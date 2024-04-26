100 outdoorových teambuildingových aktivit pro stmelení týmu

Máte pocit, že digitální svět rozděluje váš tým? Nejste sami.
Vzhledem k tomu, že se schůzky, neformální rozhovory a vše ostatní přesouvá online, je snadné zapomenout na hodnotu skutečných osobních kontaktů.
Podstata skutečné týmové práce spočívá v něčem víc než jen ve virtuální interakci. Je zakořeněna v důvěře, vzájemném porozumění a vzájemné podpoře v náročných časech. Členové týmu musí navázat vztahy, které přesahují hranice digitální komunikace.
Právě zde vstupuje do hry kouzlo outdoorových teambuildingových aktivit. Představte si celý tým venku, jak se společně směje, řeší výzvy a navzájem se povzbuzuje za slunečního svitu. Zní to jako skvělá zábava, že?
Toho můžete dosáhnout tím, že si dáte pauzu od obrazovek.
V tomto článku se podíváme na 100 outdoorových teambuildingových her, které váš tým stmelí jako nikdy předtím a vytvoří trvalé vazby. 🌞⚽
Co jsou teambuildingové aktivity?
Outdoorové teambuildingové aktivity se organizují mimo běžné kancelářské prostředí s cílem zlepšit komunikaci, spolupráci, důvěru a schopnosti členů týmu řešit problémy.
Tyto aktivity, jako jsou konverzace, večírky a workshopy, se odehrávají mimo obvyklé kancelářské prostředí. Často zahrnují fyzické výzvy, dobrodružné úkoly nebo řešení problémů v přírodním prostředí, jako jsou parky, lanové dráhy a divoká příroda.
Pomáhají vytvářet silnější a jednotnější týmy, které společně podávají lepší výkony.
Typy outdoorových teambuildingových aktivit
Outdoorové teambuildingové aktivity se mohou lišit podle cílů, preferencí a fyzických schopností členů týmu. Kategorizace těchto aktivit pomáhá sladit je s konkrétními cíli, což usnadňuje výběr.
Zde jsou některé z nejčastějších typů:
Charitativní outdoorové teambuildingové aktivity
Charitativní outdoorové skupinové aktivity zahrnují týmy, které se spojí, aby podpořily charitativní účel a zároveň se zapojily do outdoorových aktivit.
Příklady:
- Charitativní pochody nebo maratony
- Venkovní fundraisingové akce, jako jsou cyklistické výlety nebo pěší túry
- Výsadba stromů
- Dobrovolnictví v projektech na ochranu životního prostředí
Členové týmu se spojí, pracují jako tým a mají dobrý pocit z toho, že pozitivně ovlivňují svou komunitu nebo životní prostředí. Dodává jim to smysl, empatii a sociální odpovědnost.
Fyzické outdoorové teambuildingové aktivity
Fyzické outdoorové aktivity jsou pro členy týmu fyzickou výzvou a zlepšují týmovou práci, komunikaci a schopnost řešit problémy.
Příklady:
- Lezení po skalách
- Slaňování
- Zip-lining
- Překážkové dráhy
- Venkovní honba za pokladem
- Týmové sporty jako fotbal, přetahování lanem, volejbal atd.
- Štafetové závody
Tyto aktivity vás vyvedou z vaší komfortní zóny. K překonání fyzických překážek a společnému dosažení cílů potřebujete důvěru, podporu a spolupráci, což buduje odolnost a sebevědomí a posiluje vzájemné vazby.
Pohodové outdoorové teambuildingové aktivity
Pohodové outdoorové teambuildingové aktivity kladou důraz na relaxaci, zábavu a socializaci v přírodním prostředí.
Příklady:
- Kempování
- Pikniky
- Táboráky
- Procházky přírodou
- Venkovní grilování
Tyto aktivity umožňují členům týmu odpočinout si, sblížit se a navázat vztahy v uvolněnější atmosféře mimo pracoviště.
Podporují pocit sounáležitosti, přátelství a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, což členům týmu umožňuje načerpat nové síly a omladit se, zatímco budují silnější vztahy a kamarádství.
Význam outdoorových teambuildingových aktivit
Práce často připomíná běh na běžeckém pásu – každý den to samé. Proto je třeba se z této monotónnosti vymanit!
Outdoorové teambuildingové aktivity poskytují jedinečnou příležitost zdokonalit důležité komunikační, problémové a týmové dovednosti v vzrušujícím prostředí. Zlepšená dynamika týmu vede ke společnému úspěchu.
