Dosáhněte plynulého onboardingu mobilní aplikace: Průvodce pro vývojáře

Nový uživatel si tedy stáhl vaši aplikaci. Gratulujeme! To je první krok k posílení zapojení, které se promítne do vyšších konverzních poměrů a nižšího odchodu uživatelů.
I když si možná myslíte, že vaše aplikace je nejlepší na světě, ne všichni uživatelé to tak vnímají, zejména pokud aplikace není intuitivní. To poslední, co chcete, je, aby uživatel vaši aplikaci smazal, proto je tak důležité seznámit ho s uživatelským rozhraním co nejdříve.
Procesy onboardingu mobilních aplikací jsou nejlepším způsobem, jak orientovat nové uživatele. I když si myslíte, že máte nejjednodušší aplikaci na světě, rychlý proces onboardingu je nejlepším způsobem, jak si udržet uživatele a získat větší hodnotu z vaší mobilní aplikace.
Účinné onboardingové procesy totiž promění nové uživatele v dlouhodobé fanoušky. Ať už ladíte oznámení, vylepšujete onboardingové obrazovky nebo zjednodušujete proces registrace, úspěšný onboarding aplikace spočívá v tom, že uděláte dobrý první dojem.
Proces zapojení může znít jako zbytečný krok, ale slibujeme vám, že efektivní průvodce pro uživatele vám přinese mnoho výhod. V tomto průvodci vysvětlíme význam procesu zapojení do aplikace, podělíme se o naše oblíbené osvědčené postupy a uvedeme několik příkladů zapojení z praxe.
Porozumění onboardingu mobilních aplikací
Onboarding mobilní aplikace je proces, který seznamuje nové uživatele s vaší aplikací. Jako vývojář určujete kroky onboardingu, které provádějí mobilní uživatele klíčovými funkcemi a základními funkcemi. Onboardingový software udává tón uživatelské zkušenosti a ve většině případů hraje velkou roli v tom, zda se uživatel zapojí do vaší aplikace, nebo ji opustí.
Žádný tlak. 👀
Onboarding má mnoho podob, včetně:
- Interaktivní návody
- Návody
- Nápověda
- Indikátory průběhu
Všechny onboardingové procesy mobilních aplikací by měly uživatele provést prostředím aplikace na vysoké úrovni a učinit tak počáteční interakci co nejintuitivnější. Ať už cílíte na technicky zdatné uživatele nebo technologické nováčky, onboardingové procesy jsou pro nové uživatele nezbytné. Konečným cílem je rychle proměnit nové uživatele v zdatné uživatele aplikace.
Víme, že jste zaneprázdněni vývojem samotné aplikace, ale pokud chcete, aby lidé používali to, co vytvoříte, musíte si udělat čas na vytvoření onboardingového procesu. Onboarding mobilní aplikace přináší vašemu podnikání mnoho výhod, mezi které patří:
- Rychlé zdůraznění hodnoty a relevance aplikace, což zvyšuje míru retence uživatelů.
- Zvyšte zapojení uživatelů a snižte jejich odchod. Koneckonců, sebevědomý uživatel se s větší pravděpodobností stane dlouhodobým uživatelem.
- Získejte vyšší hodnocení v App Store a Google Play, které vás odliší od konkurence.
Různé typy mobilních aplikací
Vývoj aplikací vyžaduje více než univerzální přístup. Různé aplikace vyžadují různé strategie onboardingu v závislosti na uživatelské základně a klíčových funkcích. Vyberte si z těchto typů onboardingu mobilních aplikací a najděte tu nejzajímavější možnost pro vaše uživatele.
Progresivní přístup
Progresivní onboarding představuje nové funkce postupně. Místo toho, abyste uživatele zahlcovali tutoriály, jim ukážete, jak věci fungují, zatímco procházejí aplikaci stránku po stránce. To je účinné, pokud je vaše aplikace složitější nebo má více funkcí. Místo toho, abyste nové uživatele odradili nejdelším onboardingovým procesem na světě, nabídnete jim podrobné pokyny, abyste je nezahltili přílišným množstvím informací.
