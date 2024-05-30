Shrnutí knihy The Manager’s Path: Recenze a klíčové poznatky

Jste technický ředitel, který se snaží vést několik technických týmů? Chcete úspěšně zvládnout složitosti své kariéry?
Pokud pracujete v oblasti IT, technologií, inženýrství nebo managementu, určitě jste už slyšeli o knize The Manager’s Path od Camille Fournier nebo vám ji někdo doporučil.
Tato kniha zasvěceně popisuje technologické lídry, kteří řídí růst. Je to silný průvodce a motivátor pro každého, kdo se snaží rozvíjet svou filozofii řízení.
Fournierová, sama zkušená technologická líderka, uznává jedinečné výzvy, kterým čelí jednotlivci při přechodu z technických rolí do vedoucích pozic v odvětví, které postrádá dostatečné vedoucí zdroje.
Pokud jste tuto klasiku v oblasti řízení týmů ještě nečetli, nezoufejte!
V našem shrnutí knihy The Manager’s Path vám pomůžeme osvojit si nejlepší ponaučení z knihy a přizpůsobit je vašemu stylu řízení.
Shrnutí knihy Manager’s Path v kostce
- Autor: Camille Fournier
- Počet stran: 244
- Rok vydání: 2017
- Odhadovaná doba čtení: 4 hodiny 30 minut
The Manager’s Path od Camille Fournier může být vaším plánem, jak se stát úspěšným lídrem v technologickém průmyslu. Překlenuje propast mezi technickými znalostmi a měkkými dovednostmi, které jsou nezbytné pro úspěšné vedení.
Fournier, bývalý technický ředitel společnosti Rent the Runway, odborně ilustruje výzvy, kterým čelí manažeři v oblasti inženýrství, a nabízí rady pro každou fázi kariéry.
Její kniha se čte jako by vám po boku stál mentor, který s vámi sdílí moudrost získanou v praxi. Začíná prvními kroky v managementu, jako je stát se mentorem a vést mladší kolegy. Naučíte se rozpoznávat potenciál, rozvíjet talent a poskytovat jim ten rozhodující impuls, který jim pomůže zazářit.
S postupem času se výzvy stupňují. Tato kniha vás vybaví schopnostmi řešit dynamiku týmu, budovat soudržnou jednotku a zvládat nevyhnutelné konflikty. Naučíte se, jak ovládnout umění porozumět potřebám a ambicím svého týmu.
Ale vedení se netýká pouze vašeho týmu. Je tu také společnost. Kniha nabízí poznatky o orientaci ve složitých firemních strukturách, pochopení celkového kontextu a ovlivňování rozhodnutí z pohledu vedení.
Cesta pokračuje a provede vás manažerskými pozicemi, od technického vedoucího až po vyšší funkce. Budete se potýkat s obtížnými otázkami:
- Jak efektivně delegovat?
- Jak měřit úspěch?
- Jak říct ne, když je to nutné?
Kniha The Manager’s Path klade důraz na sebeuvědomění. Připomíná vám, že i váš manažer je člověk, který čelí vlastním výzvám. Povzbuzuje vás, abyste převzali odpovědnost za svou kariéru, komunikovali své cíle a aktivně se podíleli na svém rozvoji.
Tato kniha vám poskytne odborné znalosti potřebné k vytvoření kultury týmové spolupráce a komunikační dovednosti nezbytné pro řízení více týmů a vynikající výkon ve vaší práci.
Hlavní body knihy The Manager’s Path od Camille Fournier
Cesta k tomu, stát se lídrem, není snadná. Fournier stanovuje základní chronologii cesty manažera, zejména v odvětví, kde mají lídři k dispozici méně učebnic, nástrojů a rámců, které by jim sloužily jako vodítko.
Nyní vám představujeme několik klíčových poznatků ze shrnutí knihy The Manager’s Path .
1. Posilujte týmy, aniž byste je chránili
Noví manažeři často pociťují potřebu chránit své týmy před tlaky práce. Kniha s tímto názorem nesouhlasí.
I když je v pořádku chránit svůj tým před zbytečným stresem, úplné izolování jejích členů od pracovních výzev může být škodlivé pro jejich růst.
