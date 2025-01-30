10 nejlepších alternativ k Answer the Public pro SEO týmy v roce 2025

Ignorovat SEO je jako rozloučit se s cennými příležitostmi pro vaše podnikání. Chcete-li dobýt online svět, musí vaše organizace ovládnout umění optimalizace pro vyhledávače (SEO).
Robustní SEO strategie posune váš web na přední místa ve vyhledávačích Google a dalších, takže bude vynikat, když potenciální zákazníci budou hledat vaše produkty nebo služby.
Správný software je klíčový pro úspěšný start vašich SEO aktivit.
Answer the Public je sice oblíbený nástroj pro budování odkazů, obsahový marketing, výzkum klíčových slov a analýzu konkurence, ale jeho omezené možnosti přizpůsobení a data vám mohou bránit v dosažení plného potenciálu.
Hledáte alternativy k Answer the Public pro SEO týmy v roce 2024? Prozkoumejte 10 nejlepších možností, které jsme pro vás vybrali.
Co byste měli hledat v alternativách k Answer the Public?
Answer the Public je oblíbený SEO nástroj, který shromažďuje poznatky a nápady na obsah z dat vyhledávačů. Pokud hledáte něco podobného, prozkoumejte alternativy s těmito klíčovými funkcemi:
- Komplexní výzkum klíčových slov: Hledejte platformu, která vám pomůže objevit nejúčinnější klíčová slova pro přilákání nových zákazníků.
- Analýza SEO na stránce: Zvažte alternativy k Answer the Public, které nabízejí informace o optimalizaci na stránce, včetně doporučení pro tagy titulků, meta popisy a strukturu obsahu.
- Hodnocení zpětných odkazů: Zvyšte autoritu svého webu identifikováním nefunkčních odkazů, které je třeba opravit, a odhalením nových příležitostí pro odkazy pomocí komplexního SEO nástroje.
- Analýza konkurence: Použijte nástroj, který vám poskytne přehled o strategiích vašich konkurentů tím, že sleduje jejich hodnocení, identifikuje nejčastější klíčová slova a prozkoumává jejich zpětné odkazy.
- Nástroje založené na umělé inteligenci: Vyberte si řešení, které může vylepšit vaši SEO strategii pomocí nástrojů umělé inteligence prostřednictvím automatizované analýzy klíčových slov, optimalizace obsahu a personalizovaných uživatelských zkušeností. To pomůže zlepšit viditelnost ve vyhledávání a zapojení uživatelů.
10 nejlepších alternativ k Answer the Public, které můžete použít
Prozkoumejte těchto 10 nejlepších alternativ k Answer the Public a investujte do osvědčené SEO strategie:
1. Semrush
Semrush je přední platforma pro digitální marketing a SEO zaměřená na výzkum klíčových slov a analýzu konkurence. Je oblíbená mezi online marketéry pro svou univerzálnost a rozmanité, podrobné nástroje pro výzkum klíčových slov a strategii obsahu.
Výjimečnou funkcí Semrush je jeho schopnost sledovat hodnocení stránek, což pomáhá firmám sledovat jejich výkonnost i výkonnost jejich konkurentů.
Jedná se o přední volbu marketérů pro návrhy budování odkazů a pomáhá s SEO, platbami za kliknutí (PPC) a celkovou strategií obsahu.
Nejlepší funkce Semrush
- Analyzujte webové stránky, abyste zjistili jejich průměrnou návštěvnost, populární klíčová slova a reklamní strategii, a vyhodnoťte kvalitu odkazů.
- Pomocí nástroje Semrush Keyword Magic Tool získáte přehled relevantních metrik klíčových slov.
- Identifikujte problémy, které mohou poškodit vaše hodnocení ve vyhledávačích, pomocí auditu webových stránek.
- Porovnejte hodnocení svých klíčových slov s webovými stránkami konkurence a najděte mezery v obsahu.
- Sledujte klíčová slova návštěvnosti webových stránek (organická i placená) pomocí organických a PPC nástrojů.
Omezení Semrush
- Cenové plány mohou být příliš drahé pro menší firmy a agentury, které potřebují alternativy k Answer the Public.
- Uživatelé často hledají alternativy k Semrush kvůli náročnosti osvojení jeho rozsáhlé sady nástrojů.
Ceny Semrush
- Výhoda: 129,95 $/měsíc
- Guru: 249,95 $/měsíc
- Podnikání: 499,95 $/měsíc
Hodnocení a recenze Semrush
- G2: 4,5/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
2. Ahrefs
Ahrefs, který si získal důvěru SEO specialistů a marketérů po celém světě, je uživatelsky přívětivý nástroj pro výzkum klíčových slov, který vám pomůže porozumět vyhledávacímu provozu vašich konkurentů, zjistit, co lidé hledají na Googlu, a identifikovat problémy, které by mohly negativně ovlivnit výkon vašeho webu.
