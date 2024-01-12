10 nejlepších knih o produktovém managementu pro produktové manažery v roce 2025

Vytvořit produkt, který lidem skutečně pomáhá a prakticky se prodává sám, je velmi obtížné.
Bez ohledu na úroveň vašich dovedností se vždy můžete zlepšovat. I pro ty nejzkušenější produktové manažery přináší každý den nové příležitosti k učení.
Navzdory všem informacím dostupným online nic se nevyrovná moudrosti, kterou najdete v dobré knize. Učte se ze zkušeností těch, kteří tím již prošli.
Sestavili jsme seznam skvělých knih, které vám pomohou posunout vaše dovednosti v oblasti produktového managementu na vyšší úroveň. Tyto knihy poskytují poznatky, strategie a podstatné rady pro reálný a náročný svět produktového managementu.
Pojďme se na ně podívat.
10 nejlepších knih o produktovém managementu pro produktové manažery
Knihy o produktovém managementu
1. Hooked: How to Build Habit-Forming Products (Jak vytvořit produkty, které si uživatelé zamilují) od Nira Eyala
O knize
- Autor: Nir Eyal
- Rok vydání: 2013
- Odhadovaná doba čtení: 7,1 hodiny
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Počet stran: 256
- Hodnocení: 4,1/5 (Goodreads) 4,5/5 (Amazon)
Podle Nira Eyala nestačí k vytvoření úspěšného podniku, jako je Google nebo Facebook, pouze marketing. K tomu musíte zajistit, aby se vaše produkty staly součástí každodenního života lidí.
Cílem je, aby byli tak nadšení, že za určitých okolností bude používání vašeho produktu první věcí, po které budou toužit.
Existuje čtyřkrokový model háčku, který běží v smyčce.
- Spouštěč
- Akce
- Variabilní odměna
- Investice
Nir pečlivě vysvětluje, jak emoce vyvolávají akci, když jsou spuštěny externě nebo interně. To je okamžik, kdy chcete, aby lidé používali váš produkt. Model Hook pomáhá společnostem podpořit chování zákazníků bez nákladných marketingových kampaní.
Následně musí vyvolat produkci dopaminu, díky čemuž si uživatelé zamilují to, co používají. Když k tomu dojde, ochotně investují svůj čas, peníze, úsilí nebo sociální kapitál do vašeho podnikání, čímž automaticky zvyšují jeho hodnotu.
Nir používá rámce jako Manipulation Matrix a Habit Testing Process pro správu produktů a vývoj nápadů, které pomáhají zaujmout lidi pro váš produkt.
„Aby se změnilo chování, musí produkty zajistit, že uživatel má pocit, že má vše pod kontrolou. Lidé musí chtít službu používat, ne mít pocit, že musí.“
„Aby se změnilo chování, musí produkty zajistit, že uživatel má pocit, že má vše pod kontrolou. Lidé musí chtít službu používat, ne mít pocit, že musí.“
Hlavní body knihy Hooked
- Jakmile bude váš produkt připraven, použijte testování návyků, abyste odhalili věrné uživatele a zjistili, které funkce produktu mohou vytvářet návyky.
- Pokud budete pečlivě sledovat své vlastní jednání, můžete získat nové poznatky a příležitosti k vytváření produktů, které si uživatelé oblíbí, a vytvářet skutečnou hodnotu.
- Zbavte své zákazníky nežádoucích návyků úpravou spouštěčů, akcí, odměn nebo investic pro udržitelný růst vašeho podnikání.
Co říkají čtenáři
„Tato kniha byla vynikající četbou pro rozvoj kariéry. Obsahuje mnoho důležitých informací o roli produktového manažera v technologickém odvětví. Autor je zjevným odborníkem na témata prezentovaná v knize. Kniha se snadno čte a obsahuje příklady z reálného světa s nejlepšími technologickými produkty a společnostmi. Rozhodně doporučuji všem, kteří se chtějí stát součástí produktového týmu.“
2. Inspired: How to Create Tech Products Customers Love (Inspirováno: Jak vytvářet technologické produkty, které zákazníci milují) od Martyho Cagana
O knize
- Autor: Marty Cagan
- Počet stran: 368
- Rok vydání: 2008
- Odhadovaná doba čtení: 10,2 hodiny
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Hodnocení: 4,24/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)
Marty Cagan je partnerem Silicon Valley Product Group a bývalým vedoucím pracovníkem společností eBay, AOL a Netscape. Jeho kniha Inspired nabízí postřehy o vytváření produktů zaměřených na zákazníka s praktickými radami a příklady z reálného světa pro vedoucí pracovníky v oblasti produktů.