Zpráva TINYpulse o zapojení zaměstnanců a organizační kultuře zdůrazňuje, že více než 200 000 zaměstnanců si cení vzájemného respektu pro dosažení lepších výsledků. Venkovní aktivity tyto důležité vazby budují.
Metaanalýza PubMed naznačuje, že teambuildingové aktivity pomáhají týmům lépe pracovat, zejména pokud jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám týmu. Motivované týmy mají větší šanci dokončit úkoly a dosáhnout cílů rychleji.
Tyto aktivity nejsou jen o zábavě – jejich cílem je lépe se poznat. Ať už jde o objevování silných a slabých stránek ostatních nebo dokonce jejich oblíbených koníčků, teambuildingové aktivity vytvářejí prostředí bez tlaku, které je ideální pro budování vztahů a učení.
Podívejme se podrobně na výhody outdoorových teambuildingových aktivit a jejich vliv na osobní rozvoj, soudržnost skupiny a budoucí úspěch.
Výhody outdoorových teambuildingových aktivit
1. Přínosy pro zdraví
Výlet do přírody není jen odpočinkem od práce – nabízí holistický přístup ke zlepšení zdraví a pohody. Tyto aktivity podporují fyzickou kondici, vitalitu, duševní odolnost a emoční rovnováhu.
Upřednostněte outdoorové teambuildingové hry a investujte do síly svých týmů a zdraví a spokojenosti svých zaměstnanců.
Přínosy pro fyzické zdraví
- Zvýšená fyzická aktivita: Outdoorové týmové aktivity často zahrnují pohyb, ať už se jedná o turistiku, lezení nebo účast na sportovních akcích, což podporuje kardiovaskulární zdraví, zlepšuje výdrž a celkovou fyzickou kondici.
- Absorpce vitamínu D: Vystavení slunečnímu záření vede ke zvýšené produkci vitamínu D v těle, který pomáhá udržovat silné kosti, podporuje imunitní systém a reguluje náladu. Podle Světové zdravotnické organizace může být vystavení slunci prospěšné při léčbě různých kožních onemocnění, jako je psoriáza a ekzém.
- Posílení imunitního systému: Pobyt venku posiluje imunitní systém a snižuje riziko onemocnění běžnými chorobami. Navíc výzkumy ukazují, že venkovní prostory snižují šíření nemocí přenášených vzduchem více než vnitřní prostory.
Přínosy pro duševní zdraví
- Snížení stresu: Fyzická aktivita spouští uvolňování endorfinů (hormonů dobré nálady), což zmírňuje stres a zlepšuje duševní pohodu. Venkovní prostředí, jako jsou lesy nebo parky, podporuje relaxaci a všímavost, čímž snižuje úroveň stresu.
- Zlepšení kognitivních funkcí: Pobyt v přírodě zlepšuje kognitivní funkce, včetně pozornosti, kreativity a schopnosti řešit problémy. Výzvy a hádanky během teambuildingových cvičení stimulují duševní bdělost a podporují inovativnost.
- Zvýšení sebevědomí: Trávit čas venku s členy týmu zvyšuje sebevědomí, zejména v blízkosti vody a zeleně. Aktivity jako rybaření, zahradničení, paintball nebo laser tag posilují pocit úspěchu, zvyšují sebevědomí a podporují kreativní myšlení.
2. Výhody pro tým
- Zvyšte motivaci: Účast na outdoorových týmových aktivitách zvyšuje motivaci týmu a podporuje soutěživého ducha mezi účastníky. Stanovení cílů a zapojení do odměňujících aktivit motivuje jednotlivce k dosahování vynikajících výsledků.
- Zlepšete komunikační dovednosti: Týmová práce učí efektivnímu naslouchání a mluvení, což je nezbytné pro úspěšnou komunikaci a spolupráci v týmu. Použijte šablony komunikačních plánů k řízení interní a externí komunikace.
- Budujte důvěru: Důvěra je pro týmovou práci zásadní. Outdoorové aktivity budují důvěru, posilují vazby, zlepšují spolupráci a snižují konflikty. Tato důvěra umožňuje členům týmu spoléhat se na dovednosti ostatních a povzbuzuje zaměstnance ke spolupráci na společných cílech.
- Zlepšete schopnosti řešení problémů: Setkání s novými výzvami a perspektivami během outdoorových aktivit pomáhá členům týmu rozvíjet schopnosti řešení problémů. Podpoří to kreativní myšlení členů týmu a zvýší jejich přizpůsobivost novým výzvám, čímž posílí dynamiku týmu.
