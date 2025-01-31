Jak řídit outsourcing vývoje softwaru: tipy, které musíte znát

Ztrácíte spánek kvůli otázce, zda outsourcovat vývoj softwaru, nebo ne?
Pokud ano, zcela vás chápeme.
Ačkoli mnoho společností outsourcuje vývoj softwaru, má to své nevýhody. Pokud není řádně naplánováno nebo řízeno, může vám to způsobit více problémů, než s kolika jste začínali.
Outsourcing softwaru, bez ohledu na velikost vaší organizace, není jen o hledání softwarových vývojářských společností a výběru jedné z nich.
Efektivní vývoj softwaru vyžaduje koordinované úsilí týmů technických specialistů, projektových manažerů, testerů kvality a specialistů na zajištění kvality – a k řešení vašich softwarových problémů potřebujete špičkový tým.
Pokud se snažíte rozhodnout, zda jsou služby outsourcingu softwaru pro vaši organizaci vhodné, nebo hledáte způsob, jak optimalizovat svou strategii outsourcingu, čtěte dál.
Prozkoumáme komplexní strategie a poznatky, které vás úspěšně provedou řízením outsourcingu vývoje softwaru.
Co je outsourcing vývoje softwaru?
Outsourcing vývoje softwaru zahrnuje zapojení externího vývojáře softwaru nebo vývojářské společnosti, která spravuje celý projekt vývoje softwaru nebo jeho část.
Tento přístup se často používá k využití specializovaných dovedností, které ve firmě chybí, snížení provozních nákladů a uvolnění interního týmu, aby se mohl zaměřit na klíčové obchodní úkoly.
Outsourcingové služby se mohou značně lišit svým rozsahem a mohou zahrnovat vše od vytváření a nasazování kompletních softwarových řešení od nuly až po provádění konkrétních úkolů v rámci většího projektu. Mezi tyto úkoly může patřit návrh uživatelského rozhraní, testování softwaru, testování zabezpečení, integrace systémů atd.
Proč se outsourcing stal populárním obchodním modelem?
Technologické prostředí se rychle mění a práce na dálku se stává normou. V současné době umožňuje využití globálních zdrojů prostřednictvím outsourcingových služeb společnostem získat přístup k nejlepším odborníkům v oboru, aniž by musely obětovat flexibilitu a škálovatelnost. Výsledkem je, že společnosti, které outsourcují vývoj softwaru, mohou urychlit svůj růst a efektivněji inovovat tím, že se soustředí na své klíčové kompetence.
Proces outsourcingu vývoje softwaru
1. Posouzení požadavků projektu
Než si vyberete společnost zabývající se vývojem softwaru, ujasněte si požadavky a očekávané výstupy, termíny dodání a celkový rozsah projektu.
- Potřebujete vytvořit nové řešení nebo chcete přidat nové funkce do stávajícího řešení?
- Pro koho vyvíjíte nebo aktualizujete software? Jaké problémy outsourcing softwaru vyřeší?
- Jaká jsou omezení vašeho interního vývojového týmu?
Zohledněte náklady, složitost projektu, interní odborné znalosti a dostupnost zdrojů, abyste odhalili překážky ve vašem procesu vývoje softwaru.
2. Hodnocení potenciálních společností zabývajících se outsourcingem vývoje softwaru
Váš proces prověřování poskytovatele outsourcingových služeb zahrnuje následující kroky:
- Sestavte seznam relevantních softwarových vývojářských společností a posuďte jejich znalosti v dané oblasti, zkušenosti s projekty podobnými tomu vašemu a předchozí pracovní historii; základní informace o nich byste měli najít na jejich webových stránkách.
- Chcete-li posoudit jejich reputaci v oboru, podívejte se na hodnocení a recenze zákazníků online – Google My Business, TrustPilot, G2 a Capterra jsou dobrým výchozím bodem.