Fournier navrhuje poskytnout kontext týkající se výzev, aby týmy lépe pochopily „proč“ za svou prací. To buduje odpovědnost týmu a zvyšuje jeho vnímavost vůči konstruktivní kritice.
2. Ovládněte umění řízení lidí
Najít dobrého manažera může být obtížné. Může se stát, že skončíte s někým, kdo je nedbalý nebo mikromanaguje každý váš krok.
Co tedy dělá dobrého manažera výjimečným?
Fournier to vysvětluje jasně: Dobří manažeři aktivně investují do vašeho růstu. Pořádají pravidelné schůzky, aby vám poskytovali průběžnou zpětnou vazbu (pozitivní i konstruktivní) a pomáhali vám se zlepšovat. A co je nejdůležitější, zacházejí s vámi s respektem a vytvářejí bezpečné prostředí.
3. Rozvíjení efektivního mentorství
Mentorství nabízí jedinečnou příležitost rozvíjet vedoucí schopnosti v prostředí s nízkými riziky. Na rozdíl od formálních manažerských rolí jsou důsledky chyb méně závažné, což z něj činí ideální tréninkové prostředí.
Ideální páry mentor-mentee se často vyvíjejí organicky. Seniorní inženýr může přirozeně vést juniorního kolegu k vyšší produktivitě. Tyto vzájemně prospěšné vztahy vzkvétají na základě společných zájmů. Nucené páry však mohou být neúčinné. Ne každý potřebuje mentora a některým párům může chybět synergie.
Fournier identifikuje „alfa geeka“ – typ osobnosti, který upřednostňuje inteligenci a technické dovednosti. Tito jedinci se často prezentují jako neomylní, podkopávají práci svých kolegů a často bez varování přepisují kód.
Ačkoli je s nimi obtížné pracovat a jsou špatnými manažery, alfa geekové mohou těžit z mentorství. Naučit se komunikační a poslechové dovednosti je může proměnit z jednotlivců chlubících se svými znalostmi v lídry, kteří si cení spolupráce.
Profesionální tip: Využijte tyto bezplatné šablony komunikačního plánu projektu k vytvoření komplexní strategie, kterou budou všichni dodržovat!
4. Definice technologického lídra a jeho odpovědnosti
Název „tech lead“ může odkazovat na jedinečnou fázi technické kariéry nebo kariérního postupu, která se jeví jako vrchol technické odbornosti, ale Fournier tuto mylnou představu vyvrací. Tvrdí, že Tech Lead není cílem, ale jedinečným „souborem odpovědností“.
Technologičtí lídři, kteří řídí růst, zastávají více rolí. Nadále píší kód a drží krok s technickými vylepšeními. Jsou však také mostem mezi svým týmem a vedením, překládají technické složitosti a hájí potřeby svého týmu.
Ačkoli technické rozhodování zůstává základní funkcí, role manažera zahrnuje také posilování členů týmu a odstraňování překážek, které brání jejich pokroku. Jedná se o složitý balanc.
Fournierová nabízí varovný příklad: někteří technologičtí vedoucí se cítí povinni překonávat všechny překážky sami a pracovat do noci. Zdůrazňuje, že to není žádná čest.
Silní manažeři v oblasti inženýrství by měli využívat talenty svého týmu a vytvářet prostředí spolupráce, ve kterém se daří všem.
Tip pro profesionály: Vytvořte správnou strukturu týmu pro vaši společnost výběrem z těchto osmi typů.
5. Řízení nových podřízených vztahů
Fournier používá termín „vedoucí inženýr“ k popisu řízení v práci. Jedním z jejích základních principů je, aby vedoucí inženýři upřednostňovali udržení technické relevance. To dává dokonalý smysl, protože nemůžete efektivně vést svůj tým, pokud nejste v kontaktu se složitostmi jejich práce.
Tato výzva se ještě zintenzivní, když přijmete nové zaměstnance. Budování důvěry a vztahů se stává prvořadým úkolem. Autorka navrhuje techniky otevřené komunikace, jako je kladení cílených otázek.
Například, preferují osobní zpětnou vazbu nebo zpětnou vazbu e-mailem? Nelíbí se jim konkrétní chování managementu, jako je vynechávání individuálních schůzek? Pochopení těchto preferencí připravuje půdu pro dynamičtější spolupráci.
