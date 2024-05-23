Jak se vyhnout předsudkům založeným na blízkosti na pracovišti

Všichni máme sklon k nevědomým předsudkům, které ovlivňují naše chování v osobním životě i na pracovišti. Jedním z nich je předsudek blízkosti.
Buďme upřímní. I když máme ty nejlepší úmysly, někdy nejsme na pracovišti tak spravedliví, jak bychom si přáli. Předsudky založené na blízkosti se mohou vkrádat, aniž bychom si toho všimli – zejména když pracujeme na dálku nebo s hybridními týmy.
Ale co je to vlastně předsudek blízkosti a jak se mu můžeme na pracovišti vyhnout? Pojďme se na to podívat trochu blíže.
Co je předsudek blízkosti?
Předsudek blízkosti je lidská tendence upřednostňovat lidi nebo věci, které jsou nám fyzicky blízko. Je to, jako by náš mozek měl své oblíbence. S lidmi, které v kanceláři vídáme často, budujeme silnější vztahy.
Předsudek blízkosti se na pracovišti projevuje několika způsoby: preferenčním zacházením, flexibilnějšími pracovními podmínkami, častým uznáním a povýšením a lepším přístupem k projektům a příležitostem k rozvoji pro členy týmu v kanceláři.
Vytváří významné rozdíly v tom, jak jsou vnímáni a zacházeno se zaměstnanci na dálku, což vede k nespokojenosti a snížené produktivitě týmu. To také ztěžuje udržení zaměstnanců.
Porozumění předsudku blízkosti
Předsudek blízkosti je jako učitel, který vždycky volá studenty, kteří sedí v první řadě, ty, které vidí a s nimiž nejvíce komunikuje. Ale proč? Je to jednoduché – známost vyvolává pocit důvěry a pohodlí a ovlivňuje to, jak vnímáme lidi na pracovišti.
Je to způsob, jakým náš mozek hledá zkratky. Přirozeně se cítíme pohodlněji a důvěřujeme více lidem v našem blízkém okolí, kterým se častěji setkáváme a s nimiž komunikujeme. Tento pocit pohodlí se může nespravedlivě promítnout do lepších příležitostí, povýšení nebo dokonce pozitivnější pozornosti pro ty, kteří patří do „vnitřního kruhu“, než pro ty, kteří pracují na dálku.
Pracovníci na dálku mohou být přehlíženi při povýšeních, zajímavých projektech nebo uznání jednoduše proto, že jsou méně viditelní než jejich kolegové v kanceláři. Když mají pocit, že jejich přínos není dostatečně oceněn, může to potlačit produktivitu a inovativnost. Pocit podceňování kvůli předsudku blízkosti může vést k odcizení, zášti a snížené motivaci mezi zaměstnanci na dálku.
Předsudek blízkosti: Vztah k atribuce (psychologie) a kognitivnímu předsudku
Přisuzovací předsudek (psychologie)
Teorie atribuce vysvětluje, jak ospravedlňujeme své vlastní chování a chování ostatních. Například úspěch nebo vyšší hodnocení výkonu zaměstnanců v kanceláři připisujete jejich pracovní morálce nebo oddanosti firemní kultuře a přehlížíte podobné úspěchy zaměstnanců pracujících na dálku.
Kognitivní předsudek
Kognitivní předsudky jsou tendence uvažovat způsobem, který může vést k nesprávným úsudkům nebo nelogickým závěrům. Představte si je jako optické iluze pro náš mozek, které zkreslují způsob, jakým vnímáme a zpracováváme informace. V tomto případě je iluzí „známé = dobré“, což může vést k nespravedlivým výhodám pro ty, které vídáme častěji.
Příklady a scénáře předsudku blízkosti v praxi
- Hodnocení výkonu: Manažer může neúmyslně dát vynikající hodnocení zaměstnanci pracujícímu na místě, zatímco zaměstnanec pracující na dálku, který odvádí stejně skvělou práci, dostane standardní hodnocení.
- Přiřazování projektů: Zdá se, že zajímavé nové projekty vždy dostávají zaměstnanci, kteří se zastaví u manažera na krátkou rozmluvu.
- Mentorství: Neformální mentorství se může snadno stát příkladem předsudku blízkosti, kdy zaměstnanci, kteří chodí s šéfem na kávu, získávají také více příležitostí k profesnímu růstu a postupu, rad a podpory.
- Budování týmu: Může to ovlivnit i zábavné akce! Zaměstnanci pracující na místě mohou navázat silnější vztahy se svými kolegy a zaměstnanci pracujícími na dálku, protože mají stejný přístup k neformálním rozhovorům během přestávky na oběd, o které zaměstnanci pracující na dálku přicházejí.