Při jednání s outsourcingovou společností byste měli projít následující otázky:
- Jaký je proces přijímání softwarových inženýrů, designérů, testerů a dalších osob zapojených do vytváření a implementace projektu vývoje softwaru?
- Jaké jsou technické znalosti jejich vývojového týmu a zkušenosti vývojářů, kteří budou pracovat na vašem projektu?
- Poskytovali již služby vývoje softwaru společnostem podobným té vaší?
- Jaké nástroje pro vývoj softwaru používají?
- Porozumějte cenové struktuře, ať už se jedná o pevnou cenu, čas a materiál nebo jiný model, a co je zahrnuto ve smlouvě o vývoji softwaru.
- Zeptejte se na jejich procesy kontroly kvality a testování a bezpečnostní opatření, pokud jsou zapojeni externí poskytovatelé služeb (například hosting prototypu, produktu a nástrojů, které by tým používal).
Aby se zjednodušil výběrový proces, požádejte každého kandidáta o návrhy, které podrobně popisují jejich přístup k projektu, časový harmonogram a rozpis nákladů. Navíc požádejte o ukázky nebo prototypy, abyste lépe porozuměli jejich schopnostem.
3. Navázání partnerství
Po výběru outsourcingové společnosti je dalším krokem navázání partnerství. To zahrnuje vypracování smluv, jako jsou:
- Dohoda o mlčenlivosti (NDA): Popisuje, co je považováno za důvěrné, co není, práva k duševnímu vlastnictví a ustanovení pro ukončení dohody.
- Rámcová smlouva o poskytování služeb (MSA): Obsahuje ustanovení týkající se auditů projektů, platebních podmínek, řešení sporů a důvěrnosti.
- Prohlášení o práci (SOW): Specifikuje výstupy projektu, role a odpovědnosti.
- Smlouva o úrovni služeb (SLA): Podrobně popisuje klíčové ukazatele výkonnosti specifické pro dané odvětví, komunikační protokoly a podmínky podpory, údržby a hostingu.
Správně sepsaná smlouva slouží jako plán pro outsourcované dodavatele a chrání vás před nesení hlavní části ztrát, pokud se něco pokazí.
4. Řízení outsourcované práce a vlastnictví projektu
V této fázi se musíte zeptat softwarové vývojářské společnosti, jak bude udržovat kvalitu, kdo je vlastníkem projektu a jak zajistí produktivní komunikaci.
Největší nevýhodou outsourcingu softwarových projektů může být nedostatek odpovědnosti. Pokud například outsourcingový partner najal tři programátory na smluvní bázi, může být odpovědnost za projekt nejistá. Bez projektového manažera nebo stabilního týmu zodpovědného za práci dojde k narušení harmonogramu a termínů dodání.
Zajistěte, aby konzistentní projektový tým byl zodpovědný za vývoj, rozuměl procesu a byl přítomen v e-mailech, videohovorech a pravidelných kontrolách. Projektoví manažeři jsou zprostředkovatelé mezi vaším týmem a vývojáři. Dokumentují funkční specifikace a rozebírají požadavky pro tým softwarových inženýrů.
Partner pro outsourcing vývoje softwaru by měl zahrnout nástroje pro řízení projektů, které používá ke komunikaci s vámi, a nástroje pro vzdálenou spolupráci nebo software pro správu dodavatelů, které používá ke komunikaci se zainteresovanými stranami, k diskusi o překážkách a řešeních a k provádění nezbytných úprav v reálném čase nebo asynchronně.
Šablona ClickUp Agile Sprint Planning Template je vynikajícím zdrojem pro rozdělení životního cyklu vývoje softwaru na menší, zvládnutelné úkoly a stanovení termínů pro jejich splnění. Tato šablona umožňuje vizualizovat úkoly a závislosti a sledovat pokrok ve všech fázích vývojového cyklu.
💡Profesionální tip: Použijte šablony pro vývoj softwaru k posouzení celkového plánu, včetně rozsahu a požadavků na produkt, zahrnujícího proces, dokumentaci a technologické požadavky obou týmů.
