pásek není automatizované.

Ceny Swingvy

  • Premium: 14,70 MYR/měsíc na uživatele
  • Mzdy: 14,70 MYR/měsíc na uživatele
  • Čas: 8,8 MYR/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Swingvy

  • G2: Není k dispozici
  • Capterra: Nedostatek recenzí

5. HREasily (nejlepší snadno použitelný cloudový HRMS)

HReasily dashboard
prostřednictvím HREasily

HREasily je cloudový systém pro správu lidských zdrojů (HRMS) určený k automatizovanému řízení zaměstnanců, výpočtu mezd a HR procedurám. Tato platforma pomáhá jihovýchodním asijským společnostem soustředit se na jejich primární činnosti a zároveň spravovat různé HR údaje a informace o mzdách.

Jedná se o ideální řešení pro společnosti všech velikostí a odvětví, protože je snadno použitelné a cenově dostupné. Navíc je schváleno LHDN, takže jej můžete bez obav implementovat.

Jeho samoobslužný portál pro zaměstnance je klíčovou součástí, která umožňuje zaměstnancům prohlížet a upravovat své výplatní pásky, žádat o dovolenou a přistupovat ke svým osobním údajům z jakéhokoli místa. To podporuje transparentnost a dává zaměstnancům pravomoc řešit své vlastní specifické požadavky související s lidskými zdroji.

Nejlepší funkce HREasily

  • Automatizujte sledování uchazečů, správu dovolených a zpracování mezd, abyste ušetřili čas a minimalizovali chyby.
  • Snižte riziko pokut za nedodržení předpisů díky špičkovým nástrojům pro zajištění souladu s předpisy.
  • Spravujte mzdy v několika zemích a přizpůsobte se různým právním požadavkům v různých jurisdikcích, a to vše z jedné platformy.
  • Integrujte je s jiným obchodním softwarem, jako je Quickbooks, a zlepšete propojení mezi různými odděleními.
  • Podpořte přístupnost pomocí rozhraní mobilní aplikace.

Omezení HREasily

  • Nenabízí pokročilé funkce pro oblasti jako řízení výkonu, získávání talentů nebo zapojení zaměstnanců.

Ceny HREasily

  • Kompletní balíček: 112 MYR/měsíc (7 uživatelů)

Hodnocení a recenze HREasily

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Není k dispozici

6. EasyWork (Nejlepší mobilní aplikace pro HR systémy)

EasyWork je HR software v Malajsii.
prostřednictvím EasyWork

Aplikace EasyWork je flexibilní nástroj pro zvýšení produktivity v oblasti lidských zdrojů, který byl vytvořen za účelem zlepšení týmové práce a zrychlení správy úkolů. Pomáhá uživatelům efektivně spravovat jejich pracovní postupy pomocí nástrojů pro správu výkonu, vytváření úkolů, přidělování úkolů a sledování.

Jeho nástroj pro správu mezd je v souladu s LHDN a umožňuje vám spravovat všechny zákonné srážky na jedné platformě.

Nedávno přidali nový modul pro správu odměn a uznání zaměstnanců na stejné platformě. Členové týmu spolupracují snadněji díky přístupu k funkcím komunikace v reálném čase a sdílení souborů. Aplikace zajišťuje, že úkoly a projekty jsou dokončeny včas, a to díky funkcím sledování času a termínů.

EasyWork poskytuje analytické a reportovací nástroje, které vám poskytnou přehled o produktivitě týmu a postupu projektů.

Nejlepší funkce EasyWork

  • Dohlížejte na rozsáhlé procesy nákupu a sledujte je pomocí funkce EasyWork Procurement Pro.
  • Spravujte platby v RM, protože software podporuje malajskou měnu.
  • Automatizujte správu mezd efektivně v souladu s malajskými zákony.
  • Zefektivněte spolupráci umožněním plynulé komunikace prostřednictvím integrovaných funkcí sdílení souborů a chatu.
  • Zlepšete zapojení zaměstnanců pomocí modulu odměn a uznání.
  • Sledujte výkonnost zaměstnanců pomocí zpráv o docházce, zaznamenaných pracovních hodin a technologie rozpoznávání obličeje.

Omezení EasyWork

  • Nedostatečná integrace s jinými aplikacemi vede k izolovanosti dat
  • Uživatelé zjistili, že funkce rozpoznávání obličeje je poruchová.

Ceny EasyWork

  • Plán EasyReward: 292,50 MYR/měsíc na uživatele
  • EnterpriseReward Plan: 702 MYR/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze EasyWork

  • G2: Není k dispozici
  • Capterra: Nedostatek recenzí

7. Apploye (Nejlepší software pro sledování času)

Dalším významným softwarem pro řízení lidských zdrojů v Malajsii je Apploye.
prostřednictvím Apploye

Apploye je HR software v Malajsii, který je oblíbený pro své funkce sledování času a monitorování zaměstnanců pro vzdálené týmy a freelancery. Je známý svou přesností a jednoduchým používáním a poskytuje malým podnikům i velkým organizacím silnou platformu pro efektivní správu a maximalizaci jejich lidských zdrojů.

Díky mnoha funkcím, mezi které patří online docházkové listy, fakturace a pravidelné snímky obrazovky, je to ideální volba pro společnosti, které hledají integrovaný přístup k monitorování zaměstnanců.

Nejlepší funkce Apploye

  • Získejte přístup k přehledně uspořádaným údajům o směnách a docházce zaměstnanců, denním výkonům a ročním souhrnům označeným barevnými kódy na jednom místě.
  • Zobrazte souhrnné informace o měsíčních záznamech účasti, vynechaných směnách a odpracovaných směnách na jednom místě.
  • Exportujte denní, měsíční a roční zprávy o docházce ve formátu PDF a CSV pro plynulé vedení záznamů.
  • Prosazujte předpisy a umožněte adaptivní sledování času a docházky na pracovišti pomocí monitorování polohy GPS a geofencingu.
  • Zobrazte rozpočty, využité hodiny, zbývající prostředky a celkovou částku vynaloženou na jednom místě pro efektivní řízení projektů.
  • Zajistěte přehledné a organizované informace o projektech pomocí různých záložek v rámci projektů „Aktivní“, „Archivované“ a „Rozpočtované“.

Omezení aplikace

  • Má strmější křivku učení, což je pro nové uživatele náročné.
  • Nedostatečná integrace s několika základními aplikacemi
  • Uživatelé shledali reporty a dashboardy jako nepříliš působivé.

Ceny Apploye

  • Standard: 5 $/měsíc na uživatele
  • Elite: 7 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Apploye

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)

8. PeopleHum (Cenově dostupné cloudové HR řešení)

Dashboard PeopleHum, jeden z HR softwarů v Malajsii
prostřednictvím Crozdesk

PeopleHum je cloudový software pro správu lidského kapitálu, který si získal uznání díky svým intuitivním a nákladově efektivním funkcím.

PeopleHum pomáhá personálnímu oddělení organizace udržet si přehled o aktuálním stavu díky centralizaci dat a automatizaci rutinních operací v oblasti náboru, zapracování a řízení talentů.

Využívá umělou inteligenci a automatizaci k zefektivnění různých procesů řízení lidských zdrojů a generování datově bohatých přehledů, které manažerům pomáhají porozumět trendům a náladám zaměstnanců. Tento nástroj dokáže dokonce provádět průzkumy zapojení zaměstnanců. Zjednodušuje také správu docházky pomocí biometrie a samoobslužného přihlašování.

Nejlepší funkce PeopleHum

  • Automatizujte nástup, administrativu a zaškolení nových zaměstnanců pomocí robustního systému pro správu náboru.
  • Zjednodušte nábor pomocí systému pro sledování žádostí, který pomáhá spravovat žádosti, prověřovat uchazeče pomocí šablon popisu pracovních pozic a organizovat pohovory.
  • Poskytujte školicí programy, hodnocení dovedností a individualizované vzdělávací programy na podporu rozvoje zaměstnanců.
  • Nabídněte nový pohled na efektivitu zaměstnanců díky automatizovaným hodnotícím schůzkám, 360stupňovým vstupům a přizpůsobitelným, snadno dostupným šablonám pro hodnocení.
  • Objevte vzorce chování zaměstnanců a zároveň implementujte rozhodnutí založená na datech pomocí HR analytiky poháněné umělou inteligencí.
  • Synchronizujte data a automatizujte pracovní postupy s jinými obchodními systémy, včetně ERP a mzdového účetnictví.

Omezení PeopleHum

  • Nedostatek možností přizpůsobení potřebám organizace
  • Není zde žádná flexibilita; předdefinované šablony nemusí vyhovovat specifickým kulturním nuancím v rámci společnosti.

Ceny PeopleHum

  • Ceny přizpůsobené podle vybraných modulů

Hodnocení a recenze PeopleHum

  • G2: 4,6/5 (23+ recenzí)
  • Capterra: 4,2/5 (23+ recenzí)

9. GreatDay HR (Komplexní software HRIS pro všechny HR)

prostřednictvím Google Play Store

GreatDay HR je plně integrovaný cloudový software pro řízení lidských zdrojů v Malajsii, který zaměstnancům umožňuje snadno zvládat všechny aspekty životního cyklu, včetně výpočtu mezd a daní, sledování docházky, žádostí o volno a výplat. Systém HRIS poskytuje funkce pro dodržování daňových předpisů v různých zemích, které urychlují výpočet mezd a šetří váš čas.

Díky uživatelskému rozhraní založenému na aplikaci a snadné integraci je GreatDay HR oblíbenou volbou mezi profesionály v oblasti lidských zdrojů pro systém správy mezd a vzdělávání.

Nejlepší funkce GreatDay

  • Nabídněte komplexní údaje o docházce plně integrované do jediného systému a přímo propojené s modulem mzdové agendy. To zahrnuje časová razítka a polohy na GPS mapě s funkcí geotagů.
  • Motivujte zaměstnance rychlým schvalováním žádostí
  • Sledujte daňové aktivity, podávání daňových přiznání a daňové odvody pro různé skupiny zaměstnanců a dodavatelů.
  • Usnadněte si docházku do práce a z práce pomocí technologie rozpoznávání obličeje.
  • Automatizujte integraci docházkového systému a distribuci výplatních pásek pro rychlý a přesný výpočet mezd.
  • Sledujte pracovní dobu zaměstnanců, jejich činnosti a čas strávený konkrétními úkoly pomocí funkce časového rozvrhu.

Omezení GreatDay

  • Omezené možnosti přizpůsobení
  • Výzvy v oblasti škálovatelnosti, jako je přizpůsobení se nárůstu dat
  • Nedostatečné možnosti rozšíření pro podporu měnících se požadavků

Ceny GreatDay

  • Exkluzivní balíčky: 5,62 MYR/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze GreatDay

  • G2: Není k dispozici
  • Capterra: Nedostatek recenzí

10. BrioHR (Nejlepší komplexní software HRMS)

Žádost o schválení výkazů práce od Brio HR, oblíbeného softwaru pro řízení lidských zdrojů v Malajsii.
prostřednictvím BrioHR

BrioHR je poskytovatel HR technologií se zaměřením na systémy HRMS. Jedná se o snadno použitelný, nákladově efektivní a flexibilní systém pro správu lidských zdrojů, který nabízí komplexní funkce pro digitalizaci a zefektivnění všech vašich HR systémů a postupů. Týmy jej mohou používat ke správě mezd a záznamů o zaměstnancích, sledování výkonu, zjednodušení zapracování nových zaměstnanců, správě dovolených, náboru a dalším účelům.

Skupina odborníků společnosti BrioHR poskytuje HR týmům pomoc v reálném čase s přizpůsobením a nastavením aplikace tak, aby snadno splňovala jejich specifické požadavky.

Nejlepší funkce BrioHR

  • Udržujte záznamy o zaměstnancích, jejich profesní historii, projektech, školicích materiálech, vybavení a dokumentaci pomocí modulu Reporting v BrioHR.
  • Poskytujte přizpůsobitelné reporty, nastavení pracovní doby, přizpůsobené schvalovací postupy, nástroje pro zpětnou vazbu od zaměstnanců a důkladné hodnocení probíhajících úkolů.
  • Nabídněte personalizované onboardovací programy a dejte novým zaměstnancům specifická oprávnění k zadávání důvěrných informací, nahrávání souborů a využívání firemních aktiv pomocí nástroje New Joiner Onboarding od BrioHR.
  • Usnadněte hodnocení uchazečů a zpětnou vazbu z pohovorů a urychlete proces náboru.
  • Sledujte a vyhodnocujte čas strávený úkoly a činnostmi pomocí funkce timesheet.
  • Poskytujte přizpůsobitelné reporty, nastavení pracovní doby, přizpůsobené schvalovací postupy, nástroje pro řízení projektů a důkladné hodnocení probíhajících úkolů.
  • Spravujte všechny zákonné srážky z mezd v Malajsii v rámci této platformy.

‍Omezení BrioHR

  • Problémy s integrací několika aplikací
  • Verze pro mobilní aplikace je pomalejší než verze pro stolní počítače.
  • Funkce správy mezd je k dispozici pouze v omezeném počtu zemí.

Ceny BrioHR

  • Balíček Essentials: Od 3,50 $/měsíc/uživatel
  • Prémiový balíček: Od 5 $/měsíc/uživatel

Hodnocení a recenze BrioHR

  • G2: 4,8/5 (26+ recenzí)
  • Capterra: 4,9/5 (57+ recenzí)

Vylepšete své HR řešení s ClickUp!

Pokud hledáte nejlepší způsoby, jak dohlížet na HR procesy ve vaší společnosti, náš rozsáhlý seznam deseti nejlepších HR softwarů v Malajsii vám určitě pomůže. Používání komplexního softwaru pro řízení lidských zdrojů, jako je ClickUp, vám však nabízí konkurenční výhodu v oblasti HR operací s cenově dostupnými tarify!

ClickUp je jediné řešení, které zjednoduší vaše personální postupy díky stovkám bezplatných šablon pro řízení lidských zdrojů. Tyto předem strukturované a přizpůsobitelné rámce můžete použít k vytvoření svých počátečních pracovních postupů. ClickUp vám nabízí vše od stanovení cílů, procesů náboru a udržení zaměstnanců, průzkumů mezi zaměstnanci, řízení výkonu a mnoho dalšího. Chcete-li zjistit, jak tato platforma efektivně slouží vašemu personálnímu týmu, zaregistrujte se zdarma na ClickUp hned teď!