Marty se zabývá tématy, jako je porozumění potřebám zákazníků, vize produktu, efektivní týmová práce a principy úspěšného produktového managementu. Zabývá se také agilními metodikami, jako je iterativní vývoj a schopnost reagovat na změny, které vedou k lepšímu vývoji produktů.
První vydání knihy Inspired vyšlo před více než deseti lety.
Autor poukazuje na problémy s obvyklým způsobem, jakým většina týmů pracuje na vývoji produktů.
Říká, že skutečné produkty jsou o výsledcích. Vysvětlil, jak efektivní týmy produktového managementu řeší rizika, společně definují produkt a poskytují řešení základních problémů pro dosažení lepších výsledků.
„Vaše odvětví se navíc neustále mění a my musíme vytvářet produkty pro trh, jaký bude zítra, nikoli pro trh, jaký byl včera.“
„Vaše odvětví se navíc neustále mění a my musíme vytvářet produkty pro trh, jaký bude zítra, ne jaký byl včera.“
Inspirativní klíčové poznatky
- Data by měla informovat, ne diktovat. Využijte data jako vodítko při rozhodování, ale vyvažte je intuicí a kvalitativními poznatky.
- Ujistěte se, že vaše nápady fungují, a vyzkoušejte je na skutečných zákaznících v oblasti projektového managementu.
- Jedná se o praktického průvodce, který podporuje myšlení založené na neustálém objevování, experimentování a učení se v průběhu celého procesu vývoje produktu.
Co říkají čtenáři
„Líbilo se mi úplně všechno! Obsah, podání i pravda, která za tím stojí. Absolutní nutnost pro všechny, kdo se zabývají produkty!!“
3. Escaping the Build Trap: How Effective Product Management Creates Real Value (Jak efektivní produktový management vytváří skutečnou hodnotu) od Melissy Perri
O knize
- Autor: Melissa Perri
- Počet stran: 197
- Rok vydání: 2018
- Odhadovaná doba čtení: 5,5 hodiny
- Doporučená úroveň: začátečník–mírně pokročilý
- Hodnocení: 4,31/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)
Melissa Perri vysvětluje, jak vytváření produktů zaměřených na zákazníka brání společnostem upadnout do „pastí vývoje“.
Říká, že k odškrtnutí seznamu úkolů nepotřebujete více funkcí ani lepší plán. Místo toho se soustřeďte na vybudování pevných základů tím, že pochopíte, jak komunikovat a spolupracovat v rámci firemní struktury.
Podle Melissy jsou produktoví manažeři zodpovědní za porozumění problémům, přáním a potřebám zákazníků. Zdůrazňuje role a odpovědnosti produktového manažera.
Aby popsala, co dělá dobrého produktového manažera, Melissa jej porovnává s charakteristikami špatného produktového manažera.
Hlavní body knihy „Escaping the Build Trap“ (Jak uniknout pasti vývoje)
- Produktové týmy by měly vyvažovat rychlost a strategické myšlení, aby se vyhnuly „pastí vývoje“.
- Upřednostňujte vytváření produktů, které skutečně přinášejí přidanou hodnotu.
- Vytvořte si neustálou zpětnou vazbu od zákazníků, abyste zajistili, že váš produkt zůstane relevantní.
Co říkají čtenáři
„Jako produktový manažer s končící smlouvou, který v současné době pracuje v programovém managementu ve společnosti Amazon, mi tato kniha poskytla skvělý pohled, který mi pomohl změnit moje myšlení ohledně výstupů a výsledků.“
4. Produktem řízený růst: Jak vytvořit produkt, který se prodává sám, Wes Bush
O knize
- Autor: Wes Bush
- Počet stran: 278
- Rok vydání: 2019
- Odhadovaná doba čtení: 7,8 hodin
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Hodnocení: 4,12/5 (Goodreads) 4,4/5 (Amazon)
Wes Bush se zaměřuje na vytváření produktových strategií, které mění tradiční přístupy společností k vývoji produktů a prodeji.
