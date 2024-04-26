Apple Notes vs. Notability: Která aplikace pro pořizování poznámek je nejlepší?

Věděli jste, že psaní poznámek sahá až do starověkého Řecka? Od starověkých Řeků po studenty a pracující profesionály se psaní poznámek stalo nedílnou součástí našich životů. Metoda zaznamenávání poznámek se však v průběhu let vyvinula.
Ruční psaní poznámek má sice své kouzlo, ale objevila se i mnohem lepší a efektivnější metoda: aplikace pro pořizování poznámek. Ať už píšete zápisy z jednání nebo seznamy nákupů, software pro pořizování poznámek splní všechny vaše požadavky a potřeby.
Na trhu najdete mnoho aplikací pro pořizování poznámek, které se liší svými funkcemi a rozsahem. Dvě z nich však překračují všechna očekávání – Apple Notes a Notability.
Dnes tyto dvě aplikace zhodnotíme a pomůžeme vám určit, která z nich je lepší, a to na základě srovnání jejich funkcí, cen a dalších parametrů. Prozkoumáme také alternativu, která se ukáže jako revoluční!
Co je Apple Notes?
Aplikace Apple Notes, vyvinutá společností Apple Inc., je aplikace pro pořizování poznámek kompatibilní s macOS, iOS, iPadOS a VisionOS. Můžete také přistupovat k online verzi prostřednictvím svého prohlížeče. Je dobře zabezpečená; chraňte ji pomocí FaceID, TouchID nebo hesla.
Apple Notes je neuvěřitelně snadný na používání, protože je integrován do zařízení Apple. Automaticky se také synchronizuje s iCloud, takže se nemusíte bát, že o své poznámky přijdete. Vaše poznámky se zobrazí, když k nim přistupujete na svém PC nebo Chromebooku.
Funkce Apple Notes
Apple Notes nabízí funkce jako štítky, vyhledávání, psané poznámky, přidávání rychlých poznámek, skenování dokumentů a sdílení. Poznámky můžete dokonce integrovat se Siri! Podívejme se na jeho hlavní funkce:
Možnost vyhledávání
Najít poznámku, kterou jste vytvořili před několika týdny, může být náročné, zejména pokud používáte poznámky jako digitální deník. Výkonné vyhledávací funkce Apple Notes se o to postarají.
V poznámkách můžete vyhledávat text nebo obrázky a tato funkce zkontroluje tělo poznámek, přílohy, kresby, ručně psané části, obsah obrázků a naskenované dokumenty. Kromě toho můžete vyhledávání omezit na konkrétní poznámku, některé ze svých poznámek nebo všechny účty.
Vytvářejte chytré složky
Apple Notes vám umožňuje vytvářet chytré složky pomocí značek a dalších kritérií. Jedná se o rychlý a flexibilní způsob kategorizace vašich poznámek. Nejlepší na těchto složkách je, že automaticky přidávají všechny poznámky, které obsahují značku, kterou jste použili k vytvoření složky.
Při vytváření nebo úpravě poznámky můžete zadat znak # a napsat název značky, a vaše poznámka bude automaticky přidána do složky.
Zabezpečené poznámky
Pokud do svých poznámek zaznamenáváte citlivé informace, můžete je zabezpečit pomocí špičkových bezpečnostních funkcí aplikace Apple Notes. Můžete přidat vlastní heslo, použít přihlašovací heslo svého zařízení nebo použít Face ID. Jakmile poznámku uzamknete, můžete ji otevřít pouze pomocí své metody ověření.
Přidat náčrtky
V aplikaci Apple Notes můžete kreslit náčrtky prstem nebo pomocí Apple Pencil. Aplikace nabízí řadu kreslicích nástrojů, jako jsou tužky, fixy a barvy. Můžete také měnit tloušťku a krytí svých kreseb, zvětšovat nebo zmenšovat kreslicí plochu a přesouvat náčrtky.
Scribble
Pokud si rychle zapisujete poznámky pomocí Apple Pencil, funkce Scribble v Apple Notes je automaticky převede na psaný text. Tato funkce je velmi intuitivní. Pomocí tužky můžete škrtnout slovo a odstranit ho, vybrat text podtržením a mnoho dalšího.
Skenujte dokumenty
Apple Notes také podporuje skenování dokumentů nebo fotografií. Pokud tedy chcete do svých poznámek přidat dokument, můžete jej přímo naskenovat a uložit do poznámek. Dokument můžete také označit a přidat svůj podpis.
Ceny Apple Notes
Apple Notes je zdarma.
