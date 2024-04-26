ClickUp blog
100 outdoorových teambuildingových aktivit pro stmelení týmu

100 outdoorových teambuildingových aktivit pro stmelení týmu

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
26. dubna 2024

Máte pocit, že digitální svět rozděluje váš tým? Nejste sami.

Vzhledem k tomu, že se schůzky, neformální rozhovory a vše ostatní přesouvá online, je snadné zapomenout na hodnotu skutečných osobních kontaktů.

Podstata skutečné týmové práce spočívá v něčem víc než jen ve virtuální interakci. Je zakořeněna v důvěře, vzájemném porozumění a vzájemné podpoře v náročných časech. Členové týmu musí navázat vztahy, které přesahují hranice digitální komunikace.

Právě zde vstupuje do hry kouzlo outdoorových teambuildingových aktivit. Představte si celý tým venku, jak se společně směje, řeší výzvy a navzájem se povzbuzuje za slunečního svitu. Zní to jako skvělá zábava, že?

Toho můžete dosáhnout tím, že si dáte pauzu od obrazovek.

V tomto článku se podíváme na 100 outdoorových teambuildingových her, které váš tým stmelí jako nikdy předtím a vytvoří trvalé vazby. 🌞⚽

Co jsou teambuildingové aktivity?

Outdoorové teambuildingové aktivity se organizují mimo běžné kancelářské prostředí s cílem zlepšit komunikaci, spolupráci, důvěru a schopnosti členů týmu řešit problémy.

Tyto aktivity, jako jsou konverzace, večírky a workshopy, se odehrávají mimo obvyklé kancelářské prostředí. Často zahrnují fyzické výzvy, dobrodružné úkoly nebo řešení problémů v přírodním prostředí, jako jsou parky, lanové dráhy a divoká příroda.

Pomáhají vytvářet silnější a jednotnější týmy, které společně podávají lepší výkony.

Typy outdoorových teambuildingových aktivit

Outdoorové teambuildingové aktivity se mohou lišit podle cílů, preferencí a fyzických schopností členů týmu. Kategorizace těchto aktivit pomáhá sladit je s konkrétními cíli, což usnadňuje výběr.

Zde jsou některé z nejčastějších typů:

Charitativní outdoorové teambuildingové aktivity

Charitativní outdoorové teambuildingové aktivity
Zdroj obrázku: Pexels

Charitativní outdoorové skupinové aktivity zahrnují týmy, které se spojí, aby podpořily charitativní účel a zároveň se zapojily do outdoorových aktivit.

Příklady:

  • Charitativní pochody nebo maratony
  • Venkovní fundraisingové akce, jako jsou cyklistické výlety nebo pěší túry
  • Výsadba stromů
  • Dobrovolnictví v projektech na ochranu životního prostředí

Členové týmu se spojí, pracují jako tým a mají dobrý pocit z toho, že pozitivně ovlivňují svou komunitu nebo životní prostředí. Dodává jim to smysl, empatii a sociální odpovědnost.

Fyzické outdoorové teambuildingové aktivity

Fyzické outdoorové teambuildingové aktivity
Zdroj obrázku: Pexels

Fyzické outdoorové aktivity jsou pro členy týmu fyzickou výzvou a zlepšují týmovou práci, komunikaci a schopnost řešit problémy.

Příklady:

  • Lezení po skalách
  • Slaňování
  • Zip-lining
  • Překážkové dráhy
  • Venkovní honba za pokladem
  • Týmové sporty jako fotbal, přetahování lanem, volejbal atd.
  • Štafetové závody

Tyto aktivity vás vyvedou z vaší komfortní zóny. K překonání fyzických překážek a společnému dosažení cílů potřebujete důvěru, podporu a spolupráci, což buduje odolnost a sebevědomí a posiluje vzájemné vazby.

Pohodové outdoorové teambuildingové aktivity

Pohodové outdoorové teambuildingové aktivity
Zdroj obrázku: Unsplash

Pohodové outdoorové teambuildingové aktivity kladou důraz na relaxaci, zábavu a socializaci v přírodním prostředí.

Příklady:

  • Kempování
  • Pikniky
  • Táboráky
  • Procházky přírodou
  • Venkovní grilování

Tyto aktivity umožňují členům týmu odpočinout si, sblížit se a navázat vztahy v uvolněnější atmosféře mimo pracoviště.

Podporují pocit sounáležitosti, přátelství a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, což členům týmu umožňuje načerpat nové síly a omladit se, zatímco budují silnější vztahy a kamarádství.

Význam outdoorových teambuildingových aktivit

Práce často připomíná běh na běžeckém pásu – každý den to samé. Proto je třeba se z této monotónnosti vymanit!

Outdoorové teambuildingové aktivity poskytují jedinečnou příležitost zdokonalit důležité komunikační, problémové a týmové dovednosti v vzrušujícím prostředí. Zlepšená dynamika týmu vede ke společnému úspěchu.