Kniha pojednává o růstu založeném na produktech, kdy se produkt stává hlavním hnacím motorem prodeje. Autor v ní sdílí praktické poznatky pro vytváření produktů, které splňují potřeby uživatelů a prodávají se samy.
Jedná se o chytrý přístup, který šetří peníze a úsilí potřebné k uvedení produktu na trh.
Wes také diskutuje o rámci MOAT:
- Tržní strategie
- Podmínky na moři
- Cílová skupina
- Doba návratnosti investice
Říká, že bezplatná zkušební verze nebo freemium je skvělá obchodní strategie pro uvedení produktu na trh. Lidé mohou produkt používat zdarma; pokud se jim zalíbí, rádi za něj zaplatí.
„Společnosti zaměřené na produkty obrací tradiční model prodeje naruby. Namísto toho, aby pomáhaly kupujícím projít dlouhým a zdlouhavým prodejním cyklem, dávají jim „klíče“ ke svým produktům. Společnost se pak soustředí na to, aby kupujícím pomohla zlepšit jejich život. Přechod na placený tarif se tak stává samozřejmostí.“
„Společnosti zaměřené na produkty obrací tradiční model prodeje naruby. Namísto toho, aby pomáhaly kupujícím projít dlouhým a zdlouhavým prodejním cyklem, dávají jim „klíče“ ke svým produktům. Společnost se pak soustředí na to, aby kupujícím pomohla zlepšit jejich život. Přechod na placený tarif se tak stává samozřejmostí.“
Klíčové body růstu založeného na produktech
- Využijte freemium modely k přilákání zákazníků
- Navrhněte svůj produkt tak, aby podporoval sdílení a organicky přilákal nové uživatele, což povede k obchodnímu úspěchu.
- Navrhujte a vytvářejte produkty se zaměřením na potřeby a zkušenosti lidí.
Co říkají čtenáři
„Pokud provozujete společnost SaaS, ať už B2C nebo B2B, udělejte krok zpět a přečtěte si tuto knihu. Po jejím přečtení se vám taktiky budou zdát zcela zřejmé, ale jsou podány tak inspirativním a motivujícím způsobem. Přestaňte číst recenze a kupte si ji hned teď.“
5. Crossing the Chasm: Marketing and Selling Technology Projects to Mainstream Customers (Překlenutí propasti: marketing a prodej technologických projektů mainstreamovým zákazníkům) od Geoffreyho A. Moora
O knize
- Autor: Geoffrey A. Moore
- Počet stran: 227
- Rok vydání: 2006
- Odhadovaná doba čtení: 8,1 hodiny
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Hodnocení: 4,01/5 (Goodreads) 4,3/5 (Amazon)
Kniha Crossing the Chasm (Překročit propast), vydaná v roce 2006, je zajímavým dílem, které obsahuje komplexního průvodce inteligentním marketingem a flexibilitou ve světle změn.
V této knize Moore hovoří o propasti, přechodovém bodu nových technologických produktů. Jedná se o propast představující výzvu přechodu od prvních uživatelů (lidí, kteří rádi zkoušejí nové technologie) k větším a mainstreamovým zákazníkům.
Podle autora probíhá proces přijímání nových technologií v 5 fázích:
- Technologičtí nadšenci: Ti, kteří chtějí mít nejnovější technologie dříve než kdokoli jiný.
- Vizionáři: Ti, kteří touží po konkurenční výhodě, kterou jim poskytnou nové technologie uváděné na trh technologickými společnostmi.
- Pragmatici: Ti, kteří nehledají velké změny. Pragmatici jsou pro technologické společnosti velmi loajálními zákazníky, proto je nezbytné získat jejich souhlas.
- Konzervativci: Ti, kteří jsou podezřívaví vůči technologickým společnostem a preferují jednoduché, vysoce kvalitní a levné produkty bez zbytečných komplikací.
- Skeptici: Tvoří malou skupinu, která je odolná vůči novým technologiím. Skeptici mohou poskytnout cennou zpětnou vazbu o tom, v čem váš produkt nesplňuje jejich očekávání.