Co je Notability?
Notability je další oblíbená aplikace pro pořizování poznámek a zvýšení produktivity, která je kompatibilní se všemi vašimi zařízeními Apple. Společnost Ginger Labs ji vytvořila jako aplikaci pro pořizování poznámek pro profesionály a studenty.
Aplikace má přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní, vestavěnou sadu nástrojů a mnoho funkcí, díky nimž je snadná a pohodlná. Ať už chcete psát, kreslit nebo psát poznámky, Notability to všechno zvládne. Můžete také přidávat poznámky do souborů PDF, nahrávat zvuk a používat ji pro matematické převody.
Funkce aplikace Notability
Notability má mnoho funkcí, díky kterým je pro Apple Notes tvrdým konkurentem. Pojďme se na ně podívat:
Notability Notebooks
S aplikací Notability můžete vytvořit poznámkový blok od nuly nebo použít digitální poznámkový blok a šablonu komunity. Notability umožňuje uživatelům přizpůsobit šablonu změnou barvy, orientace, rozestupu mřížky a dalších parametrů.
Nástroje pro psaní
Notability nabízí širokou škálu nástrojů pro psaní, jako je plnicí pero nebo kuličkové pero – vyberte si to, co vám nejlépe vyhovuje. Navíc můžete své poznámky učinit srozumitelnějšími pomocí zvýraznění, barev a gumy.
A pokud máte omezený prostor, můžete snadno přidávat malé poznámky pomocí funkce přiblížení.
Možnosti úprav jsou v bezplatné verzi omezené, ale v aplikaci Notability Plus máte přístup k úplnému seznamu.
Matematické převody
Funkce matematického převodu v aplikaci Notability vám umožňuje převádět ručně psané rovnice na obrázky ve vysokém rozlišení. Podporuje všechny běžné matematické výrazy, pravidla a prvky. Tato funkce je však k dispozici pouze v aplikaci Notability Plus.
Přepis zvuku
S aplikací Notability můžete převést zvukový záznam na text ve svých poznámkách. Aplikace poskytuje automatické přepisy nahrávek s časovými značkami. Přepisy můžete prohledávat pomocí klíčových slov a frází, upravovat je, přidávat k nim poznámky a sdílet je.
Tato funkce je však k dispozici pouze v aplikaci Notability Plus.
Kombinujte všechny typy obsahu
Jednou z nejlepších vlastností aplikace Notability je, že můžete veškerý obsah uložit do jedné poznámky. Přidejte tedy své texty, obrázky, zvukové soubory, GIFy, nálepky, naskenované dokumenty a ručně psané poznámky – aplikace Notability to vše umožňuje. Stejně jako Apple Notes se i vaše poznámky z aplikace Notability synchronizují s iCloud.
Režim prezentace
Notability zajišťuje, že akce v aplikaci se nezobrazují na obrazovce, pokud prezentujete a sdílíte své poznámky ve třídě nebo na schůzkách.
Umožňuje také použít zobrazení více poznámek, abyste mohli během prezentace vidět sekundární poznámku. Nebojte se – sekundární poznámka zůstane skrytá a nebude viditelná pro publikum!
Ceny aplikace Notability
- Notability Starter: zdarma
- Notability Plus: Cena není k dispozici
Apple Notes vs. Notability: Porovnání funkcí
Notability a Apple Notes jsou výkonné aplikace pro pořizování poznámek s jedinečnými silnými stránkami a funkcemi. Důkladné vyhledávací funkce Apple Notes mají oproti Notability výhodu. Notability však disponuje funkcemi pro převod matematických výrazů a přepis zvuku, které jí dávají náskok.
Je čas rozhodnout o vítězi mezi aplikacemi Notability a Apple Notes. Porovnejme jednotlivé funkce obou aplikací a vyvolejme závěr.
Snadné použití
Přehledná aplikace, která vám pomůže zaznamenávat vaše myšlenky bez jakýchkoli potíží, zní jako sen! Pojďme zjistit, která z aplikací tuto funkci nabízí.
Apple Notes
Apple Notes je známý svým čistým a minimalistickým designem. Nabízí přehledné rozhraní a hladkou integraci do ekosystému Apple. Můžete jej synchronizovat na všech svých zařízeních prostřednictvím iCloudu, což z něj dělá výchozí aplikaci pro pořizování poznámek v systémech iOS a macOS.
Notability
Notability se více zaměřuje na univerzálnost a nabízí přizpůsobitelné a intuitivní rozhraní. Můžete si jej přizpůsobit pomocí šablon dostupných v galerii Notability.