Výhody a nevýhody outsourcingu vývoje softwaru
Výhody
1. Úspora nákladů
Outsourcing vývoje softwaru je nákladově efektivní ve srovnání se zřízením a řízením interního týmu vývojářů. Podle PayScale je průměrný roční plat vývojáře v USA 78 202 dolarů.
Outsourcing snižuje přímé mzdové náklady a související náklady spojené s náborem, režijními náklady a školením.
Rychle porovnejme náklady vzniklé pro interní vývojový tým a outsourcovaný vývojový tým:
|Parametry
|On-shore vývoj softwaru v USA
|Outsourcing vývoje softwaru (offshore)
|Velikost týmu
|6
|6
|Potřebné pracovní hodiny
|600
|600
|Průměrná hodinová sazba softwarového inženýra střední úrovně
|70 $/hodina
|25 $/hodina
|Nábor, zapracování a školení
|4000 $
|0
|Zdravotní výhody a pojištění
|6000 $
|0
|Daně a režijní náklady
|5000 $
|0
|Celkové odhadované náklady projektu
|267 000 dolarů
|90 000 dolarů
2. Přístup k globálnímu talentovému fondu
Když outsourcujete vývoj softwaru, nejste omezeni svou geografickou polohou a můžete spolupracovat se zkušenými vývojáři z celého světa. Vaším hlavním kritériem pro výběr outsourcingové společnosti jsou její dovednosti a kompetence, což znamená, že si můžete vybrat vývojáře s nejvíce zkušenostmi s projekty podobnými tomu vašemu.
3. Zlepšená kvalita produktu
Outsourcing vývoje softwaru může výrazně zlepšit kvalitu vašich produktů, protože vám umožní začlenit nejmodernější technologie a osvědčené postupy v oboru, které nemusí být k dispozici ve vaší společnosti.
Pokud například chcete do svého produktu zahrnout generativní AI, zvažte najmutí outsourcingové agentury, která integruje velké jazykové modely (LLM). Tímto způsobem váš interní vývojový tým neztrácí čas přemýšlením, jak implementovat nové technologie, zatímco outsourcovaný vývojový tým se specializací tuto funkci rychle integruje.
4. Rychlejší uvedení na trh
Na rozdíl od vašeho interního týmu, který se může potýkat s vývojem více produktů a komunikací s různými týmy, se vaši outsourcovaní softwaroví vývojáři budou primárně zaměřovat na vývoj vašeho produktu. Tento specializovaný přístup zkracuje dobu uvedení produktu na trh, aniž by došlo ke snížení kvality softwaru.
5. Zaměřte se na hlavní předmět podnikání
Outsourcing zvyšuje vaši schopnost řídit primární organizační operace tím, že deleguje technické vývojové úkoly na externí specialisty. Tímto způsobem můžete věnovat více času a energie zlepšování kompetencí svého týmu, zdokonalování strategických cílů a hledání příležitostí k růstu.
Nevýhody
1. Komunikační bariéry
Spolupráce s vývojáři z různých zemí a outsourcingových lokalit může být náročná kvůli jazykovým a kulturním bariérám. Existuje riziko nedorozumění a nesprávného výkladu cílů nebo vize projektu vývoje softwaru, což může vést k chybám a zpožděním ve vývoji softwaru.
Rozdíly v časových pásmech mohou bránit spolupráci v reálném čase a rychlému řešení problémů.
Řešení: Abyste tyto mezery překlenuli, měli byste si vybrat outsourcingovou agenturu, jejíž zaměstnanci ovládají hlavní jazyk vaší organizace, jsou blíže vašemu časovému pásmu nebo mají částečně překrývající se pracovní dobu.
2. Závislost
Co se stane, pokud váš outsourcingový partner nedokáže vyvinout produkt podle vašich specifikací nebo pokud se změní jeho situace a partnerství ukončí?