„Hlavním cílem společnosti při překonávání propasti je zajistit si distribuční kanál na hlavním trhu, který bude vyhovovat pragmatickým zákazníkům. Tento cíl je důležitější než tržby, zisky, tisková publicita a dokonce i spokojenost zákazníků. Všechny ostatní faktory lze vyřešit později – ale pouze pokud je distribuční kanál zaveden.“
„Hlavním cílem společnosti při překonávání propasti je zajistit distribuční kanál na mainstreamovém trhu, který bude vyhovovat pragmatickým zákazníkům. Tento cíl je důležitější než tržby, zisky, tisková publicita a dokonce i spokojenost zákazníků. Všechny ostatní faktory lze vyřešit později – ale pouze pokud je distribuční kanál zaveden.“
Klíčové body knihy Crossing the Chasm
- Prezentujte svou technologii jako lídr na trhu, který je připraven změnit život vašich zákazníků.
- Váš produkt by měl být kompletním řešením, ne jen provizorním opravou.
- Vytvořte jasné sdělení, abyste porozuměli konkrétním obavám svých cílových zákazníků.
Co říkají čtenáři
„Tuto knihu několikrát zmínil Seth Godin a já nyní chápu, proč je tak důležitá. Obsahuje rozsáhlý behaviorální rámec a taktické kroky k získání a udržení zákazníků. Tato kniha vás vybaví vším, co potřebujete, abyste se stali skvělými marketéry.“
Inspirativní knihy pro produktové manažery
6. The Influential Product Manager od Kena Sandyho
O knize
- Autor: Ken Sandy
- Počet stran: 384
- Rok vydání: 2020
- Odhadovaná doba čtení: 10,7 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Hodnocení: 4,17/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)
The Influential Product Manager je přátelský průvodce plný praktických tipů a strategií, které pomáhají produktovým manažerům dosáhnout skutečných změn ve svých společnostech.
V této knize Ken tvrdí, že nejdůležitějšími faktory v podnikání jsou budování zaměření a dopadu. Zdůrazňuje hodnotu zpětné vazby a její roli při zlepšování celkové kvality produktů.
Ken hovoří o důležitosti budování silných partnerství mezi produktovými manažery a ostatními odděleními. Využívá své praktické zkušenosti, aby pomohl produktovým manažerům stát se efektivními organizačními lídry a vytvářet úspěšné produkty pro jejich cílový trh.
„Produktoví manažeři se zabývají problémy (proč a co) a inženýři řeší řešení (jak a kdy) – ale pouze díky spolupráci můžete vyvinout a realizovat ty nejlepší nápady.“
„Produktoví manažeři se zabývají problémy (proč a co), zatímco inženýři se zabývají řešeními (jak a kdy) – ale pouze díky spolupráci můžete vyvinout a realizovat ty nejlepší nápady.“
Klíčové poznatky z knihy The Influential Product Manager
- Sdělte svou vizi a strategii týkající se produktů zainteresovaným stranám a členům týmu.
- Vážíme si zpětné vazby od zákazníků, abychom mohli neustále vylepšovat naše produkty.
- Vytvořte si plán pro strukturování svého kariérního růstu.
Co říkají čtenáři
„V reálném čase nikdo nepodléhá přímo produktovým manažerům. Pouze prostřednictvím vlivu můžeme spolupracovat a dodávat vysoce kvalitní produkty. Tato kniha poskytla skvělé poznatky o tom, jak vést produktový tým a uvádět na trh technologické produkty.“
7. Decode and Conquer od Lewise C. Lina
O knize
- Autor: Lewis C. Lin
- Počet stran: 216
- Rok vydání: 2022
- Odhadovaná doba čtení: 6 hodin
- Doporučená úroveň: Začátečník
- Hodnocení: 4,08/5 (Goodreads) 4,4/5 (Amazon)
Kniha Decode and Conquer je pro vás, pokud hledáte způsoby, jak uspět při pohovorech na pozici produktového manažera. Kniha pojednává o praktických radách, co dělat a nedělat během pohovoru.
