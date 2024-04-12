Rychlý vývoj aplikací (RAD) pro vývojáře softwaru

Dny, kdy vývoj podnikového softwaru trval pět let, jsou již dávno pryč. V dnešním rychle se měnícím digitálním světě je lpění na tradičních metodách vývoje podobné jako jízda na kole v závodě Formule 1.
Vstupte do světa rychlého vývoje aplikací. Některé z nejúspěšnějších technologických gigantů, jako Spotify a Netflix, využily RAD a low code, aby si udržely náskok před konkurencí.
RAD však neznamená pouze rychlejší provádění stejných činností. Jedná se také o nové přístupy k vývoji softwaru, které kladou důraz na rychlé prototypování, zpětnou vazbu od uživatelů a iterativní dodávky pro dosažení technické dokonalosti. Podívejme se, jak to funguje.
Co je to rychlý vývoj aplikací?
Rychlý vývoj aplikací je adaptivní přístup k vývoji softwaru, který upřednostňuje kratší cykly nasazení před zdlouhavými tradičními procesy.
Popularitu si získal v 80. letech, kdy jej Barry Boehm, James Martin a další navrhli jako alternativu k tehdy dominantnímu modelu Waterfall, který kritizovali za jeho rigiditu a neefektivitu.
Charakteristické rysy RAD jsou následující.
Malé iterace
RAD podporuje týmy v tom, aby vytvářely malé části velkého produktu a vytvářely tak propojené jednotky s kratšími dodacími lhůtami. To usnadňuje ladění/vylepšování těchto částí nezávisle na sobě.
Adaptabilita
Metodika RAD se zaměřuje na přizpůsobivost a snižování rizik. Umožňuje vývojovým týmům včas identifikovat rizika, vyvíjet se spolu s trhem a vytvářet produkty, které splňují potřeby zákazníků.
Design zaměřený na uživatele
RAD upřednostňuje potřeby a zpětnou vazbu uživatelů před plány. Prototypování za účelem posouzení reakce zákazníků je klíčovým procesem v RAD.
Nástroje a automatizace
Softwarová sada pro rychlý vývoj aplikací je klíčovým aspektem pro zajištění výsledků vývoje. Týmy RAD používají nástroje, jako je low-code, komponentový design, opětovné použití kódu atd., aby minimalizovaly manuální práci a vývojáři se mohli soustředit na činnosti s vysokou přidanou hodnotou.
Metodika rychlého vývoje aplikací se od té doby integrovala do současných agilních pracovních postupů a praktik. Zde je vysvětleno, jakým způsobem.
Fáze rychlého vývoje aplikací
Rychlý vývoj aplikací se skládá ze čtyř fází, které jsou navrženy tak, aby dosáhly co nejlepších výsledků.
Fáze plánování požadavků
Toto je první krok RAD, kdy projektový tým provádí plánování správy požadavků aplikace.
- Cíl: Sladit vizi projektu s obchodními cíli a potřebami uživatelů a zajistit, aby konečný produkt účinně řešil identifikovanou mezeru na trhu.
- Klíčoví účastníci: obchodní analytici, projektoví manažeři a potenciální uživatelé
- Výsledky: Nastínění obchodních potřeb, rozsahu projektu, cílů, funkcí a omezení
Fáze plánování připravuje půdu pro proces návrhu a vývoje.
Fáze návrhu uživatelského rozhraní
Dále se zaměříte na vizualizaci a návrh uživatelského prostředí (UX) prostřednictvím workshopů, prototypů a iterací založených na zpětné vazbě od uživatelů.
- Cíl: Porozumět a konkretizovat návrh, který adekvátně splňuje potřeby uživatelů.
- Klíčoví účastníci: Systémoví analytici, výzkumníci UX, návrháři UI/UX
- Výsledky: Iterace a prototypování intuitivního a poutavého rozhraní
Fáze rychlého vytváření
Po návrhu nastává čas na vývoj. V tomto modelu používají technické týmy řadu nástrojů pro rychlý vývoj aplikací, platformy s nízkými požadavky na kódování, přístupy založené na komponentách a opětovné použití kódu pro programování, integraci jednotek a některé testování.
