10 nejlepších knih o leadershipu, které inspirují váš tým

Za každým úspěšným týmem stojí inspirativní lídr, který mu ukazuje cestu. V dnešním chaotickém světě čelí manažeři stále větším výzvám, pokud jde o motivaci, rozvoj a podporu úspěchu týmu.
Kam se můžete obrátit, abyste zlepšili své vedoucí schopnosti? Odpověď najdete v knihách.
Jak řekl Harry Truman: „Lídři jsou čtenáři.“
Knihy o leadershipu obsahují bohatství moudrosti, které pomůže každému manažerovi vytěžit ze svého týmu to nejlepší.
Od klasických titulů jako Good to Great, které odhalují návyky špičkových lídrů, až po novinky jako True North, které přinášejí nové pohledy na sebepoznání v leadershipu, jsme sestavili seznam 10 nejlepších knih o leadershipu, které vám pomohou vzbudit inspiraci ve vašem týmu.
Tyto knihy nejsou jen zdrojem znalostí, ale také kombinací principů leadershipu, praktických poznatků a inovativního designu – jsou dokonalým nástrojem, který vám pomůže inspirovat a úspěšně vést vaše týmy v neustále se měnícím světě byznysu.
10 nejlepších knih o leadershipu, které vám pomohou inspirovat váš tým
Pojďme se ponořit do 10 nejlepších knih o leadershipu, z nichž každá je mořem poznatků a strategií o tom, jak skvělí lídři inspirují svůj tým k akci.
1. Thе Lеadеrship Challеngе od Jamеse Kouzеse a Barryho Posnеra
- Autoři: Jamеs Kouzеs & Barry Posnеr
- Počet stran: 416
- Rok vydání: 1987
- Odhadovaná doba čtení: 5 hodin a 41 minut
- Ideální pro: Lídry na všech úrovních
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
Jak můžete ovlivnit svůj tým, svou společnost a svět jako celek?
To je otázka, se kterou se potýkají i zkušení lídři.
Odpověď najdete v knize The Leadership Challenge, kde Kouzеs a Posnеr představují strategie, které kombinují sebepoznání s vizionářským myšlením za účelem rozvoje úspěšného vedení.
Zajímavé kapitoly shrnují desítky let výzkumu do základních postupů. Každá kapitola je směsicí relevantních a praktických případových studií, ve kterých vedoucí pracovníci ztělesňují vlastnosti jako poctivost, kompetence a inspirace.
Kniha jde nad rámec historických poznatků a nabízí také praktické kroky k inovacím, povzbuzení vašeho týmu a navázání hlubšího kontaktu s ním.
Citát z knihy
Příkladní lídři vědí, že pokud chtějí získat oddanost a dosáhnout nejvyšších standardů, musí být vzorem chování, které očekávají od ostatních.
Příkladní lídři vědí, že pokud chtějí získat oddanost a dosáhnout nejvyšších standardů, musí být vzorem chování, které očekávají od ostatních.
Hlavní body
- Jděte příkladem; slaďte své činy se svými hodnotami, abyste nastavili jasný standard pro ostatní.
- Vytvořte a sdělte přesvědčivou vizi, která motivuje a sjednotí váš tým k dosažení společných cílů.
- Posilte svůj tým budováním důvěry a rozvíjením jeho schopností, podporujte spolupráci a vytvářejte prostředí, ve kterém se mohou členové týmu rozvíjet.
Co říkají čtenáři
„Toto je zdaleka nejlepší příručka o leadershipu, kterou by si měl přečíst každý, kdo se o leadership zajímá, zejména ti, kteří jsou na začátku své kariéry a s leadershipem teprve začínají.“
2. Vedení založené na silných stránkách: Skvělí lídři, týmy a proč je lidé následují od Toma Ratha a Barryho Conchieho
- Autoři: Tom Rath a Barry Conchie
- Počet stran: 266
- Rok vydání: 1987
- Odhadovaná doba čtení: 3 hodiny a 35 minut
- Ideální pro: Lídry na všech úrovních
- Hodnocení: 4,2/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
- 4. 2/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
- 4. 2/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
V knize Strengths-Based Leadership (Vedení založené na silných stránkách) Rath a Conchie nabízejí nový pohled na vedení lidí, vycházející z desítek let výzkumu společnosti Gallup, a představují tři klíčová zjištění:
- Lídři investují do silných stránek: Rath a Conchie zdůrazňují, že efektivní lídři rozumějí silným stránkám svým i svých týmových členů a umí je využít. Zaměření na silné stránky namísto slabých zvyšuje celkovou sebedůvěru, produktivitu a angažovanost týmu.