Zkoumání role cvičení a městských zelených ploch v přínosech pro zdraví
Spojení outdoorových teambuildingových aktivit s městskými zelenými prostory, jako jsou zahrady a parky, podporuje fyzické a duševní zdraví, povzbuzuje sociální interakci a podporuje udržitelnost životního prostředí.
Neformální prostředí a přátelská soutěž tvoří dokonalou kombinaci pro zlepšení schopností spolupráce a kreativního myšlení, protože zaměstnanci se sbližují prostřednictvím zábavných aktivit a dalších outdoorových akcí.
Tyto prostory nabízejí bezpečné oblasti pro cvičení, snižují stres a zlepšují kvalitu ovzduší a biodiverzitu. Investice do městských zelených ploch vedou ke zdravějším komunitám a udržitelnějším městům.
100 outdoorových teambuildingových aktivit
1. Honba za pokladem
- Počet účastníků: Může se lišit, ale obvykle funguje dobře u malých až velkých skupin rozdělených do týmů.
- Potřebný čas: 1–2 hodiny, v závislosti na složitosti a počtu nápověd
- Dovednosti, které si osvojíte: Řešení problémů, týmová práce, komunikace a strategické myšlení
- Pokyny: Připravte seznam stop nebo předmětů, které mají týmy najít ve venkovním prostoru. Rozdělte zaměstnance do týmů a dejte jim první stopu. Týmy musí spolupracovat na vyřešení každé stopy, která je dovede k dalšímu místu nebo předmětu, až dorazí k cíli nebo pokladu. Vyhrává tým, který jako první dokončí honbu.
- Připravte seznam nápověd nebo předmětů, které mají týmy najít ve venkovním prostoru.
- Rozdělte zaměstnance do týmů a dejte jim první nápovědu.
- Týmy musí spolupracovat na vyřešení každé nápovědy, která je dovede k dalšímu místu nebo předmětu, až dorazí k cílovému místu nebo pokladu.
- Vyhrává první tým, který dokončí honbu.
- Připravte seznam nápověd nebo předmětů, které mají týmy najít ve venkovním prostoru.
- Rozdělte zaměstnance do týmů a dejte jim první nápovědu.
- Týmy musí spolupracovat na vyřešení každé nápovědy, která je dovede k dalšímu místu nebo předmětu, až dorazí k cílovému místu nebo pokladu.
- Vyhrává první tým, který dokončí honbu.
2. Lidský uzel
- Počet účastníků: Ideálně 8–20 účastníků
- Potřebný čas: 15–30 minut
- Dovednosti, které si osvojíte: komunikace, týmová práce, řešení problémů a spolupráce
- Pokyny: Účastníci se postaví do kruhu, natáhnou ruce a uchopí ruku někoho naproti nim (ne vedle nich). Bez uvolnění rukou musí spolupracovat, aby rozpletli uzel, až znovu vytvoří kruh. Efektivní komunikace a týmová práce jsou nezbytné pro vyřešení hádanky, aniž by se přerušil řetěz rukou.
- Účastníci stojí v kruhu, natáhnou ruce a chytí za ruku někoho naproti nim (ne vedle nich).
- Bez toho, aby se pustili za ruce, musí spolupracovat, aby rozmotali uzel, až znovu vytvoří kruh.
- Efektivní komunikace a týmová práce jsou nezbytné pro vyřešení hádanky, aniž by se přerušil řetěz rukou.
- Účastníci stojí v kruhu, natáhnou ruce a chytí za ruku někoho naproti nim (ne vedle nich).
- Bez toho, aby se pustili za ruce, musí spolupracovat, aby rozmotali uzel, až znovu vytvoří kruh.
- Efektivní komunikace a týmová práce jsou nezbytné pro vyřešení hádanky, aniž by se přerušil řetěz rukou.
3. Úklid parku/pláže
- Počet účastníků: Ideální pro samostatné týmy s libovolným počtem účastníků.
- Potřebný čas: 1–2 hodiny, v závislosti na velikosti oblasti a množství odpadků
- Dovednosti, které si osvojíte: Týmová práce, environmentální povědomí, zapojení do komunity a odpovědnost
- Pokyny: Poskytněte účastníkům rukavice, pytle na odpadky a veškeré potřebné vybavení. Určete oblasti, které mají týmy nebo jednotlivci uklidit. Zajistěte dodržování bezpečnostních pokynů, jako je správná likvidace nebezpečných materiálů. Po úklidu se sejděte a diskutujte o dopadu aktivity a významu ochrany životního prostředí. Jedná se o skvělou teambuildingovou aktivitu, která motivuje každého člena týmu k účinnému přispívání k ochraně životního prostředí.