Zpráva TINYpulse o zapojení zaměstnanců a organizační kultuře zdůrazňuje, že více než 200 000 zaměstnanců si cení vzájemného respektu pro dosažení lepších výsledků. Venkovní aktivity tyto důležité vazby budují.

Metaanalýza PubMed naznačuje, že teambuildingové aktivity pomáhají týmům lépe pracovat, zejména pokud jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám týmu. Motivované týmy mají větší šanci dokončit úkoly a dosáhnout cílů rychleji.

Tyto aktivity nejsou jen o zábavě – jejich cílem je lépe se poznat. Ať už jde o objevování silných a slabých stránek ostatních nebo dokonce jejich oblíbených koníčků, teambuildingové aktivity vytvářejí prostředí bez tlaku, které je ideální pro budování vztahů a učení.

Podívejme se podrobně na výhody outdoorových teambuildingových aktivit a jejich vliv na osobní rozvoj, soudržnost skupiny a budoucí úspěch.

Výhody outdoorových teambuildingových aktivit

1. Přínosy pro zdraví

Výlet do přírody není jen odpočinkem od práce – nabízí holistický přístup ke zlepšení zdraví a pohody. Tyto aktivity podporují fyzickou kondici, vitalitu, duševní odolnost a emoční rovnováhu.

Upřednostněte outdoorové teambuildingové hry a investujte do síly svých týmů a zdraví a spokojenosti svých zaměstnanců.

Přínosy pro fyzické zdraví

  • Zvýšená fyzická aktivita: Outdoorové týmové aktivity často zahrnují pohyb, ať už se jedná o turistiku, lezení nebo účast na sportovních akcích, což podporuje kardiovaskulární zdraví, zlepšuje výdrž a celkovou fyzickou kondici.
  • Absorpce vitamínu D: Vystavení slunečnímu záření vede ke zvýšené produkci vitamínu D v těle, který pomáhá udržovat silné kosti, podporuje imunitní systém a reguluje náladu. Podle Světové zdravotnické organizace může být vystavení slunci prospěšné při léčbě různých kožních onemocnění, jako je psoriáza a ekzém.
  • Posílení imunitního systému: Pobyt venku posiluje imunitní systém a snižuje riziko onemocnění běžnými chorobami. Navíc výzkumy ukazují, že venkovní prostory snižují šíření nemocí přenášených vzduchem více než vnitřní prostory.

Přínosy pro duševní zdraví

  • Snížení stresu: Fyzická aktivita spouští uvolňování endorfinů (hormonů dobré nálady), což zmírňuje stres a zlepšuje duševní pohodu. Venkovní prostředí, jako jsou lesy nebo parky, podporuje relaxaci a všímavost, čímž snižuje úroveň stresu.
  • Zlepšení kognitivních funkcí: Pobyt v přírodě zlepšuje kognitivní funkce, včetně pozornosti, kreativity a schopnosti řešit problémy. Výzvy a hádanky během teambuildingových cvičení stimulují duševní bdělost a podporují inovativnost.
  • Zvýšení sebevědomí: Trávit čas venku s členy týmu zvyšuje sebevědomí, zejména v blízkosti vody a zeleně. Aktivity jako rybaření, zahradničení, paintball nebo laser tag posilují pocit úspěchu, zvyšují sebevědomí a podporují kreativní myšlení.

2. Výhody pro tým

  • Zvyšte motivaci: Účast na outdoorových týmových aktivitách zvyšuje motivaci týmu a podporuje soutěživého ducha mezi účastníky. Stanovení cílů a zapojení do odměňujících aktivit motivuje jednotlivce k dosahování vynikajících výsledků.
  • Zlepšete komunikační dovednosti: Týmová práce učí efektivnímu naslouchání a mluvení, což je nezbytné pro úspěšnou komunikaci a spolupráci v týmu. Použijte šablony komunikačních plánů k řízení interní a externí komunikace.
  • Budujte důvěru: Důvěra je pro týmovou práci zásadní. Outdoorové aktivity budují důvěru, posilují vazby, zlepšují spolupráci a snižují konflikty. Tato důvěra umožňuje členům týmu spoléhat se na dovednosti ostatních a povzbuzuje zaměstnance ke spolupráci na společných cílech.
  • Zlepšete schopnosti řešení problémů: Setkání s novými výzvami a perspektivami během outdoorových aktivit pomáhá členům týmu rozvíjet schopnosti řešení problémů. Podpoří to kreativní myšlení členů týmu a zvýší jejich přizpůsobivost novým výzvám, čímž posílí dynamiku týmu.

Zkoumání role cvičení a městských zelených ploch v přínosech pro zdraví

Spojení outdoorových teambuildingových aktivit s městskými zelenými prostory, jako jsou zahrady a parky, podporuje fyzické a duševní zdraví, povzbuzuje sociální interakci a podporuje udržitelnost životního prostředí.