Aplikace také funguje na všech zařízeních v ekosystému Apple a vaše poznámky lze snadno synchronizovat mezi zařízeními pomocí iCloudu. Integrace však není tak plynulá jako u Apple Notes, protože se nejedná o vestavěnou aplikaci. Další nevýhodou je, že synchronizace iCloud je k dispozici pouze pro uživatele Notability Plus.
Ceny
Nejlepší aplikace pro pořizování poznámek musí splňovat všechny vaše potřeby, aniž by vám vyprázdnila bankovní účet. Vzhledem k tomu, že Apple Notes je zcela zdarma a Notability nabízí bezplatnou i placenou verzi, záleží rozhodnutí nakonec na vašich potřebách.
Apple Notes
Apple Notes je zdarma a všechny jeho funkce jsou volně přístupné. Jedná se o vestavěnou aplikaci pro zařízení Apple, která je k dispozici všem uživatelům zdarma.
Pokud tedy plánujete používat poznámky pro základní potřeby a nepotřebujete pokročilé funkce, Apple Notes je ideální volbou.
Notability
Stažení bezplatné aplikace Notability z App Store je ideálním způsobem, jak začít s pořizováním poznámek. Bezplatná verze však má omezené funkce.
Notability Plus nabízí řadu pokročilých funkcí, díky nimž bude vaše psaní poznámek mnohem plynulejší a zábavnější. Patří mezi ně matematické převody, přepis zvuku, synchronizace s iCloud, neomezené úpravy a další.
Cena aplikace Notability Plus se liší v závislosti na regionu, ve kterém žijete.
Pokud tedy chcete poznámky využívat intenzivně a potřebujete pokročilé funkce, může být Notability Plus tou správnou volbou.
Nástroje pro psaní
Kdo by neměl rád širokou škálu nástrojů pro psaní, včetně nástrojů pro kreslení, per, zvýrazňovačů a barev? Podívejme se, která z našich aplikací nabízí komplexnější nabídku.
Apple Notes
Apple Notes nabízí všechny základní nástroje pro psaní rukou a kreslení, což z něj činí vynikající volbu pro příležitostné skicování a poznámky. Má také základní možnosti formátování, jako je tučné písmo, kurzíva, přeškrtnutí a podtržení.
Výběr per zahrnuje monoline, plnicí, akvarelová a kuličková pera. Můžete si také vybrat tužky a fixy. Mezi další nástroje patří guma, zvýrazňovač, nástroj Lasso (pro přesun obsahu po stránce), pravítko, paleta barev, tvary a další.
K dispozici je také funkce Scribble, která automaticky převádí ručně psané poznámky na psaný text.
Notability
Notability má vynikající nástroje pro psaní, včetně gumy, která maže text po pixelech. V závislosti na vašich potřebách si můžete vybrat mezi částečnou nebo úplnou gumou. Můžete upravit barvu, tloušťku čáry, styl nebo pera. Tužka má citlivost na tlak a zvýrazňovač má průsvitný inkoust.
Mezi další možnosti patří páska, pravítko, nástroj Lasso, barvy, widgety a tvary. Můžete si přizpůsobit svou sadu nástrojů, abyste měli rychlý přístup k často používaným nástrojům a stylům. Dále můžete při psaní používat gesta, jako je klepnutí dvěma prsty pro vrácení zpět a klepnutí třemi prsty pro opakování.
Převod rukopisu v aplikaci Notability je také praktický, ale není k dispozici v bezplatné verzi.
Pokročilé funkce
Existují funkce, o kterých jste nevěděli, že je potřebujete, dokud jste je poprvé nepoužili. Totéž platí pro aplikace pro pořizování poznámek. Podívejme se, která aplikace nabízí nejcennější a nejpokročilejší funkce.
Apple Notes
Apple Notes má všechny základní funkce pro pořizování poznámek, včetně skenování dokumentů, přidávání příloh a možnosti psaní rukou. Do poznámek můžete snadno přidávat odkazy, videa, soubory PDF, tabulky a zvukové soubory.
Díky výkonné vyhledávací funkci je aplikace pohodlnější, protože můžete snadno prohledávat všechny své poznámky a přílohy pomocí klíčových slov.
Notability
Notability vyniká pokročilými funkcemi. Podporuje multimediální poznámky, rozpoznávání rukopisu, synchronizaci zvukových nahrávek s poznámkami a řadu nástrojů pro vkládání poznámek. Do poznámek můžete přidávat lepící poznámky, GIFy, samolepky, skeny, fotografie, webové klipy, odkazy a další.