- Poskytněte účastníkům rukavice, pytle na odpadky a veškeré potřebné vybavení.
- Přiřaďte týmům nebo jednotlivcům oblasti, které mají uklidit.
- Zajistěte dodržování bezpečnostních pokynů, jako je správná likvidace nebezpečných materiálů.
- Po úklidu se sejděte a diskutujte o dopadu této aktivity a významu ochrany životního prostředí.
- Jedná se o skvělou teambuildingovou aktivitu, která umožňuje každému členovi týmu účinně přispívat k ochraně životního prostředí.
- Poskytněte účastníkům rukavice, pytle na odpadky a veškeré potřebné vybavení.
- Přiřaďte týmům nebo jednotlivcům oblasti, které mají uklidit.
- Zajistěte dodržování bezpečnostních pokynů, jako je správná likvidace nebezpečných materiálů.
- Po úklidu se sejděte a diskutujte o dopadu této aktivity a významu ochrany životního prostředí.
- Jedná se o skvělou teambuildingovou aktivitu, která umožňuje každému členovi týmu účinně přispívat k ochraně životního prostředí.
4. Simulace deskové hry
- Počet účastníků: Obvykle vhodné pro malé až středně velké skupiny
- Potřebný čas: Záleží na složitosti hry, ale obvykle to trvá 1–2 hodiny.
- Dovednosti, které si osvojíte: Strategické myšlení, řešení problémů, spolupráce a přizpůsobivost
- Pokyny: Vyberte deskovou hru, která vyžaduje týmovou práci a strategii, například Pandemic, Settlers of Catan nebo Human Tic Tac. Rozdělte účastníky do týmů a vysvětlete pravidla hry. Povzbuďte týmy, aby spolupracovaly na dosažení cílů hry. Po skončení hry proveďte debriefing, abyste prodiskutovali strategie týmové práce a získané zkušenosti.
- Vyberte si deskovou hru, která vyžaduje týmovou práci a strategii, jako například Pandemic, Settlers of Catan nebo Human Tic Tac.
- Rozdělte účastníky do týmů a vysvětlete jim pravidla hry.
- Povzbuďte týmy, aby spolupracovaly na dosažení cílů hry.
- Po skončení aktivity proveďte debriefing, abyste prodiskutovali strategie týmové práce a získané poznatky.
- Vyberte si deskovou hru, která vyžaduje týmovou práci a strategii, jako například Pandemic, Settlers of Catan nebo Human Tic Tac.
- Rozdělte účastníky do týmů a vysvětlete jim pravidla hry.
- Povzbuďte týmy, aby spolupracovaly na dosažení cílů hry.
- Po skončení aktivity proveďte debriefing, abyste prodiskutovali strategie týmové práce a získané poznatky.
5. Pád vejce
- Počet účastníků: Lze pracovat s malými i velkými skupinami, rozdělenými do týmů.
- Potřebný čas: 30 minut až hodina, v závislosti na fázi návrhu
- Dovednosti, které si osvojíte: kreativita, řešení problémů, týmová práce a inovace
- Pokyny: Poskytněte každému týmu materiály, jako jsou vejce, lepicí páska, brčka a karton. Vyzvěte týmy, aby navrhly zařízení, které ochrání vejce před rozbitím při pádu z určité výšky. Po navržení a sestavení zařízení je týmy otestují tak, že je shodí z určené výšky. Vyhrává první tým, jehož vejce přežije pád neporušené.
- Každému týmu poskytněte materiály, jako jsou vejce, lepicí páska, brčka a karton.
- Vyzvěte týmy, aby navrhly zařízení, které ochrání vejce před rozbitím při pádu z určité výšky.
- Po navržení a sestavení svých zařízení je týmy otestují tak, že je shodí z určené výšky.
- Vyhrává první tým, jehož vejce přežije pád neporušené.
- Každému týmu poskytněte materiály, jako jsou vejce, lepicí páska, brčka a karton.
- Vyzvěte týmy, aby navrhly zařízení, které ochrání vejce před rozbitím při pádu z určité výšky.
- Po navržení a sestavení svých zařízení je týmy otestují tak, že je shodí z určené výšky.