- Vyvážené týmy, ne jednotlivci: Autoři zpochybňují mýtus, že nejlepší lídři musí být vyvážení ve všech oblastech. Místo toho prosazují vytváření týmů s rozmanitými a doplňujícími se talenty, které zajistí, že každý člen přispěje do týmu svými jedinečnými silnými stránkami.
- Uspokojování základních potřeb následovníků: Kniha zdůrazňuje, jak důležité je, aby lídři uspokojovali základní potřeby svých následovníků: důvěru, soucit, stabilitu a naději. Uspokojení těchto potřeb může vést k vyšší angažovanosti a zapojení v rámci týmu.
Je to povinná četba, pokud chcete změnit svůj přístup k vedení tak, aby byl efektivní a hluboce lidský.
Citát z knihy
Možná, že skutečnou zkouškou vůdce není to, co dokážete udělat tady a teď, ale to, co bude pokračovat v růstu dlouho poté, co odejdete.
Možná, že skutečnou zkouškou vůdce není to, co dokážete udělat tady a teď, ale to, co bude pokračovat v růstu dlouho po vašem odchodu.
Hlavní body
- Lídři vynikají tím, že identifikují a rozvíjejí silné stránky jednotlivců i týmů a podporují kulturu posilování a sebedůvěry.
- Budování týmů s rozmanitými silnými stránkami zajišťuje kolektivní schopnosti, kde jedinečné talenty každého člena přispívají k celkovému úspěchu.
- Účinní lídři rozumějí základním potřebám svého týmu, jako je důvěra, soucit, stabilita a naděje, a reagují na ně, čímž posilují loajalitu a angažovanost.
Co říkají čtenáři
„Strengths Based Leadership: Great Leaders, Teams, and Why People Follow je výjimečná kniha, kterou vřele doporučujeme. Zabývá se konceptem leadershipu z pohledu silných stránek a rozhodně stojí za přečtení pro každého, kdo se chce stát lepším lídrem. Kniha se zabývá myšlenkou, že klíčem k efektivnímu vedení je soustředit se spíše na naše silné stránky než na slabosti. Zdůrazňuje důležitost identifikace a rozvoje našich vlastních jedinečných silných stránek, stejně jako rozpoznání a využití silných stránek lidí kolem nás. “
3. Good to Great: Why Some Companies Make the Leap…and Others Don’t (Od dobrého k vynikajícímu: Proč některé společnosti udělají skok... a jiné ne) od Jima Collinse
- Autor: Jim Collins
- Počet stran: 320
- Rok vydání: 2002
- Odhadovaná doba čtení: 4 hodiny a 59 minut
- Ideální pro: Vedoucí pracovníky na střední úrovni
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
Kniha Good to Great od Jima Collinse je poutavým příběhem o transformaci společnosti. Ústřední myšlenkou knihy je koncept „vedení na úrovni 5“, kdy odvážní lídři kombinují pokoru s neúprosným odhodláním vést své týmy k úspěchu.
Tito lídři, ani hluční, ani pokorní, vedou své společnosti od průměrnosti k dokonalosti. Collins zdůrazňuje důležitost sestavení týmu na základě dovedností, charakteru a vrozeného talentu, čímž se vytváří pevný základ pro úspěch.
Příběh nabírá nový směr, když se společnosti konfrontují s krutou realitou a upřednostňují upřímnost před egem. Tato otevřenost je klíčem k efektivnímu řešení problémů.
„Koncept ježka“ je dalším klíčovým poznatkem z této knihy, který vedoucí pracovníky vybízí k tomu, aby se soustředili na své hlavní silné stránky poháněné vášní a životaschopností.
Collins také zdůrazňuje význam disciplinované kultury, ve které motivovaní jedinci inovují v rámci jasně stanovených hranic. Technologie je zde představována jako faktor podporující růst, který je v souladu s posláním společnosti.
Kniha Good to Great nabízí nejen obchodní strategii, ale také příběh o úspěšném vedení a osobním růstu. Je oblíbená díky svým pronikavým výzkumům a vlivu na manažerské praktiky.
Citát z knihy
Velikost není závislá na okolnostech. Ukazuje se, že velikost je do značné míry otázkou vědomé volby a disciplíny.
