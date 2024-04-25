10 nejlepších podcastů o time managementu, které vám pomohou maximalizovat váš čas v roce 2025

William Penn kdysi řekl: „Čas je to, co nejvíce chceme, ale nejhůře využíváme.“
Moudré řízení času není jen dovednost, ale nutnost. Není však snadné tuto schopnost osvojit.
Co kdyby se vaše dojíždění do práce nebo čas strávený v posilovně proměnily v sezení osobního rozvoje? Nebo co kdyby se vám podařilo naučit se lépe hospodařit s časem při nákupu v obchodě?
90 % lidí věří, že lepší time management by mohl zvýšit jejich pracovní produktivitu. Navíc 76 % z nich je ochotno investovat 15 až 30 minut denně do dosažení tohoto cíle.
Proč nevyužít cestu do práce, čas strávený cvičením nebo přestávky jako příležitost k osobnímu rozvoji?
V tomto článku se podíváme na nejlepší podcasty o time managementu, které jsou plné odborných rad, praktických tipů a motivačních příběhů, které vám pomohou maximálně využít každý okamžik vašeho dne.
Je čas využít každou minutu moudře a využít každou vteřinu!🕜
Jak podcasty o time managementu zlepšují produktivitu
Řízení času spočívá v rozlišení toho, co je podstatné, stanovení jasných cílů a použití strategií, které vám pomohou věci vyřídit rychleji. To znamená vyšší produktivitu a méně stresu, takže můžete stihnout více, aniž byste se cítili přetížení.
Několik aplikací pro správu času vám pomůže vypořádat se s vaším seznamem úkolů a vytěžit maximum z každého dne.
Podcasty poskytují snadný přístup k obrovskému množství informací, což z nich činí vynikající nástroje produktivity pro každého, kdo chce lépe organizovat svůj čas a pracovat efektivněji.
Podcasty o time managementu vám nenaplní den dalším šumem, ale nabídnou praktické rady a motivaci, které vám pomohou využívat čas moudře.
Zde je návod:
- Učení na cestách: Podcasty vám umožňují multitasking, protože se můžete učit při dojíždění do práce, cvičení nebo při domácích pracích.
- Motivační obsah: Inspirativní podcasty nabízejí motivaci, povzbuzení, tipy a strategie od úspěšných osobností, díky nimž získáte cenné poznatky a inspiraci z různých úhlů pohledu.
- Buďte v obraze: Podcasty vás informují o trendech v oboru, aktuálních událostech, novinkách a vývoji, díky čemuž zůstanete v obraze a budete mít přehled o svém oboru.
- Snížení stresu: Poslech zábavných podcastů může snížit stres a zvýšit soustředění a produktivitu tím, že vám během dne poskytne relaxační přestávky.
- Osobní rozvoj: Podcasty zabývající se tématy osobního rozvoje, jako je všímavost, sebezdokonalování a leadership, zvyšují produktivitu tím, že podporují růstový přístup.
Začlenění podcastů do každodenní rutiny
Vyberte si témata, která vás baví nebo o kterých se chcete dozvědět více, a začleňte je do svého rozvrhu pomocí aplikací pro denní plánování.
Můžete si naplánovat den a vytvořit si playlist nebo rozvrh, abyste si vyhradili čas právě na poslech. Najděte si čas, který vám vyhovuje, například při ranní kávě, během polední přestávky nebo při večerním odpočinku, a buďte při tom důslední.
Díky pravidelnosti se z toho stane přirozený zvyk a díky novému obsahu, který je k dispozici denně nebo týdně, se podcasty mohou stát vaším dalším oblíbeným zdrojem inspirace a učení. Tento zvyk přispěje k zdravé rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, protože vám poskytne chvíle relaxace a osobního růstu uprostřed nabitého programu.
Nejlepší podcasty o time managementu pro zvýšení produktivity
Prozkoumejme deset nejlepších podcastů o time managementu, které vám pomohou lépe strukturovat váš čas a trávit ho co nejproduktivněji.
1. Před snídaní
Before Breakfast je podcast o time managementu, který vám pomůže správně začít den! Každá krátká epizoda je plná snadno pochopitelných tipů pro produktivitu a efektivních strategií time managementu, které vám pomohou maximálně využít každý okamžik, ať už v práci nebo doma.
Moderátorkou pořadu je příjemná Laura Vanderkam, která vám poskytne praktické nástroje pro efektivnější organizaci dne pro zaneprázdněné osoby.
Podcast přináší každé ráno nové epizody věnované různým tématům souvisejícím s produktivitou a podporuje pozitivní denní rutiny, efektivní plánování, osobní produktivitu a rozvoj produktivních návyků, čímž pomáhá posluchačům změnit jejich dovednosti v oblasti time managementu a začít den pozitivně.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
„Tipy a postřehy, které změní váš život a které opravdu fungují, když je uplatníte v praxi. Tento 5minutový podcast se mi opravdu líbí a poslouchám ho téměř každý den.“
2. It’s About Time | Time Management & Productivity for Work Life & Balance
It’s About Time, jeden z nejlepších podcastů o time managementu, který moderuje nadšená zastánkyně produktivity Anna Dearmon Kornick, je vaším dokonalým průvodcem, jak získat zpět svůj čas a najít rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Anna zkoumá různé aspekty každodenního života a nabízí řešení problémů souvisejících s časem. Každá epizoda přináší praktické tipy pro správu času, cenné postřehy, triky pro zvýšení produktivity a příběhy ze života, které vám pomohou zvládnout váš rozvrh a žít plnohodnotnější život.
Připojte se k Anně, která vám přináší inspirativní rozhovory s ambiciózními lidmi, kteří ovládají umění rovnováhy mezi kariérou, rodinou a osobním růstem.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
„Miluji, když začínám pondělní ráno učením se od Anny. Má spoustu praktických tipů, které vám pomohou být produktivnější a ušetřit čas. Tento podcast vřele doporučuji všem, kteří chtějí zlepšit své rutiny a časové řízení.“
3. Tipy pro time management od Captain Time
Time Management Tips from Captain Time je měsíční podcast s Garlandem Coulsonem, známým také jako Captain Time, který se více než 25 let věnuje zvládnutí strategie time managementu.
Původně motivován osobními kariérními cíli, Garland objevil vášeň pro pomoc ostatním při optimalizaci jejich dovedností v oblasti time managementu a nakonec se stal renomovaným mezinárodním řečníkem, trenérem a koučem v této oblasti.
Podcast zdůrazňuje význam time managementu jako základní dovednosti, která je v tradičních vzdělávacích systémech často opomíjena. Garland, motivační řečník a autor bestsellerů, tvrdí, že efektivní time management je nezbytný pro plné využití schopností a dosažení osobních cílů, bez ohledu na inteligenci nebo talent.
Poslechněte si je a získejte praktické poznatky a strategie pro správu času, které vám pomohou zvýšit produktivitu a dosáhnout více za méně času.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
Recenze nebyly nalezeny
4. The Tim Ferris Show
The Tim Ferriss Show je populární podcast o time managementu, který se zaměřuje na učení se od úspěšných lidí. Často se umisťuje na prvním místě v kategorii byznys na Apple Podcasts a byl stažen více než 100 milionůkrát!
Mezi hosty pořadu patří známé osobnosti, jako jsou herci, sportovci, spisovatelé a podnikatelé. Hovoří o svých oblíbených knihách, denních rutinách a tricích pro správu času. Ať už se jedná o to, jak LeBron James udržuje svou kondici, nebo jak Mark Zuckerberg spravuje svůj čas, z každé epizody si můžete odnést něco užitečného.
Prostřednictvím podrobných rozhovorů s úspěšnými osobnostmi vám Tim přináší upřímné rozhovory a zkoumá jejich taktiky time managementu, triky pro zvýšení produktivity a každodenní rituály. Posluchači získají přístup k široké škále technik time managementu, které používají špičkoví pracovníci k maximalizaci své produktivity a efektivity a k tomu, aby co nejlépe využili každý den.
Podcast, který moderuje Tim Ferriss, vyniká svou autentičností, protože hosté mají konečné slovo ohledně toho, co se odvysílá, což vede k upřímným a neplánovaným rozhovorům.
Je to podcast, který si musí poslechnout každý, kdo se chce učit od nejlepších a dosáhnout většího úspěchu v osobním i profesním životě.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
„Tato nyní rozsáhlá knihovna rozhovorů je nejlepším zdrojem informací o zajímavých lidech a všem, co sdílejí. Jsem velmi vděčný, že tento podcast stále funguje.“
5. Podcast The Productivityist
Pokud máte neustále pocit, že bojujete s časem a snažíte se efektivně spravovat svůj čas, pak má stratég produktivity Mike Vardy osvěžující pohled na maximalizaci produktivity. V podcastu The Productivityist Podcast navrhuje, že místo toho, abyste se snažili čas ovládat, můžete jej formovat tak, abyste s ním vytvořili zdravější vztah.
Vardy klade důraz na jednoduchost a efektivitu a nabízí praktické strategie, které vám pomohou efektivněji využívat čas a zvýšit osobní produktivitu, a poskytuje postřehy a techniky time managementu, které vám pomohou optimalizovat váš čas a produktivitu.
Poslechněte si je a objevte nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak získat kontrolu nad svým časem a zvýšit svou celkovou produktivitu pomocí time craftingu.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
„Vždy zajímavé, líbí se mi, jak jde nad rámec základů produktivity.“
6. Happier with Gretchen Rubin
Get HAPPIER je oceněný podcast moderovaný Gretchen Rubin, renomovanou autorkou bestsellerů The Happiness Project a Better Than Before.
V týdenních epizodách nabízí mnoho praktických tipů, poutavých rozhovorů a vědecky podložených metod, které vám pomohou zvýšit radost a zlepšit vaše návyky.
Pokud jste tedy připraveni vydat se na cestu za větším štěstím a naplněním, připojte se k Gretchen, která se spojila se svou sestrou Elizabeth Craft, a vydejte se na cestu plnou smíchu, postřehů a praktické moudrosti.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
„Z poslechu Happier si vždy odnesu něco užitečného, ať už je to něco tak jednoduchého, jako vzít si s sebou něco, co můžete uklidit, když přecházíte z jedné místnosti do druhé, nebo dodržovat dlouhodobější předsevzetí. ”
7. Beyond the To-Do List
Beyond The To-Do List, moderovaný Erikem Fisherem, je přední podcast o čase a produktivitě. Erik již více než deset let spolupracuje s odborníky, autory a experty na produktivitu, aby prozkoumal tajemství úspěšného života.
Tento týdenní podcast jde nad rámec správy úkolů a zabývá se strategiemi pro vytvoření naplňujícího života, který spojuje práci a osobní pohodu.
Podstatou podcastu je hledání smysluplné existence nad rámec každodenních úkolů. Každá epizoda poskytuje praktické rady týkající se time managementu, stanovení priorit a celkového zlepšení života.
Erik Fisher a jeho hosté se snaží redefinovat produktivitu a vést posluchače k dobrému životu plnému smyslu a naplnění.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
„Prostě miluji každé téma, každého hosta a způsob, jakým Erik s každým z nich komunikuje. Líbí se mi geekovské, filozofické a hluboké diskuse o organizaci, smyslu, osobním růstu atd. Navíc si po poslechu rozhovoru s autorem mohu vybrat, kterou knihu si přečtu. ”
8. The ONE Thing
The ONE Thing je týdenní podcast, ve kterém odhalíte překvapivě jednoduchou pravdu, která stojí za dosažením mimořádných výsledků. Ponořte se do strategií a myšlení nejúspěšnějších lidí světa, kteří se podělí o své postřehy týkající se tipů na zvýšení produktivity, time managementu, podnikání, zdraví a návyků.
Podcast The ONE Thing, moderovaný Nikki Millerovou a Chrisem Dixonem, je vaším průvodcem k odemčení vašeho plného potenciálu. Ať už chcete vyniknout v práci, zlepšit své duševní zdraví nebo stihnout každý den více, tento podcast vám ukáže, jak soustředit své úsilí a dosáhnout toho, na čem opravdu záleží.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
„Ahoj Jeffe, chtěl jsem ti jen říct, že děláte skvělou práci. Je to opravdu produkt světové úrovně, protože tvůj web a podcasty sdílím téměř se všemi, na kterých mi záleží. Pokračujte v dobré práci!“
9. Zázrak v 5 ráno
Podcast The 5 AM Miracle, moderovaný Jeffem Sandersem, je určen pro úspěšné lidi, kteří chtějí začít svůj den vítězně. S více než 13 miliony stažení a několika nominacemi na ocenění nabízí tento produktivní podcast strategie pro nadšené probuzení, rozvoj zdravých návyků na celý život a energické sledování ambiciózních cílů.
Podcast The 5 AM Miracle Podcast, který se umístil na 1. místě v kategoriích Sebezlepšování a Podnikání v Apple Podcasts, změní vaši cestu k lepšímu zdraví, štěstí a úspěchu.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
„Děkujeme, že pomáháte milionům lidí změnit jejich životy a stát se nejlepší verzí sebe samých. “
10. Podcast Paula Minorse
Podcast The Paul Minors Podcast (PMP), který moderuje virtuální konzultant Paul Minors, se věnuje vzdělávání posluchačů v oblasti produktivity, strategií růstu podnikání a sebezdokonalování.
Ať už toužíte objevit triky pro správu času, naučit se tipy pro produktivitu, zefektivnit úkoly pomocí automatizace nebo vybudovat prosperující podnik, tento podcast je pro vás tím pravým zdrojem informací.
Ve svém týdenním konverzačním podcastu Paul nabízí posluchačům praktické tipy a strategie, které mohou uplatnit ve svém životě, aby dosáhli svých cílů a žili podle svých představ.
Epizody, které musíte slyšet
Co říkají posluchači
„To je úžasné. Poslechněte si to.“