To zpozdí vývoj a zvýší náklady a vy budete muset najít nového poskytovatele služeb, který převezme práci tam, kde předchozí outsourcovaný vývojový tým skončil.
Řešení: Když společnosti outsourcují vývoj softwaru, přidávají komunikační doložku, která jasně stanoví postup v případě, že se něco pokazí nebo projekt nebude dokončen.
3. Rizika v oblasti ochrany osobních údajů
Data jsou pro každou organizaci nezbytným aktivem. Pokud vámi vybraná společnost zabývající se vývojem softwaru nemá nekompromisní zásady zabezpečení dat, můžete být vystaveni riziku narušení bezpečnosti dat.
Kromě toho se zákony na ochranu soukromí a zabezpečení dat v jednotlivých zemích liší. Například zákony GDPR v EU a zákony HIPAA v USA. Proto musí být vámi vybraná společnost obeznámena se všemi příslušnými zákony a mít k dispozici vhodné systémy na ochranu vašich informací.
Řešení: Jedním z kroků, které můžete podniknout interně, je přísné omezení přístupu k citlivým údajům pouze na ty, kteří je potřebují k výkonu své práce, a používání šifrování a zabezpečených kanálů pro přenos dat.
4. Problémy s kvalitou kódu
Společnosti zabývající se outsourcingem softwaru mohou mít různou úroveň odborných znalostí a interpretace požadavků projektu.
To může vést k nesrovnalostem v kódové základně, což ztěžuje údržbu, škálování nebo integraci finálního produktu se stávajícími systémy. Tyto problémy mohou potenciálně zvýšit dlouhodobé náklady na opravy chyb a aktualizace.
Řešení: Chcete-li tato rizika řídit, zavedete pravidelné kontroly kódu prováděné vašimi interními seniorními vývojáři nebo externími auditory, kteří mohou zkontrolovat kvalitu kódu.
5. Potenciální skryté náklady
Ačkoli se outsourcing provádí z důvodu úspory nákladů, skryté náklady mohou tyto úspory negovat. Například může být nutné investovat do dodatečného školení, aby se outsourcovaní vývojáři softwaru dostali na úroveň kvality nebo technických standardů vaší organizace.
Nebo by mohly vzniknout režijní náklady na projektové řízení na volné noze spojené s koordinací s nimi v různých časových pásmech.
Řešení: Vytvořte přehled a vyčleňte rozpočet na všechny předvídatelné náklady ve smlouvě, včetně času na správu, nákladů na přechod, dodatečných nákladů na software/technologické vybavení a potenciálních sankcí za nedodržení podmínek.
Modely outsourcingu vývoje softwaru
Outsourcing vývoje softwaru není univerzální řešení. Různé modely vyhovují různým potřebám projektů, rozsahům a stylům řízení. Zde jsou nejoblíbenější modely outsourcingu:
1. Model založený na projektech
Společnost zabývající se vývojem softwaru je odpovědná za realizaci kompletního projektu v rámci dohodnutých nákladových a časových parametrů, od počátečního plánování až po konečné dodání. Jedná se o nejběžnější a nejméně zásahový přístup k outsourcingu.
Vyžaduje to méně každodenního zapojení z vaší strany. Zapojujete se pouze do klíčových rozhodnutí, jako je výběr funkcí, které se budou vyvíjet. Implementaci řídí projektový manažer dodavatele, který vám poskytuje aktuální informace a shromažďuje zpětnou vazbu, aby mohl projekt řídit.
Tento model je vhodný pro jednorázové projekty s jasným termínem dokončení.
Výhody
- Snížené náklady na správu pro klienty
- Jasná odpovědnost na straně dodavatele
Nevýhody
- Menší kontrola nad každodenními operacemi
- Omezená flexibilita pro změny po zahájení projektu
2. Rozšíření personálu
Tento model zahrnuje najmutí týmu vývojářů a testerů od outsourcingového dodavatele, aby dočasně doplnili potřeby vašeho současného týmu, obvykle pro konkrétní projekt.