Velikost není závislá na okolnostech. Ukazuje se, že velikost je do značné míry otázkou vědomé volby a disciplíny.
Hlavní body
- Úspěch v podnikání vyžaduje kombinaci pokory a profesionální vůle; skuteční lídři připisují úspěchy svým týmům a za neúspěchy přebírají osobní odpovědnost.
- „Nejprve kdo, pak co“ – získat ty správné lidi je klíčové pro přechod společnosti od dobré k vynikající, přičemž se upřednostňuje charakter a vhodnost před pouhými dovednostmi.
- Postavte se kruté realitě, ale nikdy neztrácejte víru, protože velké společnosti prosperují tím, že čelí tvrdé realitě a zároveň si zachovávají neochvějnou víru v svůj konečný úspěch.
Co říkají čtenáři
„Toto je dobrá kniha. Dozvíme se zde, jak najmout dobrého manažera a vybudovat silnou společnost s vynikajícím týmem. Perfektní soubor čísel použitých k vysvětlení konceptů a procesů.“
4. Lead from the Outside: How to Build Your Future and Make Real Change (Vedejte zvenčí: Jak budovat svou budoucnost a dosáhnout skutečné změny) od Stacey Abramsové
- Autor: Stacey Abrams
- Počet stran: 226
- Rok vydání: 2019
- Odhadovaná doba čtení: 3 hodiny a 47 minut
- Ideální pro: Začátečníky
- Hodnocení: 4,8/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
- 4. 8/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 8/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
Kniha Lead from the Outside od Stacey Abramsové mistrně kombinuje memoáry s příručkou o leadershipu.
Kniha vypráví o pozoruhodné cestě Abramsové jako černošské ženy v převážně bílé a mužské politické aréně a zároveň nabízí nepostradatelné rady pro lídry z nedostatečně zastoupených skupin.
Kniha klade důraz na klíčové vlastnosti vůdce, včetně přijetí zranitelnosti, vytrvalosti tváří v tvář nepřízni osudu a významu jasně definovaného cíle a autenticity v rolích vůdců.
Inspirativním příkladem z knihy je iniciativa Abramsové, New Georgia Project, která demonstruje její inovativní přístup k prosazování politických změn. Tato práce rezonuje zejména u žen, BIPOC a LGBTQ+ osob a ilustruje strategie k překonání systémových bariér a dosažení úspěchu v oblasti vedení.
Lead from the Outside je inspirativní a pragmatický plán pro začínající lídry, kteří čelí podobným výzvám.
Citát z knihy
Nejlepší spojenci považují své privilegium nikoli za čestné vyznamenání, ale za připomínku, že musí neustále naslouchat a učit se, aby mohli lépe podporovat ostatní.
Nejlepší spojenci považují své privilegium nikoli za čestné vyznamenání, ale za připomínku, že musí neustále naslouchat a učit se, aby mohli lépe podporovat ostatní.
Hlavní body
- Přijměte ambice a vynalézavost, abyste proměnili výzvy zvenčí v silné stránky vedení, a využijte jedinečné perspektivy k dosažení významných změn.
- Vybudujte si rozmanitou síť podpory a finanční gramotnost, abyste mohli efektivně řešit výzvy spojené s vedením a vyvažovat dynamiku pracovního a soukromého života.
- Zaveďte „Work-Life Jenga“ pro strategické řízení času a priorit a přijměte realitu překrývajících se osobních a profesních požadavků pro vyvážený přístup k vedení.
Co říkají čtenáři
„Skvělá kniha. Hovoří o výhodách rozpoznání svých cílů a dlouhodobého plánování jejich dosažení. Je to skvělá podpora pro ženy nebo menšiny, které byly znevýhodněny, ale ve skutečnosti z jejího čtení může těžit každý.“
5. Sedm návyků vysoce efektivních lidí od Stephena R. Coveyho
- Autor: Stephen R. Covey
- Počet stran: 384
- Rok vydání: 2019
- Odhadovaná doba čtení: 3 hodiny a 12 minut
- Ideální pro: Lídry na všech úrovních
- Hodnocení: 4,4/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
Jedna z nejprodávanějších knih o leadershipu všech dob, Sedm návyků skutečně efektivních lidí, mění naše chápání úspěchu. Covey v této knize navrhuje vnitřní cestu a povzbuzuje lídry, aby se soustředili spíše na charakter než na image.
