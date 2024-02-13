PRINCE2 vs. PMP: Který z nich je pro projektové manažery lepší?

S mnoha dostupnými certifikacemi v oblasti projektového řízení může být výběr té správné jako házení kostkou. Získejte správné číslo a vaše kariérní vyhlídky se výrazně zlepší. Všechno ostatní vás pravděpodobně donutí to zkusit znovu.
Mezi množstvím dostupných možností jsou PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) a Project Management Professional (PMP) dvěma dobře známými certifikacemi. Jak se však rozhodnout, zda je pro vaše kariérní vyhlídky v oblasti projektového řízení lepší PMP nebo PRINCE2?
V tomto srovnání PRINCE2 vs. PMP prozkoumáme nuance certifikací PMP a PRINCE2, které je odlišují. Na konci tohoto blogového příspěvku budete v lepší pozici pro informované rozhodnutí.
Obecné výhody certifikací v oblasti projektového řízení
O konkrétních výhodách certifikací PRINCE2 a PMP si povíme později. Nejprve si ale pojďme udělat obecný přehled o výhodách certifikací v oblasti projektového řízení. Mezi ně patří:
- Profesionální důvěryhodnost: Certifikace v oblasti projektového řízení legitimizuje a formálně uznává vaše znalosti, dovednosti a odborné znalosti v oblasti projektového řízení. Můžete dokonce získat certifikáty uznávané v oboru, které prokáží vaše detailní znalosti a odbornost v konkrétním odvětví.
- Vylepšené dovednosti: Certifikovaní projektoví manažeři disponují pokročilými nástroji, technikami a metodikami pro efektivní řízení projektů. Takové vylepšení dovedností zlepšuje výsledky projektů a spokojenost klientů, což je výhodné pro všechny strany.
- Lepší vyhlídky na plat: Získání certifikace v oblasti projektového řízení může otevřít nové kariérní příležitosti nebo urychlit kariérní postup v rámci stávající organizace. Takový růst odpovídá lepším vyhlídkám na plat.
- Univerzální uznání: Většina certifikací v oblasti projektového řízení je uznávána po celém světě. Globálně uznávaná certifikace umožňuje profesionálům v oblasti projektového řízení pracovat v různých zemích nebo regionech.
- Standardizované znalosti: Vzhledem k tomu, že se principy projektového řízení liší, certifikace zajišťují konzistentnost prostřednictvím zavedených rámců a osvědčených postupů. Taková standardizace znalostí a dovedností usnadňuje certifikovaným projektovým manažerům práci kdekoli.
- Konkurenční výhoda: Vzhledem k tomu, že projektové řízení se stává vysoce konkurenčním oborem, certifikace může profesionálům poskytnout tolik potřebnou konkurenční výhodu. Zaměstnavatelé upřednostňují najímání certifikovaných projektových manažerů před jejich necertifikovanými protějšky.
- Příležitosti k navazování kontaktů: Přihlášení se k certifikaci v oblasti projektového řízení zahrnuje vstup do profesních organizací, které takové programy nabízejí. Projektovým manažerům to nabízí příležitosti k navazování kontaktů s dalšími certifikovanými odborníky a experty v oblasti projektového řízení a k udržení kroku s měnícími se trendy v oboru.
- Kontinuální vzdělávání: Profesionální certifikace často vyžadují údržbu. Taková potřeba profesního rozvoje a kontinuálního vzdělávání motivuje projektové manažery, aby se drželi krok s nejnovějšími postupy v oblasti projektového řízení.
Co je certifikace PRINCE2?
PRINCE2 je zkratka pro PRojects IN Controlled Environments (projekty v kontrolovaném prostředí).
Jedná se o široce uznávanou metodiku projektového řízení, která projektovému řízení dodává strukturu a škálovatelnost. Její procesně orientovaný přístup zahrnuje rozdělení projektů na menší, zvládnutelné fáze s definovanými procesy, tématy a principy.
Změny, které lze ospravedlnit nebo které přinášejí projektu významnou hodnotu, jsou začleněny, což činí tuto techniku vysoce flexibilní a přizpůsobivou. Vštěpuje také silný smysl pro odpovědnost a vlastnictví, který vytváří základ pro úspěšný projekt.
PRINCE2, vyvinutý společností AXELOS, společným podnikem britské vlády a společnosti Capita, našel široké uplatnění v projektech vládního a veřejného sektoru. Jeho dosah se však rozšířil, protože se těší značné popularitě v Evropě.