Neformální prostředí a přátelská soutěž tvoří dokonalou kombinaci pro zlepšení schopností spolupráce a kreativního myšlení, protože zaměstnanci se sbližují prostřednictvím zábavných aktivit a dalších outdoorových akcí.

Tyto prostory nabízejí bezpečné oblasti pro cvičení, snižují stres a zlepšují kvalitu ovzduší a biodiverzitu. Investice do městských zelených ploch vedou ke zdravějším komunitám a udržitelnějším městům.

100 outdoorových teambuildingových aktivit

1. Honba za pokladem

Hledání pokladu
Zdroj obrázku: Unsplash
  • Počet účastníků: Může se lišit, ale obvykle funguje dobře u malých až velkých skupin rozdělených do týmů.
  • Potřebný čas: 1–2 hodiny, v závislosti na složitosti a počtu nápověd
  • Dovednosti, které si osvojíte: Řešení problémů, týmová práce, komunikace a strategické myšlení
  • Připravte seznam nápověd nebo předmětů, které mají týmy najít ve venkovním prostoru.
  • Rozdělte zaměstnance do týmů a dejte jim první nápovědu.
  • Týmy musí spolupracovat na vyřešení každé nápovědy, která je dovede k dalšímu místu nebo předmětu, až dorazí k cílovému místu nebo pokladu.
  • Vyhrává první tým, který dokončí honbu.
  • Připravte seznam nápověd nebo předmětů, které mají týmy najít ve venkovním prostoru.
  • Rozdělte zaměstnance do týmů a dejte jim první nápovědu.
  • Týmy musí spolupracovat na vyřešení každé nápovědy, která je dovede k dalšímu místu nebo předmětu, až dorazí k cílovému místu nebo pokladu.
  • Vyhrává první tým, který dokončí honbu.
  • Připravte seznam nápověd nebo předmětů, které mají týmy najít ve venkovním prostoru.
  • Rozdělte zaměstnance do týmů a dejte jim první nápovědu.
  • Týmy musí spolupracovat na vyřešení každé nápovědy, která je dovede k dalšímu místu nebo předmětu, až dorazí k cílovému místu nebo pokladu.
  • Vyhrává první tým, který dokončí honbu.

2. Lidský uzel

Lidský uzel
Zdroj obrázku: Flickr
  • Počet účastníků: Ideálně 8–20 účastníků
  • Potřebný čas: 15–30 minut
  • Dovednosti, které si osvojíte: komunikace, týmová práce, řešení problémů a spolupráce
  • Účastníci stojí v kruhu, natáhnou ruce a chytí za ruku někoho naproti nim (ne vedle nich).
  • Bez toho, aby se pustili za ruce, musí spolupracovat, aby rozmotali uzel, až znovu vytvoří kruh.
  • Efektivní komunikace a týmová práce jsou nezbytné pro vyřešení hádanky, aniž by se přerušil řetěz rukou.
  • Účastníci stojí v kruhu, natáhnou ruce a chytí za ruku někoho naproti nim (ne vedle nich).
  • Bez toho, aby se pustili za ruce, musí spolupracovat, aby rozmotali uzel, až znovu vytvoří kruh.
  • Efektivní komunikace a týmová práce jsou nezbytné pro vyřešení hádanky, aniž by se přerušil řetěz rukou.
  • Účastníci stojí v kruhu, natáhnou ruce a chytí za ruku někoho naproti nim (ne vedle nich).
  • Bez toho, aby se pustili za ruce, musí spolupracovat, aby rozmotali uzel, až znovu vytvoří kruh.
  • Efektivní komunikace a týmová práce jsou nezbytné pro vyřešení hádanky, aniž by se přerušil řetěz rukou.