Autor zdůrazňuje důležitost porozumění a zvládnutí procesu pohovoru pomocí několika scénářů z reálného života, abyste pochopili teoretické pojmy a získali sebevědomí a dovednosti potřebné k vyniknutí v konkurenčním světě produktového managementu.
Považujte tuto knihu za sadu nástrojů pro produktový management. Autor nejprve poskytuje solidní úvod do filozofie produktového managementu a přístupů k pohovorům s využitím vlastních rámců. Rovněž rozebírá, co hledají personalisté, proč to hledají a jak se na to připravit.
Rozluštěte a ovládněte klíčové poznatky
- Metoda STAR (Situation, Task, Action, and Result) je skvělým nástrojem pro přizpůsobení produktu trhu a vytvoření produktů zaměřených na zákazníka.
- Aspirující produktoví manažeři by si měli osvěžit své technické dovednosti – algoritmy a datové struktury –, aby uspěli v technických pohovorech.
- Promluvte si s profesionály ve vašem oboru a dozvíte se více o společnostech a pracovních příležitostech.
Co říkají čtenáři
„Koupil jsem si tuto knihu, abych se připravil na pohovory na pozice produktového manažera pro čerstvé absolventy. Nakonec jsem dostal nabídku, kterou bych bez knihy Decode & Conquer rozhodně nedostal.“
8. Začněte na konci: Jak vytvářet produkty, které přinášejí změnu, Matt Wallaert
O knize
- Autor: Matt Wallaert
- Počet stran: 256
- Rok vydání: 2019
- Odhadovaná doba čtení: 7,1 hodiny
- Doporučená úroveň: Středně pokročilí
- Hodnocení: 3,86/5 (Goodreads) 4,4/5 (Amazon)
Ve své knize Start at the End Matt Wallaert tvrdí, že vývoj produktů není jen o vydělávání peněz, ale o hledání způsobů, jak změnit chování lidí. Může to znít trochu poeticky, ale je to pravda.
Jednou z věcí, které Wallaert navrhuje, je položit si otázky jako „Jakou realitu se snažíme vytvořit?“
Odpověď na tuto otázku rozděluje do pěti různých složek:
- Chování: Určete chování, které se snažíte svým produktem podpořit.
- Populace: Identifikujte populaci, jejíž chování chcete změnit.
- Motivace: Najděte motivaci za chováním, které se snažíte podporovat.
- Identifikace omezení a předpokladů: Zvažte možné překážky, které se mohou objevit při vytváření tohoto produktu.
- Definování dat: Definujte data, podle kterých budete měřit klady a zápory propagace svého ideálního chování.
Když tento způsob uvažování začleníte do své produktové strategie, výsledek bude mít zaručeně velký dopad.
„Je to proto, že obecně platí, že lepší návrh intervence vzniká, když máte na začátku procesu co nejvíce potenciálních poznatků – velký, široký trychtýř příležitostí pro změnu chování, který se pomalu zužuje, jak se zaměřujeme na tlaky, kolem kterých můžeme úspěšně navrhnout intervence. Čím více poznatků máme na začátku a čím rychleji a důkladněji je můžeme ověřit, tím více intervencí můžeme navrhnout. Navrhnout více intervencí znamená provést více pilotních projektů, a když je důkladně a rychle ověříme, získáme více příchutí Cheetos, které nás přibližují k utopickému vesmíru, jeden snack po druhém.“
„Je to proto, že obecně platí, že lepší návrh intervence vzniká, když máte na začátku procesu co nejvíce potenciálních poznatků – velký, široký trychtýř příležitostí pro změnu chování, který se pomalu zužuje, jak se zaměřujeme na tlaky, kolem kterých můžeme úspěšně navrhnout intervence. Čím více poznatků máme na začátku a čím rychleji a důkladněji je můžeme ověřit, tím více intervencí můžeme navrhnout. Navrhnout více intervencí znamená provést více pilotních projektů, a když je důkladně a rychle ověříme, získáme více příchutí Cheetos, které nás přibližují k utopickému vesmíru, jeden snack po druhém.“
Začněte od konce – klíčové body
- Než začnete s vývojem, jasně definujte produktovou strategii a to, čeho chcete dosáhnout.
- Zkušení produktoví manažeři usilují o trvalé a smysluplné změny tím, že vytvářejí produkty s dlouhodobou perspektivou.