Výhody získání certifikace PRINCE2
Mezi hlavní výhody získání certifikace PRINCE2 patří:
- Poskytuje metodický a strukturovaný přístup k projektovému managementu, který zvyšuje šance na úspěch.
- Přizpůsobuje se projektům různých typů, velikostí a s různými požadavky, takže je vhodný pro zpracování projektů z různých odvětví a podniků.
- Zaměřuje se na sladění cílů projektu a obchodních cílů s cílem zvýšit hodnotu organizace.
- Jasně definuje role a odpovědnosti projektového týmu, projektových manažerů a dalších zúčastněných stran, aby se posílila odpovědnost a snížila nejednoznačnost.
- Kladou důraz na řízení rizik a umožňují organizacím efektivně identifikovat, posuzovat a řídit rizika.
- Jedná se o vysoce ceněnou certifikaci, zejména ve Velké Británii, Evropě, Asii a Austrálii, která může zlepšit vaše vyhlídky na vyšší plat.
Co je certifikace PMP?
Certifikace Project Management Professional (PMP) je globální certifikace uznávaná v oboru, kterou spravuje Project Management Institute (PMI).
Certifikace PMP znamená vysokou úroveň kompetence v metodikách a postupech projektového řízení. Kurz PMP se zaměřuje na deset oblastí znalostí předepsaných Project Management Body of Knowledge (PMBOK®).
Tyto certifikace poskytují komplexní přehled o projektovém řízení a zaměřují se na integraci, rozsah, harmonogram, náklady, kvalitu, zdroje, komunikaci, rizika, nákup a zainteresované strany.
Certifikace PMP není vázána na žádnou formální metodiku projektového řízení. Takovýto oddělený stav přináší agilitu. Profesionálové v oblasti projektového řízení PMP se spoléhají na své znalosti a dovednosti, aby mohli řídit celý životní cyklus projektového řízení – od plánování projektu přes řízení změn až po realizaci a dokončení projektu – a upravovat jej tak, aby splňoval požadavky projektu, organizace nebo odvětví.
Výhody získání certifikace PMP
Mezi hlavní výhody získání certifikace PMP patří:
- Není vázán na žádnou konkrétní metodiku projektového řízení, což ho činí velmi univerzálním pro použití v různých odvětvích a projektových prostředích.
- Zahrnuje deset oblastí znalostí, jako je rozsah, náklady, čas, kvalita, rizika, komunikace atd., aby se zdokonalily techniky projektového řízení.
- Certifikace PMP je často základním požadavkem pro pozice v projektovém managementu v zemích jako Spojené státy americké. Těší se také širokému globálnímu uznání.
- Certifikace se zaměřuje na zdokonalování dovedností, jako je vedení lidí, komunikace, řízení zainteresovaných stran atd., které jsou nezbytnou součástí portfolia projektového manažera.
- Od profesionálů v oblasti projektového řízení se vyžaduje, aby získávali jednotky profesního rozvoje (PDU). Takový požadavek připravuje půdu pro neustálé učení a zdokonalování při rozvoji dovedností v oblasti projektového řízení.
PRINCE2 vs. PMP: Jaké jsou hlavní rozdíly?
Nyní, když máte základní představu o certifikacích PMP a PRINCE2, pojďme se podívat na rozdíly mezi nimi. Zde je přímé srovnání PMP a PRINCE2 v různých parametrech:
Poskytovatelé certifikací
AXELOS, společný podnik britské vlády a soukromé společnosti Capita plc, která se zabývá outsourcingem, spravuje certifikaci PRINCE2.
Certifikace PMP poskytuje Project Management Institute (PMI), celosvětově uznávaná nezisková organizace se sídlem ve Spojených státech.
Obě organizace se zabývají správou a stanovováním průmyslových standardů a osvědčených postupů v oblasti projektového řízení. PMI má však větší sféru vlivu, což lze připsat globální přitažlivosti certifikace PMP.
Výhoda: PMP díky větší popularitě PMI.
Typy certifikací
Certifikace PRINCE2 je k dispozici ve dvou kvalifikačních úrovních – Foundation a Practitioner. Certifikace Foundation vás seznámí s metodikou, principy a terminologií PRINCE2. Certifikace Practitioner zahrnuje aplikaci znalostí z kurzu Foundation v praxi a v reálných projektech v prostředí PRINCE2.