- Vyhrává první tým, jehož vejce přežije pád neporušené.
6. Výsadba stromů
- Počet účastníků: Účastnit se může libovolný počet osob, ideální pro střední až velké skupiny.
- Potřebný čas: závisí na počtu stromů, které se mají zasadit, ale obvykle to trvá několik hodin.
- Dovednosti, které si osvojíte: týmová práce, péče o životní prostředí, zapojení do komunity a fyzická aktivita
- Pokyny: Spolupracujte s místními úřady nebo organizacemi na výběru vhodného venkovního prostoru pro výsadbu a zajistěte povolení. Vybavte účastníky lopatami, rukavicemi a sazenicemi. Naučte týmy správné metody výsadby a rozestupy mezi sazenicemi. Po výsadbě diskutujte o významu stromů pro životní prostředí a budoucí generace.
- Spolupracujte s místními úřady nebo organizacemi, abyste vybrali vhodný venkovní prostor pro výsadbu a zajistili povolení.
- Vybavte účastníky lopatami, rukavicemi a sazenicemi.
- Naučte týmy správné metody výsadby a rozestupy mezi sazenicemi.
- Po výsadbě diskutujte o významu stromů pro životní prostředí a budoucí generace.
- Spolupracujte s místními úřady nebo organizacemi, abyste vybrali vhodný venkovní prostor pro výsadbu a zajistili povolení.
- Vybavte účastníky lopatami, rukavicemi a sazenicemi.
- Naučte týmy správné metody výsadby a rozestupy mezi sazenicemi.
- Po výsadbě diskutujte o významu stromů pro životní prostředí a budoucí generace.
7. Freeze Tag
- Počet účastníků: Vhodné pro střední až velké skupiny
- Potřebný čas: 15–30 minut na kolo
- Dovednosti, které si osvojíte: Komunikace, týmová práce, strategie a fyzická aktivita
- Pokyny: Vyberte jednoho účastníka, který bude „to“ (honící). Když honící někoho chytí, ten člověk znehybní. Aby se týmový kolega mohl znovu hýbat, musí ho chytit jiný účastník. Tato outdoorová teambuildingová hra pokračuje, dokud nejsou všichni účastníci znehybněni nebo dokud není dosaženo časového limitu.
- Vyberte jednoho účastníka, který bude „to“ (honící).
- Když tagger někoho označí, ta osoba zůstane stát na místě.
- Aby se týmový kolega uvolnil, musí ho jiný účastník označit.
- Tato outdoorová teambuildingová hra pokračuje, dokud všichni účastníci neztuhnou nebo dokud nedosáhnete časového limitu.
- Vyberte jednoho účastníka, který bude „to“ (honící).
- Když tagger někoho označí, ta osoba zůstane stát na místě.
- Aby se týmový kolega uvolnil, musí ho jiný účastník označit.
- Tato outdoorová teambuildingová hra pokračuje, dokud všichni účastníci neztuhnou nebo dokud nedosáhnete časového limitu.
8. Vyrazte na túru
- Počet účastníků: Účastnit se může libovolný počet osob.
- Potřebný čas: závisí na délce a obtížnosti trasy, ale obvykle 1–3 hodiny.
- Dovednosti, které si osvojíte: Fyzická kondice, týmová práce, komunikace
- Pokyny: Vyberte vhodnou turistickou trasu podle fyzické kondice a zkušeností skupiny. Poskytněte účastníkům vhodné vybavení, jako jsou láhve na vodu, opalovací krém a pevná obuv. Podporujte týmovou práci tím, že nastavíte pohodlné tempo a budete si navzájem pomáhat překonávat překážky. Po cestě si dělejte přestávky, abyste si mohli vychutnat okolí a posílit kamarádství.
- Vyberte vhodnou turistickou trasu podle fyzické kondice a zkušeností skupiny.
- Poskytněte účastníkům vhodné vybavení, jako jsou láhve na vodu, opalovací krém a pevná obuv.
- Podporujte týmovou práci tím, že nastavíte pohodlné tempo a budete si navzájem pomáhat překonávat překážky.
- Během cesty si udělejte přestávky, abyste mohli ocenit okolí a posílit kamarádství.
- Vyberte vhodnou turistickou trasu podle fyzické kondice a zkušeností skupiny.
- Poskytněte účastníkům vhodné vybavení, jako jsou láhve na vodu, opalovací krém a pevná obuv.
- Podporujte týmovou práci tím, že nastavíte pohodlné tempo a budete si navzájem pomáhat překonávat překážky.
