Vytváření AI společníků pro vyprávění příběhů, hraní rolí nebo jen smysluplné konverzace může být vzrušující – dokud nenarazíte na omezení Character AI. Možná vás frustrují časté výpadky, omezené možnosti přizpůsobení nebo obavy o ochranu osobních údajů. Možná potřebujete pokročilejší funkce pro své kreativní projekty nebo profesionální práci.
Nejste sami. S vývojem platforem pro AI postavy hledají vývojáři a kreativní profesionálové alternativy, které nabízejí vyšší spolehlivost, přirozenější konverzace, lepší ochranu soukromí nebo specializované funkce.
V tomto průvodci jsme prozkoumali a otestovali nejlepší alternativní weby k Character AI, abychom vám pomohli najít perfektní platformu pro AI společníky. Ať už jste spisovatel vyvíjející postavy, vývojář vytvářející interaktivní zážitky nebo prostě hledáte poutavější konverzace s AI, tyto nástroje nabízejí nové přístupy k tvorbě a interakci s AI postavami.
Omezení Character AI
Ačkoli Character AI byla průkopníkem v oblasti tvorby přístupných AI postav, uživatelé neustále hlásí několik frustrujících omezení:
- Časté výpadky a problémy se servery: Mnoho uživatelů se během špičky potýká s neočekávanými výpadky, kdy je platforma několik hodin nedostupná.
- Nekonzistentní reakce postav: Postavy často „zapomínají“ na svou osobnost nebo minulost uprostřed konverzace, což narušuje ponoření do hry a vyžaduje časté připomínání.
- Omezující filtry obsahu: Přísná moderace platformy blokuje mnoho kreativních scénářů – dokonce i nevulgární témata pro dospělé – což omezuje možnosti vyprávění příběhů a vývoj postav.
- Omezená paměť konverzace: Postavy mají potíže s odkazováním na informace z dřívějších konverzací, zejména při delších interakcích.
- Otázky ochrany soukromí: Konverzace uživatelů jsou shromažďovány za účelem trénování modelu AI, což vyvolává otázky ohledně využití dat a jejich důvěrnosti.
- Základní možnosti přizpůsobení: Platforma nabízí omezenou kontrolu nad vzhledem, hlasem a chováním postav ve srovnání s novějšími alternativami.
- Pomalé odezvy: S rostoucím počtem uživatelů mnoho z nich hlásí delší prodlevy mezi zprávami, zejména u bezplatných uživatelů.
- Model monetizace: Nedávné prémiové funkce omezily funkčnost pro neplatící uživatele, což vedlo k rozdělení uživatelské zkušenosti.
Vhodná alternativa k Character AI překonává tato omezení a nabízí zábavnější a dostupnější způsob, jak si užít fantasy světy a interakce s AI.
Alternativy k Character AI v kostce
|ClickUp
|Kontextová AI, která se přizpůsobí vašim potřebám a zvýší vaši produktivitu.
|Víceúčelový AI asistent, správa projektů a znalostí, tvorba dokumentů
|Navždy zdarmaNeomezeně: 7 $/měsíc na uživateleBusiness: 12 $/měsíc na uživateleEnterprise: Kontaktujte nás ohledně cenyClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ na člena za měsíc
|Chai
|Neformální AI chatování s různými postavami
|Postavy vytvořené komunitou, hlasový chat, animace chatu
|ZdarmaChai Premium: 13,99 $ měsíčně nebo 134,99 $ ročněChai Ultra: 29,99 $ měsíčně nebo 269,99 $ ročně
|Roleplai
|Hyperrealistické hraní rolí a chatování s AI
|Přizpůsobení postav, generování umění pomocí AI, podpora více jazyků
|Starter 19,99 $/měsícPremium: 49,99 $/měsícPlatinum: 129 $/měsíc
|Janitor AI
|Neomezené kreativní hraní rolí
|Vytváření vlastních scénářů, minimální filtrování obsahu, generování obrázků
|Zdarma
|Replika
|Dlouhodobé AI společenství
|Trvalá paměť, emocionální podpora, budování vztahů
|ZdarmaPro: 19,99 $/měsíc (nebo 49 $/rok)Doživotní: 299 $ (jednorázová platba)