3. Úklid parku/pláže

Úklid parku / pláže
Zdroj obrázku: Freepik
  • Počet účastníků: Ideální pro samostatné týmy s libovolným počtem účastníků.
  • Potřebný čas: 1–2 hodiny, v závislosti na velikosti oblasti a množství odpadků
  • Dovednosti, které si osvojíte: Týmová práce, environmentální povědomí, zapojení do komunity a odpovědnost
  • Poskytněte účastníkům rukavice, pytle na odpadky a veškeré potřebné vybavení.
  • Přiřaďte týmům nebo jednotlivcům oblasti, které mají uklidit.
  • Zajistěte dodržování bezpečnostních pokynů, jako je správná likvidace nebezpečných materiálů.
  • Po úklidu se sejděte a diskutujte o dopadu této aktivity a významu ochrany životního prostředí.
  • Jedná se o skvělou teambuildingovou aktivitu, která umožňuje každému členovi týmu účinně přispívat k ochraně životního prostředí.
  • Poskytněte účastníkům rukavice, pytle na odpadky a veškeré potřebné vybavení.
  • Přiřaďte týmům nebo jednotlivcům oblasti, které mají uklidit.
  • Zajistěte dodržování bezpečnostních pokynů, jako je správná likvidace nebezpečných materiálů.
  • Po úklidu se sejděte a diskutujte o dopadu této aktivity a významu ochrany životního prostředí.
  • Jedná se o skvělou teambuildingovou aktivitu, která umožňuje každému členovi týmu účinně přispívat k ochraně životního prostředí.
  • Poskytněte účastníkům rukavice, pytle na odpadky a veškeré potřebné vybavení.
  • Přiřaďte týmům nebo jednotlivcům oblasti, které mají uklidit.
  • Zajistěte dodržování bezpečnostních pokynů, jako je správná likvidace nebezpečných materiálů.
  • Po úklidu se sejděte a diskutujte o dopadu této aktivity a významu ochrany životního prostředí.
  • Jedná se o skvělou teambuildingovou aktivitu, která umožňuje každému členovi týmu účinně přispívat k ochraně životního prostředí.

4. Simulace deskové hry

Simulace deskové hry
Zdroj obrázku: Freepik
  • Počet účastníků: Obvykle vhodné pro malé až středně velké skupiny
  • Potřebný čas: Záleží na složitosti hry, ale obvykle to trvá 1–2 hodiny.
  • Dovednosti, které si osvojíte: Strategické myšlení, řešení problémů, spolupráce a přizpůsobivost
  • Vyberte si deskovou hru, která vyžaduje týmovou práci a strategii, jako například Pandemic, Settlers of Catan nebo Human Tic Tac.
  • Rozdělte účastníky do týmů a vysvětlete jim pravidla hry.
  • Povzbuďte týmy, aby spolupracovaly na dosažení cílů hry.
  • Po skončení aktivity proveďte debriefing, abyste prodiskutovali strategie týmové práce a získané poznatky.
  • Vyberte si deskovou hru, která vyžaduje týmovou práci a strategii, jako například Pandemic, Settlers of Catan nebo Human Tic Tac.
  • Rozdělte účastníky do týmů a vysvětlete jim pravidla hry.
  • Povzbuďte týmy, aby spolupracovaly na dosažení cílů hry.
  • Po skončení aktivity proveďte debriefing, abyste prodiskutovali strategie týmové práce a získané poznatky.
  • Vyberte si deskovou hru, která vyžaduje týmovou práci a strategii, jako například Pandemic, Settlers of Catan nebo Human Tic Tac.
  • Rozdělte účastníky do týmů a vysvětlete jim pravidla hry.
  • Povzbuďte týmy, aby spolupracovaly na dosažení cílů hry.
  • Po skončení aktivity proveďte debriefing, abyste prodiskutovali strategie týmové práce a získané poznatky.

5. Pád vejce

Pád vejce
Zdroj obrázku: Flickr
  • Počet účastníků: Lze pracovat s malými i velkými skupinami, rozdělenými do týmů.
  • Potřebný čas: 30 minut až hodina, v závislosti na fázi návrhu
  • Dovednosti, které si osvojíte: kreativita, řešení problémů, týmová práce a inovace
  • Každému týmu poskytněte materiály, jako jsou vejce, lepicí páska, brčka a karton.
  • Vyzvěte týmy, aby navrhly zařízení, které ochrání vejce před rozbitím při pádu z určité výšky.
  • Po navržení a sestavení svých zařízení je týmy otestují tak, že je shodí z určené výšky.
  • Vyhrává první tým, jehož vejce přežije pád neporušené.
  • Každému týmu poskytněte materiály, jako jsou vejce, lepicí páska, brčka a karton.
  • Vyzvěte týmy, aby navrhly zařízení, které ochrání vejce před rozbitím při pádu z určité výšky.
  • Po navržení a sestavení svých zařízení je týmy otestují tak, že je shodí z určené výšky.
  • Vyhrává první tým, jehož vejce přežije pád neporušené.
  • Každému týmu poskytněte materiály, jako jsou vejce, lepicí páska, brčka a karton.
  • Vyzvěte týmy, aby navrhly zařízení, které ochrání vejce před rozbitím při pádu z určité výšky.
  • Po navržení a sestavení svých zařízení je týmy otestují tak, že je shodí z určené výšky.
  • Vyhrává první tým, jehož vejce přežije pád neporušené.