- Během cesty si udělejte přestávky, abyste mohli ocenit okolí a posílit kamarádství.
9. Štafetový běh
- Počet účastníků: Vhodné pro střední až velké skupiny rozdělené do týmů.
- Potřebný čas: závisí na délce štafetového okruhu a počtu týmů, ale obvykle se pohybuje od 30 minut do jedné hodiny.
- Dovednosti, které si osvojíte: Rychlost, koordinace, týmová práce a sportovní chování
- Pokyny: Připravte štafetovou dráhu s určenými startovními a cílovými body a štafetovými stanicemi mezi nimi. Rozdělte účastníky do dvou týmů a vysvětlete pravidla štafetového běhu. Každý člen týmu absolvuje část dráhy, než předá štafetu nebo dokončí úkol dalšímu členovi týmu. Vyhrává tým, který jako první absolvuje dráhu a překročí cílovou čáru.
- Připravte štafetový běh s určenými startovními a cílovými body a mezilehlými štafetovými stanicemi.
- Rozdělte účastníky do dvou týmů a vysvětlete pravidla štafetového běhu.
- Každý člen týmu absolvuje část kurzu, než předá štafetu nebo dokončí úkol dalšímu členovi týmu.
- Vyhrává první tým, který dokončí kurz a překročí cílovou čáru.
- Připravte štafetový běh s určenými startovními a cílovými body a mezilehlými štafetovými stanicemi.
- Rozdělte účastníky do dvou týmů a vysvětlete pravidla štafetového běhu.
- Každý člen týmu absolvuje část kurzu, než předá štafetu nebo dokončí úkol dalšímu členovi týmu.
- Vyhrává první tým, který dokončí kurz a překročí cílovou čáru.
10. Týmové grilování
- Počet účastníků: Účastnit se může libovolný počet osob, ale ideální je střední až velká skupina mezifunkčních týmů.
- Potřebný čas: Závisí na velikosti skupiny a množství připravovaného jídla, ale obvykle 2–3 hodiny.
- Dovednosti, které si osvojíte: spolupráce, komunikace, kulinářské dovednosti a týmový duch
- Pokyny: Přidělte účastníkům role, například grilovací mistr, pomocný kuchař a tým pro přípravu jídla. Naplánujte menu a podle toho rozdělte úkoly, aby měl každý svou roli. Podporujte týmovou práci koordinací přípravy jídla, grilování a servírování. Po grilování se sejděte, abyste si společně vychutnali jídlo a zhodnotili zážitek jako tým.
- Přiřaďte účastníkům role, jako například grilovací mistr, pomocný kuchař a tým pro přípravu jídla.
- Naplánujte program a rozdělte úkoly tak, aby každý měl svou roli.
- Podporujte týmovou práci koordinací přípravy jídla, grilování a servírování.
- Po grilování se sejděte, vychutnejte si jídlo a zhodnoťte zážitek jako tým.
- Přiřaďte účastníkům role, jako například grilovací mistr, pomocný kuchař a tým pro přípravu jídla.
- Naplánujte program a rozdělte úkoly tak, aby každý měl svou roli.
- Podporujte týmovou práci koordinací přípravy jídla, grilování a servírování.
- Po grilování se sejděte, vychutnejte si jídlo a zhodnoťte zážitek jako tým.