- Proveďte etickou kontrolu chování, které se snažíte prosazovat.
Co říkají čtenáři
„Wallaert je mistr v rozebírání složitých témat na srozumitelné koncepty, které doplňuje humorem a zajímavými příklady ze známých společností. Skvělá četba pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o behaviorální vědě. JE”
9. Trailblazing Women in Product Management (Průkopnické ženy v produktovém managementu) od Mira Wooten
O knize
- Autor: Mira Wooten
- Počet stran: 56
- Rok vydání: 2021
- Odhadovaná doba čtení: 1,6 hodiny
- Doporučená úroveň: všechny úrovně
- Hodnocení: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Stejně jako v každém jiném odvětví musely ženy i v produktovém managementu prokázat svou hodnotu.
V této elektronické knize společnost 280 Group zdůrazňuje odpovědi na sedm otázek z pohovoru, které vám pomohou pochopit, jak tito průkopníci nastartovali svou kariéru a jaké cenné lekce se při tom naučili.
Každá z těchto 20 žen dává rady mladým ženám, které aspirují na pozici produktových manažerek. Autorka povzbuzuje více žen, aby se vydaly na tuto kariérní dráhu s přesvědčením, že mohou uspět.
Kniha obsahuje příběhy úspěšných žen, které můžete obdivovat a které vás mohou inspirovat. Pokud jste žena, která se zajímá o technologie nebo uvažuje o práci v oblasti produktového managementu, je tato kniha pro vás ideální!
„Pokud se chcete věnovat produktovému managementu a nikdy jste nepracovali v pozici, kde jste byli v přímém kontaktu se zákazníky, důrazně vám doporučuji, abyste to brali jako odrazový můstek. Pro silného produktového manažera je nezbytné rozvíjet silnou empatii vůči zákazníkům a nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je každý den s nimi komunikovat. ”
„Pokud se chcete věnovat produktovému managementu a nikdy jste nepracovali v pozici, kde jste byli v přímém kontaktu se zákazníky, důrazně vám doporučuji, abyste to brali jako odrazový můstek. Pro silného produktového manažera je nezbytné rozvíjet silnou empatii vůči zákazníkům a nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je každý den s nimi komunikovat. ”
Průkopnické ženy v produktovém managementu – klíčové poznatky
- Přestaňte se omlouvat a požádejte o to, co chcete
- Najděte si mentora, abyste získali dovednosti v oblasti produktového managementu a naučili se dobře naslouchat.
- Buďte kreativní a nebojte se riskovat.
Co říkají čtenáři
Online nejsou k dispozici žádné recenze
10. Dare to Lead (Odvažte se vést) od Dr. Brené Brownové
O knize
- Autor: Dr. Brené Brown
- Počet stran: 256
- Rok vydání: 2019
- Odhadovaná doba čtení: 7,1 hodiny
- Doporučená úroveň: začátečník až mírně pokročilý
- Hodnocení: 4,18/5 (Goodreads) 4,7/5 (Amazon)
Kniha Dare to Lead od Dr. Brené Brownové zpochybňuje stereotypní představu o šéfovi, neboli lídrovi. Brownová tvrdí, že empatie je jednou z nejdůležitějších vlastností lídra, které jsou nezbytné pro vedení firmy nebo skupiny lidí. Musíte znát soucit a přijímat zranitelnost.
Buďte autoritativní, ale dovolte si prožívat lidské emoce. Jako šéf nemusíte být chladný a odměřený.
Vždy mějte na paměti, že emoce vás nečiní méně efektivními nebo méně produktivními. Musíte se uvolnit, abyste mohli navázat smysluplné vztahy s lidmi, se kterými pracujete.