Tato platforma vyniká svou schopností sledovat hodnocení tisíců souvisejících klíčových slov a poskytuje cenné informace o strategii obsahu a oblastech, které je třeba zlepšit. Tento nástroj můžete zvážit, pokud hledáte alternativy k Answer the Public.
Nejlepší funkce Ahrefs
- Prozkoumejte své SEO skóre a identifikujte potenciální chyby pomocí funkce Site Explorer.
- Odhalte nejvýkonnější obsah a příležitosti pro budování odkazů.
- Získejte komplexní přehled o vyhledávání a profilu zpětných odkazů jakékoli webové stránky.
- Objevte všechna klíčová slova a nápady spolu s jejich obtížností v žebříčku a potenciálem, abyste zvýšili návštěvnost svého webu.
Omezení Ahrefs
- Žádné nástroje AI pro generování obsahu
- Strmá křivka učení pro začátečníky
Ceny Ahrefs
- Lite: 99 $/měsíc
- Standard: 199 $/měsíc
- Pokročilé: 399 $/měsíc
- Enterprise: 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ahrefs
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
3. Ubersuggest
Ubersuggest je snadno použitelná platforma pro SEO a správu obsahu určená pro malé podniky a živnostníky.
Ubersuggest si můžete stáhnout jako rozšíření pro Chrome a získáte osobní dashboard, který vám pomůže najít nejlepší klíčová slova pro váš web, provést technickou kontrolu webu a objevit nové příležitosti pro zpětné odkazy.
Nabízí také praktické informace o poptávce spotřebitelů, objemu a záměru vyhledávání, výkonu obsahu a konkurenci.
Nejlepší funkce Ubersuggest
- Identifikujte konkrétní webové stránky, které generují nejúčinnější SEO provoz, a to jak pro vaše vlastní webové stránky, tak pro webové stránky vašich konkurentů.
- Dostávejte denní oznámení o aktualizacích žebříčku a kritických problémech SEO na vašem webu prostřednictvím svého dashboardu.
- Analyzujte SEO data pro jakoukoli stránku, kterou navštívíte, pomocí rozšíření pro Chrome.
- Získejte cenné informace o klíčových slovech a přijímejte rozhodnutí založená na datech, abyste zlepšili viditelnost svého webu a organický provoz.
Omezení Ubersuggest
- Omezené zdroje dat, především Google Analytics
- Není k dispozici žádná mobilní aplikace.
Ceny Ubersuggest
- Jednotlivec: 12 $/měsíc
- Podnikání: 20 $/měsíc
- Enterprise: 40 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ubersuggest
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
4. SE Ranking
SE Ranking je rozsáhlá sada nástrojů pro SEO, která vám pomůže zlepšit vaše umístění ve vyhledávačích. Umožňuje vám zobrazit metriky klíčových slov, sledovat umístění, kontrolovat zpětné odkazy, provádět audity webových stránek a hodnotit výkon SEO jednotlivých stránek.
SE Ranking je známý svými analytickými a klíčovými slovy, které poskytují relevantní data a informace o organické a placené návštěvnosti vašich webových stránek.
Obsahuje také nástroj pro klíčová slova, který sleduje jejich hodnocení a poskytuje návrhy na optimalizaci každé stránky nebo blogového příspěvku pro SEO.
Můžete také získat přístup k tvorbě obsahu, technické optimalizaci, lokálnímu SEO a automatizovanému reportingu.
Nejlepší funkce SE Ranking
- Optimalizujte své webové stránky nebo blogové příspěvky pomocí tipů založených na umělé inteligenci.
- Proveďte výzkum klíčových slov a najděte související klíčová slova s dlouhým ocasem.
- Proveďte kompletní audit webových stránek, abyste identifikovali všechny problémy, které by mohly ovlivnit vaše hodnocení ve vyhledávačích.
- Analyzujte svůj aktuální referenční provoz a zkontrolujte odkazy svých konkurentů, abyste zjistili zdroje jejich zpětných odkazů.
Omezení SE Ranking
- Metriky se zaměřují především na organický provoz a nemusí poskytovat komplexní přehled o sociálních médiích a reklamách typu pay-per-click.