Funkční přístup
Funkční přístup, známý také jako funkčně orientovaný onboarding, je jednoduchý způsob, jak předvést základní funkce aplikace. Pokud jsou hlavní předností aplikace její funkce, funkční přístup je nejvíce přímým způsobem, jak je propagovat u nových uživatelů. Jedná se o praktičtější přístup, který uživatelům okamžitě ukáže praktické využití aplikace a zdůrazní klíčové funkce a celkovou užitečnost již při prvním použití.
Přístup zaměřený na výhody
Přístup zaměřený na výhody zdůrazňuje hodnotu aplikace. Místo zdůrazňování funkcí se soustředíte na to, jak aplikace zlepšuje nebo usnadňuje život uživatele. Tento přístup ukazuje hodnotu aplikace skeptickým uživatelům a vytváří silný první dojem, který připravuje půdu pro dlouhodobé zapojení.
Klíčové prvky onboardingu aplikace
Každá aplikace je jiná, protože žádné dvě aplikace nejsou stejné. Vaše mobilní aplikace by však měla obsahovat těchto pět klíčových prvků, aby co nejúčinněji informovala uživatele.
1. Funkce uvítání
Funkce uvítání je prvním kontaktním bodem mezi aplikací a uživatelem. Udává tón uživatelské zkušenosti, proto je dobře navržená uvítací obrazovka nesmírně důležitá. Vaše uvítací obrazovka by měla být nejen vizuálně přitažlivá, ale také by měla sdělovat hodnotu aplikace stručným a poutavým způsobem.
První dojem je zde velmi důležitý, proto pečlivě promyslete svůj návrh. Vytvořte několik návrhů s vašimi front-end vývojáři a zjistěte, které návrhy jsou nejúčinnější pro ohromení nových uživatelů. 🖼️
2. Propagace výhod aplikace
Pokud uživatelé nevidí smysl v používání vaší aplikace, okamžitě ji smažou. Výhody stažení aplikace musí převážit nad touhou uživatele mít na domovské obrazovce smartphonu pořádek. Tato část onboardingového workflow by měla sdělit vaši jedinečnou hodnotovou nabídku a zdůraznit, jak aplikace řeší problémy nebo zlepšuje život uživatele.
Samozřejmě můžete zdůraznit klíčové funkce, ale prezentujte je tak, aby uživatelé pochopili, že aplikace stojí za jejich čas. Pokud je dokážete shrnout do několika vět, přidejte jednu nebo dvě případové studie, abyste dokázali, že přinášíte výsledky.
3. Funkce nastavení a personalizace uživatele
Dnešní uživatelé touží po personalizaci, proto jim rychle vysvětlete, jak si aplikaci přizpůsobit. V tomto kroku shromáždíte informace od uživatele, abyste mohli optimalizovat jeho zážitek z aplikace. Tím, že uživatelům umožníte nastavit si preference nebo vybrat zájmy, bude vaše aplikace od samého začátku poskytovat relevantnější zážitek zaměřený na uživatele.
4. Interaktivní návody nebo pokyny
Interaktivní průvodce jsou užitečným způsobem, jak novým uživatelům v krátkém čase představit funkce aplikace. Začleňte interaktivní prvky, jako jsou tutoriály s možností listování nebo vyskakovací nápovědy, abyste uživatelům poskytli praktické zkušenosti s učením. Díky tomu bude onboarding mnohem poutavější a povzbudí uživatele, aby co nejdříve začali aplikaci používat.
5. Podpora a užitečné zdroje
Proces onboardingu mobilní aplikace poskytuje uživatelům obecný prostor pro začátek, ale někteří lidé mohou mít po onboardingu otázky. Nenechávejte je bez odpovědi! Poskytněte podporu a zdroje všem, kteří mají další otázky. Poskytněte komplexní sekci FAQ s odkazy na SOP, chatovou podporu nebo vestavěné zprávy v aplikaci nabízející pomoc. Pečlivě však zkontrolujte, zda je tato dokumentace přesná. Nic není více odrazující než nepoužitelné nebo zastaralé zdroje. 📚
Osvědčené postupy pro onboarding mobilních aplikací
Jste připraveni nastavit vlastní onboarding pro mobilní aplikace? Postupujte podle těchto osvědčených postupů a vytvořte bezproblémové prostředí, které si vaši uživatelé zamilují.
Sledujte svou práci v řešení pro správu projektů
Elegantní zážitky jsou důležité. Řešení pro řízení projektů pomáhají softwarovým týmům navrhovat lepší uživatelské zážitky, které snižují potřebu dlouhých a zdlouhavých procesů onboardingu.
Softwarové týmy se spoléhají na ClickUp nejen při správě svých pracovních úkolů, ale také při navrhování zážitků, kterými se mohou pochlubit a které jejich uživatelé milují. Pokud pracujete v agilním týmu, využijte funkci Sprint od ClickUp, abyste dosáhli svých cílů v rekordním čase. Funkce se dokonce integruje s vašimi oblíbenými nástroji Git, takže veškerou svou práci můžete soustředit na jedné intuitivní platformě. 🛠️
Přizpůsobte si, co můžete
Nechcete, aby se proces onboardingu vaší mobilní aplikace stal nudnou záležitostí. Uživatelé věnují větší pozornost personalizovaným onboardingu, proto proces přizpůsobte, jak jen to bude možné. To může znamenat, že jim dáte možnost přepínat mezi zobrazeními nebo se zaměřit na konkrétní funkci podle jejich problémů. Gamifikace je také zábavný způsob, jak zvýšit zapojení a upoutat pozornost uživatelů od prvního dne.
Pravidelně testujte své onboardingové procesy
Jak efektivní je vaše onboardingová aplikace? Nástroje jako ClickUp Dashboards vám poskytnou rychlý přehled o metrikách zapojení uživatelů a celkovém výkonu. Ale i tak je dobré si tuto zkušenost vyzkoušet na vlastní kůži. Nastavte si připomenutí, abyste otestovali onboardingovou aplikaci alespoň jednou za čtvrt roku nebo kdykoli provedete významné aktualizace aplikace.
Nezapomeňte, že onboarding se může lišit v závislosti na operačním systému a zařízení, proto otestujte svůj onboarding v několika prostředích. Pokud jste například vytvořili projekt pro iOS i Android, zkontrolujte, zda onboarding funguje stejně pro oba systémy.
Příklady úspěšného onboardingu aplikací z praxe
Teorie je hezká, ale víme, že příklady onboardingu aplikací z praxe pomáhají vývojářům vytvářet poutavější zážitky. Zde je několik příkladů našich oblíbených zážitků z onboardingu aplikací a tipy, které vám pomohou je napodobit:
- MyFitnessPal: Účet MyFitnessPal si můžete vytvořit pomocí Facebooku nebo e-mailu, což urychluje proces vytváření účtu. Obzvláště užitečný je uvítací proces, který uživatele provede nastavením cílů, podrobným průvodcem aplikací a dokonce i přizpůsobenými připomenutími. ClickUp Goals umožňuje vytvářet 100% přizpůsobitelné panely, jako je tento, díky kterým můžete vy (nebo vaši uživatelé) sledovat cíle bez jakýchkoli potíží.
- WhatsApp: Po potvrzení telefonního čísla a přístupu k seznamu kontaktů provede průvodce onboardingu nové uživatele WhatsApp funkcemi aplikace. Líbí se nám funkce „Pozvat kontakty“, která uživatele vybízí, aby do WhatsApp přivedli své přátele a rodinu. Doporučení jsou pro každou aplikaci velkým přínosem, takže je samozřejmé, že je pokud možno zahrnete do svého onboardingu.
- Slack: Líbí se nám, jak proces onboardingu aplikace Slack učí uživatele nejen tomu, jak aplikace funguje, ale také jak ji přizpůsobit přesně podle svých potřeb. Uživatelé se naučí, jak procházet kanály, vyhledávat, spravovat nastavení postranního panelu a mnoho dalšího. Téměř každá část aplikace ClickUp je také přizpůsobitelná, takže můžete libovolně měnit zobrazení, hierarchie a další prvky podle potřeb svých uživatelů.
