ENFP vs. INFP: Odhalení rozdílů v osobnostních typech

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) je nástroj pro hodnocení osobnosti vyvinutý matkou a dcerou Katharine Cook Briggsovou a Isabellou Briggs Myersovou na základě Jungovy teorie psychologických typů.
Kategorizuje jednotlivce do jednoho z 16 typů osobnosti na základě jejich preferencí ve čtyřech dichotomiích:
- Extraverze (E) – Introverze (I)
- Senzorika (S) – Intuice (N)
- Myšlení (T) – Cítění (F)
- Soudící (J) – Vnímavý (P)
Tyto preference vedou ke kombinacím jako ENFP (extravertní, intuitivní, citový, vnímavý) nebo INFP (introvertní, intuitivní, citový, vnímavý). Každý typ má své vlastní kognitivní funkce, charakteristiky, silné a slabé stránky, díky kterým vyniká.
Tento koncept je užitečný v moderních obchodních scénářích, kde musí vedoucí pracovníci řídit různorodou skupinu lidí. Pokud víte, zda jsou členové vašeho týmu ENFP nebo INFP, budete jim lépe rozumět a můžete pro ně odpovídajícím způsobem plánovat úkoly.
V tomto článku prozkoumáme hlavní rozdíly mezi typy ENFP a INFP a způsoby, jak nastavit strategie spolupráce tak, aby vyhovovaly jejich jedinečným potřebám.
Osobnostní typy ENFP vs. INFP v kostce
Zde je stručný přehled rozdílů a podobností mezi typy ENFP a INFP.
Rozdíly:
|Funkce
|ENFP
|INFP
|Preference chování
|Jsou považováni za extraverty, protože upřednostňují svou hlavní extrovertní funkci (extrovertní intuici) před introvertní funkcí (introvertním cítěním).
|Považováni za introverty, protože upřednostňují svou hlavní introspektivní funkci (introvertní cítění) před extravertním myšlením.
|Sociální preference
|Čerpejte energii ze sociálních interakcí
|Čerpejte energii z osamění a introspekce
|Rozhodování
|Dělejte impulzivní rozhodnutí
|Boj s nerozhodností
|Soustředění
|Potíže s udržením soustředění
|Dokáže se snadno soustředit
|Povaha
|Přirozeně asertivní
|Buďte asertivní, když se dostanete do konfliktní situace.
Podobnosti:
- Oba chtějí udělat svět lepším místem.
- Oba mají talent pro nekonvenční myšlení.
- Oba typy jsou poháněny svými osobními hodnotami a přesvědčeními.
- Oba typy sdílejí stejné kognitivní funkce (ale v odlišném pořadí).
Za chvíli se budeme věnovat diskusi o typech INFP a ENFP, ale nejprve se podívejme na každý z těchto typů osobnosti.
Co je to osobnostní typ ENFP?
Extrovertní a plní života, ENFP jsou srdcem každé party. Díky svým dominantním extrovertním funkcím se cítí plní energie ve společnosti ostatních. Jako kreativní jedinci milují svou svobodu a snaží se přinášet inovativní nápady.
Jako přirození vůdci nacházejí osobnosti typu ENFP štěstí v tom, že v ostatních probouzejí to nejlepší. Díky této vlastnosti jsou často označováni jako šampioni.
Klíčové charakteristiky ENFP
- ENFP jsou plní nadšení a charismatu.
- Raději se soustředí na budoucnost než na rutinní každodenní úkoly.
- Dobře rozumějí lidem
- Mají přirozené vůdčí schopnosti.
- Hledají uznání a chválu od ostatních
Silné a slabé stránky ENFP
Silné stránky:
- Mějte vynikající komunikační a sociální dovednosti.
- Vytvořte asertivní a sebevědomé vůdce
- Vymýšlejte originální a kreativní řešení složitých problémů.
- Zastávejte to, v co věří
Slabé stránky:
- Máte potíže se soustředěním a disciplínou?
