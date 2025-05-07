10 alternativ k aplikaci Alfred, které vám pomohou zvýšit produktivitu

Tisíc otevřených karet, přetékající doručená pošta a nekonečný seznam úkolů – to jsem viděl pokaždé, když jsem otevřel svůj Macbook. A jsem si jistý, že jste to zažili také.
Už ne.
Aplikace pro zvýšení produktivity mi každý týden ušetří spoustu času. Namísto toho, abych se honil po systému, abych stihl svou práci, se mohu soustředit a rychle dokončit své úkoly!
Nástroje jako Alfred fungují jako centrální hub, který udržuje váš pracovní postup organizovaný. Pomocí rychlé klávesové zkratky Alfred promění vaši plochu v odrazový můstek pro jakýkoli program, který potřebujete.
Díky jeho výkonné vyhledávací funkci mohu snadno najít skryté soubory a okamžitě získat potřebné informace. Navíc ukládá často používané úryvky, které jsou připraveny k vložení pouhým klepnutím na touchpad.
Alfred však není pro každého. Zatímco na macOS funguje dobře, uživatelé Windows se mohou cítit opomenuti. Bezplatná verze je přinejlepším dostačující, ale pokročilé funkce vyžadují placený upgrade. Někteří uživatelé touží po větším přizpůsobení, než jaké nabízí rozhraní Alfred.
To mě vedlo k hledání lepších alternativ k aplikaci Alfred. Po prozkoumání několika aplikací pro zvýšení produktivity jsem sestavil seznam 10 nejlepších alternativ k aplikaci Alfred, které stojí za vyzkoušení.
Na konci jsme také přidali bonusovou platformu založenou na umělé inteligenci, kterou si rozhodně nesmíte nechat ujít!
Co byste měli hledat v alternativách k aplikaci Alfred?
Aplikace pro zvýšení produktivity jsou softwarové aplikace, které fungují jako inteligentní asistenti. Pomáhají vám efektivně využívat čas a organizovat digitální zdroje, přičemž důležité informace máte vždy po ruce.
Ale co tvoří dobrou aplikaci pro produktivitu? Podívejme se na klíčové prvky, na které je třeba se zaměřit:
- Správa úkolů: Vytvářejte seznamy úkolů, stanovujte priority, rozdělte velké projekty na zvládnutelné části, stanovujte termíny a připomínky, abyste se drželi plánu.
- Organizace: Uspořádejte si svůj digitální život. Funkce jako značkování, kategorizace a univerzální vyhledávání usnadňují rychlé nalezení toho, co potřebujete, ať už se jedná o konkrétní soubor, zprávu, poznámku nebo úkol.
- Automatizace: Automatizujte opakující se úkoly pomocí softwaru pro automatizaci úkolů, který vám ušetří drahocenný čas a duševní energii.
- Spolupráce: Využijte funkce, jako jsou sdílené projekty, delegování úkolů a komunikace v reálném čase, zejména pokud pracujete v týmu.
- Sledování času: Seznamte se s technikami time managementu pro zvýšení produktivity. Některé aplikace sledují, kolik času strávíte nad úkoly, a poskytují vám tak cenné informace o vašem pracovním postupu a pomáhají vám identifikovat oblasti, které je možné zlepšit.
- Analýzy a reporty: Využijte tyto funkce k získání přehledu o svém pokroku. Můžete sledovat, jak dobře se držíte svých cílů, identifikovat překážky a činit rozhodnutí na základě dat, abyste optimalizovali svůj pracovní postup.
- Přístup k dokumentaci pracovních postupů: Aplikace by měla být schopna využívat databáze dokumentů a archivy k vyhledávání informací, které hledáte.
- Přizpůsobení: Přizpůsobte si své prostředí úpravou nastavení, výběrem způsobu zobrazení informací a integrací s dalšími nástroji, které používáte.
Pokud tyto funkce splňují všechny vaše požadavky, našli jste ideální řešení!
10 nejlepších alternativ Alfred, které můžete použít
Pořízení aplikace pro zvýšení produktivity je jednorázová investice, která zlepší váš způsob práce. Musíte se ujistit, že vybraný software odpovídá vašim potřebám, rozpočtu a stávajícím nástrojům.
