GitLab vs. GitHub: Který nástroj DevOps je nejlepší v roce 2025?

Výběr mezi GitLabem a GitHubem při vývoji softwaru často staví mnoho z nás před dilema. Každý z nich má svou strategii, silné stránky a řadu příznivců. V roce 2024 debata mezi GitLabem a GitHubem nadále zajímá vývojáře a týmy, které hledají nejlepší nástroj DevOps.
Tyto platformy se vyvinuly v komplexní ekosystémy podporující celý životní cyklus vývoje softwaru. Ať už jde o správu soukromých repozitářů, integraci nástrojů třetích stran nebo orientaci ve složitosti CI/CD, volba mezi GitLabem a GitHubem má vliv na to, jak se budou vaše projekty Git vyvíjet.
Prozkoumejme nuance GitLab vs. GitHub a podívejme se, která platforma nejlépe vyhovuje vašim potřebám v oblasti vývoje a spolupráce.
Co je GitLab?
GitLab je kompletní platforma DevSecOps dodávaná jako jediná aplikace. Zásadně mění způsob, jakým týmy vývojářů, bezpečnostních specialistů a provozních pracovníků spolupracují a vytvářejí software.
Díky plynulému a integrovanému prostředí pro celý vývojový cyklus GitLab zefektivňuje správu projektů, verzování kódu a kontinuální integraci a nasazování (CI/CD), což z něj činí skvělý nástroj pro vývojáře, kteří chtějí zvýšit efektivitu a produktivitu.
Funkce GitLab
GitLab vyniká svými komplexními funkcemi, které podporují celý proces vývoje. Tato open-source platforma nabízí softwarovým týmům komplexní řešení, od plánování projektů a správy zdrojového kódu až po CI/CD, monitorování a zabezpečení.
1. Kontinuální integrace/kontinuální nasazení (CI/CD)
Funkce CI/CD GitLab automatizují proces dodávky softwaru, od počátečního kódování až po nasazení, čímž zvyšují efektivitu a snižují počet manuálních chyb.
2. Sledování projektů a problémů
S GitLabem mohou týmy sledovat pokrok a spravovat projekty pomocí agilních nástrojů a metodik, přičemž k udržení přehlednosti a transparentnosti využívají tabule, seznamy a úkoly.
3. Správa zdrojového kódu
GitLab poskytuje robustní systém správy verzí pro vaše repozitáře kódu a podporuje procesy společného kódování a revize kódu pomocí požadavků na sloučení, vidlic a verzí větví.
4. Wiki pro dokumentaci
GitLab obsahuje integrovanou wiki, která usnadňuje vytváření, sdílení a údržbu projektové dokumentace. Týmy tak mohou uchovávat veškerou dokumentaci na jednom místě, snadno přístupném a aktuálním, což zajišťuje sdílení a uchování znalostí v rámci týmu.
5. Integrovaný registr kontejnerů
Integrovaný registr kontejnerů GitLab zjednodušuje správu kontejnerů. Umožňuje týmům vytvářet, odesílat a sdílet obrazy Dockeru v rámci svých projektů GitLab. Tento integrovaný přístup zefektivňuje pracovní postupy při správě obrazů Dockeru a nasazování kontejnerových aplikací, čímž eliminuje potřebu registrů třetích stran.
6. Návrhy kódu GitLab Duo
GitLab využívá generativní AI k poskytování doplňování a generování kódu, aby vývojářům usnadnil jejich práci. Nabízí doplňování kódu pro aktuálně psanou řádku a generuje kód na základě komentářů v přirozeném jazyce. Pomáhá vývojářům zefektivnit proces vývoje tím, že navrhuje relevantní úryvky kódu, doplňuje řádky kódu a generuje funkce na základě zadaného kontextu.
Tato funkce je k dispozici pro úrovně Premium a Ultimate a vyžaduje doplněk GitLab Duo Pro. Podporuje řadu rozšíření a jazyků a vylepšuje vývojový pracovní postup pomocí návrhů založených na umělé inteligenci, které se přizpůsobují stylu kódování uživatele a kontextu projektu.
