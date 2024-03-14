Recenze Supernotes: Vylepšete své poznámky v roce 2025

Je snadné si poznamenat nápady na Post-It, okraj diáře nebo hřbet ruky. Ale jak snadné je ty nápady vyhledat? 🤔
Aby se vaše další velký průlom neztratil v záplavě informací, nahradily digitální poznámky tradiční pero a papír. Aplikace pro pořizování poznámek, jako jsou Evernote, Microsoft OneNote, Box, Google Keep a Apple Notes, změnily způsob, jakým uživatelé zapisují, ukládají a vyhledávají informace.
S tou správnou aplikací mohou uživatelé synchronizovat své poznámky s jinými nástroji pro zvýšení produktivity, aby zefektivnili svou práci i život. Jednou z čím dál populárnějších aplikací je Supernotes, nástroj pro pořizování poznámek, který uživatelům umožňuje vytvářet seznamy úkolů, stanovovat priority úkolů a organizovat své myšlenky.
Níže provádíme důkladnou recenzi Supernotes, včetně jeho nejpopulárnějších funkcí, slabých stránek a cenové struktury. Navíc vám představíme alternativní možnost, která může vaše strategie pro psaní poznámek posunout na vyšší úroveň. ☄️
Co je Supernotes?
prostřednictvím Supernotes
Supernotes, založený Tobiasem Whettonem, je aplikace pro společné pořizování poznámek, která umožňuje lidem sdílet poznámky se svým týmem. Hlavní účel? Pomáhat lidem lépe organizovat své myšlenky a tím změnit způsob, jakým pracují, studují nebo žijí.
Supernotes, který je alternativou ke složkám a souborům, má výkonnou vyhledávací funkci, která členům týmu umožňuje organizovat a vyhledávat poznámky k podobným tématům.
Supernotes je postaven na „notecards“, neboli souborech bohatých na data, do kterých mohou uživatelé přidávat komentáře, spolupracovat s ostatními členy týmu, vytvářet odkazy a přidávat tagy pro snadnou organizaci. Týmy mohou ve svých poznámkách využívat bohatý obsah a přidávat rovnice, obrázky, tabulky nebo kontrolní seznamy. ✅
Místo toho, aby se poznámky ztrácely v nepřehledných souborech, mohou týmy vytvořit hierarchii poznámkových karet, která vyhovuje jejich oddělení. Poznámky lze vnořit do jiných „nadřazených“ poznámek, nebo mohou uživatelé vyhledávat a/nebo filtrovat podle různých kritérií, aby našli informace, které hledají.
Klíčové funkce Supernotes
Nejste si jisti, zda je Supernotes pro vás to pravé? Podívejme se na některé z nejpopulárnějších funkcí Supernotes, abyste se mohli rozhodnout, zda je tato aplikace pro vás vhodná.
1. Nahraďte soubory a složky poznámkovými kartami
Nemůžete najít dokument uložený někde v souboru? Dlouhé dokumenty mohou být často nepohodlné, zejména když brainstormujete nebo si zapisujete nové nápady. ✍️
Pomocí poznámkových karet můžete změnit způsob ukládání informací. Rychle napište několik poznámek a poté je v budoucnu vyhledejte pomocí vyhledávací funkce, značek nebo nadřazených poznámek.
2. Vytvořte si heatmapu svých zvyklostí při psaní poznámek
Díky kalendáři s teplotní mapou můžete rychle zjistit, ve které dny si děláte nejvíce poznámek. Poznámky můžete také přetahovat myší na konkrétní datum v kalendáři.
3. Vytvářejte a ukládejte poznámky, i když jste offline
Cestujete letadlem? Pracujete na cestách? Žádný problém.
S aplikací Supernotes můžete pořizovat poznámky i v režimu offline. Jakmile se znovu připojíte k internetu, vaše poznámky se synchronizují s vaším účtem a vy můžete pokračovat v práci.