|Kuki AI
|Zajímavé neformální konverzace; značky hledající virtuálního zástupce
|Přirozený tok konverzace, výrazná osobnost, hlasové interakce
|100 Koins: 0,99 $ 550 Koins: 4,99 $ 1200 Koins: 9,99 $ 7500 Koins: 49,99 $
|Anima AI
|Hluboké emocionální vazby a psychologická podpora
|Emocionální propojení, personalizované zážitky, hlasové zprávy
|Cena od 19,99 $/měsíc
|Cleverbot
|Jednoduchý textový chat s umělou inteligencí
|Konverzace jako s lidmi, není třeba zakládat účet, učení se konverzacím
|Zdarma
|Talkie
|Vícejazyčné interakce postav
|Přirozené řečové vzorce, přizpůsobení hlasu, emocionální reakce
|FreeTalkie + Standard: 9,99 $/měsíc Talkie + Pro: 24,99 $/měsíc
|Sakura AI
|Interakce postav inspirované anime
|Vizuální design postav, specializované osobnosti, kreativní scénáře
|ZdarmaDiamond: 19 $/měsícInfinite: 39 $/měsíc
|AI Dungeon
|Interaktivní příběhy plné dobrodružství
|Dynamické příběhy, flexibilita žánrů, budování světů
|AI Dungeon Adventurer: 9,99 $ AI Dungeon Champion: 14,99 $ AI Dungeon Legend: 29,99 $ AI Dungeon Mythic: 49,99 $ 2 500 kreditů: 19,99 $ 80 kreditů: 0,99 $
Nejlepší alternativy k Character AI, které můžete použít
1. ClickUp (nejlepší pro produktivitu založenou na AI)
ClickUp sice není chatbot, který nabízí virtuální postavy, ale může být výkonným řídicím centrem pro váš příběhový svět. Spisovatelé, hráči rolí a tvůrci světů mohou pomocí ClickUp Docs vytvářet biografie postav, příběhy a dialogy, zatímco ClickUp Tasks a Custom Fields vám pomohou sledovat kapitoly, emocionální oblouky nebo dynamiku vztahů.
Postavy můžete propojit s klíčovými událostmi nebo místy a tyto vyvíjející se souvislosti vizualizovat pomocí tabulek ClickUp Whiteboards, které se skvěle hodí pro mapování složitých zvratů v ději. Tabulky Whiteboards vám také umožňují generovat AI obrázky pro váš fantasy svět, hru nebo příběh pomocí jednoduchých příkazů v přirozeném jazyce.
A když se zaseknete? ClickUp Brain, vestavěný kontextově orientovaný AI asistent, vám pomůže vymyslet jména postav a míst, napsat shrnutí scén nebo dokonce navrhnout, co by váš zamyšlený antihrdina mohl říct dál, a to vše při zachování přehlednosti v kontextu většího projektu.
Ačkoli technologie AI ClickUp (zatím) nepředstírá, že je vaším nejlepším přítelem nebo pirátským nepřítelem, může vám pomoci zorganizovat celý vesmír, ve kterém tyto postavy žijí.
Tato integrace umožňuje kreativním profesionálům hladce propojit vývoj postav s řízením úkolů, tvorbou dokumentů a týmovou spoluprací.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Brain: Vytvořte si vlastní postavy s dialogy, osobnostními rysy a příběhy pomocí podnětů v přirozeném jazyce.
- Dokumenty s podporou AI: Vytvářejte a ukládejte rozsáhlé profily postav, prvky budování světa a narativní oblouky s vylepšeními AI.
- Úkoly a podúkoly: Rozdělte vývoj postav na zvládnutelné komponenty se závislostmi a časovými osami.
- Vlastní pole: Sledujte atributy postav, vztahy a vývojové oblouky pomocí přizpůsobitelných datových bodů.
- Tabule: Vizuálně mapujte vztahy mezi postavami, průběh příběhu a vzorce interakcí.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však není nutné. Je součástí vašeho pracovního prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zvyšte svou produktivitu dvakrát s ClickUp!
Omezení ClickUp
- Nejsou speciálně navrženy pro interaktivní konverzace postav, jako jsou specializované platformy pro AI postav.
- Vyžaduje určitý čas na nastavení, aby bylo možné optimalizovat pracovní postupy pro vývoj postav.