Ceny GitLab
GitLab nabízí řadu cenových možností přizpůsobených potřebám různých týmů a projektů:
- Zdarma
- Premium: 19 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
- Ultimate: 99 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
Co je GitHub?
GitHub je cloudová hostingová služba, která vám umožňuje spravovat repozitář Git. Poskytuje platformu pro správu verzí a spolupráci, díky níž mohou vývojáři spolupracovat na projektech odkudkoli.
GitHub zjednodušuje proces sdílení a publikování kódu, což z něj činí nezbytný nástroj pro open-source software a kódové základny soukromých společností. Díky integraci jednotné revize kódu a CI/CD do jedné platformy GitHub usnadňuje plynulý vývoj softwarových projektů.
Funkce GitHub
GitHub je známý svými bohatými funkcemi, které podporují vývojový cyklus, zlepšují spolupráci a zefektivňují řízení projektů. Díky intuitivnímu rozhraní a komunitnímu přístupu je oblíbený mezi vývojáři po celém světě.
1. Systém správy verzí a spolupráce
GitHub nabízí výkonné nástroje pro větvení, slučování a stahování požadavků, které umožňují více vývojářům pracovat na stejném projektu efektivně a bez konfliktů.
2. Akce GitHub pro CI/CD
GitHub Actions automatizuje váš pracovní postup od nápadu po výrobu a umožňuje vám vytvářet, testovat a nasazovat váš kód přímo v ekosystému GitHub.
3. Sledování problémů a projektů
Díky sledování problémů a projektovým tabulkám poskytuje repozitář GitHub komplexní nástroje pro plánování a sledování vaší práce, správu projektů a udržení souladu s vaším týmem.
4. Bezpečnost a skenování kódu
GitHub jde nad rámec základních funkcí Git a zajišťuje bezpečnost vašeho kódu. Díky integrovaným bezpečnostním funkcím, včetně automatického skenování kódu a upozornění na zranitelnosti, GitHub usnadňuje identifikaci a opravu bezpečnostních problémů dříve, než se stanou problematickými, a zajišťuje tak ochranu vašich projektů v každé fázi.
5. Stránky GitHub
Stránky GitHub poskytují vývojářům jednoduchý způsob, jak hostovat a publikovat webové stránky přímo ze svého úložiště GitHub. Tato funkce je ideální pro domovské stránky projektů, dokumentaci a osobní nebo organizační weby, což z ní činí neocenitelný nástroj pro sdílení vaší práce s celým světem.
6. GitHub Copilot
GitHub Copilot funguje jako váš asistent pro kódování s umělou inteligencí a vylepšuje pracovní postupy vývojářů tím, že nabízí návrhy v reálném čase založené na umělé inteligenci. Převádí příkazy v přirozeném jazyce na návrhy kódování na základě kontextu vašeho projektu a stylových konvencí. Zvyšuje produktivitu vývojářů až o 55 % a pomáhá jim zlepšit kvalitu kódu.
Ceny GitHub
Cenová struktura GitHubu je navržena tak, aby vyhovovala jednotlivcům, týmům i podnikům, a nabízí jak bezplatné, tak placené tarify:
- Zdarma
- Tým: 4 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 21 $ za uživatele/měsíc
- GitHub One: Individuální ceny
GitLab vs. GitHub: Porovnání funkcí
GitHub i GitLab nabízejí nástroje pro zefektivnění vývojového procesu, od počátečního kódování až po finální nasazení. GitLab se profiluje jako jediná aplikace pro celý životní cyklus DevSecOps, zatímco GitHub vyniká svou rozsáhlou komunitou a funkcemi pro spolupráci vývojářů z celého světa.
Porovnejme jejich klíčové funkce a podívejme se, jak si vedou v porovnání mezi sebou.
Funkce č. 1: Kontinuální integrace/kontinuální nasazení (CI/CD)
GitLab má mírný náskok v oblasti CI/CD díky svému integrovanému prostředí CI/CD, které hladce vyhovuje životnímu cyklu DevOps. Umožňuje vícestupňové testování, nasazení a monitorování bez integrace třetích stran.
GitHub na druhou stranu nabízí GitHub Actions, které poskytují výkonné automatizační funkce, ale mohou vyžadovat více nastavení a integrace s nástroji třetích stran, aby dosáhly podobné úrovně automatizace pracovních postupů jako GitLab.
Funkce č. 2: Sledování projektů a problémů
Pokud jde o sledování projektů a problémů, GitHub má mírnou výhodu. Jeho uživatelské rozhraní je intuitivní a systém sledování problémů je robustní, což týmům usnadňuje spolupráci, sledování pokroku a správu projektů. GitHub Projects je úzce integrován do ekosystému GitHub a nabízí tabule ve stylu Kanban pro organizaci úkolů a pracovních postupů.
GitLab také nabízí komplexní nástroje pro správu projektů, včetně sledování problémů a tabulek. Komunita GitHubu a jeho široké přijetí mu však dávají určitou výhodu v oblasti spolupráce a použitelnosti pro širší publikum.
Funkce č. 3: Platforma pro správu verzí a spolupráci
GitLab i GitHub jsou postaveny na Git, poskytují vynikající podporu pro platformy pro správu verzí a spolupráci. GitHub však vyniká svým přístupem k sociálnímu kódování, který podporuje rozsáhlou a aktivní komunitu, kde mohou vývojáři snadno sdílet, sledovat a přispívat k práci ostatních. Systém pull requestů GitHub je obzvláště ceněn pro svůj proces revize kódu.
GitLab nabízí podobné nástroje pro spolupráci, včetně žádostí o sloučení, které jsou srovnatelné s žádostmi o stažení GitHubu. Zatímco systémy pro správu verzí a nástroje pro spolupráci GitLabu jsou robustní a integrované do jeho jednotného přístupu k aplikacím, větší komunita a uživatelská základna GitHubu z něj mohou učinit ideální volbu pro vývojáře, kteří chtějí navázat kontakt s ostatními a široce sdílet své projekty.
Volba mezi GitHubem a GitLabem může záviset na konkrétních potřebách: GitLab pro ty, kteří hledají komplexní platformu DevOps, a GitHub pro ty, kteří upřednostňují komunitu a spolupráci.
GitLab vs. GitHub: Stručné shrnutí
Zde je stručná srovnávací tabulka hlavních funkcí GitLabu a GitHubu, zaměřená na klíčové aspekty, které ovlivňují výběr nástrojů pro vývoj softwaru:
|Funkce
|GitLab
|GitHub
|CI/CD
|Integrované, vysoce integrované CI/CD bez aplikací třetích stran.
|GitHub Actions nabízí výkonnou automatizaci prostřednictvím integrací třetích stran.
|Sledování projektů a problémů
|Komplexní nástroje, ale o něco méně intuitivní než GitHub.
|Intuitivní uživatelské rozhraní s robustním sledováním a tabulemi ve stylu Kanban.
|Správa verzí a spolupráce
|Výkonné nástroje pro spolupráci, včetně žádostí o sloučení.
|Vyniká v sociálním kódování s rozsáhlou komunitou a žádostmi o stažení.
|Zabezpečení a skenování kódu
|Integrované bezpečnostní funkce a skenování v rámci cyklu DevOps.
|Automatické skenování kódu a bezpečnostní upozornění jsou integrovány.
|Možnosti hostingu
|Nabízí jak cloudová, tak i self-hosted řešení.
|Primárně cloudové řešení, s GitHub Enterprise pro vlastní hosting.
|Komunita a tržiště
|Rostoucí komunita se zaměřením na integrovaný pracovní postup DevOps.
|Rozsáhlá komunita s bohatým tržištěm pro integrace třetích stran.