PMP je samostatná certifikace dostupná pro ty, kteří mají určitou míru zkušeností s projektovým řízením. Pokrývá široké oblasti znalostí v oblasti projektového řízení PMP a je považována za pokročilou kvalifikaci.
Výhoda: PRINCE2 díky své flexibilní dvouúrovňové certifikační struktuře.
Předpoklady pro certifikaci
Zde se rozdíly mezi certifikacemi PMP a PRINCE2 jeví jako výraznější.
Kurz PRINCE2 Foundation je otevřený pro všechny, bez ohledu na jejich zkušenosti s projektovým managementem. Jakmile aspirující projektový manažer získá certifikaci Foundation, může se ucházet o certifikaci PRINCE2 Practitioner.
Na druhou stranu jsou předpoklady pro certifikaci PMP poměrně složité. Nejprve potřebujete čtyřletý bakalářský titul z uznávané vysoké školy nebo univerzity nebo jeho globální ekvivalent.
Budete také potřebovat 36 měsíců zkušeností s projektovým managementem za posledních osm let. Tento požadavek se zvyšuje na 60 měsíců pro všechny projektové manažery s maturitou nebo středoškolským diplomem. Nakonec musíte mít 35 hodin formálního vzdělání v projektovém managementu nebo certifikaci CAPM.
Výhoda: PRINCE2 je přístupnější pro osoby všech úrovní zkušeností.
Náklady na zkoušku
Náklady na zkoušku pro certifikaci PMP a PRINCE2 jsou uvedeny níže:
- Poplatek za zkoušku PMP činí 405 USD pro členy PMI a 555 USD pro nečleny PMI. Upozorňujeme, že členství v PMI stojí 129 USD ročně, k čemuž je třeba připočítat jednorázový poplatek za přihlášku ve výši 10 USD.
- Poplatek za zkoušku PRINCE2 (7. vydání) činí 380 £ za kurz Foundation a 410 £ za certifikaci Practitioner.
Kromě nákladů na zkoušku mohou u obou certifikací vzniknout další náklady na studijní materiály, přípravné kurzy a cvičné zkoušky.
Výhoda: Remíza. V závislosti na vašich kompetencích nabízí PRINCE2 flexibilitu při výběru mezi úrovní Foundation a Practitioner. Je také o něco levnější než certifikace PMP. Pokud však hledáte komplexnější a pokročilejší certifikaci v oblasti projektového řízení, pak je PMP nákladově efektivnější, bez ohledu na to, zda se rozhodnete pro členství v PMI.
Rámec projektového managementu
Porovnání PMP a PRINCE2 je jasnější, když si představíte celkový rámec projektového managementu.
S PRINCE2 je rámec projektového řízení více:
- Strukturované, vyžadující jasný a organizovaný rámec pro řízení projektů
- Preskriptivní, kde se v kontrolovaném prostředí postupuje podle metodiky krok za krokem.
- Procesně orientované, zaměřené na rozdělení projektů na jasně definované, snadno zvládnutelné jednotky.
- Flexibilní a přizpůsobivý, podléhá odůvodnění a hodnotové nabídce změny
- Na základě jasných rolí a odpovědností všech zúčastněných stran
Naproti tomu rámec projektového řízení PMP je:
- Všestranný, protože se neřídí pevnou nebo specifikovanou metodikou.
- Popisný, se zaměřením na deset oblastí znalostí pro efektivní projektové řízení
- Standardizováno pro znalosti, dovednosti a techniky pomocí příručky PMBOK® Guide.
- Přizpůsobitelné požadavkům konkrétního odvětví nebo podniku
- Zaměřeno na projektového manažera jako hrdinu projektu
Výhoda: Remíza. Ideální volba rámce projektového řízení se liší případ od případu. Například procesně řízené nebo vysoce strukturované projekty mohou vyžadovat projektový plán PRINCE2. Na druhou stranu, vysoce univerzální projekty vyžadující silné vedení ze strany projektových manažerů mohou těžit z PMP.
Formát certifikační zkoušky
Zkoušky PRINCE2 Foundation a Practioner jsou tvořeny otázkami s výběrem odpovědí. První z nich obsahuje asi 60 otázek, zatímco druhá má 68 otázek a zahrnuje několik otázek založených na scénářích.