„Nezáleží na kritikovi; nezáleží na člověku, který poukazuje na to, jak silný člověk klopýtá, nebo kde mohl ten, kdo koná, konat lépe. Zásluhu má ten, kdo je skutečně v aréně, jehož tvář je pokrytá prachem, potem a krví; kdo statečně bojuje; kdo dělá chyby, kdo znovu a znovu selhává... kdo v nejlepším případě nakonec dosáhne triumfu velkého úspěchu a kdo v nejhorším případě, pokud selže, alespoň selže při odvážném pokusu.“
„Nezáleží na kritikovi; nezáleží na člověku, který poukazuje na to, jak silný muž klopýtá, nebo kde mohl ten, kdo koná, konat lépe. Zásluhy patří tomu, kdo je skutečně v aréně, jehož tvář je pokrytá prachem, potem a krví; kdo statečně bojuje; kdo dělá chyby, kdo znovu a znovu selhává... kdo v nejlepším případě nakonec dosáhne triumfu velkého úspěchu a kdo v nejhorším případě, pokud selže, alespoň selže při odvážném pokusu.“
Klíčové body knihy Dare to Lead
- Považujte neúspěch za příležitost k učení a zlepšování, nikoli za měřítko vlastní hodnoty.
- Porozumějte ostatním a navazujte s nimi kontakty. Empatie je mocný nástroj vedení.
- Lídři posilují ostatní tím, že uznávají jejich silné stránky, podporují kreativitu a povzbuzují inovace.
Co říkají čtenáři
„Pokud patříte k lidem, kteří říkají „nesmím ukázat slabost, lásku nebo musím mít všechny odpovědi“, tato kniha je pro vás. Pokud chcete vytvořit lepší firemní kulturu, tato kniha je pro vás.“
Produktový management s ClickUp
Produktový management ClickUp obsahuje všechny nástroje, které potřebujete k efektivnímu plánování, realizaci a řízení projektů vývoje produktů. Ganttovy diagramy, dashboardy, myšlenkové mapy a poznámkové bloky jsou jen některé z funkcí, které vám umožní pracovat způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
Nabízí také řadu pohledů a organizačních funkcí. Zde je návod, jak využít ClickUp v jednotlivých fázích:
Plánování uvedení na trh: Proveďte podrobné plánování rozdělením úkolů na dílčí úkoly, abyste mohli stanovit priority toho, co je důležité. Přidejte konkrétní podrobnosti o uvedení na trh, jako je fáze uvedení na trh, vlastník úkolu nebo závislosti, a vytvořte produktové roadmapy. Nástroje pro správu projektů ClickUp vám pomohou v každé fázi životního cyklu produktu.
Vývoj: Nastavte Kanban tabule pro správu vývojového workflow. Prozkoumejte šablony pro produktový management ClickUp, abyste mohli vytvořit skvělé procesy a spolehlivý plán pro váš produkt.
Prototypování: S ClickUp můžete připojit soubory s návrhy produktů, prototypy a wireframy přímo k úkolům, abyste k nim měli snadný přístup. Návrhy zobrazení a tabule vám pomohou spravovat úkoly související s prototypováním a návrhem produktů. Prototypování je chytrý krok při vývoji produktů, protože pomáhá včas odhalit chyby, šetří peníze a zajišťuje, že všichni zúčastnění rozumí finálnímu produktu.
Produktový marketing: Stanovte marketingové cíle a sledujte klíčové výsledky v ClickUp. Dashboardy pomáhají sledovat marketingový výkon a klíčové metriky. Pomocí KPI a metrik produktového managementu sledujte termíny a shromažďujte zpětnou vazbu od členů týmu a zainteresovaných stran. Usnadněte produktovým marketingovým týmům sledování a reagování na kroky konkurence.
Spolupráce pomocí ClickUp Whiteboard promění myšlenky vašeho týmu v organizované plány. Automatizujte opakující se úkoly a funkce pomocí ClickUp AI. Ušetříte tak spoustu času a energie.
Posuňte svou efektivitu na novou úroveň
A to je vše! Toto je 10 nejlepších knih o produktovém managementu, které vás provedou vaší kariérou produktového manažera. Jak řekl Dr. Seuss: „Čím více čtete, tím více věcí budete vědět. Čím více se naučíte, tím více míst navštívíte.“
Z těchto knih plných moudrosti se můžete hodně naučit. Ještě důležitější je však tyto znalosti uplatnit v praxi.
Nejde jen o pochopení principů, ale také o jejich úspěšné uplatnění v spolehlivých produktech. K tomu budete možná potřebovat pomoc profesionála.
Pomocí ClickUp si vyzkoušejte, co jste se dosud naučili, a převezměte kontrolu nad procesem produktového managementu!