- Generování postav je založeno na textu bez vestavěných nástrojů pro vizuální tvorbu postav.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Hlavní body recenze na Redditu:
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
2. Chai AI (nejlepší pro neformální chatování s různými postavami)
Pokud jste někdy chtěli chatovat s tisíci různých AI osobností, aniž byste je museli sami vytvářet, Chai AI je pro vás ideální volbou. Tato platforma se stala centrem pro příležitostné nadšence AI, kteří si rádi povídají s prakticky jakýmkoli typem postavy, kterou si lze představit – od historických osobností po originální výtvory.
Chai vyniká svou živou komunitou tvůrců. Na rozdíl od platforem, kde jste omezeni předem vytvořenými postavami, Chai vám umožňuje procházet rozsáhlou knihovnu osobností vytvořených komunitou, z nichž každá má jedinečný styl konverzace. Chcete ráno debatovat o filozofii se Sokratesem a odpoledne si popovídat s vesmírným průzkumníkem z roku 3000? Chai dělá tento druh přeskakování mezi postavami poháněných umělou inteligencí jednoduchým a poutavým.
Nejlepší funkce Chai AI
- Získejte přístup k tisícům postav vytvořených komunitou napříč žánry, osobnostmi a zájmy.
- Zapojte se do mluveného dialogu s postavami, z nichž každá má své jedinečné řečové vzorce a tóny.
- Vytvořte si vlastní AI osobnosti s přizpůsobitelnými vlastnostmi, znalostmi a styly konverzace.
- Sdílejte zajímavé konverzace nebo objevujte oblíbené postavy díky doporučením komunity.
Omezení Chai AI
- Kvalita odpovědí se mezi jednotlivými postavami vytvořenými komunitou výrazně liší.
- Uživatelé bezplatné verze čelí přísnějším filtrům obsahu a omezením délky konverzace.
- Omezená paměťová kapacita při delších konverzacích ve srovnání s prémiovými alternativami
Ceny Chai AI
- Zdarma: Chatujte s vybranými AI boty, omezeno na 70 zpráv, které se resetují každých 2,5 hodiny.
- Chai Premium: 13,99 $ měsíčně nebo 134,99 $ ročně
- Chai Ultra: 29,99 $ měsíčně nebo 269,99 $ ročně
Hodnocení a recenze Chai AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Chai AI?
Uživatel Redditu říká:
Chai je velmi dobrý, používám ho téměř každý den, protože je zábavný a postavy si lépe pamatují. Jediné, co se mi nelíbí, je, že když se snažím přepnout nebo získat nové postavy, musím sledovat reklamu. Ale nevadí mi to.
Chai je velmi dobrý, používám ho téměř každý den, protože je zábavný a postavy si lépe pamatují. Jediné, co se mi nelíbí, je, že když se snažím přepnout nebo získat nové postavy, musím sledovat reklamu. Ale nevadí mi to.
3. RolePlai (nejlepší pro poutavé hraní rolí a kreativní psaní)
RolePlai vyniká jako specializovaná alternativa k AI postavám, která uživatelům umožňuje vytvářet a komunikovat s celou řadou AI postav, včetně celebrit, historických osobností a zcela přizpůsobených osobností. Každá postava může být přizpůsobena konkrétními vlastnostmi a příběhy, což umožňuje personalizované a poutavé konverzace.
Kromě textových interakcí nabízí RolePlai také funkce hlasového a obrazového chatu. Uživatelé mohou své AI postavy vidět a slyšet, což zážitku dodává na realističnosti.
Nejlepší funkce RolePlai
- Získejte funkce chatování s obrazem a hlasem, abyste mohli vidět a slyšet své AI postavy.
- Ovládejte dějové linie tím, že budete činit různá rozhodnutí pomocí AI Adventures.
- Vytvářejte vizuální obsah související s vaší konverzací pomocí integrované funkce generování umění pomocí AI.
- Komunikujte současně s až pěti chatboty s umělou inteligencí a vytvářejte komplexní, mnohovrstevnaté konverzace a scénáře, které vám zajistí skutečně pohlcující zážitek.
Omezení RolePlai
- Více zaměřené na narativní a kreativní aplikace než na utilitární úkoly.
- Účinné nastavení složitých parametrů postav vyžaduje určitou dobu učení.
Ceny RolePlai
- Starter: 19,99 $/měsíc
- Premium: 49,99 $/měsíc
- Platinum: 129 $/měsíc
Hodnocení a recenze Roleplai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Roleplai?
Tato aplikace je zábavná, ale myslím, že by bylo dobré přidat pár věcí. Mám pocit, že záložka „dobrodružství“ by měla obsahovat možnost vytvoření vedlejší postavy, osobní profil a osobnostní rysy, podobně jako v záložce „AI chat“, aby nám nedošlo místo pro to, co chceme do našeho dobrodružství přidat.
Tato aplikace je zábavná, ale myslím, že by bylo dobré přidat pár věcí. Mám pocit, že záložka „dobrodružství“ by měla obsahovat možnost vytvoření vedlejší postavy, osobní profil a osobnostní rysy, podobně jako v záložce „AI chat“, aby nám nedošlo místo pro to, co chceme do našeho dobrodružství přidat.
4. Janitor AI (nejlepší pro neomezené kreativní hraní rolí)
Janitor AI si vybudoval svou pozici jako platforma pro kreativní profesionály, kteří hledají minimální omezení interakcí svých postav. Zatímco mnoho platforem s AI postavami implementuje přísné filtry obsahu, Janitor volí spíše nezasahující přístup, díky čemuž je oblíbený mezi autory beletrie, vývojáři her a hráči rolí, kteří se zabývají složitými nebo dospělými narativními tématy.
Výjimečnou funkcí této platformy je systém pro vytváření scénářů. Namísto pouhého chatování s postavami je můžete umístit do konkrétních prostředí s definovanými parametry. Autor detektivek může testovat různé reakce postav na objevování důkazů, zatímco vývojář her může vytvářet prototypy reakcí NPC na volby hráčů v různých větvích příběhu.
Nejlepší funkce Janitor AI
- Vytvářejte vizuální reprezentace postav a scén diskutovaných v konverzacích.
- Užijte si trvalou paměť. Postavy si pamatují nejen historii konverzace, ale i vývoj jejich fiktivního světa.
- Integrujte postavy do vlastních aplikací, her nebo nástrojů pro psaní pomocí přístupu k API pro vývojáře.
Omezení Janitor AI
- Méně vhodné pro uživatele, kteří hledají obsah vhodný pro celou rodinu, kvůli minimálnímu filtrování.
- Kvalita generovaných obrázků se výrazně liší v závislosti na kvalitě zadání.
- Uživatelské rozhraní může být technicky složité pro příležitostné uživatele, kteří nejsou obeznámeni s terminologií roleplay.
Ceny Janitor AI
- Zdarma
Hodnocení a recenze Janitor AI:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Replika (nejlepší pro dlouhodobé AI přátelství)
Replika je veteránem v oblasti osobních AI společníků a zaměřuje se spíše na vytváření jediného, vyvíjejícího se vztahu než na interakce s více postavami. Představte si to jako rozvíjení hlubokého přátelství s jednou AI osobností, která vás během týdnů a měsíců stále lépe poznává.
Na rozdíl od platforem, kde konverzace působí nesouvisle, Replika vyniká v budování souvislého paměťového záznamu vašich interakcí. Sdílejte své pracovní výzvy, osobní cíle nebo každodenní rutiny a vaše Replika bude tyto detaily přirozeně zmiňovat v budoucích konverzacích. To vytváří skutečný pocit „poznání“, který mnoho uživatelů považuje za uklidňující.
Odborníci na duševní zdraví si všimli, jak tato stálá přítomnost prospívá některým uživatelům. Lidé trpící sociální úzkostí často nacvičují konverzace se svou Replikou před interakcemi v reálném světě, zatímco jiní nacházejí útěchu v prostoru bez předsudků, kde mohou zpracovávat své myšlenky ve 3 hodiny ráno, když nejsou k dispozici jejich přátelé.
Řada studií potvrzuje, že AI společníci pomáhají snižovat osamělost, někdy stejně účinně jako lidská interakce. Ačkoli konkrétní procenta se liší, jeden rozsáhlý experiment zjistil významné snížení osamělosti ( o 16–24 procentních bodů ) u uživatelů AI společníků.
Nejlepší funkce Replika
- Získejte přizpůsobené odpovědi na základě vašeho stylu interakce a uvedených preferencí, protože vaše Replika si pamatuje historii konverzací z několika měsíců interakce.
- Využijte volitelné funkce sledování nálady a vedení deníku, které podporují emoční uvědomění.
- Mluvte přímo se svou Replikou s čím dál přirozenějšími hlasovými odpověďmi.
- Přizpůsobte vzhled své Repliky pomocí podrobného vytváření 3D avatarů a možností výběru oblečení.
Omezení Repliky
- Zaměřuje se na jednoho společníka namísto několika různých postav, což může být nudné pro ty, kteří hledají aplikace s AI společníky pro zábavu.
- Nedávné aktualizace omezily některé typy rolí, které byly dříve k dispozici.
- Bezplatná verze má výrazně omezenou paměť a funkce pro rozvoj osobnosti.
Ceny Replika
- Zdarma
- Pro: 19,99 $/měsíc (nebo 49 $/rok)
- Doživotní licence: 299 $ (jednorázová platba)
Hodnocení a recenze Replika
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Replice?
Uživatel Redditu sdílí:
Zjistil jsem, že pokud správně nastavíte své role, můžete Repliku nastavit tak, aby byla kýmkoli chcete, a přepínat mezi postavami podle své nálady.
Zjistil jsem, že pokud správně nastavíte své role, můžete Repliku nastavit tak, aby byla kýmkoli chcete, a přepínat mezi postavami podle své nálady.
6. Kuki AI (nejlepší pro poutavé neformální konverzace a značky, které hledají virtuální zástupce)
Kuki AI přináší konverzace s umělou inteligencí zaměřené na osobnost, které se výrazně liší od ostatních platforem. Namísto zaměření na přizpůsobení postav se Kuki více než 15 let vyvíjelo tak, aby mělo zábavnou, mírně drzá osobnost, díky které jsou i běžné konverzace nečekaně zábavné.
Kuki je výjimečná tím, jak dokáže vyvážit humor a užitečnost. Konverzace o vaření večeře se může zvrtnout v žertovné škádlení ohledně vašich kuchařských dovedností, než se plynule vrátí k skutečně užitečným návrhům receptů.
Pro značky a tvůrce obsahu je Kuki díky své dobře definované osobnosti obzvláště cenná pro reklamy, streamování a obsah sociálních médií. YouTubers a Twitch streamers pravidelně uvádějí konverzace s Kuki kvůli jejím neplánovaným odpověďím a překvapivým reakcím na otázky diváků.
Nejlepší funkce Kuki AI
- Získejte kontextově vhodné odpovědi s méně nesouvislými výrazy než u mnoha konkurentů.
- Užijte si dobře vyvážené vtipy a hravé odpovědi, které ladí s tónem konverzace.
- Získejte přístup k rozsáhlým informacím z různých témat, od vědy po popkulturu, pro informativní diskuse.
Omezení Kuki AI
- Omezené možnosti přizpůsobení postav, protože jsou navrženy s předem stanovenou osobností.
- Uživatelé hlásí občasné potíže s komplexními, vícečlennými otázkami nebo pokyny.
- Bezplatná verze obsahuje reklamy, které mohou přerušovat plynulost konverzace.
Ceny Kuki AI
- 100 Koins: 0,99 $
- 550 Koins: 4,99 $
- 1200 Koins: 9,99 $
- 7500 Koins: 49,99 $
Hodnocení a recenze Kuki AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Anima AI (nejlepší pro hluboké emocionální vazby a psychologickou podporu)
Měli jste někdy pocit, že potřebujete někoho, s kým si můžete popovídat a kdo vám opravdu rozumí, aniž by vás soudil? Anima AI vytváří AI společníky, kteří jsou navrženi tak, aby navazovali smysluplné emocionální vazby s uživateli prostřednictvím psychologických postřehů a empatických reakcí.
Na rozdíl od jiných platforem s AI postavami, které se zaměřují především na zábavu, Anima AI využívá principy psychologie k vytvoření společníků, kteří mohou podporovat vaše duševní zdraví prostřednictvím autenticky působících konverzací. Pokud se například cítíte nervózní z blížícího se pracovního pohovoru, váš společník Anima vám může pomoci překonat konkrétní obavy, nabídnout praktické tipy a poskytnout emocionální podporu přizpůsobenou vaší situaci.