Outsourcovaný tým podléhá internímu vedení a je považován za rozšíření vaší pracovní síly. Tento model vyhovuje organizacím s etablovanými interními týmy pro vývoj softwaru, které mají zkušenosti se spoluprací s externím týmem v oblasti řízení projektů. Interní a externí techničtí odborníci spolupracují na softwarovém projektu.
Výhody
- Vysoká integrace s interními týmy
- Flexibilita při řízení a vedení rozšířeného personálu
Nevýhody
- Vyžaduje silné schopnosti v oblasti řízení projektů
3. Model specializovaného týmu
V tomto případě najmete outsourcovaný tým softwarových vývojářů, který se postará o některé nebo všechny vaše projekty. Budou spolupracovat s vaším stávajícím týmem a podávat zprávy vašemu projektovému manažerovi. Na rozdíl od personálního posílení však nejsou nutně začleněni do vašeho interního týmu.
Specializovaný tým si může vytvořit vlastní metodiky a pracovní postupy, zejména pokud se zabývá konkrétním segmentem projektu. Tento model je účinný pro dlouhodobé projekty, u nichž se předpokládá průběžná práce.
Výhody
- Konzistentní tým pracující na vašich projektech
- Lepší škálovatelnost a flexibilita v dynamice týmu
Nevýhody
- Vyžaduje větší úsilí při počátečním nastavení a sladění
- Vyšší závislost na metodikách outsourcovaného týmu
4. Model s pevnou cenou
Model s pevnou cenou zahrnuje definování rozsahu projektu a seznamu zdrojů potřebných k dokončení práce. Platíte předem stanovenou cenu, bez ohledu na čas a zdroje, které outsourcingová společnost vynaloží.
To neponechává žádný prostor pro flexibilitu nebo pozdější doplňky, a proto se nejlépe hodí pro malé nebo střední projekty vývoje softwaru, u kterých již přesně víte, co potřebujete. Změny nebo nepředvídané výzvy v projektu však mohou vést k dalším jednáním nebo nákladům.
Výhody
- Předvídatelné rozpočtování
- Jasné výstupy a časové harmonogramy
Nevýhody
- Riziko snížení kvality kvůli dodržení rozpočtových omezení
- Nepružnost při přizpůsobování se vývoji projektu
5. Čas a materiál
V tomto modelu je vše flexibilní. Můžete upravovat rozsah projektu, prodlužovat termíny a přizpůsobovat pracovní postupy podle potřeby, přičemž za čas strávený outsourcovaným týmem platíte měsíčně.
Toto je ideální pro komplexní softwarové projekty, u nichž se rozsah pravděpodobně bude měnit s příchodem nových podnětů, například zpětné vazby od uživatelů. Mějte však na paměti, že náklady na tento model mohou být vysoké. Je to proveditelné, pokud pečlivě sledujete pokrok a efektivně řídíte změny.
Výhody
- Vysoká přizpůsobivost měnícím se potřebám projektu
- Platba odráží skutečně odvedenou práci
Nevýhody
- Potenciál vyšších nákladů bez pečlivého řízení
- Vyžaduje pečlivé sledování a efektivní řízení změn
Řízení outsourcovaného týmu pro vývoj softwaru: osvědčené postupy
Zde jsou čtyři tipy pro efektivní řízení outsourcovaného týmu pro vývoj softwaru:
1. Zaveďte strategii zapracování nových zaměstnanců a spusťte projekt
Stejně jako při přijímání nového zaměstnance, kdy nastavujete tón pro jeho působení ve vaší organizaci, seznamte i své outsourcované softwarové vývojáře s firemní kulturou, očekáváními ohledně projektu a relevantními provozními procesy, abyste zajistili jejich hladkou integraci.