Hovoří o sedmi návycích uvedených níže, přičemž klade důraz na proaktivní život, jasné stanovení cílů a sílu synergie:
- Buďte proaktivní: Tento zvyk klade důraz na převzetí odpovědnosti za své činy a soustředění se na to, co můžete ovlivnit, namísto reagování na vnější okolnosti.
- Začněte s cílem na mysli: Představte si svou budoucnost a přizpůsobte své činy tak, abyste dosáhli svých dlouhodobých cílů, v podstatě žijte svůj život podle svých hodnot a cílů.
- Důležité věci na prvním místě: Tento zvyk spočívá v upřednostňování důležitých úkolů před naléhavými, ale méně důležitými, a v efektivním řízení svého času a energie podle osobních a profesních priorit.
- Myslete na oboustranný prospěch: Tento princip se zaměřuje na hledání vzájemných výhod v interakcích a vztazích a usiluje o řešení, která pomáhají všem zúčastněným.
- Nejprve se snažte porozumět, pak být pochopen: Používejte empatické naslouchání, abyste skutečně porozuměli ostatním, než se budete snažit být pochopen, a tím zlepšili komunikaci a vztahy.
- Synergize: Tento zvyk podporuje spolupráci v týmu a využívá silné stránky jednotlivých členů k dosažení výsledků, které by jednotlivci sami nedokázali.
- Naostřete pilu: Poslední zvyk se týká neustálého osobního zdokonalování a obnovy ve čtyřech oblastech: fyzické, mentální, emocionální a duchovní, což zajišťuje dlouhodobou efektivitu.
Coveyho přístup se nezaměřuje pouze na osobní prospěch, ale také na budování odkazu efektivního, empatického a zásadového života.
Tato kniha, která je ideální pro každého v moderním podnikání, nabízí návod, jak uspět nejen v podnikání, ale i v životě.
Citát z knihy
Chovejte se k člověku tak, jaký je, a on zůstane takový, jaký je. Chovejte se k člověku tak, jaký může a měl by být, a on se stane takovým, jaký může a měl by být.
Chovejte se k člověku tak, jaký je, a on zůstane takový, jaký je. Chovejte se k člověku tak, jaký může a měl by být, a on se stane takovým, jaký může a měl by být.
Hlavní body
- Účinné vedení vychází z pevného charakteru a klade důraz na hodnoty jako integrita a empatie, nikoli na povrchní image nebo dovednosti.
- Najděte rovnováhu mezi samostatností a týmovou prací tím, že si osvojíte vzájemnou závislost a uvědomíte si, že spolupráce často přináší lepší výsledky než individuální úsilí.
- Proaktivně stanovujte jasné cíle a neustále se zdokonalujte, a to jak osobně, tak profesně, abyste podpořili růst a efektivní synergii v týmech.
Co říkají čtenáři
„Pokud si v životě přečtete jen jednu knihu, ať je to tato. Přečetl jsem mnoho knih z oblasti osobního rozvoje. Ale tato kniha je něco jiného. Nemohl jsem uvěřit, že mi trvalo tak dlouho, než se mi dostala do rukou, a že jsem o ní nevěděl. Je naprosto neuvěřitelná. Obsahuje vše, co jsem četl v jiných knihách a co sdělili jiní autoři, v jedné knize. A co je nejdůležitější, způsob, jakým je napsána a formulována, je více než úžasný. Nyní ji doporučuji všem. Měla by být zařazena do školních osnov.“
6. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies (Postaveno na trvalých základech: Úspěšné návyky vizionářských společností) od Jima Collinse a Jerryho I. Porrase
- Autoři: Jim Collins a Jerry I. Porras
- Počet stran: 336
- Rok vydání: 2019
- Odhadovaná doba čtení: 3 hodiny a 12 minut
- Ideální pro: Vedoucí pracovníky na střední úrovni
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
Jim Collins se v tomto seznamu objevuje dvakrát. A to z dobrého důvodu. Jeho knihy nabízejí praktické principy podložené výzkumem pro vedení týmů, prosazování změn, dosahování excelence a budování skvělé firemní kultury.
V knize Built to Last Collins a Porras rozebírají strategie 18 společností, které obstály ve zkoušce času. Tyto společnosti sledují odvážné cíle a podporují ducha neustálého růstu, přičemž zároveň vychovávají své lídry zevnitř.
Stručně řečeno: Tajemství spočívá v tom, že se nesnažíte napodobovat okázalé nápady nebo dynamické vůdce, ale budujete neotřesitelné základy a rozvíjíte schopnost vyvažovat základní hodnoty s dynamickým rozvojem.
Pro každého, kdo se pohybuje v neustále se měnících vodách leadershipu, je tato kniha majákem, který ukazuje cestu k vytvoření organizací, které nejen existují, ale také přetrvávají a s časem se elegantně vyvíjejí.
Citát z knihy
Vizionářské společnosti mají tak jasnou představu o tom, co zastupují a čeho chtějí dosáhnout, že prostě nemají místo pro ty, kteří nejsou ochotni nebo schopni splnit jejich náročné standardy.
Vizionářské společnosti mají tak jasnou představu o tom, co zastupují a čeho chtějí dosáhnout, že prostě nemají místo pro ty, kteří nejsou ochotni nebo schopni splnit jejich náročné standardy.
Hlavní body
- Vizionářské společnosti prosperují díky rovnováze mezi základní ideologií a neustálými inovacemi, zachováním hodnot a zároveň přijímáním pokroku a změn.
- Vnitřní rozvoj lídrů zajišťuje trvalost společnosti, protože vlastní management je v souladu s klíčovými hodnotami a vede k trvalému úspěchu.
- Vizionářské společnosti neupřednostňují pouze zisky; jsou poháněny základní ideologií, která zahrnuje jak finanční cíle, tak hlubší smysl.
Co říkají čtenáři
„Spousta praktických postřehů o tom, jak vytvořit společnosti s dlouhou životností. Není to snadný úkol a ukazuje se, že mnoho společností podstoupilo obrovská rizika a zároveň mělo kulturu a vytrvalost, aby překonalo těžké časy a zachovalo si svou vizi a účel. Opravdu poučné.“
7. Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less (Esencialismus: Disciplinované úsilí o méně) od Grega McKeowna
- Autor: Greg McKeown
- Počet stran: 260
- Rok vydání: 2014
- Odhadovaná doba čtení: 3 hodiny a 12 minut
- Ideální pro: Lídry na všech úrovních
- Hodnocení: 4,4/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
V knize Essеntialism nabízí Grеg McKеown zásadní mantru pro lídry: dělejte méně, ale lépe. McKеown odrazuje lidi od neustálé zaneprázdněnosti a prosazuje strategické volby, přijímání kompromisů a sílu říkat ne.
Kniha vybízí lídry, aby přehodnotili pojetí úspěchu a soustředili se na to, co je skutečně důležité. Jde o to zbavit se zbytečností, najít si čas pro sebe a dosáhnout většího účinku s menším úsilím.
Kniha Essentialism je jako závan čerstvého vzduchu pro ty, kteří jsou přetížení, a je pozvánkou k soustředěnějšímu a naplňujícímu profesnímu životu, kde méně je skutečně více.
Citát z knihy
Esencialismus není o tom, jak stihnout více věcí, ale o tom, jak stihnout ty správné věci. Neznamená to ani dělat méně jen proto, aby se dělalo méně. Jde o to, co nejmoudřeji investovat svůj čas a energii, aby bylo možné dosáhnout maximálního přínosu tím, že se dělá pouze to, co je nezbytné.
Esencialismus není o tom, jak stihnout více věcí, ale o tom, jak stihnout ty správné věci. Neznamená to ani dělat méně jen proto, aby se dělalo méně. Jde o to, co nejmoudřeji investovat svůj čas a energii, aby člověk dosáhl svého nejvyššího přínosu tím, že dělá pouze to, co je nezbytné.
Hlavní body
- Upřednostňujte kvalitu v životě i v práci; přizpůsobte své jednání základním hodnotám a cílům, abyste dosáhli efektivity a osobní spokojenosti.
- Přijměte strategické rozhodování; řekněte ne mnoha trivialitám, abyste se mohli soustředit na několik důležitých věcí, a zvýšili tak produktivitu a spokojenost.
- Hra podněcuje kreativitu, podporuje lepší rozhodování a dobíjí mentální energii. Essentialisté si vedle své soustředěné práce vyhradí čas na hru.