Jeho vyhledávací funkce prohledává také vaše ručně psané poznámky a poskytuje přesné výsledky. Ještě lepší je, že jej můžete snadno použít pro kreslení, skicování a matematiku.
Nabízí také několik zobrazení, včetně zoomu, zobrazení více poznámek a prezentace. Mnoho pokročilých funkcí je však k dispozici pouze v placené verzi.
Organizace poznámek
Organizace je klíčem k aplikacím pro pořizování poznámek. Pojďme zjistit, která z nich je lepší, Apple Notes nebo Notability.
Apple Notes
Apple Notes organizuje vaše poznámky do složek. Existují dvě základní složky:
- Běžné složky, ve kterých můžete své poznámky organizovat podle libosti.
- Chytré složky, ve kterých můžete pomocí značek automaticky přidávat nové poznámky do svých složek.
Mezi další složky patří složka Rychlé poznámky (která obsahuje všechny rychlé poznámky vytvořené na uzamčené obrazovce) a složka Sdílené (která obsahuje sdílené poznámky).
Notability
Notability poskytuje robustní organizaci pomocí dvouúrovňového systému složek – oddělovačů a předmětů. Oddělovače jsou složky obsahující další složky, zatímco předměty jsou složky obsahující poznámkové bloky.
Notability vs. Apple Notes: Kdo je vítězem?
Notability a Apple Notes mají silné stránky a funkce, které zlepšují uživatelský zážitek při psaní poznámek. Zároveň však mají i omezení, která tento zážitek zhoršují.
Například Apple Notes nabízí lepší možnosti organizace a vyhledávání, což je ideální pro uživatele, kteří mají rádi strukturu a vytvářejí mnoho poznámek. Poskytuje však pouze nejzákladnější a nezbytné funkce, což jej omezuje.
Na druhou stranu, Notability má mnoho funkcí a nástrojů pro psaní, které osloví širší publikum. Uživatelé si mohou přizpůsobit panel nástrojů a používat šablony dostupné v galerii. Jeho organizační schopnosti jsou však omezené.
Rozhodnout, která aplikace vyhrává, je tedy trochu náročné. Notability je bezpochyby vítězem, pokud jste vášnivým zapisovatelem poznámek, který rád experimentuje a pořizuje komplexní poznámky.
Pokud vás však znepokojují omezení aplikace Notability, máme pro vás alternativy, které vylepší vaše strategie a zkušenosti s pořizováním poznámek.
Apple Notes vs. Notability na Redditu
V rámci našeho hledání vítěze v debatě Apple Notes vs. Notability jsme se obrátili na Reddit v naději, že najdeme odpovědi od jeho moudrých uživatelů. Po vyhledání Apple Notes vs. Notability na Redditu se mnoho uživatelů shodlo, že Notability má širší a pokročilejší funkce.
Silné stránky aplikace Notability jsou výběr barev, manipulace s dokumenty, správa PDF, snadné vytváření správného rozvržení, možnosti exportu a nahrávání zvuku.
Silné stránky aplikace Notability jsou výběr barev, manipulace s dokumenty, správa PDF, snadné vytváření správného rozvržení, možnosti exportu a nahrávání zvuku.
Ostatní uživatelé Redditu poukázali na to, že ačkoli Notability má lepší funkce, v oblasti využití funkce tužky výrazně zaostává za Apple Notes:
Notability a většina ostatních konkurentů však nevyužívá mnoho nativních funkcí API (ani je neemuluje) pro podporu Pencilu. Notability a další aplikace jsou celkově mnohem lepší než Apple Note. Notability však zaostává ve využívání funkcí Pencilu.
Notability a většina ostatních konkurentů však nevyužívá mnoho nativních funkcí API (ani je neemuluje) pro podporu Pencilu. Notability a další aplikace jsou celkově mnohem lepší než Apple Note. Notability však zaostává ve využívání funkcí Pencilu.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Apple Notes a Notability
Apple Notes a Notability jsou vynikající. Ale víte, co je ještě lepší? ClickUp!
ClickUp je špičková platforma pro produktivitu, která vám pomůže spravovat úkoly, sledovat pokrok, stanovovat cíle, pořizovat podrobné poznámky a spolupracovat s ostatními na jedné platformě. Díky nástrojům AI pro pořizování poznámek můžete zlepšit své výkony a zajistit, že vám nikdy neunikne připomenutí nebo projekt, ať už jste student nebo profesionál.