Kandidáti mají na absolvování zkoušky hodinu (Foundation) nebo 2,5 hodiny (Practitioner) a k úspěšnému složení zkoušky musí získat alespoň 55 % bodů. Zatímco certifikace Foundation zahrnuje test s uzavřenými knihami, zkouška Practitioner je test s otevřenými knihami, při kterém mohou kandidáti nahlížet do oficiální příručky PRINCE2.
Zkouška PMP je mnohem komplexnější, obsahuje některé situační otázky a jiné otázky s více odpověďmi. Formát zkoušky obsahuje 180 otázek s časovým limitem 3 hodiny a 50 minut (230 minut). Minimální počet bodů pro úspěšné složení zkoušky není zveřejněn, ale je stanoven na základě psychometrické analýzy.
Výhoda: PRINCE2, jednoduše proto, že zkouška obsahuje méně otázek a je kratší. Navíc ta náročnější z obou je test s otevřenou knihou, což výrazně naklání misky vah v její prospěch.
Platnost certifikace a její obnovení
Certifikace PRINCE2, jak Foundation, tak Practitioner, mají doživotní platnost bez nutnosti obnovení.
Certifikace PMP je platná po dobu tří let od data vydání. Pro obnovení tohoto certifikátu musí projektový manažer získat 60 PDU během tří let.
Výhoda: PRINCE2, s doživotní platností a bez požadavků na obnovení, je vynikající volbou pro profesionály v oblasti projektového řízení, kteří hledají jednorázovou investici času, peněz a úsilí. Pokud však pracujete v dynamickém odvětví, pak může být vhodnější certifikace PMP s možností průběžného vzdělávání a kontinuálního rozvoje.
Geografická poptávka
Geografická poptávka po certifikacích PMP a PRINCE2 je dána jejich původem.
PRINCE2 má kořeny ve Velké Británii, kde je mnohem populárnější než v okolních regionech Evropy. Populární je také v Austrálii.
S hlavním sídlem PMI v USA je PMP populární v Severní Americe, Asii a na Středním východě.
Výhoda: Certifikace PMP díky širšímu dosahu a vyšší míře globálního přijetí.
Aplikace
Konečné srovnání PMP vs. PRINCE2 se scvrkává na jeho použitelnost.
PRINCE2 často používají vládní orgány a odvětví, které se řídí evropskými standardy projektového řízení. Jeho působnost je proto omezena na projekty ve veřejném sektoru.
Na druhou stranu, PMP je široce přijímán nadnárodními společnostmi díky své shodě s mezinárodními standardy projektového managementu. Profesionál v projektovém managementu s certifikací PMP se může uplatnit v různých odvětvích, od IT přes výrobu až po zdravotnictví a finance!
Výhoda: PMP pro svou vyšší univerzálnost a použitelnost v různých odvětvích a prostředích projektového řízení.
PRINCE2 vs. PMP: Co je obtížnější?
Srovnání PMP a PRINCE2 z hlediska obtížnosti je velmi subjektivní, protože vnímaná obtížnost se může lišit od osoby k osobě v závislosti na jejich zázemí, zkušenostech a porozumění.
Obě zkoušky však přinášejí řadu výzev.
Například zkoušky PRINCE2 jsou více zakořeněny v reálných scénářích, kde musíte aplikovat principy projektového řízení v praxi. I když máte k dispozici příručku, váš úspěch závisí na vašich schopnostech řešit problémy a kriticky myslet, abyste podrobně porozuměli rámci PRINCE2 a využili jeho koncepty k realizaci projektů.
Podobně je certifikační zkouška PMP rozsáhlá a pokrývá různé oblasti znalostí a procesy projektového řízení obsažené v příručce PMBOK® Guide. Odpovědi na otázky s výběrem odpovědí, zejména ty s více odpověďmi, vyžadují hluboké porozumění konceptům, vzorcům a procesům projektového řízení. Aby to bylo ještě složitější, jedná se o zkoušku bez pomůcek, takže si musíte vše zapamatovat.
Na základě tohoto hlubokého porozumění zkoušce, kariérním ambicím a osobnímu hodnocení se můžete rozhodnout, co by pro vás bylo obtížnější.
PRINCE2 vs PMP: Plat a pracovní vyhlídky
Nyní přichází nejzajímavější část srovnání PMP vs. PRINCE2 – co se více vyplatí? Nebo alespoň otevírá kariérní vyhlídky v projektovém managementu s lepším platem?
