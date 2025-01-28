10 nejlepších HR softwarů v Malajsii

Provozování podniku jakékoli velikosti vyžaduje zvládání celé řady úkolů, jako je řízení zaměstnanců, zpracování mezd, řízení výkonu a řízení dodržování předpisů. Není snadné tyto úkoly zvládat ručně. Použití softwaru pro řízení lidských zdrojů k řízení těchto úkolů však minimalizuje chyby, šetří čas a umožňuje vám soustředit se na vaše obchodní cíle.
Strávil jsem spoustu času zkoumáním různých možností softwaru pro personální služby nabízených v Malajsii, abych optimalizoval naše personální operace. Pojďte se se mnou podívat na mé osobní zkušenosti, postřehy a upřímná hodnocení nejlepších poskytovatelů softwaru pro personální oddělení v Malajsii, které vám pomohou najít ten nejlepší software pro vaši společnost.
Co byste měli hledat v HR softwaru v Malajsii?
Při výběru softwaru pro řízení lidských zdrojů v Malajsii je třeba zohlednit několik klíčových faktorů, aby byl software v souladu s potřebami vaší organizace a regulačními požadavky.
- Soulad s předpisy: Ujistěte se, že software splňuje požadavky malajského pracovního práva v oblasti pracovních smluv, mezd, daní a dalších zákonných požadavků. Zkontrolujte například, zda obsahuje ustanovení pro MTD (měsíční daňové odpočty) a další zákonné odpočty, jako jsou EPF (zaměstnanecký penzijní fond), SOCSO (sociální zabezpečení) a EIS (systém pojištění zaměstnanců).
- Integrační schopnosti: Vyberte si HR software, který se snadno integruje s jinými podnikovými aplikacemi, účetním softwarem, nástroji pro sledování času a dalšími systémy, aby se zabránilo vzniku datových sil a zvýšila se produktivita.
- Bezpečnostní opatření: Ujistěte se, že software disponuje robustními funkcemi pro zabezpečení dat, které ochrání důvěrné údaje zaměstnanců před narušením nebo nechtěným přístupem.
- Náklady a návratnost investic: Vyberte HR software, který odpovídá vašim finančním možnostem, a zohledněte potenciální návratnost investic do tohoto softwaru. Při hodnocení návratnosti investic do HR softwaru zvažte faktory, jako je úspora času, zvýšení produktivity, snížení administrativních nákladů a vyšší retence zaměstnanců.
- Uživatelské rozhraní: Hledejte intuitivní uživatelské rozhraní spolu s rozsáhlými školicími a podpůrnými materiály, které podpoří přijetí softwaru a pomohou týmům jej efektivně využívat. Zkontrolujte, zda jsou podpůrné a školicí materiály k dispozici v malajštině.
- Škálovatelnost: Vyberte HR software, který má potenciál růst spolu s požadavky vaší společnosti. Ať už jste start-up nebo zavedená společnost, software musí být přizpůsobivý, aby splňoval vaše měnící se požadavky.
- Všestranný a přizpůsobivý: Vyberte si přizpůsobitelný HR software, který lze snadno upravit tak, aby vyhovoval specifikacím vaší společnosti.
10 nejlepších HR softwarů v Malajsii, které můžete použít v roce 2024
Zde je moje komplexní hodnocení a podrobná analýza nejlepšího HR softwaru v Malajsii. Provedu vás výhodami, omezeními, klíčovými funkcemi a cenami jednotlivých nástrojů, abych vám pomohl rozhodnout, který z nich je nejvhodnější pro potřeby vaší společnosti.
1. ClickUp (Nejlepší pro řízení HR projektů)
ClickUp je přední platforma pro řízení lidských zdrojů v Malajsii, která poskytuje komplexní řešení v oblasti lidských zdrojů. Jedná se především o nástroj pro řízení projektů, který nabízí robustní sadu nástrojů pro řízení lidských zdrojů, která zjednodušuje nábor, zaškolování a monitorování zaměstnanců. Díky více než 1 000 integracím do známých obchodních aplikací a více než 100 přizpůsobitelným funkcím v oblasti lidských zdrojů ClickUp zefektivňuje řízení operací a umožňuje plynulou expanzi společnosti.