Hladké zapracování nových zaměstnanců je dalším důležitým aspektem vedení týmu. Fournier doporučuje vytvořit jasný plán na 30, 60 a 90 dní s dosažitelnými cíli, ideálně na základě zkušeností s předchozími zaměstnanci. Tento strukturovaný přístup stanoví jasná očekávání a včas identifikuje potenciální nesoulady.
6. Vstup do velké ligy
Na rozdíl od obecných vedoucích pozic vyžadují technické vedoucí pozice jedinečný přístup. Kniha se zabývá konkrétními povinnostmi, které spadají do této oblasti.
Za prvé, existuje vrcholové vedení v oblasti výzkumu a vývoje. Tito lídři podporují experimentování a upřednostňují nejmodernější řešení, která posouvají společnost vpřed.
Na druhé straně technologičtí vizionáři předpovídají, jak může technologie revolučně změnit podnikání, a identifikují strategické příležitosti pro růst.
Silní techničtí lídři mají organizační nadání. Zajišťují, aby projekty měly k dispozici odpovídající personál a aby na správném místě byli ti správní lidé, kteří zajistí úspěch.
Proměna velkolepých vizí v realitu vyžaduje bezchybné provedení.
Zde vynikají vedoucí pracovníci v plánování, stanovování priorit úkolů a koordinaci úsilí napříč několika týmy. Jsou to technologičtí evangelisté společnosti, kteří umí prezentovat produkt na schůzkách s klienty a vzbuzovat nadšení.
Fournier uznává, že vytvoření vítězné strategie je základním kamenem vedení na nejvyšší úrovni.
7. Navigace v kultuře bootstrappingu
Budování zdravých týmů závisí na pochopení základních hodnot vaší společnosti a kultury, která je odráží. Pro Fourniera je kultura neviditelným pojivem, které drží tým pohromadě – nepsanými pravidly, která řídí profesionální chování.
Dobrý kariérní žebříček je kulturním nástrojem. Nastavuje cestu pro profesní růst ve vaší společnosti a ovlivňuje manažery v oblasti náboru, hodnocení výkonu a povýšení.
Jak tedy vytvořit kariérní žebříček, který posílí váš tým?
Klíčem je spolupráce. Vyžádejte si zpětnou vazbu od vedoucích manažerů a inženýrů a jejich poznatky zapracujte do rámce.
Prostudujte si jiné společnosti a využijte jejich příklady k vytvoření osvědčených postupů. Zvažte, jak kariérní cesty ve vaší společnosti odpovídají celkové struktuře odměňování, obvykle s platovými pásmy přiřazenými ke každé úrovni.
Pokud vaše společnost funguje na základě ploché hierarchie, musíte si uvědomit, že hodnocení výkonu v rámci jedné úrovně se může lišit. Váš plán kariérního růstu by měl být dostatečně flexibilní, aby tuto skutečnost zohledňoval.
Například řízení inženýrství, ačkoli je náročné, může být přirozeným krokem pro ty, kteří usilují o profesní růst.
Váš styl řízení se mění v závislosti na tom, jaké týmy řídíte. Kniha The Manager’s Path vás vybízí, abyste její principy přizpůsobili tak, aby co nejlépe vyhovovaly vašemu stylu řízení.
Populární citáty z knihy Manager’s Path
Zde je přehled nejoblíbenějších citátů z této knihy, které vás motivují k tomu, abyste si ji vybrali jako svou příští četbu:
Není nic horšího než pocit, že nedokážete sami učinit jediné rozhodnutí, nebo že každou vaši práci musí váš nadřízený dvakrát či třikrát kontrolovat.
Není nic horšího než pocit, že nedokážete sami učinit jediné rozhodnutí, nebo že každou vaši práci musí váš nadřízený dvakrát či třikrát kontrolovat.
Tento citát zdůrazňuje, jak mikromanagement může potlačovat kreativitu a iniciativu. Vysílá nesprávný signál, že nedůvěřujete schopnostem svého týmu, což vede k pocitu frustrace a odcizení vašeho týmu inženýrů.
Nejlepší způsob, jak řídit lidi, je nejprve řídit sám sebe.
Nejlepší způsob, jak řídit lidi, je nejprve řídit sám sebe.
Lídři vedou příkladem. Efektivním řízením svého času, emocí a priorit dáváte příklad svému týmu a podporujete kulturu sebeuvědomění a odpovědnosti.