- Cíl: Rychlý vývoj aplikací ve vysoké kvalitě
- Klíčoví účastníci: vývojáři, analytici kvality a uživatelé
- Výsledky: Funkční software připravený k nasazení
Přechod
Fáze přechodu je podobná fázi implementace v tradičním vývoji softwaru. Zahrnuje finální agilní testování, školení uživatelů a systémovou podporu, aby byl zajištěn hladký přechod do živého prostředí.
- Cíl: Zajistit bezchybný chod aplikace v reálných podmínkách
- Klíčoví účastníci: DevOps a agilní týmy se podílejí na procesu nasazení a vydání.
- Výsledky: Funkční, použitelná aplikace zaměřená na uživatele, uvolněná do produkce.
V rámci modelu RAD se obvykle postupuje podle těchto čtyř fází. Tyto fáze tvoří základní strukturu procesu, kterým se řídí týmy zabývající se vývojem softwaru.
To je však pouze základ. V závislosti na různých faktorech interpretuje vývojový tým tento proces různými způsoby. Může přidat fáze/kroky, aby vyhovoval svým specifickým potřebám.
Například tým vyvíjející bankovní aplikaci může mít v rámci plánování požadavků další krok týkající se bezpečnostních potřeb. Společnost SaaS může přidat fázi softwarové dokonalosti v rámci konstrukce, aby minimalizovala technický dluh.
Níže uvádíme některé z nejčastějších témat, která se vyvinula z filozofie RAD.
Metodiky rychlého vývoje aplikací
Model rychlého vývoje aplikací je rozmanitý a umožňuje rychlejší vývoj a vyšší kvalitu výstupů. Podívejme se níže na klíčovou metodiku RAD.
Agilní vývoj softwaru
Agilní vývoj softwaru je jednou z nejpopulárnějších metodik RAD. Agilní přístup je flexibilní a iterativní a zaměřuje se na malé, rychlé iterace založené na zpětné vazbě od zákazníků.
Agilní vývoj se řídí postupy RAD, jako jsou:
- Malé iterace
- Krátké cykly vydávání nových verzí
- Automatizace testování a nasazení
- Iterativní vývoj založený na zpětné vazbě od zákazníků
- Neustálé zlepšování
Například startup, který vyvíjí aplikaci pro online nakupování, by mohl využít agilní metodiky k prioritizaci funkcí, urychlení spuštění a přizpůsobení se trendům na trhu. Scrum, Kanban a DevOps jsou populární příklady agilních metodik.
Přečtěte si více o DevOps vs. agilním přístupu a zjistěte, jak do sebe vše zapadá.
Spirálový model
Spiral je přístup k vývoji softwaru založený na rizicích. Upřednostňuje identifikaci rizikových vzorců a faktorů v rané fázi procesu vývoje produktu a vytváření aplikací, které tato rizika zmírňují.
Kromě běžných postupů RAD se Spiral zaměřuje také na:
- Obchodní rizika i technologická rizika
- Identifikace rizik prostřednictvím interakce s uživateli
- Rychlé prototypování pro minimalizaci rizik
- Práce na empirických důkazech shromážděných z uživatelského výzkumu/zpětné vazby
Spirálový model je nejvhodnější pro odvětví a projekty s vysokým rizikem. Přírodními příklady jsou bankovní aplikace nebo aplikace pro zdravotní záznamy. Spirálový model by však byl přínosem i pro aplikace, které shromažďují data nebo platby napříč odvětvími.
Iterativní a inkrementální vývoj
Iterativní a inkrementální vývoj označuje budování systému prostřednictvím systematicky opakovaných cyklů (iterativní) a menších částí najednou (inkrementální). Na konci každé iterace/inkrementu je vytvořena nová verze produktu.
Ať už je vytvořen pomocí RAD nebo tradičních metod, iterativní/inkrementální vývoj je dlouhodobě používaný přístup. Dokonce i MS Office a SAP z 90. let prováděly aktualizace každých několik let. RAD změnil rychlost a přesnost, s jakou mohou organizace vytvářet nové funkce, opravovat chyby a zlepšovat výkon.
Prototypování softwaru
Prototypování softwaru je přístup RAD, který spočívá ve vytváření prototypů nebo neúplných verzí programu před jeho skutečným vývojem, aby se zkrátily iterační cykly a ušetřily náklady.
To umožňuje vývojářům vytvořit verzi aplikace, která zachycuje základní funkce, což jim umožňuje otestovat funkčnost a provést úpravy před finalizací návrhu.
Například designéři mohou nakreslit nespočet náčrtků rozhraní aplikace a otestovat je u cílového publika, než vytvoří finální uživatelské rozhraní. Vývojáři mohou vytvořit použitelné prototypy, aby otestovali uživatelský zážitek, než integrují navrženou uživatelskou rozhraní nebo vytvoří vizuální prvky specifické pro danou značku.
Disruptivní aplikace také používají prototypy k testování vhodnosti produktu pro trh. Například radikálně nová hra ve virtuální realitě může vytvořit prototyp a uvést jej na trh pro beta uživatele, aby získala zpětnou vazbu, než investuje do seriózního vývoje.
Společný návrh aplikací (JAD)
Společný návrh aplikací (JAD) je přístup RAD zaměřený na minimalizaci selhání produktů zapojením různých zainteresovaných stran již od samého začátku. Jako součást metody dynamického vývoje systémů (DSDM) klade JAD důraz na spolupráci mezi zákazníky, uživateli, systémovými analytiky a vývojovými týmy v průběhu celého životního cyklu produktu.
Pokud například používáte JAD k vývoji vlastního CRM, zahrnete do procesu návrhu aplikace následující zainteresované strany.
- Prodejci (uživatelé produktů)
- Vedoucí prodeje (uživatelé konkrétních funkcí, jako jsou zprávy/upomínky)
- Marketingové týmy (uživatelé konkrétních funkcí, jako jsou e-mailové kampaně nebo retargeting)
- IT týmy (které spravují/hostují/integrují aplikaci)
V závislosti na produktu, který vytváříte, vašich uživatelích, trhu, hodnotové nabídce atd. může být pro vás vhodný kterýkoli z výše uvedených modelů. Pokud například uvádíte na trh zcela nový produkt v modrém oceánu, prototypování snižuje riziko neúspěchu. Na druhou stranu, pokud vytváříte produkt v přeplněném prostoru s vysokým rizikem, spirálový model pomáhá předcházet chybám.
Ať už si vyberete jakýkoli model, RAD nabízí oproti tradičním přístupům mimořádné výhody.
Rychlý vývoj aplikací versus jiné modely vývoje softwaru
V současné době organizace používají několik modelů vývoje softwaru, které se mezi sebou liší v drobných, ale významných detailech. V zásadě lze mnoho z těchto modelů zařadit do jedné ze dvou kategorií: sekvenční nebo evoluční.
Sekvenční model vývoje softwaru znamená, že následující fáze začíná až po dokončení předchozí fáze. Jedná se o tradiční přístup, který již dlouho používají inženýrské organizace.
Waterfall a V-model jsou příklady sekvenčních přístupů k vývoji softwaru.
Evoluční model je moderní, uživatelsky orientovaný a adaptivní přístup k vývoji softwaru. Do této kategorie spadají agilní metody, Scrum, Kanban, extrémní programování a všechny ostatní přístupy RAD.
Základní rozdíly – a výhody – RAD oproti tradičním/sekvenčním modelům jsou následující.
Agilita nad disciplínou
Tradiční přístupy se zaměřovaly na disciplínu a postupné plnění jednotlivých kroků. To ztěžovalo možnost ustoupit o krok zpět a v případě potřeby provést rekalibraci.
RAD je agilní a iterativní. Je přizpůsobivější vývoji trhu a shovívavější k chybám (o kterých všichni víme, že jsou nevyhnutelné).
Cyklický versus lineární
Tradiční modely jsou lineární, jeden krok za druhým. V tomto přístupu je velmi málo prostoru pro odbočky. Pokud nějaká událost vynutí odbočku – jako například pandemie, která vynutila práci z domova – náklady na to by byly extrémně vysoké.
RAD minimalizuje náklady na změny. Včasnou identifikací rizik a chyb předchází ztrátám a zachovává pozici na trhu.
Zpětná vazba k plánům
Sekvenční modely sice také zahrnovaly výzkum uživatelů, ale vytvářely konkrétní plány a na jejich základě budovaly aplikace. Delší vývojový cyklus znamenal, že zpětná vazba od zákazníků přicházela příliš pozdě nebo byla příliš rozsáhlá na to, aby mohla být zahrnuta.
Plánování RAD je určeno pro krátké cykly, obvykle 1–2 sprinty najednou. To umožňuje týmům vnímat potřeby uživatelů a vytvářet produkty, které budou rádi používat a za které budou ochotni zaplatit.
Postupné vylepšování namísto radikálních změn
Tradiční modely spočívaly v radikálním uvedení produktů nebo aktualizací na trh, které uživatelé mohli přijmout, ale také nemuseli.
RAD zavádí změny v malých krocích na základě zpětné vazby od zákazníků. Pomáhá uživatelům postupně se přizpůsobovat změnám.
Spolupráce nad specializací
V tradičních modelech existovali specializovaní designéři, vývojáři uživatelského rozhraní, vývojáři front-endu, vývojáři back-endu, specialisté na provoz, obchodní analytici atd. Každý z nich rozuměl své části procesu. Jakékoli společné znalosti se do značné míry opíraly o jejich schopnost efektivně předávat informace.
RAD podporuje spolupráci mezifunkčních týmů. Obchodní týmy a full-stack vývojáři pracují společně. Od všech se očekává, že budou vnímat potřeby koncových uživatelů a minimalizovat tak ztráty informací a kontextu. To pomáhá společnostem být více zaměřené na uživatele než na procesy.
Využití těchto výhod ve vaší organizaci vyžaduje robustní implementaci RAD. Zde je několik tipů, jak tuto cestu zahájit.
Jak implementovat rychlý vývoj aplikací
Abyste mohli ve své organizaci úspěšně implementovat a dodržovat postupy rychlého vývoje aplikací, potřebujete:
- Silný technologický základ: Nástroje a procesy zaměřené na RAD
- Změna myšlení: Směrem k malým přírůstkům a zpětné vazbě od zákazníků namísto přísných plánů a lineárních procesů
Podívejme se krok za krokem, jak můžete implementovat RAD ve vaší organizaci a využít ClickUp pro vývoj softwaru k zjednodušení procesu.
1. Myslete v malých krocích
Vedoucí pracovníci v oblasti vývoje softwaru obvykle považují produkty za velké, komplexní věci, jejichž vývoj trvá roky. Jejich vize bývá často jako pevnost na konci království.
RAD vyžaduje, abyste uvažovali v blocích. Každý velký projekt je třeba rozdělit na nejmenší smysluplné části, které je třeba vyvinout.
Úkoly ClickUp vám umožňují organizovat vaše projekty do úkolů, podúkolů a zahrnout do nich kontrolní seznamy. Na každém z nich lze pracovat samostatně, i když jsou závislé na jiných úkolech nebo jsou součástí agilního pracovního postupu.
2. Naučte se být iterativní
Naplánujte krátké sprinty v délce jednoho nebo dvou týdnů, během nichž budete vytvářet funkce produktu. V každém sprintu kombinujte vzájemně související funkce, aby kontextové znalosti zůstaly neporušené.
Pomocí ClickUp Sprints můžete spravovat vývojové úkoly, stanovovat priority práce na základě zpětné vazby a zajistit plynulý pokrok.
Automatizujte opakující se úkoly a pracovní postupy v rámci projektového řízení pomocí automatizací ClickUp. Využijte některou z více než 100 předem navržených automatizací k aktualizaci stavu úkolů, přiřazování úkolů na základě spouštěčů a informování členů týmu o změnách.
3. Shromažďujte, analyzujte a využívejte zpětnou vazbu
Vytvořte formální a neformální kanály, prostřednictvím kterých vám uživatelé mohou poskytovat zpětnou vazbu k aplikaci.
- Nastavte nástroje pro sledování používání aplikací, abyste mohli identifikovat oblíbené funkce.
- Nasazujte přizpůsobené formuláře ClickUp, abyste shromáždili zpětnou vazbu uživatelů ohledně použitelnosti, funkčnosti a spokojenosti uživatelů.
- Zajistěte možnosti dokumentace zpětné vazby získané prostřednictvím uživatelského výzkumu, fokusních skupin, rozhovorů atd.
4. Podporujte mezifunkční spolupráci
Účinnost RAD závisí na schopnosti mezifunkčního týmu společně vymýšlet, spolupracovat a tvořit.
Pomocí ClickUp Docs vytvořte centrální úložiště projektové dokumentace, pokynů a zpětné vazby od uživatelů. Společně upravujte dokumenty, označujte uživatele, zanechávejte komentáře a přímo odvozujte akční položky.
Podporujte komunikaci v reálném čase v kontextu jednotlivých úkolů pomocí vnořených komentářů a zmínek. Diskutujte, vymýšlejte, debatujte a vytvářejte diferencované funkce pomocí úkolů ClickUp.
Spojte virtuální tým pro brainstormingové sezení pomocí ClickUp Whiteboards. Projděte návrhy, stanovte priority úkolů, vyčistěte backlog atd. Vizuálně organizujte prototypy v různých fázích, abyste zjistili, co vyžaduje pozornost, a mohli podniknout příslušné kroky.
5. Optimalizujte provoz
V rámci RAD existuje několik metod a postupů, z nichž každý vyžaduje jedinečný přístup k řízení projektů. Přizpůsobte si ClickUp tak, abyste mohli řídit vývoj aplikací podle svých představ.
Pomocí vlastních stavů ClickUp můžete sledovat průběh vývoje prototypů od nápadu až po zpětnou vazbu a vylepšení.
Urychlete procesy pomocí šablon ClickUp. Vytvořte si vlastní šablony kontrolních seznamů a rychle je použijte pro více úkolů.
Získejte přehled o svém projektu v reálném čase díky dashboardům ClickUp a nástrojům pro reporting. Měřte pokrok, využití zdrojů a výkonnostní metriky, abyste mohli přizpůsobit své techniky řízení projektů agilní transformaci.
6. Zapojte všechny zúčastněné strany
RAD vyžaduje zapojení více zainteresovaných stran z oblasti podnikání kromě týmu inženýrů.
Funkce ClickUp pro spolupráci, jako jsou sdílené zobrazení, přístup pro hosty a formuláře pro zpětnou vazbu, jsou navrženy tak, aby zlepšily zapojení zainteresovaných stran. Použijte ClickUp k:
- Vytvořte vlastní zprávu o postupu pro zákazníka/sponzora projektu.
- Umožněte hostujícím uživatelům přístup k obchodním partnerům, aby se mohli účastnit diskusí, odpovídat na otázky atd.
- Sdílejte veřejné odkazy na dokumenty/úkoly, aby obchodní uživatelé mohli schvalovat požadavky/dokumentaci.
Zrychlete svůj RAD závodní vůz s ClickUp
Software se musí vyvíjet tempem, které odpovídá poptávce na trhu, potřebám zákazníků a konkurenčním produktům. Právě to umožňuje rychlý vývoj aplikací. Správná implementace metod RAD však může být náročná.
S softwarem pro vývoj produktů ClickUp se nemáte čeho bát.
ClickUp je navržen tak, aby umožňoval vývoj kolaborativního, iterativního a uživatelsky orientovaného softwaru. Poskytuje rychlost, přesnost, kvalitu a efektivitu, které RAD potřebuje. Pomáhá mezifunkčním týmům spolupracovat, iterovat a vytvářet lepší produkty.
Ať už používáte RAD k vytvoření převratného nového produktu nebo k posílení stávajícího, ClickUp může vaši vizi rychle proměnit v realitu.
Ať už vyvíjíte průlomovou aplikaci, softwarové řešení zaměřené na zákazníka nebo interní nástroj pro zvýšení produktivity, ClickUp vám poskytne strukturu, flexibilitu a nástroje potřebné k rychlému a úspěšnému uskutečnění vaší vize.
Začněte svou cestu k rychlému vývoji aplikací ještě dnes. Vyzkoušejte ClickUp zdarma.