Pojďme také rychle porovnat různé cenové plány obou nástrojů.
|Plán
|GitLab
|GitHub
|Zdarma vs. zdarma
|5 GB úložiště, 10 GB přenosu dat za měsíc, 400 výpočetních minut za měsíc, 5 uživatelů na skupinu nejvyšší úrovně
|Neomezený počet repozitářů Automatické aktualizace zabezpečení a verzí 2 000 minut CI/CD za měsíc 500 MB úložného prostoru Placený přístup k Codespaces
|Premium vs. Team
|Vše v bezplatné verzi plus chráněné větve, vlastníci kódu, žádosti o sloučení s pravidly schvalování, agilní plánování pro podniky, pokročilé CI/CD, správa uživatelů a incidentů v podniku, kontroly vydání, 50 GB úložiště, 100 GB přenosu/měsíc, 10 000 výpočetních minut/měsíc.
|Vše, co je v bezplatné verzi, plus: přístup k Codespaces, chráněné větve, více recenzentů a povinné recenze, návrhy pull requestů, vlastníci kódu, stránky a wiki, 3 000 minut CI/CD za měsíc, 2 GB úložiště, statistiky a připomenutí.
|Ultimate vs. Enterprise
|Vše v prémiové verzi plus Navrhovaní recenzenti Dynamické/statické testování bezpečnosti aplikací Bezpečnostní panely Správa zranitelností Skenování závislostí a kontejnerů Víceúrovňové epické příběhy Správa programů Správa hodnotového toku Vlastní role 250 GB úložiště 500 GB přenosu/měsíc 50 000 výpočetních minut/měsíc
|Vše v týmech a navíc: Uživatelé spravovaní podnikem Ochrana prostředí a pravidla úložiště Auditní protokol API SOC1, SOC2, zprávy typu 2 SAML SSO GitHub Connect 50 000 minut CI/CD za měsíc 50 GB úložiště
|Doplňky
|GitLab Duo Pro je k dispozici pouze pro uživatele Premium a Ultimate za 19 USD za uživatele a měsíc.
|Plány GitHub Copilot jsou samostatné a začínají na 10 USD za měsíc.
GitLab vs. GitHub na Redditu
Abychom zjistili názory a shromáždili informace, prozkoumali jsme diskuze na Redditu, zejména v subredditu r/devops, kde profesionálové sdílejí své zkušenosti a preference týkající se těchto dvou gigantů v oblasti správy verzí.
Jeden uživatel Redditu, který uvažoval o přechodu z GitHubu na GitLab před zavedením GitHub Actions, vyjádřil spokojenost s GitLabem. Uživatel přemýšlel, proč profesionálové v oblasti DevOps stále preferují GitHub i přes jeho výpadky, a kladl si otázku, zda je to kvůli jedinečným funkcím nebo organizační setrvačnosti.
V reakci na to bylo vzneseno několik bodů:
- Stabilita GitHubu: Jeden uživatel zmínil, že výpadky GitHubu jsou srovnatelné s výpadky GitLabu, což naznačuje, že volba není ovlivněna spolehlivostí. Debata se rozšiřuje i mimo dostupnost a zohledňuje funkce a podporu komunity, které každá platforma nabízí.
- GitHub Actions vs. GitLab CI/CD: GitHub Actions sklidil chválu za svůj skokový vývoj a živou komunitu open-source softwaru, která přispívá k jeho růstu. Naproti tomu GitLab CI/CD byl považován za adekvátní, ale zaostávající v oblasti inovací a aktualizací funkcí.
- Podpora a implementace funkcí: Někteří uživatelé měli pocit, že funkce GitLabu jsou často nedotažené nebo se vyvíjejí pomalu, a jako příklad neuspokojivého výkonu uváděli správu balíčků platformy.
- Změny cen: Nedávné zvýšení cen GitLabu vyvolalo diskusi o poměru cena/hodnota, což některé uživatele přimělo přehodnotit výběr platformy. Zvýšení licenčních nákladů bez odpovídajícího vylepšení funkcí vedlo k porovnávání a analýzám nákladů a přínosů mezi GitHubem a GitLabem.
- Komunita a ekosystém: GitHub Marketplace a jeho nepřeberné množství akcí byly vyzdviženy jako významná výhoda, protože nabízejí rozsáhlé funkce prostřednictvím pluginů a integrací vyvinutých komunitou.