Podle průzkumu platů v projektovém řízení (13. vydání) vydělávají profesionálové v projektovém řízení s certifikací PMP v USA mezi 130 000 a 150 000 dolary ročně. To je o 44 % více než jejich necertifikovaní kolegové. Tento nárůst průměrného platu může dosáhnout až 67 %, jako je tomu v Jižní Africe!
Ale jak si vede ve srovnání s PRINCE2?
Abychom vyrovnali regionální vlivy a rozdíly, porovnáme výše uvedený plat s tím, kolik vydělává projektový manažer s certifikací PRINCE2 ve Velké Británii.
Podle PayScale mají projektoví manažeři s certifikací PRINCE2 průměrný roční plat 44 322 liber. V den, kdy byl tento článek napsán, by to odpovídalo částce 56 329 dolarů ročně.
Pro větší konzistenci jsme zkontrolovali platy projektových manažerů s certifikací PMP na PayScale a zjistili jsme, že v průměru činí 92 690 dolarů ročně.
Ať už se na to díváte jakkoli, PMP vám pomůže vydělat 2–3krát více než PRINCE2. Samozřejmě se jedná o orientační čísla a můžete vydělat více (nebo méně) v závislosti na vašich zkušenostech s projektovým managementem, odvětví a dalších proměnných.
Pokud jde o kariérní vyhlídky, již jsme viděli, že PMP se těší širokému globálnímu uznání a je použitelný v nesčetných odvětvích. Tyto vlastnosti ho obvykle činí slibnějším z hlediska širších pracovních vyhlídek.
PRINCE2 vs. PMP: Který z nich byste si měli vybrat?
Nakonec se zaměříme na nejžhavější otázku – PMP nebo PRINCE2; kterou z těchto dvou certifikací byste si měli vybrat?
Bohužel na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Volba mezi certifikací PMP a PRINCE2 závisí na vašich kariérních cílech, preferencích v oboru, geografické poloze atd.
PMP si můžete vybrat, pokud:
- Plánujete pracovat v mezinárodním prostředí, především v Americe a některých částech Asie a Afriky.
- Chcete univerzální certifikaci, kterou lze uplatnit v různých typech projektů a odvětvích.
- Chcete získat znalosti v deseti klíčových oblastech projektového řízení, abyste mohli úspěšně realizovat projekty.
- Jste ochotni se neustále učit a každé tři roky si zvyšovat kvalifikaci.
Na druhou stranu, můžete si vybrat PRINCE2, pokud:
- Vaším cílem je získat práci ve Velké Británii nebo v Evropě
- Chcete se věnovat kariéře ve státní správě nebo veřejném sektoru
- Preferujete strukturovaný a procesně orientovaný přístup k projektovému managementu.
- Chcete jednorázově investovat do získání certifikace
Výše uvedené informace berte jako obecné pravidlo a použijte je pouze jako orientační. V ideálním případě byste měli prozkoumat trh práce, zvážit své zájmy a odborné znalosti a zohlednit své schopnosti pro příslušné zkoušky, abyste mohli učinit osobnější a uvážlivější rozhodnutí mezi PMP a PRINCE2.
ClickUp: Posílení vaší přípravy na certifikaci v oblasti projektového řízení
Software pro projektové řízení ClickUp je bezpochyby nejlepším přítelem každého projektového manažera. ClickUp umožňuje agilní projektové řízení bez ohledu na to, jakou metodiku používáte. Věděli jste ale, že vám také může výrazně usnadnit přípravu na certifikaci v oblasti projektového řízení?
Postupujte takto:
Řízení úkolů
Příprava na zkoušky PMP a PRINCE2 vyžaduje organizované učení. Funkce priorit úkolů ClickUp vám pomůže rozdělit sylabus na menší úkoly a přiřadit je.
K jednotlivým úkolům připojte relevantní studijní materiály a poznámky pro referenci a přiřaďte jim termíny a lhůty. Nástroje jako seznamy úkolů, seznamy věcí k vyřízení a Kanban tabule pak vizuálně znázorní váš studijní plán, abyste získali přehled a mohli se při studiu lépe organizovat!
Sledování času
Nástroj pro sledování času v ClickUp je neocenitelným pomocníkem pro správu vašeho času během studia. Použijte jej k přidělení konkrétní doby trvání každé studijní úloze a sledujte čas strávený studiem v reálném čase.
Taková strategie blokování času dodává vaší studijní rutině strukturu a konzistenci. Analýzou svých časových vzorců můžete také identifikovat hodiny, kdy jste nejproduktivnější. Pokud nechcete začínat od nuly, použijte šablony pro časově rozvržené studium.
Správa dokumentů
Budete potřebovat efektivní nástroj pro správu dokumentů pro všechny studijní materiály, se kterými budete pracovat. Naštěstí vám ClickUp pomůže. S ClickUpem můžete vytvořit jediné úložiště všech svých studijních materiálů, poznámek, referenčních dokumentů a všech dalších zdrojů. Struktura složek a funkce značkování a označování udržují tyto dokumenty uspořádané a přístupné.
Sledování pokroku
Sledování cílů v ClickUp pomáhá studentům vizualizovat jejich pokrok a milníky, kterých dosáhli. Může vám také pomoci porovnat váš skutečný pokrok s plánovaným pokrokem, abyste mohli podle toho přizpůsobit svou strategii učení. Oslavujte drobné úspěchy, identifikujte překážky a získejte zpětnou vazbu o tom, jak si vedete, pomocí nástroje pro sledování pokroku.
Tak neváhejte a podívejte se na ClickUp a vše, co nabízí.
Často kladené otázky
1. Jsou certifikace PMP a PRINCE2 rovnocenné?
Ne, PMP (Project Management Professional) a PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) jsou dvě odlišné certifikace, které nejsou rovnocenné.
2. Jak funguje certifikační školení PRINCE2?
Certifikační zkouška PRINCE2 má dvě úrovně – PRINCE2 Foundation, která nabízí základní úvod do PRINCE2, a PRINCE2 Practitioner, která se zaměřuje na praktické použití metodik PRINCE2 v reálném světě.
Certifikační školení PRINCE2 obvykle zahrnuje účast na akreditovaných kurzech pořádaných školicí organizací. Tyto kurzy pokrývají principy, terminologii, témata a procesy PRINCE2. Kromě teoretické části zahrnuje certifikační školení také praktická cvičení, při nichž účastníci aplikují principy PRINCE2 na reálné projekty a problémy.
3. Jaká je mzdová stupnice profesionálů PRINCE2 a PMP po celém světě?
Roční platové ohodnocení profesionálů s certifikací PRINCE v různých regionech je následující:
- Spojené státy americké: 98 422 USD
- Kanada: 89 009 CAD
- Indie: 22 000 000 INR
- Spojené království: 54 634 GBP
- Austrálie: 163 042 AUD
Platové ohodnocení profesionálů s certifikací PMP po celém světě je:
- Spojené státy americké: 130 000 USD
- Kanada: 81 503 CAD
- Indie: 17 700 000 INR
- Spojené království: 48 111 GBP
- Austrálie: 150 503 AUD
Upozorňujeme, že tyto údaje jsou orientační a závisí na odvětví, zkušenostech, profilu atd.
4. Vyplatí se certifikace PRINCE2?
Hodnota certifikace PRINCE2 závisí na faktorech, jako je vaše geografická poloha, kariérní cíle a odvětví, ve kterém pracujete. Vzhledem k tomu, že PRINCE2 je vysoce ceněna ve Velké Británii a Evropě a je široce používána v projektech vládního a veřejného sektoru, může být prospěšná, pokud vaše kariérní aspirace odpovídají těmto regionům a odvětvím.
5. Jak se zaregistrovat na zkoušky PRINCE2 a PMP?
Registrace ke zkoušce PRINCE2 zahrnuje následující kroky:
- Vyberte si akreditovanou vzdělávací organizaci (ATO)
- Zúčastněte se školení PRINCE2 Foundation nebo Practitioner v předepsaném počtu hodin.
- Zaregistrujte se ke zkoušce prostřednictvím vzdělávací organizace nebo akreditovaného zkušebního institutu.
Pro registraci ke zkoušce PMP postupujte podle níže uvedených kroků:
- Vytvořte si účet na webových stránkách Project Management Institute (PMI)
- Zkontrolujte, zda splňujete kritéria způsobilosti pro zkoušku PMP, a přihlaste se k ní.
- Jakmile bude žádost schválena, naplánujte si zkoušku prostřednictvím testovacího centra Prometric.