Inspirace může přijít kdykoli a kdekoli. Pokud máte nejlepší nápady kdykoli během dne – třeba při běhání nebo při jídle sendviče – pak jsou aplikace typu ClickUp vaším nejlepším přítelem.
Podívejte se na různé funkce aplikace ClickUp a rozhodněte se sami:
ClickUp Brain
ClickUp Brain je výkonný balíček tří nástrojů umělé inteligence: AI Knowledge Manager, AI Project Manager a AI Writer for Work. Využijte asistenta psaní umělé inteligence ClickUp Brain k posílení kreativity, brainstormingu a psaní poznámek. Vylepšuje vaše poznámky tím, že poskytuje kreativní návrhy a šetří vám čas.
S ClickUp Brain budou chyby ve vašich poznámkách minulostí. Zlepšuje kvalitu psaní opravováním gramatiky a pravopisu, zjednodušováním jazyka a organizováním vašich poznámek.
Nechcete číst dlouhé dokumenty s obchodními případy? Požádejte ClickUp Brain, aby shrnul klíčové body do poznámky. Můžete ho také požádat o vytvoření šablon, tabulek a dalších věcí.
ClickUp Notepad
Pokud si chcete rychle zapsat poznámky nebo vytvořit seznam, než je zapomenete, ClickUp Notepad je pro vás ideálním řešením. Přidejte si jej do prohlížeče Chrome a pomocí plovoucích akčních tlačítek pořizujte rychlé poznámky.
Notepad umožňuje přetahovat obrázky, GIFy, videa a další přílohy. Můžete přeměnit záznamy na sledovatelné úkoly, vytvářet kontrolní seznamy, používat příkazy /Slash k formátování poznámek a vyhledávat je pomocí klíčových slov.
Použijte ClickUp Brain k psaní, úpravám a překladu svých poznámek.
ClickUp Docs
Dynamický ClickUp Docs vám umožňuje vytvářet poznámky, kontrolní seznamy, znalostní báze a mnoho dalšího. Přizpůsobte si jej pomocí nesčetných možností stylů a formátování.
Vytvářejte a přistupujte k šablonám, zapněte režim soustředění při práci, používejte poznámky offline i online a archivujte ty, které nepotřebujete.
A to není vše!
Pokud používáte poznámky pro práci, můžete je sdílet s členy svého týmu, dát jim možnost upravovat dokument společně s vámi, převést text na úkoly a přiřadit jim akční položky. Můžete dokonce propojit úkoly v dokumentu s jiným dokumentem a vzájemně odkazovat na zdroje.
📮ClickUp Insight: Přibližně 90 % lidí si stanovuje cíle související se zdravím nebo kariérním růstem, ale projekty, které je baví, a koníčky často zůstávají stranou.
Ale i zábavné nápady si zaslouží pozornost. Zapište si je do ClickUp Notepad nebo je načrtněte pomocí ClickUp Whiteboards a dokončete ty kreativní projekty, které už měsíce „odkládáte“. Potřebujete k tomu jen plán. 🤓
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp tvrdí, že od přechodu na tento nástroj zvládnou o ~10 % více práce, včetně té zábavné.
ClickUp Whiteboard
Pokud hledáte něco více kolaborativního, co můžete použít pro sdílené poznámky z jednání a brainstorming, vyzkoušejte ClickUp Whiteboard. Stejně jako ClickUp Notepad vám umožňuje používat příkazy Slash (/) k formátování bannerů, nadpisů a zvýraznění.
Přidávejte samolepky, poznámkové lístky, tvary a text a převádějte je na úkoly. Efektivně propojujte úkoly, soubory a dokumenty s vaší tabulí, abyste se nikdy nemuseli obávat ztráty důležitého kontextu.
Nejlepší na tom je, že si můžete vytvořit tabuli od nuly nebo použít předem připravené šablony tabule ClickUp!
Ceny ClickUp
ClickUp: Chytřejší alternativa k Apple Notes a Notability
Pořizování poznámek je velmi prospěšné pro váš akademický i profesní život. Udržuje vás v bdělosti, zapojuje vaši mysl a pomáhá organizovat informace.
Apple Notes a Notability patří mezi nejlepší aplikace pro pořizování poznámek pro uživatele Apple. Jejich četná omezení však brání uživatelům v tom, aby pořizování poznámek využívali na maximum a byli produktivní.
A tady přichází na řadu ClickUp. Jedná se o komplexní platformu pro zvýšení produktivity, která vám pomůže vytvářet krásné poznámky a organizovat vaše myšlenky s bezkonkurenční flexibilitou. Zaregistrujte se zdarma!