„V posledních několika letech jsem strávil spoustu času s oběma platformami a podle mého názoru je GH funkčnější díky investicím společnosti MS a větší komunitě. GL má potíže s škálovatelností…“
Uživatelé Redditu se zdají být nakloněni GitHubu kvůli jeho robustním pokročilým funkcím CI/CD, vylepšeným GitHub Actions, a jeho komplexnímu ekosystému podporovanému velkou komunitou. Preference však nejsou jednomyslné, někteří uživatelé oceňují integrovanou platformu DevOps a možnosti vlastního hostingu GitLabu.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k GitLab a GitHub
Vzhledem k tomu, že debata mezi GitLabem a GitHubem mezi vývojovými týmy pokračuje, je zásadní prozkoumat alternativy, které by mohly lépe odpovídat vašim vývojovým potřebám.
Seznamte se s ClickUp, všestrannou platformou, která nabízí komplexní sadu nástrojů určených ke zvýšení produktivity, funkcí pro spolupráci a celkového životního cyklu vývoje. ClickUp je silným konkurentem, který nabízí jedinečné funkce určené pro softwarové týmy.
Funkce ClickUp č. 1: Přizpůsobeno pro softwarové týmy
ClickUp pro softwarové týmy nabízí centralizovanou platformu, kde se plynule propojuje kódování a spolupráce.
Na rozdíl od GitLab a GitHub, které se zaměřují především na správu verzí a správu git repozitářů, ClickUp rozšiřuje své funkce o podrobné nástroje pro plánování, sledování a realizaci projektů, které jsou speciálně navrženy pro vývojovou platformu. Díky funkcím, jako jsou vlastní stavy, sprinty a agilní tabule, ClickUp usnadňuje holistický přístup.
Udržujte všechny své týmy v souladu pomocí sdílených vizuálních plánů v ClickUp. Vytvořte si vlastní agilní pracovní postupy a zobrazení, abyste mohli řídit práci podle svých představ.
Uložte všechny své plány, dokumenty s požadavky, seznamy atd. do ClickUp Docs, propojte je s úkoly, sdílejte je s členy týmu a přidejte je do pracovních postupů. Zmínili jsme už, že Docs nabízí kontrolu verzí?
Plánujte a spravujte své sprinty pomocí Sprints ClickApp a automatizujte opakující se úkoly pomocí Sprint Automations. Přizpůsobte si reportování pomocí grafů Burnup, Burndown, Velocity atd. a přidejte je do personalizovaných ClickUp Dashboards, které se aktualizují v reálném čase.
Funkce ClickUp #2: Šablony pro vývoj
Pro zefektivnění vývojového procesu nabízí ClickUp řadu šablon pro vývoj softwaru přizpůsobených různým fázím a aspektům softwarových projektů. Tyto šablony pro řízení projektů zahrnují:
- Šablona pro plánování vývoje softwaru ClickUp: Komplexní šablona pro zahájení vašeho vývojového projektu, pokrývající všechny fáze od nápadu po nasazení.
- Šablona ClickUp Software Project Tracker: Tato šablona pomáhá týmům sledovat pokrok, spravovat úkoly a udržovat přehled o milnících a termínech.
- Šablona časového plánu zavádění softwaru ClickUp: Tato šablona je ideální pro správu harmonogramů vydávání a zajišťuje včasné dodání a jasnou komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami.
Tyto šablony připravené k okamžitému použití šetří čas a podporují osvědčené postupy v týmech, což umožňuje hladký a efektivní vývojový proces.
Funkce ClickUp č. 3: Komplexní řízení projektů pro softwarové týmy
ClickUp nabízí nejen správu kódu, ale také komplexní řešení pro softwarové týmy, které jim pomáhá zvládat všechny aspekty jejich projektů. Funkce ClickUp podporují celý životní cyklus vývoje softwaru, od nápadu až po vydání a údržbu.