Nespoléhejte se výhradně na konsensus nebo hlasování. Může to vést k rozmělněným rozhodnutím, se kterými nikdo není opravdu spokojený.
Nespoléhejte se výhradně na konsensus nebo hlasování. Může to vést k rozmělněným rozhodnutím, se kterými nikdo není opravdu spokojený.
Ačkoli je spolupráce důležitá, manažeři používají efektivní strategie vedení, aby mohli činit rozhodná rozhodnutí. Rozhodování založené na konsensu může často vést k průměrnosti projektů a bránit pokroku.
Myšlenka, že role technického vedoucího by měla být automaticky přidělena nejzkušenějšímu inženýrovi, který dokáže zvládnout nejsložitější funkce nebo píše nejlepší kód, je častým omylem, kterému podléhají i zkušení manažeři.
Myšlenka, že role technického vedoucího by měla být automaticky přidělena nejzkušenějšímu inženýrovi, který dokáže zvládnout nejsložitější funkce nebo píše nejlepší kód, je běžným omylem, kterému podléhají i zkušení manažeři.
Tento citát vyvrací mýtus, že technické znalosti samy o sobě stačí k tomu, aby se někdo stal technickým vedoucím. Efektivní technický vedoucí musí kromě technických znalostí disponovat také silnými vedoucími a komunikačními schopnostmi.
Brilantní blbci jsou vysoce výkonní lidé, kteří jsou zároveň blbci. Obvykle jsou velmi inteligentní a dokážou dosáhnout působivých výsledků, ale za sebou zanechávají stopu neštěstí. Brilantní blbce nepovyšujte.
Brilantní blbci jsou vysoce výkonní lidé, kteří jsou zároveň blbci. Obvykle jsou velmi inteligentní a dokážou dosáhnout působivých výsledků, ale za sebou zanechávají stopu neštěstí. Brilantní blbce nepovyšujte.
Tento citát varuje před upřednostňováním emoční inteligence a vytvářením pozitivní dynamiky týmu. Silné technické dovednosti jsou sice cenné, ale lídr, který vytváří toxické prostředí, nakonec brání celkovému úspěchu.
Tyto citáty vám pomohou zapamatovat si a zamyslet se nad základními manažerskými principy zdůrazněnými v knize, ale jako technologický lídr potřebujete správné nástroje, abyste je mohl implementovat.
Aplikujte poznatky z knihy The Manager’s Path pomocí ClickUp
Software pro řízení projektů ClickUp nabízí mnoho funkcí, které vám pomohou převést principy knihy The Manager’s Path do praxe.
Platforma vám pomůže vybudovat kulturu transparentnosti, posílit postavení členů týmu a vytvořit podpůrné pracovní prostředí.
1. Budování důvěry prostřednictvím transparentnosti
Jako pokročilá platforma pro řízení projektů je ClickUp založen na etice spravedlivých pracovních postupů a nabízí přehlednost a jasnost na všech úrovních vaší pracovní síly.
Díky více než 15 flexibilním zobrazením ClickUp můžete pro svůj tým vytvořit přizpůsobené pracovní postupy. Získáte tak podrobný přístup k pracovním plánům a projektům všech členů týmu, což vám umožní sledovat a monitorovat výsledky v reálném čase.
Zde je přehled toho, jak můžete flexibilní zobrazení využít ve svůj prospěch:
- Organizujte projekty, plánujte časové osy a vizualizujte práci svého týmu v flexibilním kalendáři, který díky zobrazení kalendáře ClickUp udržuje všechny na stejné vlně.
- Vytvořte dokonalý pracovní postup Kanban pro vizualizaci úkolů a postupu projektu. Seskupte tabule podle stavu, přidělené osoby a priority, abyste identifikovali úzká místa a udrželi své projekty v pohybu pomocí zobrazení tabule.
- Vytvořte vizuální přehled pro uspořádání nápadů, projektů a pracovních postupů. Snadno převádějte myšlenkové mapy ClickUp na sledovatelné úkoly, na kterých můžete spolupracovat se svým týmem.