6. Výsadba stromů

Výsadba stromů
Zdroj obrázku: Freepik
  • Počet účastníků: Účastnit se může libovolný počet osob, ideální pro střední až velké skupiny.
  • Potřebný čas: závisí na počtu stromů, které se mají zasadit, ale obvykle to trvá několik hodin.
  • Dovednosti, které si osvojíte: týmová práce, péče o životní prostředí, zapojení do komunity a fyzická aktivita
  • Spolupracujte s místními úřady nebo organizacemi, abyste vybrali vhodný venkovní prostor pro výsadbu a zajistili povolení.
  • Vybavte účastníky lopatami, rukavicemi a sazenicemi.
  • Naučte týmy správné metody výsadby a rozestupy mezi sazenicemi.
  • Po výsadbě diskutujte o významu stromů pro životní prostředí a budoucí generace.
  • Spolupracujte s místními úřady nebo organizacemi, abyste vybrali vhodný venkovní prostor pro výsadbu a zajistili povolení.
  • Vybavte účastníky lopatami, rukavicemi a sazenicemi.
  • Naučte týmy správné metody výsadby a rozestupy mezi sazenicemi.
  • Po výsadbě diskutujte o významu stromů pro životní prostředí a budoucí generace.
  • Spolupracujte s místními úřady nebo organizacemi, abyste vybrali vhodný venkovní prostor pro výsadbu a zajistili povolení.
  • Vybavte účastníky lopatami, rukavicemi a sazenicemi.
  • Naučte týmy správné metody výsadby a rozestupy mezi sazenicemi.
  • Po výsadbě diskutujte o významu stromů pro životní prostředí a budoucí generace.

7. Freeze Tag

  • Počet účastníků: Vhodné pro střední až velké skupiny
  • Potřebný čas: 15–30 minut na kolo
  • Dovednosti, které si osvojíte: Komunikace, týmová práce, strategie a fyzická aktivita
  • Vyberte jednoho účastníka, který bude „to" (honící).
  • Když tagger někoho označí, ta osoba zůstane stát na místě.
  • Aby se týmový kolega uvolnil, musí ho jiný účastník označit.
  • Tato outdoorová teambuildingová hra pokračuje, dokud všichni účastníci neztuhnou nebo dokud nedosáhnete časového limitu.
  • Vyberte jednoho účastníka, který bude „to“ (honící).
  • Když tagger někoho označí, ta osoba zůstane stát na místě.
  • Aby se týmový kolega uvolnil, musí ho jiný účastník označit.
  • Tato outdoorová teambuildingová hra pokračuje, dokud všichni účastníci neztuhnou nebo dokud nedosáhnete časového limitu.
  • Vyberte jednoho účastníka, který bude „to“ (honící).
  • Když tagger někoho označí, ta osoba zůstane stát na místě.
  • Aby se týmový kolega uvolnil, musí ho jiný účastník označit.
  • Tato outdoorová teambuildingová hra pokračuje, dokud všichni účastníci neztuhnou nebo dokud nedosáhnete časového limitu.

8. Vyrazte na túru

Vyrazte na túru
Zdroj obrázku: Freepik
  • Počet účastníků: Účastnit se může libovolný počet osob.
  • Potřebný čas: závisí na délce a obtížnosti trasy, ale obvykle 1–3 hodiny.
  • Dovednosti, které si osvojíte: Fyzická kondice, týmová práce, komunikace
  • Vyberte vhodnou turistickou trasu podle fyzické kondice a zkušeností skupiny.
  • Poskytněte účastníkům vhodné vybavení, jako jsou láhve na vodu, opalovací krém a pevná obuv.
  • Podporujte týmovou práci tím, že nastavíte pohodlné tempo a budete si navzájem pomáhat překonávat překážky.
  • Během cesty si udělejte přestávky, abyste mohli ocenit okolí a posílit kamarádství.
  • Vyberte vhodnou turistickou trasu podle fyzické kondice a zkušeností skupiny.
  • Poskytněte účastníkům vhodné vybavení, jako jsou láhve na vodu, opalovací krém a pevná obuv.
  • Podporujte týmovou práci tím, že nastavíte pohodlné tempo a budete si navzájem pomáhat překonávat překážky.
  • Během cesty si udělejte přestávky, abyste mohli ocenit okolí a posílit kamarádství.
  • Vyberte vhodnou turistickou trasu podle fyzické kondice a zkušeností skupiny.
  • Poskytněte účastníkům vhodné vybavení, jako jsou láhve na vodu, opalovací krém a pevná obuv.
  • Podporujte týmovou práci tím, že nastavíte pohodlné tempo a budete si navzájem pomáhat překonávat překážky.
  • Během cesty si udělejte přestávky, abyste mohli ocenit okolí a posílit kamarádství.

9. Štafetový běh

Štafetový běh
Zdroj obrázku: Unsplash
  • Počet účastníků: Vhodné pro střední až velké skupiny rozdělené do týmů.
  • Potřebný čas: závisí na délce štafetového okruhu a počtu týmů, ale obvykle se pohybuje od 30 minut do jedné hodiny.
  • Dovednosti, které si osvojíte: Rychlost, koordinace, týmová práce a sportovní chování
  • Připravte štafetový běh s určenými startovními a cílovými body a mezilehlými štafetovými stanicemi.
  • Rozdělte účastníky do dvou týmů a vysvětlete pravidla štafetového běhu.
  • Každý člen týmu absolvuje část kurzu, než předá štafetu nebo dokončí úkol dalšímu členovi týmu.
  • Vyhrává první tým, který dokončí kurz a překročí cílovou čáru.
  • Připravte štafetový běh s určenými startovními a cílovými body a mezilehlými štafetovými stanicemi.
  • Rozdělte účastníky do dvou týmů a vysvětlete pravidla štafetového běhu.
  • Každý člen týmu absolvuje část kurzu, než předá štafetu nebo dokončí úkol dalšímu členovi týmu.
  • Vyhrává první tým, který dokončí kurz a překročí cílovou čáru.
  • Připravte štafetový běh s určenými startovními a cílovými body a mezilehlými štafetovými stanicemi.
  • Rozdělte účastníky do dvou týmů a vysvětlete pravidla štafetového běhu.
  • Každý člen týmu absolvuje část kurzu, než předá štafetu nebo dokončí úkol dalšímu členovi týmu.
  • Vyhrává první tým, který dokončí kurz a překročí cílovou čáru.

10. Týmové grilování

Týmové grilování
Zdroj obrázku: Freepik
  • Počet účastníků: Účastnit se může libovolný počet osob, ale ideální je střední až velká skupina mezifunkčních týmů.
  • Potřebný čas: Závisí na velikosti skupiny a množství připravovaného jídla, ale obvykle 2–3 hodiny.
  • Dovednosti, které si osvojíte: spolupráce, komunikace, kulinářské dovednosti a týmový duch
  • Přiřaďte účastníkům role, jako například grilovací mistr, pomocný kuchař a tým pro přípravu jídla.
  • Naplánujte program a rozdělte úkoly tak, aby každý měl svou roli.
  • Podporujte týmovou práci koordinací přípravy jídla, grilování a servírování.
  • Po grilování se sejděte, vychutnejte si jídlo a zhodnoťte zážitek jako tým.
  • Přiřaďte účastníkům role, jako například grilovací mistr, pomocný kuchař a tým pro přípravu jídla.
  • Naplánujte program a rozdělte úkoly tak, aby každý měl svou roli.
  • Podporujte týmovou práci koordinací přípravy jídla, grilování a servírování.
  • Po grilování se sejděte, vychutnejte si jídlo a zhodnoťte zážitek jako tým.
  • Přiřaďte účastníkům role, jako například grilovací mistr, pomocný kuchař a tým pro přípravu jídla.
  • Naplánujte program a rozdělte úkoly tak, aby každý měl svou roli.
  • Podporujte týmovou práci koordinací přípravy jídla, grilování a servírování.
  • Po grilování se sejděte, vychutnejte si jídlo a zhodnoťte zážitek jako tým.