Ceny SE Ranking
- Essential: 55 $/měsíc
- Výhoda: 109 $/měsíc
- Podnikání: 239 $/měsíc
Hodnocení a recenze SE Ranking
- G2: 4,8/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
5. Moz
Moz je skvělým místem pro blogery, kteří se chtějí dozvědět více o SEO. Poskytuje bezplatné nástroje pro budování odkazů, výkon webových stránek, nejlepší nástroje pro výzkum klíčových slov, metriky webových stránek a další.
Keyword Explorer, vynikající nástroj pro výzkum klíčových slov, disponuje rozsáhlou a přesnou databází SEO frází. Můžete získat návrhy klíčových slov, abyste mohli rychle najít a upřednostnit relevantní klíčová slova pro lepší hodnocení.
Pokud jste připraveni brát SEO vážně, Moz nabízí placené nástroje jako Moz Pro a Moz Local s pokročilejšími funkcemi. Pokud hledáte placené alternativy k Answer the Public, můžete je vyzkoušet.
Nejlepší funkce Moz
- Provádějte týdenní audity webových stránek pomocí Moz Pro, abyste identifikovali technické problémy SEO, které ovlivňují hodnocení.
- Sledujte skóre Domain Authority (DA) svého webu, což je metrika vyvinutá společností Moz, která předpovídá výkonnost stránky s výsledky vyhledávání (SERP).
- Vytvářejte nápady na obsah a sestavujte kalendář tím, že prozkoumáte nejlépe hodnocené weby s podobnými tématy.
- Vytvářejte přizpůsobené SEO zprávy
Omezení Moz
- Placené tarify jsou dražší než u konkurence.
- Moz se zaměřuje na vysoce objemné, konkurenční vyhledávací termíny.
Ceny Moz
Následující ceny platí pro Moz Pro, komplexní SEO produkt:
- Zdarma: 1 měsíc/uživatel
- Standard: 99 $/měsíc
- Střední: 179 $/měsíc
- Velký: 299 $/měsíc
- Premium: 599 $/měsíc
Hodnocení a recenze Moz
Následující hodnocení se vztahuje na Moz Pro:
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
6. AlsoAsked
Nástroj AlsoAsked, který je obzvláště oblíbený mezi tvůrci obsahu, je časově úsporný nástroj pro výzkum klíčových slov, který automaticky zobrazuje data People Also Ask (PAA) z vašich vyhledávání na Googlu a ukazuje výsledky, které se zobrazí po kliknutí na otázku.
Uživatelé mohou pomocí nástroje pro klíčová slova prozkoumat nápady související s konkrétními klíčovými slovy a získat kopie SERP s generovanými PAA pro vybrané klíčové slovo.
Jeho hlavní předností je rychlá aktualizace dat Patch AutoAugment (PAA) souvisejících klíčových slov, která často odhaluje nové otázky během několika hodin po zveřejnění důležitých zpráv a překonává ostatní nástroje pro výzkum klíčových slov v objemu vyhledávání a odezvě.
Nejlepší funkce AlsoAsked
- Zaměřte se na skutečný záměr vyhledávání tím, že zdůrazníte otázky, které lidé kladou v souvislosti s vašimi klíčovými slovy.
- Pomocí Deep Search automaticky najdete 150 souvisejících otázek až do tří úrovní pro jeden vyhledávací termín.
- Objevte nevyužité klíčové slovo analýzou otázek a vyhledávacích termínů pro digitální marketing.
- Pokryjte vše, co vaše publikum hledá, rozdělením jednoho tématu na několik podtémat.
Omezení AlsoAsked
- Žádné metriky objemu vyhledávání
- Chybí analýza konkurence
Ceny AlsoAsked
- Základní: 15 $/měsíc
- Lite: 29 $/měsíc
- Výhoda: 59 $/měsíc
Hodnocení a recenze AlsoAsked
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
7. Plánovač klíčových slov Google
Google Keyword Planner je užitečný nástroj pro generování klíčových slov, který slouží k vyhledávání nových cílových klíčových slov a k pochopení jejich odhadovaného objemu vyhledávání a nákladů.
Jedná se o bezplatný nástroj určený především pro PPC reklamu, který však může pomoci i při SEO strategii.
Poskytuje relevantní návrhy klíčových slov a informace, které vám pomohou vylepšit vaše kampaně Google Ad. Můžete jej také použít samostatně k prozkoumání nových klíčových slov a získání informací o vyhledávacích dotazech a trendech, abyste vylepšili své reklamní kampaně.
Nejlepší funkce nástroje Google Keyword Planner
- Vytvořte si plány klíčových slov pro Google Ads
- Zobrazte předpokládaný vyhledávací provoz, odhady kliknutí, zobrazení nebo konverze pro vybraná klíčová slova.
- Proměňte svůj plán klíčových slov v aktivní kampaň Google Ads.
Omezení nástroje Google Keyword Planner
- Zobrazuje především předpokládaná organická data vyhledávání pro vyhledávací termíny Google.
Ceny nástroje Google Keyword Planner
- Zdarma
Hodnocení a recenze nástroje Google Keyword Planner
Níže uvedené hodnocení se týká celé platformy Google Ads:
- G2: 4,3/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
8. SpyFu
SpyFu je komplexní alternativa k Answer the Public, která optimalizuje jak SEO, tak PPC reklamní kampaně.
Tato platforma zkoumá více než 100 milionů domén, aby odhalila vyhledávače a marketingové strategie konkurence, a odhaluje tak všechna relevantní klíčová slova, reklamy a zpětné odkazy, které generují organický a placený provoz v různých vyhledávačích.
Pomocí různých nástrojů můžete organizovat a analyzovat klíčová slova, sledovat hodnocení a generovat vlastní zprávy, které splní vaše konkrétní potřeby v oblasti SEO.
Nejlepší funkce SpyFu
- Získejte přístup k historickým údajům a zkontrolujte historii hodnocení a zpětné odkazy.
- Prozkoumejte klíčová slova a reklamy Google Ads svých konkurentů pomocí nástrojů PPC.
- Spravujte SEO projekty vytvářením skupin klíčových slov a nastavením oznámení.
- Generujte text na základě textového podnětu a shrňte dlouhé dokumenty nebo texty.
Omezení SpyFu
- Uživatelé hlásili případy, kdy data nebyla vždy stoprocentně přesná.
- Obsahuje pokročilé nástroje, které začátečníci možná nebudou potřebovat.
Ceny SpyFu
- Základní: 39 $/měsíc
- Profesionální: 79 $/měsíc
Hodnocení a recenze SpyFu
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
9. Nozzle
Nozzle je výkonný nástroj pro SEO klíčová slova a sledování pozic, zejména pro uživatele na podnikové úrovni. Extrahuje podrobné údaje o klíčových slovech z SERP Google pro mnoho klíčových slov.
Nozzle jde nad rámec standardního sledování pozic a umožňuje vám identifikovat domény a konkrétní URL adresy, které dominují ve výběrových úryvcích, lokálních balíčcích a balíčcích videí.
Nejlepší funkce Nozzle
- Sledujte denně pozice svých klíčových slov pomocí přesného a spolehlivého sledování pozic SERP.
- Získejte užitečné rady, barevně označená data a přehled o výkonu vašeho hodnocení, abyste mohli zlepšit své SEO skóre.
- Sledujte denní pozice frází v indexu Google
- Kontrolujte statistiky tak často, jak chcete (například denně nebo měsíčně).
Omezení trysky
- Pro nové uživatele může být rozhraní matoucí.
- Chybí funkce reportování a upozornění, výzkum klíčových slov a sledování zpětných odkazů.
Ceny trysek
Malé a střední podniky (SMB):
- Základní: 59 $/měsíc
- Pokročilé: 119 $/měsíc
- Výhoda: 299 $/měsíc
- Pro Plus: 599 $/měsíc
Podnik:
- Business Basic: 1 199 $/měsíc
- Business Advanced: 2 999 $/měsíc
- Business Pro: 5 999 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze trysek
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
10. SEO PowerSuite
SEO PowerSuite je univerzální nástroj pro společnosti, které chtějí zlepšit svou digitální přítomnost.
Pomáhá s výzkumem klíčových slov, zlepšuje strukturu webu tím, že upozorňuje na problémy, analyzuje zpětné odkazy a provádí kampaně na rozšíření odkazů.
Platforma se skládá ze čtyř částí: Rank Tracker, WebSite Auditor, SEO SpyGlass a LinkAssistant. Tyto nástroje vám pomohou zkontrolovat obtížnost klíčových slov, sledovat měsíční objem vyhledávání, lépe plánovat obsah a najít příležitosti pro klíčová slova a odkazy.
Nejlepší funkce SEO PowerSuite
- Proveďte SEO audit a zkontrolujte, zda váš web nemá technické problémy.
- Sledujte hodnocení místních výsledků vyhledávání a Google Maps.
- Najděte a opravte spamové zpětné odkazy, aby se váš obsah lépe umisťoval ve výsledcích vyhledávání.
Omezení SEO PowerSuite
- Nejedná se o cloudovou platformu.
- Rozděleno do čtyř samostatných řešení namísto jednoho kombinovaného nástroje
Ceny SEO PowerSuite
- Bezplatná verze
- Profesionální: 596 $/rok
- Enterprise: 1 396 $/rok
Hodnocení a recenze SEO PowerSuite
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Další SEO nástroje
Ačkoli je k dispozici řada nástrojů pro výzkum klíčových slov a optimalizaci, vaše marketingové cíle zahrnují více než jen SEO.