Předpojatost založená na blízkosti vs. předpojatost založená na dostupnosti: vysvětlení a rozlišení
Předpojatost vůči blízkým si představte jako neviditelný klub „cool kids“. Lidé v tomto klubu jsou fyzicky blízko těm, kteří rozhodují (šéf, vedoucí projektu atd.). Mají tendenci dostávat více pozornosti, lepší příležitosti a všestranné zvýhodňování, i když si to možná nezaslouží.
Předsudek blízkosti je však často zaměňován s předsudkem dostupnosti, který je podobný, ale není zcela stejný.
Co je předsudek dostupnosti?
Předpojatost dostupnosti je jako posedlost našeho mozku nejnovějšími lesklými věcmi. Dochází k ní, když rozhodujeme na základě toho, co si nejlépe pamatujeme , a ne nutně na základě toho, co je nejpřesnější nebo nejdůležitější. Pokud tedy kolega udělá chybu těsně před hodnocením, může to zastínit objektivní záznam všech dobrých výsledků, kterých dosáhl během roku.
Předpojatost založená na blízkosti i předpojatost založená na dostupnosti vedou k nespravedlnosti, ale mají různé dopady:
- Předpojatost založená na blízkosti: Záleží na tom, kdo je vám nablízku. Zaměstnanci, kteří tráví čas v kanceláři, mají více příležitostí setkat se s rozhodujícími osobami a potenciálně získat příležitosti, i když nejsou nejkvalifikovanější.
- Předsudek dostupnosti: Jde o to, co si pamatujete. Jeden velký úspěch nebo jediná chyba mohou v našich myslích převážit nad někým, kdo odvádí trvale dobrou práci.
Zmírnění předsudku blízkosti
Pochopení toho, jak se vyhnout předsudkům založeným na blízkosti na pracovišti, je ekvivalentem výcviku superhrdinů pro boj proti nespravedlnosti na pracovišti! Zejména nyní, v době hybridních a vzdálených pracovních prostředí, potřebujeme speciální strategie pro boj proti předsudkům vůči vzdáleným zaměstnancům, abychom zajistili, že každý dostane spravedlivou šanci, bez ohledu na to, kde pracuje.
Zde je několik konkrétních kroků, které můžete podniknout k dosažení svých cílů:
Vytvořte inkluzivnější pracovní prostředí
Inkluzivita je protijedem proti předsudkům založeným na blízkosti. Zde je návod, jak vytvořit inkluzivní pracovní prostředí a řešit předsudky založené na blízkosti:
- Zkuste to změnit: Zvažte fyzickou účast na čtvrtletních setkáních zaměstnanců nebo teambuildingových akcích jako nezbytnou pro zaměstnance pracující na dálku a příležitostné dny práce na dálku pro zaměstnance pracující v kanceláři. To podporuje inkluzivitu a empatii vůči různým pracovním stylům.
- Podporujte virtuální setkání : Naplánujte týmové přestávky na kávu nebo virtuální obědy, které se zaměří na vzájemné poznávání, nejen na pracovní záležitosti.
- Podporujte zaměstnance pracující na dálku: Veřejně oceňujte přínos zaměstnanců pracujících na dálku. Zviditelněte jejich úspěchy všem ve společnosti. Tímto způsobem oceníte úsilí všech zaměstnanců a dáte jim pocit, že jsou ceněni.
Zaveďte objektivní řízení výkonu a odměňování
Podpora spravedlnosti na pracovišti vyžaduje strategii! Zde přicházejí na řadu jasné metriky a sledování výkonu:
- Stanovte jasné cíle: Objektivně hodnotte výkonnost svého týmu. „Dělejte dobrou práci“ je příliš vágní. Definujte, jak vypadá úspěch, konkrétními a měřitelnými pojmy pro každou roli, pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a vytvořením cílů a klíčových výsledků (OKR).
- Sledujte vše: Používejte nástroje k zaznamenávání úspěchů, bez ohledu na to, kde kdo pracuje. Pomáhá to vyhnout se předsudkům založeným na blízkosti na pracovišti, když přijde čas na povýšení nebo přidělení projektů.
- Podporujte transparentnost odměn: Vysvětlete, proč někdo dostane bonus, odměnu nebo povýšení! Propojte tyto odměny přímo s těmi jasnými cíli, o kterých jsme mluvili, a povzbuzujte všechny členy týmu k lepším výkonům.
Zaveďte zásady a strategie upřednostňující práci na dálku
Zajištění rovných podmínek pro zaměstnance pracující na místě i na dálku vyžaduje změnu našeho myšlení a přijetí přístupu „remote-first“ (upřednostnění práce na dálku). Zde je návod, jak toho dosáhnout:
- Schůzky pro všechny: Stanovte pravidla pro hybridní schůzky (kvalitní zvuk/video, rovnocenná účast, žádné vedlejší rozhovory), upřednostňujte schůzky na dálku a poskytujte záznamy/shrnutí pro ty, kteří se nemohou zúčastnit živých schůzek.
- Pravidlo dokumentů: Aktualizace projektů, poznámky a klíčové informace zpřístupňujte písemně. Takto budou všichni v obraze.
- Využijte asynchronní komunikaci: Používejte nástroje, které lidem umožňují pracovat podle jejich harmonogramu. To je spravedlnost v praxi, zejména v různých časových pásmech! Používejte software pro správu talentů, platformy pro sdílení dokumentů a chatovací nástroje, které poskytují samostatný kanál pro diskuse o projektech.
Vytvářejte proaktivní a inkluzivní komunikační postupy
Komunikace s členy týmu na dálku a zaměstnanci na místě je klíčem k tomu, aby se předešlo předsudkům založeným na blízkosti. Musíme vynaložit zvláštní úsilí, abychom do rozhodovacího procesu zapojili všechny:
- Provádějte pravidelné kontroly: Zapojte členy pracující na dálku vytvořením stand-up kanálů, kde každý člen může sdílet své denní úkoly. Můžete také naplánovat týdenní nebo měsíční individuální schůzky s členy týmu pracujícími na dálku, abyste prodiskutovali práci, poskytli zpětnou vazbu nebo vymysleli nové nápady.
- Požádejte o názory: Shromažďujte nápady od všech pomocí technik, jako je round-robin (kdy každý dostane slovo). Vyzvěte také tišší členy, aby se podělili o své názory, a poskytněte jim možnost písemných nebo asynchronních příspěvků.
- Vyhněte se vytváření kategorií: Vyhněte se frázím jako „lidé v kanceláři“ nebo „ti oddělení pracovníci“ založeným na umístění.
Jak předcházet předsudkům založeným na blízkosti na pracovišti
Překonání předsudku blízkosti vyžaduje soustavné úsilí. Naštěstí nám to technologie usnadňují! Podívejme se na nástroje a strategie specifické pro vzdálené/hybridní týmy, které pomáhají předcházet předsudku blízkosti na pracovišti:
Důležitost zavedení nástrojů pro spolupráci v rozptýlené pracovní síle
- Okamžité aktualizace: Používejte nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp, aby všichni měli přehled o jasně přidělených úkolech, termínech a záznamech o pokroku. Už se nemusíte spoléhat na to, kdo byl náhodou v kanceláři, když bylo rozhodnutí učiněno.
- Komunikace v reálném čase: Používejte ClickUp Chat pro okamžité zasílání zpráv, rychlé diskuse a neformální kontroly. Napodobuje „obědovou přestávku“ bez vyloučení lidí pracujících na dálku. Můžete přidávat zdroje, přiřazovat úkoly pomocí @zmínek, sdílet aktualizace a projekty a vytvářet zobrazení chatu pro diskusi o úkolech při jejich zpracování.
- Videokonference s nástroji pro zvýšení zapojení: Jděte nad rámec základních procesů schůzek a zvyšte zapojení. Využijte funkce pro spolupráci, jako jsou ClickUp Whiteboards nebo sdílené dokumenty, abyste podpořili účast a spolupráci v reálném čase, nikoli jen pasivní poslech. Můžete sledovat aktivitu všech účastníků, brainstormovat nápady a přidávat poznámky.
Využití vzdělávacích technologií pro strategie učení a rozvoje
Zvyšování kvalifikace by mělo být dostupné pro všechny, nejen pro lidi v kanceláři. Technologie umožňuje překonat předsudky založené na blízkosti na pracovišti prostřednictvím:
- Systémy pro správu vzdělávání (LMS): Platformy jako Coursera nebo Udemy poskytují přístup ke kurzům, certifikacím a rozvoji dovedností – bez ohledu na to, kde zaměstnanec žije.
- Mentorské platformy: Nástroje propojují mentory a mentees bez ohledu na jejich umístění a bojují tak proti předsudku blízkosti, který může trápit tradiční mentorské programy.
- Příležitosti pro mikrolearning: Krátká videa, články a interaktivní cvičení lze zaslat všem a poskytnout tak stručné informace, které vyhovují těm, kteří pracují na dálku.
- Webináře a virtuální workshopy: Tyto živé vzdělávací akce (s následnými záznamy!) přinášejí odborné znalosti přímo na obrazovky zaměstnanců a zajišťují, že místo není překážkou pro rozvoj.
Získejte sílu s ClickUp
V boji proti předsudkům založeným na blízkosti je znalost moc! Řešení pro řízení lidských zdrojů od ClickUp může být vaší tajnou zbraní v boji proti předsudkům založeným na blízkosti. Zjednodušením řízení výkonu zaměstnanců zajišťuje, že každý člen týmu získá viditelnost, kterou si zaslouží.
Zde je návod, jak se vyhnout předsudkům založeným na blízkosti na pracovišti pomocí ClickUp a řešení pro řízení lidských zdrojů:
- Aktivity pro úplnou transparentnost: Sledujte, kdo na čem pracuje, sledujte průběh úkolů a příspěvky členů týmu na jednom místě pomocí ClickUp Tasks. Můžete snadno plánovat, organizovat, přidělovat úkoly a spolupracovat pomocí přizpůsobitelných zobrazení úkolů.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Nastavte jasné procesy pro úkoly a projekty. Tím se eliminují jakékoli nespravedlivé výhody pro zaměstnance v kanceláři.
- Komunikace v kontextu: Připojujte diskuse ke konkrétním úkolům, udržujte poznámky uspořádané a zajistěte, aby historie rozhodování byla přístupná všem.
- Správa zdrojů: Sledujte dostupnost zaměstnanců, abyste mohli spravedlivě přidělovat úkoly a zabránili přetížení jednotlivců, zejména těch, kteří pracují na dálku.
- Sledování času: Pochopte, jak dlouho různé úkoly reálně trvají, abyste mohli lépe plánovat projekty a zajistit vyvážené pracovní zatížení ve vašem týmu.
- Cíle: Stanovte jasné cíle týmu, sledujte pokrok a přiřaďte je k úkolům. Tím zajistíte, že všichni pochopí celkový kontext a to, jak jejich individuální práce přispívá ke společnému úspěchu.
- Dashboardy: Získejte přizpůsobené přehledy o stavu projektu, zdrojích a individuálních úspěších pomocí dashboardů ClickUp – ideálního způsobu, jak sledovat příspěvky vzdálených pracovníků a zajistit, aby jejich tvrdá práce byla oceněna tak, jak si zaslouží.
HR úkoly jsou s ClickUpem snazší
Personální oddělení mohou předpojatost z blízkosti pociťovat velmi citlivě, protože často na vlastní oči vidí, jak fyzická přítomnost může nespravedlivě ovlivňovat příležitosti zaměstnanců. ClickUp může zefektivnit vaše procesy, zmírnit předpojatost z blízkosti a podporovat spravedlnost mezi jednotlivými osobami i v rámci celé vaší pracovní síly:
- Snadnější nábor: Sledujte uchazeče, spravujte zpětnou vazbu od kandidátů a spolupracujte s manažery náboru na dálku, vše na jednom přehledném místě. Už nikdy nepřijdete o skvělé talenty jen proto, že nebydlí poblíž!
- Začlenění bez přetížení: Vytvořte kontrolní seznamy, sdílejte důležité dokumenty a sledujte pokrok nových zaměstnanců, aby se zaměstnanci na dálku cítili vítáni a podporováni od prvního dne.
- Nové pojetí řízení zaměstnanců: Zjednodušte žádosti o dovolenou, sledujte výkonnostní cíle a ukládejte důvěrné dokumenty – a ano, odhalte potenciální vzorce předsudků založených na blízkosti, abyste zajistili spravedlivé procesy.
- Vylepšené rozvíjení talentů: Nastavte vzdělávací cesty, spravujte mentorský program a sledujte rozvoj dovedností na dálku. Každý získá přístup k nástrojům pro rozvoj své kariéry, bez ohledu na místo, kde se nachází.
- Sjednocení cílů a dashboardů: Jasně definujte cíle celé společnosti a vytvořte přizpůsobené dashboardy pro sledování klíčových metrik a zajištění pokroku. To podporuje sladění a transparentnost v celé organizaci.
- Vylepšená spolupráce: Zapojte se do spolupráce v reálném čase, brainstormingových sezení, společné úpravy dokumentů a efektivní komunikace a odstraňte bariéry vytvořené rozdíly v umístění pomocí ClickUp Docs a mnoha dalších funkcí pro spolupráci.
Překonejte předsudky založené na blízkosti na pracovišti s ClickUp
Často si neuvědomujeme, kdy se předsudek blízkosti vkrádá. S trochou uvědomění, chytrými kroky a integrací nástrojů, jako je ClickUp, však můžete vytvořit pracoviště, kde se každý cítí viděn a má přístup ke spravedlivé šanci na úspěch.
Pamatujte, že vytvoření inkluzivního týmu je cesta, ne sprint. Vydržte, buďte otevření a vyberte si nástroj, který je transparentní.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp, abyste omezili předsudky, zvýšili produktivitu a proměnili své pracovní prostředí!