11. Kyselá procházka
12. Kickball
13. Táboření u ohně
14. Lanové centrum
15. Přetahovaná
16. Orientační běh
17. Bitva s vodními balóny
18. Workshop dovedností pro přežití v divočině
19. Geocaching
20. Plážový volejbal
21. Venkovní lekce jógy
22. Frisbee golf
23. Venkovní soutěž v hláskování
24. Překážková dráha
25. Cornhole
26. Soutěž v fotografování přírody
27. Venkovní filmový večer
28. Emocionální autobus
29. Vyberte si své štěstí
30. Lezení po skalách nebo bouldering
31. Ringolevio
32. Tajný agent
33. Noc pod hvězdami
34. Rybářský turnaj
35. Karaoke večer
36. Slacklining
37. Venkovní workshop malování nebo kreslení
38. Náhodný akt laskavosti
39. Rafting nebo tubing
40. Týmový bubenický kruh
41. Venkovní vyprávění příběhů
42. Soutěž v opékání marshmallow
43. Školení první pomoci v divočině
44. Hole in Many
45. Venkovní hudební židle
46. Turnaj v minigolfu
47. Dobrodružství na koni
48. Minute to Win It
49. Workshop o rozdělávání ohně a zapalování ohně
50. Venkovní meditace a sezení zaměřené na všímavost
51. Terapeutické psy
52. Venkovní kvízová výzva
53. Soutěž v stavění hradů z písku
54. Expedice na horských kolech
55. Umělecká instalace v přírodě
56. Venkovní taneční párty
57. Skupinová kajaková štafeta
58. Plachtění
59. Výprava na kajaku nebo kánoi
60. Velká Jenga
61. Venkovní lekce zumby
62. Bubble fotbal
63. Skupinové malování nástěnné malby
64. Safari s pozorováním divoké zvěře
65. Food Truck Fair
66. Mýdlová krabice Derby
67. Teambuildingová procházka po visutých lávkách
68. Turnaj ve stolním tenise
69. Venkovní hudební jam session
70. Štafetový běh v terénu
71. Skupinové malování akvarelem
72. Mozaika z oblázků
73. Skupinové pouštění draků
74. Výstup na vrchol hory
75. Venkovní vědecký experiment
76. Výzva: Stavba stromového domu
77. Plážová olympiáda
78. Venkovní lekce tai-či
79. Skupinová výroba keramiky
80. Projekt na ochranu divoké přírody
81. Honba za divokou husou
82. Venkovní loutkové divadlo
83. Dobrodružná závodní výzva
84. Venkovní workshop kaligrafie
85. Hra se zavázanýma očima
86. Turnaj v outdoorových deskových hrách
87. Venkovní šachy
88. Výlet za pozorováním ptáků
89. Nerf Battle
90. Skupinové skládání origami
91. Geocachingové dobrodružství
92. Výzva v oblasti outdoorových survivalových dovedností
93. Lanové centrum
94. Soutěž v stavění hradů z písku
95. Závody dronů a překážková dráha
96. Flash mobové vystoupení
97. Závod v městském průzkumu
98. Venkovní sochařství z ledu
99. Fotografická honba za pokladem v divočině
100. Kajakové pólo
Jak naplánovat teambuildingovou akci
Moderní pracoviště se snaží posílit soudržnost a vazby v týmu prostřednictvím outdoorových aktivit. Plánování těchto akcí je klíčové pro zlepšení morálky a týmové práce.
ClickUp slouží jako komplexní nástroj pro organizování a řízení teambuildingových aktivit. Funkce ClickUp pro správu událostí zefektivňují plánování a realizaci, podporují efektivní týmovou práci, komunikaci a spolupráci.
Nastavte a spravujte své teambuildingové akce pomocí funkcí pro správu událostí ClickUp
S ClickUp Brain můžete snadno vytvářet a sdílet podrobnosti o událostech se zaměstnanci, čímž zajistíte, že všichni budou informováni a budou na stejné vlně.
Vymýšlejte nápady pro teambuildingové akce a plánujte lépe s ClickUp Brain.
Zde je průvodce plánováním úspěšné a zábavné outdoorové skupinové aktivity s využitím ClickUp pro plynulé řízení aktivit a komunikace:
Krok 1: Definujte cíle a záměry
Jasně definujte cíle a záměry teambuildingové akce, jako je zlepšení týmové práce, posílení morálky nebo zlepšení komunikace.
Krok 2: Vytvořte komplexní časový plán
Využijte kalendář ClickUp pro podrobný časový plán, přiřazování úkolů a termínů. Spolupracujte přímo v ClickUp a synchronizujte s Google Kalendářem pro hladké plánování teambuildingových aktivit.
Vytvářejte události a synchronizujte je s kalendáři svého týmu pomocí zobrazení kalendáře ClickUp
Krok 3: Efektivní řízení času
Pomocí nástroje pro správu času ClickUp rozdělte akci na úkoly s nastavenými termíny zahájení a dokončení a využijte automatické globální sledování času k dohledu nad průběhem a přesnému výpočtu fakturovatelných hodin pro efektivní budování týmu.
Načasujte své akce tak, abyste mohli sledovat, jak dlouho aktivity trvají, pomocí funkcí ClickUp pro sledování času
Krok 4: Stanovte priority
Nastavte jasné posloupnosti úkolů se závislostmi v funkci Úkoly aplikace ClickUp, abyste zajistili správné pořadí dokončení vašich moderních i tradičních teambuildingových aktivit.
Využijte priority úkolů a kontrolní seznamy k vyjasnění odpovědností týmu a zajištění včasného dokončení.