Podívejme se na 10 nejlepších alternativ Alfred, které jsou k dispozici na trhu.
1. Wox
Wox je nástroj pro zvýšení produktivity speciálně navržený pro uživatele Windows. V zásadě se jedná o spouštěč aplikací – efektivní systém pro spouštění programů a otevírání dokumentů pomocí několika stisků kláves.
Hledání v nabídkách a složkách nechte na aplikaci – ta předvídá vaše potřeby a navrhuje aplikaci nebo soubory, které hledáte, jakmile zadáte jejich název.
Wox odemyká potenciál pluginů a přidává další vrstvu přizpůsobení, která vám umožňuje automatizovat úkoly nebo rozšířit jeho funkčnost, abyste mohli dokončit svou práci.
Nejlepší funkce Wox
- Rychlé spouštění programů a místních souborů bez opuštění klávesnice
- Prohledávejte web pomocí předpony klíčových slov, jako například „wiki“ nebo „g“.
- Přidejte své webové vyhledávání do okna nastavení, což vám usnadní práci.
- Vytvořte si vlastní plugin a sdílejte jej s ostatními, protože podporuje pluginy napsané v jazycích CSharp, Python, NodeJS, Golang atd.
- Přizpůsobte konzoli výběrem barev, písem a velikostí.
Omezení Woxu
- Není kompatibilní s MacOS – věrní uživatelé Apple nebudou mít k této aplikaci přístup.
- Někteří uživatelé měli pocit, že nabízí omezené množství přednastavených možností přizpůsobení.
Ceny Wox
- Zdarma
Hodnocení a recenze Wox
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
2. Listary
Listary je další spouštěcí aplikace pro uživatele Windows, která řeší dva běžné problémy: vyhledávání souborů a spouštění programů. Aplikace upřednostňuje výsledky podle vašich zvyků a pomáhá vám prohledávat online disk.
Elegantní a intuitivní uživatelské rozhraní vás udrží neustále v pozoru. Stejně jako Wox je však Listary k dispozici pouze pro uživatele Windows.
Nejlepší funkce Listary
- Přejděte okamžitě do složky, kterou hledáte, pomocí funkce Quick Switch.
- Prohledávejte celý disk a získejte výsledky okamžitě v automaticky seřazeném pořadí podle vašich vyhledávacích návyků.
- Pomocí pokročilých filtrů přesně najděte to, co hledáte.
- Pomocí příkazového řádku spusťte systémové příkazy nebo aplikace.
- Provádějte akce přímo na výsledcích vyhledávání, jako je kopírování, kopírování cesty a další.
Omezení aplikace Listary
- Není kompatibilní s MacOS.
- Automatizační funkce této aplikace jsou ve srovnání s jinými aplikacemi pro zvýšení produktivity omezené.
Ceny Listary
- Zdarma
- Pro: 19,95 $ (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze Listary
- G2: 4,2/5 (24+ recenzí)
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
3. Cerebro
Cerebro je open-source spouštěč aplikací, který se stane centrálním uzlem pro vaše aplikace – s Cerebrem můžete otevřít jakýkoli program pomocí jediné klávesové zkratky.
Potřebujete dávno zapomenutý soubor? Robustní vyhledávač Cerebro se dá do práce a rychle najde to, co hledáte, i když si nepamatujete přesný název.
Pro ty, kteří potřebují vyšší úroveň kontroly, umožňuje jeho open-source povaha hluboké přizpůsobení prostřednictvím pluginů. Tato schopnost z něj činí vynikající nástroj pro přizpůsobení vašeho pracovního postupu a zvýšení vaší produktivity.
Díky své kompatibilitě s různými platformami je také skvělou alternativou k aplikaci Alfred.
Nejlepší funkce Cerebra
- Vytvářejte vlastní akce pro automatizaci opakujících se úkolů nebo přizpůsobte vyhledávací rozhraní tak, aby vyhovovalo vašemu pracovnímu postupu.
- Nakonfigurujte klávesové zkratky pro jakýkoli program, soubor nebo akci.
- Díky tomu, že se jedná o open-source aplikaci, můžete Cerebro používat na více operačních systémech.