11. Kyselá procházka

12. Kickball

13. Táboření u ohně

14. Lanové centrum

15. Přetahovaná

16. Orientační běh

17. Bitva s vodními balóny

18. Workshop dovedností pro přežití v divočině

19. Geocaching

20. Plážový volejbal

21. Venkovní lekce jógy

22. Frisbee golf

23. Venkovní soutěž v hláskování

24. Překážková dráha

25. Cornhole

26. Soutěž v fotografování přírody

27. Venkovní filmový večer

28. Emocionální autobus

29. Vyberte si své štěstí

30. Lezení po skalách nebo bouldering

31. Ringolevio

32. Tajný agent

33. Noc pod hvězdami

34. Rybářský turnaj

35. Karaoke večer

36. Slacklining

37. Venkovní workshop malování nebo kreslení

38. Náhodný akt laskavosti

39. Rafting nebo tubing

40. Týmový bubenický kruh

41. Venkovní vyprávění příběhů

42. Soutěž v opékání marshmallow

43. Školení první pomoci v divočině

44. Hole in Many

45. Venkovní hudební židle

46. Turnaj v minigolfu

47. Dobrodružství na koni

48. Minute to Win It

49. Workshop o rozdělávání ohně a zapalování ohně

50. Venkovní meditace a sezení zaměřené na všímavost

51. Terapeutické psy

52. Venkovní kvízová výzva

53. Soutěž v stavění hradů z písku

54. Expedice na horských kolech

55. Umělecká instalace v přírodě

56. Venkovní taneční párty

57. Skupinová kajaková štafeta

58. Plachtění

59. Výprava na kajaku nebo kánoi

60. Velká Jenga

61. Venkovní lekce zumby

62. Bubble fotbal

63. Skupinové malování nástěnné malby

64. Safari s pozorováním divoké zvěře

65. Food Truck Fair

66. Mýdlová krabice Derby

67. Teambuildingová procházka po visutých lávkách

68. Turnaj ve stolním tenise

69. Venkovní hudební jam session

70. Štafetový běh v terénu

71. Skupinové malování akvarelem

72. Mozaika z oblázků

73. Skupinové pouštění draků

74. Výstup na vrchol hory

75. Venkovní vědecký experiment

76. Výzva: Stavba stromového domu

77. Plážová olympiáda

78. Venkovní lekce tai-či

79. Skupinová výroba keramiky

80. Projekt na ochranu divoké přírody

81. Honba za divokou husou

82. Venkovní loutkové divadlo

83. Dobrodružná závodní výzva

84. Venkovní workshop kaligrafie

85. Hra se zavázanýma očima

86. Turnaj v outdoorových deskových hrách

87. Venkovní šachy

88. Výlet za pozorováním ptáků

89. Nerf Battle

90. Skupinové skládání origami

91. Geocachingové dobrodružství

92. Výzva v oblasti outdoorových survivalových dovedností

93. Lanové centrum

94. Soutěž v stavění hradů z písku

95. Závody dronů a překážková dráha

96. Flash mobové vystoupení

97. Závod v městském průzkumu

98. Venkovní sochařství z ledu

99. Fotografická honba za pokladem v divočině

100. Kajakové pólo

Jak naplánovat teambuildingovou akci

Moderní pracoviště se snaží posílit soudržnost a vazby v týmu prostřednictvím outdoorových aktivit. Plánování těchto akcí je klíčové pro zlepšení morálky a týmové práce.

ClickUp slouží jako komplexní nástroj pro organizování a řízení teambuildingových aktivit. Funkce ClickUp pro správu událostí zefektivňují plánování a realizaci, podporují efektivní týmovou práci, komunikaci a spolupráci.

Správa událostí ClickUp
Hladce koordinujte události, spolupracujte s klienty, spravujte rozpočty a mnoho dalšího pomocí uživatelsky přívětivých nástrojů pro správu událostí ClickUp.

Nastavte a spravujte své teambuildingové akce pomocí funkcí pro správu událostí ClickUp

S ClickUp Brain můžete snadno vytvářet a sdílet podrobnosti o událostech se zaměstnanci, čímž zajistíte, že všichni budou informováni a budou na stejné vlně.

Vymýšlejte nápady pro teambuildingové akce a plánujte lépe s ClickUp Brain.

Zde je průvodce plánováním úspěšné a zábavné outdoorové skupinové aktivity s využitím ClickUp pro plynulé řízení aktivit a komunikace:

Krok 1: Definujte cíle a záměry

Jasně definujte cíle a záměry teambuildingové akce, jako je zlepšení týmové práce, posílení morálky nebo zlepšení komunikace.

Krok 2: Vytvořte komplexní časový plán

Využijte kalendář ClickUp pro podrobný časový plán, přiřazování úkolů a termínů. Spolupracujte přímo v ClickUp a synchronizujte s Google Kalendářem pro hladké plánování teambuildingových aktivit.

Zobrazení kalendáře ClickUp
Naplánujte úkoly, časové harmonogramy a úkoly a sledujte pokrok týmu v kalendáři ClickUp.

Vytvářejte události a synchronizujte je s kalendáři svého týmu pomocí zobrazení kalendáře ClickUp

Krok 3: Efektivní řízení času

Pomocí nástroje pro správu času ClickUp rozdělte akci na úkoly s nastavenými termíny zahájení a dokončení a využijte automatické globální sledování času k dohledu nad průběhem a přesnému výpočtu fakturovatelných hodin pro efektivní budování týmu.

ClickUp – sledování času
Organizujte a přidávejte poznámky, abyste mohli zahájit úkol pomocí ClickUp Project Time Tracking.

Načasujte své akce tak, abyste mohli sledovat, jak dlouho aktivity trvají, pomocí funkcí ClickUp pro sledování času

Krok 4: Stanovte priority

Nastavte jasné posloupnosti úkolů se závislostmi v funkci Úkoly aplikace ClickUp, abyste zajistili správné pořadí dokončení vašich moderních i tradičních teambuildingových aktivit.

Využijte priority úkolů a kontrolní seznamy k vyjasnění odpovědností týmu a zajištění včasného dokončení.

kontrolní seznamy úkolů
Kontrolní seznam úkolů v ClickUp

Použijte funkci Úkoly v ClickUp, abyste se ujistili, že vaše úkoly budou splněny včas

Krok 4: Posilte spolupráci

Použijte ClickUp k sjednocení celého svého týmu.

Vytvořte uživatelské skupiny a přiřazujte komentáře pro lepší komunikaci. Přidejte dodavatele a klienty jako hosty pro jednotnou spolupráci během teambuildingových aktivit.

Krok 5: Sledujte průběh akce

Díky rozmanitým pohledům ClickUp můžete sledovat každý aspekt vaší outdoorové teambuildingové akce od začátku do konce. Vizualizujte a spravujte plánování efektivně a zajistěte týmovou spolupráci všech zúčastněných stran.