Shromažďujte žádosti o opravu chyb a řešení problémů v ClickUp pomocí formulářů s podmíněnou logikou a automaticky je přeměňujte na úkoly ClickUp – přidejte vlastní stav, prioritu, vlastníky, termíny splnění atd. a sledujte je spolu s ostatními projekty svého týmu.
Díky integrovaným dokumentům, sledování cílů a nástrojům pro zpětnou vazbu mohou týmy zůstat v souladu, rychle iterovat a dodávat vysoce kvalitní softwarová řešení. Flexibilita platformy a možnosti přizpůsobení zajišťují, že se dokáže přizpůsobit jakémukoli pracovnímu postupu, což z ní činí vynikající volbu pro týmy, které spravují jak kód, tak širší rozsah projektu v jednotném prostředí.
Navíc je ClickUp integrovaný s GitHubem, GitLabem a Bitbucketem. Uveďte ID úkolu v názvu a ClickUp automaticky přiřadí commit k úkolu!
Propojte a automatizujte svou práci napříč DevOps a CI/CD pipeline. ClickUp se také integruje s Figma, Sentry a stovkami dalších nástrojů.
Funkce ClickUp rival #4: Špičkový ClickUp Brain
ClickUp zvýšil laťku s ClickUp Brain, revolučním nástrojem umělé inteligence pro vývojáře, který automatizuje a zefektivňuje úkoly jako nikdy předtím.
Tento revoluční asistent s umělou inteligencí může vývojářům pomoci zvýšit jejich produktivitu. Zde je několik pozoruhodných funkcí ClickUp Brain, které byste měli vyzkoušet:
- AI Knowledge Manager: ClickUp Brain funguje jako komplexní Knowledge Manager, který vývojářům umožňuje okamžitě vyhledávat a načítat informace z dokumentů, úkolů a projektů. Odpadá tak nutnost ručně prohledávat data nebo se ptát kolegů, což šetří čas a zvyšuje efektivitu.
- AI Project Manager: Slouží jako automatizovaný projektový manažer, který dohlíží na pracovní postupy, jako jsou aktualizace a zprávy o postupu, a zefektivňuje je. Vývojáři mohou automatizovat souhrny projektů, akční položky, plánování dílčích úkolů a dokonce i automatické vyplňování dat. Výrazně to snižuje manuální úsilí a umožňuje se více soustředit na kritické myšlení a inovace.
- AI Writer for Work: Od kontroly pravopisu bez nutnosti pluginů nebo rozšíření až po generování rychlých odpovědí s dokonalým tónem, ClickUp Brain zjednodušuje tvorbu obsahu. Umí také generovat tabulky s bohatými daty, vytvářet šablony pro úkoly, dokumenty a projekty a převádět hlas na text pro přepisy schůzek.
- Nástroje pro produktivitu a inženýrství: ClickUp BrainAI vybavuje vývojáře nástroji pro psaní dokumentů s požadavky na produkt (PRD), navrhování studií uživatelských testů, vytváření testovacích plánů a další. To přímo odpovídá jejich specifickým potřebám v oblasti vývoje produktů a inženýrských úkolů.
Zrychlete svůj vývojový workflow s ClickUp
Zatímco GitHub a GitLab nabízejí výkonné nástroje pro správu verzí a spolupráci, ClickUp představuje univerzální alternativu, která splňuje komplexní potřeby vývojových týmů. Jedná se o kompletní alternativu, která vyhovuje potřebám vývojových týmů v oblasti správy verzí a revize kódu a také zlepšuje správu úkolů, plánování a spolupráci.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní, rozsáhlým možnostem integrace a přizpůsobitelným funkcím poskytuje ClickUp robustní platformu, která podporuje dynamické a mnohostranné projekty vývoje softwaru.
Ať už chcete efektivněji spravovat projekty, hladce spolupracovat nebo prostě najít nástroj, který se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu, ClickUp je tím pravým řešením. Jste připraveni transformovat svůj vývojový proces? Prozkoumejte ClickUp ještě dnes a zjistěte, jak může zvýšit produktivitu vašeho týmu na novou úroveň.