Použijte funkci Úkoly v ClickUp, abyste se ujistili, že vaše úkoly budou splněny včas
Krok 4: Posilte spolupráci
Použijte ClickUp k sjednocení celého svého týmu.
Vytvořte uživatelské skupiny a přiřazujte komentáře pro lepší komunikaci. Přidejte dodavatele a klienty jako hosty pro jednotnou spolupráci během teambuildingových aktivit.
Krok 5: Sledujte průběh akce
Díky rozmanitým pohledům ClickUp můžete sledovat každý aspekt vaší outdoorové teambuildingové akce od začátku do konce. Vizualizujte a spravujte plánování efektivně a zajistěte týmovou spolupráci všech zúčastněných stran.
Spravujte plánování akcí pomocí šablon ClickUp
Plánování akcí je složité a vyžaduje pečlivou organizaci. Tento proces může být velmi náročný, od rezervace místa konání přes správu rozpočtu až po sestavení seznamu hostů.
S nejlepšími nástroji a šablonami pro řízení projektů od ClickUp však můžete zefektivnit plánování a realizaci. Díky několika zobrazením a přizpůsobitelným funkcím tyto šablony zjednodušují proces, takže se můžete soustředit na to, abyste si akci užili.
1. Šablona pro plánování akcí
Šablony pro plánování akcí zefektivní váš proces od organizace místa konání až po správu seznamu hostů. Se šablonou pro plánování akcí ClickUp můžete:
- Naplánujte a vizualizujte všechny kroky, od výběru lokality až po získání nabídek.
- Koordinujte svůj tým a zdroje pro efektivní spolupráci.
- Sledujte průběh a cíle akcí, které probíhají včas a v rámci rozpočtu.
- Šablona ClickUp nabízí tři přizpůsobitelné zobrazení: Seznam, Tabule a Kalendář, s přednastavenými seznamy pro úkoly Aktivity, Zařízení, Před akcí a Fakturace.
2. Šablona dokumentu pro plánování akcí
Koordinace a organizace jsou nyní snadné díky šabloně dokumentu pro plánování událostí od ClickUp. Tento komplexní dokument vám pomůže:
- Organizujte úkoly, stanovujte termíny a spravujte seznamy hostů.
- Efektivně odhadujte rozpočty a přidělujte zdroje
- Definujte cíle a vyhodnoťte úspěšnost akce.
- Zajistěte, aby všechny zúčastněné strany byly informovány a sjednoceny.
3. Šablona pro plánování akcí a spolupráci
Šablona ClickUp pro plánování akcí a spolupráci zjednodušuje plánování a týmovou práci. Pomůže vám:
- Zlepšete spolupráci mezi koordinátory, dodavateli a účastníky.
- Zajistěte důkladnost a včasné dokončení úkolů.
- Omezte administrativní práci a soustřeďte se více na plánování.
- Posilte komunikaci a spolupráci v týmu.
- Ušetřete náklady zefektivněním provozu a zamezením opakujících se úkolů.
Vyjděte za zdi kanceláře
Outdoorové teambuildingové aktivity nejsou jen pouhou zábavou, ale také pěstují pocit sounáležitosti, posilují důvěru a zlepšují týmovou spolupráci. Podporujte svůj tým v účasti na těchto aktivitách a zlepšete tak komunikaci, řešení problémů a produktivitu.
Díky funkcím pro správu událostí v ClickUp je plánování a realizace těchto aktivit hračkou. Chcete odemknout potenciál efektivního řízení týmu a organizace událostí? Zaregistrujte se na ClickUp zdarma ještě dnes!
Často kladené otázky (FAQ)
1. Co je outdoorová teambuildingová aktivita?
Outdoorová teambuildingová aktivita je organizovaná akce nebo cvičení, jehož cílem je zlepšit týmovou práci, komunikaci a morálku mezi členy týmu v outdoorovém prostředí.
2. Co jsou to outdoorové aktivity pro budování týmu?
Aktivity pro budování týmu v přírodě zahrnují pěší turistiku, kempování, lanové dráhy, orientační běh, honbu za pokladem a výzvy pro přežití v divočině.
3. Jaká je nejoblíbenější outdoorová aktivita?
Nejoblíbenější outdoorová aktivita pro teambuilding se liší v závislosti na lokalitě, preferencích týmu a cílech. Obvykle však zahrnuje aktivity jako překážkové dráhy, honby za pokladem a outdoorové sporty, jako je volejbal nebo fotbal.