Spravujte plánování akcí pomocí šablon ClickUp

Plánování akcí je složité a vyžaduje pečlivou organizaci. Tento proces může být velmi náročný, od rezervace místa konání přes správu rozpočtu až po sestavení seznamu hostů.

S nejlepšími nástroji a šablonami pro řízení projektů od ClickUp však můžete zefektivnit plánování a realizaci. Díky několika zobrazením a přizpůsobitelným funkcím tyto šablony zjednodušují proces, takže se můžete soustředit na to, abyste si akci užili.

1. Šablona pro plánování akcí

Šablony pro plánování akcí zefektivní váš proces od organizace místa konání až po správu seznamu hostů. Se šablonou pro plánování akcí ClickUp můžete:

Šablona pro správu událostí ClickUp vám pomůže spravovat všechny vaše jedinečné operace na jednom místě pomocí předem připravených zobrazení, vlastních stavů, vlastních polí, dokumentů a dalších funkcí!
Stáhnout šablonu
Šablona pro správu událostí ClickUp vám pomůže spravovat všechny vaše jedinečné operace na jednom místě pomocí předem připravených zobrazení, vlastních stavů, vlastních polí, dokumentů a dalších funkcí!
  • Naplánujte a vizualizujte všechny kroky, od výběru lokality až po získání nabídek.
  • Koordinujte svůj tým a zdroje pro efektivní spolupráci.
  • Sledujte průběh a cíle akcí, které probíhají včas a v rámci rozpočtu.
  • Šablona ClickUp nabízí tři přizpůsobitelné zobrazení: Seznam, Tabule a Kalendář, s přednastavenými seznamy pro úkoly Aktivity, Zařízení, Před akcí a Fakturace.

2. Šablona dokumentu pro plánování akcí

Koordinace a organizace jsou nyní snadné díky šabloně dokumentu pro plánování událostí od ClickUp. Tento komplexní dokument vám pomůže:

Šablona dokumentu pro plánování akcí ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla naplánovat a sledovat průběh vaší akce.
Stáhnout šablonu
Šablona dokumentu pro plánování akcí ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla naplánovat a sledovat průběh vaší akce.
  • Organizujte úkoly, stanovujte termíny a spravujte seznamy hostů.
  • Efektivně odhadujte rozpočty a přidělujte zdroje
  • Definujte cíle a vyhodnoťte úspěšnost akce.
  • Zajistěte, aby všechny zúčastněné strany byly informovány a sjednoceny.

3. Šablona pro plánování akcí a spolupráci

Šablona ClickUp pro plánování akcí a spolupráci zjednodušuje plánování a týmovou práci. Pomůže vám:

Šablona ClickUp pro plánování akcí a spolupráci je navržena tak, aby vám pomohla plánovat, organizovat a spolupracovat na akcích.
Stáhnout šablonu
Šablona ClickUp pro plánování akcí a spolupráci je navržena tak, aby vám pomohla plánovat, organizovat a spolupracovat na akcích.
  • Zlepšete spolupráci mezi koordinátory, dodavateli a účastníky.
  • Zajistěte důkladnost a včasné dokončení úkolů.
  • Omezte administrativní práci a soustřeďte se více na plánování.
  • Posilte komunikaci a spolupráci v týmu.
  • Ušetřete náklady zefektivněním provozu a zamezením opakujících se úkolů.

Vyjděte za zdi kanceláře

Outdoorové teambuildingové aktivity nejsou jen pouhou zábavou, ale také pěstují pocit sounáležitosti, posilují důvěru a zlepšují týmovou spolupráci. Podporujte svůj tým v účasti na těchto aktivitách a zlepšete tak komunikaci, řešení problémů a produktivitu.

Díky funkcím pro správu událostí v ClickUp je plánování a realizace těchto aktivit hračkou. Chcete odemknout potenciál efektivního řízení týmu a organizace událostí? Zaregistrujte se na ClickUp zdarma ještě dnes!

Často kladené otázky (FAQ)

1. Co je outdoorová teambuildingová aktivita?

Outdoorová teambuildingová aktivita je organizovaná akce nebo cvičení, jehož cílem je zlepšit týmovou práci, komunikaci a morálku mezi členy týmu v outdoorovém prostředí.

2. Co jsou to outdoorové aktivity pro budování týmu?

Aktivity pro budování týmu v přírodě zahrnují pěší turistiku, kempování, lanové dráhy, orientační běh, honbu za pokladem a výzvy pro přežití v divočině.

3. Jaká je nejoblíbenější outdoorová aktivita?

Nejoblíbenější outdoorová aktivita pro teambuilding se liší v závislosti na lokalitě, preferencích týmu a cílech. Obvykle však zahrnuje aktivity jako překážkové dráhy, honby za pokladem a outdoorové sporty, jako je volejbal nebo fotbal.