4. Vytvořte si denní sbírku poznámek
Stává se vám často, že odpoledne přemýšlíte: „Na čem jsem dnes vlastně pracoval?“ Abyste se mohli lépe soustředit na daný den, vytvořte si denní sbírku.
Denní sbírka je speciální přehled všech poznámkových karet, se kterými jste během dne pracovali. Můžete přesně určit, na kterých poznámkách jste pracovali ráno, odpoledne nebo večer, a rychle si je prohlédnout, když končíte práci nebo se připravujete na schůzku.
5. Dostávejte oznámení od přátel
Díky Supernotes mohou uživatelé snadno sdílet nové poznámky s přáteli a kolegy. Pokaždé, když vám uživatel pošle poznámku nebo žádost o přátelství, obdržíte oznámení. Poté můžete rozhodnout, zda chcete jejich poznámku přidat do své knihovny. 📚
6. Seskupujte a vyhledávejte poznámky pomocí značek
Už nemusíte prohledávat nekonečnou hromadu zápisníků, abyste našli ztracenou ručně psanou poznámku. Pomocí značek můžete poznámky rychle kategorizovat a později je snadno najít.
Pomocí značek můžete filtrovat své poznámkové karty a najít poznámky k podobnému tématu. Studenti si například mohou vytvořit značky pro různé předměty nebo jednotky v rámci předmětu, což jim pomůže rychle se připravit na zkoušky. 🧑🎓
7. Ukládejte rychlé poznámky do své sbírky „myšlenek“
Mnoho připomínek nebo „aha“ momentů jsou krátké fráze nebo fragmenty – ne úplně propracované dokumenty. Tyto rychlé nápady, které jsou často zapsány ve spěchu, můžete uložit do své sbírky myšlenek.
„Myšlenky“ jsou poznámkové karty bez názvů, odkazů nebo značek. Jedná se o zastřešující nástroj pro ukládání vašich nedokončených myšlenek. Takto je můžete snadno najít, až budete mít čas a mentální kapacitu.
8. Ukládejte poznámky pomocí vlastního systému barevného kódování
Patříte mezi ty, kteří rádi zvýrazňují své nejlepší myšlenky nebo přidávají barevné záložky do poznámkových bloků? Pokud ano, pak si zamilujete vytváření vlastního systému barevného kódování s aplikací Supernotes.
Díky barvám Supernotes můžete do poznámek přidat sedm různých barev. Můžete také použít systém barevného kódování semaforu k určení, jak dobře je poznámka promyšlena, nebo kombinovat barvy se značkami k třídění a filtrování poznámek.
9. Vyhledávejte poznámky pomocí funkce univerzálního vyhledávání
Stává se vám často, že při hledání dokumentu přemýšlíte: „Vím, že jsem to sem někde dal…“? S aplikací Supernotes proměníte všechny své poznámkové kartičky ve vyhledávač. Stačí zadat slovo nebo frázi do vyhledávače a zobrazí se všechny poznámkové kartičky, které odpovídají vašemu dotazu.
10. Propojte Supernotes s dalšími oblíbenými mobilními aplikacemi
API Supernotes nabízí integraci s Raycast, Zapier a IFTTT, čímž vás propojí s dalšími oblíbenými nástroji pro zvýšení produktivity. Navíc můžete vytvářet webhooky pro propojení s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Slack a Discord, a vytvářet tak automatizované pracovní postupy pro celý den.
11. Ukládejte všechny úkoly na jednom místě
S aplikací Supernotes můžete snadno vytvořit seznam úkolů se svou sbírkou úkolů. V každé poznámkové kartě vytvoříte seznam úkolů. Vaše úkoly se pak automaticky zobrazí ve vaší sbírce úkolů, takže je můžete ze seznamu odškrtnout. 📝
12. Vnořte poznámky pod nadřazené poznámky
S běžným systémem souborů a složek můžete soubor uložit pouze do jedné složky. S aplikací Supernotes však můžete poznámkovou kartu uložit na více místech. Díky vnoření do více nadřazených složek můžete poznámkovou kartu uložit pod více „nadřazenými“ kartami, což usnadňuje jejich vyhledávání.