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout při onboardingu mobilních aplikací
Aplikace pro správu projektů, jako je ClickUp, vám ušetří spoustu práce, ale i tak je možné udělat při onboardingu chybu. Udržujte své uživatele spokojené tím, že se vyvarujete těchto běžných chyb při onboardingu mobilních aplikací.
Vývoj neintuitivních aplikací
Samozřejmě se zde zaměřujeme na onboarding, ale kvalita vaší aplikace má přímý dopad na uživatelský zážitek při onboardingu. Kvalita vývoje projektu tedy ovlivňuje prakticky vše.
Je lákavé dát dohromady několik funkcí, aby byla aplikace hotová, ale nikdo nechce používat složitou aplikaci, která nedává smysl. Od začátku upřednostňujte uživatelsky přívětivé návrhy a zážitky a zaměřte se na uživatelský zážitek od návrhu projektu až po jeho dokončení.
Vytvoření komplexního procesu onboardingu
Vyhněte se příliš dlouhému nebo komplikovanému procesu zapojení. Uživatelé mají zájem naučit se, jak v aplikaci navigovat, ale zdlouhavé zapojení je bude frustrovat. Zaměřte se na klíčové funkce, které jsou pro nové uživatele nejdůležitější. 📱
Zaměření na funkce namísto hodnoty
Seznam funkcí je sice fajn, ale co tyto funkce znamenají pro vaše uživatele? Místo „Získejte přístup k více než 500 šablonám“ řekněte „Ušetřete v průměru čtyři hodiny týdně“.
Ne každý uživatel však hledá to samé. Co když uvedete výhody, které je ve skutečnosti nezajímají? To může být složité, proto si nejprve zjistěte, co vaši uživatelé od této aplikace očekávají. Řešení jako ClickUp usnadňuje vytváření uživatelských cest, zákaznických profilů a dalších užitečných nástrojů na základě uživatelských dat, abyste pochopili, co pro vaše uživatele skutečně znamená „hodnota“.
Zefektivněte mobilní onboardingové procesy pomocí ClickUp
Mnoho vývojářů přehlíží hodnotu onboardingu mobilních aplikací. Je lákavé jej přeskočit, ale kvalitní onboarding zvyšuje zapojení uživatelů a zvyšuje návratnost investic do vaší aplikace. Vynaložili jste již velké úsilí na vytvoření této aplikace. Proč nezískat větší hodnotu ze svých snah tím, že navrhnete vysoce kvalitní onboarding mobilní aplikace?
Nemusíte to dělat ručně. ClickUp pomáhá produktovým manažerům a vývojářům zefektivnit onboarding aplikací. Nemusíte nám věřit na slovo: Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný pracovní prostor ClickUp.
Často kladené otázky
1. Co je to onboarding v mobilní aplikaci?
Onboarding mobilní aplikace je proces, během kterého se noví uživatelé seznamují s aplikací. Jedná se o kritickou fázi, během které se uživatelé učí, jak aplikace funguje. Úspěšný onboarding ovlivňuje retenci uživatelů, jejich zapojení a celkovou spokojenost. Každá aplikace je jiná, ale většina onboardingu zahrnuje uvítací obrazovky, návody a průvodce nastavením, aby se uživatelé s aplikací lépe seznámili.
2. Jaké jsou nejlepší příklady onboardingu mobilních aplikací?
MyFitnessPal, WhatsApp a Slack mají skvělé zkušenosti s onboardováním mobilních aplikací.
3. Jak vytvořím aplikaci pro zapojení uživatelů?
Použijte řešení jako ClickUp k vytvoření intuitivní onboardingové aplikace, která uživatelům poskytne lepší představu o tom, jak se ve vaší aplikaci orientovat. Každá onboardingová aplikace by měla obsahovat:
- Uvítací zpráva
- Seznam výhod
- Personalizace
- Návody
- Další zdroje