- Nastavte a sledujte pracovní vytížení svého týmu, abyste snadno zjistili, kdo má nedostatečné nebo nadměrné vytížení. Přidejte odhady času a priority k úkolům svého týmu, aby každý věděl, na čem má pracovat. Určete, která práce může vyžadovat další zdroje týmu, a snadno přidejte přidělené osoby pomocí zobrazení Workload (Pracovní vytížení).
- Sledujte, kdo co udělal v konkrétním seznamu, složce, prostoru nebo pracovním prostoru. Rychle si prohlédněte komentáře, úpravy a aktualizace a filtrujte podle členů týmu, abyste viděli, na jakých úkolech projektu pracují. Vyberte typy pracovních činností, které chcete zobrazit, a podívejte se na podrobnosti projektu v zobrazení činností.
2. Spolupráce s týmem
The Manager’s Path zdůrazňuje, jak důležité je, aby vedoucí týmu překonal bariéry mezi jednotlivými odděleními a zajistil lepší spolupráci.
Vytvořit bezpečné prostředí pro nekomunikativní zaměstnance a chránit pracovní kulturu před nezdvořilými zaměstnanci není snadné.
Zde vám ClickUp Docs a ClickUp Chat View mohou pomoci překlenout komunikační mezery a taktně řešit rušivé vlivy v týmu.
Detekce spolupráce vám pomáhá spolupracovat s členy vašeho týmu v Docs tím, že vám umožňuje psát, upravovat nebo brainstormovat nápady.
Můžete vytvářet krásně navržené webové stránky nebo wiki a sdílet je se svými přímými podřízenými. Chcete-li motivovat své zaměstnance, zmiňujte je v komentářích a poskytujte jim okamžitou pozitivní zpětnou vazbu.
Můžete také propojit dokumenty a úkoly, abyste měli přístup ke sdíleným nebo vytvořeným informacím souvisejícím s jedním projektem.
Využijte chatovací kanály v reálném čase v ClickUp ke zlepšení komunikace v týmu. Pomocí @zmínek můžete do pracovních konverzací přidat kohokoli a přiřazovat komentáře, aby váš tým pokračoval v plnění úkolů.
Můžete také rychle odpovídat na otázky, sdílet novinky, poskytovat korekční zpětnou vazbu a rychle poskytovat vysvětlení, čímž udržíte tempo. To je v souladu s Fournierovým poselstvím o otevřené a včasné komunikaci.
Neformální komunikace může budovat vztahy a kamarádství ve vašem týmu. Sdílení rychlých úspěchů, povzbuzování nebo prostě jen neformální konverzace mohou vnést pozitivní atmosféru do vašeho pracovního prostředí.
The Manager’s Path zdůrazňuje důležitost řízení týmu a kultury a Chat View slouží jako nástroj k pěstování této kultury lidských vztahů.
3. Efektivní řízení lidí
Díky řadě nástrojů pro spolupráci v ClickUp můžete nejen komunikovat a budovat transparentnost, ale také snadno řídit lidi prostřednictvím technologické hierarchie vaší společnosti.
Knihovna připravených a vysoce přizpůsobitelných šablon na ClickUp vám pomůže ušetřit čas a okamžitě se pustit do základů řízení.
S šablonou plánu řízení týmu ClickUp je snazší položit základy pro úspěch.
Tato šablona dokonale ztělesňuje filozofii knihy The Manager’s Path. Pomůže vám stanovit jasné cíle pro váš tým, což je zásadní první krok.
Můžete snadno nastínit role a odpovědnosti a zajistit, aby každý rozuměl své úloze a tomu, jak přispívá k celkovému obrazu. Členové týmu přebírají odpovědnost za svou práci a jsou motivováni k iniciativě a vynikajícím výkonům.
V této šabloně můžete:
- Vytvořte vlastní stavy, jako například Zrušeno, Dokončeno, Zaseknuto, K vyřízení a V zpracování, abyste mohli sledovat pokrok týmu.
- Přidejte vlastní pole pro přidání atributů pro správu úkolů, jako jsou oddělení a kategorie.
- Přidejte vlastní zobrazení, jako jsou Agenda, Agenda podle oddělení, Stav podle oddělení a Průvodce pro začátečníky, abyste měli snadný přístup k informacím o úkolech.
Šablona také usnadňuje vytváření jasných komunikačních protokolů.
Stejně jako kniha The Manager’s Path prosazuje otevřenou komunikaci, i tato šablona stanovuje očekávání ohledně sdílení informací, podporuje transparentnost a snižuje zmatek v týmu.