13. Uspořádejte si své myšlenky vedle sebe pomocí zobrazení Broadsheet View
Zkusili jste někdy pokrýt celou zeď poznámkovými lístky, abyste si uspořádali myšlenky? S funkcí Broadstreet View v Supernotes můžete zobrazit všechny své poznámkové lístky vedle sebe na celé obrazovce. Takto můžete své poznámky prohlížet a číst jako noviny, což vám pomůže uspořádat si myšlenky.
Ceny Supernotes
- Starter: 100 poznámkových karet zdarma
- Neomezený: 7,57 $ měsíčně za neomezený počet poznámkových karet
Výhody používání Supernotes
Supernotes, stejně jako mnoho jiných aplikací pro digitální poznámky, nabízí řadu výhod. Mezi ty nejužitečnější patří:
- Aplikaci si můžete stáhnout do jakéhokoli zařízení: Supernotes lze stáhnout do zařízení se systémem Windows, Mac, Linux, Android a iOS.
- Neztratíte přehled o svých nejdůležitějších myšlenkách: Díky funkcím, jako jsou připínáčky, štítky a úkoly, neztratíte přehled o svých prioritách 📌
- Je to nástroj pro spolupráci: Můžete do aplikace pozvat přátele a posílat jim poznámky veřejně nebo soukromě.
- K dispozici je bezplatný tarif: Supernotes je přístupný pro živnostníky, majitele malých podniků a studenty s tarifem, který je navždy bezplatný.
- Je to rychlé a relativně snadné: Díky známým klávesovým zkratkám můžete rychle psát poznámky, jako byste psali do dokumentu Google Doc nebo Word Doc.
- Pokud narazíte na potíže, je k dispozici pomoc: Supernotes nabízí uživatelům podporu prostřednictvím chatu, podrobnou dokumentaci, výuková videa na YouTube a komunitu pro pořizování poznámek, kde najdete odpovědi na své otázky.
- Své poznámky můžete stahovat, tisknout, odesílat e-mailem nebo exportovat: Pracujete s lidmi, kteří Supernotes nepoužívají? Můžete si své poznámky vytisknout ve formátu PDF, vytvořit soubor Markdown pro snadné sdílení nebo je odeslat e-mailem kolegům 📩.
- Můžete zkrátit proces úprav: Pomocí nástroje pro vícenásobný výběr můžete rychle upravit barvu, štítky a filtry pro více poznámkových karet najednou.
- Importujte existující poznámky: Nechcete začínat od nuly? Použijte funkci importu k importu existujících poznámek přes Markdown.
Časté problémy, kterým čelí uživatelé Supernotes
Každá aplikace má své nevýhody. Mezi nedostatky aplikace Supernotes patří:
- Aplikace může vybíjet baterii: Vzhledem k tomu, že se aplikace automaticky synchronizuje při přechodu z online do offline pracovního prostoru, může vybíjet baterii 🪫.
- Problémy se zamrzáním: Někteří uživatelé hlásili problémy, kdy aplikace při používání zamrzá.
- Příliš komplikované: Někteří uživatelé mají pocit, že aplikace má příliš mnoho funkcí a že je ve skutečnosti těžší najít poznámkové karty než v běžném systému souborů a složek.
- Implementace funkcí může trvat roky: Někteří uživatelé si stěžují na tempo vývoje aplikace, zejména na to, že zavedení nových funkcí může trvat roky.
Recenze Supernotes na Redditu
Chcete si poslechnout názory lidí, kteří platformu Supernotes vyzkoušeli? Na Redditu se v některých recenzích Supernotes uvádí, že platforma má sice své výhody, ale také několik nevýhod.