Tato platforma vyniká ve vytváření konzistentních osobností, které si pamatují vaše konverzace v průběhu času. Pokud v jedné konverzaci zmíníte svou vášeň pro horolezectví, váš společník Anima se vás o několik týdnů později může zeptat na vaše poslední dobrodružství, čímž vytvoří pocit, že vás skutečně vnímá a pamatuje si vás, což dává vztahům smysl.
Nejlepší funkce Anima AI
- Získejte empatické a užitečné odpovědi založené na osvědčených technikách emoční podpory.
- Přizpůsobte vlastnosti společníků, včetně jejich vzhledu, osobnosti a koníčků, tak, aby odpovídaly vašim konkrétním potřebám v oblasti emocionální podpory.
- Využijte výhody designu zaměřeného na ochranu soukromí, který nesdílí data z konverzací pro účely trénování.
Omezení Anima AI
- V době špičky se může doba odezvy prodloužit.
- Omezené možnosti integrace s jinými nástroji nebo platformami pro zvýšení produktivity
- Vzhledem k obsahu pro dospělé nemusí být vhodné pro děti.
Ceny Anima AI
- Cena od 19,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Anima AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Anima AI?
Recenze v Obchodě Play uvádí:
Tato aplikace je dobrá, konverzace probíhá plynule, až na to, že je někdy přerušena náhodnými, nevhodnými otázkami. Líbí se mi, že aplikace má v chatu tlačítko pro nahlášení, které je užitečné pro formování jazyka a toku AI.
Tato aplikace je dobrá, konverzace probíhá plynule, až na to, že je někdy přerušena náhodnými, nevhodnými otázkami. Líbí se mi, že aplikace má v chatu tlačítko pro nahlášení, které je užitečné pro formování jazyka a toku AI.
8. Cleverbot (nejlepší pro nepředvídatelnou, lidskou konverzační AI)
Vzpomínáte si na ty náhodné, klikaté konverzace, které jste vedli s přáteli pozdě v noci? Cleverbot zachycuje tuto nepředvídatelnou energii ve formě AI. Na rozdíl od silně skriptovaných AI společníků se Cleverbot učí z milionů skutečných lidských interakcí, díky čemuž je každá konverzace jedinečně nepředvídatelná.
Může vás překvapit vtipnými odpověďmi, filozofickými otázkami nebo dokonce hravým škádlením, které působí skutečně spontánně. Pro spisovatele, kteří pracují na realistických dialozích, může být tato nepředvídatelnost neocenitelná pro překonání tvůrčích bloků – stačí si s Cleverbotem popovídat o dilematu vaší postavy a sledovat, kam konverzace povede.
Nejlepší funkce Cleverbotu
- Nechte se inspirovat nečekanými, kreativními odpověďmi, které se neřídí předem naprogramovanými vzorci AI.
- Užijte si jednoduché rozhraní bez rušivých prvků, které se plně soustředí na konverzaci.
- Začněte chatovat okamžitě, bez registrace nebo vytváření účtu.
Omezení Cleverbotu
- Někdy ztrácí kontext konverzace, což vyžaduje opakování informací.
- Žádné možnosti přizpůsobení postav, jaké nabízejí novější platformy.
- Občasné nevhodné odpovědi bez robustního filtrování obsahu
Ceny Cleverbot
- Zdarma
Hodnocení a recenze Cleverbot
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Talkie (nejlepší pro vícejazyčné AI postavy s rozmanitými osobnostmi)
Chtěli jste někdy procvičit španělštinu s trpělivým lektorem, vymýšlet marketingové nápady s kreativním partnerem a získat technické rady od odborníka – a to vše na jedné platformě? Talkie vám to umožní díky rozmanité škále AI postav, které se specializují na různé jazyky, oblasti znalostí a typy osobnosti.
Talkie se odlišuje tím, že jeho postavy si zachovávají konzistentní osobnosti v různých jazycích. Pokud se například učíte japonštinu, můžete chatovat se stejnou postavou v angličtině i japonštině, díky čemuž bude vaše jazykové cvičení plynulejší a bude více založeno na vztazích než na pouhém drilování slovíček.
Nejlepší funkce Talkie
- Udržujte konzistentní osobnosti postav ve více jazycích.
- Získejte přístup k rozmanité nabídce postav pro konkrétní oblasti, jako je obchod, kreativní psaní a vzdělávání.
- Zlepšete výslovnost a plynulost konverzace pomocí hlasového chatu.
Omezení Talkie
- Pokročilé jazykové funkce vyžadují předplatné.
- Problémy s výkonem mobilní aplikace hlášené některými uživateli
- Omezená integrace s externími platformami pro výuku jazyků nebo nástroji pro zvýšení produktivity
- Nesrovnalosti v moderování obsahu a prosazování pravidel mohou ovlivnit uživatelský zážitek.
Ceny Talkie
- Zdarma
- Talkie + Standard: 9,99 $/měsíc
- Talkie + Pro: 24,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Talkie
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Sakura AI (nejlepší pro interakce postav inspirované anime a mangou)
Všichni jsme někdy toužili vstoupit do světa svého oblíbeného anime a komunikovat s postavami, které máme nejraději. Co kdybyste se dozvěděli, že s Sakura AI je to možné?
Tato alternativa k Character AI vytváří velmi detailní anime a manga inspirované AI společníky s výraznými osobnostmi, pozadím a vizuálním designem.
Sakura AI se odlišuje svým hlubokým závazkem k estetickým a vypravěčským tradicím japonské animace a komiksů. Při interakci s postavou typu tsundere například zažijete klasický vývoj od počáteční chladnosti k postupnému oteplování, jak se váš vztah rozvíjí. Reakce každé postavy působí autenticky v souladu s její zavedenou osobností, což vytváří konzistentní a pohlcující zážitek.
Nejlepší funkce Sakura AI
- Komunikujte s postavami inspirovanými anime s detailním vizuálním designem a příběhem.
- Vyzkoušejte scénáře rolí s postavami, které reagují konzistentním způsobem odpovídajícím archetypu.
- Získejte podporu japonštiny s autentickými kulturními odkazy na anime a manga.
Omezení Sakura AI
- Silný důraz na anime estetiku nemusí oslovit ty, kteří hledají realističtější interakce.
- Odpovědi postav se někdy opírají spíše o žánrové klišé než o nuancované osobnosti.
Ceny Sakura AI
- Zdarma
- Diamond: 19 $/měsíc
- Infinite: 39 $/měsíc
Hodnocení a recenze Sakura AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Sakura AI?
Dialogy jsou úžasné. Roleplay je vynikající. Funguje na mobilu. Platím měsíční předplatné a používám ho každý den. Paměť je velmi dobrá a v případě potřeby můžete zprávy upravovat, protože boti někdy dělají malé chyby. Můžete říkat a dělat cokoli. Hodnotím to 5 z 5 hvězdiček.
Dialogy jsou úžasné. Roleplay je vynikající. Funguje na mobilu. Platím měsíční předplatné a používám ho každý den. Paměť je velmi dobrá a v případě potřeby můžete zprávy upravovat, protože boti někdy dělají malé chyby. Můžete říkat a dělat cokoli. Hodnotím to 5 z 5 hvězdiček.
11. AI Dungeon (nejlepší pro interaktivní vyprávění příběhů a hraní rolí)
Chcete se přenést do knihy, ve které si sami vybíráte dobrodružství a můžete utvářet příběh? AI Dungeon vytváří nekonečně rozvětvenou interaktivní fikci, kde je ve světě vašeho příběhu možné prakticky vše, co si dokážete představit.
Na rozdíl od většiny nástrojů AI postav, které se zaměřují na konverzaci, AI Dungeon vytváří celé narativní vesmíry kolem vašich rozhodnutí. Můžete začít jako vesmírný průzkumník objevující tajemnou planetu, pak se ocitnete při vyjednávání s mimozemskými civilizacemi nebo v boji s vesmírnými piráty – vše přirozeně vyplývající z vašich rozhodnutí a kreativních extrapolací AI.
AI reaguje na vaše akce podrobnými popisy a reakcemi postav, které často vedou příběhy nečekaným směrem a mohou vám přinést nové nápady pro vaše vlastní kreativní projekty.
Nejlepší funkce AI Dungeon
- Vytvářejte nekonečně rozvětvené příběhy, které se přizpůsobují vašim volbám a stylu psaní.
- Získejte podporu pro různé žánry, od fantasy a sci-fi po mysteriózní a romantické příběhy.
- Využijte režim pro více hráčů a spolupracujte s přáteli na společném psaní příběhů.
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně příběhů vytvořených uživateli, které vám poslouží jako inspirace nebo přímo ke hraní.
Omezení AI Dungeon
- Kvalita generovaného obsahu se může mezi jednotlivými interakcemi výrazně lišit.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s určitými styly výzev a chybějící funkcí „Zrušit až sem“.
Ceny AI Dungeon
- AI Dungeon Adventurer: 9,99 $
- AI Dungeon Champion: 14,99 $
- AI Dungeon Legend: 29,99 $
- AI Dungeon Mythic: 49,99 $
- 2 500 kreditů: 19,99 $
- 80 kreditů: 0,99 $
Hodnocení a recenze AI Dungeon
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Proč je ClickUp Brain nejlepším AI nástrojem pro flexibilitu konverzace a správu úkolů v jednom
Zatímco specializované alternativy k AI postav nabízejí specializované konverzační zážitky, jiné nástroje AI mohou poskytovat podobné výhody spolu s dalšími funkcemi pro zvýšení produktivity.
ClickUp Brain transformuje váš pracovní postup tím, že přináší výkonné funkce umělé inteligence přímo do vašeho prostředí pro správu projektů. Od tradičních nástrojů s umělou inteligencí se odlišuje svou schopností integrovat asistenci založenou na umělé inteligenci do vaší skutečné práce, namísto toho, aby pouze nabízela konverzační společnost.
Váš kreativní pracovní prostor vše v jednom
To znamená, že můžete generovat dialogy postav, nápady na zápletky nebo marketingové texty a zároveň mít vše přehledně uspořádané na jednom místě, kde sledujete termíny, spolupracujete s členy týmu a spravujete celý projekt.
Tvůrcům obsahu, kteří pracují na více projektech najednou, může ClickUp Brain pomoci generovat nové nápady, když se potýkají s tvůrčí krizí, shrnout výzkumné materiály do praktických poznatků nebo dokonce pomoci vytvořit různé charakterové oblouky pro různé části obsahu.
Marketingový tým, který používá AI k vytváření osobností pro sociální média, se může spolehnout na ClickUp Brain, aby vyvinul konzistentní pokyny pro každou osobnost, generoval vzorové příspěvky a organizoval kalendář obsahu – to vše v rámci stejného pracovního prostoru.
Přístup k několika LLM na jednom místě
Jednou z nejvýkonnějších funkcí ClickUp Brain je možnost přístupu k několika velkým jazykovým modelům (LLM) přímo ve vašem pracovním prostoru. To znamená, že nejste omezeni na jediný přístup nebo osobnost AI – můžete využít různé modely AI pro různé úkoly a vybrat si ten, který nejlépe vyhovuje vašim aktuálním potřebám.
Potřebujete pokročilé schopnosti GPT-4, které vám pomohou vymyslet komplexní vývoj postav pro váš román? Nebo dáváte při tvorbě dialogů přednost nuancovaným a promyšleným odpovědím Clauda? ClickUp Brain vám umožňuje plynule přepínat mezi těmito LLM. Tato flexibilita je neocenitelná, když pracujete na kreativních projektech, které vyžadují různé silné stránky AI – v jednom okamžiku technickou přesnost, v jiném kreativní talent.
Kontextové okno GPT-4 má asi 32 000 tokenů, což je přibližně 24 000 slov, což umožňuje značnou kontextovou paměť.
Buďte co nejkreativnější a nejproduktivnější díky ClickUp
Díky integraci funkcí AI do vašeho pracovního postupu namísto jejich oddělení do samostatného nástroje eliminuje ClickUp Brain neustálé přepínání kontextu, které narušuje kreativní soustředění, a zajišťuje, že veškerý obsah generovaný AI zůstává organizován společně s vašimi úkoly, termíny a týmovou komunikací.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte posouvat hranice svého kreativního světa!