ClickUp for HR Team zjednodušuje každodenní úkoly v oblasti lidských zdrojů. Zlepšuje proces přijímání zaměstnanců díky přizpůsobitelným formulářům v reálném čase, sledování výkonu a správě harmonogramů. Kromě toho mohou manažeři lidských zdrojů pomocí zobrazení kalendáře ClickUp Calendar View mít přehled o harmonogramech pohovorů.
ClickUp Collaboration Detection vám umožňuje navrhnout ideální pracovní postup pro vás a vaši organizaci tím, že organizuje, monitoruje a spolupracuje na jakémkoli projektu. Můžete upravovat dokumenty v reálném čase s členy týmu a dostávat okamžitou zpětnou vazbu.
Kromě toho sofistikované funkce ClickUp pro týmovou práci a komunikaci umožňují týmům jakékoli velikosti spolupracovat v reálném čase, centralizovat veškerou komunikaci a řízení výkonu zaměstnanců na jedné platformě a podporovat odpovědnost týmu. ClickUp navíc poskytuje šablony připravené k použití, takže nemusíte vytvářet rámce od nuly.
Vezměte si například šablonu ClickUp Employee Directory, která usnadňuje zapracování nových zaměstnanců, vytváří přizpůsobené tabulky a umožňuje automatické připomínky. Tato šablona slouží jako centrální úložiště všech informací o vašich zaměstnancích, takže k nim máte snadný a rychlý přístup.
Zefektivněte všechny základní HR postupy, jako je plánování zdrojů, zpracování mezd, hodnocení, údržba databází a individuální schůzky, pomocí šablony ClickUp HR Knowledge Base. Poskytuje uživatelsky přívětivou platformu pro správu a ukládání všech vašich HR informací. Centralizuje vše, co váš tým potřebuje, a usnadňuje aktualizace, správu údajů o zaměstnancích a přístup k nim.
To, co ClickUp skutečně odlišuje, je sada nástrojů umělé inteligence – ClickUp Brain, který reaguje na dotazy a propojuje vaše projekty, dokumenty, lidi a znalosti společnosti. Můžete tak minimalizovat čas strávený hledáním relevantních dat. Díky automatizaci aktualizací a přehledů projektů vám AI Project Manager uvolní čas, abyste se mohli více soustředit na důležité projekty v oblasti lidských zdrojů než na rutinní oznámení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zpracovávejte personální informace a data, jako jsou plány náboru, volná místa a produktivita týmu, pomocí více než 50 widgetů s ClickUp Dashboards.
- Shromažďujte žádosti o přijetí, podněty zaměstnanců nebo hodnocení pomocí formulářů Clickup.
- Zvyšte efektivitu integrací s řadou aplikací a služeb třetích stran, jako jsou služby pro ukládání souborů, například Dropbox a Google Drive, a platformy pro zasílání zpráv, například Slack a Microsoft Teams, pomocí ClickUp Integrations.
- Vytvářejte šablony e-mailů, SOP a mnoho dalšího okamžitě pomocí AI Writer od ClickUp Brain.
- Sledujte čas, vytvářejte prognózy, přidávejte poznámky k naměřenému času a kontrolujte přehledy o čase, který jste strávili, prakticky z jakéhokoli místa pomocí ClickUp Project Time Tracking.
Omezení ClickUp
- Začátečníci mohou mít potíže s orientací ve složitých funkcích.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
2. PayrollPanda (Nejlepší software pro zpracování mezd)
PayrollPanda je online software pro správu lidských zdrojů a mezd, který pomáhá vedoucím pracovníkům a manažerům náboru. Díky efektivním funkcím, jako je generování výplatních pásek, sledování mezd, eLeave a integrace API, jej využívá řada malých a středních podniků v Malajsii.
PayrollPanda je 100% HRDF nárokovatelná, což by mohlo být pro malajské společnosti významným lákadlem. Produkt prochází neustálým vylepšováním a aktualizované verze jsou vydávány každé dva týdny. Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a nevyžaduje žádné školení.
Nejlepší funkce PayrollPanda
- Automatizujte zpracování mezd, výpočet daní a zákonné odvody pomocí nástroje kompatibilního s LHDN.
- Aktualizujte osobní údaje, žádosti o dovolenou a prohlížejte si podrobnosti o mzdách díky snadnému přístupu prostřednictvím samoobslužných nástrojů.
- Snižte náklady na pracovní sílu zjednodušením procesů výplaty mezd, daní a odměn zaměstnanců.
- Zefektivněte finanční operace integrací s účetním softwarem a sledováním výdajů.
- Nabízejte pravidelné aktualizace, abyste proaktivně vylepšili funkčnost a splnili požadavky klientů.
- Poskytněte zaměstnancům přístup z více platforem na notebooku, tabletu nebo mobilním telefonu.
Omezení PayrollPanda
- Složité zpracování komplexních platebních toků
- Nedostatečná integrace s některými účetními softwary
Ceny PayrollPanda
- 32,50 MYR/měsíc plus 6,80 MYR/měsíc za uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze PayrollPanda
- G2: 4,3/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
3. AgileHRMS (Nejlepší HRMS pro firmy)
AgileHRMS je komplexní systém pro různé aspekty řízení lidských zdrojů. Je určen k optimalizaci personálních postupů pro podniky. Zahrnuje několik modulů, jako je zpracování mezd, sledování dovolených, řízení docházky, správa informací o zaměstnancích a hodnocení výkonu.
Cílem tohoto softwaru je zvýšit produktivitu a provozní efektivitu, zlepšit zkušenosti zaměstnanců a automatizovat opakující se manuální úkoly v oblasti lidských zdrojů. Díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelné pracovní postupy, samoobslužné portály a nástroje pro vytváření reportů, AgileHRMS účinně zlepšuje kvalitu pracovního života manažera lidských zdrojů.
Nejlepší funkce AgileHRMS
- Vytvořte si rozsáhlou příručku pro zaměstnance, sledujte doplňkové informace a konfigurujte vlastní pole pomocí systému HRMS.
- Spravujte docházku pomocí údajů o příchodech a odchodech z biometrického/RFID zařízení.
- Nastavte několik různých směn pro zaměstnance a zaznamenávejte docházku, včetně předčasných odchodů a pozdních příchodů.
- Sledujte rozvrhy pohovorů, pohovory, nabídky pracovních míst a proces zapracování nových zaměstnanců z jedné integrované platformy.
Omezení AgileHRMS
- Chybí pokročilé funkce, jako je prediktivní modelování
- Složitost implementace
Ceny AgileHRMS
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AgileHRMS
- G2: Není k dispozici
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
4. Swingvy (Nejlepší online software pro HR a řízení)
Swingvy je cloudová platforma HR softwaru s aktivní přítomností v jihovýchodní Asii, která firmám nabízí komplexní řešení pro efektivní řízení pracovní síly.
Funkce Swingvy, jako je zpracování mezd, sledování docházky a pracovní doby, správa výdajů a administrativa zaměstnanců, zefektivňují pracovní postupy a minimalizují administrativní úkoly. Samoobslužný portál Swingvy navíc umožňuje vašim zaměstnancům přímo převzít kontrolu nad svými povinnostmi souvisejícími s HR. Mohou přistupovat ke svým osobním údajům, prohlížet výplatní pásky, žádat o dovolenou a upravovat své informace. Swingvy je efektivní pro společnosti všech velikostí a nabízí spolehlivou a intuitivní platformu pro efektivní správu personálních funkcí a postupů.
Nejlepší funkce Swingvy
- Zajistěte hladkou integraci s dobře známými firemními aplikacemi, jako jsou Apple Calendar a Google Calendar, a dalšími důležitými firemními nástroji.
- Zajistěte včasné a přesné zpracování mezd v souladu s malajskými právními předpisy.
- Umožněte zaměstnancům samostatně spravovat jejich online identitu, což je klíčová součást pro malé podniky usilující o efektivitu.
- Zefektivněte procesy proplácení výdajů a zajistěte tak efektivní finanční řízení.
- Usnadněte administrativu související se zaměstnanci a včasné hodnocení výkonu, abyste dosáhli stanovených cílů v oblasti lidských zdrojů.
Omezení Swingvy
- Žádný živý chat ani telefonická podpora
- Uživatelé zmínili nedostatky v implementaci.
- Delší čekací doby na převod mezd
- Přidělování výplatních pásek není automatizované.
Ceny Swingvy
- Premium: 14,70 MYR/měsíc na uživatele
- Mzdy: 14,70 MYR/měsíc na uživatele
- Čas: 8,8 MYR/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Swingvy
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. HREasily (nejlepší snadno použitelný cloudový HRMS)
HREasily je cloudový systém pro správu lidských zdrojů (HRMS) určený k automatizovanému řízení zaměstnanců, výpočtu mezd a HR procedurám. Tato platforma pomáhá jihovýchodním asijským společnostem soustředit se na jejich primární činnosti a zároveň spravovat různé HR údaje a informace o mzdách.