Pro rychle se měnící prostředí vám kniha The Manager’s Path ukazuje potřebu přizpůsobivého vedení – máme pro vás šablonu, která vám s tím pomůže.
Vizualizujte svůj produktový plán a získejte jasný přehled o dlouhodobé vizi pomocí šablony Agile Team Roadmap od ClickUp.
Rozdělením funkcí na zvládnutelné úkoly můžete zajistit, že všichni budou postupovat podle okamžitých kroků nezbytných k dosažení větších cílů.
S touto šablonou můžete:
- Vytvářejte úkoly s vlastními stavy, jako jsou Hotovo, Odloženo, Probíhá a K provedení, abyste mohli sledovat průběh každého kroku.
- Přidejte vlastní pole pro kategorizaci a přidejte atributy pro správu úkolů a snadnou vizualizaci kroků projektu, jako je dopad, strategický cíl, strategický význam, doba trvání v dnech a odhadované úsilí.
- Přidejte vlastní zobrazení, jako je průvodce pro začátečníky, strategické cíle, agilní produktová roadmapa, stav a produktový plán.
Tato transparentnost buduje důvěru a udržuje všechny v souladu, i když se priority mění. Iterativní povaha agilního vývoje, který je klíčovým aspektem této šablony, umožňuje provádět úpravy podle potřeby a synchronizovat je s potřebou přizpůsobivosti zdůrazněnou v knize The Manager’s Path.
Dalším základním principem knihy The Manager’s Path je otevřená komunikace, která pomáhá budovat úspěšné týmy. Šablona ClickUp pro týmovou komunikaci a schůzky vám k tomu může pomoci!
Už nemusíte luštit tajemné e-maily ani přemýšlet, kde najít důležité aktualizace. Tato šablona stanoví jasné „komunikační kanály“ – představte si je jako určené vysílačky pro různé typy informací.
Díky tomuto nástroji v reálném čase můžete mít přehled o všech naléhavých záležitostech, zatímco podrobné diskuse můžete ponechat pro speciální schůzky. Tím zajistíte, že všichni dostanou potřebné informace co nejefektivnějším způsobem.
Fournier zdůrazňuje význam individuálních schůzek, aby se každý člen týmu cítil oceněn. Tato šablona vám připomene, abyste naplánovali tyto důležité rozhovory a sledovali body, o kterých budete hovořit.
S touto šablonou
- Vytvořte vlastní stavy, jako například Zrušeno, Hotovo, Probíhá a K provedení, abyste mohli sledovat průběh schůzek a komunikace.
- Přidejte vlastní pole pro správu úkolů a snadno vizualizujte pokrok v komunikaci týmu.
- Přidejte si vlastní zobrazení, jako je plán schůzek, průvodce pro začátečníky, stav schůzek a matice komunikačních schůzek, abyste měli vše pod kontrolou.
Představte si člena týmu, který má spoustu nápadů, ale váhá se jimi podělit před větší skupinou. Naplánovaná individuální schůzka – vytvořená pomocí šablony – poskytuje bezpečný prostor pro otevřenou diskusi a výměnu cenné zpětné vazby.
Fournier to dobře shrnuje: „Úkolem manažera je usnadnit zaměstnancům práci tím, že vytvoří příznivé prostředí, ve kterém se dá pracovat.“
ClickUp vám s tím pomůže a ještě mnohem víc!
Posilte svůj tým podle knihy Manager’s Path
Fournierova moudrost přesahuje teorii: kniha nabízí praktické rámce a použitelné rady. The Manager’s Path si klade za cíl zlepšit váš profesní růst tím, že se soustředí na technické aspekty a udržuje členy vašeho týmu zapojené a motivované.
Tato kniha je cenným průvodcem, ale je to jen výchozí bod. Potřebujete moderní platformy pro řízení projektů, které nabízejí rozmanité funkce, které posilují manažery a zefektivňují pracovní postupy týmů.
Díky využití možností ClickUp můžete proměnit svůj technický tým z tvrdě pracující skupiny na vysoce výkonnou jednotku, která spolupracuje a efektivně dosahuje mimořádných výsledků. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes a přijměte klíčové principy knihy The Manager’s Path tím, že je uvedete do praxe!