Recenze Supernotes uvádí: „Chtěl bych mu dát plnou a spravedlivou šanci, aby se stal mým oblíbeným řešením pro pořizování poznámek. Pokud po vyčerpání mého přídělu 100 poznámkových karet zjistím, že je užitečný pro některé oblasti mého života, ale pro jiné ne, budu nucen platit příliš mnoho za něco, co používám jen příležitostně.“
Alternativní nástroje pro pořizování poznámek
Pokud uvažujete o alternativní aplikaci pro pořizování poznámek, nehledejte nic jiného než ClickUp. Tato všestranná platforma pro produktivitu a alternativa k Supernotes umožňuje uživatelům brainstormovat myšlenky, stanovovat priority úkolů a využívat umělou inteligenci k zefektivnění svého pracovního dne. Podívejme se na několik nezbytných funkcí ClickUp. 👏
1. Shromážděte všechny své myšlenky pomocí ClickUp Docs
S ClickUp Docs můžete zaznamenávat své myšlenky do snadno přístupného dokumentu. Odtud může více členů týmu dokument upravovat, přidávat komentáře nebo vytvářet budoucí úkoly. Navíc můžete přidávat widgety pro aktualizaci pracovních postupů, změnu stavu produktů a zefektivnění svého pracovního dne.
2. Ušetřete čas a mentální kapacitu díky nástrojům pro psaní ClickUp AI
S ClickUp AI můžete vytvářet poznámky rychleji než kdykoli předtím. S pomocí AI asistenta pro psaní můžete shrnovat schůzky a úkoly, klást otázky (a získávat odpovědi!) v dokumentech nebo psát shrnutí projektů či aktualizace pokroku. ClickUp AI v podstatě funguje jako druhý mozek, který vám pomáhá zvládnout více práce za méně času. 🧠
3. Využijte kompletní knihovnu šablon, abyste už nikdy nemuseli začínat od nuly
ClickUp obsahuje knihovnu s tisíci šablonami. S šablonami ClickUp můžete:
- Rychle si pořizujte poznámky z jednání pomocí šablony Meeting Notes Template.
- S praktickou šablonou Class Notes Template od ClickUp se budete ve třídě snadno soustředit.
- Vytvářejte poznámky k chystaným verzím produktů pomocí šablony Release Notes Template.
- Využijte šablony vytvořené pro různé techniky a struktury pořizování poznámek, jako je šablona Cornell Note Template.
4. Uspořádejte brainstormingovou seanci s tabulemi ClickUp Whiteboards
Často se stává, že nápad nepřichází ve formě písemného dokumentu, ale spíše jako mapa načmáraných slov, šipek a kruhů. Chcete-li proměnit nápady svého týmu v koordinované akce, využijte ClickUp Whiteboards. ✨
S ClickUp Whiteboards může váš tým načrtnout nápady nebo potenciální pracovní postupy na jednom plátně. Odtud můžete vyvinout strategii, propojit soubory nebo dokumenty, přiřadit úkoly a nakonec formulovat plán.
5. Zařaďte ClickUp do svého rozpočtu s navždy bezplatným tarifem
Díky plánu Free Forever je ClickUp dostupný pro studenty, majitele malých podniků a samostatné podnikatele. Navíc placené plány ClickUp začínají na jednociferných částkách, takže se perfektně hodí do každého rozpočtu. 💰
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru/měsíc.
Proměňte svůj systém pro psaní poznámek pomocí ClickUp
Supernotes je digitální systém pro pořizování poznámek, který uživatelům umožňuje přiřazovat úkoly, shromažďovat své myšlenky a vkládat poznámkové karty do víceúrovňového systému. Někteří uživatelé však mohou tento systém považovat za příliš složitý s pomalým zaváděním nových funkcí.
Pokud hledáte digitální aplikaci pro pořizování poznámek, která změní váš pracovní den, vyzkoušejte ClickUp. Tento komplexní nástroj vám pomůže udělat více za méně času. S ClickUp získáte přístup k nespočtu nástrojů pro psaní s umělou inteligencí, tisícům bezplatných šablon, stovkám integrací, dokumentům a tabulkám pro spolupráci a dalším nezbytným nástrojům. ⚒️
Chcete-li zjistit, jak ClickUp může zlepšit váš proces pořizování poznámek, vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma.