Lockeova teorie motivace založená na stanovování cílů

Stanovování cílů je činnost, kterou pravidelně provádíme v osobním i profesním životě. Často je provázena obavami, že svých cílů nedosáhneme. Klíčem k úspěchu je zdokonalit proces stanovování cílů a stanovit si náročné, ale dosažitelné cíle.
Realistické, dosažitelné cíle se snáze plní. Pokud ne, poskytnou nám cennou lekci o vlastní účinnosti.
Lockeova teorie stanovování cílů je starodávný rámec, který nás učí, jak stanovit konkrétní cíle – pro sebe nebo pro členy svého týmu.
Pokud chcete zlepšit své schopnosti v oblasti stanovování cílů, je tento článek určen právě vám. Podrobněji se zaměříme na Lockeův rámec pro stanovování cílů, jeho principy a na to, jak využít teorii stanovování cílů ve vaší organizaci.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Lockeova teorie stanovování cílů, publikovaná v roce 1968, uvádí, že konkrétní, jasné a náročné cíle motivují zaměstnance účinněji než cíle vágní.
- Tato teorie je založena na pěti principech: jasnosti, výzvě, odhodlání, zpětné vazbě a složitosti.
- Jasné cíle by měly zahrnovat konkrétní metriky a časové rámce, aby se snížilo riziko nedorozumění a zlepšil výkon.
- Náročné cíle dávají zaměstnancům pocit, že jsou ceněni, ale musí být vyváženy složitostí úkolů, aby se zabránilo jejich přetížení.
- Závazek k cílům je zásadní! Zaměstnanci musí cíle pochopit a souhlasit s nimi, aby byli motivováni k jejich dosažení.
- Pravidelná zpětná vazba je nezbytná, aby zaměstnanci zůstali na správné cestě a zlepšovali své výkony. K tomu se perfektně hodí rámec SMART (konkrétní, měřitelný, dosažitelný, realistický, časově ohraničený).
- ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je dokonalým nástrojem pro implementaci Lockeovy teorie stanovování cílů. Funkce jako sledovatelné cíle, bezplatné šablony pro stanovování cílů a nástroje pro spolupráci založené na umělé inteligenci vám pomohou dosáhnout vašich cílů rychleji a efektivněji.
Co je teorie stanovování cílů?
Dr. Edwin A. Locke publikoval v roce 1968 teorii motivace založenou na stanovování cílů, která vycházela z jeho výzkumu v této oblasti.
Teorie stanovování cílů, známá také jako „teorie motivace stanovováním cílů“, tvrdí, že konkrétní, jasné a náročné cíle motivují zaměstnance a zlepšují jejich sebevědomí více než obecné, vágní cíle. Když jsou zaměstnanci motivovaní, je větší pravděpodobnost, že dosáhnou náročných cílů, což vede k lepším výkonům.
Teorie stanovování cílů vytváří vztah mezi procesem stanovování cílů a motivací k plnění úkolů. Jako manažer, když pochopíte podstatu Lockeovy prakticky užitečné teorie pro dosahování cílů, můžete stanovit realizovatelné týmové cíle zaměřené na cíle týmu a zlepšit své osobní stanovování cílů.
📽️ Bonus Watch: Podívejte se na tento vizuální návod, jak si stanovit profesní cíle a posunout se v kariéře vpřed!
Lockeových 5 principů stanovování cílů
Základy Lockeovy teorie motivace založené na stanovování cílů tvoří pět principů – jasnost, výzva, odhodlání, zpětná vazba a komplexnost.
Tyto zásady pomáhají manažerům dosáhnout cílů organizace a zlepšit sebevědomí a vnitřní motivaci zaměstnanců.
Jasnost
Podle teorie stanovování cílů by stanovení jasných a konkrétních cílů projektu pro vaše zaměstnance znamenalo méně prostoru pro nedorozumění a více možností pro vyšší výkon.
Jasný cíl je realizovatelný a vysvětluje zaměstnancům, co je třeba udělat. Zaměstnanci jsou motivováni k dosažení těchto cílů.
Například „Vytvořit obsahovou strategii pro webové stránky“ není explicitním cílem, protože nespecifikuje žádné metriky, časové rámce ani účel cíle. Explicitnějším cílem je „Vytvořit obsahovou strategii pro webové stránky X s cílem dosáhnout 100 000 návštěvníků během následujících 90 dnů“.
Tento cíl výslovně uvádí název webové stránky, účel a časový rámec. Jednoduchým měřítkem pro manažera je sledování plnění úkolů zaměstnancem na konci 90 dnů.
Aby byl cíl jasný, nezapomeňte přidat:
- Metriky a časové osy pro každý cíl, abyste mohli sledovat pokrok
- Povzbuzujte zaměstnance, aby kladli otázky, aby měli jasnou představu o cíli.
Alternativně můžete vyzkoušet ClickUp Brain, který vám pomůže proměnit vágní, otevřené cíle v konkrétní cíle orientované na výsledky.
Výzva
Teorie stanovování cílů říká, že byste měli pro svůj tým stanovit náročné cíle. Náročný obchodní cíl jim dá pocit, že jsou ceněni, a zvýší jejich motivaci k plnění úkolů. Náročné cíle také zlepšují stanovování osobních cílů.
Když si stanovíte konkrétní a náročné cíle pro složité úkoly, budete se pravděpodobně více snažit je dosáhnout.
Například náročným cílem pro zkušeného manažera produktového marketingu by mohlo být „Vytvoření interaktivní produktové ukázky pro prodejní tým, která mu pomůže rychle a snadno vysvětlit vlastnosti produktu“.
Aby byly vaše profesní cíle náročné, položte si tyto otázky:
- Je cíl v souladu s profesním pokrokem a pracovním výkonem zaměstnance za poslední tři měsíce?
- Je cíl dostatečně ambiciózní, aby zlepšil sebevědomí zaměstnance, nebo je příliš snadný?
- Co můžete udělat, abyste motivovali zaměstnance k dosažení tohoto cíle? Měla by existovat nějaká pobídka? Pokud ano, jaká?
- Jak plánujete poskytovat vhodnou zpětnou vazbu ohledně pokroku v plnění úkolů?
Závazek
Teorie stanovování cílů říká, že zaměstnanec musí být v souladu s cílem, který pro něj stanovíte, což se také nazývá závazek k cíli. Pokud s vámi ohledně cíle souhlasí, pravděpodobně se mu podaří ho dosáhnout.
Aby bylo zajištěno dodržování cílů:
- Vysvětlete význam cíle a důvod, proč jste jej zaměstnancům přidělili.
- Zeptejte se jich, zda věří, že daný cíl zlepší jejich sebevědomí, a povzbuďte je, aby kladli otázky.
- Při stanovování cílů zapojte do procesu zaměstnance, aby pochopili význam daného cíle.
- Nabídněte pobídku nebo odměnu za dosažení cíle, abyste motivovali zaměstnance k dosažení cíle.
Zpětná vazba
Podle teorie stanovování cílů nestačí stanovit cíle, přidělit je zaměstnancům, sednout si a relaxovat.
Jako manažer jste zodpovědní za pravidelnou komunikaci s členy svého týmu, kontrolu jejich pokroku, sdílení podrobné zpětné vazby v každé fázi a pomoc při hledání jejich místa v organizačním chování.
Stanovte činnosti relevantní pro daný cíl a mechanismus zpětné vazby, abyste motivovali zaměstnance, sdělili jim dopad dosažení cíle na celkové podnikání a nasměrovali je k vyšším výkonům. Vaše zpětná vazba pomůže zaměstnancům pokročit a dosáhnout cíle.
Jak vytvořit spolehlivý proces sdílení zpětné vazby:
- Organizujte každý týden individuální hovory se členy svého týmu, abyste zkontrolovali jejich úroveň sebeúčinnosti.
- Používejte nástroj pro zpětnou vazbu nebo interaktivní dokument k pravidelnému zaznamenávání zpětné vazby a pokroku.
- Vytvořte časový plán pro sdílení zpětné vazby ke každému úkolu a stanovte priority podle požadavků.
- Vyhněte se negativní zpětné vazbě u složitých cílů. Místo toho se snažte pochopit, co se pokazilo, a stanovte nápravná opatření pro udržení motivace zaměstnanců a pozitivních emocí.
Složitost
Zatímco zaměstnanci oceňují náročné cíle, manažeři musí najít rovnováhu mezi prvky „výzvy“ a „složitosti úkolu“. Ve své teorii stanovování cílů Locke zmiňuje, že příliš složitý cíl může zaměstnance přetížit a snížit jejich sebevědomí.
To povede ke snížení šance na dosažení cíle. Přiřaďte cíle odpovídající odborným znalostem a dovednostem zaměstnanců nebo rozdělte složitý úkol na několik menších úkolů, aby získali důvěru ve své schopnosti a dosáhli cílů.
Položte si tyto otázky, abyste se ujistili, že váš cíl není příliš složitý:
- Jaká je obtížnost cíle? Je příliš snadný, obtížný nebo někde mezi tím?
- Prováděl zaměstnanec podobné úkoly již dříve?
- Potřebuje zaměstnanec pomoc mentora?
Příklad teorie stanovování cílů z praxe
Pojďme si vysvětlit koncept teorie stanovování cílů na příkladu z reálného života.
Zaškolení nového zaměstnance
Když noví zaměstnanci nastupují do organizace, jsou nadšení, že mohou začít novou cestu a najít své místo v chování organizace. Je odpovědností zaměstnavatele nebo manažera stanovit vhodné cíle, které zvýší jejich sebevědomí a pomohou jim úspěšně dosáhnout jejich produktivních cílů.
V mnoha organizacích je běžnou praxí poskytnout zaměstnancům 30 až 60 dní (v některých případech i více) na „zabydlení se“, než jim budou přiděleny smysluplné úkoly. Během tohoto období manažeři žádají zaměstnance, aby si prostudovali stávající zdroje a dokumentaci, aby pochopili své budoucí povinnosti.
I když se jedná o osvědčenou praxi, někdy to demotivuje zaměstnance a snižuje jejich spokojenost v práci. Zkušenostní učení je skvělý proces učení, manažeři by však měli změnit svůj pohled na řízení a začlenit praktičtější způsoby zapojení zaměstnanců.
Například nahraďte vágní prodejní cíle, jako je „Přečíst celou příručku prodeje“, cílem „Přečíst kapitolu o generování potenciálních zákazníků v příručce prodeje do pěti dnů a zapsat si své konkrétní připomínky k našemu současnému procesu vyhledávání potenciálních zákazníků“.
Zatímco konkrétní a náročné cíle motivují zaměstnance k prostudování prodejní příručky, druhý cíl splňuje teorii stanovování cílů.
- Určuje, kterou kapitolu si přečíst, jak dlouho to bude trvat a jaký úkol následně splnit.
- Druhý cíl je vyzývá, aby se podělili o svůj názor na současný proces vyhledávání nových zákazníků.
V souladu s teorií stanovování cílů se ujistěte, že zaměstnanec je odhodlán cíl splnit a že úkol není příliš složitý. Měl by existovat spolehlivý systém zpětné vazby, aby manažer mohl sdílet své hodnocení přiděleného úkolu po jeho dokončení.
Výhody
Naplánujte si realizovatelný plán, jak zlepšit orientaci na cíle
Teorie stanovování cílů jasně ukazuje, čeho je třeba dosáhnout, jak toho dosáhnout a jak měřit výkonnost úkolů. Jasný plán pomáhá zaměstnancům plánovat náročné úkoly a udržovat organizační chování a manažerům sledovat pokrok jejich týmu.
Zůstaňte motivovaní a zlepšujte výkonnost úkolů
Teorie stanovování cílů podporuje budování motivace. Cílem této teorie je, aby se zaměstnanci cítili oceněni tím, že jim budou přiděleny smysluplné cíle.
Dodržujte termíny
Teorie motivace amerického psychologa Lockeho se zaměřuje na stanovení měřitelných cílů s cílem zlepšit výkonnost lidí a zajistit orientaci na cíle. Stanovením klíčových metrik, jako je časová délka, při stanovení cílů SMART manažeři zajistí, že úkoly budou splněny v předem stanovených lhůtách.
Nevýhody
Vytváří příliš velký tlak a často zaměstnance přetěžuje
Ačkoli teorie stanovování cílů předpokládá, že náročné cíle motivují tým, není tomu tak vždy. Někdy komplikovaný cíl, konflikt cílů nebo obecně definovaný náročný cíl vytváří na zaměstnance psychický tlak, který je přetěžuje a brání jim v dosažení cíle.
Nereálné cíle vedou k nedorozuměním a nespokojenosti
Mezi výzvou a složitostí úkolu je tenká hranice. Zatímco teorie stanovování cílů vyžaduje najít rovnováhu, zaměstnavatelé často tuto hranici překračují a stanovují nereálné cíle, které nejsou dosažitelné. Výsledkem je nedorozumění se zaměstnanci, nespokojenost, snížení pracovního výkonu a dopad na duševní pohodu dané osoby.
Zaměstnanci jsou často v pokušení přijmout neetické chování, aby dosáhli svých cílů.
Když jsou zaměstnanci nuceni dosahovat nereálných, nejasných cílů, vede je to k neetickému jednání a odvádí je od orientace na cíl. Mohou se pokoušet o pochybné aktivity a dostávat se do nezdravých sporů se svými kolegy, aby dosáhli těchto „náročných cílů“. To vše může mít negativní vliv na jejich duševní zdraví a chování v organizaci.
Aplikace stanovování cílů na pracovišti: osvědčené postupy pro zvýšení motivace zaměstnanců a zlepšení výkonu úkolů
Definujte, čeho se snažíte dosáhnout.
Při stanovování cílů týmu jasně sdělte, čeho chcete dosáhnout.
Například chcete, aby se vaši zaměstnanci naučili používat software pro stanovování cílů. Definujte, proč chcete, aby se tento software naučili používat. Pokud je cílem vaší organizace zvýšit efektivitu a zefektivnit řízení projektů, dejte jim vědět, že tento software jim pomůže zlepšit jejich dovednosti v oblasti řízení projektů.
Když jsou vaši zaměstnanci přesvědčeni, že jejich cíle jsou v souladu s nastavením vaší organizace, je snazší získat jejich podporu. Podpora zaměstnanců je pro úspěch teorie stanovování cílů zásadní.
Udělejte ze stanovování cílů společný proces
Jakmile definujete své cíle, sdílejte svou vizi s týmem nebo zaměstnanci. Zeptejte se jich, co potřebují k dosažení těchto cílů, a vybavte je tak, aby je mohli splnit.
Udělejte ze stanovování cílů oboustranný proces a požádejte ostatní o jejich názor. Zajistěte, aby všichni znali výkonnost organizace a věděli, co se od nich očekává.
Jako manažer zajistěte, aby tyto cíle byly v souladu s jejich osobními cíli, aby se mohli plně věnovat jejich dosažení.
Například obchodní zástupci, kteří se chtějí stát obchodními manažery, by se měli naučit, jak pomocí umělé inteligence psát lepší studené e-maily. To je v souladu s jejich vlastními cíli stát se obchodním manažerem a s vašimi cíli povýšit obchodní zástupce na manažery na základě následných výkonů namísto najímání nových manažerů.
Profesionální tip: Cíle by měly být časově ohraničené. Jinak se budou táhnout do nekonečna. Například v prvním čtvrtletí roku 2024 chcete, aby se všichni obchodní zástupci naučili používat ChatGPT k psaní lepších studené e-maily.
Využijte rámec pro stanovení cílů SMART.
Ať už jde o osobní nebo profesní cíle, rámec SMART vám pomůže vytvořit realistický cíl s jasným časovým harmonogramem a identifikovat nesplněné cíle.
Vaše cíle by měly být:
- Konkrétní
- Měřitelné
- Dosažitelné
- Realistické
- Časově ohraničené
Upravujte je podle potřeby.
Pravdou je, že cíle by měly být flexibilní. Pokud je cíl příliš ambiciózní nebo časový harmonogram nereálný, buďte flexibilní a cíl podle potřeby upravte.
Efektivní aplikace teorie stanovování cílů na vašem pracovišti pomocí ClickUp
Ačkoli Lockeova teorie stanovování cílů pomáhá týmům zlepšit jejich výkonnost, musíte cíle přizpůsobit dynamice vaší organizace.
ClickUp je speciálně navržen, aby vám v tom pomohl.
Zde je návod, jak na to.
Krok 1: Vytvořte sledovatelné cíle
Pomocí ClickUp Goals propojte své cíle s cíli vaší práce/týmu, sledujte pokrok a spravujte všechny své cíle na jednom místě.
Rozdělte velké a složité úkoly na menší cíle, roztřiďte je do kategorií a přiřaďte je členům týmu s odpovídajícími odbornými znalostmi.
Krok 2: Použijte šablony pro stanovení cílů k zefektivnění procesu
Neztrácejte čas vytvářením procesů stanovování cílů od nuly. Místo toho použijte šablony pro stanovování cílů ClickUp, abyste mohli rychle začít.
Mezi nejčastěji používané šablony patří:
Šablona SMART Goals od ClickUp organizuje cíle do přehledného systému, který podporuje vaše denní, měsíční a roční stanovování cílů. Šablona vizualizuje pokrok, aby všichni zůstali motivovaní. Ať už spouštíte novou produktovou řadu nebo projekt, tato šablona zajistí, že váš tým zůstane soustředěný a na správné cestě.
Šablona Goals Signals Measures od ClickUp definuje cíle, signály a opatření pro jasné pochopení úspěchu. Díky automatickým oznámením mohou manažeři sledovat pokrok v plnění cílů a prioritizovat úkoly na základě jejich dopadu.
Tato šablona vám umožňuje shromažďovat data pro identifikované signály, jako je výkonnost týmu, osobní cíle a další informace relevantní pro váš výkonnostní vztah.
Pomocí šablony OKR a cílů společnosti ClickUp můžete organizovat své cíle na vysoké úrovni, specifikovat kritéria úspěchu pro každý z nich, vyvinout proces stanovování cílů a sledovat pokrok v plnění cílů za určité období.
Bonus: Spravujte všechny dokumenty týkající se stanovování cílů na jednom místě, ve sdílené zabezpečené složce, abyste mohli sledovat své OKR během sprintu a spravovat individuální scorecardy zaměstnanců, což usnadní procesy lidského rozhodování.
ClickUp vám pomůže dosáhnout úspěchu při stanovování cílů
Pokud se potýkáte s následujícími problémy:
- Stanovení cílů SMART
- Přiřaďte je členům týmu a sledujte jejich pokrok.
- Definujte a měřte výkonnost jednotlivců a týmů na základě předem stanovených metrik.
S ClickUp máte k dispozici aplikaci pro stanovování cílů, která celý proces zefektivní.
ClickUp je efektivní nástroj, který vašim zaměstnancům pomůže dosáhnout přístupu k stanovování cílů, který odpovídá psychologii vaší organizace.
Klíčové vlastnosti, díky kterým je ClickUp nejlepším nástrojem pro implementaci a sledování náročných cílů a závazků, jsou:
- Použijte ClickUp Whiteboard jako svého partnera pro brainstorming při stanovování cílů týmu a organizace a udělejte z toho společnou aktivitu.
- Využijte ClickUp Goals ke sledování práce podle strategie s měřitelnými cíli.
- ClickUp Tasks rozdělí vaše projekty na přizpůsobené úkoly pro úspěšné stanovení cílů.
- Využijte předem připravené šablony pro stanovení cílů a ušetřete si tak namáhavou práci s vytvářením rámce pro stanovení cílů od nuly.
- ClickUp AI vám poslouží jako partner pro brainstorming a vyplní podrobnosti do šablon, aby vám ušetřil čas.