Sdílejte základní projektovou dokumentaci, včetně informací, jako jsou technické specifikace, standardy kódování a opatření pro zajištění kvality. Ujistěte se, že outsourcovaný tým všemu rozumí; pokud ne, vyřešte jejich problémy co nejdříve.
Úvodní schůzka může pomoci všem se sjednotit a nastavit rámec rolí, odpovědností a očekávání. Sdílejte příklady a osvědčené postupy, abyste outsourcovanému týmu pomohli pochopit očekávanou úroveň kvality.
2. Své plány komunikujte dobře a často
Pravidelná a efektivní komunikace pomáhá udržet složité projekty na správné cestě, v rámci rozpočtu a v souladu s požadovanými standardy.
ClickUp for Software Teams zjednodušuje přidělování úkolů, vytváření termínů a stanovování cílů nebo milníků vizuálně přehledným způsobem na jedné platformě.
Všichni, kdo se podílejí na projektu vývoje softwaru, vidí, co se od nich očekává a jaké jsou termíny, takže není prostor pro nejasnosti. Můžete dokonce seskupit a kategorizovat všechny úkoly přidáním jedinečných popisů, aby byl pro všechny jasný postup, závislosti a překážky.
Dále můžete urychlit své vývojové plány a dokumentaci pomocí ClickUp Brain. Můžete například navrhnout testovací plán pro předběžné spuštění softwaru nebo navrhnout akční položky a dílčí úkoly na základě kontextu svých cílů.
Konkrétní příklad: V tomto briefu PMO je ClickUp Brain vaším asistentem pro psaní, který vyplňuje brief projektu, přidává časové osy a výstupy a přiděluje úkoly členům týmu, čímž šetří čas a úsilí vašich projektových manažerů.
Kromě implementace nejlepších nástrojů pro řízení projektů, jako jsou ClickUp, Jira nebo Teamwork, musíte zavést několik způsobů, jak zůstat v kontaktu – můžete například použít:
- Gmail pro formální komunikaci
- Slack pro okamžité zasílání zpráv
- Zoom pro videohovory
Můžete také použít ClickUp, který všechny tři výše uvedené funkce integruje do jedné platformy.
Proaktivní komunikace urychluje řešení problémů, a to i mimo běžnou pracovní dobu.
3. Organizujte mezifunkční týmové workshopy
Dodržujte hierarchii vedení ve společnosti poskytující outsourcing softwaru, aby věděli, komu mají eskalovat problémy nebo dotazy. Měli by se na vás moci spolehnout, pokud jde o obchodní kontext, oprávnění k datům a technické pokyny.
Pro zefektivnění procesu určete vyhrazeného projektového manažera, který bude pravidelně komunikovat s outsourcovanými vývojáři softwaru a dohlížet na průběh projektu.
Váš interní softwarový vývojář pracující na outsourcovaném projektu musí pravidelně pořádat virtuální stand-upy, kódovací sprinty a společné schůzky zaměřené na řešení problémů s outsourcovaným týmem, aby bylo možné upřesnit požadavky a prodiskutovat strategie implementace.
Počítejte s tím, že mezi vaším interním týmem a outsourcovaným týmem mohou existovat rozdíly ve stylu práce. Proto nadměrně komunikujte své pracovní postupy a osvědčené postupy, abyste předešli pochybnostem.
4. Pravidelně kontrolujte a sdílejte konstruktivní zpětnou vazbu
Problémy jsou při vývoji softwaru nevyhnutelné, bez ohledu na to, jak dobře je váš přístup naplánován, jak kvalifikovaný je váš tým a kolik zkušeností má společnost zabývající se vývojem softwaru.
Problémy však nemusí vždy souviset s opravou chyb v kódu nebo řešením nedostatků v UI/UX. Mohou souviset s nedostatečnou komunikací, nedodržením termínů nebo nesprávným používáním dat.
V interním nastavení mohou vývojáři na vaší výplatní listině poskytovat rychlé řešení, pracovat podle vašich hodin, a to i v případě hybridního pracovního uspořádání .