Omezení Cerebra
- Pokročilé možnosti přizpůsobení, zejména ty, které zahrnují pluginy, mohou vyžadovat určité technické znalosti.
- Někteří uživatelé, kteří hledají rozsáhlé automatizační funkce, mohou považovat tyto možnosti za omezené ve srovnání se specializovanými automatizačními nástroji.
Ceny Cerebra
- Zdarma
Hodnocení a recenze Cerebra
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
4. Ueli
Ueli nabízí řadu užitečných funkcí, které jsou k dispozici uživatelům Mac i Windows. Jedná se o spouštěč pomocí klávesových zkratek, což znamená, že vaše klávesnice se může stát vaším velitelským centrem pro řadu úkolů.
Mezi tyto úkoly patří například:
- Vyhledávání aplikací a nástrojů ve vašem systému
- Vyhledávání záložek ve vašem prohlížeči
- Rychlý přístup k kalkulačce, převodníku měn a jazykovému překladači
- Chytré vyhledávání souborů a URL adres
Nejlepší funkce Ueli
- Nakonfigurujte klávesové zkratky a případně přidejte vlastní vyhledávače (v závislosti na verzi).
- Automatizujte jednoduché úkoly nebo spouštějte složité pracovní postupy jediným stisknutím klávesy a ušetřete tak drahocenný čas a úsilí.
- Určete složky, ve kterých jsou nainstalovány vaše aplikace, a které přípony souborů by měly být použity k rozpoznání aplikace.
Omezení Ueli
- Možnosti automatizace jsou omezené ve srovnání s nástroji s rozsáhlými knihovnami pluginů.
Ceny Ueli
- Zdarma
Hodnocení a recenze Ueli
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
5. Raycast
Tato alternativa je určena výhradně pro uživatele Apple mezi vámi. Raycast je multifunkční spouštěč aplikací pro systémy macOS. Nabízí celou řadu nástrojů založených na umělé inteligenci, které zvýší vaši produktivitu.
Považujte tuto produktivní aplikaci za svého digitálního komorníka – využijte ji ke zlepšení svého pracovního postupu nad rámec pouhého otevírání programů. Její základní funkce vám pomůže spustit jakýkoli program na vašem Macu bleskovou rychlostí pomocí klávesových zkratek nebo vyhledávání.
Nejlepší funkce Raycastu
- Pomocí výkonného vyhledávače najdete vše, co potřebujete, během chvilky, i když si nepamatujete přesný název souboru.
- Ukládejte často používané úryvky a vkládejte je snadno jedním klepnutím, abyste ušetřili čas a námahu.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy a automatizujte složité akce jediným kliknutím nebo klávesovou zkratkou.
- Integrujte přímo do jeho rozhraní řadu mini-aplikací, abyste do aplikace přenesli velkou část svého běžného pracovního postupu.
Omezení Raycastu
- V současné době funguje Raycast pouze na macOS. Uživatelé Windows budou muset hledat jiné alternativy k Alfredovi a Raycastu.
- Využití jeho plného potenciálu pomocí přizpůsobených pracovních postupů a rozšíření může vyžadovat mírné zaučení pro ty, kteří hledají vysokou úroveň automatizace.
Ceny Raycast
- Zdarma
- Raycast Pro: 8 $ měsíčně
- Team Pro: 12 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Raycast
- G2: 4,6/5 (11+ recenzí)
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
6. Quicksilver
Quicksilver, bezplatný spouštěč aplikací, vám pomůže elegantně a efektivně vyhledat cokoli ve vašem systému během několika sekund.
Tato výkonná aplikace pro zvýšení produktivity pro systémy Mac vám umožňuje rychle přistupovat k různým aplikacím, dokumentům, kontaktům, hudbě a dalšímu obsahu a spravovat je. Soubory ve vašem Macu můžete procházet pomocí klíčových slov a fuzzy vyhledávání. Soubory můžete také spravovat pomocí drag and drop nebo výběrem obsahu a jeho uspořádáním do skupin.
Nejlepší funkce Quicksilver
- Spouštějte aplikace a soubory pomocí bleskově rychlých klávesových zkratek
- Vyhledávač okamžitě najde konkrétní soubory, i když zadáte nejasná klíčová slova.
- Ukládejte často používané úryvky pro rychlé vkládání, abyste se vyhnuli opakovanému psaní.
- Automatizujte složité pracovní postupy pomocí vlastních akcí, které vám ušetří kliknutí a čas.
- Integrujte webové služby, abyste mohli vyhledávat definice nebo provádět výpočty – vše v rámci Quicksilver.
Omezení Quicksilveru
- Uživatelé Windows nemohou používat Quicksilver, protože je speciálně navržen pro macOS.
- Ovládnutí jeho funkcí vyžaduje více času než u jednodušších spouštěčů.
Ceny Quicksilver
- Zdarma
Hodnocení a recenze Quicksilver
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
7. Clipy
Na rozdíl od jiných alternativ Alfred je Clipy praktické rozšíření pro Chrome, které zjednodušuje proces kopírování a vkládání textu. Jako správce schránky ukládá a načítá textové řetězce, které často používáte.
Clipy je nástroj, který vám ušetří čas a zlepší vaši práci. Ať už jste tvůrcem obsahu, vývojářem nebo prostě jen někým, kdo často používá textové úryvky, může být cenným doplňkem vašeho prohlížeče Chrome.
Nejlepší funkce Clipy
- Ukládejte zkopírovaný text a odkazy a snadno k nim přistupujte, kdykoli je potřebujete.
- Uspořádejte si úryvky a odkazy do kategorií
- Díky funkci vyhledávání najdete to, co hledáte, během chvilky, i když si nepamatujete přesné znění.
- Získejte přístup ke svým úryvkům a historii schránky na všech svých zařízeních, abyste měli po ruce své důležité textové bloky.
Omezení Clipy
- Funguje jako rozšíření pro Chrome, takže nebude fungovat s jinými webovými prohlížeči, jako jsou Firefox, Safari nebo Edge.
- Ukládání citlivých informací, jako jsou hesla, do správce schránky může u některých uživatelů vyvolat obavy o bezpečnost.
- Na rozdíl od jiných nástrojů pro zvýšení produktivity neobsahuje nástroje založené na umělé inteligenci, a proto postrádá pokročilé funkce.
Ceny Clipy
- Zdarma
Hodnocení a recenze Clipy
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
8. AutoHotkey
Chcete automatizovat opakující se úkoly, zvýšit svou efektivitu a přizpůsobit si prostředí Windows? AutoHotkey vám může pomoci.
Tento bezplatný skriptovací jazyk s otevřeným zdrojovým kódem vám umožňuje vytvářet malé i složité skripty pro různé účely.
Díky vestavěným příkazům je vytváření základních klávesových zkratek a automatizace snadné. Pomocí několika řádků kódu můžete automatizovat úkoly, jako je vyplňování formulářů, automatické klikání na opakující se akce a nastavení vlastních maker.
Nejlepší funkce AutoHotkey
- Využijte plnohodnotné skriptovací funkce robustního nástroje pro rychlé prototypování a vytváření komplexních automatizačních řešení.
- Vytvářejte nahrazení textu podobná automatickým opravám a přizpůsobte si celé prostředí Windows tak, aby vyhovovalo vašim konkrétním potřebám.
- Spouštějte je hladce na pozadí bez nadměrné spotřeby zdrojů, což je ideální pro každodenní použití.
Omezení AutoHotkey
- V současné době exkluzivně pro operační systém Windows. Uživatelé Mac nebo Linux budou muset vyzkoušet alternativní automatizační nástroje.
- Stejně jako u každého skriptovacího jazyka mohou škodlivé skripty představovat bezpečnostní riziko.
Ceny AutoHotkey
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze AutoHotkey
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
9. Agent Ransack
Hledání ztracených souborů na vašem počítači nebo síťových discích je s touto alternativou k aplikaci Alfred snadné. Tento bezplatný nástroj pro vyhledávání souborů je již více než 20 let důvěryhodným pomocníkem mnoha uživatelů.
K dispozici je také režim Lite, který je zdarma pro osobní i komerční použití, a režim Professional, který zahrnuje volitelné placené funkce. V současné době se nazývá Agent Ransack a FileLocatorPro.
Nejlepší funkce Agent Ransack
- Prohledávejte soubory pomocí textu zobrazeného jako zvýrazněná klíčová slova, čímž ušetříte čas strávený otevíráním jednotlivých souborů za účelem nalezení správných informací.
- Kombinujte vyhledávací termíny pomocí známých booleovských operátorů AND, OR, NO.
- Získejte podporu pro regulární výrazy kompatibilní s Perlem.
- Sdílejte výsledky s ostatními prostřednictvím zpráv, tisku a exportu.
Omezení programu Agent Ransack
- Chybí některé pokročilé možnosti filtrování, které pokročilí uživatelé vyžadují.
- Ačkoli je Agent Ransack obecně rychlý, někteří uživatelé uvádějí, že má potíže s velkými datovými soubory nebo složitými síťovými disky.
- V současné době je Agent Ransack k dispozici pouze pro uživatele Windows. Uživatelé Mac, kteří hledají podobné řešení pro vyhledávání souborů, budou muset prozkoumat alternativní možnosti.
Ceny Agent Ransack
- Zdarma
- Standardní licence: 69 $/uživatel za měsíc
- Technická licence: 124 $/uživatel za měsíc
- Plovoucí licence: 179 $/aktivní uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Agent Ransack
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Recenze nejsou k dispozici
10. Algolia
Věděli jste, že tato platforma každoročně zpracovává obrovské množství 1,7 bilionu vyhledávání?
Platforma Algolia založená na umělé inteligenci jde nad rámec jednoduchého porovnávání klíčových slov a rozumí skutečnému záměru uživatelského dotazu.
Využívá zpracování přirozeného jazyka a porovnávání klíčových slov k poskytování bleskově rychlých a vysoce relevantních výsledků vyhledávání, což z něj činí nejlepší volbu pro zvýšení produktivity. Jeho intuitivní vyhledávací lišta rozumí záměru uživatele, upřednostňuje relevanci a personalizuje vyhledávání.
Nejlepší funkce Algolia
- Vyhledávejte stejně rychle, jak píšete, díky nejrychlejšímu podnikovému vyhledávání s umělou inteligencí.
- Implementujte API během několika minut a získejte snadnou kontrolu nad žebříčky.
- Kompatibilní a bezpečné s SAML, SOC3, ISO27001, HIPAA, C5 a MACH Alliance
- Indexujte svůj obsah pomocí API klientů nebo integrace partnerů, vylepšete své hodnocení a spusťte pomocí komponent uživatelského rozhraní.
- Navrhujte online cesty, které začínají porozuměním cílovému publiku a končí lepšími obchodními výsledky.
Omezení Algolia
- U menších webových stránek nebo aplikací s omezeným množstvím dat může být nastavení a průběžná údržba Algolia ve srovnání s jednoduššími řešeními pro vyhledávání příliš náročná.
- Plné využití potenciálu funkcí pro přizpůsobení této platformy může vyžadovat určitou dobu učení.
Ceny Algolia
- Vytvořte: Zdarma
- Růst: Platba podle skutečného využití
- Premium: Ceny na míru
- Elevate: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Algolia
- G2: 4,5/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
📮 ClickUp Insight: 30 % našich respondentů využívá při výzkumu a shromažďování informací nástroje umělé inteligence. Existuje však umělá inteligence, která vám pomůže najít ten jeden ztracený soubor v práci nebo důležitou konverzaci ve Slacku, kterou jste zapomněli uložit?
Ano! Funkce Connected Search od ClickUp, založená na umělé inteligenci, dokáže okamžitě prohledat veškerý obsah vašeho pracovního prostoru, včetně integrovaných aplikací třetích stran, a vyhledat informace, zdroje a odpovědi. Ušetřete až 5 hodin týdně díky pokročilému vyhledávání ClickUp!
Další nástroje pro zvýšení produktivity
Kromě vyhledávání souborů a spouštění aplikací, jako u všech alternativ Alfreda, které jsem uvedl, budete chtít, aby vám vaše platforma pro zvýšení produktivity pomáhala nejen s vyhledáváním, rychlými příkazy a ukládáním úryvků.
ClickUp je komplexní centrum pro správu projektů – digitální pracovní prostor, který udržuje váš tým, úkoly, dokumenty a komunikaci organizované na jednom místě.
ClickUp strukturová vaše projekty do přehledné hierarchie. Vytvoříte pracovní prostory pro široké kategorie (například marketing nebo inženýrství) a poté je rozdělíte na prostory pro konkrétní projekty (například kampaň na sociálních médiích nebo uvedení produktu na trh).
Stejně jako dobré alternativy k aplikaci Alfred, které jsem uvedl, vám ClickUp Universal Search umožňuje najít cokoli kdekoli ve vašem pracovním prostoru.
K univerzálnímu vyhledávání máte přístup prakticky odkudkoli v ClickUp, včetně Command Center, Global Action Bar nebo vaší pracovní plochy – stačí jedno kliknutí.
A to není vše!
Získejte výhodu díky AI Knowledge Manageru od ClickUp Brain, první neuronové síti na světě, která propojuje úkoly, dokumenty, lidi a znalostní bázi vaší společnosti s umělou inteligencí.
ClickUp Brain jde nad rámec pouhého vyhledávání informací. Potřebujete znát stav konkrétního úkolu nebo podrobnosti o zásadách zmíněných v předchozí diskusi? AI Knowledge Manager najde odpověď a předloží vám ji jasně a stručně.
Našli jste dokument, ale nechcete číst dlouhé texty? To znám. Shrňte klíčové body dlouhých dokumentů, úkolů nebo aktualizací projektů zadáním příkazu do ClickUp Brain! Ušetříte tak čas, protože rychle pochopíte podstatu informací, aniž byste museli číst vše podrobně.
Můžete také použít ClickUp Automations, abyste omezili manuální práci a ušetřili čas na jiné důležité věci.
ClickUp Automations zefektivní váš pracovní postup automatizací opakujících se úkolů a eliminací nutnosti přepínání kontextu.
Můžete vytvořit vlastní automatizaci nebo použít předem připravené, které reagují na konkrétní spouštěče a provádějí předem definované akce. Například aktualizace stavu úkolu může automaticky odeslat e-mailové oznámení, aktualizovat závislý úkol nebo jej přiřadit dalšímu členovi týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přidejte více než 1000 integrací ClickUp, včetně všech oblíbených nástrojů pro správu projektů a produktivitu, jako jsou GitHub, Asana, Slack, GSuite a další.
- Použijte ClickUp Brain jako svůj AI Knowledge ManagerTM k rychlé navigaci kdekoli v ClickUp nebo k automatizaci souhrnů projektů, generování nápadů, lepšímu psaní, odesílání aktualizací projektů a zpráv o stavu a vytváření šablon pro jakékoli použití.
- Sdílejte a přijímejte okamžitou zpětnou vazbu, chatujte v reálném čase, posílejte nebo sdílejte jakékoli soubory nebo videa pomocí ClickUp Chat View.
- Vytvářejte, upravujte, monitorujte a sledujte dokumenty ClickUp Docs v reálném čase společně s členy svého týmu, včetně detekce spolupráce a tvorby obsahu pomocí umělé inteligence.
- Sledujte čas, nastavujte odhady, přidávejte poznámky, prohlížejte zprávy a přidělovávejte čas svému týmu odkudkoli pomocí funkce ClickUp Time Tracking.
Omezení ClickUp
- Mobilní verze postrádá některé funkce dostupné v desktopové verzi.
- Noví uživatelé mohou být ohromeni velkým množstvím funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Jděte nad rámec alternativ Alfred s ClickUp
Od rychlých spouštěčů aplikací po robustní vyhledávací funkce a inteligenci založenou na umělé inteligenci – Alfred a jeho alternativy vám usnadní práci.
Potřeboval jsem však komplexní řešení, které snadno integruje správu projektů, komunikaci a automatizaci, a ClickUp se ukázal jako silný konkurent.
Ať už jste freelancer, malá firma nebo velká společnost, ClickUp nabízí škálovatelné a přizpůsobivé řešení, které posílí váš tým a zvýší vaši produktivitu.
Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp, který vám usnadní pracovní dny!