Co říkají čtenáři
„Skvělá mantra pro podnikání i náš osobní život. Neříkám to často, ale tohle je kniha, kterou bych si přál napsat sám, a jsem vděčný, že ji mohu sdílet s přáteli a rodinou. Je plná moudrosti o významu jednoduchosti, soustředění a přítomnosti a má jasnost myšlenek, která je ve většině knih vzácná.“
8. True North: Objevte své autentické vůdčí schopnosti od Billa George
- Autor: Bill George
- Počet stran: 260
- Rok vydání: 2014
- Odhadovaná doba čtení: 3 hodiny a 6 minut
- Ideální pro: Zkušené lídry
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 8/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 8/5 (Goodreads)
Kniha True North od Billa George, bývalého generálního ředitele společnosti Medtronic, se zabývá autentickým leadershipem. George vyvrací myšlenku, že lídři musí napodobovat hrdiny nebo se přizpůsobovat standardnímu modelu leadershipu, aby byli úspěšní.
Kniha shrnuje postřehy 125 lídrů a zaměřuje se na autentický rozvoj leadershipu v souladu s osobními hodnotami a motivacemi.
Díky těmto rozhovorům George zjistil, že lídři se stanou skvělými pouze tehdy, když se věnují svým vášním, podporují ostatní a zůstávají nohama na zemi i v dobrých i špatných životních situacích.
Získáte praktické rady o skvělém vedení prostřednictvím poutavých osobních příběhů, jako je například Mike Sweeneyho život měnící uvědomění si smrtelnosti a cesta Bruce Chizena, generálního ředitele společnosti Adobe, k sebepoznání.
Kniha také zdůrazňuje význam sebepoznání v leadershipu, jak je patrné ze zkušeností lídrů jako Judy Vredenburgh a Debra Dunn.
Kniha True North se zabývá stanovením etických hranic v leadershipu a nabízí kompas, který vede lídry na všech úrovních k tomu, aby vedli s odhodláním, pokorou a autenticitou.
Citát z knihy
Úlohou lídrů není přimět ostatní, aby je následovali, ale dát jim sílu, aby mohli vést sami.
Úlohou lídrů není přimět ostatní, aby je následovali, ale dát jim sílu, aby mohli vést sami.
Hlavní body
- Najděte a následujte svůj „pravý sever“, abyste se na své cestě k vedení mohli orientovat s autenticitou.
- Vedejte autenticky tím, že své jednání zakotvíte ve svých osobních hodnotách a motivacích.
- Rozvíjejte své skutečné vůdčí schopnosti pomocí praktických příkladů a rad založených na vašich základních principech.
Co říkají čtenáři
„V poslední době jsem přečetl několik knih o leadershipu, ale tato kniha opravdu vyniká. Každá kapitola je plná příběhů klíčových lídrů v různých fázích jejich kariéry. Každý příběh je zapleten do širšího ponaučení v rámci kapitoly a velmi účinně podněcuje k sebereflexi.“
9. Leading Change od Johna P. Kottera
- Autor: John P. Kotter
- Počet stran: 196
- Rok vydání: 1996
- Odhadovaná doba čtení: 3 hodiny a 27 minut
- Ideální pro: Vedoucí pracovníky na střední úrovni
- Hodnocení: 4,6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
John P. Kotter, profesor na Harvardu, představuje ve své knize Leading Change průkopnické dílo v oblasti organizační transformace. Tvrdí, že úspěšná změna spočívá spíše v kolektivním vedení než v individuální vizi.
Tvrdí, že v neustále se měnícím ekonomickém prostředí závisí udržení konkurenceschopnosti na efektivním řízení změn.
Kniha rozděluje tuto cestu do osmi strategických kroků, které pomáhají vyvolat pocit naléhavosti, vybudovat oddaný tým a definovat jasnou vizi. Získané poznatky jasně ukazují, že přizpůsobivost a týmová práce jsou základními kameny trvalého úspěchu.
Kotterovy postřehy jasně ukazují, že přizpůsobivost a týmová práce jsou základními kameny trvalého úspěchu. Kniha Leading Change nabízí praktické rady a zdůrazňuje, že vedení, komunikace a strategické plánování jsou nezbytné pro úspěšnou a trvalou transformaci organizace.
Citát z knihy
Management zajišťuje fungování systému. Pomáhá vám dělat to, co umíte. Vedení buduje systémy nebo transformuje ty staré.
Management zajišťuje fungování systému. Pomáhá vám dělat to, co umíte. Vedení buduje systémy nebo transformuje ty staré.
Hlavní body
- Pomozte ostatním pochopit naléhavou potřebu změn pomocí faktů, emocí a vyprávění příběhů. Nedostatek naléhavosti vede k samolibosti.
- Vytvořte si poradní sbor sestavením týmu oddaných jednotlivců, kteří mohou vést změnu a poskytnout různé pohledy a dovednosti.
- Jasně, jednoduše a opakovaně sdělte svou vizi budoucnosti. Průběžná komunikace dává lidem sebevědomí k jednání.
Co říkají čtenáři
„Kotter skvěle popisuje jednotlivé kroky efektivního procesu změny. Navíc také nastiňuje výzvy, kterým budou lídři pravděpodobně čelit v každé fázi, a způsoby, jak je překonat. Žijeme ve světě rychlých a neustálých změn. Tato kniha je povinnou četbou pro všechny lídry, kteří chtějí dobře vést svůj tým.“
10. Primal Leadership: Unleashing the Power of Emotional Intelligence (Prvotní leadership: Uvolnění síly emoční inteligence) od Daniela Golemana, Richarda Boyatzise a Annie McKee
- Autoři: Daniel Goleman, Richard Boyatzis a Annie McKee
- Počet stran: 196
- Rok vydání: 1996
- Odhadovaná doba čtení: 3 hodiny a 27 minut
- Ideální pro: Začátečníky
- Hodnocení: 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 9/5 (Goodreads)
- 4. 5/5 (Amazon)
- 3. 9/5 (Goodreads)
Porozumění a zvládání svých emocí, abyste mohli vcítit se do druhých, je klíčovou dovedností vedoucího pracovníka. A tato kniha je vaším pokladem pro pochopení vedení lidí skrze prizma emoční inteligence (EI).
Autoři se zabývají 18 klíčovými kompetencemi emoční inteligence v oblasti sebeuvědomění, sebekontroly, sociálního uvědomění a řízení vztahů.
Zdůrazňuje také sílu vedení zakořeněného v pozitivních emocích, podporujícího týmovou práci, inovace a vysoký výkon.
Kniha předefinovává leadership jako umění řízené emocemi a zdůrazňuje způsoby, jak postupně ovládnout emoční inteligenci.
Citát z knihy
Vizionářští lídři pomáhají lidem pochopit, jak jejich práce zapadá do celkového kontextu, a dávají jim jasnou představu nejen o tom, že to, co dělají, je důležité, ale také o tom, proč.
Vizionářští lídři pomáhají lidem pochopit, jak jejich práce zapadá do celkového kontextu, a dávají jim jasnou představu nejen o tom, že to, co dělají, je důležité, ale také o tom, proč.
Hlavní body
- Emoce lídrů jsou nakažlivé. Negativní nálady se rychle šíří a ovlivňují výkon, zatímco pozitivní energie motivuje a zlepšuje spolupráci.
- Sebeuvědomění, sebekontrola, empatie a sociální dovednosti umožňují lídrům řídit vztahy a inspirovat ostatní. Zdokonalování těchto kompetencí je zásadní.
- Přizpůsobte si nejúčinnější styl vedení pro různé situace tím, že budete flexibilně přecházet mezi vizionářským, koučovacím, demokratickým, tempem udávajícím a velitelským přístupem.
Co říkají čtenáři
„Fantastická teoretická a praktická kniha o leadershipu. Je to povinná četba pro každého lídra, bez ohledu na to, kde se ve své kariéře nacházíte. Nezačínejte s biografiemi lídrů, začněte s teorií – tato kniha je skvělým výchozím bodem.“
🎯Číst více: Shrnutí knihy Emocionální inteligence Daniela Golemana: Porozumějte principům knihy a aplikujte je v praxi
Začněte řídit týmy s ClickUp
Těchto 10 knih o leadershipu je skvělým výchozím bodem pro zdokonalení vašich vedoucích schopností a osobní růst. Musíte si však uvědomit, že pouhé učení nestačí.
Skutečná hodnota leadershipu spočívá v uplatnění poznatků ve vaší profesní oblasti. A právě zde přichází na řadu ClickUp.
ClickUp je komplexní a intuitivní sada nástrojů pro zvýšení produktivity, která nabízí řadu funkcí a nástrojů, které výrazně zlepšují spolupráci a výkonnost týmu. Obsahuje funkce jako správa úkolů, sledování projektů, prognózy projektů, sledování času, spolupráce a reporting, které vám a vašemu týmu pomohou dosáhnout všech vašich BHAG (velkých, smělých a odvážných cílů).
ClickUp vám může pomoci několika způsoby při implementaci strategií, které se naučíte z těchto knih o leadershipu.
1. Vizionářské vedení
Inspirováno knihou Good to Great od Jima Collinse, vizionářské vedení vyžaduje stanovení jasných cílů a sladění úsilí týmu s vizí organizace.
Funkce Cíle aplikace ClickUp v kombinaci s Ganttovými diagramy a dashboardy nabízí výkonný nástroj pro jasné definování a sledování pokroku při dosahování těchto cílů. Tato integrace umožňuje lídrům efektivně transformovat své týmy a organizace z dobrých na výjimečné.
2. Emoční inteligence v leadershipu
Abychom vám pomohli rozvíjet emoční inteligenci a uplatňovat principy Primal Leadership, přinášíme vám šablonu akčního plánu ClickUp pro emoční inteligenci. Identifikujte oblasti, ve kterých se jako lídr můžete zlepšit, vytvořte plán, jak být emočně vnímavější, a sledujte svůj pokrok pomocí této šablony.
3. Přizpůsobení se organizačním změnám
Pokud vás zajímá, jak čerpat poučení z knihy Leading Change pro efektivní řízení změn, mohly by se vám hodit funkce pro řízení projektů ClickUp.
Reporting v reálném čase a přizpůsobitelné dashboardy ClickUp poskytují všem zúčastněným stranám kdykoli 360stupňový přehled o postupu projektu. To může lídrům pomoci předvídat a sledovat změny nebo odchylky od očekávaných výsledků a efektivně řídit provoz s vysokou mírou přizpůsobivosti.
4. Neustálé vzdělávání pro rozvoj vedoucích schopností
Pomozte svému týmu neustále se učit, jak doporučuje Stephen R. Covey ve své knize Sedm návyků skutečně efektivních lidí.
K tomuto účelu můžete využít knihovnu zdrojů pro řízení projektů ClickUp. Lídři mohou podporovat růst a rozvoj pomocí vzdělávacích materiálů a podcastů ClickUp, které jsou v souladu s Coveyho důrazem na proaktivní život a osobní růst.
5. Maximalizace efektivity týmu
V souladu s knihou Essentialism od Grega McKeowna přimějte svůj tým, aby se soustředil na úkoly s velkým dopadem.
Ať už jste start-up, podnik nebo nezisková organizace, využijte ClickUp Teams a přizpůsobte si jej tak, aby spravoval všechny druhy pracovních postupů – od spuštění nové funkce až po zaškolení nového zaměstnance. Pokrývá osobní úkoly, úkoly týmu a spolupráci mezi odděleními, aby zjednodušil práci a zajistil, že všichni budou na stejné vlně.
To vám umožní stanovit priority úkolů na základě vašich požadavků a snadno je sdělit svému týmu nebo organizaci. Můžete si také stáhnout šablony ClickUp přizpůsobené pro různé případy použití.
6. Pěstování týmové práce
Hledáte metodu, jak rozvíjet týmovou práci, jak doporučuje kniha Strengths-Based Leadership?
Mind Maps od ClickUp vám s tím pomohou. Mind Maps poskytují vizuální nástroj pro spolupráci, který vašemu týmu pomůže najít souvislosti mezi úkoly a pracovními postupy, a zajistí, že skvělé nápady budou zachyceny a dobře realizovány. Poskytují také vašemu týmu společný prostor pro brainstorming a společné řešení každého projektu jako tým usilující o společné cíle.
Viděli jste, jak funkce pro správu projektů ClickUp zlepšují výkonnost týmu. Jako lídr můžete tuto platformu využít k motivování členů týmu k inovacím a vynikajícím výkonům, čímž zajistíte vysokou výkonnost a úspěch.
Posilování vůdců: Propojení znalostí a nástrojů
Při zkoumání možností integrace těchto strategií vedení si uvědomte, že skutečná inovace často vzniká, když se teorie spojí s praxí.
Skvělí lídři mohou být skvělými čtenáři, ale jsou také činorodí.
ClickUp nabízí nástroje a podporu, které pomáhají překlenout propast mezi teorií a praxí. Umožňuje vám proměnit tyto poznatky o leadershipu v hmatatelné výsledky, díky čemuž se můžete stát lídrem, ke kterému budou vaši následovníci vzhlížet a který budou chtít napodobovat.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a podívejte se, jak ClickUp funguje v praxi.