- Máte sklon k přemýšlení
ENFP v práci
ENFP se dobře uplatní v kreativních rolích, kde se mohou vyjádřit prostřednictvím své umělecké citlivosti. Pojďme prozkoumat jejich styly řízení práce a preference jako vedoucích pracovníků a zaměstnanců:
ENFP v pozici vedoucího
ENFP jako vedoucí pracovníci jsou hluboce oddaní růstu členů svého týmu. Svým týmům nabízejí velkou flexibilitu a svobodu a povzbuzují zaměstnance k nekonvenčnímu myšlení. Jelikož se však silně soustředí na ideály, často zanedbávají praktické detaily realizace. Mohlo by jim prospět, kdyby měli v týmu členy, kteří vynikají v provádění úkolů.
ENFP jako zaměstnanci
Jako zaměstnanci nemají ENFP rádi rutinní, všední práci – dávají přednost novým úkolům, které vyžadují představivost a uspokojují jejich zvědavost. Motivují ostatní k dobrým výkonům a podporují kreativitu. Jsou sice skvělí v brainstormingu nových nápadů, ale mají potíže s finalizací postupu a posunem vpřed.
Kariérní dráhy ENFP
ENFP mohou svůj skutečný potenciál rozvinout v následujících profesních oblastech:
- Manažer lidských zdrojů
- Analytik trhu
- Obchodní manažer
- Specialista na školení a rozvoj
- Manažer public relations
- Psycholog
- Učitel/profesor
- Grafický designér
- Autor
- Návrhář interiérů
Co je to osobnostní typ INFP?
Osobnostní typ INFP, známý také jako idealista, je poháněn ideály, hodnotami a city. Jedná se o otevřené, kreativní a introvertní jedince, kteří si užívají čas o samotě. Zaměřují se na celkový obraz a hledají způsoby, jak pozitivně ovlivnit svět.
INFP jsou často nazýváni mediátory kvůli svému jemnému a empatickému přístupu k lidem. Stejně jako týmy zákaznické podpory používají empatie mapy k porozumění svým zákazníkům, INFP používají intuici k porozumění lidem kolem sebe a vytváření smysluplných vztahů. Radost jim přináší posilování ostatních.
Klíčové charakteristiky osobnosti INFP
- INFP se starají o druhé a rozumějí jim na hlubší úrovni.
- Chtějí udělat svět lepším místem
- Mají kreativní a umělecké sklony.
- Často ztrácejí kontakt s realitou.
- Kladou na sebe vysoké nároky a hledají způsoby, jak dosáhnout neustálého růstu.
Silné a slabé stránky INFP
Silné stránky
- Vlastněte vysokou intelektuální a morální integritu.
- Snažte se mít pozitivní vliv na svět.
- Zvažte názory všech s otevřenou myslí.
- Podporujte osobní rozvoj u sebe i u ostatních.
Slabé stránky
- Vysoký idealismus je činí přecitlivělými.
- Nedostatek pragmatického přístupu k reálným problémům
INFP v práci
Na pracovišti jsou INFP otevřeni spolupráci a preferují práci, která je v souladu s jejich hodnotami a cíli. Pojďme prozkoumat jejich jedinečné pracovní styly jako vedoucích pracovníků a členů týmu:
INFP v pozici vedoucího pracovníka
INFP v vedoucích pozicích rozpoznávají skrytý talent členů svého týmu a povzbuzují je, aby přemýšleli nad rámec osvědčených řešení.
Díky své prozíravosti dokážou INFP vymýšlet účinné dlouhodobé strategie pro organizaci. Daří se jim v kooperativních týmech a často se potýkají s opačnými názory.
INFP jako zaměstnanci
Jako zaměstnanci jsou INFP typy zřídka přitahovány pouze penězi nebo postavením. Raději pracují s podobně smýšlejícími lidmi, kteří sdílejí podobné vize a jsou odhodláni dosáhnout vyššího cíle.
Pokud jde o řešení problémů, generují kreativní a inovativní nápady po zvážení názorů všech zúčastněných. Mají tendenci vyhýbat se vysoce konkurenčním pracovním prostředím.
Kariérní dráhy INFP
Následující kariérní možnosti umožňují osobnostem typu INFP co nejlépe využít svůj potenciál:
- Módní návrhář
- Grafický designér
- Psycholog
- Autor
- Editor
- Manažer lidských zdrojů
- Školní/kariérní poradce
- Sociální pracovník
- Logoped
- Učitel speciální pedagogiky
Rychlý tip: Chcete se dozvědět více o typech INFP? Prohlédněte si tento seznam knih o typech INFP, kde najdete podrobné informace.
Hlavní rozdíly a podobnosti mezi typy ENFP a INFP
Ačkoli typy INFP a ENFP mají několik společných rysů, vykazují také některé výrazné rozdíly.
Hlavní rozdíly
Oba typy osobnosti se řídí stejnými čtyřmi kognitivními funkcemi (mentálními procesy, které používáme k vnímání světa nebo k rozhodování). Každý z nich má dvě introvertní a dvě extrovertní funkce. Tyto funkce však fungují v odlišném pořadí, což vede k rozdílům.
Kognitivní funkce preferované jednotlivými typy osobnosti jsou následující:
|Kognitivní funkce
|ENFP
|INFP
|Dominantní funkce
|Extravertní intuice (Ne)
|Introvertní cítění (Fi)
|Pomocná funkce
|Introvertní cítění (Fi)
|Extravertní intuice (Ne)
|Terciární funkce
|Extravertní myšlení (Te)
|Introvertní vnímání (Si)
|Podřadná funkce
|Introvertní vnímání (Si)
|Extravertní myšlení (Te)
Pojďme si vysvětlit hlavní rozdíly mezi těmito dvěma typy osobnosti:
Interakce s ostatními
ENFP jsou extrovertní jedinci, kteří se cítí šťastní a plní energie při interakci s ostatními. Mluví tak, jak myslí, a častěji přicházejí s rychlými odpověďmi, které posouvají konverzaci vpřed.
Také potřebují občas být sami, ale dlouhá období samoty a nedostatek vnějších podnětů je nudí.
Na druhé straně, INFP jsou ovládáni dominantními introvertními funkcemi a energii hledají uvnitř sebe. Rádi tráví čas o samotě a často se cítí vyčerpaní v sociálních situacích, kde musí komunikovat s velkými skupinami lidí.
Na společenských akcích málokdy mluví, ale dokážou navázat hlubší vztah s malou skupinkou blízkých přátel, kteří mají podobné názory.
Přístup k akci
ENFP jsou orientovaní na akci. Než se pustí do úkolu, dvakrát nepřemýšlejí – nejprve ho provedou a teprve poté ho zpracují. Mají sklon k rychlým a impulzivním rozhodnutím. Milují nové zážitky a dobrodružství.
Na druhou stranu, INFP vykazují známky nerozhodnosti. Než se rozhodnou a začnou jednat, dlouho přemýšlejí. Jsou poháněni představivostí, introspekcí a reflexí svého vnitřního světa. Každý krok dělají promyšleně a opatrně.
Zaměření
ENFP jsou velmi nadšení, často začínají více projektů najednou a pak je nedokážou dotáhnout do konce. Je pro ně obtížné soustředit se na jednu věc po dlouhou dobu. Proto mají potíže dokončit úkoly, které začali.
Na druhou stranu, INFP jsou hlubokomyslní lidé, kteří se soustředí na daný úkol. Nevěnují pozornost rozptýlením a když začnou nějaký úkol, je pravděpodobnější, že ho dokončí.
Asertivita
ENFP jsou spokojené a sebevědomé díky své extravertní myšlenkové funkci (Te), díky níž jsou přirozeně asertivní. Dokážou bez námahy vést tým a projevovat asertivitu přátelským, neohrožujícím způsobem.
Na druhou stranu, INFP mají tendenci náhle přejít k asertivitě, když je k tomu vyprovokuje nějaká osoba nebo situace. K tomu může dojít, když se něco dostane do rozporu s jejich hodnotami a přesvědčeními, což vede okolní osoby k domněnce, že daná osoba reaguje přehnaně.
Hlavní podobnosti
Typy ENFP a INFP jsou si podobné v následujících ohledech:
1. Inovativní myšlení
Oba typy osobnosti uvažují z inovativních perspektiv, což jim pomáhá nacházet jedinečná, neotřelá řešení složitých problémů.
2. Systém hodnot
ENFP a INFP žijí svůj život v souladu se svými hodnotami a přesvědčeními. Logika a předem stanovená očekávání pro ně nemají velký význam.
3. Vytváření lepšího světa
Oba typy osobnosti mají hlubokou touhu zanechat pozitivní stopu ve světě. Dosahují toho tím, že jsou empatičtí, povzbuzují ostatní k dobrým výkonům a žijí život v souladu s vyšším cílem.
Strategie spolupráce ENFP a INFP
Někteří preferují práci o samotě, zatímco jiní se lépe uplatní v prostředí týmové spolupráce – různé typy MBTI mají různé preference. Pokud se však jejich pohled na život, styl rozhodování a přístup k práci výrazně liší, může být spolupráce náročná.
K řešení tohoto problému mohou personalisté a vedoucí týmů zavést strategie spolupráce, které zohledňují preference všech typů osobností a sjednocují je pod jednou střechou.
Zde je několik strategií, které můžete zvážit:
1. Zjednodušte komunikaci pro všechny typy osobnosti
Vytvořte pracovní prostředí, ve kterém se každý typ osobnosti – introvert, extrovert nebo kdokoli jiný – cítí jako doma a daří se mu. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je diverzifikace komunikačních kanálů, aby členové týmu mohli komunikovat navzájem v jakémkoli režimu, který preferují.
Nástroje pro správu práce, jako je ClickUp, nabízejí několik způsobů komunikace, a to vše v rámci centralizované platformy. Zaměstnanci mohou tyto kanály využívat k propojení s ostatními v reálném čase nebo asynchronně, podle toho, co jim více vyhovuje. Podívejme se, jak na to:
- Nahrávejte svou obrazovku pomocí ClickUp Clips a rychle sdílejte nápady s členy týmu. Převádějte Clips na úkoly, přiřazujte je vlastníkům, přidávejte komentáře s zpětnou vazbou a udržujte práci v pohybu. Od zapojení zákazníků, sdílení ukázek produktů, hlášení chyb a sdílení zpětné vazby k designu až po poskytování aktualizací projektů – Clips je nejjednodušší způsob komunikace.
- Spravujte veškerou komunikaci týmu na jednom místě pomocí funkce Chat View v ClickUp a spojte se s členy týmu v reálném čase. Použijte funkci @mention v komentářích k úkolům, abyste se mohli přímo obrátit na členy týmu, požádat o pomoc, získat vysvětlení, poskytnout aktualizace nebo provést následné kroky.
- Vytvořte podrobný komunikační plán pomocí šablony komunikačního plánu ClickUp.
Využijte je k vymezení cílové skupiny pro sdělování zpráv, cílů, obsahu zpráv, způsobů doručování a frekvence a zajistěte, aby interakce byly záměrnější a efektivnější.
2. Udržujte všechny na stejné vlně
Vytvořte transparentní pracovní prostředí, kde budou všichni informováni o cílech projektu, jeho postupu a termínech. Když členové týmu vědí, kdo na čem pracuje, je snazší vyhnout se konfliktům v plánování a pomoci týmu postupovat jako jeden celek.
S více než 15 přizpůsobitelnými možnostmi je ClickUp Views užitečným nástrojem k realizaci této strategie. Ať už týmy chtějí mít přehled o svých projektech z ptačí perspektivy nebo se podrobně zabývat konkrétním úkolem, mohou tak snadno učinit. Podívejme se, jak na to:
- Přetahujte úkoly, vizualizujte pokrok a včas identifikujte překážky pomocí kanbanových tabulek v zobrazení tabulek ClickUp.
- Vytvořte flexibilní plán pomocí zobrazení časové osy v ClickUp, stanovte priority úkolů na základě termínů a informujte interní i externí zúčastněné strany o aktuálním stavu.
- Zjistěte, na čem členové vašeho týmu pracují, které úkoly byly dokončeny, a odhadněte pracovní kapacitu pomocí zobrazení týmu ClickUp.
Jako aplikace pro týmovou komunikaci nabízí ClickUp také přizpůsobitelné, připravené šablony komunikačních plánů, které zajišťují transparentnost napříč týmy a hierarchiemi.
Vezměme si například šablonu komunikační matice ClickUp.
Tato šablona nabízí vizuální přehled o tom, které týmy jsou propojené a spolupracují na projektech.
Využijte je k nastínění toho, kteří členové týmu s kým a jak často komunikují, identifikujte mezery v komunikaci a eliminujte nadbytečné komunikační kanály pro větší efektivitu a rychlejší rozhodování.
Šablonu přizpůsobte tak, aby vyhovovala vašemu pracovnímu postupu, a doručujte zprávy správným zúčastněným stranám ve správný čas.
Pokud jsou pravidelné týmové schůzky nezbytnou součástí vašeho pracovního postupu, můžete k udržení přehledu využít šablonu Team Communication and Meeting Matrix Template od ClickUp.
Pomáhá týmům:
- Definujte role a odpovědnosti pro jednotlivé úkoly.
- Stanovte časové harmonogramy pro nadcházející projekty.
- Vytvořte harmonogram schůzek
- Nastínit cíle/úkoly schůzky
- Vytvořte pokyny pro pravidelné porady.
Kromě zlepšení komunikace tato šablona optimalizuje sdílení informací mezi týmy, zvyšuje odpovědnost a podporuje produktivitu.
3. Nabídněte hladkou spolupráci
Komunikační systém by měl poskytovat dostatek prostoru jak pro spolupráci, tak pro samostatnou práci, a zohledňovat preference různých typů osobnosti.
Zatímco samostatné úkoly se snadno řídí, spolupráce v mezifunkčních týmech na dálku není žádná hračka. Musíte nabídnout virtuální prostor, kde týmy mohou využít svou kreativitu a rozvíjet nové nápady, podobně jako při osobním brainstormingu.
V tom vám mohou pomoci tabule ClickUp Whiteboards.
Jedná se o vizuální platformu pro spolupráci, na které mohou členové týmu pracovat společně v reálném čase a proměňovat své nápady v smysluplné akce, i když se nacházejí v různých částech světa.
Postupujte takto:
- Brainstormujte, přidávejte poznámky a vymýšlejte nápady se svým týmem, abyste přišli s inovativními řešeními.
- Nastíňte vývoj produktů, získávání zákazníků, růst poptávky nebo jakoukoli jinou klíčovou strategii pomocí vizuálního plánu.
- Organizujte retrospektivy týmu a udržujte přehled o agilních pracovních postupech.
- Vytvářejte úkoly přímo z tabulek
- Přidejte odkazy na další úkoly, dokumenty a soubory, abyste svým akčním položkám dodali kontext.
4. Zrychlete práci pomocí umělé inteligence
Různé osobnosti přistupují k práci různými způsoby a mají různou úroveň soustředění. Například ENFP mají tendenci snadno ztrácet soustředění, pokud práce není dostatečně uspokojující. Na druhou stranu, INFP mohou zůstat soustředění na úkol, ale ten musí být v souladu s jejich hodnotami a cíli.
Jako personalisté nebo vedoucí týmů můžete zkusit optimalizovat pracovní procesy pomocí umělé inteligence, aby zaměstnanci nemuseli ztrácet čas rutinními, opakujícími se úkoly.
Praktický AI kopilot, jako je ClickUp Brain, může být skvělým doplňkem vašeho pracovního postupu, který pomáhá členům týmu zůstat produktivní a soustředit svou energii na klíčové úkoly, které posouvají věci kupředu.
Zde je několik příkladů, jak vám ClickUp Brain může usnadnit práci a ušetřit drahocenný čas:
- Vyhledávejte úkoly, dokumenty a osoby ve svém pracovním prostoru a získejte přesné odpovědi – pro rychlé dotazy nemusíte komunikovat s kolegy (pokud opravdu nechcete!).
- Vytvářejte automatizované souhrny úkolů a standupy, abyste byli informováni o pokroku svého týmu.
- Shrňte poznámky ze schůzky bez jakékoli manuální práce
- Vytvářejte zprávy a e-maily v požadovaném tónu, aniž byste museli trávit hodiny jejich psaním.
- Automatizujte psaní projektových briefů, blogových příspěvků a úpravy obsahu.
5. Podporujte profesní růst
Některé typy osobnosti, zejména ENFP, jsou motivovány osobním a profesním růstem. Vedoucí pracovníci mohou tento růst podporovat poskytováním zdrojů pro učení a rozvoj, pořádáním pravidelných školení a nabízením mentorských programů.
Jako manažer nebo personalista můžete zaměstnancům poskytnout šablony kariérních plánů a pomoci jim vytvořit plán pro dosažení jejich profesních cílů.
Můžete například použít šablonu plánu rozvoje zaměstnanců ClickUp, která vašim zaměstnancům pomůže získat nové dovednosti a připraví je na vyšší pozice ve společnosti.
Tento připravený rámec vám umožní vytvářet individuální a komplexní rozvojové plány, sledovat pokrok při dosahování cílů a udržet si ty nejlepší talenty.
Díky dostatku prostoru pro růst a učení se zaměstnanci cítí motivovaní a rozvíjejí produktivní myšlení. Šablona je navržena tak, aby odemkla nejlepší potenciál vašich zaměstnanců a zajistila, že nové dovednosti je obohatí individuálně a maximalizují jejich přínos pro organizaci.
6. Sjednoťte mezifunkční týmy pod jednou střechou
Tajemstvím úspěšné spolupráce je sjednotit všechny s většími cíli organizace a učinit je nedílnou součástí ekosystému. To není pro vzdálené, mezifunkční týmy snadné. Potřebujete nástroj pro správu práce a spolupráci, jako je ClickUp Teams.
Od vývoje produktů, marketingu, prodeje, projektového managementu a lidských zdrojů až po zákaznický servis a další oblasti – ClickUp Teams nabízí řadu funkcí navržených pro každé oddělení ve vašem pracovním prostředí.
Díky centralizovanému softwaru mohou vaše týmy spravovat své pracovní úkoly z jedné platformy. Mohou komunikovat s interními i externími zainteresovanými stranami, udržovat soulad s osobními a profesními cíli a spravovat všechny dokumenty, konverzace a zdroje související s prací na jednom místě.
Není třeba přecházet z jedné aplikace do druhé – ClickUp zvládne vše!
📮ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků využívá pro komunikaci v týmu především e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací. S aplikací pro práci, jako je ClickUp, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty sjednotí na jednom místě! Je čas na centralizaci a zvýšení energie!
Jedna platforma pro více typů osobnosti
Porozumění nuancím osobnostních typů INFP a ENFP usnadňuje řízení lidí a pomáhá v nich probudit to nejlepší.
Implementujte strategie, o kterých jsme hovořili výše, pomocí komplexního softwaru pro řízení projektů ClickUp a připravte se na lepší a efektivnější spolupráci.