Proč tedy nezvážit nástroj, který se ukáže jako všestranný?
ClickUp je komplexní nástroj, který vám pomůže generovat nápady na obsah, vytvářet obsah, spravovat marketingové kampaně, zefektivnit řízení projektů a přilákat nové zákazníky.
Spravujte své SEO aktivity pomocí ClickUp
Software ClickUp pro marketing vám pomůže udržet veškerou práci marketingového týmu na jednom místě. Vaše marketingové plány již nemusí být izolovanými dokumenty. Propojte je s živými úkoly a informujte svůj tým o tom, kde se na cestě nacházejí.
Zajistěte, aby časové osy byly viditelné pro všechny, abyste zajistili transparentnost a udrželi motivaci týmu. To vám také pomůže zbavit se nadbytečných pracovních postupů.
Tento nástroj vám také pomůže sledovat průběh vašich marketingových kampaní a strategií.
ClickUp AI vám pomůže vytvořit předformátované osnovy blogů a napsat celé blogy. Zadejte své požadavky na SEO a během několika sekund získáte vygenerované články.
Pokud však chcete napsat vlastní a potřebujete jen trochu inspirace, ClickUp AI bude vaším spolehlivým pomocníkem při brainstormingu.
Ať už se jedná o nápad na kampaň nebo návrhy témat pro blog, na tento AI nástroj se můžete vždy spolehnout.
ClickUp je univerzální platforma pro zvýšení produktivity určená pro SEO agentury a marketingové týmy. Pomáhá při řízení SEO projektů tím, že vám usnadňuje organizaci kampaní a seznamů klíčových slov, společné brainstormingové nápady na klíčová slova, tvorbu obsahu a přidělování úkolů.
ClickUp AI vám pomůže vymyslet a spustit marketingové kampaně. Pomáhá s obsahovými briefy, generuje akční položky z vašich poznámek ze schůzek a dokonce pro vás vytváří souhrny dlouhých obsahů.
ClickUp navíc nabízí vlastní SEO šablony, takže nemusíte svou obsahovou marketingovou kampaň začínat od nuly.
Můžete například použít šablonu ClickUp SEO Roadmap Template k vytvoření organizovaného akčního plánu, který zlepší viditelnost vašeho webu ve vyhledávačích.
Použijte je k analýze metrik webových stránek a vytvoření plánů pro vaše marketingové cíle.
Je to skvělý nástroj pro sdělování změn a zajištění odpovědnosti všech zúčastněných.
Pokud chcete spravovat své celkové SEO aktivity, vyzkoušejte šablonu ClickUp SEO Research and Management Template. Použijte ji k nastavení termínů, stavů a odhadů času a sledujte své hodnocení na jednom místě.
Tato šablona také pomáhá s výzkumem klíčových slov, analýzou konkurence a správou úkolů. Ušetříte čas tím, že budete mít všechna data pro SEO na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte na marketingových materiálech, jako jsou e-maily, příspěvky na blogu a příspěvky na sociálních médiích, pomocí ClickUp Docs.
- Zjednodušte komunikaci a rychle dosáhněte svých marketingových cílů pomocí oznámení, komentářů a úkolů ClickUp.
- Vytvářejte pracovní postupy projektů a nové kampaně a brainstormujte se svým týmem pomocí ClickUp Whiteboards.
- Pomocí ClickUp Chat můžete snadno diskutovat o svých nápadech na obsah a kontrolovat, kdo k nim má přístup.
- Získejte přístup k několika marketingovým šablonám ClickUp pro všechny možné případy použití.
Omezení ClickUp
- Mobilní verze postrádá některé funkce dostupné v desktopové verzi.
- Noví uživatelé mohou platformu považovat za příliš složitou.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
Vylepšete správu SEO pomocí ideální alternativy k Answer the Public
Silné SEO nástroje jsou nezbytné pro sledování konkurence, optimalizaci vašich webových stránek a vytváření poutavého obsahu pro vaši cílovou skupinu, aby se zlepšilo vaše hodnocení.
Při hledání alternativ k Answer the Public vyberte tu, která nejlépe vyhovuje vašim obchodním požadavkům.
Pokud hledáte komplexní platformu založenou na umělé inteligenci, která vám usnadní správu SEO a marketingových aktivit, zvažte ClickUp.
Ať už jste zkušený marketér nebo nováček v oblasti obsahového marketingu, ClickUp má všechny nástroje, které potřebujete k úspěšné kampani. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma!