Whimsical vs. Figma: Výběr ideálního nástroje pro návrh

Pro designéry a kreativce, kteří pracují na digitálních návrzích, není nic důležitějšího než výběr správných návrhových nástrojů.
Mezi mnoha možnostmi vynikají Whimsical i Figma jako schopné nástroje pro návrh, i když jsou určeny pro různé procesy návrhu. Whimsical je oblíbený pro vytváření prvních návrhů, zatímco Figma je vynikající pro vytváření detailních uživatelských rozhraní.
Ideální nástroj zefektivní váš designový proces, podpoří spolupráci týmu a zlepší výsledky projektu.
Pokud se snažíte rozhodnout mezi Whimsical a Figma, sestavili jsme jejich funkce, ceny a příklady použití, abychom vám pomohli učinit informované rozhodnutí. Pojďme prozkoumat Whimsical vs. Figma a zjistit, který z nich nejlépe vyhovuje vašim kreativním potřebám.
Co je Whimsical?
Whimsical je vizuální pracovní prostor navržený tak, aby zjednodušil složité nápady. Je to nástroj, ve kterém ožívají vývojové diagramy, drátěné modely a myšlenkové mapy.
Whimsical v zásadě přináší jasnost do vašich nápadů. Je ideální pro brainstorming, plánování projektů a mapování strategií. Jeho síla spočívá v minimalistickém přístupu, který uživatelům umožňuje soustředit se na obsah bez rušivých vlivů.
Uživatelé milují Whimsical pro jeho intuitivní design a jednoduchost. Navíc jeho spolupráce v reálném čase umožňuje týmům pracovat společně v reálném čase i asynchronně.
Stručně řečeno, Whimsical je více než jen nástroj pro tvorbu diagramů:
- Jedná se o prostor pro spolupráci, kde se organizují, sdílejí a rozvíjejí nápady.
- Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je vhodný pro profesionály z různých oborů.
- Je to efektivní řešení pro ty, kteří ocení strukturované vizuální plánování a rychlou spolupráci.
Funkce Whimsical
Whimsical vyniká svou specializovanou sadou funkcí, přizpůsobenou pro efektivní designové procesy:
1. Vývojové diagramy
Whimsical usnadňuje komukoli vytváření vývojových diagramů pro mapování obchodních procesů a pracovních postupů. Díky řadě možností přizpůsobení mohou uživatelé vytvářet podrobné a funkční vývojové diagramy, které jsou snadno srozumitelné a upravitelné. Platforma také nabízí šablony vývojových diagramů, které vám pomohou začít.
2. Wireframes
Nástroj pro tvorbu wireframů v Whimsical je požehnáním pro designéry UI/UX. Nabízí širokou škálu šablon a prvků, které zefektivňují tvorbu rozvržení webových stránek a aplikací. Díky své uživatelské přívětivosti a široké škále prvků je oblíbeným nástrojem pro rané fáze designérské práce.
3. Myšlenkové mapy
Myšlenkové mapy Whimsical jsou neocenitelné pro brainstorming a organizování nápadů. Nabízejí flexibilní a dynamický způsob, jak zachytit a strukturovat myšlenky. To podporuje kreativitu a společné vytváření nápadů.
Navíc s Whimsical mohou na projektu spolupracovat více uživatelů v reálném čase. Jeho snadné možnosti sdílení a přehledné rozhraní pomáhají designérským týmům zefektivnit jejich práci.
Whimsical se navíc snadno integruje s jinými nástroji, což zvyšuje jeho užitečnost v rámci pracovního postupu využívajícího více nástrojů.
Sada funkcí Whimsical klade důraz na přehlednost, spolupráci a snadné použití. Díky těmto funkcím je ideální nejen pro vytváření diagramů, ale také jako komplexní platforma pro vizuální myšlení a týmovou spolupráci.
Ceny Whimsical
- Starter: Zdarma
- Pro: 12 $/editor za měsíc
- Organizace: 20 $/editor za měsíc, fakturováno ročně
Co je Figma?
Figma je oblíbený nástroj, který je obzvláště užitečný při návrhu UI/UX a prototypování. Tato cloudová platforma usnadňuje plynulý pracovní postup od návrhu po vývoj, díky čemuž se stala oblíbenou mezi profesionálními designéry.
Hlavní přitažlivost Figma spočívá v tom, jak pomáhá designérským týmům spolupracovat. Umožňuje více designérům současně pracovat na jedné desce a poskytovat aktualizace a zpětnou vazbu v reálném čase. To je neocenitelné v rychle se měnících designérských prostředích, kde záleží na týmové práci a rychlých dodacích lhůtách.
Figma je plnohodnotná sada pro vizuální design, kde se nápady společně vyvíjejí, testují a vylepšují. Hodí se jak pro startupy, tak pro velké firmy a nabízí řadu nástrojů, které vyhovují moderním projektům digitálního designu.
Figma vyniká svými robustními designovými schopnostmi, interaktivním prototypováním, vysoce kvalitními šablonami a spoluprací v reálném čase. Překlenuje propast mezi designéry a vývojáři tím, že zjednodušuje a vylepšuje pracovní postupy.
Funkce Figma
Díky komplexní sadě funkcí je Figma vynikající volbou pro návrh UI/UX a spolupráci:
1. Návrh rozhraní
Figma vyniká v oblasti UI/UX designu díky pokročilým nástrojům pro úpravu vektorů, responzivním rozvržením a rozsáhlým knihovnám komponent. Tyto funkce vám umožňují vytvářet detailní a dynamické návrhy.
2. Prototypování
Jednou z nejvýkonnějších funkcí Figma jsou její možnosti prototypování. Designéři mohou vytvářet interaktivní prototypy a hotové makety, které napodobují vzhled a funkčnost finálního produktu. Tato funkce je klíčová pro testování softwarových prototypů šablon uživateli a zajištění toho, že design splňuje očekávání uživatelů.
3. Spolupráce
Funkce Figma pro úpravy v reálném čase umožňuje více designérům pracovat na stejném projektu současně. Funkce jako komentáře, kontrola verzí a snadné sdílení z něj dělají velmi efektivní platformu.
Díky své uživatelské přívětivosti a dostupnosti jsou tyto funkce ideální volbou. Umožňují designérům vytvářet vysoce kvalitní návrhy rozhraní a prototypy.
Nástroje Figma jsou vhodné pro freelancery, středně velké designérské týmy i velké podniky.
Ceny Figma
- Starter: Navždy zdarma
- Profesionální: 15 $/uživatel za měsíc
- Organizace: 45 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: 75 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně
Whimsical vs. Figma: Porovnání funkcí
Srovnání Whimsical vs. Figma nemůže být přesné, protože oba nástroje se pyšní jedinečnými funkcemi přizpůsobenými konkrétním designovým úkolům. Porozumění jejich odlišným funkcím a schopnostem je klíčem k výběru správného nástroje pro vaše kreativní projekty.
1. Základní funkce
Whimsical
Whimsical je ideální pro vizuální vyprávění příběhů. Díky vynikajícím vývojovým diagramům, drátovým modelům a myšlenkovým mapám umožňuje tento software snadné plánování v rané fázi. Je to skvělý nástroj pro brainstormingové sezení.
Whimsical transformuje složité koncepty do křišťálově jasných vizuálních příběhů a zjednodušuje abstraktní myšlenky do organizovaných vizuálních struktur.
V praxi: Představte si marketingový tým, který brainstormuje strategii kampaně. Pomocí Whimsical rychle vytvoří diagram všech prvků procesního toku a vizuálně uspořádají nápady a strategie. Tato přehlednost pomáhá sjednotit tým a efektivně realizovat plán.
Figma
Pro miliony lidí po celém světě je Figma nepostradatelným nástrojem pro návrh UI/UX a prototypování webových stránek a mobilních aplikací. Díky nástrojům pro detailní tvorbu rozhraní a interaktivních prototypů je Figma výkonným nástrojem pro finalizaci složitých návrhových projektů.
V praxi: Představte si UI/UX designéra v technologickém startupu, který používá Figma k prototypování rozhraní své aplikace. Ve spolupráci s vývojáři a zainteresovanými stranami v reálném čase rychle iteruje návrhy a zajišťuje, aby finální produkt dokonale odpovídal potřebám uživatelů.
2. Uživatelské rozhraní a přístupnost
Whimsical
Whimsical má přehledné a intuitivní rozhraní. Je snadno ovladatelný pro začátečníky, ale zároveň dostatečně robustní pro profesionály, takže se skvěle hodí pro rychlé návrhy a koncepční práci.
Figma
Figma má komplexnější prostředí s bohatšími funkcemi. Je přizpůsobena pro zkušené designéry a podporuje sofistikované designové úkoly a podrobný vývoj projektů.
3. Spolupráce a interakce v týmu
Whimsical
Whimsical podporuje efektivní týmovou spolupráci v raných fázích návrhu. Jeho nástroje pro úpravy a zpětnou vazbu v reálném čase jsou ideální pro skupinové brainstormingy a plánování rozvržení.
Figma
Figma nabízí pokročilé funkce pro spolupráci při složitých designových projektech. Vytváří ekosystém pro spolupráci, ve kterém může více designérů pracovat společně v reálném čase.
4. Návrhové možnosti a nástroje
Whimsical
Tento nástroj zjednodušuje tvorbu základních designových prvků pro převedení propracovaných nápadů do jednoduchých vizuálních formátů, jako jsou grafy a základní wireframy.
Figma
Figma se pyšní vektorovými sítěmi, pokročilými mřížkami a dynamickými překryvy, které jsou vhodné pro vytváření detailních a responzivních návrhů.
5. Integrace s jinými platformami
Whimsical
Whimsical se hladce integruje s různými nástroji pro správu projektů, jako jsou Asana, Jira a Trello. To umožňuje soudržný pracovní postup.
Figma
Figma je známá rozsáhlými možnostmi integrace, které umožňují designovat s vývojovými a dalšími nástroji, což usnadňuje plynulý přechod od designu k vývoji. Nástroj se propojuje s platformami jako Slack, GitHub a Zeplin.
6. Ceny
Whimsical
Tento nástroj má dostupnější ceny, což je výhodné zejména pro jednotlivce a malé týmy. Celkově lze říci, že Whimsical poskytuje základní funkce pro rané fáze návrhu za přijatelnou cenu.
Figma
Figma má vyšší cenu, ale odráží také svou rozsáhlou sadu funkcí. Tento cloudový nástroj nabízí hodnotu pro větší týmy a komplexní projekty vyžadující detailní návrhářskou práci.
Po porovnání Whimsical a Figma z hlediska funkcí a použití je zřejmé, že Whimsical je ideální pro počáteční plánování a jednoduché designové úkoly, zatímco Figma je nejvhodnější pro detailní designovou práci ve spolupráci s ostatními.
Ačkoli by při výběru mezi Whimsical a Figma měly rozhodovat konkrétní požadavky vašeho projektu, nejdůležitějším faktorem by měla být složitost požadovaných technických nebo designérských dovedností a náročnost práce.
Podívejte se na tyto alternativy k Figma!
Whimsical vs. Figma na Redditu
Reddit je zlatým dolem pro nefiltrované názory a upřímné zkušenosti uživatelů s různými produkty. Whimsical a Figma vyvolaly spoustu diskusí v subredditech věnovaných designu a produktivitě.
Komunita Reddit však v diskusích, ve kterých se tyto dva nástroje porovnávají, nedospěla k jednoznačnému verdiktu. Volba mezi Whimsical a Figma často závisí na povaze projektu a velikosti týmu.
Pro rychlé společné brainstormingy a návrh v rané fázi je lepší Whimsical. Ale když se bavíme o detailním návrhu rozhraní a prototypování, je lepší Figma.
Diskuse v r/userexperience zdůrazňuje silné stránky Whimsical v oblasti lo-fi wireframingu a uživatelských toků, přičemž uznává schopnosti Figma, zejména s FigJam pro detailní aspekty designu.
Jeden uživatel Redditu, u/tebyteby, to trefně vystihl:
Whimsical má velmi robustní sadu nástrojů jak pro lo-fi wireframing, tak pro uživatelské toky. Pokud však již používáte Figma, doporučuji FigJam. Tento nástroj se bude i nadále zlepšovat a již nyní umí to, co většina ostatních nástrojů.
Z pohledu uživatele je patrná robustnost Whimsical pro počáteční fáze návrhu a slibný vývoj FigJam od Figma pro komplexnější návrhové úkoly.
Vylepšení návrhových pracovních postupů pomocí ClickUp – nejlepší alternativa
Whimsical a Figma jsou sice ve svých oblastech výkonnými nástroji, ale ClickUp se jeví jako komplexní alternativa, která překlenuje propast mezi vizuálním plánováním, detailním provedením designu a spoluprací s designérskými týmy.
Tato univerzální platforma zvyšuje produktivitu týmu. Díky integraci některých funkcí obou nástrojů nabízí ClickUp jednotné řešení pro správu projektů, spolupráci na designu a dokumentaci.
Podívejme se, jak se konkrétní funkce ClickUp liší od funkcí Whimsical a Figma a jak je doplňují.
1. ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards jsou ideální pro vizuální brainstorming a společné mapování složitých nápadů. Můžete kreslit od ruky, přidávat tvary a obrázky, psát poznámky a dokonce propojovat úkoly. Propojte více prvků a vytvořte pracovní postupy, plány a další.
ClickUp také nabízí stovky šablon, které můžete použít pro rychlý start.
2. ClickUp Design
ClickUp Design je přizpůsoben potřebám designérských týmů a nabízí prostory pro společnou práci, které usnadňují sledování projektů a integraci zpětné vazby a zlepšují celkový proces designu.
Můžete shromažďovat a sdílet designové briefy, prověřovat a komentovat makety, spravovat designové úkoly a podúkoly a sledovat pracovní vytížení a časové plány. Kromě toho vám ClickUp AI pomůže vypracovat kreativní briefy, navrhnout persony a mnoho dalšího.
ClickUp se také integruje s vašimi oblíbenými nástroji, jako jsou Miro, Slack, Figma, G Suite, Dropbox atd., takže můžete spravovat všechny své designové pracovní postupy na jednom místě.
3. ClickUp Docs
ClickUp Docs je srovnatelný s dokumentačními aspekty Figma a plánovacími prvky Whimsical a umožňuje podrobnou dokumentaci projektu, čímž zajišťuje důkladné vedení záznamů od návrhových konceptů až po dokončení projektu.
Vytvářejte a upravujte dokumenty společně, propojte je se svými pracovními postupy, sdílejte je bezpečně a přeměňte nejčastěji používané dokumenty na šablony.
Začlenění ClickUp do vašeho designového workflow doplňuje silné stránky Whimsical i Figma a zajišťuje komplexní přístup k řízení designových projektů a spolupráci týmu.
Ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/člen za měsíc
- Podnikání: 12 $/člen za měsíc
- Podnik: Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
- ClickUp AI: K dispozici v placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor
Správná volba pro vaše potřeby v oblasti designu: ClickUp
Pokud jde o digitální návrhářské nástroje, Whimsical i Figma mají své specifické silné stránky v oblasti vizuální spolupráce a návrhu rozhraní.
Whimsical vyniká v organizování a vizualizaci nápadů, což ho činí ideálním pro počáteční fáze plánování. Figma naopak nabízí pokročilé funkce pro detailní návrh UI/UX a prototypování, což je vhodné pro detailní návrhářskou práci.
Vaše volba mezi Whimsical a Figma bude záviset na potřebách vašeho projektu a pracovním postupu vašeho týmu.
ClickUp je komplexní alternativou k samostatným řešením, jako jsou Figma a Whimsical. Jedná se o vynikající platformu pro zefektivnění designových pracovních postupů díky nástrojům pro spolupráci, funkcím pro plánování projektů, automatizaci pracovních postupů a možnostem sledování.
ClickUp kombinuje aspekty Whimsical a Figma s dalšími funkcemi pro správu projektů. Nabízí brainstorming a spolupráci v reálném čase podobně jako Whimsical a strukturovaný přístup k řízení designových projektů, podobně jako detailní pracovní postupy Figma.
Pokud hledáte komplexní řešení, které splní všechny vaše potřeby v oblasti designu a správy na jedné platformě, zvolte ClickUp. Jste připraveni posunout správu svých designových projektů na vyšší úroveň? Začněte s ClickUp ještě dnes.