Pokud si však vyberete outsourcingového partnera v jiném časovém pásmu, musíte mít systém pro identifikaci, informování a řešení problémů , jakmile se objeví, abyste se vyhnuli dodatečným nákladům nebo zpožděním ve vývoji softwaru.
Časté kontroly pomáhají diskutovat o výzvách, kvalitě práce a řízení termínů. ClickUp Chat sdružuje komunikaci týmu na jednom místě. Sdílejte aktualizace, propojujte zdroje a snadno spolupracujte.
Přidejte kohokoli do pracovních konverzací pomocí @zmínek a přiřazujte komentáře, aby oba týmy pokračovaly v plnění úkolů.
Kromě toho by váš interní tým měl poskytovat upřímnou zpětnou vazbu, relevantní podporu a vedení. Pokud například externí vývojáři softwaru mají potíže s určitou technologií nebo procesem, zorganizujte školení, na kterém jim to vysvětlíte.
Ať už je problém jakýkoli, povzbuzujte outsourcované softwarové vývojáře k otevřené komunikaci a ujistěte je, že jejich obavy jsou oprávněné.
Budoucnost outsourcingu vývoje softwaru
Podívejme se na pět technologií, které významně ovlivňují budoucnost odvětví vývoje softwaru.
1. Metodiky Agile a DevOps
Agilní přístup zajišťuje, že projekty zůstávají flexibilní a reagují na potřeby klientů a změny na trhu v oblasti outsourcingu vývoje softwaru. Není divu, že jej stále používá 59 % organizací k vytváření produktů zaměřených na zákazníka s jasně definovanou obchodní hodnotou.
Rámce jako Scrum umožňují vám a vašemu outsourcovanému týmu průběžně vylepšovat a upřednostňovat funkce na základě upřímné zpětné vazby od uživatelů pomocí iterativního vývoje a pravidelných zpětných vazeb.
Podobně DevOps umožňuje rychlejší dodání tím, že kombinuje vývoj softwaru (Dev) a provoz informačních technologií (Ops) do jediného nepřetržitého procesu. Umožňuje týmům identifikovat a řešit problémy v reálném čase, automatizovat pracovní postupy a zefektivnit procesy nasazení.
2. Internet věcí (IoT)
Trh IoT se nadále rozšiřuje a podle prognózy společnosti Statista dosáhne počet zařízení IoT po celém světě do roku 2030 počtu 29,42 miliardy.
Vzhledem k tomu, že organizace stále více integrují technologii IoT do svých produktů a služeb, outsourcují vývoj, aby získaly přístup ke specializovaným dovednostem a urychlily své strategie uvedení na trh.
Tento trend zlepšuje možnosti analýzy dat, správy zařízení a zabezpečení sítě, což vám umožňuje vytvářet sofistikovanější a propojenější řešení IoT, která poskytují vynikající zákaznickou zkušenost.
3. Robotická automatizace procesů (RPA)
RPA pomáhá vytvářet lepší produkty automatizací opakujících se, procesně řízených úkolů, jako je generování kódu, zadávání dat a kompilace zpětné vazby od uživatelů. To výrazně snižuje riziko lidské chyby a zvyšuje efektivitu.
Nástroje RPA mohou být obzvláště účinné při regresním testování, kde automatizovaní roboti nepřetržitě provádějí předem definované testovací případy na vyvíjeném softwaru. Tím se zajistí, že nové přídavky nebo změny kódu neočekávaně nenaruší stávající funkčnost.
4. Vývoj v cloudovém prostředí
Cloudové aplikace jsou navrženy a vyvinuty speciálně pro cloudová prostředí. Využívají celé spektrum cloudových služeb a funkcí, jako je architektura mikroslužeb, kontejnery, bezserverové funkce a dynamická orchestrace.
S pokračujícím důrazem na digitální transformaci se očekává nárůst poptávky po cloudových aplikacích, což outsourcingovým společnostem přinese řadu příležitostí k vývoji škálovatelného, odolného a spravovatelného softwaru bez nutnosti přímého dohledu nad infrastrukturou.