Jedná se o ideální řešení pro společnosti všech velikostí a odvětví, protože je snadno použitelné a cenově dostupné. Navíc je schváleno LHDN, takže jej můžete bez obav implementovat.
Jeho samoobslužný portál pro zaměstnance je klíčovou součástí, která umožňuje zaměstnancům prohlížet a upravovat své výplatní pásky, žádat o dovolenou a přistupovat ke svým osobním údajům z jakéhokoli místa. To podporuje transparentnost a dává zaměstnancům pravomoc řešit své vlastní specifické požadavky související s lidskými zdroji.
Nejlepší funkce HREasily
- Automatizujte sledování uchazečů, správu dovolených a zpracování mezd, abyste ušetřili čas a minimalizovali chyby.
- Snižte riziko pokut za nedodržení předpisů díky špičkovým nástrojům pro zajištění souladu s předpisy.
- Spravujte mzdy v několika zemích a přizpůsobte se různým právním požadavkům v různých jurisdikcích, a to vše z jedné platformy.
- Integrujte je s jiným obchodním softwarem, jako je Quickbooks, a zlepšete propojení mezi různými odděleními.
- Podpořte přístupnost pomocí rozhraní mobilní aplikace.
Omezení HREasily
- Nenabízí pokročilé funkce pro oblasti jako řízení výkonu, získávání talentů nebo zapojení zaměstnanců.
Ceny HREasily
- Kompletní balíček: 112 MYR/měsíc (7 uživatelů)
Hodnocení a recenze HREasily
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Není k dispozici
6. EasyWork (Nejlepší mobilní aplikace pro HR systémy)
Aplikace EasyWork je flexibilní nástroj pro zvýšení produktivity v oblasti lidských zdrojů, který byl vytvořen za účelem zlepšení týmové práce a zrychlení správy úkolů. Pomáhá uživatelům efektivně spravovat jejich pracovní postupy pomocí nástrojů pro správu výkonu, vytváření úkolů, přidělování úkolů a sledování.
Jeho nástroj pro správu mezd je v souladu s LHDN a umožňuje vám spravovat všechny zákonné srážky na jedné platformě.
Nedávno přidali nový modul pro správu odměn a uznání zaměstnanců na stejné platformě. Členové týmu spolupracují snadněji díky přístupu k funkcím komunikace v reálném čase a sdílení souborů. Aplikace zajišťuje, že úkoly a projekty jsou dokončeny včas, a to díky funkcím sledování času a termínů.
EasyWork poskytuje analytické a reportovací nástroje, které vám poskytnou přehled o produktivitě týmu a postupu projektů.
Nejlepší funkce EasyWork
- Dohlížejte na rozsáhlé procesy nákupu a sledujte je pomocí funkce EasyWork Procurement Pro.
- Spravujte platby v RM, protože software podporuje malajskou měnu.
- Automatizujte správu mezd efektivně v souladu s malajskými zákony.
- Zefektivněte spolupráci umožněním plynulé komunikace prostřednictvím integrovaných funkcí sdílení souborů a chatu.
- Zlepšete zapojení zaměstnanců pomocí modulu odměn a uznání.
- Sledujte výkonnost zaměstnanců pomocí zpráv o docházce, zaznamenaných pracovních hodin a technologie rozpoznávání obličeje.
Omezení EasyWork
- Nedostatečná integrace s jinými aplikacemi vede k izolovanosti dat
- Uživatelé zjistili, že funkce rozpoznávání obličeje je poruchová.
Ceny EasyWork
- Plán EasyReward: 292,50 MYR/měsíc na uživatele
- EnterpriseReward Plan: 702 MYR/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze EasyWork
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Apploye (Nejlepší software pro sledování času)
Apploye je HR software v Malajsii, který je oblíbený pro své funkce sledování času a monitorování zaměstnanců pro vzdálené týmy a freelancery. Je známý svou přesností a jednoduchým používáním a poskytuje malým podnikům i velkým organizacím silnou platformu pro efektivní správu a maximalizaci jejich lidských zdrojů.
Díky mnoha funkcím, mezi které patří online docházkové listy, fakturace a pravidelné snímky obrazovky, je to ideální volba pro společnosti, které hledají integrovaný přístup k monitorování zaměstnanců.
Nejlepší funkce Apploye
- Získejte přístup k přehledně uspořádaným údajům o směnách a docházce zaměstnanců, denním výkonům a ročním souhrnům označeným barevnými kódy na jednom místě.
- Zobrazte souhrnné informace o měsíčních záznamech účasti, vynechaných směnách a odpracovaných směnách na jednom místě.
- Exportujte denní, měsíční a roční zprávy o docházce ve formátu PDF a CSV pro plynulé vedení záznamů.
- Prosazujte předpisy a umožněte adaptivní sledování času a docházky na pracovišti pomocí monitorování polohy GPS a geofencingu.
- Zobrazte rozpočty, využité hodiny, zbývající prostředky a celkovou částku vynaloženou na jednom místě pro efektivní řízení projektů.
- Zajistěte přehledné a organizované informace o projektech pomocí různých záložek v rámci projektů „Aktivní“, „Archivované“ a „Rozpočtované“.
Omezení aplikace
- Má strmější křivku učení, což je pro nové uživatele náročné.
- Nedostatečná integrace s několika základními aplikacemi
- Uživatelé shledali reporty a dashboardy jako nepříliš působivé.
Ceny Apploye
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Elite: 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Apploye
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
8. PeopleHum (Cenově dostupné cloudové HR řešení)
PeopleHum je cloudový software pro správu lidského kapitálu, který si získal uznání díky svým intuitivním a nákladově efektivním funkcím.
PeopleHum pomáhá personálnímu oddělení organizace udržet si přehled o aktuálním stavu díky centralizaci dat a automatizaci rutinních operací v oblasti náboru, zapracování a řízení talentů.
Využívá umělou inteligenci a automatizaci k zefektivnění různých procesů řízení lidských zdrojů a generování datově bohatých přehledů, které manažerům pomáhají porozumět trendům a náladám zaměstnanců. Tento nástroj dokáže dokonce provádět průzkumy zapojení zaměstnanců. Zjednodušuje také správu docházky pomocí biometrie a samoobslužného přihlašování.
Nejlepší funkce PeopleHum
- Automatizujte nástup, administrativu a zaškolení nových zaměstnanců pomocí robustního systému pro správu náboru.
- Zjednodušte nábor pomocí systému pro sledování žádostí, který pomáhá spravovat žádosti, prověřovat uchazeče pomocí šablon popisu pracovních pozic a organizovat pohovory.
- Poskytujte školicí programy, hodnocení dovedností a individualizované vzdělávací programy na podporu rozvoje zaměstnanců.
- Nabídněte nový pohled na efektivitu zaměstnanců díky automatizovaným hodnotícím schůzkám, 360stupňovým vstupům a přizpůsobitelným, snadno dostupným šablonám pro hodnocení.
- Objevte vzorce chování zaměstnanců a zároveň implementujte rozhodnutí založená na datech pomocí HR analytiky poháněné umělou inteligencí.
- Synchronizujte data a automatizujte pracovní postupy s jinými obchodními systémy, včetně ERP a mzdového účetnictví.
Omezení PeopleHum
- Nedostatek možností přizpůsobení potřebám organizace
- Není zde žádná flexibilita; předdefinované šablony nemusí vyhovovat specifickým kulturním nuancím v rámci společnosti.
Ceny PeopleHum
- Ceny přizpůsobené podle vybraných modulů
Hodnocení a recenze PeopleHum
- G2: 4,6/5 (23+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (23+ recenzí)
9. GreatDay HR (Komplexní software HRIS pro všechny HR)
GreatDay HR je plně integrovaný cloudový software pro řízení lidských zdrojů v Malajsii, který zaměstnancům umožňuje snadno zvládat všechny aspekty životního cyklu, včetně výpočtu mezd a daní, sledování docházky, žádostí o volno a výplat. Systém HRIS poskytuje funkce pro dodržování daňových předpisů v různých zemích, které urychlují výpočet mezd a šetří váš čas.
Díky uživatelskému rozhraní založenému na aplikaci a snadné integraci je GreatDay HR oblíbenou volbou mezi profesionály v oblasti lidských zdrojů pro systém správy mezd a vzdělávání.
Nejlepší funkce GreatDay
- Nabídněte komplexní údaje o docházce plně integrované do jediného systému a přímo propojené s modulem mzdové agendy. To zahrnuje časová razítka a polohy na GPS mapě s funkcí geotagů.