5. Generativní AI
V oblasti outsourcingu, zejména při vývoji a údržbě softwaru na míru, může generativní analytika založená na umělé inteligenci předvídat potenciální selhání systému nebo identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, což umožňuje proaktivní údržbu a optimalizaci softwarových aplikací.
Codex od OpenAI, který pohání GitHub Copilot, je příkladem AI pomáhající vývojářům tím, že navrhuje celé řádky kódu nebo složité algoritmy. To zvyšuje produktivitu vývojářů a potenciálně snižuje potřebu rozsáhlých týmů programátorů.
Každá technologie přináší do outsourcingu vývoje softwaru své specifické výhody, které firmám umožňují udržet si konkurenceschopnost v dynamickém prostředí. Porozumění těmto technologiím a jejich integrace může vylepšit outsourcingové strategie vaší organizace a přinést vynikající výsledky.
Rozšiřte si obzory díky outsourcingu vývoje softwaru
Věnujte čas předem tomu, abyste pochopili, co potřebujete, a podrobně to popište v prohlášení o rozsahu, abyste mohli sdělit požadavky při hledání vhodných poskytovatelů outsourcingových služeb v oblasti softwaru.
Při formalizaci outsourcingové smlouvy se ujistěte, že jsou jasně stanoveny výsledky, rozpočty a časové harmonogramy, abyste si ušetřili pozdější starosti.
Měli byste také mít strategii pro řízení outsourcovaných softwarových vývojářů s efektivními komunikačními nástroji a procesy.
Pamatujte: outsourcing je vztah, nikoli pouhá předávka úkolů. Čím transparentnější a komunikativnější budete, tím úspěšnější bude vaše spolupráce.
Nástroje pro spolupráci a řízení projektů, jako je ClickUp, mohou pomoci v každé fázi outsourcingu vývoje softwaru – počínaje sepsáním požadavků v předem připravených šablonách, přes komunikaci s externím týmem pomocí chatu v reálném čase, pravidelné kontroly až po použití ClickUp Brain při psaní briefů softwarových projektů a přiřazování a sledování úkolů.
Pokud chcete zefektivnit proces vývoje softwaru, zaregistrujte se zdarma na ClickUp.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Je outsourcing vývoje softwaru dobrý nápad?
Ano, outsourcing vývoje softwaru je dobrý nápad, pokud je správně řízen. Nabízí přístup k globálním talentům, úsporu nákladů, rychlejší uvedení na trh a možnost soustředit se na klíčové obchodní funkce.
S tím však souvisejí i výzvy, jako jsou komunikační bariéry a kontrola kvality produktů. Úspěch závisí na výběru správné outsourcingové společnosti a efektivním řízení vztahů s cílem zmírnit potenciální rizika.
2. Jak úspěšně outsourcovat vývoj softwaru?
Úspěšný outsourcing vývoje softwaru vyžaduje plánování a realizaci. Začněte definováním požadavků projektu a výběrem outsourcingové společnosti s odpovídajícími dovednostmi a ověřenými zkušenostmi.
Vytvořte silné komunikační kanály a pravidelné kontroly pro sledování pokroku. Kromě toho zajistěte, aby smlouvy byly podrobné, pokud jde o rozsah, časový harmonogram a očekávání, abyste předešli nedorozuměním, a aktivně řídili projekt, abyste udrželi kvalitu a dodržovali termíny.
3. Co je outsourcing vývoje softwaru?
Outsourcing vývoje softwaru zahrnuje najmutí externího poskytovatele služeb, který se postará o kompletní vývoj softwaru nebo jeho částí. Služby mohou sahat od řízení obchodních operací a údržby softwaru pro vaše zákazníky až po přístup k odborným znalostem pro vývoj nových produktů a funkcí, které urychlí uvedení produktu na trh.