- Motivujte zaměstnance rychlým schvalováním žádostí
- Sledujte daňové aktivity, podávání daňových přiznání a daňové odvody pro různé skupiny zaměstnanců a dodavatelů.
- Usnadněte si docházku do práce a z práce pomocí technologie rozpoznávání obličeje.
- Automatizujte integraci docházkového systému a distribuci výplatních pásek pro rychlý a přesný výpočet mezd.
- Sledujte pracovní dobu zaměstnanců, jejich činnosti a čas strávený konkrétními úkoly pomocí funkce časového rozvrhu.
Omezení GreatDay
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Výzvy v oblasti škálovatelnosti, jako je přizpůsobení se nárůstu dat
- Nedostatečné možnosti rozšíření pro podporu měnících se požadavků
Ceny GreatDay
- Exkluzivní balíčky: 5,62 MYR/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GreatDay
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. BrioHR (Nejlepší komplexní software HRMS)
BrioHR je poskytovatel HR technologií se zaměřením na systémy HRMS. Jedná se o snadno použitelný, nákladově efektivní a flexibilní systém pro správu lidských zdrojů, který nabízí komplexní funkce pro digitalizaci a zefektivnění všech vašich HR systémů a postupů. Týmy jej mohou používat ke správě mezd a záznamů o zaměstnancích, sledování výkonu, zjednodušení zapracování nových zaměstnanců, správě dovolených, náboru a dalším účelům.
Skupina odborníků společnosti BrioHR poskytuje HR týmům pomoc v reálném čase s přizpůsobením a nastavením aplikace tak, aby snadno splňovala jejich specifické požadavky.
Nejlepší funkce BrioHR
- Udržujte záznamy o zaměstnancích, jejich profesní historii, projektech, školicích materiálech, vybavení a dokumentaci pomocí modulu Reporting v BrioHR.
- Poskytujte přizpůsobitelné reporty, nastavení pracovní doby, přizpůsobené schvalovací postupy, nástroje pro zpětnou vazbu od zaměstnanců a důkladné hodnocení probíhajících úkolů.
- Nabídněte personalizované onboardovací programy a dejte novým zaměstnancům specifická oprávnění k zadávání důvěrných informací, nahrávání souborů a využívání firemních aktiv pomocí nástroje New Joiner Onboarding od BrioHR.
- Usnadněte hodnocení uchazečů a zpětnou vazbu z pohovorů a urychlete proces náboru.
- Sledujte a vyhodnocujte čas strávený úkoly a činnostmi pomocí funkce timesheet.
- Poskytujte přizpůsobitelné reporty, nastavení pracovní doby, přizpůsobené schvalovací postupy, nástroje pro řízení projektů a důkladné hodnocení probíhajících úkolů.
- Spravujte všechny zákonné srážky z mezd v Malajsii v rámci této platformy.
Omezení BrioHR
- Problémy s integrací několika aplikací
- Verze pro mobilní aplikace je pomalejší než verze pro stolní počítače.
- Funkce správy mezd je k dispozici pouze v omezeném počtu zemí.
Ceny BrioHR
- Balíček Essentials: Od 3,50 $/měsíc/uživatel
- Prémiový balíček: Od 5 $/měsíc/uživatel
Hodnocení a recenze BrioHR
- G2: 4,8/5 (26+ recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (57+ recenzí)
Vylepšete své HR řešení s ClickUp!
Pokud hledáte nejlepší způsoby, jak dohlížet na HR procesy ve vaší společnosti, náš rozsáhlý seznam deseti nejlepších HR softwarů v Malajsii vám určitě pomůže. Používání komplexního softwaru pro řízení lidských zdrojů, jako je ClickUp, vám však nabízí konkurenční výhodu v oblasti HR operací s cenově dostupnými tarify!
ClickUp je jediné řešení, které zjednoduší vaše personální postupy díky stovkám bezplatných šablon pro řízení lidských zdrojů. Tyto předem strukturované a přizpůsobitelné rámce můžete použít k vytvoření svých počátečních pracovních postupů. ClickUp vám nabízí vše od stanovení cílů, procesů náboru a udržení zaměstnanců, průzkumů mezi zaměstnanci, řízení výkonu a mnoho dalšího. Chcete-li zjistit, jak tato platforma efektivně slouží vašemu personálnímu týmu, zaregistrujte se zdarma na ClickUp hned teď!